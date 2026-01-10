10 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro podcastery v roce 2026

Zahájení podcastu může být vzrušující cestou, ale existují určité překážky, kterým čelí jak zkušení, tak začínající podcasteři – technické potíže, nedostatek času na úpravy a tvůrčí blok, abychom jmenovali alespoň některé.
A právě v tom vám pomohou nástroje s umělou inteligencí. Tyto nástroje pro podcastery vám mohou zjednodušit úpravy, přepis, tvorbu obsahu a dokonce i marketing.
Seznam AI nástrojů dostupných pro tvůrce podcastů je však nekonečný a rozhodování, do kterých z nich investovat, může být náročné. Proto jsem společně s týmem ClickUp sestavil ověřený seznam deseti nejlepších AI nástrojů pro podcasting, které obohatí a zjednoduší vaši cestu k tvorbě podcastů.
Nejprve si ale povíme, jaké aspekty jsme zohlednili při výběru 10 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro podcastery.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů s umělou inteligencí pro podcastery?
Zde je pět prvků, na které musíte dbát při přidávání nástrojů s umělou inteligencí do vašeho podcastingového procesu:
- Automatizace úkolů: Zefektivněte nudné a časově náročné aspekty podcastingu pomocí AI. Kvalitní AI nástroje by měly disponovat robustní automatizací, která umožňuje kontrolu nad automatizací vylepšení zvuku, přepisem a tvorbou obsahu
- Snadné použití: Vytvořte si efektivní tvůrčí proces pomocí nástrojů s umělou inteligencí, které odpovídají vašemu jedinečnému stylu obsahu. Hledejte nástroje, které nabízejí rovnováhu mezi výkonnými funkcemi a intuitivním rozhraním, abyste mohli zvládnout více práce za kratší dobu
- Kvalita a přesnost: Nástroje s umělou inteligencí pro podcastery musí být schopny zvýšit přesnost jejich provozních úkolů, jako je koordinace nahrávání ve studiu, sdílení scénářů, úprava přepisů podcastů a správa finanční dokumentace. Pro ověření tohoto faktu si prostudujte dosavadní výsledky a recenze daného nástroje
- Přizpůsobení: Věřím, že AI by nám měla poskytnout větší kontrolu nad editací a tvůrčími rozhodnutími. Vyberte si AI nástroje, které vám nabídnou další možnosti s dostatečným prostorem pro tvůrčí úpravy a přizpůsobení na míru
- Integrace a náklady: Je nezbytné, aby vámi vybraný nástroj s umělou inteligencí odpovídal vašemu rozpočtu a dal se snadno integrovat do stávajících pracovních procesů. Nejlepší nástroje s umělou inteligencí jsou ty, které nabízejí vysokou hodnotu za odůvodněné náklady
10 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro podcastery v roce 2024
Zde je deset nejlepších nástrojů pro podcasting využívajících umělou inteligenci, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou změnit váš pracovní postup a zvýšit kvalitu obsahu,
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu podcastů
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá vytvořit dokonalé řídicí centrum pro podcasting. Díky mnoha integrovaným funkcím, jako jsou instant messaging, specializovaná AI, nástroje pro psaní a stanovení cílů, šablony kalendáře obsahu a více než 1000 integrací, usnadňuje komplexní správu podcastů, od nápadů a brainstormingu až po včasné zveřejnění, což z něj dělá ideální software pro správu podcastů právě pro vás.
ClickUp je ideální pro začínající podcastery i ostřílené veterány a poskytuje centralizovanou platformu pro snadnou správu všech epizod a projektů podcastů. Zaměřuje se především na zjednodušení úkolů a díky své univerzálnosti a přizpůsobitelnosti jej můžete přizpůsobit svým jedinečným potřebám.
Dvě významné funkce, které oceníte zejména v případě, že nepracujete samostatně, jsou ClickUp Goals pro zefektivnění procesu tvorby nápadů a stanovování cílů a ClickUp Chat pro plynulou komunikaci. ClickUp Goals vám umožňuje zaznamenávat individuální a týmové cíle a propojovat je s úkoly souvisejícími s podcastem, zatímco ClickUp Chat umožňuje komunikaci mezi týmy a dokonce i okamžité označování.
Rozlučte se s roztříštěnými pracovními postupy využívajícími více nástrojů AI. Software pro správu produktů ClickUp může nahradit mnoho jiných nástrojů AI pro podcastery. Integruje se s různými populárními nástroji a službami pro podcasting a stává se tak komplexním řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti podcastingu. S ClickUpem můžete propojit svůj nahrávací software, hostingové platformy i účty na sociálních sítích. Nabízí dokonce i služby cloudového úložiště, které centralizují všechny vaše aktivity a soubory související s podcastingem na jednom místě.
Díky četným šablonám pro podcasty, které jsou připraveny k použití pouhými několika kliknutími, ClickUp činí tvorbu a správu podcastů nesrovnatelně jednodušší a efektivnější.
Šablona ClickUp Podcast Planning Template je dokonalým nástrojem pro organizaci toho, co vaši posluchači chtějí slyšet, správu kontaktů s hosty a vizualizaci toho, jak budete svůj obsah doručovat až po jednotlivé epizody podcastu. Ať už s podcastem teprve začínáte, nebo plánujete nahrávání a vydávání na příští měsíc – tato šablona vám poskytne rámec, který potřebujete. Je to moje osobní oblíbená šablona pro podcasty od ClickUp .
Šablona ClickUp Podcast vám pomůže vytvořit podrobný plán pro realizaci nahrávání podcastu. Pokrývá úkoly, jako je plánování hostů, nahrávací sezení, správa zvukových souborů a dokonce i sledování postupu epizod. Tato šablona vám umožní efektivně naplánovat a realizovat každý krok procesu tvorby podcastu
Kromě správy podcastů nabízí ClickUp také ClickUp Docs, vestavěný uživatelsky přívětivý nástroj pro dokumentaci a úpravy, který je ideální pro psaní a úpravy podcastů v reálném čase. Je nabitý funkcemi, jako jsou vnořené stránky, rychlé propojení a nespočet možností stylů, spolu se speciální funkcí AI psaní, která vám pomůže psát a upravovat poutavé a srozumitelné scénáře podcastů.
ClickUp Brain, výkonná sada nástrojů s umělou inteligencí, vám pomůže s brainstormingem nápadů na podcasty, vytvářením poutavých scénářů a organizací myšlenek během celého tvůrčího procesu.
K napsání scénáře můžete v ClickUp Docs využít také ClickUp Brain. Pokud navíc potřebujete návod na vytvoření scénáře podcastu, ClickUp vám s tím také pomůže.
Šablona scénáře podcastu ClickUp je šablona ClickUp Doc pro dobře organizovanou epizodu podcastu. Šablona se zaměřuje na to, aby vám pomohla organizovat a plánovat všechny aspekty produkce podcastu a efektivně psát scénáře. Je vizualizována tak, aby zajistila konzistenci v každé epizodě podcastu
Chcete využít části svého podcastu k jiným účelům a vytvořit z nich textové příspěvky? Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky přímo v ClickUp. Po uložení nástroj pro přepis pomocí AI automaticky vygeneruje přesný text k videu. Díky této funkci je úprava a využití epizod podcastu pro blogové příspěvky nebo příspěvky na sociálních sítích hračkou. Váš obsah bude také přístupnější a optimalizovaný pro vyhledávače.
Jak jsem již zmínil, s ClickUpem můžete vymýšlet, vytvářet, spravovat, sledovat a nahrávat všechny své podcasty od začátku do konce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte proces tvorby podcastu a sledujte metriky od začátku do konce na panelech ClickUp.
- Zjednodušte a vylepšete tvorbu a plánování podcastů pomocí předem připravených šablon
- Použijte ClickUp Docs pro snadné psaní scénářů, tvorbu kreativního obsahu a efektivní dokumentaci
- Získejte nápady na podcasty, pište scénáře a mnoho dalšího s ClickUp Brain, integrovaným AI asistentem
- Vytvořte si plán pro svůj podcast s podrobnými kroky pomocí ClickUp Tasks
- Nahrávejte obrazovku svého podcastu pomocí ClickUp Clips a získejte přesné přepisy pomocí ClickUp Clips
- Centralizujte své podcasty díky více než 1000 integracím pro nahrávací software, hostingové platformy, účty na sociálních sítích a cloudové úložiště
Omezení ClickUp
- Má o něco delší dobu na osvojení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 4000 recenzí)
2. ChatGPT
Nejlepší pro brainstorming a tvorbu osnov
ChatGPT je generativní chatbot s umělou inteligencí od OpenAI. Zjistil jsem, že jeho AI schopnosti jsou ideální pro podcastery k generování nápadů na epizody a podnětů, které usnadňují tvorbu obsahu. Zaměřuje se na kreativní výstup a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje personalizované podněty a generuje nápady na témata a dokonce i kreativní názvy epizod, které vyhovují vašim jedinečným potřebám v oblasti podcastingu.
Díky intuitivním funkcím pro generování nápadů a vylepšování scénářů patří ChatGPT mezi přední nástroje umělé inteligence pro podcastery. Má potenciál stát se skvělým virtuálním spolupracovníkem a poradcem pro váš proces tvorby podcastů. Poskytuje také zpětnou vazbu a návrhy v reálném čase, které pomohou zvýšit kvalitu vašeho podcastu. Jeho rozsáhlá znalostní báze rozšiřuje vaše možnosti výzkumu a šetří vám čas.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vymýšlejte kreativní nápady na podcasty a řešte témata, na kterých jste uvízli
- Strukturovejte epizody svého podcastu pomocí podrobných osnov vytvořených v ChatGPT, včetně hlavních témat a přechodů mezi segmenty
- Vytvářejte nápady pro dialogy, reklamní texty nebo úvodní a závěrečné segmenty svého podcastu
- Vytvářejte poutavé popisky pro příspěvky na sociálních sítích nebo strukturu pro blogové příspěvky k vašemu podcastu
Omezení ChatGPT
- Generované informace nemusí být vždy přesné a vyžadují ověření.
- Výsledek může někdy působit roboticky a postrádat nuance přirozené konverzace
- Nelze jej použít k vyhledávání aktuálních událostí, protože jeho trénovací data jsou aktualizována pouze do dubna 2023.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Team: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
3. Alitu Showplanner
Nejlepší pro plánování a předprodukci podcastů
Nástroj Alitu Showplanner, poháněný umělou inteligencí, je navržen tak, aby usnadnil plánování podcastů. Pomáhá podcasterům s generováním nápadů na epizody, organizací obsahu a vytvářením podrobných osnov.
Líbilo se mi, jak Alitu Showplanner generuje kreativní podněty a doporučuje relevantní témata na základě zaměření vašeho podcastu a cílové skupiny. Nabízí také nástroje pro plánování vydání, organizaci segmentů a rozhovorů s hosty. Díky Showplanneru můžete ušetřit čas a úsilí při tvorbě podcastů v profesionální kvalitě tím, že zefektivníte proces jejich produkce.
Nejlepší funkce Alitu Showplanner
- Zjednodušte a zrychlete proces marketingu a plánování podcastů pomocí rozhraní typu drag-and-drop, které vám umožní snadno vizualizovat strukturu epizod
- Přidávejte poznámky, odkazy a časové značky k segmentům ve vašem plánu, abyste měli informace přehledně uspořádané
- Importujte zvukové klipy nebo hudební podkresy přímo do plánu pořadu, abyste mohli lépe naplánovat tok obsahu
- Exportujte svůj plán pořadu jako PDF nebo textový průvodce, abyste se k němu mohli během nahrávání snadno vracet
Omezení Alitu Showplanner
- Omezené funkce pro úpravy podcastů u importovaných zvukových klipů přímo v aplikaci Showplanner
- Jeho postprodukce zvuku není komplexní
- Pro nelineární struktury podcastů se může zdát méně intuitivní než jiné vizuální plánovací nástroje
Ceny Alitu Showplanner
- Nezávislí podcasteři: 38 $/měsíc na uživatele (cena za doplňkové služby hostingu)
- Business: Od 195 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Alitu Showplanner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. ContentShake AI
Nejlepší pro optimalizaci SEO a vytváření shrnutí
ContentShake AI, který Semrush uvádí ve svém App Center, je nejlepší v analýze rozsáhlých datových sad, aby pomocí algoritmů umělé inteligence generoval nápady na epizody pro konkrétní segmenty a publikum. Tento nástroj pro úpravu podcastů doporučuje nápady na obsah na základě populárních témat, klíčových slov a otázek, které zaujmou posluchače.
ContentShake AI pomáhá podcasterům udržet si náskok tím, že odhaluje konkurenční podcasty a preference posluchačů. S ContentShake AI můžete rychle generovat nápady, překonávat tvůrčí bloky a produkovat vysoce kvalitní epizody, které zaujmou posluchače.
Nejlepší funkce ContentShake AI
- Vytvářejte tituly a popisy optimalizované pro SEO, aby se váš podcast umisťoval ve výsledcích vyhledávání na vyšších pozicích
- Vytvářejte podrobné poznámky a shrnutí podcastů na základě zvukových záznamů, čímž zlepšíte přístupnost a zviditelníte se pro posluchače
- Získejte klíčové myšlenky z epizod svého podcastu a snadno vytvářejte příspěvky na sociální sítě a propagační materiály
- Přetvořte obsah svého podcastu na blogové příspěvky, abyste rozšířili svůj dosah a přilákali nové posluchače
Omezení ContentShake AI
- Nelze zaručit optimalizaci pro vyhledávače ani zcela přesné shrnutí
- Pro pořady s převážně konverzačním charakterem to však nemusí být tak účinné
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze sedmidenní bezplatná zkušební verze
Ceny ContentShake AI
- Zdarma: Zkušební verze (na sedm dní)
- Premium: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ContentShake AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Wondercraft
Nejlepší pro postprodukci a sdílení zvukových souborů
Wondercraft využívá pokročilou AI k přeměně textu na vysoce kvalitní zvukové produkce s přirozeně znějícími AI hlasy a přizpůsobitelnými zvukovými stopami.
Podcasteri mohou během několika minut proměnit blogové příspěvky, články a scénáře v poutavé epizody. Automatická úprava zvuku, klonování hlasu a podpora více jazyků od Wondercraftu vám pomohou rozšířit publikum a vytvářet podcasty s profesionálním zvukem.
Nejlepší funkce Wondercraft
- Vytvářejte krátké, poutavé zvukové ukázky ze svého podcastu pro propagaci na sociálních sítích
- Rychle přepište své audio nahrávky pro lepší dohledatelnost a přístupnost
- Využijte hlasy generované umělou inteligencí pro úvodní a závěrečné sekvence nebo pro čtení sponzorských zpráv
- Převádějte textový obsah na epizody podcastů pomocí funkcí převodu textu na řeč
Omezení Wondercraftu
- Hlasy generované umělou inteligencí se mohou stále výrazně lišit od lidských hlasů
- Hluk v pozadí nebo více mluvčích mohou vést k nepřesnému přepisu
Ceny Wondercraft
- Zdarma
- Creator: 34 $/měsíc na uživatele za 60 kreditů měsíčně
- Pro: Ceny začínají na 64 $ za měsíc na uživatele za 150 kreditů měsíčně
- Individuální plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wondercraft
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Jasper
Nejlepší pro tvorbu obsahu
Několikrát jsem k tvorbě obsahu použil Jasper, asistenta pro psaní využívajícího umělou inteligenci. Pomůže vám během několika minut vytvořit poutavé popisy epizod, poznámky k pořadu, příspěvky na sociální sítě a propagační materiály pro váš podcast.
Jeho algoritmy AI vytvářejí text na základě preferencí publika a stávajícího obsahu. Jasper vám také pomůže s brainstormingem nápadů na epizody, psaním scénářů a vývojem hlasů poháněných AI pro vyprávění a postavy. S Jasperem můžete vytvářet poutavý obsah a doplnit svou kreativitu.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vymýšlejte nová témata pro epizody podcastů a jedinečné úhly pohledu pro váš obsah
- Získejte pomoc při psaní scénářů pro sólové epizody nebo podcasty ve formě rozhovorů
- Vytvářejte poutavé poznámky a popisy k epizodám svého podcastu, abyste přilákali posluchače
- Vytvářejte poutavé příspěvky na sociálních sítích a propagujte tak svůj nový obsah
Omezení nástroje Jasper
- Vyžaduje pečlivou úpravu a korekturu, protože text generovaný umělou inteligencí může obsahovat chyby nebo nepřesnosti
- Měsíční náklady jsou ve srovnání s mnoha konkurenty poměrně vysoké
- Pro dosažení nejlepších výsledků vyžaduje velmi konkrétní zadání
- Žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze
Ceny služby Jasper
- Zdarma: Sedmidenní zkušební verze
- Creator: 34 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasperu
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
7. Suno
Nejlepší pro generování vlastní hudby do podcastů
Suno je AI nástroj pro tvorbu hudby, který vám pomůže probudit hudebníka, který ve vás dřímá. Tato platforma poháněná umělou inteligencí dokáže vytvořit personalizovanou skladbu přímo pro vás, stačí zadat různé hudební styly. Skvěle jsem si užil testování s celou řadou melodií!
Suno je ideální pro skládání melodií nebo nalezení správného tempa. Můžete si také prohlédnout profily umělců nebo knihovnu předem připravených skladeb Suna, pokud se vám nechce příliš riskovat.
Nejlepší funkce Suno
- Vytvořte pro svůj podcast originální úvodní a závěrečné melodie, které dokonale ladí s vaší značkou
- Vytvářejte podkresovou hudbu přizpůsobenou náladě a tónu různých segmentů podcastu
- Přizpůsobte délku skladby, úroveň energie a instrumentaci a vytvořte si tak vlastní zvuk
- Vyhněte se problémům s autorskými právy díky hudbě bez licenčních poplatků, která je generována přímo pro vás
Omezení Suno
- Možná bude třeba trochu experimentovat, abyste dosáhli přesně toho zvuku, který máte na mysli
- Hudbě generované umělou inteligencí někdy může chybět nuance a komplexnost hudby složené člověkem
- Omezená kontrola nad složitými hudebními prvky nebo komplexními aranžemi
Ceny Suno
- Základní: Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Premier: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Suno
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. FineVoice
Nejlepší pro generování hlasu a vylepšení zvuku pomocí AI
FineVoice je platforma pro generování hlasu pomocí AI a tvorbu obsahu, která pomáhá podcasterům vytvářet voiceovery, experimentovat s různými styly hlasu a vylepšovat hrubé nahrávky. Můžete využít její nástroje pro změnu hlasu pro segmenty zaměřené na postavy nebo pro zachování anonymity a její vylepšovač hlasu pomocí AI k redukci šumu, odstranění ozvěny a vyvážení hlasitosti pro čistší finální výsledek.
Nejlepší funkce FineVoice
- Vylepšete zvuk odstraněním šumu, redukcí ozvěn a vyvážením hlasitosti
- Změňte svůj hlas pomocí nástrojů pro změnu hlasu s umělou inteligencí pro kreativní segmenty nebo z důvodu ochrany soukromí
- Vytvářejte AI voiceovery a převádějte text na řeč díky rozsáhlé knihovně hlasů
- Klonujte a navrhujte vlastní hlasy pro jednotný projev v jednotlivých epizodách
Omezení FineVoice
- Hlasové efekty mohou působit jako pouhá hračka v závislosti na formátu vaší show
- Možná budete muset trochu experimentovat, abyste dosáhli přesně toho tónu a realismu, který chcete
Ceny FineVoice
- Zdarma
- Basic: 8,99 $/měsíc
- Pro: 17,99 $/měsíc
- Enterprise: 47,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze FineVoice
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Descript
Nejlepší pro úpravy zvuku a spolupráci
Descript, jeden z nejoblíbenějších nástrojů s umělou inteligencí pro podcastery, je platforma využívající umělou inteligenci, která zjednodušuje tvorbu podcastů. Jeho nejlepší funkcí je automatický a přesný přepis zvuku do textu pro následnou úpravu. Použil jsem ho dokonce i k generování přepisů z videozáznamů podcastů a webinářů.
V zásadě můžete upravovat všechny své zvukové soubory úpravou přepisu, stejně jako u dokumentu. Studio Sound navíc vylepšuje kvalitu zvuku jedním kliknutím a Overdub vám umožňuje vytvářet realistické hlasové komentáře s vaším vlastním hlasem nebo hlasy generovanými umělou inteligencí.
Pomocí Descriptu můžete odstranit výplňová slova, opravit chyby, přidat hudbu a zvukové efekty a vytvářet epizody od nuly pomocí obsahu generovaného umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Descriptu
- Upravujte svůj podcast úpravou textového přepisu – vyřezávejte, vkládejte a přeskupujte zvuk pomocí jednoduchých textových úprav
- Vylepšete zvuk svého podcastu automatickým odstraněním výplňových slov několika kliknutími
- Opravujte chyby nebo přidávejte nový obsah pomocí vlastního hlasu nebo hlasu generovaného umělou inteligencí pomocí funkce Overdub
- Pozvěte členy týmu ke spolupráci na projektech v reálném čase
Omezení nástroje Descript
- Uživatelům s tradičními zkušenostmi s editací zvuku může chvíli trvat, než se naučí, jak je efektivně používat
- Mohou zde chybět některé pokročilé funkce pro úpravu zvuku, na které jsou profesionálové zvyklí
Ceny služby Descript
- Zdarma
- Creator: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descriptu
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
10. Podpage
Nejlepší pro návrh a tvorbu webových stránek pro podcasty
Podpage je platforma založená na umělé inteligenci, která umožňuje podcasterům vytvářet atraktivní a zajímavé webové stránky pro podcasty. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným šablonám můžete prezentovat své epizody, vyprávět své příběhy a navázat vizuálně poutavé spojení se svým publikem.
Ale to není vše. Zvláště užitečné mi připadá, jak tento nástroj usnadňuje posluchačům vyhledávání a poslech podcastů. Podpage využívá umělou inteligenci k optimalizaci výkonu webových stránek, tvorbě videoobsahu optimalizovaného pro vyhledávače a dokonce i k vytváření přepisů zvukového obsahu.
Nejlepší funkce Podpage
- Vytvořte si webovou stránku pro podcast během několika minut pomocí jejich snadno použitelného nástroje pro tvorbu webových stránek
- Ušetřete hodiny času díky automatickým přepisům, díky nimž bude váš obsah přístupnější a optimalizovaný pro vyhledávače
- Integrujte svůj podcast do své webové stránky, aby si posluchači mohli váš pořad vychutnat, aniž by museli stránku opustit
Omezení Podpage
- Omezené možnosti přizpůsobení designu ve srovnání s ostatními
- Možná to není ideální pro složitá nastavení podcastů nebo specifické potřeby, jako je více pořadů, nebo když firmy potřebují různé úrovně členství
Ceny Podpage
- Basic: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Podpage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vylepšete si tvorbu podcastů
Ať už jste nováček nebo zkušený podcaster, nástroje AI mají potenciál změnit váš přístup k procesu tvorby podcastů. Nyní můžete vytvářet podcasty v profesionální kvalitě, jaké si vaši posluchači zaslouží, a to za zlomek času, který by to dříve zabralo. Jsem si jistý, že použití deseti nástrojů AI pro podcastery uvedených v tomto článku může zvýšit vaši produktivitu a efektivitu.
Správná kombinace nástrojů je však ta, která vyhovuje vašim potřebám. I když můžete určitě vyzkoušet všechny nástroje z našeho seznamu, můžete si také vybrat ClickUp jako nejkomplexnější nástroj s umělou inteligencí, který budete potřebovat.