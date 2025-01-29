Nejlepší alternativy Retool pro vývojáře v roce 2025

Retool zpřístupnil a usnadnil vývoj aplikací pro mnoho lidí. Jedná se o populární platformu s nízkými požadavky na kódování, která transformuje složité procesy kódování do efektivních pracovních postupů prostřednictvím intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
I zkušení vývojáři jej používají k experimentování a předvádění svých znalostí.
Někteří vývojáři aplikací a návrháři rozhraní však mají výhrady k nedávnému přechodu Retoolu na model založený na předplatném. Jiní dávají přednost platformám s dostupnější a rychlejší zákaznickou podporou.
Pokud chcete prozkoumat další platformy pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování, vaše hledání končí zde. Sestavili jsme seznam 8 nejlepších alternativ k Retool pro vývoj aplikací.
Podíváme se na funkce a ceny jednotlivých platforem, abychom vám pomohli najít tu, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Co byste měli hledat v alternativách Retool?
Než se pustíte do výběru nejlepších alternativ Retool, zde je seznam funkcí, které vám pomohou se rozhodnout:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Hledejte alternativy s uživatelsky přívětivým rozhraním, které vám zajistí hladký a přístupný vývoj aplikací. Platforma by měla umožňovat uživatelům všech úrovní znalostí programování snadnou orientaci.
- Robustní funkčnost: Hledejte nástroje, které překračují vaše požadavky na vývoj aplikací. Rozhraní typu drag-and-drop, univerzální integrace a podpora různých zdrojů dat jsou cennými funkcemi.
- Flexibilita na míru: Alternativa by vám měla umožnit vytvářet komponenty, pracovní postupy a rozhraní na míru a přizpůsobit vývojový proces potřebám vašeho projektu.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformu, která bude vyhovovat rostoucí složitosti a rozsahu vašich aplikací, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Možnosti spolupráce: Vyberte si alternativy Retool, které usnadňují plynulou týmovou práci a umožňují více přispěvatelům pracovat současně pomocí funkcí pro správu verzí.
- Transparentní ceny: Pochopte finanční dopady každé alternativy. Využijte bezplatné tarify nebo zkušební období k vyhledání platforem, které odpovídají vašemu rozpočtu.
- Posílená bezpečnostní opatření: Upřednostněte možnosti s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Nástroj by měl splňovat průmyslové standardy, zejména při práci s citlivými údaji.
- Možnosti hladké integrace: Vyberte si platformu, která se hladce integruje s vašimi oblíbenými nástroji a službami. Zajistíte tak soudržný pracovní postup a hladkou výměnu dat.
- Zkušenosti uživatelů: Podívejte se na recenze. Skutečné zkušenosti jiných uživatelů poskytují cenné informace o silných stránkách platformy a možných úskalích.
Nejlepší alternativy Retoolu pro použití v roce 2024
Nyní, když víme, co hledat v alternativách Retool, podívejme se na 8 nejlepších, které v roce 2024 splnily naše očekávání.
1. Ply – nejlepší pro vylepšení softwaru
Ply je platforma pro rozšiřování softwaru, která integruje přizpůsobená řešení přímo do stávajících aplikací. V současné době se nachází v rané fázi beta testování.
Ply je známý používáním AI kódovacích nástrojů, které doplňují funkce vaší aplikace o kontextová a snadno použitelná řešení, aniž byste potřebovali odborné znalosti v oblasti kódování.
Nejlepší funkce
- Přidejte do svých aplikací tlačítka, vlastní funkce a rozhraní pomocí interních dat.
- Vytvářejte oznámení s přizpůsobenými funkcemi propojenými s aplikacemi a funkcemi po kliknutí.
- Vytvořte si příkazový řádek pro práci s vašimi obchodními aplikacemi pomocí klávesových zkratek.
- Personalizujte interakce se zákazníky nahrazením konvenčních chatů funkcemi v aplikaci založenými na datech.
Omezení vrstev
- Beta software není kompatibilní se všemi hardwarovými konfiguracemi nebo jinými softwarovými aplikacemi.
Ceny Ply
- Zdarma: V beta fázi
Beta uživatelé mohou očekávat slevu po zavedení různých cenových úrovní.
Hodnocení a recenze
- G2: Není uvedeno
- Capterra: Není uvedeno
Ply je k dispozici omezené skupině uživatelů pro testování a zpětnou vazbu. Hodnocení a recenze proto nejsou v současné době veřejně přístupné.
2. DronaHQ – nejlepší platforma s nízkými požadavky na kódování
DronaHQ je platforma pro vývoj aplikací s nízkými požadavky na kódování, která uživatelům umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat obchodní aplikace s minimálním úsilím v oblasti ručního kódování a programování.
DronaHQ zefektivňuje vývoj aplikací díky intuitivnímu vizuálnímu rozhraní a předem připraveným komponentám.
Nejlepší funkce DronaHQ
- Pomocí komponent typu drag-and-drop snadno navrhujte rozhraní aplikací.
- Pomocí předem připravených konektorů můžete hladce integrovat datové zdroje a služby třetích stran.
- Navrhujte a automatizujte pracovní postupy kompatibilní s více platformami.
- Spravujte aplikace po celou dobu jejich životního cyklu a zajistěte spolehlivé a škálovatelné nasazení.
Omezení DronaHQ
- Tradiční kódování nezbytné pro složité přizpůsobení
- Nedostatečná optimalizace pro zpracování dat v reálném čase
Ceny DronaHQ
- Plány založené na počtu uživatelů: Ceny začínají na 10 USD/uživatel za měsíc
- Plány založené na využití: Ceny začínají na 100 $/měsíc
- Plány pouze pro vývojáře: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DronaHQ
- G2: 4,4/5 (37+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Superblocks – nejlepší pro vytváření interních nástrojů
Superblocks je low-code platforma pro vývojáře, kteří chtějí snadno a rychle vytvářet interní nástroje, pracovní postupy a úlohy.
Superblocks se zaměřuje na rychlost, nákladovou efektivitu a rozšiřitelnost. Superblocks umožňuje vývojářům vytvářet aplikace bez rozsáhlých znalostí frontendu nebo učení se jazykům jako React, HTML nebo CSS.
Nejlepší funkce Superblocks
- Vytvářejte nástroje 10x rychleji za zlomek ceny a ušetřete stovky hodin práce vývojářů.
- Připojte se k různým datovým zdrojům pomocí REST, GraphQL nebo gRPC a podpořte integraci databází, webových aplikací třetích stran a interních API.
- Automatizujte pracovní postupy a plánujte úkoly integrací dat z různých zdrojů.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivá rozhraní pomocí komponent typu drag-and-drop.
Omezení Superblocks
- Výzvy spojené s migrací HTML
- Matená navigace v postranním panelu a nástroj pro tvorbu uživatelského rozhraní
Ceny Superblocks
- Zdarma: Pro jednotlivé vývojáře a malé týmy, které hledají nástroj pro interní tvorbu nástrojů.
- Pro 5 $/lehký uživatel za měsíc 15 $/standardní uživatel za měsíc 49 $/tvůrce za měsíc
- 5 $/lehký uživatel za měsíc
- 15 $/standardní uživatel za měsíc
- 49 $/tvůrce za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- 5 $/lehký uživatel za měsíc
- 15 $/standardní uživatel za měsíc
- 49 $/tvůrce za měsíc
Hodnocení a recenze Superblocks
- G2: 4,7/5 (57+ recenzí)
- Capterra: Není uvedeno
4. OutSystems – nejlepší vizuální vývojové prostředí
Jako platforma pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování pokrývá OutSystems celý životní cyklus aplikace v krátkém vývojovém čase. Umožňuje organizacím rychle a efektivně vytvářet, nasazovat a spravovat webové a mobilní aplikace.
Platforma využívá vizuální vývojové prostředí, které vývojářům umožňuje vytvářet aplikace s minimálním ručním kódováním a programováním.
Nejlepší funkce OutSystems
- Zrychlete návrh aplikací a minimalizujte manuální kódování pro vyšší efektivitu.
- Dodávejte aplikace bez námahy na webové, mobilní a desktopové platformy a zachovejte jednotný vývojový proces.
- Přizpůsobte se různým velikostem projektů a zajistěte tak vhodnost jak pro malé projekty, tak pro velké podnikové aplikace.
Omezení OutSystems
- Problémy při vytváření mobilních aplikací
- Vysoké náklady na licence
Ceny OutSystems
- Jedna aplikace: Zdarma
- Více aplikací: Cena začíná na 1 513 USD za měsíc
- Rozsáhlé portfolio aplikací: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OutSystems
- G2: 4,6/5 (991+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (376+ recenzí)
5. Appsmith – nejlepší open source alternativa
Appsmith je open-source alternativa k Retoolu a jedná se o framework pro vývoj webových aplikací, který vám umožní rychle vytvářet interní nástroje, dashboardy a obchodní aplikace.
Vyniká intuitivním rozhraním typu drag-and-drop, které pomáhá vytvářet uživatelská rozhraní a připojuje se k různým databázím a API pro načítání a manipulaci s daty.
Nejlepší funkce Appsmith
- Vytvářejte rozhraní, která jsou atraktivní i funkční, bez nutnosti rozsáhlého programování nebo bez programování.
- Zefektivněte vývoj aplikací pomocí předem připravených šablon pro běžné případy použití.
- Napište vlastní kód JavaScript a přidejte vlastní logiku nebo zpracujte konkrétní funkce.
Omezení Appsmith
- Omezené prvky uživatelského rozhraní
- Náročné přecházení mezi voláními funkcí v backendu
Ceny Appsmith
- Zdarma: Pro jednotlivé vývojáře a malé týmy
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny pro velké týmy s různými potřebami v oblasti rozsahu a podpory
Hodnocení a recenze Appsmith
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Appian – nejlepší pro automatizaci s nízkými nároky na kódování
Appian, platforma pro automatizaci s nízkými nároky na kódování, je známá tím, že vám pomáhá rychle vyvíjet jedinečné aplikace.
Appian vám umožňuje vytvářet aplikace prostřednictvím vizuálního rozhraní, což snižuje potřebu rozsáhlého kódování.
Appian zefektivňuje proces vývoje, díky čemuž je rychlejší a přístupnější pro uživatele s různou úrovní technických znalostí.
Nejlepší funkce Appian
- Navrhujte aplikace přizpůsobené pro mobilní zařízení a vylepšete tak uživatelský zážitek.
- Integrujte aplikace s jinými systémy a zdroji dat pro hladkou interoperabilitu s vaší stávající IT infrastrukturou.
- Pomocí analytických a reportovacích nástrojů sledujte a analyzujte výkon aplikací, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a neustále se zlepšovat.
Omezení Appian
- Omezené možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní
- Nedostatečná podpora pro větvení a slučování kódu
- Obtížnost správy konfigurací prostřednictvím API
Ceny Appian
- Zdarma: Appian Community Edition
- Aplikace: Individuální ceny pro různé typy uživatelů
- Platforma: Individuální ceny za nasazení mnoha aplikací
- Neomezený: Individuální ceny pro neomezený počet aplikací
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (348+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (72+ recenzí)
7. UI Bakery – nejlepší pro uživatelské rozhraní
UI Bakery se silně zaměřuje na aspekt uživatelského rozhraní (UI) při vývoji aplikací.
Tato platforma je užitečná pro jednotlivce nebo týmy s omezenými programátorskými dovednostmi, kteří chtějí vytvářet funkční a vizuálně přitažlivé webové aplikace.
Nejlepší funkce UI Bakery
- Přetahujte komponenty do dashboardů
- Upravte vzhled a chování dashboardů bez CSS
- Integrujte svou webovou aplikaci s jakýmkoli zdrojem dat nebo API třetích stran, aniž byste opustili platformu.
- Vytvářejte webové aplikace na serverové straně automatizace pracovních postupů pomocí platformy s nízkým kódováním na jednom nebo více zdrojích dat.
Omezení UI Bakery
- Omezené možnosti přizpůsobení předem připravených komponent
- Opakující se chyby uživatelského rozhraní
- Chybějící historie revizí (snímky)
Ceny UI Bakery
- Zdarma: Pro až pět uživatelů
- Standard: 5 $/uživatel za měsíc; 10 $/vývojář za měsíc
- Business: 10 $/uživatel za měsíc; 40 $/vývojář za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UI Bakery
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Microsoft Power Apps – nejlepší pro standardizovaná data
Microsoft Power Apps je sada aplikací, konektorů a datová platforma, která poskytuje prostředí pro rychlý vývoj aplikací k vytváření vlastních interních aplikací pro vaši firmu.
Je výhodné nabídnout centralizovaný a standardizovaný datový model pro ukládání a správu informací.
Nejlepší funkce MS Power Apps
- Zefektivněte vývoj aplikací pomocí funkce drag-and-drop, která snižuje potřebu rozsáhlých znalostí v oblasti kódování.
- Propojte se hladce pomocí předem připravených konektorů pro plynulou komunikaci mezi Power Apps a externími systémy.
- Zajistěte integritu a konzistenci dat napříč aplikacemi pomocí služby Common Data Service.
Omezení MS Power Apps
- Tradiční vývoj nezbytný pro sofistikované aplikace
- Špatná odezva aplikace při zpracování velkých objemů dat
- Omezené offline možnosti
- Omezené možnosti vlastního kódování
Ceny MS Power Apps
- Plán pro vývojáře: Zdarma
- Power Apps Premium: 20 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze MS Power Apps
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23+ recenzí)
Další nástroje pro vývoj softwaru
Zatímco Retool a podobné platformy zjednodušují procesy kódování, komplexní platformy jako ClickUp zefektivňují váš kreativní pracovní postup, zlepšují spolupráci a zvyšují produktivitu.
ClickUp
ClickUp je platforma pro řízení projektů a produktivitu, která je univerzální a používá se pro různé účely, včetně vývoje softwaru.
ClickUp účinně překlenuje propast mezi vývojovými týmy a nabízí všechny základní funkce, které potřebují k efektivnímu řízení projektů.
Díky robustní správě úkolů, agilním tabulkám a Ganttovým diagramům umožňuje ClickUp vývojářům plánovat, sledovat a provádět svou práci s vysokou přesností. Jeho integrace s oblíbenými vývojovými nástroji zajišťuje plynulý pracovní postup a propojuje systémy správy verzí.
Navíc možnosti přizpůsobení ClickUp umožňují týmům přizpůsobit platformu tak, aby odpovídala jejich jedinečným vývojovým procesům.
Tato platforma však není určena pouze pro technické týmy. Podporuje spolupráci s netechnickými týmy ve stejném prostředí, což ji činí ideální pro vývoj softwaru, zefektivnění komunikace, efektivní realizaci projektů a celkový úspěch.
ClickUp AI pomáhá generovat souhrny úkolů a vláken a vytvářet akční položky na základě kontextu úkolů. Je užitečný také pro úpravy textů a brainstorming.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a spravujte úkoly pro různé aspekty vašeho projektu vývoje softwaru.
- Organizujte svou práci pomocí pracovních prostorů a projektů a vytvořte hierarchickou strukturu pro správu všech fází procesu vývoje softwaru.
- Vytvářejte tabule pro úkoly a projekty pomocí ClickUp ClickApps pro správu práce. To je obzvláště užitečné pro týmy, které používají metodiky Scrum nebo Kanban.
- Sledujte čas strávený na každém úkolu a projektu, abyste mohli efektivně spravovat zdroje.
- Vytvářejte vlastní pole, stavy a pracovní postupy, které odpovídají vašemu konkrétnímu procesu vývoje softwaru, pomocí nástrojů ClickUp pro softwarové týmy.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmější křivku učení.
- Omezené možnosti přizpůsobení konkrétních funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Ideální pro malé týmy nebo ty, kteří zkoumají možnosti ClickUp.
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 201+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 948+ recenzí)
Procházení alternativami Retool pro zefektivnění vývoje aplikací a webových stránek
Prozkoumání alternativ Retool je více než jen výměna jednoho nástroje za druhý. Zahrnuje to objevování řešení, které přináší mnohostrannou hodnotu.
Při zvažování možností se zamyslete nad tím, zda nejde jen o vývoj aplikace, ale o vytvoření optimálního pracovního postupu, který vám pomůže dosáhnout vyšší efektivity.
ClickUp a jeho rozmanitá sada funkcí vám k tomu pomohou. Jeho nástroje pro vývoj softwaru, řízení projektů a umělou inteligenci urychlí proces vývoje vaší aplikace. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!
Nezapomeňte, že ty nejlepší nástroje řeší aktuální výzvy a otevírají nepředvídané možnosti! ?