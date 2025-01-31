10 nejlepších softwarů pro modelování procesů v roce 2025 (recenze a ceny)

Provozní procesy v podniku se vyvíjejí, aby byly efektivnější a udržitelnější. Modelování procesů je klíčové pro identifikaci a eliminaci úzkých míst, zefektivnění pracovních postupů a zvýšení efektivity, což přispívá k jeho vývoji.
Co je modelování procesů?
Modelování procesů je obrazové nebo grafické znázornění obchodních procesů nebo pracovních postupů v konkrétním obchodním prostředí. Mohou být lineární nebo nelineární. Představte si jednotlivé kroky procesu znázorněné ve formě vývojového diagramu nebo podobného znázornění, které zachycuje celý proces v jednom vizuálním zobrazení.
Modelování procesů je také formálněji známé jako notace modelování obchodních procesů.
Zní vám to všechno příliš složitě? Software pro modelování procesů vám tuto složitost zjednoduší.
V tomto pečlivě sestaveném seznamu jsme vybrali 10 nejlepších softwarů pro modelování procesů v roce 2024. Prozkoumejte nabídku softwarů pro modelování procesů na základě funkcí, omezení, cen a hodnocení uživatelů.
Co byste měli hledat v softwaru pro modelování obchodních procesů?
Než se podíváme na seznam doporučených nástrojů, pojďme si rozebrat klíčové funkce, které musíte zvážit při výběru nástroje pro modelování procesů.
- Použitelnost: Vyberte intuitivní nástroj pro modelování procesů, který vašemu týmu umožní snadno vytvářet a upravovat modely obchodních procesů, jako jsou diagramy pracovních toků a organizační schémata.
- Přizpůsobení: Vyberte si řešení s funkcemi, které vám umožní přizpůsobit zobrazení vašim obchodním potřebám, jako jsou zobrazení specifická pro jednotlivé role nebo šablony specifické pro dané odvětví.
- Integrační schopnosti: Váš software pro modelování procesů musí být hladce propojen s vašimi systémy CRM nebo ERP, aby bylo možné komplexně spravovat data.
- Spolupráce v reálném čase: Vyberte si nástroj pro modelování procesů, který zlepšuje spolupráci ve vašem týmu a umožňuje rychlejší rozhodování.
- Reporting a analytika: Při výběru řešení jsou klíčové podrobné informace, které pomáhají identifikovat neefektivnosti a optimalizovat pracovní postupy.
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který se přizpůsobí rostoucím požadavkům vašeho podnikání, ušetří náklady a zajistí dlouhodobou použitelnost.
- Cenová efektivita: Porovnejte cenu softwaru s jeho funkcemi, abyste se ujistili, že dostanete odpovídající hodnotu za své peníze.
- Zákaznická podpora: Posuďte služby zákaznické podpory, abyste získali rychlou pomoc se softwarem a řešení problémů.
10 nejlepších softwarů pro modelování procesů
Trh je zaplaven tolika nástroji a platformami, že je obtížné najít spolehlivý. My jsme vám však výběr usnadnili tím, že jsme pro vás udělali průzkum. Těchto 10 nástrojů pro modelování obchodních procesů nabízí ty nejlepší současné funkce, které splňují nejrůznější obchodní požadavky.
1. ClickUp
ClickUp vyniká v tomto seznamu softwaru pro modelování procesů svými funkcemi a všestranností. Platforma nabízí různé funkce, jako jsou ClickUpChat, ClickUpDocs a ClickUpTasks, které vám pomohou splnit více úkolů.
Pokud jde o modelování procesů, do popředí se však dostávají dvě funkce: ClickUp Mind Maps a ClickUp Whiteboards.
ClickUp Mind Maps vám umožňuje vytvářet diagramy pracovních toků pomocí úkolů nebo uzlů a tím i vizuální, krok za krokem proces pro projekty.
Tato funkce vylepšuje plánování a umožňuje vašim týmům zobrazit celý pracovní tok na jedné obrazovce, soustředit se na jednotlivé úkoly a efektivně spolupracovat v reálném čase. To je obzvláště výhodné pro brainstorming a plánování projektů.
ClickUp Whiteboards slouží jako vizuální nástroj pro spolupráci týmů. Poskytuje dynamické a flexibilní digitální plátno pro brainstorming, plánování a spolupráci na nápadech, úkolech a projektech.
Tabule ClickUp jsou užitečné pro mapování fází životního cyklu vašeho projektu. Kromě toho můžete tabule používat ke spolupráci se svými týmy v reálném čase, vizuálnímu brainstormingu nových nápadů a vývoji agilních pracovních postupů.
Přejděte od nápadu k realizaci vytvořením úkolů ClickUp přímo ve vašich tabulkách.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp.
- Zjednodušte složité pracovní toky pomocí ClickUp Automation s přizpůsobitelnými spouštěči, které minimalizují manuální úkoly.
- Zvyšte produktivitu pomocí denních úkolů a seznamů priorit prostřednictvím seznamů úkolů ClickUp.
- Zaznamenávejte a integrujte nápady a poznámky do svého pracovního toku pomocí ClickUp Notepad.
- Vytvářejte úkoly, shrňujte poznámky a vytvářejte připomenutí, abyste ušetřili čas s ClickUp AI.
- Získejte přístup k předem navrženým a přizpůsobitelným šablonám ClickUp pro různé typy projektů a pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: 5 $ za pracovní prostor u všech placených tarifů
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Creatio
Creatio nabízí platformu bez nutnosti programování, Studio Creatio, určenou pro automatizaci pracovních postupů a vytváření aplikací. Tato platforma umožňuje uživatelům vytvářet složité aplikace a procesy bez znalosti programování, což je ideální pro malé podniky.
Nejlepší funkce Creatio
- Zefektivněný pracovní postup pro vytváření aplikací v Application Hub
- Poskytuje sadu nástrojů pro návrh bez kódování, které slouží k vytváření a úpravám stránek, datových modelů a pracovních postupů.
- Nabízí knihovnu předdefinovaných zobrazení, widgetů a šablon.
- Umožňuje vytváření složitých procesů pomocí nástrojů bez nutnosti programování.
Omezení Creatio
- Omezené možnosti přizpůsobení a omezené možnosti bez kódu
- Chybí mu intuitivní rozhraní
- Zastaralá dokumentace a zdroje
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc za automatizaci pracovních postupů pro malé a střední podniky
- Enterprise: 55 $/měsíc za plnou automatizaci
- Neomezený: 85 $/měsíc za neomezenou automatizaci
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: NA
- Capterra: NA
3. Lucidchart
Lucidchart je univerzální nástroj pro tvorbu diagramů a modelování obchodních procesů, který uživatelům umožňuje vytvářet různé vizuální dokumenty a spolupracovat na nich. Má intuitivní design a robustní sadu funkcí, které pomáhají vizualizovat složité procesy a nápady.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Podporuje import a propojování dat, což usnadňuje integraci a vizualizaci složitých informací.
- Nabízí řadu šablon a aktualizací v reálném čase pro snadné vytváření diagramů.
- Mobilní aplikace a správa přístupu pro práci na cestách
Omezení Lucidchart
- Žádná možnost jednorázového nákupu
- Omezené funkce pro vkládání poznámek
Ceny Lucidchart
- Základní: Zdarma
- Individuální: 7,95 $ za měsíc/uživatele, cloudový, pro individuální profesionální použití
- Tým: 9,00 $ měsíčně, cloudový, vyžaduje minimálně 3 uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: NA
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
4. Jira
Jira, vyvinutá společností Atlassian, je dynamický software pro modelování obchodních procesů určený pro sledování problémů a projektů, který je primárně navržen pro agilní týmy.
Podporuje řadu metodik sledování projektů a nabízí celou řadu funkcí pro plánování, sledování a vydávání softwaru.
Nejlepší funkce Jira
- Nabízí interaktivní časové osy a plány pro plánování a sledování
- Poskytuje agilní tabule (Scrum a Kanban) pro rozdělení projektů a vizualizaci pracovních postupů.
- Schopná viditelnost DevOps
- Navržen s ohledem na bezpečnost a škálovatelnost, s funkcemi jako zotavení po havárii
Omezení Jira
- Integrace různých nástrojů a zajištění jejich hladkého fungování může být složité.
- Problémy s výkonem při rozsáhlých nasazeních
Ceny Jira
- Základní: Zdarma (až pro 10 uživatelů)
- Standard: 81,50 $/měsíc (až 35 000 uživatelů)
- Premium: 160 $/měsíc (neomezené úložiště, podpora 24/7 a SLA s 99,9% dostupností) na
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (5610 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13 760 recenzí)
5. Miro
Miro je plynulá platforma pro vizuální spolupráci určená pro jednotlivce, týmy a podniky k brainstormingu, plánování a realizaci projektů.
Nabízí řadu funkcí, jako jsou digitální tabule, interaktivní šablony pro mapování myšlenek a integrace s různými aplikacemi pro mapování obchodních procesů.
Nejlepší funkce Miro
- Poskytuje pracovní prostor se třemi editovatelnými tabulemi v bezplatném tarifu a neomezeným počtem tabulek v placeném tarifu.
- Obsahuje více než 2500 šablon pro různé případy použití.
- Nabízí více než 100 aplikací a integrací, včetně Zoom, Slack, Google Drive a Sketch.
- Obsahuje vestavěný časovač, hlasování, videochat a další funkce pro efektivní schůzky.
Omezení Miro
- Velké tabule mohou vést k pomalému načítání a snížení výkonu.
- Režim offline je minimální
- Uživatelé nemohou vytvářet a ukládat vlastní šablony.
- Relace mohou neočekávaně vypršet, což může způsobit potenciální ztrátu neuložené práce.
Ceny Miro
- Základní: Zdarma (pro jednotlivce a týmy s neomezeným počtem členů)
- Starter: 8 $ za člena/měsíc při roční fakturaci nebo 10 $ měsíčně pro týmy
- Podnikání: 16 $/člen/měsíc s ročním vyúčtováním nebo 20 $/měsíc pro profesionály
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (5211 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1410 recenzí)
6. Figma
Figma, oblíbený nástroj UI/UX designérů, je cloudový nástroj pro prototypování a modelování procesů, který usnadňuje společnou tvorbu, testování a dodávání návrhů produktů.
Figma nabízí pokročilé funkce, jako je historie verzí, týmové knihovny, zvukové konverzace, správa obsahu, překryvy, komentáře na plátně a automatické poskytování.
Nejlepší funkce Figma
- Poskytuje cloudové prostředí pro společný návrh
- Podporuje vektorové sítě a obloukové návrhy pomocí nástroje pero.
- Zlepšuje spolupráci pomocí zvukových konverzací a komentářů na plátně
- Podpora mobilních aplikací pro iOS a Android
- Nabízí integraci s aplikacemi třetích stran, jako jsou Maze, Zeplin, Pendo, Confluence a další.
Omezení Figma
- Omezený úložný prostor, který vyžaduje, aby týmy pravidelně vytvářely nové soubory
- Výkon má tendenci zaostávat na systémech Windows.
- Přidávání obrázků do návrhu může být pro uživatele zvyklé na Photoshop a XD
Ceny Figma
- Starter: zdarma (až dva editoři a tři projekty)
- Professional: 12 USD za editor/měsíc (roční fakturace) nebo 15 USD za editor/měsíc (měsíční fakturace)
- Organizace: 45 USD za editor/měsíc (roční fakturace)
- Enterprise: 75 $ za editor/měsíc (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (996 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (689 recenzí)
7. Microsoft Visio
Microsoft Visio je ideální pro vytváření různých diagramů, jako jsou vývojové diagramy, organizační schémata, půdorysy, síťové diagramy, diagramy UML a myšlenkové mapy.
Je známý svými robustními funkcemi pro vizualizaci dat. Uživatelé mohou vytvářet diagramy z dat Excelu a vkládat diagramy Visio prostřednictvím dashboardů Power BI.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Podporuje širokou škálu typů diagramů
- Nabízí pokročilé funkce vizualizace dat
- Vylepšené zobrazení dat díky integraci s Excelem a Power BI
- Obsahuje další šablony, diagramy a další pokročilé funkce v edici Professional.
- Dobře se integruje s dalšími aplikacemi Microsoftu
Omezení programu Microsoft Visio
- Najít konkrétní sady ikon pro specifické použití může být obtížné.
- Omezená interoperabilita s jinými aplikacemi pro tvorbu diagramů
- Funkce reverzního inženýrství, která byla k dispozici v předchozích verzích, byla odstraněna.
Ceny Microsoft Visio
- Visio Plan 1: 5,00 $ za uživatele a měsíc za základní tvorbu a podrobné diagramy
- Visio Plan 2: 15,00 $ za uživatele a měsíc pro specializované potřeby v oblasti diagramů
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (657 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3070 recenzí)
8. Process Street
Process Street je platforma pro modelování procesů, která týmům umožňuje vytvářet, spravovat a sledovat standardní operační postupy, kontrolní seznamy a pracovní toky.
Proměňuje znalosti týmu v praktické pracovní postupy a slouží jako úložiště provozních znalostí.
Nejlepší funkce Process Street
- Nabízí neomezený počet pracovních postupů a stránek ve všech tarifech.
- Kapacita úložiště dat se pohybuje od 5 000 záznamů v plánu Startup až po přizpůsobitelné limity v plánu Enterprise.
- Nabízí neomezené úložiště souborů ve všech tarifech
Omezení Process Street
- Software může být někdy trochu nestabilní.
- Neuspokojivý design doručené pošty
- Nedostatek komplexního podmíněného programování a lépe přizpůsobených zkušeností
Ceny Process Street
- Startup: 100 $ měsíčně nebo 1 000 $ ročně
- Pro: 415 $ měsíčně nebo 5 000 $ ročně
- Enterprise: 1 660 USD měsíčně nebo 20 000 USD měsíčně
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (387 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (617 recenzí)
9. ProcessModel
Podniky pravidelně potřebují podrobné informace o svých procesech a ProcessModel je nástroj pro analýzu a zlepšování procesů, který byl navržen právě pro tento účel.
ProcessModel umožňuje uživatelům vytvořit digitální dvojče jejich procesu, což usnadňuje zlepšování efektivity procesů napříč týmy a testování potenciálních vylepšení.
Nejlepší funkce ProcessModel
- Modelujte, simulujte a analyzujte složité obchodní procesy před jejich implementací v reálném světě.
- Školení na míru pro zlepšení procesů
- Všestranný nástroj s aplikacemi napříč odvětvími
- Specializované kanály podpory
Omezení ProcessModel
- Složitost softwaru může vyžadovat značné úsilí při učení se
- Problémem by mohla být kompatibilita s různými operačními systémy.
Ceny ProcessModel
- Jednotlivý balíček: 2 995 USD
- Balíček pro projektový tým: 12 995 USD
- Balíček Process Team: 25 995 USD
Hodnocení a recenze ProcessModel
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Modelio Open Source
Modelio je open-source řešení pro modelování určené především pro vývojáře, analytiky a architekty. Jelikož se jedná o open-source, mohou vývojáři tento nástroj přizpůsobit svým požadavkům.
Zprovoznění tohoto nástroje však vyžaduje čas a postrádá různé užitečné funkce, jako je simulace modelů a integrace.
Nejlepší funkce open source softwaru Modelio
- Nabízí širokou škálu modelů a diagramů obchodních procesů s podporou modelování a kontrolou konzistence.
- Integruje řízení podnikových procesů (BPM) s UML pro modelování podnikových procesů.
- Podporuje generování kódu Java a generování Javadoc.
- Umožňuje výměnu modelů UML2 mezi různými nástroji pro správu podnikových procesů.
Omezení open source softwaru Modelio
- Uživatelská zkušenost (UX) může být průměrná
- Nepodporuje základní simulaci modelů.
- Problémy s interoperabilitou XMI s konkurenčními nástroji
- Uživatelé hlásí několik chyb, které ztěžují ovládání systému.
Ceny softwaru Modelio Open Source
Zdarma: Jedná se o open source software, který lze stáhnout z GitHubu.
Hodnocení a recenze Modelio Open Source
- G2: NA
- Capterra: NA
Najít vhodný software pro modelování procesů už není žádný problém!
Najít a vybrat nejlepší software pro modelování procesů pro vaši firmu je náročné, ale je jasné, že pro každou potřebu existuje vhodný nástroj.
Ať už jste malý tým nebo velká organizace s komplexními procesy, těchto 10 nejlepších nástrojů pro modelování obchodních procesů nabízí řadu funkcí, které zefektivní a vylepší váš pracovní postup.
Mezi těmito nástroji vyniká ClickUp svými vynikajícími schopnostmi modelování procesů a sadou funkcí, které vám pomohou vytvářet a udržovat kritické obchodní procesy z jedné platformy.
Nezapomeňte, že nejlepší software je ten, který vyhovuje vašim konkrétním požadavkům, proto před rozhodnutím zvažte jedinečné potřeby vašeho týmu.
Kdo ví? Perfektní nástroj pro modelování procesů je jen jedno kliknutí daleko!