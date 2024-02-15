Odemykání duše INFP: Nejlepší knihy pro sebepoznání a sebeutvrzení

Je pravděpodobné, že vy (nebo někdo z vašich blízkých) jste nedávno vyplnili dotazník Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), dozvěděli se o osobnostním typu INFP a chcete svůj typ lépe pochopit prostřednictvím knih o INFP.
Test Myers-Briggs® je hodnocení toho, jak lidé vnímají svět a jak se rozhodují. Rozlišuje 16 typů osobnosti, z nichž nejzajímavější je možná INFP, což je zkratka pro Introversion (introverze), Intuition (intuice), Feeling (cítění) a Perception (vnímání).
Osobnostní typ INFP je klasifikován jako mediátor. Podle MBTI jsou mediátoři těmi, ke kterým se lidé obracejí, když hledají útěchu nebo pomocnou ruku.
Tito lidé bývají kreativní a idealističtí, touží po mezilidských vztazích a pomáhání druhým jim přináší velké uspokojení. Jejich citlivá povaha je někdy může vést k pocitu izolace uprostřed emocionálních výkyvů, což je vede k pochybnostem o sobě samých.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat rolí, kterou knihy hrají v životě INFP osobností, nejlepšími knihami pro INFP osobnosti, které by si tyto typy osobnosti měly přečíst, a poučeními, která mohou uplatnit ve svém osobním i profesním životě.
Knihy a sebepoznání pro INFP
Lidé zařazení do osobnostního typu INFP jsou považováni za introverty. Často považují knihy za mocné nástroje osobního rozvoje, které jim pomáhají lépe porozumět světu. Správné knihy pro INFP mohou pomoci INFP najít vedení a moudrost a vypořádat se s jejich chaotickými myšlenkami. Zde je návod, jak na to:
- O lidech typu INFP se říká, že mají živou představivost a přitahují je knihy, které zkoumají širokou škálu možností, individualitu a alternativní reality. Tyto knihy pomáhají stimulovat jejich kreativitu a zkoumat různé aspekty jejich osobnosti.
- Knihy fungují jako zrcadla, která odrážejí hodnoty a emoce INFP, což jim pomáhá na cestě k sebepoznání. Knihy poskytují INFP pocit útěchy a ujišťují je, že jejich pocity jsou oprávněné a sdílené i ostatními.
- INFP jsou známí tím, že se neustále věnují osobnímu růstu a sebezdokonalování. Knihy, zejména ty, které zkoumají vnitřní fungování lidské zkušenosti, pomáhají INFP získat zajímavý pohled na svět a uklidnit bouře, které často zuří v jejich myslích.
- Vzhledem k tomu, že osobnosti typu INFP mohou mít potíže s regulací emocí, knihy zaměřené na uklidnění mysli a vytvoření organizovanějšího režimu jim pomohou zlepšit a zdokonalit jejich každodenní životní styl a pracovní návyky.
Témata a zápletky pro INFP
Pokud patříte k osobnostnímu typu INFP a nejste si jisti, které knihy pro INFP začít číst nebo zda takové knihy vůbec existují, nemějte obavy! Existuje široká škála knih, jak beletrie, tak literatury faktu, které INFP obvykle baví.
Ačkoli nebyly napsány výslovně jako „knihy pro INFP“, mnoho slavných beletristických děl je známo tím, že silně oslovují INFP. Například žánry fantasy a dobrodružství patří mezi nejoblíbenější u tohoto typu osobnosti.
Nesčetné druhy kouzelných zemí a vzrušujících cest, které se v těchto knihách objevují, obecně přitahují kreativní duše INFP.
Možná je příznačné, že J. R. R. Tolkien, autor slavné knižní série Pán prstenů, byl sám typem INFP! Není překvapením, že lidé s tímto typem osobnosti preferují a ztotožňují se s tématy, jako jsou dobrodružství a výpravy, dystopie a utopie a příběhy o dospívání.
Nejlepší knihy pro INFP
Pokud jste INFP, zde je několik nejlepších knih pro INFP, které vás určitě osloví:
1. Produktivita pro INFP: Jak být produktivní v souladu se svým přirozeným rytmem od Amandy Linehanové
O knize
- Autor: Amanda Linehan
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 3,48 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 174
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 3,77/5 (Goodreads)
Pokud vám běžné knihy o soustředění nepřinesly potřebné poznatky, tato je pro vás ta pravá! Autorka Amanda Linehan vás provede vytvořením systému produktivity, který zkoumá vaše přirozené rytmy a pomáhá maximalizovat vaši kreativitu.
Získáte tipy pro stanovení cílů a rozhodování, které jsou mnohem užitečnější než obecné tipy pro produktivitu, které najdete online.
Pokud jste někdy měli potíže se seberealizací nebo jste měli pocit, že se vám nedaří vytvořit tolik, kolik byste chtěli, přestože jste vášnivým snílkem, je tato kniha pro INFP povinnou četbou.
Co říkají čtenáři
Na knize Productivity for INFPs se mi nejvíce líbilo, že obsahuje skutečné rady, které skutečně fungují pro skutečné osobnosti typu INFP.
2. Kniha INFP: Výhody, výzvy a sebepoznání INFP od Catherine Chea Bryce
O knize
- Autor: Catherine Chea Bryce
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 3,7 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 185
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)
Kniha autorky Catherine Chea, napsaná INFP pro INFP, sdílí její osobní postřehy o každodenních vzestupech a pádech tohoto komplexního osobnostního typu.
Autorka hovoří o tom, jak jsou INFP často nepochopeni, jak jejich kognitivní funkce formují jejich pohled na svět, o každodenních výzvách, kterým INFP čelí, a o tom, jak jim sebepoznání může pomoci žít plnohodnotnější a vyváženější život.
Jedná se o dojemný osobní příběh a jednu z nejdostupnějších knih pro INFP na trhu. Kniha INFP vám nakonec dodá sebevědomí a optimismus, abyste přijali a uvolnili jedinečnou sílu, která je ve vás.
Co říkají čtenáři
Četl jsem to s potěšením. Cítil jsem se pochopen. Nyní si více uvědomuji své vlastní chování v různých situacích, své nedostatky, jak na nich mohu pracovat atd.
3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself (Nespoutaná duše: Cesta za sebe sama) od Michaela A. Singera
O knize
- Autor: Michael A Singer
- Rok vydání: 2007
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 200
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4,21/5 (Goodreads)
V knize Untethered Soul se autor Micheal A. Singer zabývá skutečným „já“. Kniha je napsána s citlivostí a inteligencí, díky čemuž vyniká jako jedna z nejlepších knih pro INFP.
Sdílí různé duchovní praktiky a příklady sebekázně, které vám pomohou lépe poznat sami sebe a rozšířit dosah vašeho vědomí.
Kniha je vynikajícím zdrojem informací o tom, jak se nenechat definovat svými myšlenkami, jak překonat strach, jak čerpat energii ze svého nitra a jak dosáhnout dokonalé vnitřní rovnováhy pro osvícení.
Co říkají čtenáři
Pokud hledáte knihu, která navždy změní váš život (k lepšímu), zkuste tuto.
4. Komplexní průvodce přežitím pro INFP od Heidi Priebe
O knize
- Autor: Heidi Priebe
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 3,7 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 185
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,23/5 (Goodreads)
Autorka Heidi Priebe, která píše speciálně pro komplexní duši INFP, popisuje různé vlastnosti, zvláštnosti, silné a slabé stránky tohoto jedinečného osobnostního typu a uvádí citáty jiných osobností INFP o tom, jak se vypořádávají s různými situacemi v reálném životě.
Kniha je plná tipů, jak vycházet s ostatními osobnostními typy MBTI, jak se vypořádat s ohromujícím stresem, který INFP často zažívají, jak porozumět kognitivním a emocionálním vzorcům INFP a mnoho dalšího.
Ačkoli kniha obsahuje mnoho odborných termínů, pomůže vám časem lépe porozumět sobě samému a mít se více rád.
Co říkají čtenáři
Tuto knihu vřele doporučuji všem INFP, lidem, kteří milují INFP, a všem, kteří mají zájem porozumět tomuto typu.
5. Nemohu si pomoci, jsem INFP spisovatel od Arcadia Page
O knize
- Autor: Arcadia Page
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 82
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,42/5 (Goodreads)
Máte talent pro kreativní psaní, ale potýkáte se s dokončováním svých návrhů? Pokud jste INFP a snažíte se udržet motivaci k dokončení svých psacích projektů nebo zvládnout nekonečný proud nových nápadů, tato kniha je pro vás povinnou četbou!
Získejte tipy, jak zůstat organizovaní, překonat rozptýlení, vytvořit metodu pro psaní a vybudovat si rutinu psaní, která vám vyhovuje.
Co říkají čtenáři
Nyní lépe rozumím svému přístupu k psaní a tomu, jak mohu využít své silné stránky INFP.
6. Tajemná zahrada od Frances Hodgson Burnettové
O knize
- Autor: Frances Hodgson Burnett
- Rok vydání: 1911
- Odhadovaná doba čtení: 5,6 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 280
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)
Tento milý klasický příběh vypráví o rozmazlené dívce Mary Lennoxové, která je po smrti svých rodičů poslána na anglický venkov.
Kniha popisuje, jak objevuje tajnou zahradu na pozemku svého bratrance, což ji nakonec promění v laskavější a extrovertnější osobu. INFP mohou souznít s boji a konečnými vítězstvími, které prožívají postavy.
Autorka krásně porovnává rozkvétající tajnou zahradu s hlavními postavami, které se mění v silnější a sebevědomější lidi.
Bez ohledu na váš typ osobnosti je Tajemná zahrada cenným přírůstkem do vaší knihovny a je ideální pro čtenáře všech věkových kategorií, od dětí po dospělé.
Co říkají čtenáři
Z této knihy si můžeme vzít mnoho. Přesvědčuje nás o kouzlu přírody a učí nás vyjadřovat vděčnost za život. Je třeba odložit negativní myšlenky a přijmout pozitivní přístup, který může mít obrovský vliv na náš život.
7. INFP: Květina ve stínu od Sandry Nicholsové
O knize
- Autor: Sandra Nichols
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 106
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 4,24/5 (Goodreads)
Jedná se o jednu z vynikajících knih o INFP, která vám pomůže lépe poznat sám sebe. Autor věří v potenciál INFP jako léčitelů a hledačů pravdy a jeho cílem je pomoci vám uvědomit si svůj potenciál v těchto rolích.
Kniha nabízí bohaté poznatky o mnoha aspektech osobnosti INFP a poskytuje nástroje pro osobní rozvoj, které pomáhají lépe se vyrovnat se světem a zároveň přispívat k jeho zlepšení.
Co říkají čtenáři
Toto je skutečně milostný dopis pro INFP a možná i pro jejich blízké.
8. 1984 od George Orwella
O knize
- Autor: George Orwell
- Rok vydání: 1948
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Pokročilá
- Počet stran: 310
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,19/5 (Goodreads)
Tato kniha autora George Orwella představuje dystopickou realitu, která se hluboce zabývá tématy svobody, individuality a boje proti represivním systémům očima Winstona Smithe, který bojuje proti totalitnímu režimu Velkého bratra.
Tato témata rezonují s INFP osobnostmi kvůli jejich vrozené touze po autentičnosti ve světě, který se často zdá být v rozporu s jejich ideály.
Emocionální hloubka Winstonovy cesty a hledání pravdy, lásky a odporu proti konformitě oslovují jádro osobnosti INFP, což z této knihy dělá brilantní čtení.
Co říkají čtenáři
Vzhledem k době, kdy byla napsána, je tato kniha velmi poučná v tom smyslu, že její koncept by se mohl snadno stát realitou. Je to klasika, kterou jsem nikdy nečetl, a jsem velmi rád, že jsem tak učinil!
9. Stardust od Neila Gaimana
O knize
- Autor: Neil Gaiman
- Rok vydání: 2005
- Odhadovaná doba čtení: 5,5 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 256
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,10/5 (Goodreads)
Hledáte poutavou pohádku, která kombinuje dobrodružství, magii a hledání svého pravého já? Kniha Stardust od autora Neila Gaimana vás nezklame. Tato kniha oslovuje INFP díky svému imaginativnímu vyprávění a bohatě rozvinutým postavám.
Cesta hlavního hrdiny za zachycením padlé hvězdy pro svou milovanou přesahuje doslovný děj a zkoumá hlubší témata růstu a uvědomění si toho, co je v životě skutečně důležité.
Tyto knihy rezonují s INFP, kteří jsou věční snílci, neustále hledající smysl a hlubší porozumění sobě samým a světu kolem nich.
Magický realismus knihy Stardust nabízí únik do světa, kde je možné všechno, a odráží tak imaginativní stránku osobností typu INFP.
Co říkají čtenáři
Moc se mi to líbilo. Čte se to jako pohádka. Vrátilo mi to trochu dětství do mého zaplaveného dospělého života.
10. INFP: Životy 13 velkých INFP od Leane Silva
O knize
- Autor: Leane Silva
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 1 hodina
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 38
- Hodnocení: 3,3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)
Tato kniha je určena pro INFP publikum a zabývá se životy a myšlenkami historických osobností, které sdílely osobnostní typ INFP.
Důvodem, proč INFP osobnosti tento blog shledají zajímavým, je to, že nabízí vhled do toho, jak lidé s podobnými vlastnostmi v průběhu historie zvládali své vášně, boje a úspěchy.
I když je kniha krátká, má poměrně introspektivní charakter. Poskytuje inspiraci i pocit sounáležitosti, potvrzuje a posiluje čtenáře, kteří ztělesňují podstatu toho, co to znamená být INFP.
Co říkají čtenáři
Bylo zajímavé číst, jak mohou být čtyři hlavní funkce INFP vnímány ostatními typy a jakými různými způsoby je INFP vyjadřují.
Čtenářské výzvy pro INFP
Nemůžeme diskutovat o knihách pro INFP, aniž bychom se dotkli následujících každodenních výzev, kterým čelí lidé s tímto typem osobnosti:
Potíže s dočtením knih
INFP mají tendenci neustále hledat nové věci, které by mohli prozkoumat. To sice může obohatit jejich životní zkušenosti, ale také omezit jejich schopnosti.
Například byste měli potíže dočíst jednu knihu, než se pustíte do další, jednoduše proto, že byste byli zahlceni výběrem nebo lákadlem nových, potenciálně vzrušujících knih.
Abychom tuto výzvu překonali,
- Pokud čtete více knih najednou, věnujte každé z nich určitý čas.
- Připojte se ke čtenářskému klubu, abyste se mohli zapojit do diskuze s ostatními, zůstat motivovaní a zodpovědní.
Potíže s objektivním čtením
INFP se emocionálně hluboce vžívají do příběhů a postav, o kterých čtou. Díky tomu může být čtení intenzivním emocionálním zážitkem, který může být vyčerpávající nebo ohromující, zejména pokud je obsah příliš těžký.
V takovém případě
- Při čtení si dělejte časté přestávky.
- Věnujte se odlehčeným nebo různým žánrům, abyste vyvážili intenzivní čtení.
- Reflektujte prostřednictvím psaní deníku, abyste zpracovali emoce spojené s čtením.
Potíže se soustředěním
Díky své živé představivosti se INFP mohou ztratit ve svých myšlenkách nebo snech vyvolaných materiálem, který čtou. To může vést k častým rozptýlením, což jim ztěžuje soustředit se na text.
Aby se člověk nenechal rozptylovat,
- Stanovte si konkrétní cíle čtení (např. počet stránek nebo kapitol), abyste se mohli soustředit.
- Používejte záložky s poznámkami, abyste si mohli zapsat své myšlenky a vrátit se k nim později, aniž byste přerušili plynulost čtení.
Potíže s výběrem ideálních knih
INFP mohou mít potíže s začátkem nové knihy, protože hledají dokonalý čtenářský zážitek. To může vést k prokrastinaci nebo nerozhodnosti, protože se mohou cítit ohromeni obrovským výběrem nebo se obávat, že si nevyberou „správnou“ knihu.
V takovém případě
- Přijměte, že ne každá kniha musí být dokonalá. Vnímejte každé čtení jako cestu za poznáním.
- Vyzkoušejte povídky nebo antologie, abyste poznali různé autory a styly, aniž byste se museli zavázat k přečtení dlouhé knihy.
Aplikace poznatků z knih pro INFP
Čtení obecně a zejména knihy o osobnostních typech INFP mohou být pro kreativní a citlivé INFP skvělým zdrojem poznání a introspekce.
INFP však mají tendenci vidět věci v širších souvislostech a mohou jim uniknout menší detaily. Při čtení a vychutnávání těchto knih pro INFP může být pro vás obtížné aplikovat jejich ponaučení ve svém každodenním životě.
Zde je několik tipů, jak uplatnit poznatky získané z knih pro INFP:
Řízení času a úkolů
INFP se někdy cítí životem přemoženi, zejména když čtou o technických pojmech. Jednoduché postupy vám mohou pomoci zvládat čas a úkoly, aniž byste se cítili přemoženi.
Naučte se například dělat časté přestávky, abyste si odpočinuli. Když něčemu hned nerozumíte, udělejte krok zpět, abyste mohli přemýšlet o nových informacích nebo složitých problémech, než se k nim vrátíte. Klidné zpracování informací vám pomůže lépe porozumět věcem a najít kreativnější řešení.
Spolupracujte a učte se
Najděte si parťáka na čtení, se kterým si tyto knihy pro INFP užijete (tip: nemusí to být nutně osobnost typu INFP).
Využijte sdílené čtenářské zážitky k získání nových poznatků a lepšímu propojení se svými přáteli. Budete také schopni pěstovat zvyk naslouchat ostatním a spolupracovat ve skupině.
Nechte se unášet proudem
Jako INFP můžete mít větší sklon k kreativitě a raději se vyjadřujete prostřednictvím umění, psaní a jiných tvůrčích činností. Knihy pro INFP vám mohou pomoci tuto kreativitu zdokonalit a využít ji jako nástroj pro osobní růst a kariérní postup.
Místo toho, abyste se příliš zabývali „vztahem“ k postavám v knihách, nechte informace prostoupit vaší myslí. Čtení by vám mělo především přinášet radost. Ne každá kniha musí být velkým poučením, které změní vaši osobnost nebo pracovní návyky.
Nechte se inspirovat
Jelikož INFP často prožívají věci velmi hluboce, knihy jim mohou poskytnout útěchu a uklidnění. Mohou jim nabídnout pocit sounáležitosti a dokonce poskytnout strategie pro zvládání výzev a emocionálních turbulencí.
Vyberte si knihy, které odpovídají vašim hodnotám a zájmům, nabízejí nové perspektivy a znalosti, které vás intelektuálně stimulují, a pomáhají vám rozvíjet růstový přístup.
Vytváření pracovních postupů pomocí ClickUp pro osobnostní typ INFP
Jako INFP budete pravděpodobně prosperovat ve vizuálně poutavém a intuitivním prostředí, které poskytuje prostor pro osobní vyjádření.
Kompletní platforma pro správu projektů na míru, jako je ClickUp, vybavená přizpůsobitelnými poli, automatizačními funkcemi a možnostmi rozvržení, vám usnadní sledování projektů, termínů a členů týmu.
Zde je návod, jak můžete používat ClickUp.
ClickUp Views
Dáváte přednost vizuálnímu a intuitivnímu uspořádání? ClickUp Views vám pomůže zorganizovat způsob, jakým vidíte svou práci, pomocí různých možností třídění, od seznamů a časových os až po Kanban tabule. Upravte časové osy a priority, abyste drželi krok se změnami v projektu.
Nemůžete pomáhat ostatním, pokud nemáte pořádek ve vlastních věcech, a ClickUp Views vám poskytuje kompletní přehled o všem, co se děje ve vašem týmu a organizaci. Konečně platforma, která se přizpůsobí vašemu stylu práce, místo aby vás nutila měnit způsob, jakým pracujete!
Můžete také popustit uzdu své kreativitě a brainstormovat a propojovat nápady, projekty a pracovní postupy pomocí ClickUp Mind Maps. Vytvářejte sledovatelné úkoly pro spolupráci s členy svého týmu.
Nevíte, jak začít? Vyberte si některou ze šablon seznamu úkolů a naplánujte si všechny své úkoly podle své role a odpovědností na týden, dva týdny nebo měsíc a stanovte jejich priority.
Vlastní pole
Vylepšete své pracovní návyky pomocí vlastních polí ClickUp. Vytvořte pole pro ukládání kreativních nápadů a upřednostňujte úkoly podle naléhavosti nebo důležitosti. INFP mají problémy s dodržováním konkrétních nápadů a jejich realizací, takže tato funkce pomáhá udržet všechny vaše nápady organizované a vás na správné cestě a motivované.
Můžete dokonce sledovat vše, na čem váš tým pracuje, a seskupovat výsledky podle úkolů nebo osob pro přizpůsobené zobrazení.
Automatizace
Zavedení jednoduché automatizace pracoviště s konkrétními spouštěči může výrazně snížit vaši administrativní zátěž a poskytnout vám více času na kreativní činnosti, což ocení zejména INFP.
Nastavte automatizaci, aby vám a vašemu týmu zasílala připomenutí o blížících se termínech nebo schůzkách pomocí ClickUp Automations. Kromě toho můžete pomocí spouštěčů nastavit automatizaci opakujících se úkolů.
Zůstaňte informováni díky týdenním nebo měsíčním automatickým zprávám o postupu projektu nebo úspěších týmu. Nezapomeňte nastavení udržovat přizpůsobivé.
Jako INFP můžete rádi experimentovat s různými názory nebo strukturami, dokud nenajdete to, co vám nejlépe vyhovuje.
Spojte se s tím zvláštním „vy“
Rádi bychom přidali poznámku: nenechte se omezovat tím, co vám internet říká o tom, co by INFP „měli“ dělat. Každý INFP je jedinečný.
Dobrou zprávou je, že tyto knihy pro INFP jsou samy o sobě úžasné, ať už se s typem INFP plně ztotožňujete, nebo ne. Doufáme, že je přidáte do svého seznamu knih k přečtení a použijete je jako výchozí bod k objevování další literatury, která rezonuje s vaší zvláštní INFP duší.
Pokud jde o řízení práce jako INFP, zaměřte se na vytvoření strukturovaného rámce s efektivními šablonami pro řízení projektů, které vám pomohou vyvážit vaše přirozené kreativní sklony s praktičností.
Své imaginativní a empatické silné stránky proměňte v praktické výsledky prostřednictvím plánování, stanovování cílů a organizace. Náš software pro řízení projektů zajistí, že vaše projekty budou v souladu s vašimi hodnotami, nápady a vizí.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a připravte se na to, že budete mít větší vliv na všechny své aktivity.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jsou INFP těžko čitelní?
INFP jsou v souladu se svými emocemi a hodnotami, ale může jim trvat déle, než se otevřou a začnou komunikovat s okolním světem. Neustále také balancují mezi svým ideálním světem a realitou, což způsobuje, že jejich jednání může ostatním připadat nepředvídatelné nebo nekonzistentní.
2. Jsou INFP pomalí v učení?
Ne, INFP nejsou pomalí žáci. Často si však dávají na čas, aby nové informace zpracovali, než o nich začnou mluvit. Preferují kreativní a nezávislý přístup k učení a rádi se věnují reflexivním a imaginativním aktivitám.
3. Jsou INFP akademicky inteligentní?
INFP jsou typicky velmi citliví a emocionálně inteligentní. Ve všem, co dělají, se řídí svými základními hodnotami a osobními motivátory. V oblasti inteligence jsou INFP na třetím místě, hned za INTP a INTJ.
4. Jaké jsou některé z nejlepších knih pro INFP napsané osobnostmi typu INFP?
Zde jsou nejlepší knihy pro INFP, které napsali sami lidé s osobnostním typem INFP:
- „Anna Karenina“ od Lva Tolstého
- „Farma zvířat“ od George Orwella
- „Paní Dallowayová“ od Virginie Woolfové
- „Proměna“ od Franze Kafky
- „Malý princ“ od Antoina de Saint-Exupéryho
- „Anna ze Zeleného domu“ od Lucy Maud Montgomeryové
- „Výhody být stydlivý“ od Stephena Chboskyho