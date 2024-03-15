Recenze Dropbox Paper pro pořizování poznámek v roce 2025

Potřebujete novou aplikaci pro pořizování poznámek? Možná zvažujete Dropbox Paper, ale chcete vědět, zda splňuje všechny vaše požadavky. Pak jste na správném místě.
V této recenzi Dropbox Paper prozkoumáme klady a zápory, oblíbené funkce a (co je nejdůležitější) postřehy ohledně použitelnosti od skutečných uživatelů. Najdete zde také informace o alternativě pro případ, že Dropbox Paper není pro vás to pravé.
Co je Dropbox Paper?
Dropbox Paper je aplikace pro pořizování poznámek, která je součástí Dropboxu, oblíbené platformy pro cloudové úložiště a hostování souborů.
Stejně jako Microsoft Word je Dropbox Paper editor dokumentů a nástroj pro zpracování textu.
Ale to není vše! Dropbox Paper je společný online pracovní prostor, který vám umožňuje vytvářet, sdílet a upravovat dokumenty a poznámky se svým týmem. Je k dispozici jako mobilní aplikace, aplikace pro stolní počítače a rozšíření prohlížeče.
Ať už potřebujete pořizovat poznámky do školy, pracovat na návrhu projektu společně s členy týmu nebo organizovat program schůzky, Dropbox Paper vám to umožní.
Klíčové funkce Dropbox Paper
Ukládáte soubory do složky Dropbox? Nyní můžete jít ještě dál než jen k ukládání. Dropbox Paper je nástroj pro sdílení a úpravy souborů s funkcemi pro spolupráci, seznamy úkolů, oznámeními a dalšími funkcemi.
1. Spolupráce v reálném čase
Díky Dropbox Paper může na jednom dokumentu současně pracovat a upravovat ho více uživatelů, což umožňuje rychlejší a snazší spolupráci. Změny provedené jedním členem týmu jsou okamžitě viditelné pro ostatní, ať už pracujete společně v kanceláři, nebo na dálku z různých koutů světa.
Funkce jako komentáře a @zmínky navíc usnadňují vašemu týmu komunikaci a spolupráci.
2. Správa úkolů
Dropbox Paper je určen pro tvorbu dokumentů a spolupráci, ale tato platforma také nabízí některé vynikající základní funkce pro správu úkolů. Uživatelé mohou vytvářet a přiřazovat úkoly, přidávat termíny splnění a sledovat pokrok, aby zefektivnili správu projektů.
Nastavení připomenutí úkolů také pomáhá všem členům vašeho týmu dodržovat termíny jednotlivých úkolů.
3. Integrace s jinými nástroji
Dropbox Paper se integruje s nástroji jako Slack, Zoom, HubSpot, Trello a Google Drive, aby usnadnil správu úkolů a zefektivnil projekty, které se rozprostírají na více platformách. Samozřejmě je zde také integrace s úložnými účty Dropbox.
4. Podpora multimédií
Dokumenty Dropbox Paper podporují multimediální přizpůsobení, což znamená, že můžete nahrávat soubory, vkládat obrázky, videa a GIFy. ✨
To uživatelům umožňuje vytvářet vizuálně přitažlivé dokumenty, prezentace a seznamy. Můžete přidat výuková videa do základního školicího dokumentu, vložit obrázky do shrnutí brainstormingu grafického designu a mnoho dalšího.
5. Přístupnost
Jednou z nejdůležitějších funkcí Dropbox Paper je jeho přístupnost. Umožňuje uživatelům spolupracovat a bez problémů přistupovat k dokumentům z různých platforem a zařízení, přičemž vše ukládá do cloudu pro větší pohodlí a bezpečnost. Ať už se jedná o webové rozhraní nebo aplikaci Dropbox, pokud jste již Dropbox používali pro ukládání dat do cloudu, bude vám jeho ovládání povědomé.
6. Historie verzí
V Dropbox Paper můžete zobrazit protokol revizí dokumentů a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím dokumentu – nastavení synchronizace je spolehlivé.
Například můžete obnovit předchozí verzi, pokud jste provedli několik změn v projektovém plánu na základě pozdějšího zrušení pokynu. Tím se vyhnete nutnosti začít znovu nebo se snažit zapamatovat si vše, co jste změnili, při ručním rušení změn.
Ceny Dropbox Paper
Dropbox Paper je zdarma součástí každého účtu Dropbox. Zde je přehled cenových plánů Dropboxu:
- Základní: Zdarma
- Plus (pro osobní použití): 11,99 $/měsíc na uživatele
- Essentials (pro profesionály): 22 $/měsíc na uživatele
- Business (pro týmy): 24 $/měsíc na uživatele
- Business Plus (pro firmy): 32 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Výhody používání Dropbox Paper
Dropbox Paper je vynikající volbou pro týmy, které potřebují jednoduchý nástroj pro společnou tvorbu dokumentů. Mezi jeho výhody patří:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Dropbox Paper je přehledný, jednoduchý a uživatelsky přívětivý pro lidi všech úrovní znalostí ✨
- Vysoká kompatibilita: Dropbox Paper nabízí mobilní aplikaci, webovou aplikaci a rozšíření pro prohlížeč pro téměř všechny systémy.
- Přizpůsobitelné: Dropbox Paper vám umožňuje přizpůsobit dokumenty barvami, písmy a vloženými médii, aby byly interaktivní a poutavé.
- Jednoduché zkratky: Od nahrávání souborů pomocí drag-and-drop až po klávesové zkratky pro přidávání emodži, vytváření nových dokumentů a vkládání záhlaví – Dropbox Paper usnadňuje a zrychluje práci.
A to není vše:
- Všechny vaše soubory jsou snadno dostupné a automaticky se synchronizují v Dropboxu.
- Uživatelé Dropboxu získávají v rámci bezplatného tarifu volný úložný prostor v cloudu.
- Struktura souborů a složek je známá každému, kdo již tuto aplikaci používal.
- Webová verze a webová aplikace jsou určeny pro podnikové použití.
- Synchronizujte soubory v reálném čase a sdílejte je kdekoli
Tyto výhody doplňují spolupráci v reálném čase a vše ostatní, co jsme v této recenzi Dropboxu zmínili.
Časté problémy, s nimiž se potýkají uživatelé Dropbox Paper
Stejně jako všechny softwarové nástroje pro úpravu dokumentů, ani Dropbox Paper není dokonalý. Mezi běžné nedostatky, které se objevují v recenzích Dropbox Paper, patří:
- Možnosti formátování: Navzdory fantastické podpoře multimédií někteří uživatelé považují možnosti formátování Dropbox Paper za méně rozsáhlé, než by si přáli. Někteří například uvádějí nedostatek možností pro styly, velikosti a barvy písma.
- Funkce vyhledávání: Někteří uživatelé považují funkci vyhledávání v Dropbox Paper za obtížnou na používání nebo navigaci a mohou mít potíže s vyhledáním konkrétních dokumentů nebo částí dokumentů.
- Úložný prostor: Bezplatná verze Dropbox Paper, známá také jako základní tarif Dropbox, je omezena na 2 gigabajty úložného prostoru, což nemusí stačit ani pro několik dokumentů bohatých na multimédia.
- Uživatelská zkušenost: Dropbox Paper má několik předností, ale někteří uživatelé se domnívají, že jeho uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno o další funkce, které by zvýšily jeho uživatelský komfort, jako například možnost ukládat dokumenty Paper na více místech najednou.
Tyto nedostatky jsou pro některé uživatele nepřijatelné, pro jiné naopak nepodstatné. Záleží pouze na tom, co od aplikace pro pořizování poznámek očekáváte.
Recenze Dropbox Paper na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom získali autentické recenze Dropbox Paper od lidí, kteří se o tomto nástroji upřímně vyjadřují. Názory uživatelů Redditu se liší v závislosti na tom, co od platformy očekávají, a mnoho z nich má smíšené recenze.
Například jeden uživatel Redditu, který se potýkal s organizačním systémem Paper, napsal: „Můj designérský tým v práci je častým uživatelem Dropbox Paper a vše sdílíme jako odkazy na dokument. Dropbox Paper nemá sám o sobě dobrý organizační systém a já se začínám topit v záložkách každého dokumentu v prohlížeči Chrome nebo v připínání do chatu Slack. “
V jiném vlákně se jeden z uživatelů ptal na alternativy k Dropbox Paper. Jeden z respondentů při srovnání Dropbox Paper s programy jako Google Docs a Evernote uvedl:
„Zjistil jsem, že [Dropbox Paper] není ideální pro osobní použití, ale může být skvělý, pokud potřebujete sdílet všechny své materiály.“
Alternativní nástroje pro pořizování poznámek, které můžete použít místo Dropbox Paper
Pokud Dropbox Paper nesplňuje všechny vaše požadavky, nemusíte se bát. Máte na výběr.
Pokud jste jako my, chcete nástroj pro pořizování poznámek, který funguje jako druhé mozek (koncept představený v knize Tiaga Forteho „Building a Second Brain “), ale také posune vaše projektové řízení na vyšší úroveň.
ClickUp umí obojí.
ClickUp Docs
Pokud jde o pořizování poznámek, ClickUp Docs má vše, co potřebujete. Samozřejmě budete mít k dispozici standardní formátovací funkce, které byste očekávali od textového editoru, jako je tučné písmo, kurzíva, přeškrtnutí, zvýraznění, nadpisy, různé barvy textu a propojení.
Přidáním tabulek, sloupců, záložek, kontrolních seznamů, podstránek, @zmínek, bloků kódu a citátů můžete vytvořit cokoli od jednoduchých poznámek a programů schůzek až po wiki a dokumentaci procesů. Navíc můžete připojit soubory, jako jsou obrázky nebo PDF, a vkládat je z webových stránek, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY a dalších.
ClickUp Docs také podporuje spolupráci v reálném čase, lze jej kategorizovat pro optimální organizaci a vyhledávání a lze jej bezpečně sdílet s kontrolou soukromí a úprav. Navíc můžete propojit své dokumenty s pracovními postupy a přeměnit text na úkoly.
ClickUp AI
Své dokumenty můžete vylepšit pomocí ClickUp AI. ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která využívá umělou inteligenci k propojení úkolů, dokumentů a členů týmu a zároveň vám šetří čas na každém kroku.
AI Knowledge Manager umožňuje členům týmu klást otázky a hledat odpovědi ve vašich dokumentech, úkolech a projektech. AI Project Manager shrnuje projekty, zprávy o stavu a dokonce i dokumenty. A konečně, AI Writer je nástroj pro psaní úkolů, vytváření přepisů, kontrolu pravopisu a další.
Šablony ClickUp
ClickUp má knihovnu šablon s více než 1 000 možnostmi, které vám ušetří čas a umožní vám soustředit se na důležité věci. Najdete zde vše od šablon technické dokumentace až po kreativní osnovy pro brainstorming.
Následující šablony jsou navrženy speciálně pro pořizování poznámek v ClickUp Docs. Jsou ideální, pokud nechcete začínat od nuly.
Šablona poznámek ze schůzek ClickUp
Chcete udržet diskuse svého týmu na správné cestě a snadno zaznamenávat poznámky, úkoly a programy? Šablona ClickUp Meeting Notes Template vám s tím pomůže.
Ať už se jedná o podrobnou týmovou diskusi nebo rychlou denní poradu, tato šablona obsahuje vše, co potřebujete k zajištění produktivity a dobré dokumentace.
Šablona poznámek z výuky ClickUp
Pořizování poznámek z výuky představuje mnoho výzev pro obě strany, ale šablona ClickUp Class Notes Template to zjednodušuje. Rozvržení je navrženo tak, aby učitelé a studenti mohli organizovat poznámky z výuky, předměty a úkoly a najít to, co potřebují, během několika sekund.
Šablona poznámek k vydání ClickUp
Vytváření a sdílení poznámek k vydání je rychlejší díky šabloně Release Notes Template od ClickUp. Použijte ji ke sledování funkcí, oprav, hlášení chyb a změn v přehledném formátu, který můžete sdílet se zainteresovanými stranami.
Šablona ClickUp Cornell Note
Jsme fanoušci systému Cornell Note-Taking System, který vyvinul Walter Pauk z Cornell University, a proto jsme pro něj vytvořili šablonu!
Šablona Cornell Note od ClickUp nabízí uživatelsky přívětivý, digitalizovaný způsob, jak se naučit tuto metodu a zlepšit svou organizovanost a schopnost zapamatovat si informace. Obsahuje nástroje pro spolupráci, vizualizace a mnoho dalšího, co vám usnadní život.
Další funkce ClickUp
ClickUp nabízí stovky výkonných nástrojů v jedné praktické platformě. Poskytuje funkce v několika různých oblastech a dělá to dobře. G2 ve své zimní zprávě z roku 2024 označilo ClickUp za číslo 1 v 18 kategoriích. 🙌🏆
Zde jsou některé další funkce, které ClickUp nabízí:
- Integrace: ClickUp se integruje (buď nativně, nebo přes Zapier) s více než 1 000 dalšími nástroji, aby vám poskytl vše, co potřebujete, na jednom přizpůsobitelném panelu.
- Flexibilita: Platforma nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, takže si můžete přizpůsobit pracovní prostory, dokumenty, stavy úkolů a další prvky podle svých potřeb a preferencí.
- Zákaznická podpora: Kromě spousty bezplatných výukových videí a rozsáhlých často kladených dotazů nabízí ClickUp také vstřícné a ochotné zástupce zákaznické podpory, kteří jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Historie verzí: V ClickUp můžete kdykoli zobrazit historii verzí svých úkolů a dokumentů a v případě potřeby obnovit předchozí verze.
- Komunikace v reálném čase: ClickUp je zaměřen na spolupráci a komunikaci – od @zmínek, komentářů a reakcí až po zobrazení chatu můžete s členy týmu komunikovat, jakkoli chcete.
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM): ClickUp CRM vám umožňuje spravovat vše od prodejních kanálů a objednávek až po interakci se zákazníky pomocí flexibilních zobrazení a nástrojů.
- Kompatibilita: ClickUp je jednou z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Android, iOS, Windows, Mac a Linux na trhu; nabízí také rozšíření pro prohlížeč, pokud dáváte přednost 100% webovému řešení.
- Sledování času: ClickUp nabízí univerzální nástroj pro sledování času stráveného na projektech, který dokáže zaznamenávat, monitorovat a spravovat čas, který vy a váš tým věnujete úkolům a projektům.
- Zobrazení: Svou práci můžete prohlížet z jakéhokoli úhlu díky více než 15 zobrazením, včetně seznamu, tabule, rámečku, kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy.
- Předem připravené šablony pro pořizování poznámek
Ceny ClickUp pricing
Stejně jako Dropbox Paper nabízí i ClickUp řadu cenových plánů. Zde je jejich přehled:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Udělejte pro svůj tým to nejlepší rozhodnutí
Ať už hledáte nástroj pro tvorbu dokumentů nebo spolupráci v reálném čase, Dropbox Paper je skvělá platforma pro pořizování poznámek, která umožňuje hladkou integraci do ekosystému Dropbox.
Žádný nástroj však není ideální pro všechny osoby a týmy. Navzdory pozitivním aspektům v této recenzi Dropbox Paper existuje spousta fantastických alternativ a možná najdete takovou, která lépe vyhovuje vašim potřebám.
ClickUp vyniká jako nejlepší volba na trhu. Nabízí robustní správu úkolů, výkonné funkce pro pořizování poznámek, rozsáhlé možnosti přizpůsobení a komplexní funkce pro spolupráci v jedné intuitivní platformě.
Prostě ho nic nepřekoná.
Přesvědčte se sami o rozdílu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – je to zdarma.