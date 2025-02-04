10 nejlepších alternativ WordPressu v roce 2025 (recenze a ceny)

Ve světě, kde každý produkt a služba jsou dostupné pouhým vyhledáním na Googlu, je funkční a estetický web pro firmy nezbytností.
Abyste se odlišili, navázali kontakt se zákazníky, rozvíjeli svou značku a zvyšovali tržby, potřebujete jedinečnou online prezentaci. A k jejímu vytvoření potřebujete správné nástroje a platformu.
Pro mnoho lidí je WordPress jasnou volbou. Jeho systém pro správu obsahu usnadňuje vytváření blogů, webových stránek a obchodů i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní.
WordPress je sice skvělý, ale nehodí se pro všechny typy organizací. Jiné nástroje pro správu obsahu mohou lépe vyhovovat vašim cílům a technickým potřebám.
Pokud tedy vytváříte web od nuly nebo uvažujete o přechodu z WordPressu, vyplatí se podívat se na 10 nejlepších alternativ WordPressu.
Nejprve ale musíte vědět, kde začít.
Co byste měli hledat v alternativách WordPressu
Při výběru z seznamu alternativ WordPressu zohledněte své obchodní cíle a potřeby. Vyberte platformu, která vám nejlépe vyhovuje z hlediska ceny i funkcí.
Zde jsou základní body, které je třeba zvážit:
- Snadné použití: Vyberte si snadno použitelnou platformu, kterou si můžete přizpůsobit. Pokud nejste vývojář, platforma bez nutnosti programování s nástrojem pro tvorbu webových stránek typu drag-and-drop a zjednodušenou navigací vám usnadní údržbu.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že platforma je škálovatelná, aby mohla pojmout větší objem obsahu a rostoucí návštěvnost webových stránek v závislosti na vašem růstu.
- Funkce SEO: Nikdy nebylo na internetu tolik obsahu jako dnes. Chcete-li zvýšit své šance na lepší umístění ve vyhledávačích, je důležité nejen vytvářet kvalitní obsah, ale také pracovat s nástrojem pro tvorbu webových stránek, který nabízí pluginy pro SEO nebo integruje SEO nástroje třetích stran.
- Šablony: Hledejte alternativy WordPressu, které nabízejí přizpůsobitelné šablony a motivy. Ušetříte tak čas a vytvoříte webové stránky, které zákazníkům nabídnou poutavý a dynamický zážitek.
- Integrace s jinými platformami: Zajistěte kompatibilitu s nástroji a službami třetích stran, které splňují vaše obchodní potřeby. Pokud například prodáváte produkty přímo ze svých webových stránek, ujistěte se, že vámi vybraný nástroj pro tvorbu webových stránek je integrován s platebními bránami, e-mailovým marketingem a analytickými nástroji.
- Výkon webových stránek: Vyberte si nástroj pro tvorbu webových stránek s vylepšeným výkonem a bezchybným zákaznickým zážitkem. To zahrnuje mimo jiné rychlejší načítání stránek, spolehlivou dostupnost a responzivní design.
10 nejlepších alternativ WordPressu pro rok 2024
Nyní, když víte, jak si vybrat z nejlepších alternativ WordPressu pro vaše použití, zde je seznam 10 nejlepších možností.
1. Drupal
Drupal je open-source systém pro správu obsahu (CMS), který pohání webové stránky globálních vládních organizací, mediálních společností a vzdělávacích institucí.
Jeho robustní a přizpůsobitelný rámec pro správu obsahu zvládá velké množství obsahu, dat a provozu pro všechny druhy webových stránek – od osobních blogů až po stránky zavedených podniků.
A to nejlepší? Malé společnosti s menšími technickými schopnostmi a zdroji mohou snadno spravovat webové stránky Drupal díky jednoduchým nástrojům, jako je drag-and-drop builder a hotové šablony webového designu. To z něj dělá jednu z populárních alternativ k WordPressu.
Nabízí však také vývojářům architektonický styl, který jim umožňuje využívat knihovnu modelů a modulů Drupalu k navrhování, vytváření a vylepšování funkcí webových stránek.
Nejlepší funkce Drupalu
- Zvyšte bezpečnost pomocí šifrování databáze a řízení přístupu uživatelů.
- Překládejte typy obsahu, uživatelská rozhraní a další komponenty webu na základě preferovaného jazyka uživatele.
- Získejte silnou podporu API a integraci s aplikacemi třetích stran, jako jsou nástroje pro automatizaci marketingu pro vytváření kampaní a kalendáře obsahu sociálních médií.
- Využijte správu verzí a revize obsahu pro hladkou spolupráci.
Omezení Drupalu
- Vyžaduje velké množství paměti RAM a upgrade celkové infrastruktury serveru.
- Vyžaduje časté aktualizace
Ceny Drupalu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Drupalu
- G2: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 440 recenzí)
2. Adobe Commerce (Magento)
Adobe Commerce je oblíbené řešení CMS pro elektronický obchod, které nabízí robustní, škálovatelné a přizpůsobitelné online obchody.
Podporuje headless commerce – architekturu, která odděluje front-end vašeho online obchodu od operačního back-endu zabezpečení, datových procesů, obchodní logiky atd. , což zajišťuje vyšší rychlost a škálovatelnost.
Tato platforma je známá svými pokročilými funkcemi pro správu produktů, širokou škálou přizpůsobitelných šablon a modulární strukturou, která podporuje rozšíření pro vývoj webových stránek. Má intuitivní design a poskytuje komplexní analýzu chování zákazníků, což z ní činí silnou alternativu k WordPressu.
Adobe Commerce má také prosperující komunitu vývojářů, kde se uživatelé spojují do sítě a vyměňují si nápady. Zajišťuje tak neustálé aktualizace a vylepšení svého CMS frameworku.
Vzhledem ke své specializované konfiguraci a vývoji je však Adobe Commerce na rozdíl od WordPressu dražší. Je vhodnější pro střední a velké e-shopy než pro menší obchody.
Pokud chcete udržet nízké náklady při vytváření internetového obchodu pro svou firmu, můžete vyzkoušet jejich další nabídku, Magento Open Source.
Nejlepší funkce Adobe Commerce
- Integrované nástroje pro správu vztahů se zákazníky, jako je sledování zásob a objednávek a dynamické návrhy produktů a obsahu.
- Funkce doporučování produktů založené na umělé inteligenci pro bohatší a personalizovanější zákaznickou zkušenost, která může zlepšit konverzní poměry.
- Podpora více jazyků a měn pro mezinárodní trhy
- Optimalizované mobilní nakupování pro zákazníky používající smartphony a tablety
Omezení Adobe Commerce
- Relativně dražší kvůli vysoké spotřebě serverových zdrojů.
- Náročné osvojování si přizpůsobení
Ceny Adobe Commerce
- Adobe Commerce Pro: Individuální ceny
- Spravované služby: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adobe Commerce
- G2: 4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
3. Joomla
Joomla, open-source systém pro správu obsahu, je od roku 2005 oblíbenou alternativou WordPressu a můžete jej použít k vytváření webových stránek, rozšíření a dalších forem online aplikací.
Zaměřuje se na posílení uživatelů a nevyžaduje pokročilé znalosti HTML a CSS, podobně jako web WordPress, který byste vytvořili. Uživatelé se místo toho mohou spolehnout na několik šablon a rozšíření Joomla, aby vytvořili jedinečnou webovou prezentaci pro své podnikání.
Věděli jste, že můžete využít více než 8 000 rozšíření Joomla k rozšíření funkčnosti vašich webových stránek? Jednou z nejvýznamnějších výhod používání Joomla je přístup k velké komunitě tvůrců webových stránek, kteří jsou připraveni vám pomoci s rychlou zpětnou vazbou a snadným řešením vašich problémů.
Nejlepší funkce Joomla
- Snadno spravujte obsah pomocí tříúrovňového systému článků a editoru WYSIWYG.
- Překladové balíčky v více než 70 jazycích spolu s podporou organizace obsahu pro globální positioning.
- Pravidelné aktualizace, opravy a rozšíření pro větší bezpečnost
- Zlepšete hodnocení svých webových stránek pomocí různých funkcí optimalizovaných pro SEO, jako jsou vysoce přizpůsobitelné struktury URL, URL optimalizované pro vyhledávače a meta tagy.
- Vylepšete správu webových stránek pomocí inteligentních ovládacích prvků přístupu.
Omezení Joomla
- Omezený počet doplňkových modulů omezuje možnosti designu webových stránek.
- Placené pluginy často zpomalují výkon vašich webových stránek.
Ceny Joomla
- Zdarma
Hodnocení a recenze Joomla
- G2: 4/5 (370+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 600 recenzí)
4. Squarespace
Zatímco pokročilí uživatelé WordPressu možná nepovažují Squarespace za nejlepší alternativu WordPressu, u malých a středních podniků je velmi oblíbený. A to z dobrého důvodu!
Díky intuitivnímu editoru typu drag-and-drop a dobře navrženým šablonám uživatelé nepotřebují žádné technické znalosti, aby mohli vytvářet krásné a responzivní weby. To také umožňuje poměrně rychlé spuštění webů, což je výhodou pro blogery, kreativní profesionály a malé firmy.
Jako komplexní platforma pro tvorbu a hosting webových stránek zahrnuje Squarespace vše od bezplatné domény po registraci domény a údržbu webových stránek. Podporuje blogovací stránky, analytické nástroje a funkce elektronického obchodování, což z něj činí ideální řešení pro velké podniky.
Atraktivitu Squarespace zvyšuje jeho schopnost integrovat aplikace a platformy sociálních médií s uživatelskými účty, což vám umožňuje vytvořit komplexní online přítomnost.
Nejlepší funkce Squarespace
- Vyberte si z více než 100 profesionálně navržených šablon, včetně předem navržených video šablon.
- Spravujte své webové stránky na cestách pomocí mobilní aplikace
- Zajistěte, aby vaše webové stránky fungovaly bez problémů na všech zařízeních díky kompatibilitě s responzivním designem.
- Využijte správu zásob, správu objednávek a platební brány.
- Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou nástroje pro automatizaci marketingu pro kampaně, šablony pro marketingové plány a nástroje SEO.
- Získejte přehled o návštěvnosti webových stránek, chování zákazníků a popularitě obsahu.
Omezení Squarespace
- Některé pluginy jsou drahé.
- Flexibilita designu je omezená vzhledem k velkému počtu šablon a motivů.
- Potenciální pokles výkonu při velkých nárůstech návštěvnosti
Ceny Squarespace
- Osobní: 16 $/měsíc
- Podnikání: 23 $/měsíc
- Commerce (Basic): 27 $/měsíc
- Commerce (Advanced): 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Squarespace
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2800 recenzí)
5. PrestaShop
PrestaShop je vynikající alternativou WordPressu speciálně pro použití v e-commerce. Jedná se o open-source alternativu, která poskytuje škálovatelnou a flexibilní platformu vhodnou pro obchodníky, kteří chtějí založit online obchody.
Jeho jedinečnost spočívá v poskytování specializovaných funkcí s pokročilými vlastnostmi pro správu katalogu, nákupního košíku, procesu platby, plateb a dopravy – což jsou aspekty, pro které by WordPress vyžadoval řadu pluginů.
Pokud jde o širší možnosti, PrestaShop také poskytuje CMS pro správu obsahu obchodu, blogu a přizpůsobení designu. Můžete si vybrat z více než 5000 modulů a témat, abyste rychle rozšířili svou online přítomnost a rozšířili funkce webových stránek.
Nejlepší funkce PrestaShopu
- Využijte komplexní funkce elektronického obchodování, jako je katalogizace produktů a výpočet daní na základě polohy uživatele.
- Využijte překladové balíčky pro správu obsahu ve více než 75 jazycích.
- Integrujte SEO a marketingové nástroje třetích stran, abyste mohli provozovat kampaně a zlepšit hodnocení webových stránek.
- Usnadněte zakládání zákaznických účtů prostřednictvím procesu s jedním oknem, čímž snížíte počet případů opuštění nákupního košíku.
- Využijte vestavěné analytické a reportovací pluginy ke sledování online prodejů a chování zákazníků a ke zlepšení zákaznické podpory a zkušeností.
Omezení PrestaShopu
- Drahé a málo přizpůsobitelné
- Někteří uživatelé hlásili nedostatek spolehlivé podpory komunity.
- Vyšší požadavky na hosting, které vedou k problémům s rychlostí
Ceny PrestaShopu
- Classic: zdarma
- Hostované: Ceny začínají na 26 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze PrestaShopu
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
6. Webflow
Webflow umožňuje uživatelům vytvářet a navrhovat intuitivní a responzivní webové stránky bez nutnosti programování.
Díky rozhraní typu drag-and-drop, animačnímu enginu, editoru WYSIWYG a prvkům webového designu můžete snadno vytvářet profesionální webové stránky, ale zároveň máte flexibilitu psát kód pro další přizpůsobení.
Webflow, který je určen pro malé i velké podniky, nabízí také hostingovou infrastrukturu, aby webové stránky vytvořené na této platformě byly rychlé a spolehlivé.
Webflow je známý svým dobře vybaveným systémem pro správu obsahu pro dynamickou tvorbu obsahu a podporou e-commerce webových stránek, což z něj činí oblíbenou blogovací platformu pro tvůrce.
Nejlepší funkce Webflow
- Získejte přístup k Webflow University s rozsáhlou knihovnou návodů, jak optimálně vytvářet, upravovat a spravovat webové stránky.
- Pomocí analytických a reportovacích nástrojů sbírejte údaje o chování návštěvníků webových stránek pomocí formulářů (rozbalovací nabídky, zaškrtávací políčka, textová pole atd.).
- Přidejte kód pro přizpůsobení designu webových stránek
- Integrujte je s marketingovými, sociálními médii a nástroji pro správu SEO projektů.
- Ovládejte přístup uživatelů k platformě pro spolupráci
Omezení Webflow
- Žádná nepřetržitá zákaznická podpora
- Omezená funkčnost, například absence podpory více jazyků
Ceny Webflow
Obecné
- Starter: Zdarma
- Základní: 14 $/měsíc
- CMS: 23 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
E-commerce
- Standard: 29 $/měsíc
- Plus: 74 $/měsíc
- Pokročilé: 212 $/měsíc
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Wix
Wix je alternativou WordPressu pro začínající tvůrce webových stránek, kteří upřednostňují přístupnost a snadné použití před rozsáhlou sadou funkcí a možností vlastního rozšíření.
Jedná se o cloudovou platformu pro tvorbu webových stránek a blogů, která nabízí webhosting a designové služby, což z ní činí komplexní řešení. Wix je známý svými profesionálními šablonami pro design webových stránek, které nevyžadují téměř žádné znalosti programování.
Vysoce přizpůsobitelné funkce a designové šablony Wixu pokrývají různá odvětví, díky čemuž je tento nástroj velmi univerzální. Podporuje také funkce elektronického obchodování, což z něj činí ideální volbu pro malé a střední podniky s omezenými technickými možnostmi.
Funkce můžete přidávat také prostřednictvím trhu s aplikacemi Wix, který obsahuje více než 500 aplikací.
Nejlepší funkce Wix
- Tvůrce webových stránek založený na umělé inteligenci
- Vlastní funkce elektronického obchodování, jako jsou online platby, zvrácení opuštění košíku a správa zásob.
- Hostujte média od videí po brožury ve formátu PDF na Wixu, abyste je mohli vložit do svých webových stránek a vytvořit tak poutavější zážitek.
Omezení Wix
- Relativně drahé
- Nucené reklamy v bezplatném tarifu
- Po spuštění webových stránek nelze měnit šablony.
Ceny Wix
- Light: 16 $/měsíc
- Základní verze: 27 $/měsíc
- Podnikání: 32 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9300 recenzí)
8. Weebly
Weebly je snadno použitelná platforma s funkcemi drag-and-drop, které usnadňují tvorbu a údržbu webových stránek, zejména pro jednotlivce a firmy s omezenými možnostmi vývoje webových stránek.
Weebly nabízí hostovaný nástroj pro tvorbu webových stránek s celou řadou předem navržených šablon, což z něj činí jednu z nejpopulárnějších bezplatných alternativ WordPressu.
Šablony Weebly jsou profesionálně navržené a jsou známé svou kompatibilitou se smartphony a tablety. Uživatelé mohou snadno přidávat obrázky a videa, odkazovat na jiné weby a vkládat různé widgety, aby přizpůsobili vzhled a dojem svých webů.
Platforma nabízí mnoho funkcí, mezi které patří nástroje SEO, nástroje pro podporu blogů a analytické nástroje, které pomáhají zlepšovat výkon webových stránek, jejich hodnocení a dynamickou tvorbu obsahu.
Centrum aplikací Weebly nabízí bezplatné i placené aplikace, které vylepší funkčnost vašich webových stránek.
Nejlepší funkce Weebly
- Lehké weby, které využívají optimalizovaný kód pro rychlé načítání bez přílišného zatížení zdrojů.
- Funkce elektronického obchodování, jako jsou různé platební brány, které pomáhají zlepšit zákaznickou zkušenost v obchodě.
- Vytvořte robustní blog a knihovnu obsahu s tagy, kategoriemi a integrací Facebooku.
- E-mailový marketing integrovaný do vaší stránky a obchodu
- Integrovaný systém správy daní, který vám pomůže vypočítat a sledovat daň z prodeje u jednotlivých produktů.
- Neomezená kapacita úložiště pro všechny placené tarify
Omezení Weebly
- Bezplatná verze obsahuje reklamy.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené a jakékoli úpravy vyžadují editaci kódu.
- Uživatelé hlásili omezenou integraci podcastů a sociálních médií.
Ceny Weebly
- Zdarma
- Osobní: 10 $/měsíc
- Profesionální: 12 $/měsíc
- Výkon: 26 $/měsíc
Hodnocení a recenze Weebly
- G2: 4,1/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1700 recenzí)
9. Shopify
Pokud byste raději sáhli po komplexní obchodní platformě, než abyste spojovali pluginy na WordPressu, pak je Shopify přesně to, co potřebujete.
Nejlepší nástroj pro tvorbu webových stránek od Shopify umožňuje malým i velkým firmám snadno nastavit a spravovat online obchody, včetně jednoduchých způsobů přijímání online plateb.
Stylový a moderní web, který je připraven k okamžitému použití, je snem většiny firem. Už nemusíte hledat WordPress témata pro e-shopy nebo vytvářet WordPress web od nuly.
Například Shopify nabízí integrované nástroje pro centralizaci údajů o objednávkách, plnění a zásobách napříč prodejními kanály. Poskytuje také plynulé vícekanálové platby přizpůsobené mobilním zařízením a konverzím na jedné stránce.
Uživatelé oceňují ovládací panel pro správu obchodu Shopify, který poskytuje přehledný přehled o podnikání a chování zákazníků.
Díky robustnímu frameworku pro tvorbu webových stránek a snadno použitelnému rozhraní pomáhá Shopify firmám soustředit se na to, co umí nejlépe, místo aby se musely starat o provoz a údržbu webových stránek.
Nejlepší funkce Shopify
- Používejte interní platební systém, který neúčtuje žádné poplatky za zpracování.
- Zlepšete bezpečnost a prevenci podvodů pomocí nástroje pro detekci podvodů.
- Sledujte výkonnost obchodu pomocí analytických a reportovacích nástrojů; sledujte a analyzujte chování zákazníků, návštěvnost webových stránek, prodej atd.
- Sledujte opuštění nákupního košíku zasíláním e-mailových výzev zákazníkům, aby se vrátili a dokončili svůj nákup.
- Vyberte si z více než 8000 aplikací, které můžete integrovat do infrastruktury svých webových stránek.
- Nastavte účty zaměstnanců, abyste mohli lépe spravovat svůj obchod.
Omezení Shopify
- Funkce plateb Shopify není dostupná ve všech zemích.
- Funkce blogu jsou omezené.
- Vyšší transakční poplatky a náklady spojené s prémiovými šablonami a aplikacemi
- Nucená závislost na subdoménách Shopify v základních tarifech
Ceny Shopify
- Základní: 29 $/měsíc
- Shopify: 79 $/měsíc
- Pokročilé: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6000 recenzí)
10. Ghost
Ghost je jeden z populárních blogovacích nástrojů s publikační platformou, která nabízí nástroje pro správu a tvorbu obsahu blogů. Je to ideální open-source alternativa k WordPressu pro štíhlé, nezávislé publikační weby nebo mikroblogy, které upřednostňují rychlost a uživatelský zážitek. Nabízí dvě řešení: bezplatné řešení s vlastním hostováním a plně spravované řešení PaaS s názvem Ghost (Pro).
Ghost můžete optimalizovat pro různá zařízení, abyste zajistili plynulý zážitek ze čtení. Ghost také nabízí funkce členství a placeného předplatného pro vydavatele, které jim pomáhají zpeněžit obsah.
Ghost (Pro) nabízí robustní hosting, design a bezpečnostní funkce, takže se můžete soustředit na vytváření vysoce kvalitního obsahu a zapojení zákazníků. Ghost nabízí možnosti, jako je vlastní doménové jméno a integrované nástroje SEO, které vám umožní dále personalizovat vaše webové stránky.
Nejlepší funkce Ghost
- Udržujte plynulou navigaci bez ohledu na objem obsahu díky přizpůsobivé organizaci obsahu.
- Nastavte uživatelské účty ve svém týmu s různými ovládacími prvky a oprávněními.
- Jednoduchost při psaní, úpravách a správě obsahu díky přehlednému rozhraní bez zbytečných funkcí.
Omezení Ghost
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené a pokročilé úpravy vyžadují programování.
- Žádné nativní nástroje pro optimalizaci vyhledávání
- Méně pokročilé funkce pro správu médií a obsahu ve srovnání s WordPressem.
- Omezený ekosystém pluginů
Ceny Ghost
- Starter: Cena začíná na 9 $/měsíc
- Tvůrce: Cena začíná na 25 $/měsíc
- Tým: Cena začíná na 50 $/měsíc
- Podnikání: Cena začíná na 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ghost
- G2: 4,8/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (45+ recenzí)
Další nástroje pro tvorbu obsahu
WordPress a jeho alternativní systémy pro správu obsahu jsou darem z nebes pro tvorbu, návrh a údržbu webových stránek.
Vytváření a údržba webových stránek však zahrnuje mnoho zúčastněných stran, od týmů pro vývoj webových stránek až po marketingové, finanční a právní týmy. Bez jasné komunikace, časových harmonogramů a pracovních postupů může dojít k chaosu.
Jak tomu zabránit? Jednoduše, sledujte vývoj svého webu – od prvních verzí obsahu a designu až po finální spuštění – pomocí platformy pro správu projektů, jako je ClickUp.
Nástroje AI, Docs a Marketing od ClickUp pomohly mnoha týmům snadno spravovat vytváření, úpravy a publikování obsahu na jejich webových stránkách.
ClickUp AI
ClickUp AI vám pomůže dokončit vaše nejnáročnější a časově nejnáročnější úkoly související s obsahem za zlomek času.
Chcete publikovat blogový příspěvek na svém novém webu?
Zadejte svůj požadavek do AI nástroje pro psaní a sledujte, jak vám na talíři naservíruje článek v duchu vaší značky. Nebo pokud již máte připravenou řadu blogů, použijte AI nástroj pro úpravy, aby byly ostřejší a přesvědčivější.
Spravujete agenturu zabývající se obsahem? ClickUp AI za vás vypracuje e-maily pro vaše klienty, vytvoří workflow obsahu a bude s vaším týmem brainstormovat, aby se zvýšila kvalita vašich procesů a výstupů.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je pro tvorbu obsahu tím, čím je umělecký ateliér pro malíře – poskytuje týmům zabývajícím se obsahem všechny nástroje, pracovní prostory a úložiště potřebné k společné tvorbě mistrovských děl.
Spolupracující editor v ClickUp Docs umožňuje členům týmu spolupracovat na tvorbě obsahu v reálném čase. Zahrnuje také komentáře a diskuze založené na vláknech, které šetří čas, který by jinak byl zbytečně promarněn opakovanými revizemi.
Propojením ClickUp Docs a úkolů můžete přímo v editoru vytvořit obsahový kanál a spravovat recenze a schválení před publikováním.
Dále jsou k dispozici šablony pro psaní, které zajišťují konzistentnost při tvorbě obsahu.
Díky těsné integraci veškerého obsahu do úkolů a širšího řízení projektů udržuje ClickUp psaní, kontrolu, schvalování a publikování na jednom centrálním místě a omezuje používání více izolovaných nástrojů.
ClickUp Marketing
Jakmile je váš obsah připraven k publikování, je čas jej optimalizovat pro marketing a distribuci. Marketingové funkce ClickUp vám pomohou vytvářet briefy pro multikanálové kampaně, podněcovat brainstorming nápadů pro kampaně, navrhovat marketingovou komunikaci a sumarizovat kampaně.
Můžete dále propojit marketingové plány a iniciativy s úkoly, abyste mohli sledovat jejich pokrok. Tento pokrok je k dispozici všem členům týmu. Zabraňuje se tak duplicitě a podporuje se odpovědnost.
Taková transparentnost také eliminuje nadbytečnost pracovních postupů a zprůhledňuje časové plány, což zvyšuje produktivitu týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte a sdílejte pokrok snadno pomocí vizuálních dashboardů ClickUp.
- Vytvářejte lepší obsah rychleji pomocí ClickUp AI
- Organizujte svou databázi obsahu centrálně
- Zjednodušte tvorbu nápadů díky schopnosti ClickUp shrnout konverzace, úkoly, kampaně a obsah.
- Optimalizujte termíny dodání projektů pomocí knihovny šablon ClickUp.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o plnohodnotný systém pro správu obsahu jako WordPress.
- Náročná křivka učení kvůli velkému množství funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Podrobnosti o plánech získáte od prodejního týmu.
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Spusťte svůj web pomocí platformy ClickUp pro správu projektů webového designu
Vytvoření a přizpůsobení webových stránek vašich snů by mělo být snadné díky všem těmto alternativám WordPressu, které máte k dispozici.
Přidáním univerzálního nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, však budete moci svůj web rychleji spustit, optimalizovat a vylepšovat. Zaregistrujte se na ClickUp a spusťte svůj web během chvilky!