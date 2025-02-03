10 alternativ k Softr pro vytváření projektových dashboardů v roce 2025

Vizualizace dat je více než jen efektní grafy – je to překladatel, který mění čísla v plán úspěchu. Odhaluje skryté vzorce a trendy, což usnadňuje složité rozhodování v rámci řízení projektů.
Není překvapením, že studie provedená společností Bain & Company ukázala, že společnosti využívající vizualizaci dat pro projekty jsou pětkrát více nakloněny k rychlejšímu rozhodování a třikrát více k jejich realizaci.
Vzhledem k tomu, kolik času vám takový nástroj ušetří, má smysl investovat do nástroje pro vytváření vlastních dashboardů bez nutnosti programování, abyste mohli efektivně spravovat fáze svých projektů. Tyto intuitivní platformy umožňují komukoli, bez ohledu na technické znalosti, vytvářet interaktivní dashboardy a reporty během několika minut.
Softr je webová aplikace pro vytváření vlastních dashboardů pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu webových aplikací a předem připravených šablon. Ačkoli je snadno použitelná, nabízí omezené možnosti přizpůsobení a funkce.
Jsme tu proto, abychom vám pomohli s několika doporučeními jako alternativami k Softr. V tomto článku se podrobně podíváme na klíčové funkce různých nástrojů pro vytváření vlastních dashboardů.
Co byste měli hledat v alternativách k Softr?
Než se podíváme na naše nejlepší alternativy k Softr, prozkoumejme některé klíčové funkce, které byste měli hledat v přizpůsobeném pracovním dashboardu:
- Přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení jsou nejvyšší prioritou. Hledejte software pro pracovní dashboardy, který dokáže spravovat složité procesy nebo projekty.
- Snadné použití: Vytváření by mělo být jednoduché, bez nutnosti znalosti programování. Dashboardy by měly být uživatelsky přívětivé, aby je váš tým přijal.
- Řízení projektů: Vlastní dashboard by měl primárně fungovat jako nástroj pro řízení projektů, aby byly úkoly dokončeny včas.
- Integrace: Je užitečné, pokud se váš dashboard dá integrovat s dalšími nástroji, které používáte ve svém pracovním postupu nebo ve svém podnikání.
- Ceny: Cenové plány by měly odpovídat růstu vašich týmů, aby vyhovovaly vašim měnícím se projektovým potřebám, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Aktualizace v reálném čase: Dashboard by měl mít aktualizace dat v reálném čase, aby zajistil zobrazení nejpřesnějších informací.
- Uživatelská zkušenost: Měl by mít vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní, které vylepší uživatelský zážitek.
- Zabezpečení: Dashboard by měl mít robustní bezpečnostní opatření k ochraně citlivých projektových dat.
- Úrovně přístupu: Měl by nabízet různé úrovně přístupu, aby vyhovoval různým rolím v týmu.
- Reporting: Dashboard by měl mít schopnost generovat podrobné reporty pro hloubkovou analýzu projektového managementu.
10 nejlepších alternativ k Softr, které můžete použít
Objevte 10 nejlepších alternativ k Softr v roce 2024, které byly vybrány tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Tyto softwarové možnosti nabízejí řadu funkcí, od zefektivněného řízení projektů po snadnou spolupráci, které zvýší vaši produktivitu a efektivitu.
1. ClickUp
ClickUp je ideální nástroj pro vytváření vlastních projektových dashboardů díky svým funkcím pro správu projektů, spolupráci a automatizaci, které nevyžadují znalosti programování.
Získáte přehled o úkolech v reálném čase, což usnadňuje identifikaci překážek, zvyšuje produktivitu a umožňuje dokončit projekty včas.
Vytvářejte vlastní panely ClickUp pro konkrétní požadavky projektů pomocí vlastních polí a různých zobrazení, abyste mohli sledovat pokrok, spravovat úkoly a efektivně spolupracovat.
Rychle vytvářejte seznamy úkolů pomocí ClickUp Tasks, které automaticky vyplní data do kalendářů vašeho týmu. Funkce drag-and-drop umožňuje projektovým manažerům reorganizovat termíny a nastavit závislosti úkolů na základě urgentních úkolů.
Využijte automatizaci ClickUp k zjednodušení opakujících se úkolů a zefektivnění pracovních postupů.
Ať už přidělujete úkoly na základě určitých kritérií, automaticky aktualizujete stavy nebo odesíláte oznámení členům týmu, použijte ClickUp ke zvýšení produktivity a pomozte týmům udržet si přehled o svých cílech v rámci vlastních dashboardů.
Tyto panely zajišťují hladký chod operací a umožňují vám spravovat veškerou práci z jedné platformy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte úkoly v reálném čase pro lepší přehled o úzkých místech a zvýšení produktivity.
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí výkonných automatizačních možností.
- Přizpůsobte si dashboardy pomocí šablon specifických pro dané odvětví a vlastních polí pro personalizované sledování dat.
- Nakonfigurujte svou práci pro jakýkoli tým pomocí ClickApps pro správu práce, spolupráci, organizaci a reporting.
- Prohlížejte si projekty v různých formátech, včetně seznamu, tabule a kalendáře, pro všestranné řízení projektů.
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Zapier.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Adalo
Adalo se specializuje na vývoj mobilních a webových aplikací a umožňuje vám vytvářet nativní aplikace bez kódování. Díky intuitivnímu rozhraní můžete snadno navrhovat vlastní projektové panely pro mobilní zařízení.
Uživatelsky přívětivé rozhraní Adalo a rozsáhlá knihovna předem připravených komponent vám umožní navrhovat vlastní projektové panely s funkcí drag-and-drop, nativním uživatelským rozhraním a volitelnou offline funkcí.
Můžete také použít funkci vlastních akcí Adalo k spuštění akcí, jako je odeslání e-mailu a připojení k API. Adalo můžete také použít k vytváření prototypů aplikací.
Nejlepší funkce Adalo
- Optimalizujte obchodní procesy vytvářením interních komunikačních nástrojů a aplikací pro zákaznickou podporu.
- Přizpůsobte si svou aplikaci (barevné palety, ikony, loga, fonty) tak, aby odpovídala identitě vaší značky.
- Zajistěte aktualizace a synchronizaci v reálném čase na všech zařízeních.
- Hladká integrace se službami třetích stran, jako jsou Mixpanel a Airtable.
Omezení Adalo
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat alternativní řešení.
- Omezená podpora pro složité datové struktury
Ceny Adalo
- Zdarma
- Starter: 45 $/měsíc
- Profesionální: 65 $/měsíc
- Tým: 200 $/měsíc
- Podnikání: 250 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adalo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,5/5 (více než 20 recenzí)
3. AppSheet
AppSheet od Google je další vynikající alternativou k Softr, plně integrovanou s Google Workspace. AppSheet podporuje vývoj aplikací založených na datech, což vám umožňuje vytvářet aplikace a panely, které využívají složité datové struktury a pracovní postupy.
Jeho síla spočívá ve schopnosti vytvářet aplikace, které se integrují s různými zdroji dat, automatizují procesy a synchronizují data v reálném čase. Ještě lepší je funkce vizualizace dat, díky které jsou vaše panely informativní.
Povolte zabezpečení a ověřování na základě rolí, pokud dashboardy používá více zaměstnanců.
Nejlepší funkce AppSheet
- Využijte výkonné modelování dat pro komplexní aplikace.
- Pomocí botů automatizujte akce, jako je spouštění oznámení.
- Využijte integrovanou AI (Duet AI) pro inteligentní generování aplikací.
- Aktivujte offline funkcionalitu pro nepřerušovanou produktivitu.
- Automatizujte složité obchodní procesy a pracovní postupy pomocí pokročilých konfigurací botů.
- Využijte zdroje dat, včetně Google Analytics, formulářů, čárových kódů, poloh, podpisů a fotografií.
Omezení aplikace AppSheet
- Omezená kontrola nad vzhledem aplikace bez programování
- Strmější křivka učení pro pokročilé funkce
Ceny AppSheet
- Starter: 5 $/uživatel za měsíc
- Základní verze: 10 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Standard: Individuální ceny
- Enterprise Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze AppSheet
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
4. Glide
Glide je nejvíce uživatelsky přívětivá platforma pro přímé vytváření mobilních a webových aplikací bez psaní kódu.
Tyto projektové panely mají synchronizaci dat v reálném čase. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop a přizpůsobitelným možnostem designu Glide zjednodušuje vytváření dynamických panelů přizpůsobených potřebám vašeho projektu.
Váš dashboard lze snadno spravovat pomocí komponent, jako jsou konfigurační panely a náhledy zařízení. Umožňuje také živou spolupráci a pomáhá vám kontrolovat přihlášení uživatelů a přístup pro práci založenou na rolích.
Nejlepší funkce Glide
- Vytvářejte komplexní pracovní postupy pro aktualizace a úkoly a propojujte je s dalšími nástroji.
- Snadno integrujte s Google Sheets a importujte existující obchodní data v reálném čase.
- Používejte svůj dashboard na jakémkoli zařízení a kdekoli
- Vyberte si z více než 400 šablon pro vytváření a přizpůsobování svých dashboardů.
Omezení Glide
- Omezené integrace se službami třetích stran nebo přístup k externím zdrojům dat
- Závislost na Google Sheets pro ukládání dat
Ceny Glide
- Zdarma: Pro dva editory s omezenými funkcemi
- Výrobce: Ceny začínají na 60 $/měsíc
- Tým: Od 125 $/měsíc
- Podnikání: Od 310 $/měsíc
Hodnocení a recenze Glide
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
5. Noloco
Noloco je další platforma, která nevyžaduje znalosti programování pro vytváření vlastních interních nástrojů, CRM a klientských portálů. Noloco se vyznačuje rozsáhlou knihovnou a zaměřuje se na vývoj webových a mobilních aplikací nad rámec vytváření dashboardů.
Nabízí mnoho vizuálně působivých šablon s možnostmi přizpůsobení pro různá odvětví a případy použití. Můžete přidat podmíněnou logiku pro automatizaci částí vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Noloco
- Vyberte si z osmi rozvržení pro zobrazení svých dat.
- Zajistěte aktualizace v reálném čase a dynamickou vizualizaci.
- Snadné přizpůsobení pomocí rozhraní drag-and-drop
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
Omezení Noloco
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
- Není vybaveno pro zpracování velkých datových sad nebo složitých problémů
Ceny Noloco
- Starter: 49 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Podnikání: 319 $/měsíc
Hodnocení a recenze Noloco
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Webflow
Webflow je low-code, vysoce pokročilá platforma pro webový design a vývoj, která vám poskytuje úplnou kontrolu nad designem a interakcemi vaší webové stránky.
Webflow vám umožňuje vytvářet dynamické panely díky intuitivnímu vizuálnímu editoru a výkonným funkcím CMS. Zjednodušuje vytváření projektových panelů s jedinečnými designovými prvky přizpůsobenými pro vlastní doménu.
Webflow můžete použít s nástroji jako Memberstack k vytváření funkcí, jako je fakturace a účtování. Můžete také navrhovat interakce založené na posouvání a vícekrokové interakce bez psaní kódu.
Nejlepší funkce Webflow
- Vytvářejte plně přizpůsobené panely s pixelově přesnou přesností drag-and-drop.
- Využijte Flexbox a CSS Grid pro pokročilé možnosti rozvržení.
- Zahrňte hosting a CMS pro hladkou správu webových stránek.
- Integrujte se Zapierem a automatizujte pracovní postupy.
Omezení Webflow
- Omezená podpora pro složité databázové struktury
- Možnosti backendu jsou relativně omezené.
Ceny Webflow
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- CMS: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Caspio
Caspio je škálovatelný nástroj s nízkými nároky na programování pro vytváření online databázových aplikací. Můžete přetahovat nebo používat vestavěné nástroje pro integraci dat a vytvářet vizuálně atraktivní panely přizpůsobené konkrétním požadavkům projektu.
Caspio se specializuje na vývoj aplikací založených na databázích, což je ideální pro aplikace s komplexními požadavky na data. Pomáhá také s přehlednými grafy a zprávami na vašem dashboardu pro lepší rozhodování.
Nejlepší funkce Caspio
- Získejte jedinečný přehled dat na jedné stránce podle svých potřeb.
- Snadno importujte data z tabulek Excel a přistupujte k databázím.
- Vytvářejte aplikace rychleji pomocí nástroje typu „ukázat a kliknout“
- Zaveďte řízení přístupu na základě rolí pro zvýšení bezpečnosti.
Omezení Caspio
- Omezené možnosti přizpůsobení designu ve srovnání s některými alternativami
- Vyšší ceny za další uživatele a úložiště
Ceny Caspio
- Zdarma
- Starter: 50 $/měsíc
- Profesionální: 600 $/měsíc
- Podnik: 2250 $/měsíc
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. Visual Composer/WPBakery
WPBakery nebo Visual Composer je uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu webových stránek, který se používá především jako plugin pro WordPress, ale lze jej použít i k vytváření vlastních dashboardů.
Visual Composer zjednodušuje vytváření a navrhování poutavých dashboardů pro vlastní doménu. Visual Composer Hub umožňuje přístup k prvkům, šablonám a doplňkům.
Nejlepší funkce Visual Composer
- Využijte pokročilé možnosti designu s efekty pozadí.
- Vytvářejte vlastní rozvržení pomocí funkce Theme Builder.
- Zajistěte optimální zobrazení na jakémkoli zařízení díky responzivnímu designu.
- Rozšiřte funkčnost integrací s dalšími oblíbenými pluginy.
Omezení Visual Composer
- Omezené pokročilé možnosti přizpůsobení pro vývojáře
- Problémy s kompatibilitou s některými pluginy třetích stran
Ceny Visual Composer
- Jednotlivý: 49 $/rok za jednu webovou stránku
- Plus: 99 $/rok za pět webových stránek
- Accelerate: 149 $/rok za 20 webových stránek
- Agentura: 349 $/rok za 1000 webových stránek
Hodnocení a recenze Visual Composer
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
9. Appy Pie
Appy Pie je jedním z nástrojů AI bez nutnosti programování, který promění webovou stránku v aplikaci. Appy Pie se zaměřuje na vývoj mobilních aplikací pro různé případy použití a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a rozsáhlou knihovnu šablon. Je ideální pro projekty, které vyžadují přístup zaměřený na mobilní zařízení.
K vytváření grafiky pro svůj dashboard můžete také použít nástroje AI Design Tools od Appy Pie. Můžete automatizovat pracovní postupy a přidávat filtry, mapování polí a podmíněnou logiku.
Nástroj také nabízí dvoufaktorové ověřování a šifrování pro větší bezpečnost.
Nejlepší funkce Appy Pie
- Vyvíjejte aplikace snadno pomocí rozhraní editoru typu drag-and-drop.
- Prozkoumejte rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon a designových prvků.
- Otestujte funkčnost aplikace v reálném čase pomocí živého náhledu.
- Vylepšete možnosti aplikace integrací s oblíbenými službami, jako jsou Google Maps a Shopify.
Omezení Appy Pie
- Pro určité funkce a vlastnosti využívá služby a zdroje dat třetích stran.
- Výkon aplikace se může lišit v závislosti na složitosti a velikosti.
Ceny Appy Pie
- Základní: 16 $/aplikace za měsíc
- Gold: 36 $/aplikace za měsíc
- Platinum: 60 $/aplikace za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Appy Pie
- G2: 4,7/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. SuiteDash
SuiteDash je komplexní platforma pro klientské portály, správu projektů a fakturaci. Můžete snadno navrhovat a přizpůsobovat panely z různých předem připravených widgetů, grafů a modulů nebo vytvářet vlastní komponenty, které odpovídají zbytku vašeho obchodního plánu.
S SuiteDash můžete vytvářet panely pro sledování postupu projektů, správu vztahů s klienty a analýzu obchodních výsledků, čímž zvýšíte produktivitu, spolupráci a zlepšujete rozhodování.
Slouží jako centralizovaná platforma pro správu projektů a interakcí s klienty.
Nejlepší funkce SuiteDash
- Zabezpečte komunikaci a sdílení souborů pomocí klientského portálu.
- Sledujte úkoly a spolupracujte se svým týmem pomocí nástrojů pro správu projektů.
- Efektivně spravujte finance pomocí funkcí fakturace a účtování.
- Přizpůsobte si branding pomocí možností white-labelingu.
Omezení SuiteDash
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání se specializovanými nástroji
- Příležitostné problémy s výkonem během špičky
Ceny SuiteDash
- Cena: 19 $/měsíc
- Thrive: 49 $/měsíc
- Pinnacle: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SuiteDash
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Výběr správného nástroje bez nutnosti programování
V roce 2024 je k dispozici řada alternativ k nástroji Softr pro tvorbu aplikací, takže je ideální čas prozkoumat nové možnosti. Ať už potřebujete platformu bez nutnosti programování, nástroj pro tvorbu mobilních aplikací nebo komplexní nástroj pro dosažení svých cílů v oblasti řízení projektů, deset alternativ popsaných v tomto článku by mělo být schopno vyřešit vaše potřeby v oblasti dashboardů.
Mezi konkurenty je ClickUp vynikající volbou, která nabízí všestrannost a funkčnost. Jeho robustní funkce a možnosti hladké integrace zajišťují harmonické zapojení do vašeho stávajícího technologického ekosystému.
ClickUp je důkazem inovace, který s lehkostí překlenuje propast mezi designem a produktivitou.