13 příkladů produktového marketingu, které vás inspirují v roce 2025

Z více než 30 000 produktů uvedených na trh každý rok skončí 95 procent neúspěchem. Internet je plný příkladů produktového marketingu (dobrých i špatných), pokud se chcete poučit od těch, kteří již otestovali vody.
Každý produkt, který byl kdy uveden na trh, s sebou přináší řadu poznatků a poučení. Tyto marketingové případové studie můžete využít jako inspiraci nebo k předvídání potenciálních překážek při vytváření strategií pro uvedení produktu na trh.
Tento článek se zaměří na některé z nejlepších a nejhorších příkladů produktového marketingu od známých i méně známých značek.
Co je produktový marketing?
Produktový marketing komunikuje USP (Unique Selling Proposition, jedinečná prodejní nabídka) produktu cílové skupině. Zahrnuje provádění průzkumu trhu za účelem porozumění cílové skupině a konkurenci, vytváření poutavých sdělení, která zdůrazňují jedinečnou hodnotovou nabídku produktu, a vývoj strategií pro uvedení produktu na trh a jeho průběžnou propagaci.
Proces zahrnuje tři kroky:
- Identifikace problémů zákazníků, abyste mohli přizpůsobit své sdělení cílové skupině
- Analýza toho, jak váš produkt řeší jejich problémy, aby bylo možné jasně sdělit hodnotu vašeho produktu.
- Propagace produktu za účelem zvýšení povědomí o značce a získání podílu na trhu
Zjednodušeně řečeno, produktový marketing je hnací silou, která uvádí produkty na trh a udržuje je tam. Produktoví marketéři spolupracují s mezifunkčními týmy, vytvářejí marketingové materiály a pracují na podpoře prodeje, aby stimulovali poptávku, zvýšili prodej a maximalizovali úspěch produktu na trhu.
Pojďme se podívat na několik příkladů produktového marketingu, abychom pochopili, implementovali a vylepšili vaši strategii produktového marketingu.
13 příkladů úžasného produktového marketingu
V tomto seznamu jsme vybrali dobré a špatné příklady produktového marketingu od startupů a nadnárodních společností – plné poučení a poznatků pro rok 2024.
Úspěšné příklady produktového marketingu, ze kterých se můžete poučit
1. ClickUp
V roce 2017 zažil ClickUp jedno z nejnáročnějších uvedení produktu na trh. Vzhledem k jeho pozdnímu vstupu na trh byla oblast projektového managementu již přeplněna populárními nástroji, jako jsou Slack a Monday.com.
V roce 2024 má ClickUp přes 10 milionů uživatelů a roční tržby ve výši 158,7 milionů dolarů.
Jak tedy ClickUp porazil konkurenci?
Tři věci:
- Přizpůsobení produktu
- Obsahový marketing
- Nabídky freemium
Zakladatel Zeb Evans si uvědomil, že je těžké vyniknout mezi konkurencí, dokud nástroj nedokáže přesně splnit potřeby uživatelů.
Evans tedy prozradil tajemství tvorby produktu zaměřeného na uživatele – strategii flywheel. Začíná to neustálým vstřebáváním zpětné vazby od uživatelů a jejím kombinováním s vysokou rychlostí dodání.
Strategie byla natolik účinná, že se podařilo navázat silnou zpětnou vazbu se zákazníky. Tým byl otevřený zpětné vazbě a aktivně ji vyhledával prostřednictvím dotazníků a rozhovorů.
Sběr zpětné vazby byl každodenním rituálem.
V roce 2018 společnost ClickUp vydala 287 nových funkcí a spoustu vylepšení zaměřených na uživatelský zážitek. Ale není 287 funkcí příliš mnoho na správu? No, takhle to udělali:
Společnost ClickUp využila sadu nástrojů ClickUp Product Management Toolkit k centralizaci komunikace související s projekty na jednom místě, brainstormingu nápadů pomocí tabulek Whiteboards a přípravě plánů pomocí nástrojů pro spolupráci.
ClickUp nabízí snadné přizpůsobení a plynule se přizpůsobuje růstu nebo zmenšování našeho týmu.
Nejlepší na tom je, že tento nástroj eliminuje chaos v aplikacích. Tým může plánovat, vytvářet a dodávat produkty z jedné aplikace. To také pomáhá udržovat jediný zdroj pravdivých informací a zároveň zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně, bez ohledu na to, jak daleko od sebe se nacházejí.
Poté, co se společnost ClickUp ujistila, že produkt odpovídá ideálnímu profilu zákazníka, sdílela organický obsah, aby byla lépe viditelná a porazila konkurenci.
ClickUp lidem usnadnil vizualizaci řešení jako lepší alternativy k populárním nástrojům pro řízení projektů na trhu – ClickUp tak získal pozici „jediné aplikace, která nahradí všechny ostatní“.
Náš tým také experimentoval s několika vtipnými videi a reklamami, které se výslovně zaměřovaly na potenciální zákazníky a konkurenty, aby se odlišily od ostatních.
A konečně, ClickUp nabízí model freemium a velmi dostupné placené tarify.
Zvláštní uznání patří příručce ClickUp Product Management Guide a šablonám ClickUp Visual Product Roadmap Templates, které usnadňují celý proces, od plánování produktu přes jeho vývoj až po spolupráci na strategiích produktového marketingu pro uvedení produktu na trh.
Hlavní ponaučení: Používání sady nástrojů pro správu produktů ClickUp neslouží jen k organizaci – shromažďuje veškerou komunikaci týkající se projektu na jednom místě, což usnadňuje týmovou práci, zjednodušuje škálování a zbavuje vás nepořádku v aplikacích. Je to hladký způsob, jak řešit plánování a vývoj produktů a dotáhnout do konce strategie spolupráce při uvádění produktů na trh.
2. Coca-Cola
Jak prodávat limonádu široké veřejnosti? – zeptejte se Coca-Coly!
Společnost Coca-Cola dosáhla tržeb ve výši 45,03 miliardy amerických dolarů prodejem jednoduchého syceného slazeného nápoje. Před jeho uvedením na trh však nic takového neexistovalo – žádný povědomí o produktu, žádná potenciální cílová skupina ani žádný produktový trh.
Jak tedy Coca-Cola dosáhla vrcholu úspěchu?
Společnost Coca-Cola využila branding a psychologické asociace k proniknutí na trh. Společnosti používají tuto marketingovou strategii, aby spojily produkt s pozitivními emocemi a zážitky.
Coca-Cola se spojila s „štěstím“.
Společnost Coca-Cola investovala značné prostředky do propagace značky prostřednictvím reklamy a dalších offline a digitálních marketingových kanálů. Hlavním cílem bylo vštípit spotřebitelům do paměti, že Coca-Cola je synonymem štěstí.
Trvalý slogan společnosti Coca-Cola „Open Happiness“ je příkladem produktového marketingu prostřednictvím asociativního designu.
Výsledek – úspěšné spojení sodovky a štěstí vyneslo značce miliardy.
Hlavní ponaučení: Spojte svůj produkt s emocemi. Emoce prodávají rychle a zanechávají u zákazníků trvalý dojem o vaší značce.
3. Slack
V roce 2012 vyvinul Stewart Butterfield se svým týmem kolaborační software Slack. V roce 2023 má Slack přes 54 milionů aktivních uživatelů měsíčně, včetně 77 % společností z žebříčku Fortune 100.
Slack však dosáhl hodnoty 1,1 miliardy dolarů bez CMO. A víme, že až do roku 2016 nenajali žádný tým pro aktivní prodej.
Jak tedy Slack dosáhl těchto čísel? Pojďme se podívat na produktovou marketingovou strategii Slacku.
V počátcích se Butterfield spoléhal na svou síť kontaktů pro beta testování a marketing založený na doporučeních.
A takto přesně to dokázal:
Butterfield požádal své kamarády z jiných společností, aby se stali prvními beta testery – něco, co mohou zkusit i společnosti zabývající se testováním softwaru. Myšlenka byla následující:
- Zvyšte povědomí mezi společnostmi
- Měření vhodnosti produktu pro trh (napříč týmy a odděleními)
- Shromažďujte zpětnou vazbu, abyste identifikovali a vyřešili problémy
Slack chtěl před oficiálním spuštěním splnit všechny požadavky.
V srpnu 2013 společnost Slack pozvala lidi, aby si vyzkoušeli její předběžnou verzi. Nazvala ji „předběžnou verzí“, nikoli beta verzí.
Butterfield poznamenal, že lidé často vnímají „beta“ jako testovací fázi, která není spolehlivá. Tým se proto rozhodl pro termín, který vzbudí zvědavost a nadšení a přiláká více lidí k registraci.
Tento přístup fungoval jako kouzlo. Během prvních 24 hodin se k předběžné verzi přihlásilo 8 tisíc lidí. O dva týdny později se jejich počet zvýšil na 15 tisíc a dále rostl.
A jako by toho nebylo dost, Slack si vytvořil nepřítele: e-mail.
Přiznejme si to: e-maily ztěžují spolupráci a sledování konverzací. Slack využil tuto nevýhodu jako lákadlo pro potenciální zákazníky a přiměl je, aby Slack vyzkoušeli.
Jejich produktový marketingový tým udělal vše, co bylo nutné. Prostřednictvím článků začali Slack prezentovat jako „Email Killer“ (zabiják e-mailů).
Nebo tento od Business Insider:
Bylo jasné, že Slack je tu, aby nahradil e-maily. Ve srovnání s takovým gigantem vzbudil Slack zvědavost mnoha zákazníků.
V tu chvíli vytáhla svou poslední kartu – freemium členství. Slack nenabízel omezenou bezplatnou zkušební verzi. Místo toho si získal důvěru uživatelů tím, že nabídl bezplatnou verzi produktu.
Hlavní ponaučení: Pro Slack byly od začátku důležité i malé věci. Od testování produktu s těmi správnými lidmi až po skvělý freemium produkt, Slack využil marketing založený na doporučeních, aby vzbudil důvěru, vybudoval si kredibilitu a získal zákazníky.
4. Nike Air Jordan
Nike zkusila štěstí na trhu s aerobikovou a volnočasovou obuví, ale proti Reebokovi neuspěla.
V rozhovoru pro Harvard Business Review bývalý generální ředitel společnosti Nike Inc. Phil Knight řekl:
„Podívejte se na značku Nike. Od samého začátku všichni chápali, že Nike je společnost vyrábějící běžeckou obuv a že značka symbolizuje excelentní výkony v atletice. Bylo to velmi jasné sdělení a Nike byla velmi úspěšná. Ale běžecká obuv vysílala jiné sdělení. Lidé byli zmatení a Nike začala ztrácet své kouzlo.“
Jak se tedy Nike vrátila zpět na výsluní? – Díky Air Jordan.
Projekt Air Jordan vznikl z naléhavé potřeby vyrobit další skvělou běžeckou obuv Nike. Na rozdíl od běžné obuvi bylo u basketbalové obuvi nejdůležitější výkonnost a AirJordan se správně sladil s image značky. Navíc spojení s Michaelem Jordanem posunulo laťku ještě výš.
Bota byla bezpochyby úžasná. Byla však tak barevná, že ji NBA zakázala. 👎
Nike to využila jako marketingovou příležitost a udělala něco nekonvenčního, nebo jak sama značka říká: „Just do it!“.
Michael Jordan nosil tyto boty i přes hrozbu pokuty. Byl legendárním hráčem a fanoušci se hrnuli, aby si koupili značku, kterou nosil. V důsledku toho se prodej Nike prudce zvýšil.
Marketingová strategie byla tak jedinečná a neotřelá, že změnila Knightův pohled na jeho společnost.
„Po léta jsme se považovali za společnost orientovanou na výrobu, což znamenalo, že jsme kladli veškerý důraz na navrhování a výrobu produktu. Nyní však chápeme, že nejdůležitější věcí, kterou děláme, je společný marketing produktu a značky.“
Hlavní ponaučení: Úspěšný příběh Air Jordan zdůrazňuje význam sladění produktu s poutavým příběhem a charismatickou osobností. Nike vytvořila emocionální vazbu se spotřebiteli tím, že spojila značku s ikonickou postavou.
5. Apple
Apple je gigant v marketingu svých produktů prostřednictvím reklamních kampaní nebo jejich srovnávání s nabídkami konkurence.
Kampaň „Get a Mac“ s Justinem Longem a Johnem Hodgmanem v rolích Mac a PC začala v roce 2006 a trvala tři roky.
Kampaň sestávala z řady reklam. V reklamách vidíte, jak je Mac „milý“ k PC, protože technicky chtěli ukázat, že PC jsou horší než Mac.
Byla to tedy úspěšná produktová marketingová kampaň?
Rozhodně! Nejenže se v roce 2006 prudce zvýšil prodej počítačů Mac, ale Apple nakonec za tři roky natočil 66 různých televizních spotů pro tuto kampaň.
Hlavní ponaučení: I když máte produkt, který se vyskytne jen jednou za život, komunikujte způsobem, který rezonuje s tím, co zajímá vaše publikum.
6. Poo-Pourri
Poo-Pourri je vynikajícím příkladem toho, jak prodávat produkt, který je trapné prodávat.
Produkt Poo-Pourri je toaletní sprej, který odstraňuje nepříjemné pachy spojené s toaletou, obvykle po vykonání potřeby.
Samozřejmě je nepříjemné o tomto tématu mluvit. Ale společnost Poo-Pourri našla způsob, jak prolomit toto prastaré tabu, a svůj produkt propagovala s humorem.
Takto to udělali:
- Společnost použila vizuální prvky, jako jsou obrázky a videa, k ilustraci běžných scénářů, ve kterých lze jejich produkt použít.
- Poté využila televizní a video reklamu, aby přilákala pozornost k svým vtipným reklamám. Její vůbec první video reklama se stala virální.
- Společnost také vytvořila zákaznické profily, aby se mohla zaměřit na konkrétní cílové skupiny a situace. Každý chodí na záchod, ale ne každý chce sprej.
- A nakonec, společnost Poo-Pourri se spoléhala na recenze zákazníků, aby si získala důvěru potenciálních zákazníků.
Hlavní ponaučení: Neprodávejte produkt, prodávejte řešení. Vše se dá prodat, pokud je správně prezentováno.
7. Red Bull
Dává vám Red Bull křídla? Samozřejmě ne doslova, ale tento produkt se úspěšně spojil s energií a adrenalinem.
V době, kdy se Red Bull chystal na trh, neexistoval žádný trh s energetickými nápoji. Takové produkty ještě neexistovaly. V roce 2023 prodala společnost za jediný rok po celém světě 12,138 miliardy plechovek.
Jak Red Bull získal křídla?
Společnost Red Bull uznala vysokoškolské studenty jako jednu ze svých hlavních cílových skupin zákazníků. Společnost využila „guerillový marketing“, aby studenty nalákala k ochutnávce nápoje. Jednou z jejich prvních marketingových metod byly „Red Bull girls“, které rozdávaly vysokoškolským studentům zdarma plechovky Red Bull.
Tato marketingová taktika dramaticky zvýšila jejich prodej a viditelnost. Když Red Bull viděl výsledky, pokračoval v zaměření na prostředí mladých lidí, jako jsou vysokoškolské večírky, bary, kavárny, knihovny atd.
Tím to však neskončilo; Red Bull začal sponzorovat dobrodružné akce, které odpovídaly image jejich značky. Jednou z takových akcí byl v roce 2012 skok Felixe Baumgartnera z okraje vesmíru, který jsme všichni sledovali. Při pádu zpět na zem překonal několik světových rekordů.
Mediální pokrytí bylo obrovské a miliony lidí sledovaly živý přenos na YouTube. Ohromující náklady ve výši 30 milionů dolarů byly zastíněny hlášeným obratem 500 milionů dolarů, který Red Bull díky marketingové kampani dosáhl.
Hlavní ponaučení: Výhoda prvního hráče na trhu je reálná. Pokud máte jedinečný produkt, který se hodí pro určitý segment, klíčem k vydělání miliard je spojit jej s pocitem nebo emocí.
8. Volkswagen
Volkswagen je dalším vynikajícím příkladem produktového marketingu. Automobilka se vždy soustředila na vyvážení „dostupnosti a prémiové kvality“ svých vozů. Není pochyb o tom, že jemná kombinace těchto dvou faktorů přinesla automobilce úžasné výsledky.
Výrazný posun v preferencích kupujících automobilů od „účinnosti a ceny“ k „bezpečnosti“ však marketingovému týmu Volkswagenu neunikl.
Tým si uvědomil, že lidé jsou ochotni zaplatit více za záruku bezpečnosti. Zajistili tedy, aby jejich produkt tuto vlastnost co nejlépe demonstroval.
V současné době se základní produktová marketingová strategie společnosti Volkswagen více zaměřuje na bezpečnost jejích vozidel. Webové stránky účinně sdělují tuto zprávu pomocí bezpečnostních hodnocení a dalších důkazů o spolehlivosti.
Hlavní ponaučení: Přizpůsobte svůj produkt preferencím trhu. Pokud je bezpečnost na trhu klíčovým faktorem, zajistěte, aby váš produkt aktivně demonstroval a upřednostňoval bezpečnostní funkce.
9. Colgate
Colgate-Palmolive je americká firma, která vyrábí čisticí, zubní a další produkty pro osobní péči. Společnost ovládla globální trh a úspěšně umístila své produkty ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě.
Nejvlivnější produktová marketingová strategie společnosti Colgate se dostala do popředí během jejího pronikání na indický trh. Produktové positioning bylo tak přesné, že téměř deset let byla společnost Colgate v Indii považována za synonymum zubní pasty a získala 77,21% podíl na indickém trhu se zubními pastami (1,5 mld. USD).
Jak toho Colgate dosáhl? – Lokalizací!
Společnost Colgate očekávala, že vstup na indický trh nebude snadný, dokud její vedoucí pracovníci nezjistili, že 82 % nákupů zubní pasty je neplánovaných!
Tento poznatek stačil. Společnost Colgate zaměřila celý svůj produktový marketing na tuto skutečnost a přišla s mnoha způsoby, jak se prodat:
- Prodávali své zubní kartáčky jako balíček žvýkaček nebo malou čokoládu.
- Akce typu „koupíte jeden, dostanete druhý zdarma“ (nárůst prodeje o 170 %)
- Zatímco jiné společnosti se zaměřovaly na billboardy, aby přilákaly cílové zákazníky, společnost Colgate využívala k upoutání pozornosti zákazníků v obchodech bannery umístěné přímo v prodejnách.
Najali odborníky v dané oblasti, jako jsou zubní lékaři a matky, aby propagovali značku v online reklamách. Vymysleli zapamatovatelné slogany, jako například „Dentist ka sujhaya no. 1 brand“ (Zubní lékaři doporučují značku č. 1) nebo „Kya aapke toothpaste mein namak hai“ (Obsahuje vaše zubní pasta sůl?).
Hlavní ponaučení: Lokalizace je při konkurenci na globálním trhu zásadní.
10. Airbnb
V minulosti byly hotely nejoblíbenější volbou pro dovolenou. S příchodem Airbnb na trh se však způsob cestování lidí změnil. Airbnb konkurovalo dlouholetému monopolu hotelů v odvětví pohostinství.
Jak tedy Airbnb revolučně změnilo sám sebe?
Pronájem přes Airbnb byl nejen cenově dostupný, ale celé uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek aplikace byly snadno použitelné pro každého. Nakonec tak cestovatelům nabídl alternativu k tradičnímu hotelovému ubytování.
Později společnost uznala, že to nestačí k proniknutí na trh.
Díky datové vědě a produktovému marketingu tak Airbnb identifikovalo oblasti s vysokou obsazeností a rozmístilo své prázdninové pronájmy v nejlepších lokalitách a turistických centrech.
Dnes vyhledávače Airbnb upřednostňují pronájmy v oblastech s vysokou hustotou rezervací Airbnb, čímž dále optimalizují uživatelský zážitek.
Hlavní ponaučení: Tato změna v tom, jak Airbnb prezentuje své produkty stávajícím zákazníkům za účelem lepšího zážitku, je příkladem synergického vztahu mezi daty a produktovým marketingem.
Špatné příklady produktového marketingu, ze kterých se lze poučit
Všichni známe rčení: „Moudří lidé se poučují z chyb druhých.“ Zde je několik chyb v produktovém marketingu, ze kterých se můžete poučit – co v marketingu nedělat.
11. Dove
V rámci kampaně na tělové mýdlo Dove bylo na sociálních médiích zveřejněno krátké video, ve kterém vystupovaly tři ženy různých etnických skupin.
Cílem kampaně bylo ukázat, že tělové mýdlo Dove je určeno pro všechny ženy, a oslavit tak rozmanitost. Kampaň však měla opačný účinek, protože mnoho diváků ji považovalo za nevhodnou a rasistickou.
Negativní vnímání se rychle rozšířilo po sociálních médiích, což vedlo k rozsáhlé vlně odporu proti značce Dove. Situace se vyostřila a někteří lidé reagovali bojkotem produktů Dove.
Aby situaci uklidnila, společnost Dove příspěvek smazala a na Twitteru zveřejnila omluvu. Škoda však již byla napáchána. Společnost kvůli negativní reakci již přišla o sledující a věrné zákazníky.
Hlavní ponaučení: Nepředpokládejte, že vaše cílová skupina vnímá vaši reklamu tak, jak jste zamýšleli. Proveďte A/B testování a poraďte se s právním týmem, abyste se vyvarovali podobné chyby, jakou udělala společnost Dove.
12. Audi
V červenci 2017 odvysílala společnost Audi reklamní spot, který vyvolal rozhořčení, protože srovnával ženy s ojetými automobily.
Reklama začíná svatebním obřadem, kde si nevěsta a ženich připravují svatební sliby. Situace se však změní, když matka ženicha přeruší obřad, aby „prozkoumala“ svou budoucí snachu.
Štípne se do nosu, zatáhne za ucho a zkontroluje si vnitřek úst, než konečně dá souhlas. Scéna pak přejde na červený sedan Audi projíždějící ulicemi města, přičemž mužský hlas v pozadí říká: „Důležité rozhodnutí je třeba učinit pečlivě. ”
Reklama měla opačný účinek, lidé ji považovali za sexistickou a „odpornou“.
Společnost Audi hluboce litovala vysílání této reklamy a uvedla, že „v žádném případě neodpovídá hodnotám naší společnosti“.
Hlavní ponaučení: Vyhněte se přílišnému komplikování reklam pouze kvůli kreativitě. Místo toho se snažte o jedinečnost, jednoduchost a srozumitelnost, aby vaše cílová skupina snadno pochopila vaše sdělení.
13. TATA Nano – špatné umístění produktu na trhu
TATA Nano byla uvedena na trh v roce 2008 největší indickou automobilkou TATA Motors.
Cílovým trhem společnosti Nano byla střední a nižší střední třída. Proto byla cena stanovena na pouhých 1300 USD, což bylo největší USP tohoto vozu.
Všechno nasvědčovalo tomu, že Nano bude mít na indickém automobilovém trhu obrovský úspěch. Kde se tedy začaly věci kazit? Tata označila Nano za „nejlevnější auto“, ale tento branding byl mimo mísu a podkopal obvyklý pocit hrdosti, který s nákupem auta obvykle přichází.
Ratan Tata, předseda skupiny společností TATA, uznává, že označení Nano za „nejlevnější auto“ bylo chybou.
Úvodní prodej Nano činil pouze přibližně 30 000 kusů. Ještě horší bylo, že závod v červnu 2018 sestavil pouze jeden kus Nano, než výrobu zastavil.
Hlavní ponaučení: Špatné budování značky může být rozhodujícím faktorem, který zmaří obchod, i když jste pro své publikum vytvořili dokonalý produkt.
Hlavní poznatky z těchto příkladů produktového marketingu
Bez ohledu na to, jak inovativní je váš produkt nebo jaké zásadní problémy řeší, pokud nebude dobře propagován, neuspěje na trhu.
Zde je shrnutí klíčových poznatků z těchto příkladů produktového marketingu. Poučte se z nich a využijte je při svém příštím uvedení produktu na trh.
- Neprodávejte svůj produkt, prodávejte emoce.
- Ústní propaganda je nejlepší způsob, jak propagovat svůj produkt. 77 % spotřebitelů je ochotnějších koupit produkt, pokud jim jej doporučí někdo, koho znají.
- Odvažte se udělat to, co vaši konkurenti neudělají; někdy mohou netradiční marketingové kampaně učinit váš produkt ikonickým.
- Přizpůsobte svůj produkt požadavkům trhu
- Lokalizace je nejlepší způsob, jak dobýt zahraniční trhy.
- Vnímání vaší značky lidmi má zásadní vliv na prodej – komunikujte ji moudře.
- Slogany hrají klíčovou roli v tom, aby si váš produkt zapamatovali.
- Sběr a analýza dat jsou nezbytné pro pochopení chování zákazníků, zlepšení uživatelské zkušenosti a vyniknutí na přeplněném trhu.
ClickUp – „tajná přísada“ pro úspěšné uvedení produktu na trh
Úspěšné uvedení produktu na trh spočívá na třech pilířích: pečlivém plánování, sledování pokroku a efektivní spolupráci týmu.
ClickUp vám pomůže převzít kontrolu nad vaší strategií produktového marketingu. Od dokumentace plánů po sledování vývoje během procesu – ClickUp se postará o všechny detaily.
Sledujte výkonnost svého produktového marketingu, abyste mohli posoudit účinnost strategie a činit informovaná rozhodnutí. Šablona ClickUp pro sledování KPI produktového marketingu usnadňuje monitorování klíčových metrik, které jsou pro vaše podnikání skutečně důležité.
Praktická šablona marketingového plánu technologických produktů od ClickUp vám umožní efektivně zvládat úkoly, zvýšit produktivitu a zajistit úspěch na trhu.
Komunikační a kolaborační funkce ClickUp navíc pomáhají týmům a zainteresovaným stranám zůstat na stejné vlně. Zároveň zajišťují, že nápady a návrhy všech zúčastněných nezůstanou bez odezvy.
Zrychlete svůj produktový marketing s ClickUp – dokonalým nástrojem pro zefektivnění úkolů, snadnou spolupráci a sledování klíčových metrik, aby vaše další velké uvedení produktu na trh proběhlo hladce!
Časté dotazy
1. Co tvoří úspěšnou strategii produktového marketingu?
Úspěšná strategie produktového marketingu se skládá ze tří základních prvků: průzkumu trhu, porozumění cílové skupině a jejím problémům a plánu úpravy strategie v závislosti na změnách na trhu.
2. Jak se produktový marketing liší od běžného marketingu?
Hlavní rozdíl spočívá v zaměření. Zatímco běžný marketing se zaměřuje na aktivity propagující společnost, její značku a produkty nebo služby, produktový marketing se soustředí výslovně na propagaci a prodej konkrétního produktu. Obě marketingové praktiky jsou však v souladu s posláním a cílem společnosti.
3. Podporuje ClickUp úkoly v oblasti produktového marketingu?
Ano, ClickUp je komplexní nástroj pro spolupráci a správu produktů. Podporuje úkoly a činnosti související s plánováním, vývojem a finálním uvedením produktu na trh.