Vedení INTJ: Maximalizace vašich silných stránek na pracovišti

Nedávný článek v HBR uvádí, že dvě největší výzvy, kterým dnes vedoucí pracovníci čelí, jsou: „paradoxní požadavky, jako je dělat více s méně prostředky; snižovat náklady, ale zároveň inovovat“ a „bezprecedentní tempo disruptivních změn“.
Abyste byli v dnešní době dobrým vedoucím, nestačí mít manažerské schopnosti a zkušenosti v oboru. Potřebujete také sebeuvědomění a růstový přístup. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je užitečný nástroj, který vám pomůže lépe porozumět vašemu osobnostnímu typu, abyste mohli investovat do rozvoje svých silných stránek. Podívejme se, jak na to.
Myers-Briggsův typový indikátor pro hodnocení osobnosti
MBTI je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro hodnocení osobnosti, které se dnes používají. Organizace po celém světě jej využívají k porozumění svým týmům a k navrhování programů profesního rozvoje.
MBTI, původně vyvinutý v roce 1943 Katharine Cook Briggsovou a její dcerou Isabel Briggs Myersovou, je psychometrický test, který klasifikuje jednotlivce do 16 typů osobnosti na základě čtyř párů preferencí:
- Extraverze (E) vs. introverze (I): Jak směřujete/příjmáte energii
- Senzorika (S) vs. intuice (N): Jak přijímáte informace
- Myšlení (T) vs. cítění (F): Jak se rozhodujete
- Posuzování (J) vs. vnímání (P): Jak přistupujete k vnějšímu světu
Na základě vašich preferencí a vzorců chování v těchto čtyřech dimenzích můžete patřit do některého z následujících 16 typů.
Porozumění osobnostnímu typu INTJ
INTJ je zkratka pro introverzi, intuici, myšlení a soudnost. Pokud máte osobnost INTJ, vaše preference budou pravděpodobně následující:
- Introverze: Jste rezervovaný nebo uzavřený člověk, který věci tiše promýšlí na základě pozorování a analýzy.
- Intuice: Představujete si možnosti a stavíte na inovativních nápadech se zaměřením na celkový obraz.
- Myšlení: Upřednostňujete logické uvažování a ceníte si spravedlnosti. Jste vyrovnaný a rozumný.
- Soudnost: Při svém chování se opíráte o pravidla a struktury, vytváříte jasné plány a jste odhodláni je dotáhnout do konce.
Studie naznačují, že INTJ tvoří jen něco málo přes 2 % populace, což z vás dělá jeden z nejvzácnějších typů osobnosti. Nadace Myers-Briggs definuje osobnost INTJ následovně.
Mají originální myšlení a velkou motivaci k realizaci svých nápadů a dosažení svých cílů. Rychle rozpoznávají vzorce v externích událostech a vyvíjejí dlouhodobé vysvětlující perspektivy. Když se do něčeho pustí, zorganizují práci a dotáhnou ji do konce. Jsou skeptičtí a nezávislí, mají vysoké standardy kompetence a výkonu – pro sebe i pro ostatní.
Mezi slova, která se běžně spojují s osobnostmi typu INTJ, patří: orientace na vizi, logické uvažování, kritický přístup, rozhodnost a odhodlání – vlastnosti, které jsou typické pro úspěšné vedoucí pracovníky.
Prozkoumání extraverze a introverze u INTJ
Ačkoli INTJ popisuje vaše preference, neznamená to, že nikdy nezažijete opačnou vlastnost. Například jen proto, že osobnosti INTJ preferují introverzi, neznamená to, že jste asociální nebo nekomunikativní. Znamená to pouze, že když přijde na důležité rozhodnutí, raději soustředíte svou energii dovnitř, přemýšlíte a uvažujete.
Vaše introvertní intuice vám umožňuje být vizionářem, nacházet souvislosti tam, kde nejsou zřejmé, a samostatně brainstormovat. Vaše introvertní myšlení hledá logické rámce pro pochopení světa. Díky tomu jste analytický a objektivní.
Silné stránky a výzvy vedení INTJ
Hodnocení MBTI neslouží k tomu, aby klasifikovalo lidi jako dobré nebo špatné vůdce. Naopak, je to nástroj k lepšímu pochopení sebe sama, aby bylo možné využít silné stránky a překonat výzvy. Jako INTJ máte některé jedinečné silné stránky, které musíte maximálně využít.
Silné stránky stylu vedení INTJ
Strategické myšlení
INTJ jsou přirození lídři, kteří jsou strategičtí a myslí dlouhodobě. Brainstormujete možnosti, hodnotíte možné výsledky, identifikujete potenciální výzvy a připravujete plány B. To nejen zvyšuje vaše šance na úspěch, ale také vás činí spolehlivějšími v těžkých časech.
Například pokud se situace na trhu zhorší, nebudete ten, kdo ukvapeně volá po propouštění. Budete hledat inovativní způsoby, jak snížit náklady a překonat krizi, což z vás udělá lídra, za kterým stojí za to jít.
Nezávislé řešení problémů
Jste introvertní, intuitivní myslitel. To znamená, že když se setkáte s problémy, budete je řešit sami, spoléhajíc se na svou schopnost vidět vzorce a možnosti. Takže,
- Vaše rozhodnutí jsou dobře promyšlená.
- Vaše nápady nabízejí udržitelná řešení.
- Postupem času budete pravděpodobně reagovat rychleji na známé scénáře/problémy.
Soustředění a odhodlání
Vedení typu INTJ se vyznačuje odhodláním a odhodláním dosáhnout svých cílů. Jste odolní a vytrvalí v věcech, kterým pevně věříte. Vaše orientace na cíl a odhodlání vás udrží na správné cestě, ať to trvá jakkoli dlouho.
Například pokud existuje ambiciózní vesmírný program nebo velké problémy v základním vzdělávání, jsou lídři INTJ nejvhodnější, protože se budou této věci věnovat a dotáhnou ji do konce i přes všechny obtíže.
Zvědavost a instinkt
Aby si INTJ lídři vyvinuli intuici, tráví spoustu času pozorováním a získáváním znalostí o světě. Učíte se do hloubky a rozumíte základním principům a teoriím. Také se neustále držíte v obraze.
Jako vedoucí pracovník jsou tyto osobnostní rysy neocenitelné, protože vám pomáhají vidět nápady a souvislosti, které by jiní mohli snadno přehlédnout. Můžete vést inovace a vytvářet futuristická řešení, která jsou zakořeněna v realitě.
Vysoké standardy výkonnosti
Lídři typu INTJ mají vysoké standardy kompetence a výkonu. Očekáváte to nejlepší od sebe i od lidí ve svém okolí. To vám umožňuje zvyšovat hodnotu, kterou vytváříte, budovat konkurenční výhodu a vést organizaci k větším úspěchům.
Výzvy stylu vedení INTJ
Tyto stejné vlastnosti, které jsou pro vedoucího pracovníka vynikající, se mohou proměnit v nepřekonatelné výzvy, pokud zůstanou bez kontroly. Myers-Briggsův rámec to nazývá „přeháněním“. Některé příklady jsou následující.
Nereálná vize
INTJ lídr je vizionář. Pokud však vaše introvertní intuice převažuje, vaše nápady mohou být nereálné, pokud nejsou podloženy názory vašich týmů. Pokud jsou vaše nápady zamítnuty, můžete se rozhodnout vidět pouze data, která podporují vaše teorie, což vás utvrdí ve vašem postoji.
Soudící povaha
Lídři typu INTJ přirozeně upřednostňují úsudek před vnímáním. To může být rozhodující a jasné, ale také se může snadno proměnit v „odsuzování“. V extrémním případě to může vést k příliš rychlému posuzování členů týmu nebo nápadů, což může odcizit ty, kteří s vámi pracují.
V konkrétnějším smyslu to může také vést k tomu, že budete příliš kritičtí sami k sobě a budete se cítit nedostateční.
Nemožné cíle
Ve snaze stanovit vysoké standardy výkonu můžete často stanovovat nesplnitelné cíle. V důsledku toho riskujete, že sebe i svůj tým vystavíte neúspěchu a demoralizujete všechny zúčastněné.
Pravděpodobně budete vnímáni jako perfekcionisté. To vás vede k tomu, že se zabýváte maličkostmi a ztrácíte čas, který by mohl být využit k dosažení odpovídajících výsledků.
Nedostatečná komunikace
Vaše introverze vás vede k tomu, že trávíte hodně času sami se sebou, zkoumáte nápady a možnosti. Rozhodujete také sami za sebe. To může vypadat, jako byste se snažili být osamělým vlkem, nechtěli spolupracovat nebo delegovat a selhávali v řízení týmu.
Bez jasného popisu vašeho rozhodovacího procesu se vaše řešení mohou vašim týmům jevit jako zbytečně komplikovaná, což je může odradit od toho, aby se pro danou věc angažovali.
Řešení konfliktů a dynamiky týmu jako vedoucí INTJ
Jako introvertní lídři, kteří preferují samostatnou práci, INTJ typy nepěstují osobní vztahy na pracovišti. Navíc vaše myšlení a soudnost vás vedou k tomu, že vidíte věci černobíle a nechápete specifickou povahu lidských vztahů.
INTJ mají potíže s řešením konfliktů, ať už svých vlastních, nebo konfliktů mezi dvěma členy týmu. Často se rozhodujete pro vyhýbání se konfliktům, což má negativní dopad na dlouhodobou soudržnost týmu.
Vaše logické myšlení může opomíjet kvalitativní data z reálných zkušeností lidí, kteří se od vás liší. V rozmanitých týmech to může vést k nevítanému pracovnímu prostředí. Navíc se při soustředění na analýzu můžete dopustit zanedbání dopadu svých rozhodnutí na ostatní, což může mít katastrofální mezilidské důsledky.
Stejně jako každý typ osobnosti máte i vy své silné stránky a několik výzev. Se správnými postupy a nástroji můžete své slabosti určitě překonat a stát se skvělým lídrem. Zde je návod, jak na to.
Jak překonat výzvy a být úspěšným INTJ lídrem
Nejjednodušší způsob, jak být úspěšným INTJ lídrem, je využít své silné stránky a obejít své výzvy. Některé změny, které budete muset provést, mohou být behaviorální, ale mnoho lze dosáhnout pomocí správného nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Zde je několik strategií vedení, které vám pomohou uspět jako lídr typu INTJ.
Komunikujte jasně
Achillovou patou vedení INTJ je introverze, která vás nutí držet si své karty blízko u srdce. Pochopte to a vědomě praktikujte transparentní komunikaci.
Brainstormujte se svým týmem pomocí nástroje jako ClickUp Whiteboard, abyste jim ukázali, jak jste dospěli ke svým rozhodnutím.
Nastavte procesy pro důležité úkoly. Využijte „posuzující“ část svého osobnostního typu k vytvoření rámců a ochranných opatření, které budou vodítkem pro tým. Sdílejte je na ClickUp Docs a průběžně je aktualizujte, abyste svůj tým provedli celou cestou.
Zapojte se do konverzací, které týmy vedou v rámci svého pracovního dne. Prohlédněte si komentáře k úkolům v ClickUp, abyste lépe porozuměli jejich výzvám a potřebám.
Delegujte. Vaše introvertní intuice vám možná říká, že nejlepší způsob je dělat vše sami. To je zjevně nepravda. Naučte se delegovat. Využijte své vedoucí schopnosti INTJ k sepsání komplexní dokumentace toho, co potřebujete udělat, a připravte svůj tým na úspěch. ClickUp AI to za vás inteligentně shrne, abyste se k tomu mohli snadno vrátit.
Vytvořte systém kontrol a rovnováhy
Bez kontrolních mechanismů hrozí vedoucím pracovníkům typu INTJ, že se nechají unést svými nápady. Například můžete být nadšeni z toho, že do softwaru pro řízení provozu, který vyvíjíte, přidáte GenAI. Zavoláte tedy vedoucímu inženýru a požadujete, aby novou funkci zabudoval do příštího sprintu.
Podle vás je to rozumné, protože jste to důkladně promysleli. Pro vedoucího inženýra je to však nepříjemný šok, protože narušuje jeho plán a zneklidňuje jeho týmy.
Jako sebevědomý INTJ si vytvořte systém kontrol a rovnováhy. Pomocí dat vyhodnoťte, zda je možné váš nápad realizovat. ClickUp Dashboard nabízí přizpůsobitelné přehledy zahrnující více datových bodů, abyste mohli zohlednit všechny ovlivňující faktory.
Proberte to s blízkým důvěrníkem, abyste se ujistili, že je to realistické. Diskutujte se všemi zúčastněnými stranami a získejte jejich podporu. Neberte si „ne“ osobně. Když vám někdo řekne, že váš nápad je nerealizovatelný, zvažte také názor druhé strany.
Využijte některou z desítek šablon pro řízení projektů ClickUp, které vás touto cestou provedou.
Posuzujte na základě dat
Soudit je také způsob, jak nahlížet na věci. Stává se to škodlivým pouze tehdy, když soudíte bez zakotvení v realitě. Využijte tedy svůj úsudek ve svůj prospěch.
Shromažďujte data z různých dimenzí. Namísto toho, abyste se spoléhali pouze na svou intuici a označili tým za neproduktivní nebo neefektivní, prozkoumejte data o využití času. Vizualizujte závislosti úkolů v Ganttově diagramu, abyste pochopili jejich složitost. Nastavte si cíle v ClickUp Goals a sledujte pokrok.
Stanovte jasné a dosažitelné cíle
Výhodou i nevýhodou vedoucích pracovníků typu INTJ je to, že si pro sebe i svůj tým stanovují vysoké standardy. Stanovte pro svůj tým standardy, které jsou dosažitelné a motivující.
- Rozdělte své vizionářské cíle na dosažitelné milníky.
- Nastavte každý krok jako úkol v ClickUp.
- Přidejte kontrolní seznamy, abyste zajistili dodržování standardů.
- Měřte pokrok a provádějte pravidelné retrospektivy.
- Když máte pocit, že nic nefunguje nebo nikdo nesplňuje vaše výkonnostní standardy, vraťte se k tvrdým faktům.
Tyto šablony rozsahu projektu ClickUp mohou být skvělým výchozím bodem pro stanovení cílů a hranic vašeho příštího projektu.
Úzce spolupracujte se svým týmem
Vedoucí pracovníci – ať už INTJ nebo ne – musí ovlivňovat a přesvědčovat lidi, kteří mají své profesní, psychologické a emocionální potřeby, které je třeba řešit. Investujte do koučování svých lidí v oblasti mezilidských dovedností.
Jako lídr typu INTJ máte sklon být kritický. Snažte se však nebýt příliš kritický. Najděte rovnováhu mezi oceněním a kritikou. Pochopte různé pracovní styly členů svého týmu. Uznávejte a oceňujte úspěchy, abyste motivovali a posílili morálku týmu.
Budujte osobní vztahy se svými přímými spolupracovníky, abyste získali instinktivní představu o tom, jak spolu pracují. Zlepšete dynamiku týmu odstraněním překážek a umožněním přístupu.
Často kladené otázky o vedení INTJ
1. Jaký je styl vedení INTJ?
Styl vedení INTJ je způsob, jakým INTJ podle MBTI řídí lidi a týmy. Vyznačuje se strategickým myšlením, analytickým rozhodováním a zaměřením na efektivitu.
Lídři typu INTJ jsou vizionáři orientovaní na budoucnost, kteří se při racionálním rozhodování spoléhají na logiku a data. Jejich přístup bývá přímý a asertivní. Stanovují vysoké standardy a očekávají dokonalost od sebe i svého týmu.
2. Jsou INTJ dobří manažeři?
Rozhodně. INTJ mohou být vynikajícími manažery, vzhledem k jejich jedinečným silným stránkám a charakteristikám.
Díky strategickému myšlení, analytickým schopnostem a schopnosti samostatně řešit problémy jsou dobře připraveni na vedoucí pozice v podnikání.
3. Jak se stát INTJ lídrem?
Jako INTJ stavte na svých přirozených silných stránkách a snažte se minimalizovat své nedostatky. Zaměřte se na data a analýzy, ale zároveň investujte také do mezilidských vztahů. Využijte koučování a podporu k posílení své emoční inteligence.
Buďte transparentní ohledně svých procesů a zapojte svůj tým do rozhodovacího procesu. Vyzvěte členy týmu, aby přispěli svými nápady, a spolupracujte s nimi. Pozorně naslouchejte problémům a vzorcům ve svém týmu, které nejsou zřejmé nebo patrné.
Maximalizujte své silné stránky jako vedoucí pracovník typu INTJ s ClickUp
Vedení podniku dnes není vůbec snadné. Zákazníci chtějí lepší zážitky za nižší ceny. Investoři požadují růst i přes zpomalení trhu. Technologie se vyvíjí tak rychle, že něco, co jste zavedli na začátku tohoto roku, už dnes vypadá zastarale.
Stručně řečeno, věci se mění a požadavky rostou. Právě vlastnosti, které dělají z INTJ skvělé vůdce, mohou být také příčinou jejich pádu. Vaše jasné rozlišování mezi správným a špatným může být snadno vnímáno jako unáhlené závěry.
Překonejte tyto výzvy a maximalizujte své silné stránky jasnou komunikací, zapojením svého týmu do rozhodovacího procesu a zdůrazňováním své rozumné stránky.
Nástroj pro řízení projektů ClickUp vám s tím vším a ještě mnohem víc pomůže. Vyzkoušejte si to sami.