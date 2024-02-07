Evernote vs. GoodNotes: Který nástroj pro pořizování poznámek je nejlepší?

Který nástroj je ideální pro zaznamenání vašich geniálních nápadů, které vás napadnou ve 3 hodiny ráno? Která platforma vám umožní brainstormovat strategie s vašimi kolegy? A který software promění chaotický vír vašich myšlenek v přehledný a uspořádaný plán?
Odpovědí na všechny vaše otázky je aplikace pro pořizování poznámek.
Ať už si děláte poznámky z jednání, vytváříte skvělý marketingový plán nebo ukládáte články, které si musíte přečíst, špičková aplikace pro pořizování poznámek je důležitá.
A pokud nějakou hledáte, jsme tu pro vás.
Porovnáme dvě populární legendy v oblasti aplikací pro pořizování poznámek – Evernote a GoodNotes – a rozebíráme jejich funkce, ceny a uživatelské recenze.
Prozkoumejte klíčové funkce, zvažte klady a zápory a najděte si svého dokonalého společníka pro pořizování poznámek. Navíc máme alternativu, která by mohla všem ukrást show.
Pojďme na to!
Co je Evernote?
Evernote je oblíbená aplikace pro pořizování poznámek, která je na trhu již dlouhou dobu. Je známá svými funkcemi pro spolupráci a správu úkolů a můžete ji používat pro pořizování denních poznámek, nastavování připomínek nebo dokonce pro bullet journaling.
Evernote vám pomáhá udržovat pořádek díky centrálnímu panelu, kde můžete sledovat a kategorizovat poznámky pomocí zásobníků a štítků. Umožňuje vám rychle vyhledávat věci, aniž byste museli prohledávat celou databázi.
Navíc můžete synchronizovat poznámky mezi zařízeními, takže k nim budete mít přístup kdekoli. Podporuje spolupráci v týmových projektech, aniž byste se museli obávat nekompatibility zařízení.
Podívejme se na některé z nejlepších funkcí a cenových plánů Evernote.
Funkce Evernote
Zde jsou nejdůležitější funkce Evernote:
1. Web Clipper
Evernote Web Clipper je rozšíření prohlížeče, které vám umožňuje zachytit celé webové stránky, články, obrázky nebo jen vybraný text z internetu a uložit je přímo do vašeho účtu Evernote.
Pokud tedy narazíte na zajímavý článek, můžete jej snadno uložit do Evernote bez všech těch zbytečných reklam a titulků.
Tyto klipy se pak přehledně ukládají do vašeho účtu Evernote, takže se k nim můžete kdykoli rychle vrátit.
2. Šablony
Vyberte si z více než 50 předformátovaných šablon Evernote, které jsou připravené k okamžitému použití, abyste ušetřili čas a zefektivnili své úkoly.
Ať už potřebujete denní záznamník pro svůj rozvrh nebo šablonu pro správu projektů, abyste mohli sledovat milníky, Evernote vám to umožní.
Například šablona deníku vděčnosti Evernote je předem vyplněna tabulkami pro váš ranní deník, životní lekce a vyjádření vděčnosti. Umožňuje vám soustředit se přímo na obsah a nestarat se o design.
3. Připomenutí poznámky
Funkce připomenutí poznámek v Evernote vám umožňuje nastavit data a časy pro vaše úkoly, abyste dostávali e-mailová upozornění a měli přehled o časově náročných činnostech.
Jakmile úkol dokončíte, označte jej jednoduchým klepnutím a efektivně spravujte úkoly, aniž byste ztratili původní poznámku.
Evernote vám také pomáhá soustředit se tím, že zobrazuje připomenutí v horní části seznamu poznámek, což umožňuje snadný přístup k důležitým úkolům.
4. Nahrávání zvuku
Evernote nabízí praktické zvukové poznámky nebo funkci nahrávání zvuku, pokud psaní není vaší preferovanou metodou. Otevřete novou poznámku, klepněte na tlačítko nahrávání a zaznamenejte poznámky svým hlasem.
Tato funkce je neocenitelná, když potřebujete rychle zaznamenat něco během konverzace nebo když máte příliš plnou hlavu na to, abyste psali. Navíc k této funkci máte přístup jak na počítači, tak na telefonu.
Kromě těchto funkcí se Evernote může pochlubit také technologií optického rozpoznávání znaků (OCR), která převádí ručně psané poznámky a přidává je do aplikace v digitálním formátu.
Ceny Evernote
- Bezplatná verze: Bezplatná
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Co je GoodNotes?
GoodNotes je výkonná platforma pro pořizování poznámek, která promění jakékoli zařízení ve virtuální zápisník.
Aplikace je navržena tak, aby napodobovala pocit psaní na papír, má jednoduché uživatelské rozhraní, dobře funguje s různými stylusy a umožňuje vám rozsáhle přizpůsobovat vaše poznámky.
Kromě pořizování poznámek vyniká tato aplikace přesným převodem rukopisu na text, anotacemi dokumentů, interaktivním studiem a přizpůsobitelnými šablonami v Goodnotes.
Vaše poznámky jsou díky synchronizaci v cloudu vždy aktuální na všech vašich zařízeních Apple. GoodNotes je nyní k dispozici i pro zařízení Android a Windows, díky čemuž je ještě dostupnější.
Funkce GoodNotes
Zde jsou hlavní funkce GoodNotes:
1. Převod rukopisu na text
GoodNotes přesně převádí ručně psané poznámky na psaný text. Pomocí nástroje Lasso vyberte požadovaný text, klikněte na „Převést“ a sledujte, jak se vaše poznámky mění v psaná slova.
Tento text můžete snadno přesunout do jiných aplikací, například do aplikace se seznamem úkolů, čímž získáte větší flexibilitu při práci.
GoodNotes podporuje celou řadu stylusů, takže můžete psát nebo kreslit pomocí svých oblíbených nástrojů. Má také funkce jako potlačení dotyku dlaní a podporu pro leváky.
2. Nástroj Lasso
Nástroj Lasso Tool v aplikaci GoodNotes je praktická funkce pro správu obsahu v aplikaci. Pomocí tohoto nástroje můžete snadno vybrat konkrétní obsah tak, že kolem něj nakreslíte smyčku.
Po výběru můžete vybírat z různých akcí, jako je přesun, vyjmout, kopírování, smazání, změna velikosti a otočení vybraného obsahu.
Nástroj Lasso Tool poskytuje univerzální a efektivní způsob, jak zpracovávat a upravovat vaše poznámky a kresby, aniž byste museli vše přepisovat nebo znovu zadávat.
3. Anotace dokumentů
Funkce poznámek k dokumentům vám umožňuje zvýrazňovat, kreslit a psát do souborů PDF. Můžete přiblížit obraz, abyste mohli přesně přidávat poznámky, rychle kreslit šipky a tvary a podle potřeby upravovat a přesouvat své značky. Pište kamkoli do dokumentu a snadno sdílejte své myšlenky s ostatními.
Sdílení upravených souborů PDF je také velmi jednoduché; můžete je odeslat e-mailem, uložit nebo sdílet s jinými aplikacemi pro sdílení souborů.
4. Režim prezentace
GoodNotes nabízí praktický „prezentační režim“, který promění vaše zařízení v digitální tabuli pro přehledné prezentace. Po připojení k větší obrazovce udrží pozornost diváků a jejich soustředění.
K dispozici jsou tři možnosti zobrazení: „Zrcadlit celou obrazovku“ pro komplexní viditelnost, „Zrcadlit stránku prezentujícího“ pro přiblížení a pohyby a „Zrcadlit celou stránku“ pro zobrazení širokého obsahu.
Kromě toho vám funkce Laser Pointer, dostupná v režimech Dot nebo Trail, umožňuje zdůraznit konkrétní body. Tento režim je obzvláště užitečný během zasedání představenstva a týmových diskusí.
Ceny GoodNotes
- Zdarma: 3 poznámkové bloky
- Všechny platformy ročně: 9,99 $/rok
- Jednorázová platba Apple: 29,99 $/jednorázově
- Android a Windows Ročně: 6,99 $/rok
Evernote vs. GoodNotes: Porovnání funkcí
Ačkoli Evernote i GoodNotes mají solidní funkce a každý z nich má své věrné fanoušky, nejsou zdaleka identické.
Zde je stručné srovnání funkcí Evernote a GoodNotes:
|Funkce
|Evernote
|GoodNotes
|Rozpoznávání rukopisu
|Ano
|Ano
|Záznam zvuku
|Ano
|Ne
|Anotace PDF
|Ano
|Ano
|Synchronizace poznámek
|Ano
|Ano
|Kompatibilita napříč platformami
|Ano
|Ano
|Organizace
|Zápisníky, štítky a vyhledávání
|Zápisníky a složky
|Šablony
|Ano
|Ano
|Spolupráce
|Ano
|Ne
|Skicování
|Ano
|Ano
|Cena
|Bezplatné a placené tarify
|Placená aplikace
Funkce pro pořizování poznámek
Pořizování poznámek zahrnuje různé činnosti – od zapisování myšlenek až po skenování tištěných dokumentů. Poté je třeba všechny tyto informace uspořádat. Dobrá aplikace pro pořizování poznámek by měla být schopna vše zvládnout bez problémů.
Jak Evernote, tak GoodNotes jsou v těchto činnostech velmi dobré, ale každý trochu jiným způsobem.
Evernote
Ať už píšete na klávesnici nebo ručně, Evernote vám nabídne ještě něco navíc. Umožní vám ukládat zprávy ze Slacku a poznámky z e-mailů a upravovat zarovnání obrázků, aby váš text a média byly vždy v pořádku.
Aplikace také dobře skenuje a převádí vaše poznámky do přehledného formátu PDF. Nevýhodou však je, že do tohoto PDF nelze vkládat poznámky.
Všechny vaše poznámky jsou v této platformě uspořádány do hierarchie tří vrstev: poznámky, zápisníky a sady zápisníků. Tento styl organizace však může být trochu komplikovaný, což ztěžuje rychlé vyhledávání poznámek.
GoodNotes
GoodNotes přidává kreativní prvek do svých funkcí pro pořizování poznámek díky možnosti přidávat tvary – obdélníky, kruhy, trojúhelníky, cokoli vás napadne. Má také ikonu záložky. Jedním kliknutím se vaše konkrétní poznámky uloží do sekce záložek nebo oblíbených položek.
Stejně jako Evernote je i GoodNotes užitečný pro skenování dokumentů a jejich převod do formátu PDF. Na rozdíl od Evernote však umožňuje v PDF souborech snadno vkládat poznámky.
S GoodNotes je organizace jednoduchá – aplikace má speciální přizpůsobitelné složky, ve kterých se ukládají vaše poznámky. Chcete najít poznámku z před několika měsíců? Jedním kliknutím ji máte.
Spolupráce
Při práci s více týmy je nevyhnutelné spolupracovat na poznámkách, které jste si pořídili. Proto je důležité porozumět funkcím pro spolupráci, které vaše platforma pro pořizování poznámek nabízí.
Jak Evernote, tak GoodNotes umožňují týmovou spolupráci, každý svým vlastním způsobem.
Evernote
Evernote nabízí mnoho funkcí, které usnadňují spolupráci a dávají vám úplnou kontrolu nad tím, jak ostatní prohlížejí a upravují vaše poznámky.
Kromě základního sdílení odkazů mají verze Premium a Business této platformy nástroje pro správu úkolů a pracovních postupů a brainstorming. Ty vám pomohou hlavně při zvládání velkých úkolů a povinností a při správě termínů.
GoodNotes
GoodNotes také nabízí cenné funkce pro spolupráci s kolegy a členy týmu.
Hlavní funkcí pro spolupráci je sdílení odkazů, které vám umožňuje sdílet více odkazů na všechny vaše poznámky a dokumenty v aplikaci jediným kliknutím.
Navíc můžete odkazy sdílené ostatními ukládat přímo do svých poznámek, což z této platformy činí pohodlné místo pro snadnou spolupráci.
Integrace
Pokud pracujete s úkoly na různých platformách, chcete, aby vaše aplikace pro pořizování poznámek s nimi dobře spolupracovala. Kdo by chtěl celý den přepínat mezi aplikacemi, že?
Aplikace pro pořizování poznámek s pevnou integrací šetří čas a efektivně zefektivňuje vaši práci.
Jak Evernote, tak GoodNotes nabízejí podporu užitečných integrací.
Evernote
Evernote chápe důležitost integrace, zejména v pracovním prostředí.
Lze ji integrovat s oblíbenými pracovními platformami, jako jsou Microsoft Teams, Gmail, Outlook a Slack, takže k informacím z nich máte přístup, aniž byste museli ručně přepínat mezi úkoly.
GoodNotes
Podobně GoodNotes nabízí podporu integrace napříč platformami, což vám umožňuje prohlížet GoodNotes z různých zařízení pomocí prohlížečů jako Safari, Firefox, Google Chrome a dalších.
Navíc podporuje integraci s aplikacemi jako Microsoft PowerPoint, Microsoft Word a iCloud.
Ve srovnání s Evernote je však integrační podpora GoodNotes omezená. Spojuje se pouze s několika obecnými platformami.
Evernote vs. GoodNotes: Kdo je vítězem?
Vybrat vítěze mezi GoodNotes a Evernote je obtížné, protože obě aplikace pro pořizování poznámek mají svá omezení.
Evernote je skvělý pro profesionální prostředí. Zvládá velké dokumenty, efektivně spravuje úkoly a hladce se integruje s oblíbenými pracovními platformami, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Gmail.
Navíc nabízí nástroje, které zjednodušují pracovní postupy a podněcují kreativní nápady.
Na druhou stranu, GoodNotes je vhodnější pro akademické a osobní použití. Obsahuje nástroje, jako jsou vestavěné kartičky pro zlepšení interaktivního studia, což z něj dělá skvělého společníka pro studenty.
Evernote vs. GoodNotes na Redditu
Zjistili jsme, co si uživatelé Redditu myslí o GoodNotes vs. Evernote. Mnozí z nich používají jak Evernote, tak GoodNotes, ale pro různé účely.
Někteří uživatelé si Evernote nemohou vynachválit.
„Miluji webový clipper, organizování poznámek pomocí poznámkových bloků a značek, možnost vyhledávat poznámky z obsahu přiložených dokumentů, možnost odesílat e-maily do Evernote do určených poznámkových bloků a dokumentová kamera je také velmi užitečná. Synchronizace je bezproblémová.“
Další uživatel zmiňuje, že GoodNotes je ideálním řešením pro akademické účely díky svým možnostem přizpůsobení, organizaci a kompatibilitě s zařízeními Apple.
„GoodNotes 5 používám pro akademické poznámky a…
Líbí se mi široká škála typů papíru, které jsou k dispozici v GoodNotes (např. čtverečkovaný papír, linkovaný papír, obyčejný papír), a také to, jak snadné je stahování různých šablon (např. chemický papír) z různých zdrojů. Líbí se mi také to, jak aplikace umožňuje organizovat poznámky do složek a „sešitů“. Funguje neuvěřitelně dobře s Apple Pencil 2. generace a má mnoho užitečných funkcí...“
Není zde žádný jasný vítěz; uživatelé se snaží vybrat nástroj, který nejlépe vyhovuje jejich každodenní práci. Obě aplikace pro pořizování poznámek mají své vlastní fanoušky. Existuje však jedna aplikace, která jim může oběma konkurovat.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Evernote vs. GoodNotes
Evernote je tedy nejvhodnější pro profesionály a GoodNotes se hodí spíše pro studenty. Co když byste chtěli vlastnosti obou nástrojů v jednom?
Seznamte se s ClickUp – výkonnou platformou pro zvýšení produktivity, která je perfektní alternativou k Evernote a GoodNotes.
ClickUp není jen další vychvalovaná aplikace, je to vaše komplexní řešení pro pořizování poznámek a správu projektů.
Představte si, že nahradíte několik nástrojů jednou uživatelsky přívětivou platformou nabitou funkcemi, jako je editace bohatého textu, robustní správa úkolů a silná integrace s více než 1000 aplikacemi, která vám pomůže dokončit úkoly s předstihem před termíny, zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
ClickUp je navržen tak, aby vyhovoval mnoha osobním i obchodním účelům, ať už pracujete na školním projektu nebo plánujete uvedení nového produktu na trh. S ClickUpem můžete snadno vizualizovat, spolupracovat a sledovat průběh svých projektů – vše pod jednou střechou.
Spravujte nápady a úkoly pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs je ideální pro správu poznámek, vytváření wiki stránek, přidávání tabulek, vkládání záložek a propojování úkolů nebo povinností s poznámkami. Tento nástroj vám umožňuje pracovat, psát a upravovat dokumenty ve spolupráci s vaším týmem v reálném čase, takže všichni budou doslova na stejné stránce. Můžete také označovat členy, přiřazovat jim úkoly, žádat o aktualizace a zanechávat komentáře k vytvořeným dokumentům.
Vestavěný editor vám mezitím umožňuje přidávat widgety pro aktualizaci stavu projektu, přiřazování úkolů a změnu projektů. A pokud se obáváte úniku důvěrných informací, nemusíte se bát. Soukromí je u ClickUp Docs nejvyšší prioritou. Můžete také vytvářet sdílené odkazy a spravovat oprávnění pro řízení přístupu.
Kromě toho vám funkce šetřící čas, jako jsou šablony ClickUp a režim soustředění, zlepší zážitek z psaní.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Pište rychleji s ClickUp AI
Na rozdíl od mnoha jiných nástrojů pro psaní s umělou inteligencí vyniká ClickUp svým AI asistentem pro pořizování poznámek, který dokáže vaše 30minutové úkoly zvládnout za 30 sekund.
Ať už připravujete návrh projektu, statusové zprávy pro zákaznickou podporu nebo plánujete další e-mail pro marketingovou kampaň, ClickUp AI vám pomůže.
Pomáhá vám psát poznámky efektivněji, usnadňuje úpravy obsahu a zajišťuje dokonalé formátování díky předem strukturovaným tabulkám, záhlavím a dalším funkcím. Opravdu neexistuje lepší nástroj pro automatizaci dokumentů!
Uspořádejte si vše pomocí ClickUp Notes
Vytváření seznamů úkolů z vašich poznámek už nemusí být nudné.
ClickUp Notes zjednodušuje organizaci a sledování úkolů, i když jste to dosud nedělali. Editor vám umožňuje snadno převést vaše poznámky na sledovatelné úkoly a uspořádat je jako akční položky v kontrolním seznamu.
Jelikož se poznámky automaticky synchronizují mezi mobilní aplikací a rozšířením pro Chrome, můžete je vytvářet kdekoli a snadno k nim přistupovat, ať už pracujete kdekoli.
Ceny ClickUp
Začněte si dělat poznámky s ClickUp ještě dnes!
Pokud hledáte komplexní řešení pro pořizování poznámek pro svůj rušný profesní nebo akademický život, ClickUp je tou správnou volbou.
Zjednodušuje pořizování poznámek a poskytuje komplexní funkce pro spolupráci na projektech a efektivní správu úkolů.
S ClickUpem můžete vylepšit své zážitky z psaní poznámek, uspořádat si myšlenky a snadno mít přehled o všech svých aktivitách.
Začněte ještě dnes s bezplatným plánem ClickUp Free Forever!