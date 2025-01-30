10 nejlepších nástrojů pro správu a sledování technického dluhu v roce 2025

Ať už je to kvůli tlaku na dodržení termínů sprintů, dočasným opravám urgentních problémů, technologickým omezením, jako jsou starší systémy, nebo prostě jen nedostatku odborných znalostí, technický dluh se ve vaší kódové základně hromadí mnoha způsoby.
Krátkodobé opravy a provizorní řešení vám mohou pomoci vyřešit okamžité problémy, ale z dlouhodobého hlediska vedou k obtížím – pomalejšímu vývoji, chybám a závažným bezpečnostním zranitelnostem.
Proto musí softwarové týmy vytvořit systém pro správu svého rostoucího technického dluhu. Nejpohodlnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je použití nástrojů pro technický dluh, jako jsou editory kódu a nástroje pro kódování AI.
V tomto blogu jsme sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů pro správu technického dluhu na trhu. Seznamte se s jejich vynikajícími funkcemi a zjistěte, jak vám mohou pomoci udržet standard vašeho kódu.
Co byste měli hledat v nástrojích pro technický dluh?
Při zvažování nástroje pro správu technického dluhu pro vaši organizaci je důležité zajistit, aby byl v souladu s cíli vašeho vývojového týmu, synchronizoval se s vašimi stávajícími nástroji pro vývoj softwaru a byl kompatibilní s vašimi aktuálními pracovními postupy a procesy.
Zde je několik charakteristik, které je třeba zhodnotit, abyste mohli učinit uvážlivé rozhodnutí:
- Komplexní analýza kódu: Ujistěte se, že nástroj nabízí robustní funkce pro analýzu kódu, jako jsou kódové chyby, duplikace a složitost, abyste mohli efektivně sledovat technický dluh.
- Podpora jazyků: Ověřte, zda nástroj pro technický dluh podporuje programovací jazyky a platformy, které používáte.
- Vizualizace a reportování: Zkontrolujte, zda váš nástroj nabízí vizualizační funkce, jako jsou interaktivní dashboardy, grafy rychlosti a další, které vám pomohou sledovat a analyzovat metriky technického dluhu v průběhu času.
- Integrace: Hledejte nástroje, které se hladce integrují s vašimi stávajícími nástroji DevOps, systémy pro správu verzí, softwarem pro automatizaci pracovních postupů, nástroji pro správu projektů a dalšími.
- Analýza zabezpečení: Kromě analýzy kvality kódu zkontrolujte, zda nástroj pro technický dluh testuje kód na bezpečnostní zranitelnosti a problémy s dodržováním předpisů, abyste je mohli včas vyřešit.
- Ochrana osobních údajů a bezpečnost: Ujistěte se, že nástroj splňuje předpisy na ochranu osobních údajů a průmyslové standardy pro nakládání s citlivým kódem a informacemi o projektech. Měl by mít funkce, jako je řízení přístupu na základě rolí a šifrování dat.
Především si vyberte nástroj pro technický dluh, který odpovídá preferencím vašeho týmu, zvyšuje produktivitu vývojářů a umožňuje jim udržovat kvalitu kódu.
10 nejlepších nástrojů pro technický dluh
Na trhu není nedostatek nástrojů pro technický dluh. Ale ne všechny z nich budou fungovat pro každý případ použití. Tento seznam analyzuje 10 nejlepších nástrojů pro váš vývojový tým ke sledování a měření efektivity kódu.
Tyto nástroje jsme vybrali po několika kolech testování a zpětné vazby, takže to nemusíte dělat od nuly. Jdeme na to!
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro správu produktivity a pracovního prostoru, která softwarovým týmům pomáhá plánovat sprinty, spravovat požadavky a zefektivnit sledování chyb z jediné konzole.
ClickUp sice není specializovaným nástrojem pro správu technického dluhu, ale jeho přizpůsobitelné šablony pro vývoj softwaru, funkce pro správu projektů a funkce pro analýzu kódu založené na umělé inteligenci jsou pro softwarové týmy doslova darem z nebes, který jim umožňuje efektivně sledovat a spravovat technický dluh.
Vývojové týmy mohou začít duplikováním a přizpůsobením šablony ClickUp Technical Debt Register Template. Tato šablona projektu připravená k okamžitému použití umožňuje vývojářům registrovat a sledovat svůj technický dluh pomocí agilních metodik a rámců.
Jak používat šablonu (v pěti jednoduchých krocích):
- Zaregistrujte se na ClickUp (pokud jste tak ještě neučinili) a vytvořte pracovní prostor pro vaši organizaci. Poté vytvořte prostor pro váš softwarový tým.
- V rámci prostoru vytvořte samostatný projekt pro správu všech problémů a zjištění souvisejících s technickým dluhem.
- Nastavte si tabulku priorit a klasifikujte dluhy podle jejich priority, abyste věděli, kdy který dluh vybrat.
- Pomocí Kanban Board získáte přehled o všech svých technických dluzích a jejich stavu.
- Zaznamenávejte nové nálezy technického dluhu jako úkoly a přidávejte kontext, jako je odůvodnění, úroveň závažnosti a další informace.
V ClickUp Docs můžete pro každý technický dluh vytvořit samostatný dokument a přidat příslušný odkaz k danému úkolu, čímž podpoříte transparentnost a spolupráci ve svých týmech.
Technici mohou také vytvořit hlavní dokument, který bude obsahovat základní pokyny pro správu technického dluhu v jejich organizaci. To může standardizovat proces, zejména pokud organizace mají více vývojových týmů.
Obzvláště užitečnou funkcí pro kontrolu kvality kódu je ClickUp Brain. ClickUp Brain je generativní nástroj umělé inteligence, který vývojářům pomáhá analyzovat kód z hlediska chyb, získávat návrhy na refaktoring kódu, brainstormovat návrhy kódu a mnoho dalšího.
Týmy mohou také automatizovat aktualizace stavu, sumarizovat dokumenty a projekty a vyhledávat důležité informace pomocí tohoto nástroje. Díky tomu je skvělým virtuálním asistentem pro vývojáře, kteří chtějí zlepšit svou produktivitu a efektivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Registrujte technický dluh: Zefektivněte proces zaznamenávání položek technického dluhu tím, že je přidáte do samostatného projektu v ClickUp nebo pomocí značek a štítků.
- Sledujte historické trendy dluhu: Vizualizujte svůj celkový technický dluh a sledujte trendy, abyste mohli měřit svůj poměr technického dluhu v průběhu času.
- Dokumentujte své procesy: Spravujte veškerou dokumentaci související s technickým dluhem, včetně starého kódu, plánů restrukturalizace architektury a dalšího.
- Brainstorming s AI: Využijte funkce GenAI ClickUp Brain k analýze kódu nebo nalezení řešení vašich problémů s kódováním.
- Integrace s nástroji pro analýzu kódu: Ačkoli ClickUp nenabízí vestavěnou analýzu kódu, lze jej integrovat s nástroji pro analýzu kódu. Můžete tak importovat problémy s technickým dluhem přímo do úkolů ClickUp pro lepší sledování.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé hlásili poněkud strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. CodeScene
CodeScene je nástroj pro analýzu a vizualizaci kódu, který kontroluje kvalitu vašeho kódu a koreluje jeho stav s dalšími faktory, jako je typ kódu, autoři a projekty. To uživatelům poskytuje vhled do vzorců chování vašeho týmu a toho, jak ovlivňují váš kód.
Můžete se například dozvědět o silných stránkách svého týmu, jako jsou technické znalosti nebo odborné znalosti systému, a zda je třeba přidělit projektu jiné zdroje, aby se zlepšila kvalita kódu.
CodeScene také nabízí přehled o celkovém „architektonickém zdraví“ vaší kódové základny. To zahrnuje metriky, jako je vazba a soudržnost kódu, které pomáhají identifikovat potenciální chyby v návrhu, které přispívají k technickému dluhu.
Nejlepší funkce CodeScene
- Získejte přehled o stavu kódu jednotlivých programátorů, týmů nebo projektů a nahlédněte do dynamiky vašeho týmu.
- Automatizujte kontroly kódu pomocí předdefinovaných kontrol kvality, abyste zkrátili dobu vývoje.
- Přepracujte starší kód a snadno řešte technický dluh pomocí nástrojů pro přepracování kódu založených na umělé inteligenci.
Omezení CodeScene
- Uživatelé hlásí strmou křivku učení, která je ještě umocněna méně intuitivním uživatelským rozhraním.
- Důraz, který CodeScene klade na interakci vývojářů s kódem, nemusí přímo řešit všechny problémy technického dluhu.
Ceny CodeScene
- Standard: 20 € měsíčně za každého aktivního autora
- Pro: 30 € měsíčně za každého aktivního autora
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CodeScene
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
3. Perforce
Perforce je komplexní platforma DevOps, která vývojovým týmům umožňuje spravovat vše od kontroly verzí a revizí kódu až po správu požadavků a agilní řízení projektů.
Perforce, navržený pro velké podniky zabývající se podnikovým softwarem, zahrnuje klíčová řešení, jako je správa životního cyklu aplikací, statická analýza kódu a automatizace IT infrastruktury, abychom jmenovali alespoň některé.
Vývojáři mohou také zaznamenávat svůj technický dluh a sledovat stav různých problémů v Perforce pomocí jeho agilního nástroje pro správu projektů. Tato kombinace funkcí pro produktivitu vývojářů a správu provozu činí z Perforce skvělý nástroj pro velké podniky, které spravují složité softwarové projekty.
Nejlepší funkce Perforce
- Vytvářejte izolované větve kódu pro experimenty a refaktoring a chraňte svou kódovou základnu.
- Vizualizujte proces správy technického dluhu a přidejte více kontextu pomocí Gliffy, nástroje pro tvorbu diagramů od Perforce.
- Zefektivněte všechny provozní strategie a procesy (vývoj nových funkcí, hodnocení rizik, testování a ladění) z jedné konzole.
- Porozumějte historickým technickým dluhům a řešte je pomocí historie verzí a funkcí slučování Perforce.
- Provádějte různé testovací činnosti, jako jsou biometrické, kontinuální a geologické skeny, abyste včas odhalili problémy.
Omezení Perforce
- Při provádění složitých skenů kódu může být pomalý a neohrabaný.
- Někteří uživatelé hlásí strmou křivku učení kvůli nedostatku dostatečného školení a zdrojů.
- Může být nákladné pro malé a střední organizace.
Ceny Perforce
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Perforce
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. Stepsize AI
Stepsize AI je generativní nástroj umělé inteligence, který vývojovým týmům pomáhá efektivněji sledovat a spravovat technický dluh. Na rozdíl od jiných nástrojů pro analýzu kódu je Stepsize AI „sledovač“, který vývojářům pomáhá zaznamenávat technický dluh v průběhu celého životního cyklu projektu a řešit jej v každém projektu.
Stepsize AI je známá svými schopnostmi umělé inteligence, jako je generování kontextových zpráv a automatizovaných souhrnů technického dluhu na úrovni projektu. Může také pomoci inženýrům měřit technický dluh na základě úsilí a dopadu, aby mohli lépe stanovovat priority.
Nejlepší funkce Stepsize AI
- Získejte informace na úrovni projektu a komentáře k toku dat, technickému dluhu a sledování problémů.
- Generujte automatické aktualizace týkající se technického dluhu a nejnovějších problémů pomocí umělé inteligence.
- Přidejte do svého kódu inline anotace, abyste přidali kontext a spravovali problémy technického dluhu přímo z editoru kódu.
- Integrujte je se všemi oblíbenými editory kódu a nástroji pro sledování problémů, abyste synchronizovali svůj technický dluh napříč všemi platformami.
Omezení Stepsize AI
- Podporuje pouze omezenou sadu programovacích jazyků.
- Pro důkladné testování kvality kódu a skenování zranitelností budete muset integrovat Stepsize AI s dalšími nástroji pro analýzu kódu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že integrace Stepsize AI s jinými nástroji může být složitá.
Ceny Stepsize AI
- Tým: 29 $/měsíc za Jira board nebo Linear Team
- Přizpůsobené nastavení: 29 $/měsíc za Jira board nebo Linear Team
Hodnocení a recenze Stepsize AI
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
5. Sonarqube
SonarQube je open-source alternativa ke komerčním nástrojům pro testování a analýzu kódu. Podporuje více než 30 programovacích jazyků a nabízí řadu řešení pro analýzu kódu a správu kvality pro týmy vývojářů softwaru.
Mezi klíčové funkce patří analýza vlastního kódu, měření technického dluhu pomocí podrobných metrik stavu kódu (skóre složitosti, duplikace a další) a dokonce i tajný detekční nástroj, který zabraňuje narušení bezpečnosti.
SonarQube má také živou komunitu vývojářů a více než 50 pluginů, které vývojářům pomáhají získat odpovědi na jejich otázky a zvýšit jejich efektivitu.
Nejlepší funkce Sonarqube AI
- Pomocí modulu statického testování bezpečnosti aplikací (SAST) provádějte statickou analýzu kódu a označujte potenciální problémy.
- Získejte přesnou zpětnou vazbu a praktické poznatky na základě vašeho programovacího jazyka a stylu vývoje.
- Automaticky zamítněte pipeline, které neodpovídají vašim předem definovaným pokynům pro kód nebo formátování.
- Zachyťte a opravte problémy v rané fázi vývojového cyklu integrací SonarQube do vašeho integrovaného vývojového prostředí (IDE) a pipeline pro kontinuální dodávky (CD).
Omezení AI Sonarqube
- Bylo hlášeno, že Sonarqube v některých případech generuje falešně pozitivní zprávy o problémech.
- Nastavení SonarQube pro velké vývojové týmy může být náročný a časově náročný proces.
- Omezené funkce pro vytváření reportů ve srovnání s podobnými nástroji pro technický dluh.
Ceny Sonarqube AI
- Zdarma
- Sonar Cloud: Cena začíná na 11,81 $ za 100 tisíc řádků kódu (účtováno měsíčně)
- Developer: Cena začíná na 160 USD za 100 tisíc řádků kódu (fakturováno ročně)
- Enterprise: Cena začíná na 21 600 USD za 1 milion řádků kódu (fakturováno ročně)
- Data Center: Cena začíná na 136 600 USD za 20 milionů řádků kódu (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Sonarqube AI
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
6. CAST Highlight
CAST Highlight je softwarový inteligentní nástroj, který vývojovým týmům poskytuje komplexní přehled o stavu kódové základny a všech potenciálních překážkách, které mohou nastat.
Mezi jeho klíčové funkce patří centrální konzole pro sledování stavu všech vašich aplikací, nástroj pro kontrolu zranitelnosti, který provádí automatické skenování kódu a označuje problémy, a přizpůsobitelné panely, které poskytují podrobné informace o výkonu vašeho kódu.
Zvláště jedinečnou funkcí nástroje CAST Highlight je analýza udržitelnosti. Díky údajům, jako jsou skóre ekologického dopadu, odhady emisí CO2 a ekologické nedostatky, můžete snížit ekologickou stopu svého softwaru a zvýšit energetickou a nákladovou efektivitu.
CAST Nejlepší funkce
- Identifikujte slabiny v open-source knihovnách používaných ve vašem kódu a analyzujte jejich potenciální riziko pro vaše aplikace.
- Přizpůsobte si dashboardy pomocí klíčových metrik a získejte jasný přehled o stavu vašeho softwarového portfolia v průběhu času.
- Automaticky segmentujte a upřednostňujte aplikace pro migraci do cloudu na základě dopadu na podnikání a technických hledisek.
- Zjistěte „ekologické nedostatky“ ve vašem kódu, jako je snížení emisí CO2 nebo zvýšení energetické účinnosti.
CAST Zdůrazněte omezení
- Nevhodné pro malé a střední podniky.
- Někteří uživatelé hlásí „přetížení daty“ kvůli neustálým upozorněním a oznámením.
Ceny CAST Highlight
- Complete: Cena začíná na 39 000 USD za 25 aplikací (fakturováno ročně)
- Cloud: Cena začíná na 27 000 USD za 25 aplikací (fakturováno ročně)
- SCA: Cena začíná na 28 000 USD za 25 aplikací (fakturováno ročně)
- Zelená: Cena začíná na 11 000 USD za 25 aplikací (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze CAST Highlight
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
7. ReSharper
ReSharper od JetBrains je oblíbené rozšíření pro analýzu kódu pro vývojáře .NET. Používá se především v Microsoft Visual Studio a nabízí pokročilé funkce pro analýzu a refaktoring kódu, zjednodušenou navigaci v kódu, inteligentní doplňování kódu a další.
ReSharper také vylepšuje zážitek z používání IntelliSense (vestavěného nástroje pro dokončování kódu ve Visual Studio) pro vývojáře .NET tím, že jim poskytuje další funkce, jako jsou kontextové návrhy kódu a automatické návrhy importu.
Nejlepší funkce ReSharperu
- Restrukturalizujte kód pomocí vestavěných možností refaktoringu a zlepšete organizaci a čitelnost svého kódu.
- Provádějte kontroly kódu a opravujte potenciální problémy pomocí automatizovaných návrhů rychlých oprav od ReSharper.
- Nastavte pokyny pro formátování kódu specifické pro daný jazyk a standardizujte svou kódovou základnu.
- Pomocí akcí generování kódu generujte vlastnosti a přetížení a vytvářejte šablonový kód.
Omezení ReSharperu
- ReSharper je navržen pro ekosystém . NET a nepodporuje jiné vývojové systémy.
- Provádění komplexní analýzy kódu může zpomalit váš systém.
- Někteří uživatelé hlásili určitou náročnost na osvojení.
Ceny ReSharperu
- Zdarma: ReSharper je zdarma pro studenty, učitele a komunity.
- Organizace: Cena začíná na 34,90 $/měsíc na uživatele.
- Jednotlivci: Od 13,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ReSharper
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
8. Checkstyle
Checkstyle, představený na počátku roku 2000, je open-source nástroj pro formátování kódu a statickou analýzu kódu pro projekty Java. Pomáhá vývojářům vytvořit jednotný styl kódování napříč projekty přidáním konvencí pojmenování, mezer a dalších prvků.
Checkstyle můžete integrovat do svých CI/CD pipeline a automatizovat kontrolu kódu, abyste zajistili, že veškerý kód odpovídá předem definovaným pravidlům a pokynům. To se osvědčuje zejména u open-source projektů s různorodými přispěvateli nebo malých Java týmů, které potřebují bezplatný a jednoduchý nástroj pro kontrolu formátování.
Nejlepší funkce Checkstyle
- Standardizujte formátování své kódové základny, abyste zajistili snadnou čitelnost.
- Vytvořte vlastní pravidla pro označování problémů s formátováním specifických pro vaši organizaci.
- Integrujte je s IDE a získejte upozornění v reálném čase na jakékoli porušení formátování kódu.
Omezení Checkstyle
- Checkstyle podporuje pouze jazyk Java.
- Nabízí pouze základní kontroly kvality kódu.
Ceny Checkstyle
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Checkstyle
- G2: 4,3/5 (21 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
9. Mend. io
Mend si klade za cíl zefektivnit zabezpečení aplikací automatizací procesů a poskytováním vývojářům nástrojů, které potřebují k psaní bezpečného kódu. Jako podnikový nástroj AppSec pro vývojové a bezpečnostní týmy nabízí Mend jedinečné, ale vzájemně se doplňující nástroje pro obě funkce.
Nabízí sadu nástrojů, které řeší různé aspekty zabezpečení aplikací, se zvláštním zaměřením na automatizaci úkolů a snížení zátěže vývojových týmů. Mezi klíčové funkce patří analýza vlastního kódu, automatická identifikace rizik open source a včasná detekce zranitelností.
Nejlepší funkce Mend. io
- Zvyšte rychlost vývoje a kvalitu kódu skenováním kódu a řešením problémů s dluhem v reálném čase.
- Konsolidujte datové toky, slučujte běžné problémy a řešte více zranitelností prostřednictvím jediné změny v kódu.
- Získejte jasné, praktické kroky, jak můžete opravit problémy a zabránit podobným problémům v budoucnosti.
- Zaveďte pravidelné automatické bezpečnostní kontroly v průběhu celého vývojového cyklu, abyste včas odhalili zranitelnosti a předešli problémům s dodržováním předpisů.
Omezení Mend. io
- Mend. io nemusí být vhodný pro menší společnosti, protože nabízí pouze roční plány určené pro minimálně 25 vývojářů.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými podobnými nástroji.
Ceny Mend. io
- Mend Renovate: Cena začíná na 25 000 USD ročně pro 100 vývojářů.
- Mend SCA: Cena začíná na 18 000 USD ročně pro 25 vývojářů.
- Mend Container: Cena začíná na 15 000 USD ročně pro 100 vývojářů.
- Mend SAST: Cena začíná na 18 000 USD ročně pro 25 vývojářů.
Hodnocení a recenze Mend. io
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
10. Teamscale
Teamscale od CQSE je platforma pro správu kvality softwaru, kterou v roce 2010 vytvořili výzkumníci z Technické univerzity v Mnichově.
Tento nástroj je nyní známý svými funkcemi automatické analýzy kódu, jako je průběžná kontrola, přizpůsobitelné profily kvality a funkce bezpečnostní analýzy.
Mezi další klíčové funkce Teamscale patří široká škála programovacích jazyků a frameworků a rozsáhlé reporty a dashboardy pro monitorování a správu poměru technického dluhu a trendů v kvalitě kódu.
Integruje se také s oblíbenými systémy pro sledování problémů a produktovým backlogem, jako jsou Jira a GitHub, které umožňují spolupráci mezi více týmy.
Nejlepší funkce Teamscale
- Analyzujte data z různých zdrojů, jako jsou repozitáře kódu, nástroje pro sledování chyb a dokonce i nástroje pro správu požadavků.
- Zvýrazněte netestované oblasti kódu a provádějte pravidelné testy kvality vašeho kódu.
- Získejte podrobné údaje a metriky o kvalitě vašeho kódu, analyzujte bezpečnostní problémy a testujte architekturu svého softwaru.
- Integrujte Teamscale s vašimi nástroji pro spolupráci, správu kódu a sledování chyb, abyste sjednotili svá data.
Omezení Teamscale
- Teamscale nenabízí bezplatný tarif ani bezplatnou zkušební verzi pro uživatele.
- V současné době nejsou k dispozici žádné funkce umělé inteligence.
Ceny Teamscale
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 110 € za uživatele pro pět uživatelů za měsíc.
Hodnocení a recenze Teamscale
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Analyzujte kód a snižte technický dluh pomocí ClickUp
Správa technického dluhu ve vaší kódové základně nabízí řadu výhod: můžete zvýšit rychlost svého vývojového týmu a zlepšit bezpečnost svého kódu. A díky šikovným nástrojům pro správu technického dluhu je to snadné.
Můžete použít kterýkoli z nástrojů, které jsme uvedli v tomto blogu, a určitě budou pro váš tým softwarových vývojářů užitečné.
My vám však doporučujeme vyzkoušet ClickUp, abyste mohli začít spravovat technický dluh.
ClickUp je komplexní řešení pro správu pracovního prostoru, které obsahuje integrované nástroje pro správu projektů, tvorbu dokumentů a komunikaci v týmu. Díky tomu je skvělým nástrojem pro sledování technického dluhu a vytváření dokumentace vysvětlující omezení API, nesrovnalosti v podnikání a další.
Vaše týmy mohou také spolupracovat napříč odděleními přímo v rámci platformy ClickUp pomocí různých integrovaných komunikačních a kolaboračních nástrojů, jako jsou ClickUp Whiteboards, Clips, Chat view a další.
Proč nevyzkoušet ClickUp? Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp může pomoci vylepšit vaši kódovou základnu a zvýšit produktivitu vývojářů.