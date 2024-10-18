10 nejlepších CRM systémů pro distributory k řízení velkoobchodu v roce 2025

Obchod je dynamické odvětví a velkoobchodní distributoři jsou páteří dodavatelských řetězců. Víte, že efektivní software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) je nezbytný – ale který je nejlepší?
CRM pro velkoobchodní distribuci vám pomůže zlepšit vaše provozní procesy, zefektivnit prodejní procesy a posunout váš velkoobchodní podnik na novou úroveň. 🙌
Připojte se k nám a objevte nejlepší CRM pro distributory a všechny, kteří potřebují softwarové nástroje pro správu zákazníků a produktů na jednom pohodlném a centralizovaném místě.
Co byste měli hledat v CRM pro distributory?
Procházení desítek možností při výběru nejlepšího CRM pro vaši distribuční společnost může být náročné. Zvažte tyto klíčové faktory, abyste zajistili hladký chod vašeho velkoobchodního distribučního podnikání:
- Funkce v reálném čase: Hledejte softwarové řešení CRM, které poskytuje okamžitý přehled o vašem prodejním procesu, interakcích se zákazníky a správě zásob.
- Uživatelsky přívětivé dashboardy: Zaměřte se na prodejní CRM, které vašim týmovým členům usnadní přístup k metrikám, modulům a dalším klíčovým funkcím
- Funkce pro správu projektů: Vyberte si nástroj, který synergicky propojuje CRM a správu projektů, aby vaše firma mohla prosperovat na dnešním trhu 📈
- Přizpůsobitelné nástroje: Najděte CRM systém s přizpůsobitelnými nástroji pro jedinečné potřeby vaší společnosti. Od správy potenciálních zákazníků po automatizaci prodeje, potřebujete CRM řešení, které můžete nakonfigurovat tak, aby odpovídalo vaší dynamice
- Integrace marketingu: Hledejte nástroje, které integrují software pro automatizaci marketingu a vytvářejí holistický přístup k zapojení zákazníků
Pokud jsme opomněli nějaké funkce, které odpovídají vašim obchodním cílům, poznamenejte si je nyní. Především upřednostněte to, co vaše firma potřebuje pro svou jedinečnou strategii CRM.
10 nejlepších CRM systémů pro distributory
Tyto softwarové řešení CRM mohou vylepšit e-mailový marketing, zákaznickou podporu, správu kontaktů a další funkce vaší distribuční společnosti.
Od prognózování po následné kroky – tyto špičkové CRM nástroje mají vše, co je potřeba, aby držely krok s distribučním průmyslem, takže nebudete mít pocit, že se snažíte zvládnout příliš mnoho věcí najednou. 🤹
1. ClickUp
ClickUp CRM je nejlepší volbou SaaS pro velkoobchodní distribuci a komplexní správu projektů. ClickUp však není jen nejlepší CRM software. Je to přední bezplatný software pro správu projektů, který poskytuje efektivní cloudovou platformu pro správu úkolů.
Nástroje AI pro CRM od ClickUp nabízejí vše, co potřebujete, abyste svou distribuční společnost vybavili daty podloženými informacemi. 💡
Využijte více než 100 intuitivních nástrojů umělé inteligence ke zlepšení svých obchodních procesů. ClickUp AI dokáže během několika sekund vytvořit návrhy příspěvků na sociální sítě, e-mailových kampaní, poznámek ze schůzek a mnoho dalšího.
Chcete víc? Žádný problém. ClickUp Automations vám ušetří čas strávený nudnými procesy a zadáváním dat, takže budete mít víc času na uzavírání obchodů.
Zlepšete spolupráci mezi vaším prodejním týmem, organizujte údaje o zákaznících a zvyšte ziskovost v každé fázi prodejního cyklu. 💰
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné ovládací panely vám umožní soustředit se na to, co je důležité, a usnadní vašim týmům orientaci v pracovních postupech CRM.
- Hladká integrace s více než 1 000 dalšími aplikacemi a nástroji třetích stran vám umožní mít vše pohromadě na jednom místě.
- Více než 1 000 bezplatných šablon pro základní úkoly, jako je správa úkolů, tabulky prodeje a šablony komunikačních plánů, které zefektivní každodenní práci.
- Rozšíření prohlížeče je kompatibilní s Chrome, Firefox a Edge; desktopová aplikace je kompatibilní s Microsoft, Linux a Mac; mobilní aplikace je kompatibilní s Android a iOS.
Omezení ClickUp
- S tolika funkcemi je třeba se nejprve naučit, jak systém používat, ale to řeší bezplatné videonávody a komplexní FAQ.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech (ale i tak získáte přístup ke stovkám bezplatných CRM nástrojů v rámci tarifu Free Forever).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Zoho CRM
Zoho CRM je komplexní CRM software, který usnadňuje velkoobchodním společnostem správu a optimalizaci interakcí s klienty. Tato uživatelsky přívětivá platforma nabízí funkce jako správa potenciálních zákazníků, automatizace prodeje a analytika.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Omni-kanálová přítomnost usnadňuje týmům podpory komunikovat se zákazníky prostřednictvím správného kanálu se správným sdělením.
- Díky automatizačním nástrojům můžete své marketingové kampaně, oslovování zákazníků a pracovní postupy nastavit na autopilota.
- Podrobné analytické údaje poskytují informace, které pomáhají zlepšit retenci zákazníků, měřit prodejní operace v reálném čase a zefektivnit prognózy prodeje 📌
- Integrace s více než 800 aplikacemi prostřednictvím tržiště Zoho, které usnadňuje život všem.
Omezení Zoho CRM
- Některé recenze zmiňují potřebu vylepšeného uživatelského rozhraní.
- Vlastní funkce vyžadují použití programovacího jazyka, který může být pro některé prodejní týmy nepřijatelný.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 500 recenzí)
3. Freshsales
Freshworks poskytuje sadu řešení pro zapojení zákazníků a produktivitu podnikání s názvem Freshsales. Využijte ji pro obchodní zástupce vaší distribuční společnosti ke zlepšení řízení prodeje, zákaznické podpory a dalších oblastí. ⚒️
Nejlepší funkce Freshsales
- Získejte přístup k několika prodejním nástrojům, které pomáhají malým podnikům zaměřit se na růst tržeb a produktivitu.
- Funkce AI CRM zlepšují zákaznickou zkušenost díky přehledům o chování zákazníků ve vaší aplikaci a na vašem webu.
- Funkce automatizace vám umožňují nastavit generování úkolů, oznámení a další funkce na autopilota.
- Integrace s předními nástroji, jako jsou Mailchimp a Trello, pomáhá vše propojit dohromady.
Omezení Freshsales
- Uživatelské recenze zmiňují potíže s vyhledáváním informací o zákaznících, jako jsou časová pásma a umístění.
- Někteří recenzenti hlásí problémy s chybami a nedostatečnými funkcemi v bezplatném tarifu.
Ceny Freshsales
- Zdarma: Zdarma pro 1–3 uživatele
- Růst: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 83 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 7 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
4. HubSpot
HubSpot je oblíbený CRM systém pro servisní firmy, který nabízí software pro marketing, služby, prodej a tvorbu webových stránek. Použijte jej ke správě a péči o potenciální zákazníky, automatizaci každodenních úkolů a získání přehledu o interakcích se zákazníky, abyste zefektivnili správu vztahů se zákazníky. 🤝💲
Nejlepší funkce HubSpot
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou QuickBooks, Email, Zerys a další.
- Automatizace zajišťuje automatické generování potenciálních zákazníků, e-mailový marketing a sledování potenciálních zákazníků.
- Sledujte a spravujte prodejní příležitosti, potenciální zákazníky a obchody v každé fázi životního cyklu zákazníka.
- Analytické nástroje usnadňují sledování metrik a analýzu prodejních výsledků s podrobnými informacemi.
Omezení HubSpot
- Některé uživatelské recenze uvádějí, že doplňky mohou být pro firmy s omezeným rozpočtem příliš drahé.
- Podle recenzí některé funkce ve srovnání s podobným CRM softwarem chybí (např. možnost vybrat více smluv najednou).
Ceny HubSpot
- Starter: 20 $/měsíc
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 900 recenzí)
5. Creatio
Creatio je dalším vynikajícím příkladem CRM softwaru pro automatizaci obchodních procesů a vše, co potřebujete ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Vybavte své prodejce nástroji, které zvýší produktivitu, podpoří marketingové aktivity a posunou vaši velkoobchodní distribuční společnost na vyšší úroveň. 🤸
Nejlepší funkce Creatio
- Tato platforma usnadňuje automatizaci pracovních postupů a CRM pro distributory a velkoobchodníky bez znalosti programování.
- Hotové automatizace zefektivňují marketingové kampaně a správu potenciálních zákazníků.
- Komplexní správa prodejního procesu vám poskytuje 360stupňový přehled o vašem růstu, získávání potenciálních zákazníků, distribuci a dalších aspektech.
- Chatbot třetí strany a nativní funkce živého chatu se synergicky doplňují a vytvářejí efektivní komunikační řešení.
Omezení Creatio
- Uživatelé uvádějí, že některé integrace mohou být obtížné a vyžadují vývoj.
- Podle některých uživatelských recenzí analytickému nástroji chybí funkce, které jsou k dispozici u jiných CRM nástrojů (např. funkce exportu a vypočítané proměnné).
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
6. Pipedrive
Pipedrive je platforma CRM s nástroji navrženými pro zlepšení správy prodejního procesu. Použijte ji k automatizaci úkolů, sledování obchodů, zlepšení zákaznické zkušenosti a získání cenných informací, které povedou k úspěšným prodejním výsledkům. 🎯
Nejlepší funkce Pipedrive
- Prodejní zprávy v reálném čase vám poskytnou přehled o vašem prodejním trychtýři, což vám pomůže lépe stanovovat cíle, vytvářet prognózy a sledovat rozhodnutí týmu.
- Automatizace prodeje vám pomůže navázat kontakt s potenciálními zákazníky a zjednodušit všechny kroky vašeho prodejního procesu.
- Funkce správy potenciálních zákazníků, jako je kvalifikace a stanovení priorit, pomáhají vašemu prodejnímu týmu využít každou příležitost.
- Správa pipeline pomáhá zvýšit konverzní poměr pomocí intuitivních nástrojů, jako jsou barevné značky pro označení obchodů, které vyžadují pozornost.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé uvádějí, že integrace s nástroji třetích stran může být pro členy týmu bez technických znalostí matoucí.
- Podle recenzí stávající automatizace nevylučují nutnost opakovaného zadávání dat.
Ceny Pipedrive
- Essential: 21,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 37,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
7. EngageBay
EngageBay je komplexní distribuční CRM sada pro automatizaci marketingu, prodeje a služeb. Použijte ji k zefektivnění marketingových a prodejních aktivit, zlepšení zapojení zákazníků a zjednodušení procesu zákaznické podpory.
Nejlepší funkce EngageBay
- Získejte přístup k desítkám marketingových nástrojů navržených pro zjednodušení e-mailových kampaní, automatizaci prodeje, generování potenciálních zákazníků a mnoho dalšího 📩
- Zlepšete interakci se zákazníky díky správě kontaktních informací, automatizaci následných kroků a efektivní funkci helpdesku.
- Funkce pro správu projektů, jako jsou kalendáře a sledování milníků, udržují váš tým na správné cestě.
- Usnadněte směrování ticketů, eskalaci a vytváření úkolů pomocí předem připravených automatizací, které zlepší vaše procesy zákaznického servisu.
Omezení EngageBay
- Uživatelé poukazují na nedostatek návodů k řešení problémů a často kladených dotazů týkajících se běžných problémů.
- Možnosti šablon jsou omezené a často postrádají funkci drag-and-drop.
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Růst: 64,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 119,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
8. Salesforce
Salesforce je přední CRM pro velkoobchodní distribuci s nástroji pro zlepšení marketingových kampaní a dalšími funkcemi. Využijte jej k tomu, aby vaše servisní týmy mohly komunikovat se zákazníky a získávat praktické informace o uživatelské zkušenosti, které podpoří další růst. 🌱
Nejlepší funkce Salesforce
- Sales AI nabízí desítky nástrojů navržených tak, aby využívaly zákaznická data a zvětšovaly váš dopad.
- Analytické nástroje zvyšují přesnost prognóz, rozšiřují vaše prodejní možnosti a zlepšují vaše hospodářské výsledky.
- Hladká integrace s předními nástroji pro řízení projektů a marketing, které vše spojují na jedné platformě.
- Praktické informace v reálném čase pomáhají vašemu prodejnímu týmu uzavírat obchody rychleji a zlepšovat správu prodejního procesu.
Omezení Salesforce
- Některé funkce nejsou intuitivní a jejich ovládání může být matoucí.
- Někteří uživatelé hlásí časté chyby a pády, které vedou ke ztrátě práce.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 80 $/měsíc za uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Unlimited+: 500 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
9. Metoda
Method je přizpůsobitelná platforma CRM navržená pro hladkou integraci s QuickBooks. Usnadňuje synchronizaci plateb, faktur a informací o zákaznících mezi platformami. 🌻
Nejlepší funkce metody
- Obousměrná synchronizace s QuickBooks a Xero může zabránit nákladným nehodám a udržet váš prodejní tým informovaný.
- Online platební portály vám umožňují zpracovávat platby kreditními kartami a udržovat pozitivní cash flow.
- Automatizace pomáhá předcházet překážkám a umožňuje vašemu prodejnímu týmu soustředit se na důležité úkoly.
- Zákaznické portály zlepšují zákaznickou zkušenost a umožňují zákazníkům prohlížet a aktualizovat své informace.
Omezení metody
- Některé uživatelské recenze poukazují na nedostatek funkcí pro přizpůsobení zobrazení a zefektivnění platformy pro různé prodejní týmy.
- Chyby mohou narušovat funkčnost a jejich oprava může nějakou dobu trvat.
Metoda cenotvorba
- Správa kontaktů: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- CRM Pro: 44 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- CRM Enterprise: 74 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze metod
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 90 recenzí)
10. NetSuite
Cloudový podnikový software Oracle NetSuite obsahuje nástroje ERP, CRM a e-commerce. Jedná se o oblíbený CRM systém pro velkoobchodníky a maloobchodníky. Využijte jej k posílení vztahů se zákazníky a zvýšení generování potenciálních zákazníků z jednotné platformy, která je pro vaše marketingové týmy snadno ovladatelná. 🕹️
Nejlepší funkce NetSuite
- Automatizace šetří čas tím, že zpracovává manuální procesy, jako je účetnictví, provoz a správa zásob.
- Nástroje ERP usnadňují správu více dceřiných společností, organizací a právnických osob z jedné platformy.
- Analytické nástroje usnadňují sledování stavu zásob, včasné dodávání objednávek, zvyšování spokojenosti zákazníků a minimalizaci nákladů na skladování.
- Účetní nástroje poskytují kompletní přehled o vašich finančních výsledcích a cash flow.
Omezení NetSuite
- Některé uživatelské recenze uvádějí nepomocné chybové zprávy a pomalou odezvu zákaznického servisu.
- Uživatelé se při seznamování s platformou mohou setkat s náročným procesem učení.
Ceny NetSuite
NetSuite nezveřejňuje informace o cenách. Podniky platí roční licenční poplatky na základě nákladů na základní platformu, volitelné moduly a počet uživatelů, plus jednorázový poplatek za nastavení. Kontaktujte prodejní tým NetSuite a požádejte o individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)
Uvolněte strategický růst hned teď
Najít nejlepší CRM pro distributory a maloobchodníky je snazší, když vybíráte z toho nejlepšího z nejlepšího. 🏆
Vyberte si špičková řešení, která vyhovují specifickým potřebám daného odvětví a nabízejí funkce, jako je správa zásob a sledování objednávek. Jakmile si vyberete platformu, můžete se soustředit na optimalizaci svého prodejního procesu s ohledem na efektivitu.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím CRM může ClickUp optimalizovat prodejní procesy a výrazně zlepšit vaše distribuční a maloobchodní operace. Zaregistrujte se nyní na ClickUp a vyzkoušejte si jeho bezproblémové používání zdarma.