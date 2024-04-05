Writesonic vs. ChatGPT: Který nástroj pro psaní s umělou inteligencí je nejlepší?

Umělá inteligence změnila internet a narušila tvorbu obsahu, jak jsme ji znali. Díky nástrojům pro psaní s umělou inteligencí již dnes není tlak termínů a úzkost z prázdné stránky takovým problémem.
Od vytváření příběhů po psaní e-mailových odpovědí – tyto nástroje umělé inteligence vám pomohou vytvořit poutavý obsah přizpůsobený vašim potřebám.
Při výběru mezi nástroji využívajícími umělou inteligenci pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu je však také důležité zohlednit přesnost, přizpůsobitelnost a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Dva hlavní konkurenti, kteří vynikají mezi mnoha nástroji pro psaní s umělou inteligencí dostupnými na trhu, jsou Writesonic a ChatGPT.
Který z nich byste si měli vybrat?
Porovnáme specifika Writesonic a ChatGPT, abychom vám pomohli rozhodnout, který nástroj AI lépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti psaní.
Pojďme na to! 🧑🏻💻
Co je Writesonic?
Writesonic je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který dokáže generovat kvalitní obsah. Využívá pokročilé algoritmy strojového učení k porozumění vstupům uživatelů a poskytuje relevantní a poutavý obsah.
Writesonic je jeden z nejpopulárnějších softwarů pro psaní s umělou inteligencí, známý svou přesností, aktuálností obsahu a soudržností. Obsahuje také řadu přednastavených podnětů a šablon, které vám umožní rychle generovat textový obsah a ušetřit čas.
Abychom lépe porozuměli tomuto všestrannému nástroji, podívejme se na některé z jeho funkcí:
Funkce Writesonic
Ať už jste začínající nebo zkušený autor, Writesonic nabízí řadu funkcí, které vám pomohou vytvářet poutavý a vysoce kvalitní obsah.
1. Generování obsahu
Writesonic dokáže generovat návrhy, podněty a návrhy, které vám pomohou psát články, příspěvky na blogu a obsah pro sociální média. Má také funkci hromadného nahrávání obsahu, která umožňuje generovat hromadné kopie pro reklamy Google a obsah sociálních médií.
2. Přepisovač odstavců
Writesonic má nástroj pro přepisování odstavců, který můžete použít k přepisování obsahu nebo prevenci plagiátorství. Můžete také přizpůsobit tón a styl tak, aby odpovídaly vašim očekáváním.
3. Šablony obsahu
Writesonic nabízí různé šablony pro různé typy obsahu, jako jsou články a blogové příspěvky, popisy produktů pro e-commerce, reklamy a marketingové texty. Stačí vybrat typ obsahu a zadat potřebné údaje a Writesonic rychle vygeneruje obsah.
4. Funkce SEO
Writesonic je integrován s nástrojem pro optimalizaci obsahu SurferSEO. To vám umožňuje rychle generovat obsah optimalizovaný pro SEO, provádět audit SurferSEO a provádět nezbytné úpravy na jedné platformě. Můžete se zbavit starostí s výzkumem klíčových slov.
5. Integrace s WordPress
Další cennou integrací, kterou Writesonic poskytuje, je integrace s WordPressem. To vám umožní rychle psát, optimalizovat a publikovat obsah na vaší platformě WordPress z jedné jediné platformy.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Individuální: 20 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 30 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
I po seznámení s těmito působivými funkcemi chápeme, že možná stále zvažujete některé alternativy Writesonic. Pojďme se tedy nyní podívat na funkce ChatGPT.
Související: Šablony AI promptů, které vám pomohou rychle začít
Co je ChatGPT?
ChatGPT je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který je schopen vést s vámi sofistikované konverzace. Jedná se o univerzální jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který byl trénován na různých textových datech a dokáže provádět úkoly zpracování přirozeného jazyka. ChatGPT rozumí různým tématům a poskytuje přesné, lidské odpovědi na vstupy uživatelů.
Je to více než jen responzivní nástroj. Nabízí také cenné postřehy, doporučení a aktivní účast v dynamických diskusích. Pokud se například zeptáte ChatGPT, jak připravit kávu, vysvětlí vám postup krok za krokem, stejně jako by to udělal člověk. Může poskytnout podrobné pokyny, postřehy a dokonce i alternativní metody v závislosti na vašich preferencích.
Zjednodušeně řečeno, tento nástroj založený na umělé inteligenci je navržen tak, aby rozuměl dotazům uživatelů, odpovídal na otázky, vytvářel obsah a simuloval lidské konverzace.
Funkce ChatGPT
Prozkoumejme některé z jeho funkcí, abychom lépe porozuměli tomuto nástroji, zejména pro psaní:
1. Zpracování přirozeného jazyka
ChatGPT je navržen tak, aby interpretoval informace poskytnuté v běžném jazyce a poskytoval smysluplné, soudržné výsledky v daném kontextu.
To vám umožní komunikovat s modelem, jako byste mluvili s jiným člověkem, čímž se uživatelský zážitek zlepší na lidštější a uspokojivější úroveň.
2. Konverzační kontext
Jednou z vynikajících funkcí ChatGPT je jeho schopnost komplexně porozumět kontextu.
To nejen zajistí smysluplnější a soudržnější interakce, ale také umožní udržet hluboké konverzace po několik kol.
3. Možnost přizpůsobení
ChatGPT se vyznačuje možností přizpůsobení, která vývojářům a uživatelům umožňuje doladit model pro konkrétní činnosti nebo domény pomocí vhodných pokynů.
Díky této přizpůsobivosti lze odpovědi ChatGPT přizpůsobit tak, aby splňovaly jedinečné požadavky, což z něj činí užitečný nástroj pro různé aplikace.
Například v oblasti zákaznických služeb lze ChatGPT naučit konkrétní často kladené otázky a dotazy zákazníků, aby poskytoval konzistentní a přesné odpovědi, čímž se zlepší uživatelská zkušenost a sníží pracovní zátěž pracovníků podpory.
4. Vícejazyčné funkce
ChatGPT podporuje více než 50 jazyků, což uživatelům umožňuje komunikovat a vytvářet obsah v jejich preferovaném jazyce.
Tato inkluzivita zvyšuje jeho použitelnost po celém světě a vyhovuje těm, kteří preferují interakci a tvorbu obsahu v jiných jazycích než v angličtině.
5. Pomoc při kreativním psaní
Kromě běžných jazykových úkolů lze ChatGPT použít také pro kreativní psaní.
Poskytuje cennou pomoc tím, že navrhuje nápady, generuje kreativní podněty a nabízí inspiraci, což z něj činí neocenitelného pomocníka pro spisovatele, kteří hledají jiskru kreativity.
6. Odborné odpovědi
ChaGPT využívá umělou inteligenci a informace z webu, což mu umožňuje odpovídat na faktické otázky a poskytovat fundované odpovědi na základě svých rozsáhlých trénovacích dat.
7. Chatujte s obrázky
Pokud jste uživatelem ChatGPT Plus, můžete zahájit chat pomocí obrázků. Předpokládejme, že máte problém s nějakým zařízením. Můžete nahrát obrázek, abyste zjistili, co je špatně. ChatGPT problém za vás analyzuje a navrhne řešení.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/uživatel za měsíc
- Tým ChatGPT: 30 $/uživatel za měsíc
- ChatGPT Enterprise: Individuální ceny
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy ChatGPT
Writesonic vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Porovnejme základní funkce obou nástrojů, abychom vám pomohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti obsahu.
Tvorba obsahu
|Funkce
|Writesonic
|ChatGPT
|Počet šablon
|Rozsáhlý
|Žádná vestavěná šablona
|Formáty obsahu
|Mezi rozmanité kategorie patří blogy, reklamy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů, texty webových stránek atd.
|Zaměřuje se hlavně na konverzační textové formáty a krátké texty; může mít potíže s delšími texty.
|Úroveň přizpůsobení
|Nabízí předem připravené šablony s možnostmi dalšího přizpůsobení, jako je hlas značky, tón a cílová skupina. Pokud například chcete vytvořit příspěvek na sociálních médiích propagující nový produkt, můžete si vybrat šablonu z knihovny Writesonic, která je speciálně navržená pro příspěvky na sociálních médiích.
|Umí přizpůsobit výstup a generovat šablony na základě pokynů a instrukcí. Pokud například chcete vytvořit e-mailový newsletter oznamující firemní akci, můžete ChatGPT poskytnout relevantní podrobnosti, jako je datum, čas, místo konání a hlavní body akce. Na základě těchto údajů může vygenerovat přizpůsobenou e-mailovou šablonu vhodnou pro danou příležitost.
- Writesonic vítězí v množství a rozmanitosti šablon pro psaní obsahu, které pokrývají širší škálu formátů obsahu.
- ChatGPT může být vhodnější, pokud potřebujete především pomoc s konverzačními styly nebo kreativním psaním, kde jsou předem připravené šablony méně běžné.
Nástroje pro SEO a čitelnost
|Funkce
|Writesonic
|ChatGPT
|SEO nástroje
|Nabízí integrované nástroje pro generování meta tagů SEO, shrnování obsahu, parafráze textu a kontrolu skóre čitelnosti.
|Umí generovat některé základní meta popisy, ale ostatní funkce jsou omezené.
|Ověřování faktů a integrace dat
|Pomocí funkce „Google Data“ můžete přistupovat k datům z různých zdrojů a integrovat je.
|Žádná přímá funkce ověřování faktů, protože se spoléhá na přesnost uživatelských vstupů.
|Vícejazyčné funkce
|Podporuje generování a optimalizaci ve více než 25 jazycích s různou úrovní plynulosti.
|Podporuje více než 40 jazyků pro vstup a výstup, ale kvalita se může lišit v závislosti na jazyku.
- Writesonic vs. ChatGPT nabízí komplexnější sadu integrovaných nástrojů pro SEO a čitelnost.
- ChatGPT stále zvládá základní meta popisy SEO, ale pro pokročilou optimalizaci budete možná potřebovat externí nástroje.
Snadné použití a rozhraní
|Funkce
|Writesonic
|ChatGPT
|Rozhraní
|Uživatelsky přívětivé rozhraní s vizuálními nápovědami a jasnými pokyny
|Textové rozhraní se základním designem
|Naučte se ho používat
|Možná bude třeba trochu experimentovat, abyste objevili všechny funkce.
|Relativně snadné osvojení a použití pro základní úkoly
|Další funkce
|Nabízí další funkce, jako je generování obrázků pomocí umělé inteligence, rozšíření pro Chrome a přístup k API.
|Primárně zaměřeno na generování textu a konverzaci; tvorba obrázků a chat s hlasovými funkcemi jsou k dispozici v ChatGPT Plus.
- Oba nástroje jsou považovány za uživatelsky přívětivé, ale vizuální rozhraní a jasné pokyny Writesonic mu dávají oproti ChatGPT mírnou výhodu pro začátečníky.
- Textové rozhraní ChatGPT může být známější pro ty, kteří jsou zvyklí na interakci pomocí příkazového řádku.
Ceny a zahrnuté služby
|Funkce
|Writesonic
|ChatGPT
|Bezplatný tarif
|50 generací denně Žádný hlas značky 25 kreditů (jednorázově)
|Neomezené interakce Přístup k modelu GPT 3. 5
|Writesonic Individual vs. ChatGPT Plus
|Neomezené generování (podléhá zásadám spravedlivého použití) 1 hlas značky 50 kreditů měsíčně
|Vše zdarma a navíc: přístup k modelu GPT 4, procházení, vytváření a používání GPT, přístup k DALL. E, procházení, pokročilá analýza dat.
|Tým Writesonic vs. tým ChatGPT
|Neomezené generování (v souladu s pravidly pro spravedlivé použití) Neomezený počet hlasů značky 100 kreditů na uživatele za měsíc, minimálně 2 uživatelé
|Vše v Plus a navíc: Vyšší limity zpráv v GPT-4, DALL·E, procházení, pokročilá analýza dat Vytvářejte a sdílejte GPT s vaší konzole správce pracovního prostoru Údaje týmu vyloučené ze školení
|Writesonic Enterprise vs. ChatGPT Enterprise
|Vlastní licence a kredity SSO/SAML Prioritní podpora a zaškolení Vývoj vlastních modelů AI Více modelů LLM
|Vše v Team a: Neomezený vysokorychlostní přístup k GPT-4, DALL·E, procházení, pokročilá analýza dat Rozšířené kontextové okno pro delší vstupy SSO/SAML Ovládací prvky pro správce, ověření domény a analytika Data týmu vyloučená z tréninku; vlastní okna pro uchovávání dat Prioritní podpora a správa účtu
Writesonic vs. ChatGPT na Redditu
Prozkoumali jsme Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o nástrojích ChatGPT a Writesonic. Ačkoli jsme nenašli konkrétní vlákna, která by oba nástroje přímo porovnávala, našli jsme několik uživatelů, kteří se podělili o své zkušenosti s každým nástrojem zvlášť.
Obecně se má za to, že ChatGPT je vhodný pro brainstorming nápadů a vytváření osnov, ale většina uživatelů nedoporučuje jeho přímé použití pro psaní:
„Přichází s fantastickými nápady. Skutečná realizace bývá velmi slabá, ale pro nápady je skvělý. Pro nápady, body, osnovy atd. je docela dobrý, jen ho nepožádejte, aby napsal samotný příběh, protože ten bude špatný, pokud mu nedáte tak podrobné pokyny, že by bylo rychlejší napsat příběh raději sami.“
Mnoho uživatelů Redditu chválí Writesonic jako dobrý nástroj pro vytváření prvních návrhů, pokud máte někoho, kdo vygenerovaný obsah upraví a udělá ho více lidským:
„Používal jsem Writesonic a další služby pro psaní založené na umělé inteligenci. Jejich hodnota nespočívá nutně v obsahu, který produkují, ale spíše v tom, že jsou užitečným nástrojem pro překonání tvůrčí krize. Výstupy z těchto služeb jsou obecně nepoužitelné bez významných úprav, takže lidského spisovatele nenahradí.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Writesonic vs. ChatGPT
Zatímco ChatGPT a Writesonic jsou skvělé nástroje pro generování nápadů a tvorbu obsahu, jiný nástroj vám pomůže s generováním obsahu, správou a dalšími funkcemi.
Perfektní alternativa k ChatGPT i Writesonic – ClickUp, všestranný a uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže psát lépe a rychleji!
Podívejme se na některé funkce, díky kterým je tento nástroj nejlepší pro tvůrce obsahu:
1. ClickUp Brain
ClickUp vyvinul první neuronovou síť na světě, která pomocí umělé inteligence plynule propojuje úkoly, dokumenty, jednotlivce a veškeré znalosti ve vaší organizaci.
ClickUp Brain je hladce integrován do vašeho pracovního prostoru, překlenuje mezery a propojuje body napříč vaší prací, komunikací a znalostmi.
S nástrojem AI Writer for Work od ClickUp můžete psát vysoce kvalitní obsah. Můžete jej například použít k napsání e-mailu, příspěvku na blogu nebo popisku na sociálních médiích nebo k shrnutí dokumentu, komentáře nebo úkolu.
Tento nástroj můžete také použít k odpovídání na zprávy vaším jménem nebo k úpravám textů.
Může vám také ušetřit spoustu času stráveného administrativou po schůzkách; využijte funkce přepisování AI Writer for Work k rychlému shrnutí schůzky s klíčovými body a akčními kroky. Tyto poznámky ze schůzky můžete dokonce přeložit do více jazyků.
Můžete jej také použít k vytváření šablon a tabulek, které vám usnadní práci.
Další funkce ClickUp Brain
- AI Knowledge Manager: Ptejte se a získejte kontextové odpovědi ze svých dokumentů, úkolů a projektů. Můžete se například zeptat: „Kdo pracuje na marketingové kampani?“ a získat okamžité odpovědi od ClickUp Brain.
- AI Project Manager: Dohlíží na různé aspekty vašich projektů a automatizuje je, například zprávy o postupu, standupy a aktualizace týmu. Můžete například požádat ClickUp Brain, aby vygeneroval týdenní zprávu, naplánoval schůzku nebo poslal připomenutí vašemu týmu.
2. ClickUp Docs
ClickUp Docs, nástroj pro správu dokumentů, vám umožňuje vytvářet dokonalé dokumenty nebo wiki. Můžete využít funkce, jako jsou vnořené stránky a možnosti stylizace, vkládání záložek, přidávání tabulek, obrázků a odkazů a formátování dokumentů pro různé potřeby, od plánů až po znalostní báze.
Funkce ClickUp Docs
- Spolupracujte: Pracujte se svým týmem v reálném čase. Pomocí komentářů můžete zmínit ostatní, přiřadit jim úkoly a převést text na sledovatelné úkoly, abyste měli přehled o všech nápadech.
- Propojte dokumenty s pracovními postupy: Propojte dokumenty a úkoly, abyste měli přístup ke všemu na jednom místě. Přidejte do svého editoru widgety, abyste mohli aktualizovat pracovní postupy, měnit stavy projektů a přidělovat úkoly.
- Organizujte: Udržujte své dokumenty organizované a snadno vyhledatelné. Kategorizujte důležité zdroje a firemní wiki tím, že je přidáte do libovolné části svého pracovního prostoru.
- Sdílejte bezpečně: Sdílejte své dokumenty s kontrolou soukromí a úprav. Vytvářejte sdílené odkazy a spravujte oprávnění pro přístup týmu, hostů nebo veřejnosti.
3. Řízení projektů
Zefektivněte spolupráci týmu pomocí propojených pracovních postupů, dashboardů v reálném čase a dalších funkcí pro správu projektů v ClickUp.
Zrychlete plánování a realizaci projektů pomocí nástroje pro správu projektů ClickUp. Automaticky vytvářejte podúkoly na základě popisů úkolů, shrňte vlákna komentářů, pište aktualizace projektů a dělejte mnohem více s projektovým manažerem ClickUp.
Funkce nástroje pro správu projektů ClickUp:
- Plánujte a stanovujte priority: Snadno plánujte a stanovujte priority svých projektů s vědomím, že máte přehled o všech detailech a závislostech projektu a o tom, jak se shodují s cíli vaší společnosti. ClickUp vám poskytuje komplexní přehled o celkové situaci a pomáhá vám přidělovat zdroje na to, co je nejdůležitější.
- Zrychlete procesy: Získejte rychlou shodu a s důvěrou spusťte své projekty mezi všemi zúčastněnými stranami. Spolupracujte na své vizi projektu pomocí ClickUp Docs, sdílejte aktualizace prostřednictvím ClickUp Chat a buďte informováni o nadcházejících událostech díky své doručené poště.
- Sledujte průběh projektu: Získejte jediný zdroj informací o průběhu vašeho projektu s přehledem o překážkách, rizicích, problémech s prostředky a dalších aspektech. Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat průběh v reálném čase a udržet si náskok před konkurencí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele měsíčně
- Podnikání: 12 $ za uživatele měsíčně
- Business Plus: 19 $ za uživatele měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Writesonic vs. ChatGPT – zde je verdikt
Doufáme, že vám toto srovnání Writesonic vs. ChatGPT bylo užitečné. Výběr mezi těmito dvěma nástroji nakonec závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.
Writesonic vyniká v tvorbě obsahu a copywritingu, zatímco ChatGPT exceluje v konverzačních schopnostech a porozumění jazyku.
Ať už potřebujete pomoc s psaním obsahu nebo s dynamickými konverzacemi, oba AI asistenti přinášejí výrazné výhody.
Pokud však hledáte více než jen nástroj pro psaní s umělou inteligencí, ClickUp je ideální volbou. Jde nad rámec psaní a slouží jako komplexní nástroj pro správu obsahových projektů.
Díky ClickUp a jeho více než 1000 integracím (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom atd.) nebudete muset přecházet mezi různými nástroji, ale budete moci všechny úkoly provádět na jedné platformě.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!