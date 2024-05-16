Jak řídit a předcházet technickému dluhu ve Scrumu?

Během pracovního dne činí týmy vývojářů softwaru desítky rozhodnutí, která zahrnují složité kompromisy. Každý zvolený programovací jazyk, napsaný integrační kód nebo zavedený automatizační nástroj bude mít v budoucnu své důsledky.
Tyto důsledky se označují jako technický dluh. V tradičním vodopádovém modelu vývoje softwaru byl technický dluh velmi častý. Agilní metodiky Scrum vyvinuly procesy, které je minimalizují.
V tomto blogovém příspěvku se podrobně zabýváme tím, proč technický dluh vzniká a jak se mu můžete ve svých projektech vyhnout.
Porozumění technickému dluhu ve Scrumu
Tradiční procesy vývoje softwaru se opíraly o velmi dlouhodobé projekty, jejichž implementace trvala roky. Než byl projekt dokončen, trh se změnil, požadavky zákazníků se vyvinuly a samotná technologie zastarala, což vedlo k vzniku technického dluhu.
Co je technický dluh?
Technický dluh označuje náklady na dodatečné přepracování způsobené volbou rozumného, krátkodobého řešení namísto lepšího přístupu, který by trval déle.
V podstatě se jedná o zkratku, která může v krátkodobém horizontu urychlit vývoj, ale často vede ke zvýšení nákladů v budoucnu, protože dluh je třeba „splatit“ opravou problémů, které vznikly v důsledku původního kompromisu.
Jaký je příklad technického dluhu?
Nejjednodušším příkladem existujícího technického dluhu je situace, kdy vývojáři s krátkými termíny tlačí kód do produkce, aniž by prošli důkladnou revizí a testováním. Ačkoli je funkce spuštěna, bude chybová, nepoužitelná nebo v nejhorším případě představovat zátěž pro kybernetickou bezpečnost.
Jak Scrum pomáhá s technickým dluhem?
V reakci na neefektivitu vodopádové metody vznikl agilní model vývoje softwaru Scrum.
Procesy řízení projektů Scrum jsou navrženy tak, aby zvládaly technický dluh.
- Produktový backlog se zaměřuje na zajištění jasnosti požadavků.
- Definice uživatelských příběhů vyžadují úplnost akceptačních kritérií.
- Scrum masterové a produktoví vlastníci věnují v každém sprintu čas splácení technického dluhu.
- Procesy revize kódu jsou navrženy s ohledem na splácení technického dluhu.
I přes veškerou snahu je technický dluh nevyhnutelný. Podívejme se, proč.
Co způsobuje technický dluh ve Scrumu?
Existuje řada interních a externích faktorů, které způsobují technický dluh v projektech vývoje softwaru metodou Scrum. Mezi nejčastější příčiny patří:
Vývoj trhu/technologií
S postupem času může technologie zastarat a potřeby trhu se mohou vyvíjet. To znamená, že rozhodnutí, která jste učinili dříve, možná bude třeba přepracovat. To je přirozené a týmy Scrumu to očekávají jako součást své agilní cesty vývoje softwaru.
Ne všechny příčiny jsou však přirozené.
Spěchání za splněním termínů
Scrumové týmy pracují v pevně stanovených sprintech, které obvykle trvají 1–2 týdny. Tlak na dokončení přidělených úkolů v těchto krátkých termínech může vést k technickému dluhu, protože členové týmu jsou nuceni volit rychlejší, ale méně optimální řešení.
Nedostatečná definice dokončení
Definice dokončení (DoD) je klíčovým artefaktem ve Scrumu. Nastavuje kritéria přijatelnosti pro jakoukoli úlohu, která má být považována za dokončenou. Scrumové týmy ji jasně definují ještě před přidáním úlohy do sprintu.
Nesprávné definice však často vedou k dluhu v kódu. Pokud například ministerstvo obrany nevyžaduje testování výkonu, tým může ignorovat problémy s výkonem, jejichž oprava později vyžaduje značné úsilí.
Postupné změny bez komplexního plánování
I když postupné aktualizace umožňují rychlé dodávání nových funkcí, mohou někdy vést k nedostatečnému komplexnímu návrhu nebo plánování. V zájmu rychlosti mohou týmy používat šablony pro vývoj softwaru, které nezachycují celkový obraz.
Každá část softwaru je tedy vyvíjena a přidávána postupně, což nemusí vždy zohledňovat architekturu celého systému. V průběhu času to může vést k neefektivní, těžko udržovatelné a kompatibilitou zatížené architektuře.
Odložené refaktoring
V iterativním přístupu vždy existuje další iterace, která opraví nebo vylepší stávající implementaci. Tento způsob uvažování může vést k odkládání nezbytného refaktoringu s mylnou nadějí, že se tím budete moci zabývat později.
Čím více funkcí přidáváte na nedostatečně refaktorovaný kód, tím se zvyšuje složitost a náklady na provádění změn, což přispívá k technickému dluhu.
I v projektech Scrum mohou vzniknout různé formy technického dluhu na základě spolupráce mezi obchodními, technickými a zákaznickými týmy. Tento technický dluh může mít významné důsledky.
Jaké jsou důsledky technického dluhu ve Scrumu?
Přímým důsledkem technického dluhu je vznik odpovídajícího finančního dluhu v podobě přepracování, času a kvalifikovaných zdrojů. Nepřímé dopady technického dluhu jsou však četné a mnohem závažnější.
Snížená rychlost vývoje: Agilní týmy sužované technickým dluhem tráví více času opravováním chyb a řešením problémů z předchozích sprintů než prací na nových funkcích. To znamená méně hodin na vytváření nových funkcí a celkově pomalejší dodací lhůty.
Zvýšená složitost: S narůstáním technického dluhu se kód stává složitějším a náročnějším na správu. Pokaždé, když je třeba něco změnit, vývojář stráví čas rozplétáním složitosti, než provede jakékoli opravy.
Vzdělávací náklady: Složitá kódová základna zvyšuje kognitivní zátěž stávajících členů týmu, což ztěžuje provádění rychlých a efektivních změn. Navíc to vyžaduje, aby týmy Scrumu věnovaly více času zaškolování nových členů týmu.
Nízká kvalita softwaru: Technický dluh má významný dopad na kvalitu softwaru, protože snižuje jeho udržovatelnost, zvyšuje pravděpodobnost výskytu chyb a zhoršuje celkový výkon.
Reputace inženýrského týmu: Pokud váš produktový tým musí neustále přepracovávat kód, aby splatil technický dluh, může to výrazně poškodit reputaci vaší inženýrské organizace. To by také mohlo ovlivnit vaši schopnost přilákat nové talenty.
Abyste se těmto výzvám vyhnuli a jednoduše vytvořili lepší software pro celý svět, musíte technický dluh minimalizovat, pokud ne zcela eliminovat. Zde je návod, jak na to.
Strategie pro minimalizaci a řešení technického dluhu
Mezi nejjednodušší a nejúčinnější způsoby, jak minimalizovat technický dluh, patří vytváření konzistentních procesů. Bezplatný software pro řízení projektů může být v tomto ohledu velmi cenný. Zde je návod, jak na to.
1. Provádějte důkladné kontroly kódu
Kontrola kódu je proces, při kterém kolega prověřuje kód napsaný členem svého týmu z hlediska standardů zajištění kvality. Kontrolu kódu obvykle provádí zkušenější kolega nebo technický manažer.
Procesy pokrytí kódu a revize snižují technický dluh tím, že zajišťují dodržování standardů kódování a identifikují problémy včas, ještě před jejich začleněním do hlavní kódové základny.
Nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, vám pomůže toto snadno realizovat. Vlastní stavy ClickUp vám umožňují přidat do pracovního postupu „kontrolu kódu“.
ClickUp Automations vám umožňuje automaticky přiřadit úkoly k revizi kódu po dokončení kódování. Můžete také použít ClickUp Checklists, abyste se ujistili, že jsou splněna všechna kritéria přijatelnosti.
Pokud si nejste jisti, kde začít, zde je šablona agilního řízení Scrum od ClickUp, plně přizpůsobitelný rámec pro realizaci projektů s menším počtem chyb a potlačení technického dluhu v zárodku.
2. Automatizujte kontroly kvality kódu
Příchod umělé inteligence spolu se zavedenými postupy automatizace testování má velký potenciál k eliminaci technického dluhu. Například použití aplikací bez kódu pomáhá snížit manuální kódování, a tím i možnost výskytu chyb.
Nástroje AI pro práci s kódem a editory kódu můžete také použít k:
- Identifikujte chyby v kódu
- Podívejte se na doporučené alternativy pro chyby.
- Zkontrolujte dodržování osvědčených postupů.
- Přidávejte komentáře a sdílejte znalosti mezi členy týmu.
Kontrola kódu a automatizace hrají klíčovou roli v posunu kvality procesů doleva. Pokud například vývojář identifikuje potenciální bezpečnostní chybu v nové autentizační funkci, může ji opravit dříve, než se stane součástí softwaru, a zabránit tak nákladným budoucím opravám a bezpečnostním rizikům.
ClickUp Brain může dále zlepšit vaši efektivitu tím, že urychlí vaše úkoly v rámci projektového řízení Scrum. AI Knowledge Manager a AI Project Manager od ClickUp vám umožňují klást otázky, získávat odpovědi a automatizovat úkoly během chvilky.
3. Zajistěte transparentnost technického dluhu
Nazývejte věci pravými jmény. Ve svém systému řízení projektů jasně označte položky technického dluhu, aby těmto problémům byla během plánování sprintu věnována potřebná pozornost a zdroje.
Flexibilní software pro správu úkolů ClickUp vám umožňuje označit úkol jako funkci, vadu, milník nebo zpětnou vazbu. Díky vhodnému rozdělení práce do kategorií můžete lépe rozhodovat o prioritách.
4. Získejte přehled o technickém dluhu
V každém daném okamžiku by měl být vlastník produktu schopen odpovědět na otázku: Jaký je náš technický dluh?
K tomu potřebujete mít jasný a detailní přehled o svých úkolech. Software pro správu projektů ClickUp je navržen tak, aby vám tuto svobodu poskytl. S více než 35 aplikacemi ClickApps a více než 15 zobrazeními můžete přizpůsobit správu úkolů, sledování chyb a vizualizaci pracovních postupů tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Můžete také vytvořit vlastní zobrazení úkolů technického dluhu, včetně vlastního dashboardu pro sledování pokroku.
5. Zapojte vlastníka produktu
Role produktového vlastníka je zásadní pro překlenutí propasti mezi obchodními požadavky a technickým provedením. Má největší slovo při rozhodování o tom, kdy a v jakém rozsahu se technickým dluhem zabývat v každém sprintu.
Jako tým softwarových vývojářů úzce spolupracujte s vlastníkem produktu. Umožněte jim:
- Pochopte rozsah a důsledky technického dluhu.
- Komunikujte s obchodními partnery
- Zajistěte si potřebnou podporu a rozpočty.
- Vytvořte systémy, které eliminují budoucí technický dluh.
Šablona registru technického dluhu ClickUp je výkonným nástrojem pro správu end-to-end operací. Tato plně přizpůsobitelná šablona funguje jako účetní kniha, která dokumentuje, spravuje, měří a poskytuje řešení pro všechny technické dluhy.
6. Nastavte procesy k splacení technického dluhu
Sběr dat: V rámci každého úkolu zaznamenejte podrobný popis technického dluhu, včetně jeho původu, dopadu a možných řešení, což usnadní systematický přístup k řešení těchto problémů.
Plánování: Během sprintových schůzek plánujte řešení technického dluhu se stejnou pečlivostí jako nové funkce nebo opravy chyb.
Pravidelně refaktorujte kód: Naplánujte pravidelné refaktoringy, abyste konsolidovali a zefektivnili kódovou základnu.
Například vývojový tým zjistí, že několik funkcí v jejich aplikaci používá podobný kód k načítání uživatelských dat z databáze. Tyto funkce přepracují vytvořením jediné utility funkce, která zpracovává volání databáze a kterou mohou používat všechny ostatní funkce. To zjednodušuje kódovou základnu, usnadňuje údržbu a snižuje náchylnost k chybám.
Osvoboďte se od technického dluhu s ClickUp
Každé rozhodnutí související s projektem má své klady a zápory. Optimalizace pro krátkodobé výhody vytvoří dlouhodobý technický dluh. I týmy, které si to velmi dobře uvědomují, jsou někdy nuceny přijímat neoptimální rozhodnutí.
Řešení technického dluhu v projektech Scrum je tedy nepřetržitý a iterativní proces. Je nedílnou součástí každého procesu plánování sprintu. Software pro řízení projektů ClickUp to chápe. Je vybaven flexibilními a přizpůsobitelnými funkcemi a nástroji AI, které každý tým Scrum potřebuje.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky o technickém dluhu
1. Co způsobuje technický dluh ve Scrumu?
Technický dluh ve Scrumu může vzniknout v důsledku vývoje trhů, spěchu při plnění termínů sprintů, což vede k rychlým opravám namísto udržitelných řešení. K hromadění dluhu mohou přispívat také nedostatečné definice dokončení, které nezahrnují přísné kontroly kvality.
Z pohledu klienta mohou časté změny požadavků a priorit vést k přepracování a nesrovnalostem v kódové základně.
2. Co se stane, když se technický dluh ve Scrumu zvýší?
Když se technický dluh ve Scrumu zvyšuje, rychlost vývoje klesá, protože trávíte více času opravováním chyb a řešením starších problémů než novými funkcemi.
To často vede ke snížení kvality produktu, riziku neúspěchu projektu a zhoršení morálky týmu, protože členové se mohou cítit přetížení rostoucím množstvím údržbových úkolů.
3. Jak se vyhnout technickému dluhu v agilním prostředí?
Abyste se vyhnuli technickému dluhu v agilním prostředí, dodržujte přísně komplexní definici dokončení, která zahrnuje standardy kvality, jako jsou revize kódu a testování.
Upřednostňujte pravidelné refaktoringy a vyhraďte si čas na řešení technického dluhu při plánování sprintů. Kromě toho udržujte jasnou a nepřetržitou komunikaci v rámci týmu i se zainteresovanými stranami, abyste mohli efektivně řídit očekávání a priority.