Proč je přechod od fixního myšlení k růstovému myšlení těžší, než si myslíte

Přechod od fixního myšlení k růstovému myšlení je v posledních letech velmi populární.
Mnoho populárních blogerů, autorů a dalších guruů, kteří se účastní konferencí, převzalo úžasný akademický výzkum profesorky Carol Dweck ze Stanfordu a učinilo jej svým vlastním.
Je však růstový přístup skutečně dosažitelný? Nebo stačí inspirativní a motivační projev, který vám dodá sílu?
Podívejme se blíže na to, co růstový přístup vlastně znamená a jak se můžete jednou provždy zbavit fixního přístupu.
Konflikt mezi fixním a růstovým myšlením
Fixní myšlení je o zachování. Myslíte si, že vaše vlastnosti, dovednosti a schopnosti zůstanou stejné bez ohledu na okolnosti. Nechcete vypadat hloupě, takže nezkoušíte nic nového.
Růstový přístup znamená pochopení toho, že prostřednictvím praxe, tvrdé práce a úsilí můžete zlepšit své schopnosti a naučit se nové věci.
Dweck to popisuje takto: „Lidé věří, že své nejzákladnější schopnosti mohou rozvíjet díky odhodlání a tvrdé práci – inteligence a talent jsou pouze výchozím bodem. Tento pohled vede k lásce k učení a odolnosti, které jsou nezbytné pro dosažení velkých úspěchů.“
Co nám chybí na růstovém myšlení
1. Úsilí nestačí.
Většina Dweckové práce se soustředila na studenty a způsob, jakým se učí, zejména ve školním systému. Nejlepší učitelé využívají různé metody, aby zaujaly své studenty – a vy musíte udělat totéž pro sebe.
Například pokud se chcete naučit nový jazyk nebo novou dovednost v práci, možná budete muset vyzkoušet několik různých přístupů, než najdete ten, který vám vyhovuje.
Samozřejmě to zabere nějaký čas.
Objevit svůj styl učení a najít způsoby, jak se do něj zapojit, vyžaduje hodně odhodlání. Pouhá snaha nestačí. Můžete být chváleni za to, že se snažíte, ale naučili jste se skutečně něco?
2. Růst je cesta.
Na cestě ne všechno jde nahoru. Někdy se točíte v kruhu, ztratíte se a vrátíte se zpět. Stejné je to s růstem.
Růstový přístup to uzná a přizpůsobí se situaci. Chyby nejsou škodlivé. Jsou součástí procesu učení. Fixní přístup se zaměří na chyby a omyly, místo aby vytvářel prostředí pro lepší učení.
3. Fixní a růstové myšlení nejsou binární.
Není možné automaticky přejít z fixního myšlení na růstové myšlení. Pravděpodobně máte růstové myšlení v některých oblastech a fixní myšlení v jiných.
Vaše pevné myšlení může přetrvávat a neměli bychom se klamat tím, že zmizí. Součástí růstového myšlení je uznání, že pevné myšlení může stále existovat.
4. Zaměřte se spíše na schválení než na učení.
Fixní myšlení se zaměřuje pouze na hledání správné odpovědi, místo aby se snažilo pochopit, jak věci fungují a vyvíjejí se. Fixní myšlení upřednostňuje uznání před zkušeností. Pokud vás motivuje spíše uznání než učení, je pravděpodobnější, že selžete, jakmile uznání přestane. Růstové myšlení to vnímá jako součást zkušenosti.
Příznaky toho, že upadáte do fixního myšlení
Pokud se přistihnete, že máte takové myšlenky vůči ostatním, možná se vracíte k pevně zakořeněnému způsobu myšlení. Pamatujte, že růstový způsob myšlení není jen o úsilí, ale také o tom, jak vnímáte situaci.
- Úzkost. Stáváte se příliš úzkostliví ohledně situace, okolností, projektu nebo příležitosti.
- Negativní přístup k zpětné vazbě. Cítíte se poražen, když vám někdo vyjádří kritiku? Nebo se chcete z jejich komentářů a zpětné vazby poučit?
- Žárlivost. Jaký máte vztah k lidem, kteří jsou úspěšnější než vy nebo sklízejí více chvály? Posuzujete je spravedlivě? V čem byste se od nich mohli poučit?
Jak přejít od fixního k růstovému myšlení
1. Zvyky se musí změnit.
Abyste byli člověkem, který cvičí, musíte cvičit více. To znamená, že musíte změnit své návyky. Jak je to těžké, si můžete ověřit, když porovnáte návštěvnost posilovny v lednu a v červenci. Bude mezi nimi znatelný rozdíl. Mnoho lidí si tento návyk neudrželo.
Problém? Často přemýšlíme o tom, co chceme udělat, místo toho, abychom se zamysleli nad kroky, které nám pomohou danou věc uskutečnit. To je základní princip systému Get Things Done. Musíte si rozdělit větší úkoly na menší úkoly a kroky, které je třeba podniknout.
Někdy změna návyku spočívá v identifikaci menších kroků, které vedou k jeho uskutečnění.
ClickUp je perfektně nastaven tak, aby vám pomohl s akčními kroky. Je snadné vytvářet úkoly, termíny a dokonce i opakující se úkoly, abyste měli své úkoly vždy na paměti.
S ClickUp budete mít vždy místo pro připomenutí, poznámky o svém pokroku a způsoby, jak rozdělit své velké cíle na menší úkoly.
2. Zaměřte se na identitu před výsledky.
Řekněme, že chcete více cvičit, abyste byli silnější. Ale výsledky nepřicházejí tak rychle, jak byste chtěli, a vy ztrácíte naději. Nedosáhnete svého cíle, a tak to vzdáte.
Nyní jste se vrátili k pevnému myšlení. Výsledek byl vaším cílem a když návyky nepřinesly ovoce, přestali jste.
Ano, mohou nastat situace, kdy byste měli něco přestat dělat nebo se vzdát. Ale podívejte se na své výsledky z hlubšího úhlu pohledu. Byl jste opravdu člověk, který cvičil a zvedal činky? Byla to podstatná součást vaší identity? Ne. Soustředil jste se spíše na výsledky než na identitu.
„Výsledky jsou to, čeho dosáhnete. Procesy jsou to, co děláte. Identita je to, čemu věříte,“ říká James Clear ve své nové knize o návycích.
Identita definuje, kým jste. Aby se návyky a růstový přístup staly vaší druhou přirozeností, musí být nedílnou součástí vašeho osobního pohledu na svět.
3. Uvědomte si i malé úspěchy.
Dalším důvodem, proč je těžké uchopit růstový způsob myšlení, je to, že očekáváme příliš mnoho příliš brzy. Pamatujte, že fixní a růstový způsob myšlení nejsou binární. Každý je v procesu.
„Jsem žena v procesu. Snažím se jako všichni ostatní. Snažím se brát každý konflikt, každou zkušenost a poučit se z nich. Život není nikdy nudný,“ říká Oprah Winfrey. To je rozhodně růstový přístup. I přes svůj velký úspěch se ještě nerozhodla, kým jako člověk je, jakým konečným produktem.
Abyste se smířili s výkyvy růstového myšlení, musíte se smířit s malými vítězstvími a stavět na nich. Některé dny budou těžší než jiné, některé minuty budou náročnější než jiné.
Růstový přístup přijímá tyto obtíže spolu s malými úspěchy, které s sebou přinášejí.
V ClickUp můžete sledovat své velké úspěchy (cíle) a rozdělit je na menší úspěchy (klíčové výsledky). Oslavujte je společně jako tým.
Závěr: Další kroky k rozvoji růstového myšlení
Růstový přístup neznamená, že byste měli zanedbávat své talenty a schopnosti a pokaždé se věnovat něčemu úplně novému. Možná jste se narodili s určitými zájmy, zálibami a zvláštnostmi. To ale neznamená, že nové dovednosti jsou mimo váš dosah. Existuje mnoho dovedností, které by mohly odpovídat vašim zájmům a talentům, ale možná se bojíte je rozvíjet.
Chcete-li je identifikovat, zamyslete se nad...
- Vaše obavy týkající se vaší kariéry, úspěchu nebo neúspěchu.
- Výsledky, které chcete, a zda jste ochotni být takovým člověkem.
- Jak se poučujete ze svých neúspěchů
Je pro vás těžké mít růstový přístup? Co vás brzdí? Do jakých starých vzorců se vracíte?