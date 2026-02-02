Jak využívat umělou inteligenci v účetnictví (příklady použití a nástroje)

Pokud je v roce 2024 něco, z čeho je obchodní svět nadšený, pak je to využití umělé inteligence k zefektivnění práce – novými a nečekanými způsoby!
Umělá inteligence je přítomna v každém odvětví, od personalizovaných doporučení ve streamovacích službách až po samořiditelná auta. Rychle se učí od lidí a tyto znalosti využívá k proměně našich pracovních procesů.
Účetnictví není výjimkou. Vzhledem k tomu, že data pohánějí svět podnikání, účetní formuláře i účetní stále častěji hledají způsoby, jak využít umělou inteligenci ke zvýšení efektivity a přesnosti.
Abychom pochopili, jak lze umělou inteligenci využít v účetnictví, prozkoumáme různé nástroje AI, které zrychlují a zpřesňují účetní procesy a pracovní postupy.
Porozumění umělé inteligenci v účetnictví
Odvětví účetnictví prochází významnou transformací, kterou pohání strategické využití technologií umělé inteligence.
Tato integrace využívá algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci a zefektivnění různých účetních funkcí.
Vliv umělé inteligence se projevuje v různých úkolech, včetně finančního výkaznictví a řízení projektového účetnictví. Zjednodušuje audity a zajišťuje dodržování předpisů tím, že proaktivně odhaluje podvodné aktivity a provádí hloubkovou analýzu dat.
Nahradí umělá inteligence účetní?
Ačkoli se umělá inteligence vyznačuje schopností automatizovat různé úkoly, nemůže zcela nahradit lidské účetní.
Základní lidské dovednosti, jako je zdravý úsudek, otevřená komunikace a kritické myšlení, zůstávají pro efektivní účetní postupy nezbytné.
Certifikovaní účetní (CPA) jsou i nadále nepostradatelní při řešení složitých účetních otázek a při rozhodování. Díky lidskému dohledu a zásahům zajišťují přesnost a etické uplatňování účetních zásad.
Umělá inteligence má v účetnictví několik využití. Tento článek uvádí ta nejvýznamnější.
Jak využít umělou inteligenci v účetnictví pro různé případy použití
Účetní software s umělou inteligencí mění způsob, jakým účetní přistupují k každodenním úkolům, od zadávání dat až po strategické rozhodování.
Účetní tak nejen dosáhnou přesnějších výsledků, ale také stihnou více práce za kratší dobu a mohou se soustředit na věci, které vyžadují jejich plnou pozornost.
Podívejme se na pět konkrétních případů, ve kterých umělá inteligence revolučním způsobem mění účetní procesy:
1. Využití prediktivní analýzy dat
Umělá inteligence dokáže analyzovat obrovské množství finančních dat, rozpoznat skryté vzorce a identifikovat potenciální rizika, která by lidem mohla uniknout.
Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci je transformativní technologie, která mění role účetních a finančních odborníků. Díky automatizaci často zdlouhavého vytváření reportů mohou finanční odborníci věnovat své odborné znalosti strategičtější funkci: hodnocení.
Mějte však na paměti, že výstupy umělé inteligence vyžadují pečlivou lidskou kontrolu. Účetní musí nakonec pečlivě posoudit přesnost a spolehlivost vygenerovaných předpovědí.
Tento proces hodnocení by měl zahrnovat srovnání s dosaženými výsledky, použití technik křížové validace, využití vhodných metrik a kritické zkoumání potenciálních zkreslení v datech nebo algoritmech.
Díky tomuto důkladnému vyhodnocení lidská odbornost zajišťuje, že poznatky získané pomocí umělé inteligence jsou efektivně využity k podpoře informovaného rozhodování.
2. Zefektivněné audity s lepšími výsledky v oblasti dodržování předpisů
Tradiční procesy auditu mohou být zdlouhavé a náročné na zdroje. Umělá inteligence může tento proces zefektivnit automatizací úkolů jako je extrakce dat, výběr vzorků a posuzování rizik. To umožňuje auditorům věnovat své odborné znalosti složitějším oblastem a zároveň zlepšit celkovou efektivitu a účinnost auditů.
Umělou inteligenci lze využít k analýze historických auditních dat za účelem identifikace oblastí s opakovanými nedostatky, což umožňuje proaktivnější přístup k zajištění trvalého dodržování předpisů.
3. Snadnější odhalování podvodů
Podvodné aktivity mohou představovat významnou finanční hrozbu a často zůstávají neodhaleny, dokud nedojde k značné škodě. Umělá inteligence je účinným nástrojem v boji proti podvodům.
Pokročilé algoritmy dokážou analyzovat výdajové vzorce a identifikovat neobvyklé transakce nebo aktivity, které se odchylují od zavedených norem. To umožňuje proaktivní detekci a vyšetřování, čímž se minimalizují finanční ztráty.
Případová studie: Využití umělé inteligence k uzavření aktivních účtů peněžních kurýrů
Jedna z největších evropských digitálních bank se stala terčem podvodu v podobě praní špinavých peněz pomocí falešných online inzerátů. Její tým pro boj s podvody měl potíže držet krok s pachateli, kteří otevírali účty pro převod peněz a rychle z nich vybírali prostředky.
Společnost Feedzai, která poskytuje řešení v oblasti podvodů a finanční kriminality založená na umělé inteligenci, využila umělou inteligenci dvěma klíčovými způsoby k řešení této výzvy:
- BionicIDs: Umělá inteligence, konkrétně hluboké učení, byla použita k vytvoření jedinečných identifikátorů (BionicIDs) pro každého uživatele banky. Tyto identifikátory analyzovaly biometrické údaje o chování uživatele (vzory psaní, pohyby myši), behaviorální analýzu (jak se pohybuje v internetovém bankovnictví), údaje o zařízení (model telefonu, operační systém) a síťová data (IP adresa, poloha). Tento komplexní obraz umožnil bance identifikovat podezřelé aktivity, i když zločinci používali falešná jména nebo různá zařízení.
- Analýza sítě: Umělá inteligence průběžně analyzovala dynamický kontext každé bankovní relace. To zahrnovalo faktory, jako jsou použitá zařízení, síťová připojení a lokality. Mapováním těchto vztahů dokázala umělá inteligence identifikovat spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími účty. Například pokud bylo ze stejného zařízení nebo sítě přistupováno k více účtům, i když měly odlišná jména, umělá inteligence je mohla označit jako patřící ke stejnému pachateli.
Díky této kombinaci technik umělé inteligence mohla banka:
- Identifikujte účty peněžních kurýrů mnohem rychleji a zastavte je dříve, než budou moci být zneužity k podvodům
- Propojte zdánlivě nesouvisející účty se stejným pachatelem na základě vzorců chování a síťových vzorců
- Pochopte metody zločinců a předvídejte budoucí útoky
Díky využití umělé inteligence banka uzavřela více než 400 účtů sloužících k praní špinavých peněz a poskytla policii cenné informace pro vyšetřování zločinecké sítě.
4. Automatizované účetnictví
Opakující se úkoly v minulosti omezovaly účetní odborníky a zabíraly jim drahocenný čas, který by mohli lépe využít na strategickou analýzu.
Zadávání údajů z faktur a účtenek, bankovní rekonciliace a vedení hlavní účetní knihy jsou úkoly, které jsou nyní připraveny pro robotickou automatizaci procesů.
Algoritmy umělé inteligence, které jsou mistři v rozpoznávání vzorců a extrakci dat, dokážou automatizovat procesy s laserovou přesností. To osvobozuje účetní od nudných úkolů, jako je ruční manipulace s daty, a výrazně minimalizuje riziko lidské chyby.
5. Zvyšte přesnost pomocí strojového učení
Integrita finančních dat je v účetnictví zásadní. Umělá inteligence vyniká v analýze rozsáhlých datových sad s naprostou přesností.
Algoritmy strojového učení lze naučit identifikovat nesrovnalosti, odlehlé hodnoty a potenciální chyby ve finančních transakcích. Tento proaktivní přístup výrazně snižuje pravděpodobnost, že chyby uniknou pozornosti, a chrání tak integritu finančních záznamů.
Případová studie: Automatizace daňového poradenství ve společnosti Deloitte pomocí umělé inteligence a strojového učení
Společnost Deloitte navázala spolupráci se společností Kortical s cílem využít umělou inteligenci ve svých daňových procesech. Cílem projektu byla automatizace úkolů a zvýšení efektivity. Deloitte poskytla odborné znalosti a data, zatímco společnost Kortical nabídla svou platformu umělé inteligence a schopnosti v oblasti datové vědy. Společnost Kortical vytvořila model strojového učení, který dokázal automaticky aplikovat daňové předpisy a strukturovat data klientů, čímž zkrátila dobu zpracování z 5 hodin na 6 minut, což představuje 50násobné zlepšení. Tento projekt trval 6 měsíců a dosáhl přesnosti na úrovni lidského výkonu (více než 90 %) při výpočtech daní.
Toto je jen několik příkladů toho, jak umělá inteligence mění účetnictví. S vývojem technologií umělé inteligence můžeme očekávat vznik ještě inovativnějších aplikací, které dále promění způsob, jakým se účetnictví provádí.
Využití softwaru s umělou inteligencí v účetnictví
Existuje software pro řízení účetních projektů založený na umělé inteligenci, který to všechno zvládne?
ClickUp může do značné míry, ne-li úplně, zmírnit zátěž spojenou s opakujícími se úkoly a klíčovými procesy.
Jako platforma pro správu práce a produktivity je vhodná pro každé odvětví, ať už velké, nebo malé. Díky specializovaným řešením pro různá oddělení můžete s ClickUpem zvládnout každý úkol – od správy úkolů až po sledování času – na jedné platformě.
Podívejme se, jak ClickUp pomáhá účetním a finančním odborníkům.
1. Zbavte se rutinní účetní práce
Software pro řízení účetních projektů ClickUp lze v kombinaci s funkcemi umělé inteligence platformy využít na milion způsobů.
Díky účetním nástrojům s umělou inteligencí od ClickUp Brain můžete efektivně sledovat každý finanční pohyb a udržovat kompletní auditní stopu.
Systém zaznamenává všechny finanční aktivity a pravidelně sděluje klíčové aktualizace zainteresovaným stranám, čímž zajišťuje úplné a přesné záznamy pro účely auditů a dodržování předpisů.
Od snížení manuální práce díky automatizaci až po využití schopností umělé inteligence v oblasti zpracování přirozeného jazyka pro vytváření souhrnů – podívejme se, jak můžete tyto nástroje využít v každé fázi procesu.
Nejprve se podívejme, jak může ClickUp Brain pomoci zlepšit efektivitu a přesnost vašeho účetního týmu:
- Automatické připomenutí: ClickUp Brain vám připomene, kdy je třeba zaplatit faktury nebo kdy je třeba odevzdat zprávy. Už nezmeškáte žádné termíny, protože nástroje pro automatizaci s umělou inteligencí je za vás budou sledovat
- Chytré vyhledávání: Pokud potřebujete najít konkrétní fakturu nebo finanční záznam, ClickUp Brain rychle prohledá všechny vaše soubory a znalostní bázi společnosti a zobrazí vám ten správný.
- Analýza dat: Umělá inteligence dokáže analyzovat vaše čísla a poskytnout vám přehled o výdajových zvyklostech. Tímto způsobem můžete snadno sledovat, kategorizovat a organizovat firemní výdaje. Může například zjistit, že utrácíte hodně peněz v jedné oblasti, a navrhnout způsoby, jak snížit náklady
- Souhrny úkolů a aktualizace: Využijte schopnosti ClickUp Brain v oblasti zpracování přirozeného jazyka k tomu, abyste během několika sekund shrnuli jakékoli podúkoly, chaty nebo jakoukoli konverzaci v ClickUp a získali tak přehled o tom, co se děje nebo co vás čeká v práci.
- Vlastní reporty a dashboardy: Vytvářejte reporty na základě zadaných dat a prezentujte je v přehledných a vizuálně přitažlivých formátech (tabulky a grafy), snadno identifikujte trendy a přijímejte informovaná rozhodnutí s pomocí nástrojů umělé inteligence pro vizualizaci dat
2. Spravujte účetní týmy a klienty na jednom místě
Software pro řízení účetních projektů ClickUp nabízí robustní funkce, které umožňují účetním týmům efektivně řídit lidi i projekty.
Vytvořte centrální místo pro veškerou komunikaci a spolupráci na projektech. Účetní mohou sdílet dokumenty, soubory a poznámky v rámci projektů, čímž eliminují informační izolaci a zajistí, že všichni budou mít stejné informace.
V ClickUp můžete přiřazovat úkoly konkrétním účetním manažerům s jasnými termíny a prioritami. Díky aktualizacím v reálném čase a sledování pokroku jsou všichni informováni o probíhající práci, což zvyšuje odpovědnost a zajišťuje, že projekty budou dodržovat harmonogram.
Zobrazení ClickUp Chat poskytuje praktický chatovací systém v reálném čase pro snadnou komunikaci v týmu. Diskuse lze seskupovat do vláken v rámci konkrétních projektů, což umožňuje cílenou komunikaci s ohledem na kontext, aniž by se zaplňovaly e-mailové schránky.
Můžete také sdílet dokumenty, dostávat okamžitou zpětnou vazbu a vkládat videa nebo odkazy na konkrétní informace.
Přepínejte mezi více než 15 flexibilními zobrazeními a vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy, od grafů až po tabulkové prezentace. To usnadňuje delegování úkolů a sledování pokroku.
Největší výhodou jedinečných funkcí ClickUp je, že v rámci projektů můžete vytvářet zabezpečené klientské portály, které vám pomohou spravovat externí partnery a udržet si je dlouhodobě.
Klienti mají přístup k relevantním dokumentům, zprávám a aktualizacím projektů, aniž by museli mít přímý přístup do vašeho interního systému. To je užitečné zejména pro menší účetní firmy, které mají omezený rozpočet na najímání zaměstnanců.
Klientům můžete zasílat automatické e-maily nebo upomínky ohledně blížících se termínů či schůzek, abyste zajistili, že budou po celou dobu trvání projektu informováni a zapojeni.
3. Využijte předem připravené šablony k zjednodušení účetních procesů
Můžete využít více než 1000 přizpůsobitelných a ihned použitelných šablon ClickUp pro různé potřeby – účetnictví, kreativní design, správu sociálních médií, řízení agentury, tvorbu blogových příspěvků, personální agendu a nábor zaměstnanců.
Pomocí ClickUp Brain a ClickUp Docs můžete vytvářet šablony pro jakékoli použití, které vás napadne!
Využijte například šablonu SOP pro účetnictví ClickUp, abyste zajistili, že vaše účetní týmy dodržují standardní operační postupy vaší firmy.
Získejte kontrolu nad roztříštěnými finančními procesy! Tato šablona nabízí komplexní řešení, které zefektivňuje tvorbu standardních operačních postupů (SOP), komunikaci a spolupráci a zajišťuje efektivní fungování vašeho účetního oddělení.
- Vytvářejte, aktualizujte a sledujte všechny své standardní operační postupy (SOP) na jednom centrálním místě. Už žádné plýtvání časem na opakující se úkoly nebo hledání dokumentů
- Okamžitě informujte o změnách standardních postupů, aby všichni členové vašeho týmu byli na stejné vlně a minimalizovalo se riziko chyb
- Získejte automatické přidělování úkolů s oznámeními, aby byli všichni informováni a zodpovědní, a zajistěte tak spolupráci v rámci celého účetního oddělení
- Zlepšete své projektové účetnictví a sledování SOP pomocí pokročilých funkcí, jako jsou reakce na komentáře, automatizace a nástroje založené na umělé inteligenci
Zvládání firemních financí může připomínat neustálý hon za časem!
Sledování transakcí, plateb a kreditů je časově náročné. Šablona účetního deníku od ClickUp může sloužit jako vaše šablona pro digitální vedení účetnictví.
Tato výkonná šablona zaznamenává každou obchodní transakci s naprostou přesností. Překročte rámec jednoduchých záznamů, protože vám umožňuje zaznamenávat transakce, které mají dopad na více účtů současně:
- Zapomeňte na ruční účetní knihy; zaznamenávejte všechny své obchodní transakce rychle a přesně do digitálního deníku
- Pomocí vlastních stavů sledujte průběh každé transakce a zajistěte, že se nic neztratí v záplavě práce
- Zaznamenávejte důležité informace o každé transakci pomocí vlastních polí, jako je datum transakce, typ deníku, doklad a číslo záznamu
- Přizpůsobte si přehled o své finanční situaci podle svých potřeb pomocí flexibilních zobrazení – od průvodce pro začátečníky až po snadno přístupné sekce Účetní knihy a Deník
- Zlepšete sledování transakcí pomocí pokročilých funkcí, jako je sledování času, štítky, upozornění na závislosti a robustní e-mailové funkce, které zajistí komplexní finanční pracovní postupy
Hledáte komplexní šablonu, která zjednoduší vaše finanční procesy? Vyzkoušejte šablonu pro účetnictví od ClickUp.
Tato šablona spravuje celý váš proces – od zaznamenávání faktur a sledování příjmů až po předpovídání budoucích tržeb. Už nemusíte honit opožděné platby, protože můžete snadno udržovat přehled o pohledávkách i závazcích.
A to není vše! Na stejné platformě můžete rezervovat schůzky, plynule přepínat mezi více než 9 přizpůsobitelnými zobrazeními a využívat vlastní štítky a stavy. Můžete tak maximalizovat svou produktivitu a získat přehled o svých prodejních výsledcích v reálném čase, aniž byste museli opustit ClickUp.
Díky pozoruhodné schopnosti umělé inteligence automatizovat opakující se úkoly v kombinaci s univerzálním nástrojem, jako je ClickUp, se účetní zbaví rutinních činností a získají tak drahocenný čas.
Tato nově získaná efektivita jim umožňuje přesunout svou pozornost na oblasti, kde vládne lidská odbornost: pronikavá analýza, strategické poradenství a informované rozhodování.
Budoucnost účetnictví s umělou inteligencí
Pro účetní se situace mění. Díky podpoře umělé inteligence čeká toto povolání na zásadní proměnu.
Ačkoli se reakce liší, jedna věc je jistá: na obzoru se rýsuje významná změna. V příštím desetiletí dojde k transformaci rolí v účetnictví, která bude od profesionálů vyžadovat nové dovednosti.
Nejlepší na tom však je, že díky zpracování přirozeného jazyka v ClickUp Brain mohou účetní tuto technologii využívat, aniž by se museli učit programovat. Práce účetních se bude podobat práci datových vědců a inženýrů a odhalí hluboké finanční poznatky. Klíčem k zvládnutí této evoluce je přijetí změn.
