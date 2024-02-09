Konference o finančních technologiích: Průvodce globálními událostmi v roce 2025

Ahoj, finančníci! Jste připraveni přidat do svého kalendáře několik konferencí o finančních technologiích? Máme pro vás to pravé.
Nikdy nebyla lepší doba na to, abyste se ponořili do světa fintech. Globální sektor finančních technologií zaznamenává stabilní růst tržeb a na trh neustále přicházejí inovativní řešení.
Konference o finančních technologiích nabízejí fantastické příležitosti k navázání kontaktů s lídry odvětví, vizionáři a průkopníky, díky čemuž můžete rozšířit svou síť kontaktů (a znalostní základnu). Než se nadějete, budete rozvíjet nové nápady, partnerství a strategie.
Tento článek obsahuje náš výběr nejlepších globálních konferencí o finančních technologiích, které byste v roce 2024 neměli přehlédnout. Podíváme se také na transformační sílu těchto událostí a na to, jak pohánějí digitální transformaci financí, jak je známe.
Přehled konferencí o finančních technologiích
Konference o finančních technologiích jsou místem, kde se scházejí přední poskytovatelé finančních služeb, myšlenkoví lídři, startupy, podnikatelé, rozhodovací činitelé a regulátoři.
Tyto konference se zaměřují na nejnovější trendy a výzvy ve finančních technologiích a poskytují komplexní přehled o ekosystému fintech a tématech, jako jsou:
- Umělá inteligence
- Obchodování s kryptoměnami
- Blockchain
- Integrované finance
Účastníci získají informace o tržních příležitostech, technologických pokrocích a vývoji v oblasti regulace prostřednictvím například:
- Hlavní projevy lídrů v oblasti finančních technologií
- Praktické workshopy na témata jako Web3 (např. blockchain, kryptoměny, NFT)
- Panelové diskuse na aktuální témata, jako je strojové učení
- Ukázky nejmodernějších nástrojů umělé inteligence a další
Jde především o usnadnění networkingových příležitostí a výměny znalostí.
Účastníci se mohou setkat s podobně smýšlejícími profesionály, navázat partnerství a položit základy pro spolupráci, která bude v příštích letech pohánět inovace a růst.
Společné sdílení poznatků na konferencích o finančních technologiích přispívá k vývoji inovativních řešení, sledování dnešních klíčových finančních KPI a pokroku v globálním odvětví finančních služeb.
Seznam nejlepších globálních konferencí o finančních technologiích, které můžete v roce 2024 navštívit
S akcemi od Londýna po Dubaj a dalšími místy je rok 2024 fantastickým rokem pro fintechové konference. Zde jsou nejlepší akce, které vám pomohou držet krok s budoucností fintechu.
1. FinovateEurope
Kdy: 27.–28. února 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 2 790 USD
Jak se zúčastnit: Osobně, digitálně nebo hybridně
FinovateEurope je jednou z největších konferencí o finančních technologiích v Evropě v roce 2024. Účastníci se mohou setkat s představiteli stovek globálních finančních institucí, vyslechnout si přednášky současných inovátorů v oblasti finančních technologií a seznámit se s desítkami nejmodernějších ukázek finančních technologií.
2. Fintech Meetup 2024
Kdy: 3. až 6. března 2024
Kde: Las Vegas, Nevada, USA
Cena: 3 495 USD
Jak se zúčastnit: Osobně
Fintech Meetup je propagován jako budoucnost fintechových akcí, s přednáškami, řečníky a ukázkami, které zkoumají, kam se tento průmysl ubírá. Účastníci mohou navazovat kontakty, účastnit se souběžných akcí a učit se od tisíců stejně smýšlejících profesionálů na této vzrušující třídenní konferenci.
3. MoneyLIVE Summit 2024
Kdy: 6.–7. března 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 2 799 $ (včasná registrace)
Jak se zúčastnit: Osobně
MoneyLIVE Summit je nejdéle trvající událostí v oblasti plateb a bankovnictví v Evropě. Tato fintechová konference sdružuje finanční lídry a odborníky na digitální bankovnictví a vytváří platformu, kde se rodí průlomová partnerství a urychlují inovativní nápady.
4. Budoucnost digitálních financí
Kdy: 2. až 3. dubna 2024
Kde: New Orleans, Louisiana, USA
Cena: 2 499 USD
Jak se zúčastnit: Osobně
Future Digital Finance je středně velká fintechová konference pro organizace všech velikostí. Účastníci se mohou těšit na případové studie, prezentace a panelové diskuze vedoucích manažerů a odnést si inovativní nápady, které jim pomohou na cestě do roku 2024.
5. New York Fintech Week 2024
Kdy: 8.–12. dubna 2024
Kde: New York City, New York, USA
Cena: Ceny se liší v závislosti na akci.
Jak se zúčastnit: Osobně
New York Fintech Week 2024 je inkluzivní konference s akcemi od bezplatných a otevřených pro veřejnost až po kulaté stoly pouze pro zvané, které stojí 150+ dolarů. Série je určena pro ekosystém startupů a zdůrazňuje současné iniciativy v oblasti finančních technologií.
Můžete využít New York Fintech Week tím, že si vyberete jednotlivé akce, kterých se zúčastníte, místo toho, abyste navštívili celý týden. Pro ty, kteří si v dubnu mohou uvolnit pouze jeden nebo dva dny, jsme níže vybrali dva dny, které si nesmíte nechat ujít (jeden z nich je zdarma).
6. Bankovnictví a inovace ve finančních technologiích Kulatý stůl 2024
Kdy: 9. dubna 2024
Kde: New York City, New York, USA
Cena: zdarma
Jak se zúčastnit: Osobně
Bankovní a fintechová inovační kulatá stůl 2024 je první významnou událostí v rámci New York Fintech Week. Toto jednodenní fórum sdružuje odborníky, myšlenkové vůdce a podnikatele s cílem podpořit spolupráci mezi profesionály a finančními institucemi při plánování kurzu do roku 2024 a dále.
7. Empire Fintech Conference
Kdy: 10. dubna 2024
Kde: New York City, New York, USA
Cena: 1 095 $ (super early-bird cena)
Jak se zúčastnit: Osobně
Empire Fintech Conference je naší druhou akcí v rámci New York Fintech Week. Jedná se o vzrušující jednodenní setkání současných lídrů v oblasti finančních technologií, kteří diskutují o směřování tohoto odvětví a zapojují se do neformálních rozhovorů, poutavých přednášek, informativních panelových diskusí, herních show (fintech family feud, někdo?) a debat.
8. Seamless Middle East
Kdy: 14.–15. května 2024
Kde: Dubaj, Spojené arabské emiráty
Cena: 750 $ (včasná registrace)
Jak se zúčastnit: Osobně
Konference Seamless Middle East je již 24 let místem setkání nejinovativnějších mozků z oborů finančních technologií, plateb, bankovnictví, maloobchodu a digitálního marketingu. Účastníci se mohou těšit na třídenní konferenci s více než 500 odborníky, kteří budou diskutovat o nejnovějších trendech, technologiích a disruptivních prvcích, které formují náš digitální svět.
9. Globální summit RegTech 2024
Kdy: 16. května 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 754 $ (super early-bird cena)
Jak se zúčastnit: Osobně
Global RegTech Summit je ideálním místem pro vše, co se týká fintech a regtech (regulační technologie). Účastníci se mohou setkat s globálním publikem lídrů v oblasti fintech, navázat kontakty s profesionály z oboru na vysokých pozicích a na vlastní oči vidět nejnovější inovace ve finančních službách.
10. FinovateSpring
Kdy: 21.–23. května 2024
Kde: San Francisco, Kalifornie, USA
Cena: 2 498 $ (včasná registrace)
Jak se zúčastnit: osobně, digitálně nebo hybridně
Nemůžete se zúčastnit FinovateEurope? Navštivte FinovateSpring, nejvýznamnější konferenci o finančních technologiích na západním pobřeží v roce 2024. Účastníci zde získají vše, co potřebují, aby zůstali na špici, a to díky velkému počtu odborníků, praktickým ukázkám a networkingovým akcím, kde se mohou setkat s největšími jmény v oblasti finančních technologií.
11. Consensus 2024
Kdy: 24.–31. května 2024
Kde: Austin, Texas, USA
Cena: 1 399 USD
Jak se zúčastnit: Osobně
Consensus je nejdéle trvající setkání ve světě blockchainu, Web3 a kryptoměn. Akce slibuje, že bude mít velký dopad díky smysluplným rozhovorům, vizionářským řečníkům a praktickým workshopům zaměřeným na řešení výzev, které ovlivňují odvětví v roce 2024.
12. 2024 U. S. Fintech Symposium
Kdy: 4. až 6. června 2024
Kde: Chicago, Illinois, USA
Cena: 895 $ (včasná registrace)
Jak se zúčastnit: Osobně
Šestý ročník U.S. Fintech Symposium je jednou z nejočekávanějších událostí v oblasti finančních technologií v Severní Americe. Tato konference revolučním způsobem mění způsob, jakým se lídři odvětví finančních technologií spojují – prostřednictvím smysluplných diskusí, příležitostí k navazování kontaktů a panelových diskusí.
13. Money 20/20 Europe 2024
Kdy: 4. až 6. června 2024
Kde: Amsterdam, Nizozemsko
Cena: 3 132 $ (super early-bird cena)
Jak se zúčastnit: Osobně
Money 20/20 je přední událost pro globální finanční ekosystém, která se zaměřuje na budoucnost fintech a finančních služeb. Účastníci mohou získat náskok díky špičkovým poznatkům, příležitostem k navazování kontaktů a klíčovým přednáškám.
14. Fintech + Insurtech Generations
Kdy: 12.–13. června 2024
Kde: Charlotte, Severní Karolína, USA
Cena: 299 USD
Jak se zúčastnit: Osobně
Fintech + Insurtech Generations, také známá jako Fintech Generations Insurtech, slibuje upřímné rozhovory o skutečných problémech. Účastníci si vyslechnou přední osobnosti současného fintechu hovořící o tématech, která jsou na rtech všech, a navážou trvalé kontakty s předními osobnostmi odvětví insurtechu a fintechu.
15. FinTech World Forum 2024
Kdy: 20. až 21. června 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 628 $ (včasná registrace)
Jak se zúčastnit: Osobně
FinTech World Forum je globální setkání lídrů a inovátorů z oboru, na kterém se diskutuje o budoucnosti finančních technologií. Účastníci budou mít možnost navázat kontakty s odborníky, setkat se s předními profesionály z finančního sektoru a prozkoumat dopad fintech na dnešní světovou ekonomiku.
16. FinTech Connect Asia 2024
Kdy: 27.–29. srpna 2024
Kde: Raffles, Singapur
Cena: bude oznámena později
Jak se zúčastnit: Osobně
Každoroční summit FinTech Connect Asia je místem setkání předních asijských finančních institucí a lídrů. Jedná se o vzrušující akci s inspirativními přednáškami, interaktivními workshopy, zábavnými networkingovými akcemi a dalšími aktivitami.
17. Třetí výroční fórum Financial Innovation
Kdy: 19. září 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 756 USD
Jak se zúčastnit: Osobně, virtuálně nebo hybridně
Letošní Financial Innovation Forum je prémiovou platformou pro odborníky z finančního sektoru, kde mohou diskutovat o nejnovějších osvědčených postupech, trendech, vývoji a regulačních otázkách v oblasti fintech. Účastníci se mohou těšit na interaktivní fórum, na kterém se setkávají rozhodující osobnosti a přední odborníci, kteří chtějí sdílet své nápady a navázat kontakty s dalšími experty.
18. Money 20/20 USA 2024
Kdy: 27.–30. října 2024
Kde: Las Vegas, Nevada, USA
Cena: 2 899 $ (super early-bird cena)
Jak se zúčastnit: Osobně
Nemůžete se letos dostavit do Amsterdamu? Navštivte Money 20/20 USA. Jedná se o jedno z největších a nejvlivnějších setkání lídrů v oblasti finančních služeb a fintech v Severní Americe. Účastníci naváží nové kontakty, získají důležité informace pro své podnikání a seznámí se s nejnovějšími inovacemi v tomto odvětví.
19. Fintech Talents Festival
Kdy: 11.–12. listopadu 2024
Kde: Londýn, Anglie, Velká Británie
Cena: 381 USD
Jak se zúčastnit: Osobně
Fintech Talents Festival je nejvlivnější fintech konferencí ve Velké Británii v roce 2024. Jedná se o dvoudenní akci, kterou si vizionáři a inovátoři nemohou nechat ujít, aby mohli sdílet nápady a řešit problémy v celém finančním sektoru.
20. Fintech Retreat Europe
Kdy: bude upřesněno
Cena: bude oznámena později
Kde: bude upřesněno
Jak: Osobně
Pokud jste letos zmeškali California Fintech Retreat, navštivte Fintech Retreat Europe na konci roku 2024, abyste se zapojili do inovací a networkingových příležitostí. Podrobnosti o tom, kdy a kde se toto setkání bude konat, se ještě připravují, ale slibují globálně zaměřená fóra pro lídry a profesionály v oblasti finančních technologií.
Nové trendy ve finančních technologiích diskutované na konferencích
Konference o finančních technologiích pomáhají účastníkům prozkoumat a porozumět trendům v tomto odvětví v daném roce.
Každá konference nabízí jedinečné přednášky, panely, fóra, diskuse a další informace o různých tématech. Mnoho konferencí v roce 2024 se však zaměřuje na témata jako:
- Umělá inteligence a nástroje pro automatizaci procesů založené na AI
- Blockchain
- Kryptoměna
- Decentralizované finance (DeFi)
- Strojové učení
Uvidíte také diskuse o regulačních zákonech, standardizaci procesů, řízení dodavatelského řetězce, ověřování identity a integraci digitálních měn do našich finančních systémů.
Kromě toho se můžete těšit na diskuse o roli rizikového kapitálu ve fintech, který podporuje inovace a pohání růst v celém odvětví. Několik konferencí se pravděpodobně bude věnovat prozkoumání jeho role ve fintech a tomu, jak formuje celosvětovou scénu.
Další věcí, která bude pravděpodobně zdůrazňována na většině konferencí o finančních technologiích v roce 2024, je duch inovace a disruptivních změn. To zahrnuje diskuse o tom, jak mohou jednotlivci, startupy a podnikatelé využít finanční technologie k vývoji nových řešení a vytváření hodnot v celém spektru digitálních financí.
Dalšími tématy, na která se můžete těšit, mohou být:
- Role fintech nástrojů založených na umělé inteligenci při zefektivňování procesů v celém odvětví
- Jak digitální bankovnictví a otevřené bankovnictví sbližují banky a fintech
- Přední taktiky kyberbezpečnosti pro prevenci finančních ztrát a podvodů
- Jak mohou nástroje umělé inteligence pro účetnictví a finance zlepšit přesnost a poskytnout cenné poznatky
- Strategie a nástroje pro správu zdrojů pro startupy a podnikatele
Role konferencí o finančních technologiích při utváření budoucnosti financí
Konference o finančních technologiích utvářejí budoucnost financí tím, že podporují inovace, spolupráci a výměnu znalostí mezi lídry v oboru. Tyto platformy umožňují myšlenkovým lídrům, investorům, technologům a tvůrcům politik prozkoumat nové trendy, diskutovat o regulačních výzvách a představit nejmodernější digitální řešení.
Konference o finančních technologiích mají také významný vliv na prestižní akce, jako je Světové ekonomické fórum (WEF), kde diskuse a poznatky z konferencí o finančních technologiích ovlivňují politická rozhodnutí, utvářejí agendy a zdůrazňují relevantní priority v tomto odvětví.
Tipy pro plánování a maximální využití konference o finančních technologiích
Konference o finančních technologiích nejsou jen o tom, že se na nich ukážete. Abyste z nich vytěžili maximum, zkuste si naplánovat, co budete dělat před, během a po každé události.
Nástroje jako ClickUp vám slibujeme, že celé plánování a implementaci usnadní více, než se zdá.
ClickUp vám pomůže naplánovat všechny události a úkoly související s účastí na konferencích o finančních technologiích a mnoho dalšího. Zde je krátký příklad, jak jej můžete využít pro události v roce 2024.
Před konferencí o finančních technologiích
Účast na konferenci o finančních technologiích začíná zakoupením vstupenky, hledáním ubytování, rezervací letu a dalšími kroky. Právě v tom vyniká kalendář ClickUp.
Pomocí zobrazení kalendáře získáte přehled o dnech, týdnech a měsících kolem každé události. Vytvořte si úkoly a termíny, abyste si zajistili potřebné vstupenky a rezervace.
Jak se konference blíží, podívejte se na program a naplánujte si itinerář pro každý den. Určete, které aktivity a přednášky mají nejvyšší prioritu a které plánujete vynechat, a poté je zadejte do svého kalendáře ClickUp, abyste vždy věděli, co vás na konferenci čeká.
Pokud chcete šablonu, která vám to usnadní, podívejte se na šablonu ClickUp Conference Agenda Template. Je navržena pro plánování konference v zákulisí, ale stejně jako všechny šablony ClickUp ji lze snadno přizpůsobit vašim potřebám (v tomto případě jako účastník namísto organizátor).
Během konference o finančních technologiích
Konference nám často zanechávají hromady poznámek a ještě více informací v hlavě, které si musíme zapsat nebo prodiskutovat. Právě k tomu slouží ClickUp Notepad! Použijte jej k rychlému zaznamenání poznámek o všem, co se naučíte nebo co chcete později znovu prozkoumat.
Můžete také využít ClickUp Whiteboards pro volnější přístup, který umožní vašemu týmu spolupracovat po celou dobu konference.
Po konferenci o finančních technologiích
Po skončení konference budete připraveni všechny získané informace rozebrat na konkrétní úkoly a cenné poznatky. ClickUp Whiteboards je pro tento úkol ideálním nástrojem. Můžete také použít ClickUp Meetings, abyste s týmem zhodnotili a rekapitulovali událost.
Denní aplikace ClickUp v oblasti finančních technologií
ClickUp je tu pro vás kdykoli, nejen v době konferencí! Ne nadarmo je to jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů na trhu.
Například můžete využít finanční funkce ClickUp k sledování finančních cílů, dohledu nad účty, výpočtu zisků a správě výdajů. To je užitečné pro náklady od účasti na konferencích po každodenní provoz a rozpočty projektů.
Využijte finanční funkce spolu se šablonou ClickUp Finance Management Template k organizaci finančních dat, sledování výdajů a monitorování přidělování rozpočtu.
ClickUp také nabízí tisíce šablon pro finance, automatizaci obchodních procesů, řízení projektů a IT (mimo jiné), které vám ušetří čas a peníze.
Například naše sbírka šablon pro zlepšení procesů zahrnuje šablonu ClickUp Create Process Efficiently, která poskytuje strukturované pracovní postupy a seznamy úkolů.
Stručně řečeno, ClickUp má nástroje, které vám pomohou se vším, od plánování zdrojů až po zaškolování nových zaměstnanců. Ať už potřebujete pomoc s čímkoli, ClickUp je tu, aby vám pomohl.
Časté dotazy
1. Co znamená „konference o finančních technologiích”?
Konference o finančních technologiích sdružuje odborníky z oboru, podnikatele, investory a tvůrce politik na akci, která představuje a podporuje diskuse o inovacích, trendech a výzvách v tomto odvětví. Tyto konference také usnadňují spolupráci, networking a sdílení znalostí, které utvářejí budoucnost financí.
2. Co je to fintechová výstava?
Fintechová výstava je podobná fintechové konferenci (nebo může být její součástí). Tyto výstavy sdružují fintechové společnosti, startupy, investory a další zainteresované strany, které chtějí představit své produkty, služby a inovace. Fintechové výstavy obvykle zahrnují výstavní stánky, ukázky produktů, hlavní projevy, networkingové akce a panelové diskuse.
3. Co je to fintech summit?
Fintech summit je setkání lídrů odvětví na vysoké úrovni, kde se diskutuje o důležitých otázkách, trendech a příležitostech v rámci tohoto sektoru. Na rozdíl od tradičních konferencí o finančních technologiích se summit obvykle zaměřuje na strategické diskuse s jasným cílem, spíše než na otevřený formát. Součástí summitů jsou také networkingové akce a prezentace myšlenkových lídrů.
Od networkingu po sdílení znalostí
Při vyplňování kalendáře na rok 2024 zajímavými konferencemi o finančních technologiích nezapomeňte, že efektivní organizace a hladká spolupráce jsou klíčové pro maximalizaci vašich zkušeností a poznatků.
ClickUp přináší revoluci v navigaci na konferencích o finančních technologiích a zefektivňuje váš přístup k plánování událostí, správě úkolů a uplatňování nově získaných znalostí.
Jste připraveni proměnit inspiraci v akci s každým kliknutím?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp – je to zdarma!