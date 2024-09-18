10 nejlepších integrací Pipedrive pro zvýšení produktivity CRM v roce 2025

Přizpůsobte se, nebo zůstanete pozadu.
Toto rčení platí zejména pro prodej a řízení vztahů se zákazníky.
Síla CRM integrací, zejména platforem jako Pipedrive, je zcela zřejmá. Aplikace a integrace Pipedrive jsou nezbytnými marketingovými nástroji, které mění způsob, jakým firmy zpracovávají své prodejní procesy a interakce s klienty.
Díky hladké integraci různých aplikací a služeb rozšiřují integrace Pipedrive CRM funkčnost již tak robustního CRM nástroje. Umožňují firmám vytvořit efektivnější, propojenější a produktivnější prodejní prostředí s jasným přehledem o prodejním procesu.
Pro ty, kteří chtějí vylepšit své schopnosti v oblasti správy CRM, není porozumění a využití těchto integrací jen možností – v moderním digitálním prostředí je to nutnost.
Co byste měli hledat v integraci Pipedrive?
Klíčem je hledat funkce, které pomáhají obchodním zástupcům zlepšovat a zvyšovat efektivitu a produktivitu pomocí správných CRM dat. Základní faktory, které je třeba zohlednit při integraci Pipedrive CRM:
- Funkce automatizace prodeje: Integrace, které automatizují úkoly související s prodejem, jako jsou následné kroky, plánování a sledování nových potenciálních zákazníků, mohou výrazně zvýšit efektivitu. Hledejte funkce, které automatizují rutinní prodejní činnosti, aby se snížila manuální práce a minimalizovala možnost lidské chyby.
- Integrace e-mailového marketingu: Synchronizace s platformami e-mailového marketingu je zásadní. Tato funkce umožňuje plynulé řízení kampaní přímo z CRM, sledování interakcí a reakcí pro lepší péči o potenciální zákazníky a jejich konverzi.
- Pokročilá analytika a přizpůsobitelné reporty: Vyberte si integrace s podrobnou analytikou a přizpůsobitelnými funkcemi reportování CRM. Tyto nástroje vám pomohou sledovat prodejní výkonnost, předpovídat trendy a analyzovat stávající data pro informovanější rozhodování.
- Funkce pro spolupráci: Funkce usnadňující spolupráci v týmu, jako jsou sdílené kalendáře, přidělování úkolů a aktualizace v reálném čase, jsou nezbytné. Zajišťují, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně a mohou společně efektivně vykonávat nejdůležitější práci.
- Aplikace a integrace třetích stran: Hledejte možnost snadného propojení Pipedrive s širokou škálou aplikací třetích stran a dalších aplikací, jako jsou účetní software, Google Sheets, komunikační nástroje a systémy pro řízení projektů. Tím se rozšiřuje funkčnost Pipedrive a vytváří se komplexnější ekosystém.
- Správa kontaktů a potenciálních zákazníků: Vylepšené funkce správy kontaktů a potenciálních zákazníků, včetně nástrojů pro segmentaci, sledování historie kontaktů a přizpůsobitelných kritérií pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, jsou nezbytné pro efektivní správu CRM.
- Přizpůsobitelná automatizace pracovních postupů: Schopnost vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy na míru vašim konkrétním prodejním procesům je zásadní. Tato funkce umožňuje větší flexibilitu a efektivitu při řízení prodejních cyklů.
10 nejlepších nástrojů pro aplikace a integrace Pipedrive, které můžete použít v roce 2024
Oblast CRM nástrojů se neustále vyvíjí a četné integrace vylepšují funkčnost a efektivitu platforem, jako je Pipedrive. Podívejme se na 10 nejlepších integrací nebo alternativ Pipedrive, které vynikají svými inovativními funkcemi a významným dopadem na pracovní postupy ve firmách.
1. Talkdesk
Talkdesk je cloudové řešení call centra, které je ideální pro firmy, které chtějí vylepšit zákaznickou podporu prostřednictvím Pipedrive. Dokonale se integruje s Pipedrive a díky svým pokročilým funkcím zlepšuje správu interakcí se zákazníky.
Nejlepší funkce Talkdesk
- Omnichannel podpora: Nabízí hladkou integraci s různými komunikačními kanály, včetně hlasu, SMS a sociálních médií.
- Pokročilé funkce call centra: Funkce jako nahrávání hovorů, reportování v reálném čase a analytika zlepšují zákaznickou podporu
- Integrace CRM: Přímá integrace s Pipedrive zajišťuje synchronizaci a přístup k existujícím datům.
- Informace založené na umělé inteligenci: Poskytuje informace založené na umělé inteligenci pro lepší rozhodování a analýzu interakcí se zákazníky.
Omezení Talkdesk
- Některé recenze naznačují, že počáteční nastavení může být pro nové uživatele složité.
Ceny Talkdesk
- CX Cloud Essentials: 75 $/uživatel/měsíc
- CX Cloud Elevate: 95 $/uživatel/měsíc
- CX Cloud Elite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Talkdesk
- G2: 4,4/5 (2181 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (721 recenzí)
2. PandaDoc
PandaDoc zefektivnil pracovní postupy s dokumenty díky integraci s Pipedrive a nabízí efektivní řešení pro vytváření, správu a sledování dokumentů přímo v rámci platformy CRM.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Zefektivněný pracovní postup s dokumenty: Usnadňuje vytváření, odesílání a sledování dokumentů, aniž byste museli opustit Pipedrive.
- Funkce elektronického podpisu: Nabízí právně závaznou funkci elektronického podpisu, která zvyšuje rychlost a efektivitu schvalování dokumentů.
- Knihovna šablon: Přístup k různým přizpůsobitelným šablonám pro různé obchodní potřeby.
- Oznámení v reálném čase: Informují vás o stavu dokumentů, včetně toho, kdy jsou dokumenty otevřeny, zobrazeny nebo podepsány.
Omezení PandaDoc
- Omezené možnosti přizpůsobení v nižších tarifech
Ceny PandaDoc
- Bezplatný eSign: 0 $
- Základní funkce: 19 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 49 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2317 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1085 recenzí)
3. Aircall
Aircall se profiluje jako výkonné cloudové řešení pro call centra a telefonní systémy, které se hladce integruje s Pipedrive a optimalizuje telefonní komunikaci v rámci CRM workflow. Tato integrace zefektivňuje komunikační kanály, zlepšuje zapojení zákazníků a rozšiřuje možnosti podpory.
Nejlepší funkce Aircall
- Přímá integrace CRM: Snadná synchronizace s Pipedrive zajišťuje plynulé zaznamenávání hovorů
- Snadno použitelné rozhraní: Týmy jej snadno přijmou a využijí
- Pokročilé funkce volání: Zahrnuje nahrávání hovorů, hlasovou schránku a přizpůsobitelné možnosti směrování hovorů
- Analýzy v reálném čase: Poskytují cenné informace o výkonu hovorů a interakcích se zákazníky.
Omezení Aircall
- Jelikož se jedná o cloudovou službu, kvalita hovorů závisí do značné míry na připojení k internetu.
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny Aircall
- Základní funkce: 30 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Aircall
- G2: 4,3/5 (938 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (410 recenzí)
4. Yesware
Yesware je významný nástroj pro sledování e-mailů a zvýšení produktivity, který propojuje Pipedrive a vylepšuje strategie e-mailové komunikace v rámci CRM systémů. Je navržen tak, aby zefektivnil e-mailové pracovní postupy a zlepšil prodejní aktivity prostřednictvím efektivního sledování a analýzy.
Nejlepší funkce Yesware
- Sledování e-mailů: Poskytuje informace o tom, kdy jsou e-maily otevřeny a přečteny, což pomáhá prodejním týmům měřit úroveň zájmu.
- Šablony a reporty: Poskytuje přizpůsobitelné e-mailové šablony a podrobné reporty o výkonu e-mailových kampaní.
- Plánovač schůzek: Zjednodušuje proces plánování schůzek přímo z e-mailů a zvyšuje efektivitu.
- Integrace Salesforce: Spolu s Pipedrive se dobře integruje se Salesforce, čímž přidává všestrannost k jeho oblíbeným aplikacím.
Omezení Yesware
- Někteří uživatelé považují pokročilejší funkce zpočátku za poněkud složité na používání.
- Zaměřeno především na e-mailové funkce, což může pro některé uživatele omezovat jeho rozsah
Ceny Yesware
- Pro: 15 $/uživatel/měsíc
- Premium: 35 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 65 $/uživatel/měsíc
Hodnocení Yesware
- G2: 4,4/5 (812 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (175 recenzí)
5. Aeroleads
AeroLeads je výkonný nástroj pro generování a vyhledávání potenciálních zákazníků, který je známý svou účinností při vyhledávání firemních e-mailů a telefonních čísel. Jeho integrace s Pipedrive zefektivňuje přenos těchto cenných potenciálních zákazníků přímo do systému B2B CRM, což významně pomáhá prodejnímu týmu.
Nejlepší funkce AeroLeads
- Generování potenciálních zákazníků: Vyniká v hledání firemních e-mailů a telefonních čísel, což je klíčové pro outbound marketingové kampaně.
- Správa potenciálních zákazníků: Umožňuje efektivní organizaci a správu potenciálních zákazníků, kterou lze přímo synchronizovat s Pipedrive.
- Rozšíření pro Chrome: Nabízí praktické rozšíření pro Chrome, které umožňuje získávat potenciální zákazníky z LinkedIn, AngelList a dalších platforem.
- Hromadný export dat: Umožňuje uživatelům hromadně exportovat existující data, která lze poté importovat do Pipedrive pro další zpracování.
Omezení AeroLeads
- Někteří uživatelé uvádějí, že zvládnutí všech funkcí nástroje vyžaduje určitou dobu učení.
- Jeho primárním zaměřením je generování dat o potenciálních zákaznících, což nemusí pokrývat všechny aspekty potřeb CRM.
Ceny AeroLeads
- Začněte: 49 $/měsíc
- Climb: 149 $/měsíc
- Cruise: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení AeroLeads
- G2: 4,0/5 (61 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (38 recenzí)
6. Kixie
Kixie se hladce integruje s Pipedrive a nabízí pokročilé telefonní řešení, které vylepšuje komunikaci a prodejní procesy v rámci platformy CRM. Je to oblíbená volba pro firmy, které chtějí zlepšit své telefonické operace a zapojení zákazníků prostřednictvím přímé integrace CRM.
Nejlepší funkce Kixie
- Integrovaný dialer: Umožňuje přímé volání v rámci Pipedrive, čímž zefektivňuje komunikační proces.
- Nahrávání hovorů a analýza: Nabízí nahrávání hovorů pro účely dodržování předpisů a školení spolu s podrobnou analýzou hovorů.
- Automatické zaznamenávání hovorů: Zajišťuje, že všechny hovory jsou automaticky zaznamenány v Pipedrive, čímž se udržují přesné záznamy.
- SMS funkce: Zahrnuje SMS funkce pro rozmanitější komunikační strategii
Omezení Kixie
- Jelikož se jedná o cloudový systém, může být kvalita hovorů ovlivněna stabilitou internetového připojení.
- Některé pokročilé funkce jsou omezeny na vyšší tarify, které mohou vyžadovat další investice.
Ceny Kixie
- Integrované: 30 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 50 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 70 $/uživatel/měsíc
Hodnocení Kixie
- G2: 4,0/5 (61 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (273 recenzí)
7. Drip
Drip je renomovaná e-commerce CRM platforma, která se snadno integruje s Pipedrive a přináší do CRM ekosystému pokročilé funkce e-mailového marketingu a automatizace. Hodí se pro e-commerce podniky, které využívají zákaznická data pro personalizované marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Drip
- E-commerce CRM: Specializuje se na řízení vztahů se zákazníky v oblasti elektronického obchodování a nabízí nástroje přizpůsobené pro tento sektor.
- Automatizace e-mailového marketingu: Robustní automatizační funkce pro vytváření a správu cílených e-mailových kampaní
- Segmentace a personalizace: Pokročilé segmentační funkce umožňují vysoce personalizované interakce se zákazníky.
- Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů: Intuitivní vizuální nástroj pro snadnou tvorbu komplexních automatizovaných pracovních postupů
Omezení Drip
- Ačkoli je tento nástroj velmi výkonný, je primárně přizpůsoben pro elektronický obchod, což nemusí vyhovovat všem obchodním modelům.
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že zvládnutí pokročilých funkcí vyžaduje určité období učení.
Drip pricing
- Základní: 19 $/měsíc
- Pro: 122 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení Drip
- G2: 4,4/5 (458 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (180 recenzí)
8. Leadfeeder
Leadfeeder je výkonný nástroj pro generování potenciálních zákazníků a sledování webu, který se hladce integruje s Pipedrive. Specializuje se na identifikaci anonymních návštěvníků webových stránek a jejich přeměnu na kvalitní potenciální zákazníky, což je funkce, která v kombinaci s CRM funkcemi Pipedrive výrazně vylepšuje prodejní a marketingové strategie.
Nejlepší funkce Leadfeeder
- Identifikace návštěvníků: Identifikuje společnosti a jednotlivce, kteří navštíví váš web, a poskytuje cenné informace o potenciálních zákaznících.
- Hodnocení a třídění potenciálních zákazníků: Nabízí funkce hodnocení a třídění potenciálních zákazníků, aby bylo možné upřednostnit ty nejslibnější.
- Automatická synchronizace potenciálních zákazníků: Plynulá synchronizace potenciálních zákazníků do Pipedrive, zefektivnění procesu správy potenciálních zákazníků
- Přizpůsobitelné filtry potenciálních zákazníků: Umožňují vytvářet vlastní filtry pro segmentaci potenciálních zákazníků na základě konkrétních kritérií.
Omezení Leadfeederu
- Nemusí vždy identifikovat každého návštěvníka, zejména jednotlivé spotřebitele.
- Účinnost úzce souvisí s množstvím a kvalitou návštěvnosti webových stránek.
Ceny Leadfeeder
- Lite: bezplatná verze
- Premium: 55 $/měsíc
Hodnocení Leadfeeder
- G2: 4,4/5 (771 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (129 recenzí)
9. Klenty
Klenty je platforma pro prodejní aktivity, která se efektivně integruje s Pipedrive a vylepšuje automatizaci prodeje a zapojení potenciálních zákazníků. Je navržena tak, aby automatizovala opakující se úkoly v prodejním procesu, což umožňuje prodejním týmům soustředit se více na zapojení potenciálních zákazníků a uzavření více obchodů.
Nejlepší funkce Klenty
- Automatizace prodejních e-mailů: Automatizuje odesílání personalizovaných prodejních e-mailů ve velkém měřítku a zvyšuje tak efektivitu.
- Sledování interakcí potenciálních zákazníků: Sleduje interakce potenciálních zákazníků s e-maily a poskytuje informace pro následné strategie.
- Automatický import potenciálních zákazníků: Umožňuje automatický import potenciálních zákazníků z Pipedrive pro efektivní správu kampaní.
- Synchronizace aktivit: Synchronizuje všechny e-mailové aktivity zpět do Pipedrive a zajišťuje tak aktuálnost záznamů CRM.
Omezení Klenty
- Ačkoli je silný v automatizaci e-mailů, může mít omezené funkce v jiných kanálech komunikace.
Ceny Klenty
- Startup: 35 $/uživatel/měsíc
- Růst: 60 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 100 $/uživatel/měsíc
Hodnocení Klenty
- G2: 4,6/5 (367 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (43 recenzí)
10. Wishpond
Wishpond se jeví jako univerzální marketingová platforma, kterou lze integrovat přímo do vašeho účtu Pipedrive. Nabízí různé nástroje pro vytváření, správu a optimalizaci marketingových kampaní. Tato integrace vám umožňuje snadno spravovat vaše marketingové aktivity a prodejní kanály na jednom místě, čímž zefektivňuje proces od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Nejlepší funkce Wishpond
- Komplexní marketingová sada: Nabízí nástroje pro e-mailový marketing, vstupní stránky a reklamy na sociálních médiích, které lze spravovat v rámci Pipedrive.
- Generování a automatizace potenciálních zákazníků: Efektivní vytváření a péče o potenciální zákazníky pomocí automatizovaných akcí a pracovních postupů
- Integrace e-commerce: Hladká integrace s e-commerce platformami, vylepšující schopnost provádět cílené marketingové kampaně
- Analýzy v reálném čase: Poskytují aktuální analýzy a přehledy, které pomáhají při přijímání informovaných marketingových rozhodnutí.
Omezení Wishpond
- Noví uživatelé mohou být zpočátku ohromeni širokou škálou funkcí.
- Některé funkce, jako například připojení k Pipedrive, jsou závislé na integraci prostřednictvím platformy Zapier.
Ceny Wishpond
- Začátek: 49 $/měsíc
- Vše, co potřebujete: 99 $/měsíc
- Rychlý růst: 199 $/měsíc
Hodnocení Wishpond
- G2: 3,7/5 (161 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (133 recenzí)
Další integrace CRM
Ačkoli integrace Pipedrive nabízí řadu nástrojů pro vylepšení vaší zkušenosti s CRM, je důležité podívat se i na jiné nástroje CRM, které se integrují s různými aplikacemi a platformami a zefektivňují vaše pracovní postupy. Výborným příkladem je ClickUp, univerzální nástroj, který vyniká v oblasti CRM a řízení projektů.
ClickUp
ClickUp je více než jen nástroj pro správu projektů; je to komplexní platforma, která shromažďuje veškerou vaši práci napříč nástroji pro snadný přístup. Díky funkci univerzálního vyhledávání mohou uživatelé ClickUp rychle prohledávat propojené aplikace, soubory a další, což eliminuje potřebu prohledávat každou aplikaci zvlášť.
CRM ClickUp se propojuje s dalšími aplikacemi a integracemi, jako jsou Google Sheets, Facebook a další, což z něj činí nepostradatelný nástroj pro správu obchodů a nových potenciálních zákazníků v Pipedrive. Jeho flexibilita a snadné použití pomáhají obchodním zástupcům a dalším profesionálům soustředit se na to, co je skutečně důležité – uzavírání více obchodů a automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce ClickUp
1. Univerzální vyhledávání
Univerzální vyhledávací funkce ClickUp pomáhají najít data v oblíbených nástrojích a populárních aplikacích. Tato funkce je užitečná pro prodejní týmy a organizace zaměřené na zákaznickou podporu a e-mailový marketing, protože umožňuje efektivní organizaci a rychlý přístup k existujícím informacím.
2. Komplexní správa úkolů
Umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a aktualizovat úkoly přímo v ClickUp. Tato funkce je nezbytná pro udržení prodejních týmů na správné cestě a zajištění toho, že každý potenciální zákazník, poznámka a akce jsou pečlivě zaznamenány a sledovány.
3. Přizpůsobitelné šablony CRM
ClickUp nabízí širokou škálu šablon CRM a šablon obchodních případů, které jsou připravené k použití a vysoce přizpůsobitelné. Tyto šablony vyhovují jedinečným potřebám různých organizací a umožňují jim přesně přizpůsobit jejich CRM procesy.
4. Integrace aplikací a automatizace pracovních postupů
ClickUp umožňuje integraci s mnoha oblíbenými aplikacemi, včetně Google Sheets pro analýzu dat a Facebooku pro marketing na sociálních médiích. Prostřednictvím platformy Zapier umožňují tyto integrace plynulý přenos a automatizaci různých pracovních postupů, čímž zvyšují produktivitu a efektivitu.
5. ClickUp AI
Tato funkce představuje významný pokrok v oblasti projektového řízení a CRM nástrojů. AI nástroj ClickUp pro CRM je navržen tak, aby zvýšil vaši produktivitu tím, že vám pomůže s různými textovými úkoly. Od psaní e-mailů a vytváření obsahu pro marketingové kampaně až po generování stručných shrnutí schůzek a zpráv – ClickUp AI vám pomůže tyto procesy zefektivnit.
ClickUp AI analyzuje a optimalizuje text tak, aby byl poutavější nebo profesionálnější, v závislosti na kontextu. Tento nástroj je obzvláště užitečný při správě velkého objemu dat, kde může automaticky generovat akční položky a klíčové body, což pomáhá týmům soustředit se na jejich nejdůležitější práci, aniž by se zabývaly administrativními detaily.
Omezení ClickUp
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby plně pochopili všechny funkce
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Vlastní plán
- ClickUp Brain je k dispozici pro všechny placené tarify za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Vstříc budoucnosti: Optimalizujte CRM pomocí nejlepších integrací účtu Pipedrive pro rok 2024
V dynamickém světě CRM mohou být správné integrace klíčem k dosažení maximální efektivity a produktivity. Tento komplexní seznam 10 nejlepších integrací Pipedrive pro rok 2024 nabízí řadu nástrojů, které uspokojí různé obchodní potřeby, od prodeje a e-mailového marketingu po zákaznickou podporu a správu potenciálních zákazníků.
Kromě toho platformy jako ClickUp demonstrují všestrannost a sílu CRM nástrojů a poskytují robustní řešení pro správu úkolů a automatizaci pracovních postupů. Využijte tyto integrace, abyste zajistili, že vaše prodejní a marketingové týmy budou vybaveny tak, aby mohly prosperovat v dnešním konkurenčním prostředí.
