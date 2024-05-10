INFJ vs. INTP: Porozumění osobnostem a jejich kompatibilitě v práci

Náš přístup k životu a práci je často funkcí naší individuální osobnosti a její interakce s ostatními osobnostmi.
Myers-Briggsův indikátor osobnostního typu, vyvinutý Isabel Myersovou a Katherine Briggsovou, vychází z Jungovy teorie osobnosti. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších rámců osobnosti, který rozděluje lidi do 16 osobnostních typů na základě toho, kam spadají na čtyřech škálách:
- Extraverze (E) – Introverze (I)
- Senzorika (S) – Intuice (N)
- Myšlení (T) – Cítění (F)
- Soudící (J) – Vnímavý (P)
INFJ a INTP jsou dvě z 16 osobností MBTI (Myers Briggs Type Indicator) s dominantní vlastností introvertní intuice. Navzdory této společné vlastnosti mají více rozdílů než podobností.
Jejich rozdíly se však dobře doplňují. Proto se jim někdy říká „zlatý pár“ osobností MBTI. Tím, že si navzájem kryjí slabiny, tato dvojice dobře spolupracuje jak v sociálních, tak v pracovních situacích.
Ať už chcete lépe porozumět sami sobě nebo se naučit, jak s těmito osobnostmi dobře spolupracovat, znalost rozdílu mezi INFJ a INTP vám bude užitečná.
Čtěte dál a dozvíte se více o osobnostních typech INFJ a INTP, jejich charakteristických rysech, podobnostech a rozdílech. Pojďme na to.
INFJ vs. INTP – přehled osobnostních typů
Než se pustíme do podrobností o osobnostních typech INFJ a INTP, zde je stručný přehled jejich rozdílů.
|Rozdíly
|Podobnosti
|INFJ
|INTP
|Silná intuice
|Poháněni intuicí a city
|Rozhodujte se na základě logického uvažování
|Empatický a citlivý
|Odtažití a rezervovaní
|Introverze
|Dobře organizovaní a strukturovaní
|Flexibilní a přizpůsobiví
|Zdrženlivá povaha
|Vtip a intelekt
Co je to osobnostní typ INFJ?
INFJ znamená introvertní, intuitivní, citlivý a soudný. Je to jedna z 16 osobností MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) – ta nejvzácnější.
Podle klasifikace jsou lidé s osobností INFJ často označováni jako „obhájci“ nebo „idealisté“. Vedeni svými vnitřními hodnotami a principy jsou to perfekcionisté, kteří chtějí vytvářet harmonii a měnit svět k lepšímu.
Osobnost INFJ se dále dělí na dva typy – INFJ-A a INFJ-T. První z nich se nazývají „asertivní zastánci“ a jsou sebevědomí a uvolnění. Druhý typ, nazývaný „turbulentní zastánci“, je méně sebevědomý a náchylnější k emocím a stresu.
Mezi známé osobnosti s osobností INFJ patří Nelson Mandela, Martin Luther King, Matka Tereza a Marie Kondo.
Vidíte společný jmenovatel?
Všichni mají nebo měli silný hodnotový systém a silnou touhu zanechat stopu ve světě. To je v kostce INFJ.
Nyní se podívejme na klíčové charakteristiky, silné a slabé stránky osobnostního typu INFJ.
Klíčové charakteristiky INFJ
Zde jsou klíčové charakteristiky osobnostního typu INFJ MBTI:
- Idealističtí: Nejsou idealisty v teoretickém smyslu, ale jsou odhodláni proměnit své nápady v činy. Nejenže sní o změně světa, ale jdou do toho a mění ho.
- Soucitní: Díky své silné intuici a emocionální hloubce jsou soucitní a laskaví. Tito jedinci se zajímají o emoce ostatních lidí, jsou ohleduplní a empatičtí.
- Svědomitost: INFJ jsou velmi zásadoví jedinci, kteří věří v etiku a altruismus. Snaží se vést život podle silného souboru vnitřních hodnot a morálních principů.
- Soukromí: INFJ jsou spíše uzavření lidé, kteří si své soukromí rádi nechávají pro sebe. Jsou introvertní a někdy dokážou odstrčit i své blízké přátele. Na rozdíl od INTP však nejsou odtažití ani rezervovaní.
Silné a slabé stránky INFJ
Stejně jako jiné typy osobnosti mají i lidé s osobností INFJ dobré i špatné vlastnosti. Pojďme si je krátce popsat.
|Silné stránky
|Slabé stránky
|Mějte silný hodnotový systém
|Mohou mít vysoká, často nereálná očekávání.
|Porozumějte emocionálním signálům u sebe i u ostatních
|Jsou velmi citliví
|Jsou idealističtí a chtějí udělat svět lepším místem.
|Někdy je obtížné je poznat a pochopit.
|Jsou kreativní a mají bohatý vnitřní svět.
|Mají sklon být tvrdohlaví
|Cení si vztahů a jsou empatičtí k pocitům ostatních lidí.
|Nemají rádi konfrontace
|Jsou oddaní svým cílům a dosahují jich i přes překážky.
|Jsou schopni uvažovat jak emocionálně, tak logicky.
INFJ v práci
Dosud jsme diskutovali o tom, jací jsou INFJ jako jednotlivci. Nyní se podíváme na to, jací jsou v práci a jak dobře spolupracují s ostatními.
INFJ v vedoucích pozicích
INFJ mají silnou vizi a cíl, díky čemuž jsou lídry, kteří inspirují a motivují ostatní. INFJ jako lídři jsou empatičtí k potřebám ostatních a intuitivní , takže jejich styl vedení je spíše spolupracující než autoritativní.
Na druhou stranu, jako introvertní manažeři nemusí být schopni uplatnit svou autoritu, i když je to potřeba. To samozřejmě může snížit jejich efektivitu, když potřebují udržet svůj tým v lati.
INFJ jako zaměstnanci
Pokud jejich práce a pracovní prostředí odpovídají jejich osobním hodnotám, mohou být INFJ velmi úspěšní. Jsou poháněni silným smyslem pro účel a jsou odhodláni dosáhnout svých cílů, ať už osobních nebo profesních.
Někdy mohou být také perfekcionisté a obecně jsou pracovití, s vynikající pracovní morálkou a produktivním přístupem.
Kariérní dráhy INFJ
INFJ by se měli rozhodnout pro kariérní dráhu, kde práce odpovídá jejich hodnotám a kde mohou mít vliv.
Mezi obory, které jsou pro INFJ ideální, patří vzdělávání, zdravotnictví, poradenství a sociální práce. Dobře se jim bude dařit také v rolích, kde se cení jejich kreativita a představivost.
INFJ jsou také dobří v řešení problémů a uvažování a jsou ideální pro role, kde se jejich intelekt dobře uplatní. Pro ně jsou tedy možné i kariéry v oblasti vědy a techniky.
Doporučená literatura: Pokud máte osobnostní typ INFJ nebo znáte někoho, kdo ho má, tyto knihy o INFJ vám budou užitečné.
Co je to osobnostní typ INTP?
INTP znamená introvertní, intuitivní, přemýšlivý a vnímavý a je další z 16 osobností MBTI. INTP, také označovaní jako „logici“, jsou logičtí myslitelé, kteří jsou tichí a analytičtí.
Stejně jako INFJ mají i oni bohatý vnitřní svět. Na rozdíl od INFJ však raději zůstávají stranou, než aby navazovali sociální vztahy. Raději se ztrácejí ve svých myšlenkách, než aby byli venku ve světě.
Klíčové charakteristiky INTP
Zde jsou některé z osobnostních rysů INTP:
- Analytický: INTP mají tendenci analyzovat vše na základě faktů a dat. Rádi řeší problémy, uvažují logicky a dělají to, co dává smysl.
- Zdrženliví: Jsou introvertní a rádi tráví čas o samotě se svou fantazií. Mají tak rádi klidné chvíle o samotě, že jsou často považováni za odměřené a lhostejné.
- Zvědaví: INTP jsou otevření a zvědaví lidé, kteří se spoléhají na logiku a nechávají si otevřené možnosti. Zajímá je hledání odpovědí a objevování nových horizontů. Milují učení se novým věcem a v honbě za poznáním vášnivě přecházejí od jedné myšlenky k druhé.
- Inovativní: INTP nemají rádi omezení pravidly a strukturou a rádi přemýšlejí mimo zaběhnuté schémata. Díky své bohaté představivosti mají obrovskou schopnost originálního myšlení, což jim umožňuje přicházet s novými a inovativními nápady.
- Cíl: Na rozdíl od INFJ, INTP nerozhodují na základě emocí nebo pocitů. Analyzují informace bez předsudků, hledají logické vysvětlení pro všechno a dělají objektivní rozhodnutí.
Silné a slabé stránky INTP
V této části se podíváme blíže na silné a slabé stránky lidí s osobnostním typem INTP. Jdeme na to.
|Silné stránky
|Slabé stránky
|Mají skvělé logické a analytické schopnosti
|Mohou působit jako necitliví nebo odtažití.
|Jsou to kreativní myslitelé
|Mají potíže s vyjadřováním vlastních emocí
|Jsou zvědaví a otevření
|Mají sklon k přemýšlení a úzkosti
|Jsou nadšení pro své zájmy
|Mohou se odpojit od světa a ztratit se ve svých myšlenkách.
|Lze se na ně spolehnout, že budou objektivní a spravedliví.
INTP v práci
V této části vysvětlíme, jací jsou INTP v práci a jaké kariérní cesty jsou pro ně nejvhodnější. Pojďme na to.
INTP v vedoucích pozicích
Jako lídři si INTP získávají respekt a inspirují ostatní svým intelektem a inovativními nápady. Podporují autonomii ve svých týmech a nevěří v ruční vedení.
I když jsou skvělí v rozhodování a sdílení velkých nápadů, často ignorují detaily a nechávají je na svém týmu. Proto potřebují intelektuální, samostatný tým, který jejich nápady realizuje.
INTP jako zaměstnanci
INTP se daří v rolích, kde mohou využít svou kreativitu a schopnosti řešit problémy. Vzhledem k jejich potřebě řešit problémy a rozumět konceptům se jim velmi daří v oborech souvisejících s vědou.
Jejich kariérní dráha se však neomezuje pouze na technické obory. Budou podávat dobré výkony v jakékoli práci, která jim umožní řešit problémy a zlepšovat procesy.
Neradi se omezují pravidly a preferují flexibilní pracovní prostředí, které podporuje jejich kreativitu a zvědavost.
Kariérní dráhy INTP
INTP se dobře uplatňují v technických oborech a mohou být matematiky, analytiky, výzkumníky, vědci atd.
Jsou také dobří v rolích, které vyžadují kombinaci technických znalostí a kreativity, jako jsou grafici nebo architekti. Informatika, technologie, inženýrství a sociální vědy jsou také obory, ve kterých INTP typy obvykle vynikají.
Chcete-li se o tomto typu osobnosti dozvědět více, přečtěte si knihy o INTP, které komplexně vysvětlují jejich vlastnosti, motivace, chování a další.
Hlavní rozdíly a podobnosti mezi INFJ a INTP
Ačkoli jsou osobnosti INFJ i INTP introverti se silnou intuicí, mají také několik odlišností. V této části se budeme zabývat podobnostmi i rozdíly mezi INFJ a INTP.
Hlavní rozdíly: INTP vs. INFJ
Zde je několik klíčových rozdílů mezi osobnostními typy INTP a INFJ.
Řešení problémů a rozhodování
Jedním z klíčových rozdílů mezi INFJ a INTP je způsob, jakým přistupují k problémům a rozhodují se. Jejich styl rozhodování se liší kvůli jejich kognitivním funkcím.
INFJ jsou soudící typy, které se při posuzování situací spoléhají na intuici a své porozumění lidem, zatímco INTP mají k řešení problémů analytičtější a logičtější přístup.
Navzdory své intuitivní povaze preferují INFJ strukturovanější přístup, při kterém zvažují všechny aspekty, než se rozhodnou. INTP jsou flexibilnější a přizpůsobivější a rádi zkoumají všechny možnosti, jakmile se naskytnou.
Sociální interakce
INFJ jsou ohleduplní k emocím ostatních lidí a záleží jim na udržení harmonických vztahů. Ačkoli si své myšlenky rádi nechávají pro sebe, mohou se otevřít lidem, kterým jsou blízcí.
INTP naopak nezajímá, co si o nich lidé myslí, a raději jsou sami než v společnosti. Jelikož jsou však zdrženliví a často upřímní, mohou někdy působit necitlivě.
Zpracování informací
Dalším rozdílem mezi INFJ a INTP je způsob, jakým zpracovávají informace.
INFJ jsou organizovanější a rádi si prohlížejí všechny dostupné informace, aby získali přehled. Než přejdou k další myšlence, dokončí nejprve tu předchozí. Jsou to hlubokomyslní lidé.
INTP jsou v tomto ohledu přesným opakem. Rádi přeskakují z jedné myšlenky na druhou. Nevadí jim mít mnoho myšlenek a postřehů najednou a nechat se unášet proudem.
Hlavní podobnosti: INTP vs. INFJ
Dvě nejvýznamnější podobnosti mezi INFJ a INTP jsou, že oba jsou introverti s silnou intuicí a bohatým vnitřním světem. Oba rádi tráví čas o samotě v tichém rozjímání a potřebují to, aby mohli dobít své sociální baterie.
Další podobností mezi osobnostmi INTP a INFJ je to, že jsou vtipné a intelektuální a mají kreativní stránku.
Strategie spolupráce INFJ a INTP
V této části se zaměříme na několik tipů, jak mohou lidé s osobnostními typy INFJ a INTP efektivně spolupracovat.
1. Porozumějte si navzájem pracovním stylům
Prvním krokem k plodné spolupráci mezi INFJ a INTP je porozumění osobnostem a pracovním stylům obou typů. Mnoho organizací podporuje zaměstnance, aby absolvovali osobnostní test MBTI, aby členové týmu znali osobnostní typy ostatních.
To zajistí hladkou spolupráci a efektivní komunikaci mezi členy týmu.
Doporučujeme použít šablonu ClickUp Meet the Team Template, abyste členy týmu navzájem seznámili.
Využijte tyto informace k sdílení osobnostních typů jednotlivých zaměstnanců, stylů řízení, preferencí, averzí, pracovních stylů nebo jakýchkoli informací, které pomohou zlepšit spolupráci v týmu.
Tip pro profesionály: Využijte nástroje pro týmovou spolupráci k lepší komunikaci a spolupráci v týmu.
2. Efektivní komunikace
Efektivní komunikace je základem každého dobrého vztahu, a pracovní vztahy nejsou výjimkou. Proto každá organizace potřebuje aplikace pro týmovou komunikaci, které zaměstnancům usnadní komunikaci s ostatními členy týmu.
Moderní nástroje pro týmovou spolupráci nabízejí řadu způsobů komunikace mezi členy týmu. Ať už jste introvert nebo extrovert, můžete najít efektivní způsoby komunikace. Od komentářů k úkolům až po okamžité přímé zprávy, můžete si vybrat z mnoha možností.
Chcete-li zlepšit komunikaci v týmu, měli byste pravidelně pořádat týmové schůzky a vést o nich záznamy pomocí šablon pro sledování schůzek. Nabízejí vizuální způsob, jak sledovat všechny plánované týmové schůzky a klíčové podrobnosti o těchto schůzkách, jako jsou účastníci a program.
📮Poznatek: Výzkumy zjistily, že 27 % respondentů má potíže s jednáními, která nemají následné kroky, což vede ke ztrátě akčních položek, nevyřešeným úkolům a v konečném důsledku k podprůměrné produktivitě. Tento problém je ještě umocněn tím, jak týmy sledují svou práci. Průzkum komunikace v týmech odhalil, že téměř 40 % profesionálů sleduje úkoly ručně, což je časově náročný a chybový proces, zatímco 38 % se spoléhá na nekonzistentní metody, které zvyšují riziko nedorozumění a nedodržení termínů.
Moderní nástroje pro řízení projektů eliminují chaos v akčních položkách! Okamžitě převádějte rozhodnutí z jednání na přidělené úkoly – vše na stejné platformě, kde se odehrává práce.
Pokud navíc chcete sledovat a zaznamenávat veškerou komunikaci týmu, ať už prostřednictvím e-mailu nebo týmových schůzek, využijte šablony pro sledování komunikace.
Jsou skvělé pro sledování veškeré plánované komunikace za určité období. Pomocí těchto šablon můžete vést záznamy o týmových schůzkách, konferenčních hovorech, projektových chatech a e-mailové komunikaci.
A nakonec zlepšete komunikaci v týmu vytvořením týdenního, měsíčního, čtvrtletního nebo ročního komunikačního plánu. INFJ ocení organizaci a jasnost, zatímco INTP si cení logiky a flexibility.
Chcete-li dosáhnout dobré rovnováhy, využijte nástroje pro vizuální plánování komunikace. Vizualizujte, brainstormujte a spolupracujte se svým týmem a buďte vždy na stejné vlně.
Pokud se někteří členové vašeho týmu nemohou zúčastnit schůzky, můžete pořídit záznam obrazovky ze schůzky a sdílet jej s nimi. Je to také užitečné při sdílení hlasových nebo video poznámek s členy týmu, což dále zjednodušuje komunikaci v týmu.
Tip pro profesionály: Využijte AI nástroje k psaní e-mailových odpovědí, vytváření shrnutí nebo pořizování poznámek z jednání. To je obzvláště užitečné pro introverty, kteří mají potíže s efektivní komunikací, protože AI vám může pomoci vytvořit přesné odpovědi na týmovou komunikaci.
3. Používejte správné nástroje pro týmovou spolupráci
Lidé s osobnostmi INTP a INFJ mohou dobře spolupracovat, pokud efektivně komunikují a spolupracují. K tomu mohou pomoci správné nástroje pro týmovou spolupráci.
Softwarová řešení pro řízení projektů nabízejí řadu nástrojů pro týmovou spolupráci, od tabulek až po instant messaging. Existuje více než 15 různých zobrazení, která umožňují různým typům týmů spolupracovat způsobem, který je pro ně nejvhodnější.
Zobrazení chatu je obzvláště výhodné pro týmy, které spolupracují na dálku. Použijte jej k integraci veškeré týmové komunikace a sjednocení všech informací na jednom panelu. To zjednodušuje týmovou komunikaci jako nic jiného.
Tabule a myšlenkové mapy jsou ideálními nástroji pro vizuální spolupráci v reálném čase. Podívejte se na digitální tabule a zjistěte, jak snadné je spolupracovat s členy vašeho týmu v reálném čase. Použijte je k brainstormingu nápadů s vaším týmem způsobem, který introvertům nezpůsobuje nepříjemné pocity, na rozdíl od osobních schůzek.
Pomocí těchto nástrojů mohou INFJ a INTP efektivně spolupracovat mezi sebou i s ostatními členy týmu. Klíčem je uvědomit si, který nástroj pro spolupráci je pro váš tým nejvhodnější, v závislosti na osobnostech MBTI různých členů týmu.
Využití osobnostních typů pro lepší spolupráci
Pokud jste INFJ nebo INTP nebo znáte někoho, kdo je, tento průvodce INTP vs. INFJ vám pomůže porozumět jejich osobnostem a tomu, jak s nimi nejlépe komunikovat a spolupracovat.
Porozumění osobnostem MBTI vašich kolegů a vaší vlastní osobnosti může výrazně zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu. Kombinujte to s vynikajícím nástrojem pro týmovou spolupráci a získáte vítěznou strategii.
