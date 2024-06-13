Jak řídit zaměstnance generace Z (15 strategií)

Generace Z, která vyrůstala v době neustálých válek ve zprávách, krize planety a globální pandemie, není typickou skupinou lidí. Narodili se v letech 1995 až 2010, mají technologie na dosah ruky a neomezený přístup k informacím.
Gen Z se nedrží starých pravidel. Zatímco váš obvyklý styl řízení a komunikace mohl být vhodný pro starší lidi, Gen Z touží po nových přístupech.
Jak tedy řídit generaci Z v práci?
Zjistili jsme, co na ně zabírá, a sestavili jsme 15 praktických technik, které vám pomohou zvládnout zaměstnance generace Z. Pojďme na to! 💻
Jak se generace Z liší od ostatních generací v práci?
Každý den se na trh práce dostává nová skupina talentů generace Z, z nichž každý má své jedinečné preference, na rozdíl od dřívějška.
Generace Z, která vyrůstala v technologicky orientovaném světě, si cení flexibilních pracovních podmínek a digitálních dovedností a velmi se zajímá o sociální a environmentální otázky, což se liší od toho, co starší generace upřednostňují v práci.
Mnoho příslušníků generace Z věří, že společnosti využívají a starají se o zaměstnance pouze tehdy, když je potřebují.
I když možná vynikáte ve spolupráci se staršími generacemi, jednání s mladšími generacemi, jako je generace Z, může představovat jedinečné výzvy.
Řízení generace Z: Klíčové rozdíly oproti ostatním generacím
V průzkumu společnosti Adobe 1 000 amerických příslušníků generace Z označilo rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, vztahy s kolegy a spravedlivé zacházení za nejdůležitější aspekty firemní kultury.
Je zřejmé, že způsob, jakým pracujeme, se neustále vyvíjí, a příchod nejnovější generace Z na pracovní trh vyžaduje změnu stylu řízení.
Zde je přehled klíčových rozdílů mezi generací Z a generací X (narozenou v letech 1965–1980) a toho, jak je třeba přizpůsobit přístupy k řízení: 👇
|Oblast
|Řízení generace X
|Řízení generace Z
|Komunikace
|Shora dolů, zaměřený na e-maily
|Otevřený, transparentní, vícekanálový (chat, videokonference)
|Zpětná vazba
|Roční hodnocení, omezená zpětná vazba
|Pravidelné kontroly, zpětná vazba založená na datech
|Pracovní prostředí
|Strukturovaná, jasná hierarchie
|Flexibilní, spolupracující, zaměřená na pohodu
|Učení a rozvoj
|Samostatné školení na pracovišti
|Programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, důraz na neustálé vzdělávání
|Motivace
|Kariérní postup, finanční jistota
|Práce s jasným cílem, která mění svět k lepšímu
Vlastnosti zaměstnanců generace Z
Podívejte se blíže na tyto vlastnosti:
- Znalost moderních technologií: Generace Z vyrostla obklopena technologiemi, a proto se v digitálním prostředí cítí velmi dobře. Rychle se učí nové softwarové programy a přizpůsobuje se. Prosperuje v prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci a brainstorming. Generace Z také neustále hledá příležitosti k učení a růstu.
- Motivace prostřednictvím smysluplnosti: Smysluplná práce je pro generaci Z významným motivátorem. Usilují o kariéru, která je v souladu s jejich hodnotami a umožňuje jim přispívat k vyšším cílům. Jako generace nezávislých myslitelů s talentem pro inovace jsou vždy připraveni zpochybňovat status quo kreativními řešeními.
- Více než názory je ovlivňují fakta: Cení si důkazy a při rozhodování se spoléhají na data. Díky tomu jsou zruční v analýze informací a identifikaci trendů. Tato generace si je velmi dobře vědoma sociálních problémů a vášnivě se zajímá o pozitivní ovlivňování světa. Také inklinuje k firmám s silnými etickými praktikami a environmentálními iniciativami.
Přístup generace Z k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem ve Spojených státech
Generace Z vstupuje na pracovní trh s velkým důrazem na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To kontrastuje s mentalitou „hustle culture“, která byla možná více rozšířená u předchozích generací.
Zpráva Pew Research Center potvrzuje, že generace Z by měla být do roku 2026 největší generací na trhu práce, přičemž pouze ve Spojených státech by mělo být zaměstnáno odhadem 61 milionů příslušníků generace Z.
Zde je přehled toho, jak generace Z přistupuje k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem v USA:
- Svědci vyhoření: Generace Z, která vyrůstala v době rozmachu kultury shonu, pravděpodobně na vlastní kůži zažila nepříznivé účinky pracovního přetížení. Upřednostňuje pohodu a vyhýbá se vyhoření.
- Zátěž studentských půjček: Mnoho absolventů generace Z má studentské půjčky. Tlak dluhů je nutí cenit si práci pro příjem, který jim poskytuje, ale ne na úkor jejich osobního života.
- Podnikatelský duch: Mnoho příslušníků generace Z se zajímá o vedlejší výdělečné činnosti nebo podnikatelské projekty. Udržování zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jim dává čas a energii věnovat se těmto zájmům mimo jejich hlavní zaměstnání.
Soukromí na internetu a generace Z: pohled na online chování a dopad na práci
Generace Z, která byla svědkem úniků dat a skandálů souvisejících s ochranou soukromí, si obecně více uvědomuje, jak jsou její informace shromažďovány a používány online. Je zvyklá používat nástroje na ochranu soukromí, jako je anonymní prohlížení, šifrování a aplikace zaměřené na ochranu soukromí.
Zaměstnanci a manažeři generace Z pravděpodobně ocení jasné firemní zásady týkající se používání dat, chování na sociálních médiích a monitorování zaměstnanců.
Respektujte jejich hranice online a vyhněte se stírání hranic mezi jejich profesním a osobním životem na sociálních médiích.
Důležitost zapojení a udržení zaměstnanců pro pracovníky generace Z
Ztráta zaměstnanců může mít velký finanční dopad, včetně nákladů na nábor, školení a poklesu produktivity během přechodného období.
Vzhledem k napjaté situaci na trhu práce je udržení talentů generace Z ještě důležitější.
ClickUp pro lidské zdroje je funkce ClickUp vytvořená výslovně pro zapojení zaměstnanců. Sledujte výkon, zapojení a rozvoj svých zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných zobrazení, která vám pomohou sladit pracovní sílu a řídit získávání talentů.
Angažovaní zaměstnanci jsou spokojení zaměstnanci a spokojení zaměstnanci mají tendenci zůstat. To platí pro všechny generace manažerů a spolupracovníků, ale je to obzvláště důležité při udržení talentů generace Z.
15 strategií pro řízení generace Z na pracovišti
Vytvořili jsme užitečný seznam 15 strategií, jak řídit zaměstnance generace Z a zároveň zajistit jejich spokojenost na pracovišti.
Tady jsou: 👇
1. Zaveďte transparentnost a otevřenou komunikaci
Generace Z touží po jasnosti a autentičnosti. Buďte ke svým zaměstnancům otevření a upřímní ohledně cílů, výzev a úspěchů vaší společnosti. Vytvářejte příležitosti, aby zaměstnanci mohli sdílet své nápady a zpětnou vazbu.
ClickUp Docs vám v tomto ohledu pomůže, protože vám umožní navrhnout jasné osnovy projektů a popisy úkolů a poskytovat členům vašeho týmu aktualizace v reálném čase. Více členů týmu může dokumenty upravovat současně, což zajišťuje, že všichni zůstávají na stejné stránce a úpravy jsou hladce začleněny.
Sledujte změny v dokumentech a v případě potřeby se snadno vraťte k předchozím verzím. Taková transparentnost podporuje důvěru a dává vašim zaměstnancům pocit sounáležitosti a kontroly.
2. Zpružněte pracovní dobu
Generace Z si cení flexibility a nechce být omezena tradiční pracovní dobou od 9 do 17 hodin. Je pravděpodobnější, že budou produktivní, když si sami stanoví pracovní dobu a budou pracovat odkudkoli se jim zlíbí.
ClickUp Chat umožňuje asynchronní komunikaci prostřednictvím diskusí a komentářů v rámci úkolů. Aby všichni byli na stejné vlně, posílejte zprávy přímo jednotlivým členům týmu nebo vytvářejte skupinové chaty pro konkrétní projekty nebo týmy.
Zmiňte členy týmu, abyste upoutali jejich pozornost, a použijte emodži, abyste svým zprávám dodali osobnost a srozumitelnost. Konverzace jsou uspořádány do vláken, což usnadňuje sledování diskusí a vyhledávání konkrétních informací v chatu.
Synchronizujte svůj kalendář s ClickUp, aby všichni členové týmu znali své plány a mohli se lépe koordinovat.
3. Zaveďte nástroje založené na umělé inteligenci pro zvýšení efektivity
Zavedení nástrojů založených na umělé inteligenci může zvýšit efektivitu zaměstnanců generace Z, snížit počet úkolů a nabídnout poznatky založené na datech. Tyto nástroje využívají automatizaci a prediktivní analytiku, což odpovídá lásce generace Z k technologickým řešením, která zefektivňují jejich pracovní postupy.
Ovlivněte jejich kreativitu pomocí funkcí vyhledávání a návrhů ClickUp Brain založených na umělé inteligenci.
Má zabudovaného parťáka pro brainstorming, který poskytuje relevantní informace, podněcuje nové nápady a pomáhá uživatelům spojovat souvislosti a řešit problémy inovativním způsobem.
4. Usnadněte plynulou spolupráci napříč více platformami
Přijetí pohodlí generace Z při používání různých digitálních nástrojů a platforem lze strategicky využít k usnadnění plynulé spolupráce napříč více platformami na pracovišti.
Vzhledem k jejich zdatnosti v používání široké škály digitálních nástrojů mohou organizace přijmout strategii, která tuto sadu dovedností využije k optimalizaci komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci generace Z.
ClickUp se hladce integruje s komunikačními nástroji, jako je Slack a mnoho dalších. Jakmile je integrace povolena, mohou si jednotliví uživatelé zvolit, zda chtějí dostávat oznámení ClickUp ve Slacku.
Spolupracujte bez námahy na svých oblíbených platformách, sdílejte nápady a efektivně posouvejte projekty vpřed.
5. Využijte flexibilitu s přizpůsobitelným pracovním prostorem
Gen Z si cení možnosti přizpůsobit si své pracovní zkušenosti. Chtějí si moci vybrat, jak budou pracovat a jaké nástroje budou používat.
ClickUp má přizpůsobitelné panely a zobrazení, které umožňují přizpůsobení pracovních prostorů pro maximalizaci efektivity.
Vaši zaměstnanci jej mohou používat k prioritizaci úkolů, vizuálnímu uspořádání informací a přizpůsobení prostředí ClickUp tak, aby odpovídalo jejich stylu práce a preferencím.
6. Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí praktických šablon
Znalost a porozumění potřebám generace Z vám pomůže dosáhnout úspěchu ve vaší manažerské roli. Cení si transparentnosti a zpětné vazby, proto je nezbytné vytvořit kulturu otevřené komunikace.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití praktických šablon, které zaměstnancům generace Z usnadňují poskytování zpětné vazby. Tyto šablony mohou shromažďovat zpětnou vazbu ke všemu, od výkonu týmu až po jednotlivé projekty.
Šablona pro zpětnou vazbu zaměstnanců od ClickUp je vynikajícím příkladem šablony, která vám pomůže shromáždit cenné informace.
Taková šablona pro HR usnadňuje práci se shromážděnou zpětnou vazbou, což vám umožňuje neustále zlepšovat pracovní prostředí, řešit obavy zaměstnanců a udržovat jejich zapojení.
7. Investujte do růstu a rozvoje
Růst není pro pracovníky generace Z jen výhodou, ale nutností. Zaměstnanci této generace si cení neustálého učení a příležitostí k profesnímu rozvoji. Hledají společnosti, které investují do jejich růstu a poskytují jim příležitosti k rozvoji jejich dovedností a znalostí.
Investice do školení a mentorství je udržuje zapojené, rozvíjí budoucí lídry a dokazuje, že si ceníte jejich potenciálu.
Generace Z touží po příležitostech k učení a růstu. Implementujte šablonu ClickUp Career Path Template, abyste mohli jasně zmapovat příležitosti k profesnímu rozvoji. Je to investice do jejich budoucnosti, která je dlouhodobě motivuje a udržuje jejich zapojení.
8. Upřednostněte mobilní přístupnost
Dejte svým zaměstnancům z generace Z najevo, že se snažíte vytvořit příjemné pracovní prostředí pro všechny. Používejte nástroje pro spolupráci, díky kterým budou mít přístup ke své práci i na mobilních zařízeních.
A právě zde přichází na řadu mobilní aplikace ClickUp.
Aplikace jim umožňuje spravovat úkoly, přistupovat k informacím a hladce spolupracovat ze svých zařízení. Tato flexibilita jim umožňuje pracovat na dálku nebo na cestách, což zvyšuje mobilitu a snadnost použití.
9. Poskytněte smysluplnou práci a účel
Generace Z hledá práci, která odpovídá jejím hodnotám a má smysl. Jasně definujte cíle projektu pro své zaměstnance z generace Z tak, aby měli pocit odpovědnosti. Nástroje pro řízení projektů vám tento proces zjednoduší.
ClickUp je univerzální nástroj, který nabízí různé ilustrativní nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, k ilustraci cílů a záměrů.
Používání těchto nástrojů jim umožňuje pochopit význam jejich příspěvků v širším kontextu, což podporuje jejich motivaci a trvalé zapojení do projektů.
10. Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu a uznání
Gen Z prosperuje díky zpětné vazbě a uznání. Cení si poznatků o svém výkonu a konstruktivních rad pro zlepšení. Oceňují, když jsou uznáváni za své příspěvky a úsilí.
Podpora kultury pravidelné zpětné vazby a uznání udržuje zaměstnance generace Z zapojené. Pěstuje to v týmu smysl pro účel a motivaci, což vede ke zvýšení produktivity a silnějšímu odhodlání dosáhnout cílů organizace.
Používejte komentáře a zmínky v ClickUp k poskytování včasné zpětné vazby a veřejného uznání za úspěchy. Toto pozitivní posilování udržuje jejich motivaci, potvrzuje jejich tvrdou práci a pěstuje kulturu ocenění na pracovišti.
11. Podporujte kulturu učení a experimentování
Členové generace Z se celoživotně vzdělávají a touží po příležitostech k růstu a rozvoji. Nebojí se zkoušet nové věci a riskovat. Proto je nezbytné vytvořit pracovní kulturu založenou na učení a experimentování.
Poskytněte přístup k programům školení a rozvoje, povzbuzujte zaměstnance, aby sdíleli své nápady a zkušenosti, a umožněte jim experimentovat s novými přístupy k jejich práci.
Zaveďte sdílení znalostí v rámci ClickUp Docs a komentářů.
Prostředí pro společné učení umožňuje zaměstnancům experimentovat, sdílet nápady a posouvat hranice.
12. Podporujte autonomii a důvěru ve schopnosti svého týmu
Důvěřujte schopnostem a talentům svého týmu a dejte jim pocit, že mají věci pod kontrolou. Dejte jim odpovědnost za jejich úkoly, objasněte projekty a dejte jim pravomoc vést. To stimuluje důvěru, autonomii a pocit úspěchu.
13. Zaveďte zábavu a oslavy na pracovišti
Gen Z si cení pozitivní pracovní kultury. Chtějí pracovat tam, kde se mohou bavit a cítit se oceněni.
Vytvoření zábavného a slavnostního pracovního prostředí může pomoci přilákat a udržet talenty generace Z.
Používejte nástroje ke sledování pokroku a společnému oslavování milníků. Udržuje to jejich morálku na vysoké úrovni, uznává úspěchy a dělá práci příjemnější. ClickUp Goals zjednodušuje, jak toho dosáhnout!
Podívejte se, jak vám mohou pomoci cíle ClickUp:
- Sledování pokroku: Vizualizujte pokrok pomocí pruhů, oslavujte milníky animacemi s konfetami a sledujte, jak se morálka generace Z zvyšuje, když vidí, jak se jejich úsilí zúročuje.
- Uznání týmu a pochvaly: ClickUp Goals umožňuje členům vašeho týmu zanechávat komentáře a oslavovat úspěchy ostatních přímo v rámci cílů.
- Transparentnost a sdílené úspěchy: ClickUp Goals poskytuje všem přehled o pokroku v reálném čase. Gen Z bude moci vidět širší souvislosti, pochopit, jak jejich práce přispívá k úspěchu týmu, a oslavovat společné úspěchy.
- Přizpůsobitelný design cílů: Personalizujte cíle pomocí emodži, obrázků a vlastních barev pro vizuálně přitažlivý zážitek.
14. Vytvořte prostředí pro učení
Generace Z ztělesňuje kulturu neustálého učení. Neustále hledají nové informace a zkušenosti, které jim pomohou růst a rozvíjet se. Poskytněte prostředí, které podporuje neustálé učení, abyste přilákali a udrželi talenty generace Z. To může zahrnovat:
- Nabídka proplacení školného a dalších programů podpory vzdělávání
- Zavedení mentorství a programů vzájemného učení
- Poskytování přístupu k online vzdělávacím zdrojům a platformám
- Povzbuzování zaměstnanců k přijímání nových výzev a odpovědností
15. Chraňte jejich soukromí
Generace Z je velmi citlivá na otázky ochrany soukromí online. Vyrostla ve světě, kde technologie vždy byla součástí jejich života, a zná rizika spojená se sdílením osobních údajů online.
Oceňují firmy, které berou jejich soukromí vážně a snaží se chránit jejich data. Vybudujte si důvěru a prokažte respekt k jejich digitální přítomnosti tím, že otevřeně komunikujete, jak jsou jejich data využívána.
Software ClickUp pro správu projektů vzdálených týmů nabízí robustní funkce pro podporu efektivní a jasné týmové komunikace.
Transparentní zásady ochrany osobních údajů budují důvěru a potvrzují váš závazek chránit jejich online stopu.
Generace Z a organizační kultura
Přítomnost generace Z na trhu práce přináší nový pohled na to, co je v pracovním prostředí nejdůležitější.
Pro členy generace Z znamená firemní kultura víc než jen obědy zdarma a stolní fotbal (i když i to může být příjemné!). Upřednostňují pracoviště, která skutečně odpovídají jejich hodnotám. To znamená:
- Transparentnost: Vedení s jasnou komunikací, otevřenými diskusemi o cílech společnosti a pocitem, že jejich hlas je vyslyšen.
- Psychologická bezpečnost: Pocit, že jsou ceněni jako jednotlivci a vědomí, že mohou dělat chyby bez obav z odplaty, vytváří bezpečný prostor pro učení a růst.
- Podporující pracovní prostředí: Přístup k zdrojům, mentorství a příležitostem k profesnímu rozvoji je významným bonusem.
Rozmanitost, rovnost a inkluze (DEI): Proč jsou tyto hodnoty pro generaci Z důležité
Rozmanitost, rovnost a inkluze nejsou jen o kvótách při přijímání zaměstnanců; jde o vytvoření kultury, která oslavuje rozdíly a podporuje pocit sounáležitosti. To zahrnuje:
- Aktivní úsilí: Aktivně přijímejte uchazeče o zaměstnání z různých prostředí a zavádějte programy, které zajistí rovné příležitosti pro postup.
- Inkluzivní prostředí: Vytvořte prostor, kde se všichni cítí vítáni a respektováni a mohou přispět svými jedinečnými pohledy a dovednostmi, abyste přilákali a udrželi pracovníky generace Z.
Role udržitelnosti při přilákání a udržení zaměstnanců generace Z
Generace Z se velmi zajímá o životní prostředí. Organizace s výraznými praktikami v oblasti udržitelnosti u nich nacházejí odezvu. Patří mezi ně:
- Ekologické iniciativy: Zavádění postupů, jako je snižování spotřeby papíru, používání recyklovaných materiálů a energeticky úsporné budovy, dokazuje závazek k odpovědnosti za životní prostředí.
- Snížená uhlíková stopa: Jasný plán na minimalizaci dopadu společnosti na životní prostředí ukazuje generaci Z, že společnost aktivně pracuje na udržitelné budoucnosti.
Jak styl řízení ovlivňuje úroveň spokojenosti generace Z v práci
Mikromanagement je jistý způsob, jak ztratit zaměstnance generace Z. Prosperují v prostředí spolupráce s přístupnými vedoucími pracovníky, kteří poskytují:
- Jasná komunikace: Stanovení očekávání, nastínění cílů projektu a pravidelné poskytování aktualizací jsou pro úspěch generace Z zásadní.
- Pravidelná zpětná vazba: Pro růst jsou nezbytné jak pozitivní posilování, tak konstruktivní kritika. Gen Z oceňuje častou zpětnou vazbu, aby pochopila své silné stránky a oblasti, ve kterých se může zlepšit.
- Příležitosti k růstu: Poskytování mentorských programů, příležitostí k rozvoji dovedností a šance smysluplně přispívat k projektům udržuje generaci Z zapojenou a motivovanou.
Jak generace Z pozitivně ovlivňuje pracovní sílu
Příchod generace Z na pracovní trh není pouze generační změnou, ale znamená pozitivní změnu. Zde jsou některé z jejich charakteristických hodnot a vlastností, které mění pracovní prostředí k lepšímu:
Technická zdatnost a inovace
Generace Z se narodila do digitálního světa s výjimečnými technologickými dovednostmi a přirozenou afinitou k inovacím. Dokáže se rychle naučit nový software, přizpůsobit se měnícím se pracovním postupům a identifikovat příležitosti ke zefektivnění procesů pomocí nejnovějších technologií.
To bude pro vaši společnost přínosem, protože podpoří kulturu neustálého zlepšování a posune hranice možného.
Spolupráce a komunikace
Generace Z vyrostla v hyperpropojeném světě a ví, jak efektivně spolupracovat a komunikovat. Je zvyklá pracovat v týmech, otevřeně sdílet nápady a využívat digitální nástroje k plynulému propojení s kolegy.
Duch spolupráce vede k inkluzivnějšímu řízení týmu a dynamickému pracovnímu prostředí, což vede k lepšímu řešení problémů a silnějším vazbám v týmu.
DEI pro rovné příležitosti a ocenění rozdílů
Generace Z je dosud nejrozmanitější generací a cení si pracoviště, která tuto rozmanitost odrážejí.
Prosazují rovné příležitosti a oslavují rozdíly. Zaměřte se na diverzitu, rovnost a inkluzi, abyste získali přístup k většímu a lepšímu talentovému fondu. Dokonce to inspiruje kreativitu, protože každý má prostředí, které podporuje rozmanité pohledy.
Budoucnost řízení generace Z
Vliv generace Z na pracoviště je nepopiratelný a efektivní strategie řízení se musí vyvíjet, aby s ním držely krok. Zde je pohled do budoucnosti řízení generace Z:
1. Vzestup modelů práce na dálku a hybridní práce
Tradiční struktury kanceláří s pracovní dobou od 9 do 17 hodin mohou ztratit na významu, protože generace Z si cení flexibility a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Společnosti pravděpodobně přijmou modely práce na dálku a hybridní modely, které zaměstnancům nabídnou větší kontrolu nad jejich rozvrhem a místem výkonu práce.
2. Zaměřte se na rozvoj dovedností a zvyšování kvalifikace
Celoživotní učení je základním kamenem pracovní etiky generace Z.
Investujte do robustních programů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. To umožní členům generace Z zůstat relevantní v rychle se měnícím technologickém prostředí a udržet je zapojené do svých rolí.
3. Řízení výkonu na základě dat
Gen Z potřebuje transparentnost a zpětnou vazbu.
Častější kontroly založené na datech mohou nahradit tradiční hodnocení výkonu. Nástroje pro řízení projektů a analýza dat umožňují objektivní zpětnou vazbu a cílené rozvojové plány.
4. Upřednostňování duševního zdraví a pohody
Generace Z otevřeně hovoří o problémech duševního zdraví.
Upřednostňujte pohodu zaměstnanců tím, že jim nabídnete zdroje pro duševní zdraví, flexibilní pracovní dobu a pracovní podmínky a podporujte kulturu, která povzbuzuje otevřenou komunikaci o problémech duševního zdraví.
5. Důraz na účel a dopad
Generace Z hledá práci, která odpovídá jejím hodnotám a má smysl.
Jasně formulujte své poslání a iniciativy v oblasti sociálního dopadu. Umožnění pracovníkům generace Z podílet se na smysluplných projektech zvýší jejich zapojení a spokojenost. Použití softwaru pro zapojení zaměstnanců tento proces zjednodušuje.
Empatický přístup k řízení generace Z
Příchod mladších generací není jen demografickou změnou, ale také katalyzátorem pozitivních změn. Jejich důraz na flexibilitu, diverzitu, udržitelnost a pohodu tlačí společnosti k vytváření progresivnějšího a úspěšnějšího pracovního prostředí pro všechny.
Abyste však mohli společně s generací Z prosperovat, musíte přijmout empatický přístup k řízení.
Empatie přesahuje pouhé pochopení jejich potřeb. Společnosti, které upřednostňují transparentnost, investují do zvyšování kvalifikace a nabízejí příležitosti pro smysluplnou práci, přilákají a udrží tuto talentovanou generaci.
ClickUp tento proces zjednodušuje pomocí dashboardů, dokumentů, chatů, cílů a dalších funkcí. Jedná se o komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který zefektivňuje každou fázi vašeho pracovního postupu. Začněte ještě dnes zdarma!