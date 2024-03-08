14 knih INFJ z literárního světa

INFJ (nejvzácnější typ osobnosti podle Myers Briggs Type Indicator nebo MBTI) jsou nazýváni chodícími paradoxy – a to z dobrého důvodu. Projevují empatii a zároveň si zachovávají idealismus; jsou to vášniví zastánci, kteří jsou často zdrženliví a nevýrazní; jsou to analytici snílci a introverti, kteří v sociálním prostředí vzkvétají.
INFJ jsou ve svých myšlenkách a přesvědčeních nekompromisní, ale mohou je také změnit, pokud se objeví správný katalyzátor. Pro ně je tímto katalyzátorem čtení.
Přirozená přitažlivost k literatuře dělá z INFJ nenasytné čtenáře. Čtení je pro ně útočištěm i inspirací. Připojte se k nám a podívejte se na seznam 14 knih, které jsou oblíbené u INFJ!
Porozumění osobnostem INFJ prostřednictvím literatury
Osobnost hraje klíčovou roli při utváření čtenářských preferencí. INFJ vykazují ve svém čtenářském stylu dvě silné tendence.
INFJ milují čtení knih, které zkoumají hluboké emoce, složité vztahy a lidskou psychologii. Je to kvůli jejich citlivosti na smyslové vjemy (SPS), která jim dává zvýšené vnímání jemných nuancí v jejich prostředí. Jejich reflexivní povaha touží po knihách, které představují spletité postavy a jejich vnitřní svět.
Jako empatičtí lidé žijí prostřednictvím knih, kde introverze není překážkou – ne že by chtěli opustit tuto osobnostní vlastnost. Jsou to prostě zvědaví lidé, kteří chtějí prožít více životů, emocí a lidských zkušeností, zatímco si pohodlně užívají čtení o samotě.
Mají silnou zálibu v příbězích o idealistické morálce, spravedlnosti a seberozvoji. Jsou proto otevřeni utopickým vizím, filozofickým otázkám a pozitivním změnám. Díky svému soucitu je přitahují knihy o naději, odolnosti a sociální spravedlnosti.
Pro osobnost INFJ jsou knihy jako skříň v Narnie – brána do jiného světa. V knihách zkoumají složitost lidství a mezilidských vztahů, přemýšlejí o svých hodnotách a hledají inspiraci k osobnímu růstu.
14 populárních literárních doporučení pro osobnosti INFJ
Nyní, když jsme si povídali o tom, jak INFJ milují čtení, je logické se dále zabývat některými z jejich nejoblíbenějších literárních doporučení. Začněme!
1. Man’s Search for Meaning (Člověk hledá smysl) od Viktora E. Frankla
O knize
- Autor: Viktor E. Frankl
- Rok vydání: 1959
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Ideální pro: Jedince, kteří hledají osobní rozvoj prostřednictvím introspekce
- Počet stran: 165 stran
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4,37/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 37/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 37/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Kniha Viktora E. Frankla Man’s Search For Meaning (Člověk hledá smysl) je hluboké a vlivné literární dílo. Představuje autorovo osobní svědectví o přežití holokaustu, které je propojeno s jeho odbornými znalostmi a postřehy jako psychiatra a existenciálního filozofa.
První část knihy popisuje jeho zážitky z nacistických koncentračních táborů. Podrobně popisuje brutální životní podmínky, smrt a ztrátu blízkých a neustálé ohrožení života. Sdílí své postřehy o lidech, kteří i v takových těžkých podmínkách nacházeli smysl a cíl a nepřestávali doufat v lepší zítřky – což je důkazem odolnosti lidstva.
Ve druhé části Frankl představuje logoterapii – psychoterapeutický přístup zaměřený na hledání smyslu života. Hovoří o tom, jak postoj jednotlivců k hledání smyslu a cíle v životě jim pomáhá vyrovnat se s nepříznivými podmínkami a utrpením.
Citát z knihy
Ti, kteří mají „proč“ žít, snášejí téměř jakékoli „jak“.
Ti, kteří mají „proč“ žít, snášejí téměř jakékoli „jak“.
Proč doporučujeme knihu Man’s Search for Meaning pro osobnostní typ INFJ?
- Zabývá se tématy existencialismu a hledáním smyslu nebo účelu života. Podpoří introspektivní povahu INFJ a oni mohou skutečně ocenit filozofické aspekty knihy.
- Důraz na sílu volby a osobní odpovědnost je v souladu se sklonem INFJ hledat osobní rozvoj a růst prostřednictvím introspekce. Kniha slouží jako průvodce pro INFJ na cestě k sebepoznání.
- Téma knihy vyvolá empatii a pomůže podpořit duchovní zkoumání nebo kreativní vyjádření.
2. A Wrinkle in Time (z Time Quintet) od Madeleine L’Engle
O knize
- Autor: Madeleine L’Engle
- Rok vydání: 1962
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Ideální pro: Jedince s kreativní a imaginativní myslí
- Počet stran: 218
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,98/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 98/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 98/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Pokud vás těžká témata rozesmutňují (a my vám za vaši přirozenou empatii nebudeme nic vyčítat), zkuste se ponořit do zdravého sci-fi románu.
A Wrinkle in Time od Madeleine L’Engle vypráví příběh mladé dívky Meg Murry. Meg, její bratr a kamarádka se vydávají na neobyčejnou cestu, aby zachránili jejího otce, který zmizel při práci na tajném vládním projektu. Trojici pomáhají tři tajemné nebeské bytosti, které jim pomáhají cestovat časem a prostorem, aby se postavili „IT“, zlé síle zodpovědné za únos.
Kniha kombinuje science fiction, fantasy a filozofii a zabývá se tématy individuality, lásky a boje mezi dobrem a zlem.
Citát z knihy
Jediný způsob, jak se vypořádat s něčím smrtelně vážným, je pokusit se to brát trochu s nadhledem.
Jediný způsob, jak se vypořádat s něčím smrtelně vážným, je pokusit se to brát trochu s nadhledem.
Proč doporučujeme knihu A Wrinkle in Time pro osobnostní typ INFJ?
- Fantazijní vyprávění s poutavým dějem zahrnujícím vědu, fantazii, jiné dimenze atd. podnítí kreativní a imaginativní mysli INFJ všech věkových kategorií.
- Knihy sledují klasický motiv hrdinské cesty, kdy protagonista prochází osobní proměnou a posiluje se při překonávání překážek, což odpovídá zájmům INFJ.
- Oslavuje individualitu tím, že povzbuzuje čtenáře, aby se zbavili pout konformity. INFJ ocení toto poselství o přijetí vlastní autenticity a individuality.
- INFJ si cení hlubokých přátelství a rodinných vztahů, což je krásně zachyceno v příběhu.
3. Průvodce osobností INFJ od Bo Millera
O knize
- Autor: Bo Miller
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 1 hodina
- Ideální pro: INFJ, kteří chtějí praktické rady, jak dosáhnout svých cílů
- Počet stran: 110
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 4. 5/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 4. 5/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Kdo by mohl být pro INFJ lepší mentorem než samotný INFJ? Bo Miller je certifikovaný praktik Myers-Briggs, což je třešnička na dortu!
Millerova kniha The INFJ Personality Guide uznává vzácnost tohoto typu osobnosti a zabývá se výzvami, silnými stránkami a transformativními cestami takových jedinců. Miller čerpá z osobních zkušeností, když hovoří o pocitu vyloučení nebo nepochopení v kultuře ovládané jinými osobnostmi. Sdílí svůj příběh sebeobjevování a vysvětluje, jak mu identifikace sebe sama jako osobnosti typu INFJ přinesla jasnost, potvrzení a pocit probuzení do života.
Kniha je rozdělena do tří částí. První část vysvětluje čtyři preference osobnosti INFJ (introvertní, intuitivní, citlivý, soudný). Druhá část poskytuje vhled do myšlení, které pohání INFJ (v terminologii MBTI nazývané „funkce“). Třetí část je praktickým průvodcem pro ostatní INFJ, který jim pomůže prozkoumávat a více si užívat život.
Citát z knihy
Introvertní intuice je to, co dělá INFJ vynikajícími hudebníky, umělci, grafickými designéry, spisovateli a tak dále. Spojení, která vytvářejí, jsou originální a úžasná, a v mysli každého INFJ se skrývá svět kreativity.
Introvertní intuice je to, co dělá INFJ vynikajícími hudebníky, umělci, grafickými designéry, spisovateli a tak dále. Spojení, která vytvářejí, jsou originální a úžasná, a v mysli každého INFJ se skrývá svět kreativity.
Proč doporučujeme knihu The INFJ Personality Guide pro typ osobnosti INFJ?
- Autor, který je sám INFJ, sdílí své osobní zkušenosti a postřehy, aby prozkoumal a potvrdil jedinečné výzvy a silné stránky INFJ. Čtenáři budou s knihou velmi dobře souznít.
- Tři části pokrývají vše, co potřebujete vědět o osobnosti INFJ, a tvoří tak komplexní zdroj informací pro INFJ na cestě k sebepoznání.
- Bo nazývá část III „Věci, které bych si přál, aby mi někdo řekl, když jsem byl mladší“, což z ní dělá vynikající a realistického průvodce pro INFJ.
- Kniha obsahuje praktické rady z pohledu INFJ, které pomáhají jednotlivcům dosáhnout jejich cílů a užívat si života.
4. Božská komedie od Danteho Alighieriho
O knize
- Autor: Dante Alighieri
- Rok vydání: 1320
- Odhadovaná doba čtení: 6,5 hodiny
- Ideální pro: Jedince, kteří rádi čtou morální a politické komentáře k sociálním otázkám.
- Počet stran: 798
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4,08/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4,08/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4,08/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
V díle Božská komedie Dante Alighieri alegoricky provází čtenáře peklem, očistcem a rájem křesťanského posmrtného života. Božská komedie byla napsána na počátku 14. století a je rozdělena do tří zpěvů – Inferno, Purgatorio a Paradiso. Sleduje epickou pouť hlavního hrdiny, jmenovce autora. Danteho provází římský básník Vergilius a později Beatrice, jeho idealizovaná láska.
V Infernu Dante sleduje devět kruhů pekla, z nichž každý představuje různé hříchy s odpovídajícími tresty. Purgatorio zobrazuje očištění duší stoupajících na horu očistce. A konečně Paradiso zkoumá nebeské říše pod vedením Beatrice.
V Božské komedii se Dante setkává s historickými a mytologickými postavami, které vedou hluboké a pronikavé rozhovory o teologii, morálce a filozofii. Kromě vyjádření Danteho úvah o hříchu, vykoupení a božském řádu je toto mistrovské dílo také sociálním a politickým komentářem k lidské povaze.
Citát z knihy
Pokud se současný svět vydal špatnou cestou, příčina je ve vás, ve vás je třeba ji hledat.
Pokud se současný svět vydal špatnou cestou, příčina je ve vás, ve vás je třeba ji hledat.
Proč doporučujeme Božskou komedii pro osobnostní typ INFJ?
- Hluboká intelektuální moudrost týkající se témat filozofie a existencialismu uspokojí jejich potřebu hlubokého zamyšlení a intelektuálního bádání.
- Použití symbolů, metafor a alegorií rezonuje s jejich přirozeným zájmem a umožňuje bohatou a nuancovanou interpretaci textu.
- INFJ hledají v vztazích hluboké a smysluplné spojení, což se projevuje idealizovanou láskou mezi Dantem a Beatrice.
- Morální a politické komentáře obsažené v bohaté literatuře rezonují se zájmem INFJ o společenské otázky, snahou o spravedlnost a dynamikou moci.
5. The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload (Organizovaná mysl: Jak myslet jasně v době informační přetíženosti) od Daniela J. Levitina
O knize
- Autor: Daniel J. Levitin
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 9 hodin
- Ideální pro: Jedince, kteří hledají osobní a profesní rady specifické pro typ INFJ.
- Počet stran: 528
- Hodnocení: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Informační věk nám přinesl svět znalostí na dosah ruky. Tento náhlý příliv informací však také značně rozptyluje – je těžké se necítit jako prohlížeč s příliš mnoha otevřenými záložkami. Kniha The Organized Mind se zabývá těmito výzvami a sdílí praktické postřehy o tom, jak se jednotlivci mohou vypořádat s přetížením informacemi a zůstat soustředění.
Autor Daniel Levitin, uznávaný neurovědec, cituje řadu výzkumů z oblasti neurovědy, psychologie a behaviorální ekonomie. Nabízí praktické strategie pro zlepšení rozhodování, snížení rozhodovací paralýzy a stresu a zvýšení produktivity.
Kniha se zabývá tématy, jako jsou omezení lidského mozku při zpracování informací, význam organizace a plánování, dopad technologie na naše kognitivní funkce a jak ji využít k usnadnění života.
Levitin pak sdílí tipy a triky, jak organizovat fyzické a digitální prostory, efektivně spravovat čas a činit chytřejší rozhodnutí – bez zbytečného rozptylování.
Citát z knihy
Je to, jako by naše mozky byly nastaveny tak, aby každý den učinily určitý počet rozhodnutí, a jakmile tohoto limitu dosáhneme, nemůžeme učinit žádná další, bez ohledu na to, jak jsou důležitá.
Je to, jako by naše mozky byly nastaveny tak, aby každý den učinily určitý počet rozhodnutí, a jakmile tohoto limitu dosáhneme, nemůžeme učinit žádná další, bez ohledu na to, jak jsou důležitá.
Proč doporučujeme knihu The Organized Mind pro osobnostní typ INFJ?
- Kniha čerpá z interdisciplinárního vědeckého výzkumu, a proto osloví INFJ, kteří mají rádi přístup k seberozvoji založený na důkazech.
- Nabízí praktická a použitelná řešení pro zvládání informační přetíženosti, což je v dnešní době nezbytné bez ohledu na typ osobnosti.
- Strategie uvedené v knize pomohou INFJ učinit moudřejší rozhodnutí v jejich profesním i osobním životě, protože mají rádi promyšlené rozhodování.
- Lidé typu INFJ často bojují s časovým managementem nebo zvládáním stresu. Také se snadno nechají stimulovat a jsou přemoženi. Tato kniha jim může pomoci efektivněji zvládat takové výzvy.
6. Vysoce citlivá osoba: Jak prosperovat, když vás svět přetěžuje, autorka Elaine N. Aron
O knize
- Autor: Elaine N. Aron
- Rok vydání: 1997
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Ideální pro: Jedince, kteří chtějí posílit své mezilidské vztahy
- Počet stran: 251
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Vzhledem k tomu, že INFJ prožívají emoce intenzivněji, jsou často velmi citliví. V některých případech může být INFJ také HSP (vysoce citlivá osoba), což ještě více komplikuje jejich citlivou povahu.
Pokud jste kombinací INFJ-HSP, pak bude vaší oblíbenou knihou The Highly Sensitive Person (Vysoce citlivá osoba). Dr. Elaine Aron, klinická výzkumná psycholožka a autorka, se podělí o své poznatky a zjištění při zkoumání charakteristik vysoce citlivých jedinců. Sdílí vědecké poznatky o tom, proč jsou někteří jedinci citliví na podněty, jako jsou jasné zvuky, silné pachy a hluk.
Dr. Aron diskutuje výzvy, které tyto vlastnosti představují, a sdílí praktické strategie pro jejich zvládání, péči o sebe a prosperitu. Kniha povzbuzuje HSI, aby přijali své jedinečné schopnosti a rozvíjeli produktivní myšlení navzdory překážkám.
Citát z knihy
To, že jste velmi citliví, vůbec nevylučuje, že jste svým způsobem vytrvalí přeživší.
To, že jste velmi citliví, vůbec nevylučuje, že jste svým způsobem vytrvalí přeživší.
Proč doporučujeme knihu The Highly Sensitive Person pro typ osobnosti INFJ?
- Pomáhá lépe porozumět a rozpoznat jejich jedinečné vlastnosti, silné stránky a výzvy, protože INFJ a HSP často vykazují překrývající se rysy.
- Sdílí cenné nástroje a praktické strategie, které INFJ mohou použít k řešení nadměrné stimulace a ohromujících situací, aby zvládli svou citlivost.
- Studuje vliv vlastností HSP na vztahy a sdílí cenné poznatky pro INFJ, aby posílili své mezilidské vztahy a navázali smysluplné kontakty.
- Kniha zdůrazňuje radikální přijetí osobnostních zvláštností HSP a INFJ a oslavuje jedinečnou hodnotu, kterou tyto osobnosti přinášejí.
7. The INFJ Handbook: A Guide to and for the Rarest Myers-Briggs Personality Type (Příručka INFJ: Průvodce nejvzácnějším typem osobnosti podle Myers-Briggs) od Marissy Bakerové
O knize
- Autor: Marissa Baker
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 1 hodina
- Ideální pro: Všechny, kteří chtějí porozumět osobnostnímu typu INFJ.
- Počet stran: 70
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4,0/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4,0/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
The INFJ Handbook je další příručka od kolegy INFJ věnovaná ostatním INFJ.
Marissa Baker nás v této práci provází pronikavým zkoumáním, konkrétně z pohledu INFJ. Marissa dokonale rozumí jedinečným vlastnostem, silným stránkám a výzvám INFJ a sdílí osobní postřehy o tom, jak v této roli prosperovat.
Kniha pokrývá různá témata, od vztahů, komunikace, stylů řízení a volby kariéry až po osobní rozvoj. Každé téma obsahuje příběhy, se kterými se lze ztotožnit, praktické rady a podnětná slova, která pomáhají INFJ orientovat se v různých aspektech jejich osobního a profesního života.
Citát z knihy
Jako perfekcionisté a idealisté se INFJ neustále snaží věci zlepšovat. Ať už se jedná o vztah, do kterého jsme investovali, osobu, na které nám záleží, projekt, na kterém pracujeme, nebo dokonce pokojovou rostlinu, INFJ se nevzdají, dokud nevyčerpají všechny možnosti zlepšení.
Jako perfekcionisté a idealisté se INFJ neustále snaží věci zlepšovat. Ať už se jedná o vztah, do kterého jsme investovali, osobu, na které nám záleží, projekt, na kterém pracujeme, nebo dokonce pokojovou rostlinu, INFJ se nevzdají, dokud nevyčerpají všechny možnosti zlepšení.
Proč doporučujeme knihu The INFJ Handbook pro osobnostní typ INFJ?
- Sdílí srozumitelné postřehy z první ruky o zkušenostech INFJ, což z něj činí důvěryhodného průvodce pro ostatní INFJ.
- Pokrývá komplexní sadu témat zaměřených na INFJ, jako je komunikace, kariéra, osobní rozvoj atd., a nabízí jim vodítko pro konkrétní aspekty jejich života.
- Podporující tón celé knihy povzbuzuje INFJ, aby přijali své jedinečné vlastnosti a efektivně zvládali výzvy.
8. Ticho: Síla introvertů ve světě, který nepřestává mluvit od Susan Cain
O knize
- Autor: Susan Cain
- Rok vydání: 2012
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Ideální pro: Introverty, kteří hledají praktické strategie pro efektivní komunikaci
- Počet stran: 333
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
V dynamickém světě s mnoha styčnými body pro intenzivní interakce jsou extroverti často vnímáni jako nadřazená sociální třída. V tichém kontrastu k nim stojí introverti – ti, kteří v INFJ představují písmeno „I“.
Kniha Quiet od Susan Cain čerpá z rozsáhlého výzkumu, případových studií a osobních zkušeností, aby zpochybnila kulturní vnímání introvertů. Autorka zkoumá vědecké pozadí introverze a na základě neurologie a psychologie popisuje rozdíly mezi introverty a extroverty. Cain dále diskutuje společenské předsudky vůči extroverzi na pracovištích a v sociálních situacích, které introverty často staví do nevýhodné pozice.
Prosazuje inkluzivnější chápání osobnostních rysů, které oslavuje jedinečnost každého člověka. Aby podpořila svůj názor, uvádí různé příspěvky introvertů v různých oblastech a vyzývá k uznání a využití přirozených silných stránek introvertů.
Citát z knihy
Mezi tím, že jste nejlepší řečník, a tím, že máte nejlepší nápady, neexistuje žádná souvislost.
Mezi tím, že jste nejlepší řečník, a tím, že máte nejlepší nápady, neexistuje žádná souvislost.
Proč doporučujeme knihu Quiet pro osobnostní typ INFJ?
- Kniha se zasazuje za uznání introvertního stylu vedení a práce, který často ztělesňují INFJ, jako je hluboké naslouchání, empatie a promyšlené rozhodování.
- Potvrzuje potřebu INFJ po samotě a introspekci, protože často oceňují čas o samotě, aby mohli načerpat energii po sociálních interakcích.
- INFJ mohou těžit z praktických strategií pro efektivní komunikaci a spolupráci při navigaci sociální dynamiky v osobním i profesním prostředí.
9. Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength (Síla introvertů: Proč je váš vnitřní život vaší skrytou silou) od Laurie Helgoe
O knize
- Autor: Laurie Helgoe
- Rok vydání: 2008
- Odhadovaná doba čtení: 5,5 hodiny
- Ideální pro: Introverty, kteří hledají pozitivní aspekty samoty
- Počet stran: 288
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
V rámci tématu věnovaného introvertním osobnostem pokračujeme knihou Introvert Power od Laurie Helgoe.
Stejně jako většina autorů na našem seznamu, i Laurie sdílí své osobní zkušenosti jako psycholožka a introvertka. Zdůrazňuje jedinečné silné stránky introvertů, jako je hluboká reflexe, smysluplné vztahy a kreativita. Kromě zpochybňování společenských norem, které upřednostňují extroverzi, předkládá pádné argumenty ve prospěch introvertních rysů.
Kniha je zasvěceným průvodcem pro introverty, který je povzbuzuje, aby přijali své autentické já. Ve světě, který nemusí nutně chválit jejich silné stránky. Takový pozitivní pohled je pro introverty posilující.
Citát z knihy
Ujasněme si jednu věc: Introverti nemají rádi small talk proto, že nemají rádi lidi. Nemají rádi small talk proto, že nemají rádi bariéru, kterou vytváří mezi lidmi.
Ujasněme si jednu věc: Introverti nemají rádi small talk proto, že nemají rádi lidi. Nemají rádi small talk proto, že nemají rádi bariéru, kterou vytváří mezi lidmi.
Proč doporučujeme knihu Introvert Power pro osobnostní typ INFJ?
- Oslavuje kreativitu spojenou s introverzí, která je zvláště výrazná u INFJ, kteří jsou od přírody umělečtí a imaginativní.
- Jedná se o inspirativní čtení, které pomůže INFJ objevit jejich vnitřní sílu a odolnost a zároveň vyvážit vnitřní svět s vnějšími očekáváními.
- Kniha vrhá pozitivní světlo na samotu, která je často vnímána negativně. Potvrzuje potřebu INFJ trávit čas o samotě, aby mohli přemýšlet a introspektivně se zamýšlet.
10. 100 dní k klidu: Deník pro nalezení každodenního klidu od Amy Leigh Mercree
O knize
- Autor: Amy Leigh Mercree
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 5–10 minut na cvičení
- Ideální pro: Ty, kteří hledají lepší duševní rovnováhu
- Počet stran: 208
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4,0/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4,0/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Úzkostliví a stresovaní INFJ často nacházejí útěchu v meditaci a psaní deníku. Pokud je to i váš případ, zkuste psát deník s 100 Days to Calm.
V této pracovní knize Amy Leigh Mercree sestavila sbírku podnětů pro deník, cvičení a reflexe, které vnesou do každodenního života mír a klid. Považujte to za svou cestu k emocionálnímu a duševnímu blahu.
Deník se zabývá všímavostí, vděčností a péčí o sebe sama, aby vám pomohl najít klid navzdory různým výzvám života. Mezi cvičeními psaní najdete také praktické tipy, jak podpořit emoční rovnováhu a klid. Pokud hledáte spolehlivého společníka, který vám pomůže udělat z všímavosti zvyk a vést klidný životní styl, tato kniha by se měla stát vaší oblíbenou!
Citát z knihy
Když se doslova zastavíte, abyste si přivoněli ke květinám, omladíte sebe i své okolí.
Když se doslova zastavíte, abyste si přivoněli ke květinám, omladíte sebe i své okolí.
Proč doporučujeme knihu 100 Days to Calm pro osobnostní typ INFJ?
- INFJ mohou díky této knize systematicky praktikovat všímavost. Postupná cesta trvající 100 dní odpovídá jejich potřebě smyslu a sebekázně k dosažení úspěchu.
- Průvodce deníkem pomůže INFJ zaměřit se na nalezení klidu v každodenní rutině, což odpovídá jejich touze po holistickém blahobytu a rovnováze.
- Je to soukromé útočiště pro INFJ, kde mohou vyjádřit své myšlenky, pocity a aspirace a uspokojit svou potřebu kreativního a introspektivního vyjádření v bezpečném prostoru.
- Deník ukotvuje INFJ v realitě a zároveň podporuje pozitivní duševní stav prostřednictvím afirmací a povzbuzujících zpráv.
11. Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho
O knize
- Autor: Antoine de Saint-Exupéry
- Rok vydání: 1943
- Odhadovaná doba čtení: 1,5 hodiny
- Ideální pro: Jedince, kteří ocení krásu malých každodenních okamžiků.
- Počet stran: 96
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,32/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 32/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 32/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho je nestárnoucí klasika. Vypráví o dobrodružstvích mladého prince, který cestuje z jedné planety na druhou a potkává různé obyvatele. Každá z těchto podivuhodných postav hraje ústřední roli v řadě příběhů a sdílí s princem hluboké životní poučky, které mu utkví v paměti.
Novela zkoumá témata lásky a přátelství prostřednictvím řady fantaskních setkání a dojemných rozhovorů. Při čtení knihy budete přemýšlet o zázracích dětství, složitosti lidských vztahů a kráse představivosti.
Styl psaní a alegorická hloubka dělají z této knihy mistrovské dílo i po 80 letech od vydání.
Citát z knihy
Všichni dospělí byli kdysi dětmi... ale jen málokdo si to pamatuje.
Všichni dospělí byli kdysi dětmi... ale jen málokdo si to pamatuje.
Proč doporučujeme knihu Malý princ pro osobnostní typ INFJ?
- Malý princ je empatický hrdina na cestě za sebepoznáním a porozuměním, který hledá rovnováhu mezi idealismem a realitou. Pro INFJ není nic bližšího.
- Fantazijní a náladový příběh osloví vnitřní dítě INFJ. Podporuje dětskou zvědavost, přirozenou zvídavost, nevinnost a hravost, které jsou pro INFJ typické.
- Malý princ si cení hlubokých emocionálních vazeb s ostatními – lidmi, zvířaty a dokonce i rostlinami. Toto téma bude rezonovat s láskou INFJ k takovým vazbám.
- Příběh vypráví o kráse v malých, každodenních okamžicích, které často zůstávají nedoceněny. To odpovídá schopnosti INFJ objevovat mimořádné v obyčejném, protože jsou více v souladu a vědomi si všeho kolem sebe.
13. Jane Eyre od Charlotte Brontë
O knize
- Autor: Charlotte Brontë
- Rok vydání: 1847
- Odhadovaná doba čtení: 9,5 hodin
- Ideální pro: Milovníky historických románů
- Počet stran: 532
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,15/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 15/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 15/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
V románu Jane Eyre Charlotte Brontë vypráví poutavý příběh o lásce, morálce, společenských třídách, genderových rolích a snaze o nezávislost. Bildungsroman provází čtenáře bouřlivou cestou, kterou je život a boj Jane Eyre.
Jane, která jako dítě osiřela a byla týrána, snáší těžkosti, aby mohla studovat, a zároveň si vyvíjí silný morální kompas a odolnost. Získá místo vychovatelky v Thornfield Hall, kde se setká s zamlklým a tajemným panem Rochesterem. Jejich složitý a vyvíjející se vztah prověřuje Janeino morální přesvědčení.
Při čtení knihy narazíte v celém příběhu na gotické prvky, které přispívají k tajemné a záhadné atmosféře Thornfield Hall. Bronteová vás také přiměje k úvahám o rozumu, individuální svobodě a společenských očekáváních a k hledání identity a sounáležitosti.
Citát z knihy
Vždycky budu raději šťastný než důstojný.
Vždycky budu raději šťastný než důstojný.
Proč doporučujeme knihu Jane Eyre pro osobnostní typ INFJ?
- Kniha zkoumá bohaté, nuancované a složité postavy, které vtáhnou INFJ do jejich komplexních vnitřních světů.
- Naděje, odolnost a silné morální přesvědčení Jane Eyreové, i tváří v tvář nepřízni osudu, osloví vnitřní sílu a smysl pro spravedlnost INFJ.
- Jelikož INFJ často přitahují historické a dobové romány, budou pro ně viktoriánské pozadí knihy a odpovídající sociální normy zajímavé.
- Témata nezávislosti, posílení, hledání identity, vykoupení a odpuštění pomáhají knize zasáhnout všechny ideální body ideálních knih INFJ.
14. A pak už nebyl nikdo od Agathy Christie
O knize
- Autor: Agatha Christie
- Rok vydání: 1939
- Odhadovaná doba čtení: 4,5 hodiny
- Ideální pro: Jedince, kteří milují složité záhady
- Počet stran: 264
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
Shrnutí bez spoilerů
A pak už nebyl nikdo je detektivní thriller z uzavřeného prostoru od mistryně mysterií Agathy Christie.
Příběh začíná deseti naprosto neznámými lidmi, kteří jsou pod různými záminkami nalákáni na odlehlý ostrov. Po příjezdu zjistí, že jejich hostitel zmizel, a najdou nahranou zprávu, ve které je každý z nich obviněn z vraždy, za kterou nebyl potrestán. Postavy, které uvízly na ostrově bez možnosti útěku, sužuje strach, paranoia a vina. Strašidelná atmosféra se stupňuje, jak jsou jednotlivé postavy zabíjeny způsobem, který odráží dětskou říkanku Ten Little Soldiers. Jak počet přeživších klesá, všichni musí čelit své temné minulosti, než bude příliš pozdě.
And Then There Were None je strhující kniha, kterou jednou začnete číst a už ji nebudete moci odložit. Tato detektivka vás bude držet v napětí až do poslední stránky!
Citát z knihy
Ale žádný umělec, jak si nyní uvědomuji, nemůže být spokojený pouze s uměním. Existuje přirozená touha po uznání, kterou nelze popřít.
Ale žádný umělec, jak si nyní uvědomuji, nemůže být spokojený pouze s uměním. Existuje přirozená touha po uznání, kterou nelze popřít.
Proč doporučujeme knihu A pak už nebyl nikdo pro osobnostní typ INFJ?
- INFJ milují záhady a hádanky. Tato ikonická kniha zanechala trvalý dopad na žánr svými nečekanými zvraty, díky čemuž se stala oblíbenou u všech.
- Kniha je důkazem Christieiných schopností sociálního pozorování, s nimiž se INFJ budou ztotožňovat, což není překvapivé, protože ona sama byla INFJ.
- Obsahuje komplexní postavy se složitými příběhy, tajemstvími a skrytými motivacemi, které INFJ ocení.
- Měnící se dynamika skupiny a zkoumání toho, jak jednotlivci reagují pod tlakem, poskytuje INFJ jedinečný vhled do lidské povahy a společenských očekávání.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Výběr správných knih pro INFJ a uplatnění jejich poznatků
Čtení hraje v životě každého INFJ ústřední roli. Výběr knih nebo příběhů přesahuje pouhou zábavu; pro ně jsou knihy cestou k sebereflexi a osobnímu růstu. Literatura hraje transformativní roli při formování jejich perspektiv, hodnot a rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené zde uvádíme několik způsobů, jak mohou INFJ vybrat správné knihy a uplatnit své poznatky:
- Prozkoumejte různé žánry, od filozofické literatury faktu po podnětnou beletrii. Čím více budete číst, tím více budete růst.
- Připojte se k knižním klubům nebo se zapojte do literárních diskusí s ostatními INFJ, abyste mohli sdílet své postřehy, získat různé pohledy a objevit nové knihy.
- Přihlaste se k čtenářským výzvám, jako je například čtenářská výzva 52 Book Club, která sdílí seznam čtenářských úkolů založených na podnětech s příklady, aby byla zachována konzistence a motivace.
- Zapojte se do online fór, komunit a dalších platforem, kde mohou INFJ čerpat ze sdílených znalostí čtenářů z celého světa a přidat si tak správné knihy do svého seznamu knih, které si chtějí přečíst.
- Vedejte si reflexivní deník, do kterého si zaznamenávejte své myšlenky, emoce, postřehy a reakce při čtení, abyste si osvojili naučené poznatky.
- Aktivně hledejte příležitosti, jak uplatnit poznatky z knih v reálných situacích.
- Vytvořte si zvyk kontinuálního učení tím, že si vyhradíte čas na čtení. Můžete také procvičovat stanovování cílů a plánování pomocí nástrojů, jako je software pro správu úkolů.
Vaše osobnost utváří svět kolem vás
Čtení je potravou pro duši INFJ. Formuje jejich osobnost a oni zase formují svět kolem sebe.
Jako posedlí plánovači a organizátoři, jejichž silnou stránkou je vnitřní soustředění, mohou INFJ stále bojovat s odkloněním se od vnějšího světa plného rozptýlení. Časové řízení a multitasking jsou jejich slabými stránkami.
Věřte tomu nebo ne, ale přizpůsobené nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, vám mohou pomoci. Jak? Zde je několik praktických příkladů jejich užitečnosti:
- Uspořádejte si své úkoly (ať už jde o seznam knih k přečtení nebo každodenní úkoly v práci) jako úkoly v ClickUp, označte je barevně podle typu a stanovte jejich priority. Taková úroveň struktury vám pomůže zůstat organizovaní a mít vše pod kontrolou.
- Stanovte si osobní a profesní cíle, termíny a připomenutí v ClickUp. Vizualizujte svůj pokrok jako Kanban tabuli v ClickUp a oslavujte pokaždé, když přesunete něco z „pracuji na tom“ do „hotovo“!
- Jelikož INFJ milují dělat věci po svém, oceníte možnost přizpůsobit ClickUp podle svých preferencí. Vyberte si, jak chcete, aby se vám věci zobrazovaly; s více než 15 různými zobrazeními ClickUp si vybere každý typ osobnosti. Můžete také použít vlastní pole v ClickUp k vytvoření vlastního způsobu organizace a sledování své práce.
- Použijte ClickUp Docs k zaznamenání svých myšlenek, úvah a poznatků z knih. V práci využijte tuto funkci k vytváření a sdílení znalostních bází (víte, že to milujete!) a krásně stylizovaných dokumentů všeho druhu.
- Máte potíže s organizací? Vytvořte si seznamy úkolů a kontrolní seznamy pro vše od vaší hromady knih k přečtení a cestovních plánů až po nápady pro příští týmovou schůzku.
Aplikace ClickUp mají nekonečné možnosti využití, ať už v osobním nebo profesním životě. Používejte je tak, jak chcete. Řekli bychom více, ale víme, že INFJ milují objevování, takže vám necháme možnost platformu prozkoumat sami.
Vyzkoušejte to ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky
1. Jaká je nejlepší kniha pro INFJ?
Preference INFJ se mohou lišit, proto neexistuje žádná „nejlepší“ kniha pro všechny. Prozkoumejte knihy z výše uvedeného seznamu a objevte, co vám vyhovuje.
2. Jaký žánr je pro INFJ nejvhodnější?
INFJ často milují knihy, které zkoumají lidské emoce, vztahy a introspekci. INFJ zvláště přitahují žánry fantasy, literatura, historická fikce, psychologie, filozofie a literatura zaměřená na sebezdokonalování.
3. Jaká témata mají INFJ rádi?
INFJ přitahují témata jako empatie, smysl života, psychologie, literatura, sociální spravedlnost, spiritualita a osobní růst.