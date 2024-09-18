ClickUp blog
10 nejlepších integrací Pipedrive pro zvýšení produktivity CRM v roce 2025

18. září 2024

Přizpůsobte se, nebo zůstanete pozadu.

Toto rčení platí zejména pro prodej a řízení vztahů se zákazníky.

Síla CRM integrací, zejména platforem jako Pipedrive, je zcela zřejmá. Aplikace a integrace Pipedrive jsou nezbytnými marketingovými nástroji, které mění způsob, jakým firmy zpracovávají své prodejní procesy a interakce s klienty.

Díky hladké integraci různých aplikací a služeb rozšiřují integrace Pipedrive CRM funkčnost již tak robustního CRM nástroje. Umožňují firmám vytvořit efektivnější, propojenější a produktivnější prodejní prostředí s jasným přehledem o prodejním procesu.

Pro ty, kteří chtějí vylepšit své schopnosti v oblasti správy CRM, není porozumění a využití těchto integrací jen možností – v moderním digitálním prostředí je to nutnost.

Co byste měli hledat v integraci Pipedrive?

Klíčem je hledat funkce, které pomáhají obchodním zástupcům zlepšovat a zvyšovat efektivitu a produktivitu pomocí správných CRM dat. Základní faktory, které je třeba zohlednit při integraci Pipedrive CRM:

  • Funkce automatizace prodeje: Integrace, které automatizují úkoly související s prodejem, jako jsou následné kroky, plánování a sledování nových potenciálních zákazníků, mohou výrazně zvýšit efektivitu. Hledejte funkce, které automatizují rutinní prodejní činnosti, aby se snížila manuální práce a minimalizovala možnost lidské chyby.
  • Integrace e-mailového marketingu: Synchronizace s platformami e-mailového marketingu je zásadní. Tato funkce umožňuje plynulé řízení kampaní přímo z CRM, sledování interakcí a reakcí pro lepší péči o potenciální zákazníky a jejich konverzi.
  • Pokročilá analytika a přizpůsobitelné reporty: Vyberte si integrace s podrobnou analytikou a přizpůsobitelnými funkcemi reportování CRM. Tyto nástroje vám pomohou sledovat prodejní výkonnost, předpovídat trendy a analyzovat stávající data pro informovanější rozhodování.
  • Funkce pro spolupráci: Funkce usnadňující spolupráci v týmu, jako jsou sdílené kalendáře, přidělování úkolů a aktualizace v reálném čase, jsou nezbytné. Zajišťují, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně a mohou společně efektivně vykonávat nejdůležitější práci.
  • Aplikace a integrace třetích stran: Hledejte možnost snadného propojení Pipedrive s širokou škálou aplikací třetích stran a dalších aplikací, jako jsou účetní software, Google Sheets, komunikační nástroje a systémy pro řízení projektů. Tím se rozšiřuje funkčnost Pipedrive a vytváří se komplexnější ekosystém.
  • Správa kontaktů a potenciálních zákazníků: Vylepšené funkce správy kontaktů a potenciálních zákazníků, včetně nástrojů pro segmentaci, sledování historie kontaktů a přizpůsobitelných kritérií pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, jsou nezbytné pro efektivní správu CRM.
  • Přizpůsobitelná automatizace pracovních postupů: Schopnost vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy na míru vašim konkrétním prodejním procesům je zásadní. Tato funkce umožňuje větší flexibilitu a efektivitu při řízení prodejních cyklů.

10 nejlepších nástrojů pro aplikace a integrace Pipedrive, které můžete použít v roce 2024

Oblast CRM nástrojů se neustále vyvíjí a četné integrace vylepšují funkčnost a efektivitu platforem, jako je Pipedrive. Podívejme se na 10 nejlepších integrací nebo alternativ Pipedrive, které vynikají svými inovativními funkcemi a významným dopadem na pracovní postupy ve firmách.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace
Talkdesk Workspace přes G2

Talkdesk je cloudové řešení call centra, které je ideální pro firmy, které chtějí vylepšit zákaznickou podporu prostřednictvím Pipedrive. Dokonale se integruje s Pipedrive a díky svým pokročilým funkcím zlepšuje správu interakcí se zákazníky.

Nejlepší funkce Talkdesk

  • Omnichannel podpora: Nabízí hladkou integraci s různými komunikačními kanály, včetně hlasu, SMS a sociálních médií.
  • Pokročilé funkce call centra: Funkce jako nahrávání hovorů, reportování v reálném čase a analytika zlepšují zákaznickou podporu
  • Integrace CRM: Přímá integrace s Pipedrive zajišťuje synchronizaci a přístup k existujícím datům.
  • Informace založené na umělé inteligenci: Poskytuje informace založené na umělé inteligenci pro lepší rozhodování a analýzu interakcí se zákazníky.

Omezení Talkdesk

  • Některé recenze naznačují, že počáteční nastavení může být pro nové uživatele složité.

Ceny Talkdesk

  • CX Cloud Essentials: 75 $/uživatel/měsíc
  • CX Cloud Elevate: 95 $/uživatel/měsíc
  • CX Cloud Elite: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Talkdesk

  • G2: 4,4/5 (2181 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (721 recenzí)

2. PandaDoc

Vlastní motivy v PandaDoc
Vlastní motivy v PandaDoc přes G2

PandaDoc zefektivnil pracovní postupy s dokumenty díky integraci s Pipedrive a nabízí efektivní řešení pro vytváření, správu a sledování dokumentů přímo v rámci platformy CRM.

Nejlepší funkce PandaDoc

  • Zefektivněný pracovní postup s dokumenty: Usnadňuje vytváření, odesílání a sledování dokumentů, aniž byste museli opustit Pipedrive.
  • Funkce elektronického podpisu: Nabízí právně závaznou funkci elektronického podpisu, která zvyšuje rychlost a efektivitu schvalování dokumentů.
  • Knihovna šablon: Přístup k různým přizpůsobitelným šablonám pro různé obchodní potřeby.
  • Oznámení v reálném čase: Informují vás o stavu dokumentů, včetně toho, kdy jsou dokumenty otevřeny, zobrazeny nebo podepsány.

Omezení PandaDoc

  • Omezené možnosti přizpůsobení v nižších tarifech

Ceny PandaDoc

  • Bezplatný eSign: 0 $
  • Základní funkce: 19 $/uživatel/měsíc
  • Podnikání: 49 $/uživatel/měsíc
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze PandaDoc

  • G2: 4,7/5 (2317 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (1085 recenzí)

3. Aircall

Nový stolní telefon Aircall
Nový stolní telefon Aircall přes G2

Aircall se profiluje jako výkonné cloudové řešení pro call centra a telefonní systémy, které se hladce integruje s Pipedrive a optimalizuje telefonní komunikaci v rámci CRM workflow. Tato integrace zefektivňuje komunikační kanály, zlepšuje zapojení zákazníků a rozšiřuje možnosti podpory.

Nejlepší funkce Aircall

  • Přímá integrace CRM: Snadná synchronizace s Pipedrive zajišťuje plynulé zaznamenávání hovorů
  • Snadno použitelné rozhraní: Týmy jej snadno přijmou a využijí
  • Pokročilé funkce volání: Zahrnuje nahrávání hovorů, hlasovou schránku a přizpůsobitelné možnosti směrování hovorů
  • Analýzy v reálném čase: Poskytují cenné informace o výkonu hovorů a interakcích se zákazníky.

Omezení Aircall

  • Jelikož se jedná o cloudovou službu, kvalita hovorů závisí do značné míry na připojení k internetu.
  • Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.

Ceny Aircall

  • Základní funkce: 30 $/uživatel/měsíc
  • Profesionální: 50 $/uživatel/měsíc

Hodnocení a recenze Aircall

  • G2: 4,3/5 (938 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (410 recenzí)

4. Yesware

Sledování e-mailů v Yesware
Sledování e-mailů v Yesware přes G2

Yesware je významný nástroj pro sledování e-mailů a zvýšení produktivity, který propojuje Pipedrive a vylepšuje strategie e-mailové komunikace v rámci CRM systémů. Je navržen tak, aby zefektivnil e-mailové pracovní postupy a zlepšil prodejní aktivity prostřednictvím efektivního sledování a analýzy.

Nejlepší funkce Yesware

  • Sledování e-mailů: Poskytuje informace o tom, kdy jsou e-maily otevřeny a přečteny, což pomáhá prodejním týmům měřit úroveň zájmu.
  • Šablony a reporty: Poskytuje přizpůsobitelné e-mailové šablony a podrobné reporty o výkonu e-mailových kampaní.
  • Plánovač schůzek: Zjednodušuje proces plánování schůzek přímo z e-mailů a zvyšuje efektivitu.
  • Integrace Salesforce: Spolu s Pipedrive se dobře integruje se Salesforce, čímž přidává všestrannost k jeho oblíbeným aplikacím.

Omezení Yesware

  • Někteří uživatelé považují pokročilejší funkce zpočátku za poněkud složité na používání.
  • Zaměřeno především na e-mailové funkce, což může pro některé uživatele omezovat jeho rozsah

Ceny Yesware

  • Pro: 15 $/uživatel/měsíc
  • Premium: 35 $/uživatel/měsíc
  • Podnik: 65 $/uživatel/měsíc

Hodnocení Yesware

  • G2: 4,4/5 (812 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (175 recenzí)

5. Aeroleads

Software pro generování potenciálních zákazníků Aeroleads
Software pro generování potenciálních zákazníků Aeroleads prostřednictvím G2

AeroLeads je výkonný nástroj pro generování a vyhledávání potenciálních zákazníků, který je známý svou účinností při vyhledávání firemních e-mailů a telefonních čísel. Jeho integrace s Pipedrive zefektivňuje přenos těchto cenných potenciálních zákazníků přímo do systému B2B CRM, což významně pomáhá prodejnímu týmu.

Nejlepší funkce AeroLeads

  • Generování potenciálních zákazníků: Vyniká v hledání firemních e-mailů a telefonních čísel, což je klíčové pro outbound marketingové kampaně.
  • Správa potenciálních zákazníků: Umožňuje efektivní organizaci a správu potenciálních zákazníků, kterou lze přímo synchronizovat s Pipedrive.
  • Rozšíření pro Chrome: Nabízí praktické rozšíření pro Chrome, které umožňuje získávat potenciální zákazníky z LinkedIn, AngelList a dalších platforem.
  • Hromadný export dat: Umožňuje uživatelům hromadně exportovat existující data, která lze poté importovat do Pipedrive pro další zpracování.

Omezení AeroLeads

  • Někteří uživatelé uvádějí, že zvládnutí všech funkcí nástroje vyžaduje určitou dobu učení.
  • Jeho primárním zaměřením je generování dat o potenciálních zákaznících, což nemusí pokrývat všechny aspekty potřeb CRM.

Ceny AeroLeads

  • Začněte: 49 $/měsíc
  • Climb: 149 $/měsíc
  • Cruise: 499 $/měsíc
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení AeroLeads

  • G2: 4,0/5 (61 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (38 recenzí)

6. Kixie

Automatické volání a zasílání SMS zpráv v Kixie
Automatické volání a zasílání SMS zpráv v Kixie přes G2

Kixie se hladce integruje s Pipedrive a nabízí pokročilé telefonní řešení, které vylepšuje komunikaci a prodejní procesy v rámci platformy CRM. Je to oblíbená volba pro firmy, které chtějí zlepšit své telefonické operace a zapojení zákazníků prostřednictvím přímé integrace CRM.

Nejlepší funkce Kixie

  • Integrovaný dialer: Umožňuje přímé volání v rámci Pipedrive, čímž zefektivňuje komunikační proces.
  • Nahrávání hovorů a analýza: Nabízí nahrávání hovorů pro účely dodržování předpisů a školení spolu s podrobnou analýzou hovorů.
  • Automatické zaznamenávání hovorů: Zajišťuje, že všechny hovory jsou automaticky zaznamenány v Pipedrive, čímž se udržují přesné záznamy.
  • SMS funkce: Zahrnuje SMS funkce pro rozmanitější komunikační strategii

Omezení Kixie

  • Jelikož se jedná o cloudový systém, může být kvalita hovorů ovlivněna stabilitou internetového připojení.
  • Některé pokročilé funkce jsou omezeny na vyšší tarify, které mohou vyžadovat další investice.

Ceny Kixie

  • Integrované: 30 $/uživatel/měsíc
  • Profesionální: 50 $/uživatel/měsíc
  • Podnik: 70 $/uživatel/měsíc

Hodnocení Kixie

  • G2: 4,0/5 (61 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (273 recenzí)

7. Drip

E-mailový editor Drip
Nástroj pro tvorbu e-mailů v Drip přes G2

Drip je renomovaná e-commerce CRM platforma, která se snadno integruje s Pipedrive a přináší do CRM ekosystému pokročilé funkce e-mailového marketingu a automatizace. Hodí se pro e-commerce podniky, které využívají zákaznická data pro personalizované marketingové kampaně.

Nejlepší funkce Drip

  • E-commerce CRM: Specializuje se na řízení vztahů se zákazníky v oblasti elektronického obchodování a nabízí nástroje přizpůsobené pro tento sektor.
  • Automatizace e-mailového marketingu: Robustní automatizační funkce pro vytváření a správu cílených e-mailových kampaní
  • Segmentace a personalizace: Pokročilé segmentační funkce umožňují vysoce personalizované interakce se zákazníky.
  • Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů: Intuitivní vizuální nástroj pro snadnou tvorbu komplexních automatizovaných pracovních postupů

Omezení Drip

  • Ačkoli je tento nástroj velmi výkonný, je primárně přizpůsoben pro elektronický obchod, což nemusí vyhovovat všem obchodním modelům.
  • Někteří uživatelé mohou mít pocit, že zvládnutí pokročilých funkcí vyžaduje určité období učení.

Drip pricing

  • Základní: 19 $/měsíc
  • Pro: 122 $/měsíc
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení Drip

  • G2: 4,4/5 (458 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (180 recenzí)

8. Leadfeeder

Dashboard návštěvníků webu na Leadfeeder
Dashboard návštěvníků webu na Leadfeeder přes G2

Leadfeeder je výkonný nástroj pro generování potenciálních zákazníků a sledování webu, který se hladce integruje s Pipedrive. Specializuje se na identifikaci anonymních návštěvníků webových stránek a jejich přeměnu na kvalitní potenciální zákazníky, což je funkce, která v kombinaci s CRM funkcemi Pipedrive výrazně vylepšuje prodejní a marketingové strategie.

Nejlepší funkce Leadfeeder

  • Identifikace návštěvníků: Identifikuje společnosti a jednotlivce, kteří navštíví váš web, a poskytuje cenné informace o potenciálních zákaznících.
  • Hodnocení a třídění potenciálních zákazníků: Nabízí funkce hodnocení a třídění potenciálních zákazníků, aby bylo možné upřednostnit ty nejslibnější.
  • Automatická synchronizace potenciálních zákazníků: Plynulá synchronizace potenciálních zákazníků do Pipedrive, zefektivnění procesu správy potenciálních zákazníků
  • Přizpůsobitelné filtry potenciálních zákazníků: Umožňují vytvářet vlastní filtry pro segmentaci potenciálních zákazníků na základě konkrétních kritérií.

Omezení Leadfeederu

  • Nemusí vždy identifikovat každého návštěvníka, zejména jednotlivé spotřebitele.
  • Účinnost úzce souvisí s množstvím a kvalitou návštěvnosti webových stránek.

Ceny Leadfeeder

  • Lite: bezplatná verze
  • Premium: 55 $/měsíc

Hodnocení Leadfeeder

  • G2: 4,4/5 (771 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (129 recenzí)

9. Klenty

Cadence Playbook v Klenty
Cadence Playbook v Klenty přes G2

Klenty je platforma pro prodejní aktivity, která se efektivně integruje s Pipedrive a vylepšuje automatizaci prodeje a zapojení potenciálních zákazníků. Je navržena tak, aby automatizovala opakující se úkoly v prodejním procesu, což umožňuje prodejním týmům soustředit se více na zapojení potenciálních zákazníků a uzavření více obchodů.

Nejlepší funkce Klenty

  • Automatizace prodejních e-mailů: Automatizuje odesílání personalizovaných prodejních e-mailů ve velkém měřítku a zvyšuje tak efektivitu.
  • Sledování interakcí potenciálních zákazníků: Sleduje interakce potenciálních zákazníků s e-maily a poskytuje informace pro následné strategie.
  • Automatický import potenciálních zákazníků: Umožňuje automatický import potenciálních zákazníků z Pipedrive pro efektivní správu kampaní.
  • Synchronizace aktivit: Synchronizuje všechny e-mailové aktivity zpět do Pipedrive a zajišťuje tak aktuálnost záznamů CRM.

Omezení Klenty

  • Ačkoli je silný v automatizaci e-mailů, může mít omezené funkce v jiných kanálech komunikace.

Ceny Klenty

  • Startup: 35 $/uživatel/měsíc
  • Růst: 60 $/uživatel/měsíc
  • Podnik: 100 $/uživatel/měsíc

Hodnocení Klenty

  • G2: 4,6/5 (367 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (43 recenzí)

10. Wishpond

Stránka profilu potenciálního zákazníka Wishpond
Stránka profilu potenciálního zákazníka Wishpond prostřednictvím G2

Wishpond se jeví jako univerzální marketingová platforma, kterou lze integrovat přímo do vašeho účtu Pipedrive. Nabízí různé nástroje pro vytváření, správu a optimalizaci marketingových kampaní. Tato integrace vám umožňuje snadno spravovat vaše marketingové aktivity a prodejní kanály na jednom místě, čímž zefektivňuje proces od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.

Nejlepší funkce Wishpond

  • Komplexní marketingová sada: Nabízí nástroje pro e-mailový marketing, vstupní stránky a reklamy na sociálních médiích, které lze spravovat v rámci Pipedrive.
  • Generování a automatizace potenciálních zákazníků: Efektivní vytváření a péče o potenciální zákazníky pomocí automatizovaných akcí a pracovních postupů
  • Integrace e-commerce: Hladká integrace s e-commerce platformami, vylepšující schopnost provádět cílené marketingové kampaně
  • Analýzy v reálném čase: Poskytují aktuální analýzy a přehledy, které pomáhají při přijímání informovaných marketingových rozhodnutí.

Omezení Wishpond

  • Noví uživatelé mohou být zpočátku ohromeni širokou škálou funkcí.
  • Některé funkce, jako například připojení k Pipedrive, jsou závislé na integraci prostřednictvím platformy Zapier.

Ceny Wishpond

  • Začátek: 49 $/měsíc
  • Vše, co potřebujete: 99 $/měsíc
  • Rychlý růst: 199 $/měsíc

Hodnocení Wishpond

  • G2: 3,7/5 (161 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (133 recenzí)

Další integrace CRM

Ačkoli integrace Pipedrive nabízí řadu nástrojů pro vylepšení vaší zkušenosti s CRM, je důležité podívat se i na jiné nástroje CRM, které se integrují s různými aplikacemi a platformami a zefektivňují vaše pracovní postupy. Výborným příkladem je ClickUp, univerzální nástroj, který vyniká v oblasti CRM a řízení projektů.

ClickUp

ClickUp je více než jen nástroj pro správu projektů; je to komplexní platforma, která shromažďuje veškerou vaši práci napříč nástroji pro snadný přístup. Díky funkci univerzálního vyhledávání mohou uživatelé ClickUp rychle prohledávat propojené aplikace, soubory a další, což eliminuje potřebu prohledávat každou aplikaci zvlášť.

CRM ClickUp se propojuje s dalšími aplikacemi a integracemi, jako jsou Google Sheets, Facebook a další, což z něj činí nepostradatelný nástroj pro správu obchodů a nových potenciálních zákazníků v Pipedrive. Jeho flexibilita a snadné použití pomáhají obchodním zástupcům a dalším profesionálům soustředit se na to, co je skutečně důležité – uzavírání více obchodů a automatizaci pracovních postupů.

Nejlepší funkce ClickUp

1. Univerzální vyhledávání
ClickUp 3.0 Správce vlastních polí se zjednodušenou verzí univerzálního vyhledávání
Spravujte vlastní pole pomocí univerzálního vyhledávání Clickup

Univerzální vyhledávací funkce ClickUp pomáhají najít data v oblíbených nástrojích a populárních aplikacích. Tato funkce je užitečná pro prodejní týmy a organizace zaměřené na zákaznickou podporu a e-mailový marketing, protože umožňuje efektivní organizaci a rychlý přístup k existujícím informacím.

2. Komplexní správa úkolů
ClickUp 3.0 Zobrazení úkolů Přidání závislostí
Přidávejte úkoly do panelu pro správu úkolů ClickUp

Umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a aktualizovat úkoly přímo v ClickUp. Tato funkce je nezbytná pro udržení prodejních týmů na správné cestě a zajištění toho, že každý potenciální zákazník, poznámka a akce jsou pečlivě zaznamenány a sledovány.

3. Přizpůsobitelné šablony CRM
Naplánujte si pracovní postupy CRM pomocí šablony ClickUp CRM
Stáhnout tuto šablonu
Naplánujte si pracovní postupy CRM pomocí šablony ClickUp CRM

ClickUp nabízí širokou škálu šablon CRM a šablon obchodních případů, které jsou připravené k použití a vysoce přizpůsobitelné. Tyto šablony vyhovují jedinečným potřebám různých organizací a umožňují jim přesně přizpůsobit jejich CRM procesy.

4. Integrace aplikací a automatizace pracovních postupů

ClickUp umožňuje integraci s mnoha oblíbenými aplikacemi, včetně Google Sheets pro analýzu dat a Facebooku pro marketing na sociálních médiích. Prostřednictvím platformy Zapier umožňují tyto integrace plynulý přenos a automatizaci různých pracovních postupů, čímž zvyšují produktivitu a efektivitu.

5. ClickUp AI
ClickUp 3.0 Zjednodušené vytváření šablon pomocí umělé inteligence
Vytváření šablon pomocí AI ClickUp

Tato funkce představuje významný pokrok v oblasti projektového řízení a CRM nástrojů. AI nástroj ClickUp pro CRM je navržen tak, aby zvýšil vaši produktivitu tím, že vám pomůže s různými textovými úkoly. Od psaní e-mailů a vytváření obsahu pro marketingové kampaně až po generování stručných shrnutí schůzek a zpráv – ClickUp AI vám pomůže tyto procesy zefektivnit.

ClickUp AI analyzuje a optimalizuje text tak, aby byl poutavější nebo profesionálnější, v závislosti na kontextu. Tento nástroj je obzvláště užitečný při správě velkého objemu dat, kde může automaticky generovat akční položky a klíčové body, což pomáhá týmům soustředit se na jejich nejdůležitější práci, aniž by se zabývaly administrativními detaily.

Omezení ClickUp

  • Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby plně pochopili všechny funkce

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Vlastní plán
  • ClickUp Brain je k dispozici pro všechny placené tarify za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

Vstříc budoucnosti: Optimalizujte CRM pomocí nejlepších integrací účtu Pipedrive pro rok 2024

V dynamickém světě CRM mohou být správné integrace klíčem k dosažení maximální efektivity a produktivity. Tento komplexní seznam 10 nejlepších integrací Pipedrive pro rok 2024 nabízí řadu nástrojů, které uspokojí různé obchodní potřeby, od prodeje a e-mailového marketingu po zákaznickou podporu a správu potenciálních zákazníků.

Kromě toho platformy jako ClickUp demonstrují všestrannost a sílu CRM nástrojů a poskytují robustní řešení pro správu úkolů a automatizaci pracovních postupů. Využijte tyto integrace, abyste zajistili, že vaše prodejní a marketingové týmy budou vybaveny tak, aby mohly prosperovat v dnešním konkurenčním prostředí.

Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!

