10 technických OKR pro softwarové týmy

Jednotlivci i organizace se potýkají s jasným definováním toho, čeho chtějí dosáhnout, a systematickým směřováním k tomuto cíli.
V 70. letech, kdy společnost Intel čelila této výzvě, navrhl Andrew Grove, bývalý generální ředitel společnosti, rámec cílů a klíčových výsledků (OKR). Od té doby společnosti Google, Microsoft, Uber a několik dalších nadnárodních organizací přijaly OKR jako hnací sílu svých snah.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, jak můžete OKR využít pro své inženýrské týmy. Pojďme na to.
Co jsou technické OKR?
OKR v oblasti inženýrství jsou cíle a klíčové výsledky, které můžete stanovit pro svou organizaci, týmy softwarových vývojářů nebo jednotlivé zaměstnance.
Cíl: Významný, relevantní a jasně definovaný cíl, který je kvalitativní a inspirativní.
Klíčové výsledky: Měřitelné výsledky, které sledují dosažení daného cíle. Obvykle existuje 3–5 klíčových výsledků pro každý cíl.
V praxi by to pro produktový tým vypadalo takto.
- Cíl: Zlepšit spolehlivost systému
- Klíčový výsledek 1: Snížit prostoje systému z 5 % na 1 %.
- Klíčový výsledek 2: Zvýšit pokrytí jednotkových testů ze 70 % na 90 %.
- Klíčový výsledek 3: Implementujte automatizované nástroje pro monitorování výkonu
Pokud vás zajímá, kde se v této definici nachází slovo „cíl“, zde najdete článek, který vysvětluje rozdíl mezi cíli a záměry.
Význam OKR v inženýrském týmu
Na rozdíl od činností, jako je prodej, které mají přímý dopad na tržby a zisky organizace, je inženýrství poněkud vzdálené. To může být pro inženýrský tým poněkud matoucí, pokud jde o to, co musí dělat a čeho dosáhnout.
První lekcí v kapitole o tom, jak řídit inženýry, by však měly být OKR. Rámec cílů a klíčových výsledků poskytuje jasný plán pro inženýrské úsilí a pomáhá jim soustředit se na to, co je důležité. Zde je návod, jak na to.
Zaměření: OKR stanovují priority práce jasným definováním toho, co je nejdůležitější, což týmům umožňuje soustředit své zdroje a úsilí na dosažení obchodních cílů s vysokou prioritou.
Sladění: OKR začínají na nejvyšší úrovni. Cíle organizace se rozdělí na týmy a poté na jednotlivce. Tím se zajistí, že úsilí všech bude v souladu s cíli organizace.
Propojení kvalitativních a kvantitativních aspektů: Inženýrské OKR se zaměřují na rozdělení kvalitativních cílů na měřitelné klíčové výsledky, které pokrývají celou škálu účelů organizace.
Objektivita: Měřitelnost OKR umožňuje týmům objektivně sledovat pokrok. Členové týmu mohou najít společnou řeč v klíčových výsledcích a vzájemně se podporovat při dosahování cílů.
Účel: OKR dávají členům týmu misi a účel, ke kterému mohou směřovat. Nemusí to být nic velkolepého, jako například zachránit svět. Může to být něco tak jednoduchého, jako „dodávat špičkový software“ nebo „vytvářet produkty zaměřené na uživatele“, což členům týmu dává emocionální vazbu k jejich práci. Zejména mezi mileniály a generací Z, kteří se podrobně zajímají o hodnoty společnosti, jsou OKR skvělým způsobem, jak dostát svým slovům.
Výzvy při implementaci technických OKR
Navzdory mnoha výhodám není implementace OKR snadná. Implementace OKR v celé organizaci s sebou nese řadu výzev, které popíšeme níže.
Příliš mnoho cílů
Všeho moc škodí. Dosahování příliš mnoha cílů v rámci jednoho cyklu OKR může rozptýlit pozornost a rozptýlit zdroje, což vede k vyhoření a snížení efektivity.
Můžete si ambiciózně stanovit cíle, jako je refaktorizace celého kódového základu, zavedení architektury mikroslužeb a dosažení 100% pokrytí testy, a to vše v rámci jednoho čtvrtletí.
Tento nadměrný závazek je nereálný a příliš rozptyluje tým, což s sebou nese riziko, že se nepodaří uspokojivě dosáhnout žádných cílů.
Nesoulad s individuálními cíli
Inženýrské týmy se skládají z jednotlivců s různými dovednostmi, kariérními ambicemi a osobními motivacemi. Často se potýkají s problémem sladění svých OKR s širšími cíli společnosti.
Pokud jsou OKR zaváděny shora dolů bez zapojení týmu do procesu stanovování cílů, může to vést k nezájmu a nedostatečnému osobnímu nasazení při dosahování OKR.
Nereálné OKR
V softwarovém inženýrství je každé rozhodnutí kompromisem. Pokud například stanovíte krátké termíny, možná budete potřebovat další členy týmu nebo investovat do automatizačních nástrojů.
Pokud nejste ochotni přijmout tento kompromis (požadovat krátké termíny od stávajícího týmu bez nástrojů), pravděpodobně je vyčerpáte a vysloužíte si jejich nelibost.
Stanovení příliš agresivního cíle nebo klíčového výsledku tedy nejenže selže, ale také zmaří radost z jeho dosažení.
Nejasné OKR
Klíčovou součástí klíčových výsledků je jejich konkrétnost a měřitelnost. Pokud je OKR vágní, je otevřený interpretaci, což způsobuje další zmatek.
Například cílem je „zlepšit zákaznickou zkušenost“, klíčovým výsledkem je „zvýšit skóre NPS“, což je neúplné a neměřitelné. Jedná se o vágní OKR.
Pokušení měřit výstupy namísto výsledků
Klíčové výsledky nejsou úkoly, které je třeba splnit {výstup}, ale výsledky, kterých je třeba dosáhnout. Vaše technické OKR tedy nemohou být řádky kódu nebo počet chyb, i když se snadno měří.
Bez aktivního zohlednění tohoto rozdílu stanovují společnosti nesprávné OKR, které nakonec nepodporují jejich organizační cíle.
Nesledování pokroku
OKR se obvykle stanovují na celý rok. Největším rizikem, kterému organizace čelí, je tedy problém „nastavit a zapomenout“!
V důsledku toho týmy nesledují své klíčové výsledky, neprovádějí úpravy/vylepšení a nakonec zaostávají.
Například bez jasného přehledu o OKR v aplikaci pro sledování cílů mohou členové týmu upřednostňovat okamžité nebo naléhavé úkoly před kritickými strategickými úkoly, což může zmařit veškeré úsilí.
Rigidita
Podniky se vyvíjejí. To, co bylo prioritou v jednom čtvrtletí, může být v dalším méně důležité nebo dokonce irelevantní.
Dnešní projekty jsou dynamické a pravidelně se objevují nové poznatky, zpětná vazba od zákazníků nebo technické výzvy. Pokud inženýrské týmy neupraví OKR, riskují, že budou pracovat na cílech, které již významně nepřispívají k úspěchu společnosti.
Tým, který se striktně drží původního souboru OKR bez ohledu na měnící se obchodní prostředí, může dodávat zastaralé výsledky, které již nejsou užitečné.
Naštěstí se od svého vzniku několik organizací s těmito výzvami v souvislosti s OKR setkalo a vymyslelo řešení. Dále se podíváme, jak můžete tyto výzvy překonat a úspěšně implementovat OKR ve vaší organizaci.
Implementace OKR v inženýrských týmech
K úspěšné implementaci OKR pro všechny inženýrské týmy potřebujete dvě věci: strategické procesy a robustní software pro řízení inženýrských projektů. ClickUp je navržen přesně k tomuto účelu. Patří mezi nejlepší software pro OKR, který je dnes k dispozici, a umožňuje komplexní řízení projektů.
Zde je návod, jak úspěšně implementovat OKR pro vaše inženýrské týmy.
Porozumějte organizačním OKR
Účelem OKR je sjednotit celou organizaci směrem ke společným cílům. K tomu je třeba, aby technické týmy pochopily, jak jejich práce zapadá do kontextu vize společnosti.
Poté přizpůsobte organizační OKR inženýrskému týmu. Pokud je například cílem společnosti poskytovat vynikající zákaznickou zkušenost, může inženýrský tým tento cíl přizpůsobit tak, aby poskytoval vynikající uživatelský zážitek s digitálními produkty.
Zapojte tým
Sada cílů a úkolů stanovených manažery a předaných týmům by pro ně nebyla inspirativní. Zapojte proto týmy do stanovování OKR.
Získejte názory týmu: Zeptejte se členů týmu na jejich současné měřítko úspěchu. Projděte s nimi minulé výsledky a stanovte měřitelné komponenty. ClickUp Dashboard vám poskytne všechny klíčové metriky, které potřebujete.
Zajistěte, aby OKR byly aktuální: Zmapujte obchodní cyklus a přiřaďte OKR k části cyklu, která je pro ně nejrelevantnější. Pokud například vaše značka dosahuje nejvyšších tržeb pouze v listopadu a prosinci, jsou metriky spolehlivosti vaší platformy nejrelevantnější právě v tomto období.
Včas identifikujte překážky: Pochopte, s jakými výzvami se pravidelně potýkají, a najděte způsoby, jak je překonat. Čas strávený vykazováním v ClickUp můžete využít k identifikaci úkolů, které zabírají nejvíce času, a k diskusi o důvodech s týmem.
Buďte realističtí: Získejte od svého týmu informace o technické proveditelnosti, dostupnosti zdrojů a potenciálních výzvách. Možná byste chtěli dosáhnout 100 % klíčového výsledku, ale to je nereálné. Odborníci naznačují, že dosažení 70 % klíčového výsledku může být dostačující.
A co je nejdůležitější, když zapojíte tým do procesu vývoje OKR, je větší pravděpodobnost, že k nim bude cítit sounáležitost a závazek.
Najděte rovnováhu
Aby byly vaše cíle a klíčové výsledky realistické, musí být ambiciózní a inspirativní, ale zároveň v souladu se schopnostmi a zdroji týmu. To je nezbytné, aby se týmy nenechaly demoralizovat nesplnitelnými úkoly nebo neusnul na vavřínech díky příliš snadným cílům.
ClickUp goals vám umožňuje stanovit cíle a rozdělit je na klíčové výsledky. Ty lze propojit s menšími, lépe zvládnutelnými úkoly.
Pokud je například vaším cílem zvýšit efektivitu nasazení, můžete si to nastavit jako cíl v ClickUp. Poté můžete jako cíle nastavit klíčové výsledky, jako je automatizace 90 % procesu nasazení, nasazení bez prostojů a denní frekvence nasazení. Cíle v ClickUp mohou být číselné, peněžní nebo pravdivé/nepravdivé.
Sledujte pokrok
Organizace obvykle používají roční cykly OKR. Pokud je to i váš případ, stanovení cílů na začátku a následné vyhodnocení výkonu na konci roku je v rozporu s původním záměrem.
Proto pravidelně sledujte pokrok – vhodná frekvence je každý sprint. Přijatelná je i měsíční frekvence. Poté identifikujte oblasti, které vyžadují pozornost, rozvíjejte kulturu odpovědnosti a neustále se zlepšujte. Aplikace pro sledování cílů jsou navrženy právě pro tento účel.
Opakujte a vylepšujte
Pokud během čtvrtletí zjistíte, že vaše cíle jsou příliš snadné nebo příliš ambiciózní, můžete je upravit tak, aby odrážely správnou rovnováhu.
Aktivně sbírejte zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran o každém cyklu OKR a vylepšujte proces, cíle a klíčové výsledky. Zavádějte postupy neustálého zlepšování také do stanovování cílů.
S tímto základem se podívejme na některé cíle pro softwarové inženýry, které můžete přijmout pro své týmy.
10 technických OKR pro softwarové týmy
Inženýrské týmy pracují na mimořádně široké škále úkolů, od psaní kódu až po správu výkonu aplikací. Pro každý z nich můžete stanovit cíle a klíčové výsledky. Zde je deset příkladů OKR pro inženýrství.
1. Zlepšete spokojenost zákazníků s novými verzemi
Jedná se o skvělý organizační cíl, který lze přizpůsobit inženýrství. Zatímco zbytek společnosti pracuje na svých klíčových výsledkových oblastech, vy se můžete soustředit na vydávání nových produktů, abyste tohoto cíle dosáhli.
Klíčové výsledky technického týmu mohou být:
- Dosáhněte skóre Net Promoter Score {NPS} 80 pro každou novou verzi funkce.
- Zkraťte dobu odezvy na požadavky na nové funkce na méně než 24 hodin (i když je odpověď záporná).
- Vytvořte pět hlavních požadavků zákazníků na funkce
2. Optimalizujte výkon aplikací
Agilní týmy neustále usilují o zlepšení. Výkon aplikací je klasickým měřítkem neustálého zlepšování. Využijte klíčové výsledky, jako například:
- Zkraťte průměrnou dobu načítání stránky o 30 %.
- Zvyšte dostupnost aplikace na 99,9 %.
- Zkraťte dobu migrace dat o 25 %.
3. Zlepšete kvalitu softwaru
Prevence technologického dluhu a poskytování lepšího zákaznického zážitku závisí na kvalitě softwaru. Nejjednodušším způsobem, jak implementovat osvědčené postupy a zajistit konzistenci, je použití kontrolních seznamů. Úkoly ClickUp vám umožňují přidat kontrolní seznamy ke každému úkolu/podúkolu, což vám usnadní práci.
Nastavte si kritéria přijatelnosti a pracujte na klíčových metrikách, jako jsou:
- Dosáhněte 95% úspěšnosti ve všech automatizovaných testech.
- Snižte počet kritických chyb o 40 % v příštím čtvrtletí.
- Zaveďte proces vzájemného přezkoumávání kódu s 100% dodržováním pravidel.
4. Zlepšete efektivitu nasazení
Efektivita nasazení je metrika, která je pro agilní procesy zásadní. Podívejte se na efektivitu nasazení za poslední rok a stanovte si klíčové výsledky. Mohlo by to být:
- Automatizujte 90 % procesu nasazení
- Dosáhněte nasazení bez prostojů
- Snižte frekvenci nasazování na denní vydávání
5. Zlepšete bezpečnost aplikací
Každý rok by to mělo být přirozeným cílem technických týmů. Zlepšete svůj výkon pomocí klíčových výsledků, jako jsou:
- Odstraňte všechny kritické bezpečnostní chyby do 48 hodin od jejich zjištění.
- Implementujte dvoufaktorové ověřování pro všechny interní systémy
- Provádějte čtvrtletní školení v oblasti bezpečnosti pro všechny inženýry.
6. Zefektivněte vývojové pracovní postupy
Od této chvíle se zaměříme na metriky týmové efektivity a produktivity. Plynulé vývojové pracovní postupy jsou zásadní pro tok informací a efektivitu týmu.
Inženýrské týmy používají ClickUp Mind Maps k vizualizaci svých pracovních postupů, aby mohly optimalizovat výkon. Příklady klíčových výsledků pro zefektivnění vývojových pracovních postupů jsou:
- Zkraťte průměrnou dobu sloučení požadavků na stažení z 2 dnů na 4 hodiny.
- Implementujte automatizované procesy sestavování a testování pro 100 % projektů.
- Dosáhněte 30% zkrácení cyklu od vzniku nápadu po nasazení.
7. Zvyšte produktivitu týmu
Různé týmy definují produktivitu odlišně. Pečlivě si vyberte své definice a podle nich stanovte cíle. Vytvořte OKR, například:
- Zkraťte čas potřebný od odeslání kódu po nasazení do produkce o 50 %.
- Zvyšte míru dokončení sprintů na 90 %.
- Snižte počet neplánovaných pracovních hodin na 4 týdně ( sledování času a značkování v ClickUp vám pomůže monitorovat to na detailní úrovni).
8. Optimalizujte přidělování zdrojů
Tento cíl je spíše pro projektového manažera než pro samotné inženýry. Dobré rozdělení zdrojů je však zásadní pro řízení nákladů a výkonu.
Zobrazení pracovní zátěže v ClickUp zajišťuje optimální přidělování lidských zdrojů. Poté, co jsme se zabývali produktivitou a efektivitou, pojďme se nyní věnovat neosobním zdrojům.
- Snižte náklady na cloudovou infrastrukturu o 20 % bez dopadu na výkon optimalizací využití.
- Snižte plýtvání tím, že omezíte nevyužité licence a předplatné o 80 %.
- Implementujte dynamické škálování s minimální redundancí
9. Rozšiřte technický tým
V rostoucí organizaci je efektivní škálování softwarového vývojového týmu velkým cílem, a to nejen pro získávání talentů, ale i pro vedoucí inženýry. Dobrý OKR software pro startupy vám umožňuje nastavit klíčové oblasti výsledků, jako například:
- Najměte a zaškolte pět nových softwarových inženýrů se specializovanými dovednostmi.
- Dosáhněte 95% míry retence v inženýrském týmu.
- Zaveďte mentorský program se 100% účastí seniorních inženýrů.
10. Posilte spolupráci mezi odděleními
Co je to scrumový tým bez spolupráce? Posilte spolupráci v rámci inženýrského týmu i s obchodními partnery pomocí klíčových výsledků, jako jsou:
- Eliminujte chyby způsobené nedostatky v komunikaci o 70 %.
- Proveďte tři meziresortní sezení zaměřená na sdílení znalostí.
Podívejte se na několik dalších příkladů OKR.
Šablony OKR pro technické týmy
Doufáme, že vás výše uvedené příklady inspirovaly. Níže uvedené šablony vám poskytnou nástroje k jejich realizaci.
Šablona OKR společnosti ClickUp
Začněte s šablonou OKR společnosti ClickUp, abyste mohli nastavit a spravovat organizační cíle. Obsahuje osm zobrazení, 30 vlastních stavů a tabuli pro zadávání OKR, abyste mohli organizovat své cíle a učinit je snadno přístupnými pro tým.
Šablona složky OKR
Šablona složky ClickUp OKR zvyšuje laťku. Jedná se o komplexní plánovací nástroj navržený tak, aby pomáhal jednotlivcům a týmům stanovit a dosáhnout jejich cílů. Zahrnuje plánovací kadenci, seznamy OKR, pět přizpůsobených zobrazení a sedm přizpůsobených stavů, které umožňují efektivně rozdělit cíle a sledovat pokrok.
Hledáte něco konkrétního? Zde je sedm bezplatných šablon OKR v Excelu, Google Sheets a ClickUp. Najdete zde také další šablony pro inženýrství pro optimalizaci jiných procesů.
Nastavte a spravujte své technické OKR pomocí ClickUp
Pokud si nejste jisti rozdílem mezi posláním, cíli, metrikami atd., rámec OKR je užitečným nástrojem. Poskytuje vám strukturu a vodítka, která potřebujete k dosažení obchodního úspěchu.
Jako komplexní nástroj pro řízení projektů zahrnuje ClickUp význam OKR do celého produktu. Pomáhá projektovým manažerům nastavovat, sledovat, monitorovat, revidovat a dosahovat cílů, a to vše na jednom místě. Šablony ClickUp navíc urychlují vaši cestu k přijetí OKR.
Zlepšete své inženýrské výsledky s ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!
Časté dotazy
1. Jak se píše technický OKR?
OKR se skládá ze dvou částí: cíle a klíčových výsledků. Cíl je kvalitativní prohlášení a klíčové výsledky jsou měřitelné výstupy. Zde je návod, jak psát OKR pro inženýrské týmy.
Začněte s jasným, inspirativním a náročným cílem pro inženýrský tým, který je v souladu s cíli společnosti. Například – zlepšit spolehlivost systému.
Identifikujte klíčové výsledky, které pomohou dosáhnout tohoto cíle. Měly by být měřitelné, konkrétní, časově ohraničené a dosažitelné. Například:
- Snižte prostoje systému o 50 % do konce druhého čtvrtletí.
- Dosáhnout 90% spokojenosti zákazníků s ohledem na spolehlivost systému do konce třetího čtvrtletí.
- Implementujte automatizované testování pro 80 % kódové základny do čtvrtého čtvrtletí.
2. Co je technický OKR?
Technické OKR jsou cíle a klíčové výsledky pro technický tým. Technické OKR se zaměřují na technická vylepšení, inovace nebo zefektivnění s velkým dopadem, které přispívají k celkovému úspěchu organizace.