Jak ClickUp dokázal tak rychle uvést na trh 287 funkcí? 19 nejdůležitějších kroků.

Vzhledem k tomu, že ClickUp se zdá být tak skvělý v extrémně rychlém vydávání promyšlených funkcí, rád bych někdy viděl blog o přístupu vašeho týmu k vývoji produktů ->
Jak se rozhodujete o funkcích/vylepšeních (včetně používání vaší feedbackové tabule Canny) a jak váš tým tak rychle navrhuje a vyvíjí, včetně používání samotného ClickUp, spolu s dalšími nástroji, jako je Figma pro wireframy a prototypy (jak je uvedeno v nápovědném videu).
Díky za upozornění!
V roce 2018 jsme vydali 287 nových funkcí a spoustu vylepšení.
V tomto příspěvku podrobně popíšeme náš proces přesně pro uvolnění těchto funkcí a ukážeme vám krok za krokem, jak používáme ClickUp k vytváření ClickUp.
Připoutejte se, jedeme:
Upřednostněte to, co přidáme jako další
Berte to jako fázi tvorby nápadů nebo brainstormingu. Ale ve skutečnosti příliš brainstorming neděláme. Protože se aktivně podílíme na používání našeho produktu, nápady prostě přicházejí samy. Neustále přemýšlíme o tom, jak ClickUp vylepšit.
1. Zeptejte se: Co potřebujeme, abychom byli efektivnější?
Jsme opravdu sobeckí, protože přemýšlíme o tom, co bychom chtěli mít, aby nás to učinilo efektivnějšími. Pak to nejprve vytvoříme pro sebe.
ClickUp je určen pro celou organizaci a protože náš tým pokrývá širokou škálu oborů (řízení podniku, prodej, design, vývoj softwaru a marketing), nápady přicházejí rychle. Žádná část naší organizace není vyloučena z podávání návrhů týkajících se produktu.
2. Zvažte, co naši klienti chtějí
Od samého začátku jsme byli otevřeni zpětné vazbě od zákazníků. Proto rádi používáme Canny jako nástěnku pro zpětnou vazbu a prostředek ke sdílení našeho plánu vývoje produktů. Naše zprávy podpory také využíváme k vyvážení našich vlastních priorit. Pokud mnoho uživatelů požaduje podobné funkce, má to rozhodně velký vliv na to, co budeme dělat dál.
3. Zvažte náklady na vývojový čas s nejvyšším ziskem
Dalším krokem je přesně vymezit rozsah vývoje nové funkce ve srovnání s tím, co podle nás přinese největší užitek všem týmům, které ClickUp používají.
Jedná se o umění uvolňování funkcí, protože zákazníci nebo členové našeho vlastního týmu často přesně nevědí, jak rozsáhlá je daná funkce nebo kolik práce je zapotřebí k jejímu realizování.
Náš vývojový tým vyvažuje to, co lze udělat s dostupnými zdroji (to je projektové řízení, že?).
4. Sladit podobné funkce, které mají být vyvíjeny souběžně
Další součástí vývoje je pochopení toho, co je třeba udělat, a následné správné naplánování, aby byla optimalizována práce vašeho týmu. V ClickUp je to zásadní. Musíme správně pochopit, co náš tým dokáže jako celek a také co dokáže každý jednotlivý člen. Poté sladíme to, co je třeba udělat, s kapacitou týmu a dosáhneme plynulého průběhu vývoje.
Když seskupíte podobné funkce dohromady, vzniká z toho spousta synergií a my jsme schopni odhalit chyby nebo přidat vylepšení funkcí ještě před jejich vydáním. Naše vývojové týmy nejsou izolované, takže neustále probíhá dialog o tom, co je možné (a co není).
Náš tým vytváří sprinty a staví na tomto sladění.
Funkce pro tento sprint byly nastaveny. Co bude dál?
5. Stanovte priority úkolů
V ClickUp máme projekt sprintů a poté vytvoříme seznam pro každé nadcházející vydání. Odtud přidáváme naše úkoly a všechny důležité podrobnosti, které se týkají nové funkce.
Poznámka: Zahajte svůj vlastní vývojový projekt s touto úžasnou šablonou v ClickUp . Vychází z našich vlastních sprintů!
6. Odhadněte čas pro každou z nich
Toto je často opomíjená část vývoje. Naši vedoucí vývojáři odhadnou čas potřebný k provedení úkolu, což pomáhá vytvořit harmonogram vydání. To také pomáhá týmu určit, zda zbývá prostor pro opravy nebo nevyřízené položky.
7. Nastavte závislosti.
Odtud budou vývojáři propojovat své úkoly na základě závislostí. Poté můžeme pomocí Ganttova diagramu získat celkový přehled o tom, jak se jednotlivé úkoly překrývají, a identifikovat případné překážky nebo úzká místa.
8. Naplánujte, kdy bude každý úkol proveden
Nyní je čas stanovit harmonogram, kdy by měly být jednotlivé úkoly provedeny. Ten vychází ze vzájemných závislostí a z toho, na které funkci nebo kódu je třeba pracovat jako první.
9. Přiřaďte je správným vývojářům
Na základě posouzení schopností a silných stránek našich vývojářů se snažíme maximalizovat potenciál každého z nich. Na základě odhadů přidělujeme vývojářům úkoly. Někdy dostane jeden vývojář mnoho úkolů, jindy jen několik, v závislosti na odhadovaném čase potřebném k jejich splnění.
Udržování komunikace
10. Sdílejte ve Slacku a ClickUp
K ukládání všech podrobností o úkolech a poskytování aktualizací používáme ClickUp. Někdy se může vyskytnout naléhavá potřeba nebo problém a my se obracíme na naše kanály Slack, abychom získali informace. Přímé zprávy nepoužíváme příliš často, protože upřednostňujeme, aby lidé přispívali odpověďmi nebo reakcemi v rámci kanálů Slack, což umožňuje nejrychlejší a nejjednodušší komunikaci.
11. Denní videokonference
Protože máme velký tým pracující na dálku, používáme videokonference, abychom sdíleli informace o tom, kde se každý vývojář nachází v plnění úkolů, a komunikovali o případných překážkách. Na základě toho můžeme v případě potřeby přehodnotit a upravit harmonogram, což je díky Ganttovu diagramu velmi jednoduché.
12. Vytvořte si seznam denních úkolů
Máme speciální kanál na Slacku, kde dokumentujeme náš pokrok. Členové tam zapisují, na čem pracovali předchozí den a na čem se budou soustředit v následujícím dni. Poté aktualizujeme ClickUp s prioritami, odhady času a dalšími komentáři, pokud je to potřeba.
13. Pracujte a pijte hodně Monsterů
Je čas uvést novou funkci!
14. Čas na kontrolu kvality
Den před vydáním provádíme kontroly kvality všech funkcí v různých prostředích a na různých zařízeních. Zapojují se do toho nejen naši pracovníci kontroly kvality a vývojový tým, ale také zástupci zákaznického servisu, aby zkontrolovali, zda z hlediska použitelnosti nebylo něco opomenuto.
Ne všechno je nutné testovat automaticky. Běžnou vývojovou filozofií je psát testy a zajistit téměř úplné pokrytí testů. Bohužel to má svou cenu: zabere to čas. Zejména když se věci mění tak rychle, každá nová funkce nebo aktualizace vyžaduje psaní a přepisování celé řady testů.
Nakonec budete muset vše ručně otestovat, bez ohledu na to, kolik automatizovaných testů máte. Zpočátku se soustřeďte spíše na dodávky než na testování. Jak budete růst, můžete přidávat testy (na rozdíl od všeobecného přesvědčení), zejména pokud se váš produkt výrazně změnil. Tímto způsobem nebudete mít tolik technického dluhu, jak se společnost domnívá.
15. Přesuňte prvky
Funkce a stavy úkolů se přesouvají ze stagingového prostředí do předprodukčního prostředí, aby se zajistilo, že vše bude správně fungovat. Pokud je vše v pořádku, jsme připraveni spustit aplikaci ClickUp.
16. Připravte komunikaci
Naše funkce nemají žádnou hodnotu, pokud nikdo neví, jak je používat. Naše týmy pro zákaznickou podporu a marketing připravují veškeré podpůrné informace, jako jsou nápovědy, příspěvky na blogu, e-maily, sociální média a další, aby zajistily, že všechny výhody a funkce jsou dobře komunikovány.
17. Prostě to pošlete. Nevyžadujte dokonalost.
Provedou se závěrečné kontroly ve fázi výroby a sestavení se odešle do aplikace. Vytáhneme konfety, zazvoníme na gong a zapípáme na vzduchovou houkačku, abychom světu oznámili, že ClickUp vydal úžasnou novou funkci.
Jeden z našich zakladatelů, Zeb Evans, již dříve založil několik dalších technologických společností a v minulosti se sám označoval za perfekcionistu, pokud šlo o uvádění produktů na trh. Poté, co viděl, jak se perfekcionismus táhne donekonečna a nikdy se ho nedosáhne, má nyní zcela odlišný názor. Stačí, když to bude dobré. Pak to vylepšujte a udělejte to skvělé. Nakonec, po několika vylepšeních, to bude perfektní. To přichází s používáním a zpětnou vazbou od uživatelů.
18. Řekněte to světu
Krátce po uklizení konfet, ale ještě než nám přestane zvonit v uších, nějakým způsobem najdeme způsob, jak odeslat e-mail, zveřejnit nápovědu a spustit správná videa.
19. Počkejte na zpětnou vazbu a opakujte
Jakmile se situace uklidní, zodpovíme vaše otázky, reagujeme na jakékoli obavy, dáme si další doušek Monsteru a vrátíme se na první místo.
Závěr
Náš cyklus vývoje produktů se možná příliš neliší od toho vašeho, ale my máme v něm zabudovanou speciální přísadu.
Soustředíme se.
Všechny obavy jsou vyjádřeny před zahájením práce a poté se pustíme do práce.
Nevymlouváme se.
Pokud něco pokazíme, upravíme to.
Nenecháme se rozptylovat jinými věcmi, které bychom mohli dělat – ty si necháme na jindy.
Takto vytváříme ClickUp.