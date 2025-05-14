10 nejlepších alternativ Twilio pro lepší komunikaci v roce 2025

Pokud hledáte programovatelný komunikační nástroj pro své webové nebo mobilní aplikace, pravděpodobně jste už slyšeli o Twilio. I když se jedná o oblíbenou volbu, nemusí být ideální pro vaše konkrétní požadavky.
Možná hledáte jiné možnosti s odlišnými funkcemi, lepšími cenovými modely a bezplatným přístupem k zákaznické podpoře. ?
Abychom vám usnadnili hledání, sestavili jsme tento seznam 10 nejlepších alternativ Twilio, abyste měli vše, co potřebujete k správnému výběru.
Co je Twilio?
Twilio je komunikační platforma jako služba (CPaaS), která poskytuje vývojářské nástroje pro začlenění funkcí hlasových, textových a video zpráv do webových a mobilních aplikací. V zásadě vám pomáhá zjednodušit komunikaci s klienty a zákazníky pomocí API.
Mnoho uživatelů Twilio miluje, protože se snadno integruje do jejich aplikací a nabízí softwarové vývojové sady (SDK) v hlavních programovacích jazycích, jako jsou Python, Java a PHP. Podrobná dokumentace Twilio také pomáhá novým uživatelům rychle začít s projekty.
Abyste mohli maximálně využít možnosti Twilia, potřebujete však dobré znalosti programování. S rostoucím objemem transakcí se také mohou rychle zvyšovat náklady – přístup ke spolehlivé zákaznické podpoře začíná na 250 USD měsíčně.
Co byste měli hledat v alternativě k Twilio?
Twilio je sice účinný nástroj, který koncovým uživatelům pomáhá komunikovat způsobem, který preferují – například prostřednictvím textových zpráv, telefonních hovorů nebo e-mailů –, ale nemusí být nejpraktičtějším řešením pro firemní komunikaci.
Při hledání alternativ k Twilio hledejte možnosti, které:
- Nabídněte cenově výhodné tarify, které odpovídají vašemu rozpočtu.
- Snadná integrace do vašich webových a mobilních aplikací
- Škálujte podle růstu vašich obchodních a komunikačních potřeb
- Podporujte programovací jazyky, se kterými se cítíte pohodlně
- Doručujte zprávy do zemí, kde žije vaše publikum
- Poskytněte komunikační kanály (textové zprávy, hovory, video, sociální média atd.), které potřebujete.
- Nabídněte komplexní dokumentaci a rychlou podporu
10 nejlepších alternativ Twilio, které můžete použít
Nechce se vám procházet nespočet alternativ Twilio? Máme pro vás řešení. Náš tým softwarových expertů vybral ty nejlepší alternativy Twilio, které by mohly lépe vyhovovat vašim cílům v oblasti komunikace se zákazníky a týmem. Podívejme se, co každá z těchto možností nabízí. ?️
1. Vonage
Vonage je platforma CPaaS, která usnadňuje přidávání komunikačních funkcí do vaší aplikace tím, že poskytuje SMS, hlasové a video API. Má také API pro ověřování uživatelů prostřednictvím SMS, hlasu, e-mailu, WhatsApp a tichého ověřování.
Vonage a Twilio mají odlišné modely cen za volání. Zatímco Twilio účtuje zaokrouhlením na nejbližší minutu, Vonage účtuje po sekundách. To znamená, že platíte pouze za to, co skutečně využijete, a ušetříte peníze. ?
Nejlepší funkce Vonage:
- Nastavte interaktivní hlasovou odezvu (IVR) ve více než 120 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny a španělštiny.
- Pořádejte videokonference v aplikaci s až 16 000 účastníky
- Vytvořte virtuální asistenty bez nutnosti programování, kteří budou odpovídat na dotazy prostřednictvím hlasových, SMS a sociálních médií.
- Spojte se s více než 40 externími nástroji, včetně Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot a Microsoft Dynamics.
Omezení Vonage:
- Prioritní podpora 24/7 začíná na 750 USD/měsíc, což může být pro malé podniky s omezeným rozpočtem nepřijatelné ?
- Měsíční poplatek navíc za integraci služeb jako Salesforce a SugarCRM v rámci základního tarifu.
Ceny Vonage:
- SMS API: Cena začíná na 0,0076 USD za odeslanou zprávu a 0,0061 USD za přijatou zprávu.
- Voice API: Ceny začínají na 0,0043 USD za minutu za odchozí nebo příchozí hovory.
- Video API: Ceny začínají na 0,00395 USD za minutu na účastníka.
- Ověření API: Cena začíná na 0,053 USD za úspěšné ověření
Hodnocení a recenze Vonage:
- G2: 4,3/5 (434 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (299 recenzí)
2. Sinch
Sinch je omnichannelová platforma, která vám umožňuje spojit se se zákazníky prostřednictvím SMS, MMS, RCS, e-mailu, WhatsApp, Facebook Messengeru a Instagramu. Má SDK v Node. js, Java,. NET, PHP a Python, což usnadňuje integraci těchto komunikačních kanálů do vaší aplikace. ?
Kromě zasílání zpráv podporuje Sinch také hlasové a videohovory v rámci vaší aplikace. Do hovorů můžete přidat digitální podpis, abyste si získali důvěru zákazníků, a pro zajištění soukromí při hovorech i SMS můžete použít maskování čísla.
Nejlepší funkce Sinch:
- Ověřujte uživatele pomocí SMS nebo telefonních hovorů
- Udržujte aktivní seznam kontaktů s funkcí vyhledávání telefonních čísel
- Přizpůsobte zprávy na základě profilů zákazníků a jejich komunikačních preferencí.
- Použijte automatické záložní řešení k odeslání neúspěšných zpráv přes jiný kanál.
Omezení Sinch:
- Jen málo nativních integrací
- Odpověď týmu podpory může chvíli trvat.
Ceny Sinch:
- SMS zprávy: Cena začíná na 0,0078 USD za příchozí nebo odchozí zprávu.
- MMS zprávy: Ceny začínají na 0,010 USD za příchozí zprávu a 0,018 USD za odchozí zprávu.
Hodnocení a recenze Sinch:
- G2: 4,0/5 (28 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
3. Podium
Podium je cloudová platforma pro místní firmy, které chtějí zvýšit loajalitu zákazníků a zlepšit svou online reputaci. Posílejte zákazníkům žádosti o platby, recenze a zpětnou vazbu a odpovídejte na jejich dotazy na různých online platformách.
Můžete také zaregistrovat potenciální zákazníky do svého marketingového seznamu a spustit hromadné textové kampaně, abyste je přeměnili na zákazníky. Podium sleduje podrobnosti o zákaznících, minulé interakce a historii konverzací, aby vám pomohlo optimalizovat marketingové kampaně a dosáhnout lepších výsledků. ?
Nejlepší funkce Podium:
- Přístup k textovým zprávám, chatům na webových stránkách, hovorům, e-mailům, zprávám na sociálních médiích a recenzím a odpovědi na ně na jednom místě.
- Přizpůsobte směrování zpráv podle tématu nebo dostupnosti týmu.
- Přijímejte platby osobně pomocí čteček Podium nebo funkce tap-to-pay v mobilní aplikaci.
- Spojte se s více než 180 externími nástroji, jako jsou Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail a Outlook.
Omezení Podium:
- Základní tarif je omezen na tři členy týmu a 1 000 kontaktů.
- Nekonzistentní zákaznická podpora
Ceny Podium:
- Essentials: 249 $/měsíc
- Standard: 409 $/měsíc
- Profesionální: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podium:
- G2: 4,5/5 (1 479 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (485 recenzí)
4. Amazon SNS
Amazon SNS (Simple Notification Service) je služba push zpráv od Amazon Web Services (AWS). Využívá model publikování/předplatného pro vysílání zpráv zákazníkům (prostřednictvím SMS, e-mailu a push oznámení) a dalších aplikací HTTP a AWS.
Amazon SNS vyniká ve zpracování velkých objemů zpráv s vysokou spolehlivostí. Díky tomu je ideální pro zasílání důležitých aktualizací a koordinaci akcí v různých částech vaší aplikace.
Nejlepší funkce Amazon SNS:
- Získejte každý měsíc zdarma přístup k milionu publikací, 100 000 HTTP doručení a 1 000 e-mailových doručení.
- Vytvořte pravidla, která určí, kdo může publikovat nebo se přihlásit k odběru tématu.
- Získejte přehled o počtu témat, předplatných a připojených aplikacích na vaší ovládací ploše ?
- Hladká integrace se službami AWS, jako jsou SQS (Simple Queue Service), Lambda a Kinesis Data Firehose.
Omezení Amazon SNS:
- Nastavení může být pro nováčky na platformě AWS složité.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro jedinečné případy použití
Ceny Amazon SNS:
- Mobilní push: 0,50 $ za milion oznámení
- E-mail: 2,00 $ za 100 000 oznámení
- HTTP/s: 0,60 $ za milion oznámení
Hodnocení a recenze Amazon SNS:
- G2: 4,3/5 (87 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10 recenzí)
5. Plivo
Plivo je cloudová komunikační platforma, která nabízí SMS API, hlasová API a služby SIP trunkingu. Má SDK v jazycích Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go a Java.
V případě SMS zahrnují funkce doručovací zprávy a frontu zpráv pro hromadné odesílání. Hlasové API meanwhile umožňuje přizpůsobení ID volajícího, detekci záznamníku a přepis hlasové schránky.
Stejně jako Twilio má i Plivio široký dosah ve více než 190 zemích, což je skvělé, pokud má vaše firma mezinárodní publikum. ?
Nejlepší funkce Plivo:
- Automaticky vybírejte místní čísla pro hromadné zasílání zpráv, abyste si vybudovali důvěru a zvýšili míru přečtenosti.
- Dostávejte upozornění na selhání zpráv s chybovými kódy pro ladění
- Pomocí šablon vytvořte toky pro přesměrování hovorů, směrování hovorů, hlasové a SMS průzkumy.
- Získejte přístup k komplexní dokumentaci a rychlé podpoře.
Omezení Plivo:
- Nepodporuje komunikaci v rámci aplikace a sociálních médií.
- Prioritní podpora prostřednictvím portálu pro podávání žádostí začíná na 250 USD/měsíc.
Ceny Plivo:
- SMS API: Cena za odeslání nebo přijetí zprávy začíná na 0,00550 $.
- Voice API: Ceny začínají na 0,01000 USD za minutu pro odchozí hovory a 0,00550 USD pro příchozí hovory.
- SIP trunking: Ceny začínají na 0,00650 USD za minutu za odchozí hovory a 0,00250 USD za příchozí hovory.
Hodnocení a recenze Plivo:
- G2: 4,5/5 (709 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (85 recenzí)
6. MessageBird
MessageBird je komunikační platforma API pro interakci se zákazníky prostřednictvím živého chatu, SMS, e-mailu, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram a Google Business.
Díky sjednocené doručené poště můžete spravovat zprávy ze všech těchto platforem na jednom místě. Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro přesměrování hovorů, přesměrování SMS do e-mailu, nastavení připomenutí a další, a to buď od nuly, nebo pomocí šablon. ✨
Nejlepší funkce MessageBird:
- Přidejte kontakty ručně nebo je importujte ze souborů TXT, CSV nebo XLSX.
- Centralizujte zákaznické cesty z e-shopů, CRM a analytiky aplikací pro personalizované kampaně.
- Exportujte statistiky využití SMS, hlasových služeb a nástroje pro tvorbu toků do formátu CSV.
- Spojte se s 15 pluginy, včetně Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce a Zapier.
Omezení MessageBird:
- API mohou někdy reagovat pomalu.
- Prioritní podpora prostřednictvím e-mailu začíná na 500 USD za měsíc.
Ceny MessageBird:
- SMS: Cena začíná na 0,0069 USD za zprávu.
- Hlas: Ceny začínají na 0,015 USD za minutu pro odchozí hovory a 0,0033 USD pro příchozí hovory.
Hodnocení a recenze MessageBird:
- G2: 4,2/5 (66 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (150 recenzí)
7. Šířka pásma
Bandwidth je vývojářská platforma, která vám umožňuje přidat do vašich aplikací funkce hlasové komunikace a zasílání zpráv. Zahrnuje konferenční hovory až pro 20 osob, nahrávání hovorů, živý přepis, převod textu na řeč a bezplatné SMS a MMS.
Klíčovou funkcí Bandwidth je možnost přidat do vašich aplikací funkci tísňového volání (tzv. enhanced 911). To je velmi užitečné pro rychlé přivolání policie, hasičů nebo záchranné služby k vašim zákazníkům. Pokud se vaše aplikace zabývá bezpečností, osobní ochranou nebo vzdálenou zdravotní péčí, Bandwidth by se mohl stát vaším novým nejlepším přítelem. ?
Nejlepší funkce Bandwidth:
- Používejte e-mail k odesílání SMS zpráv a přijímejte SMS odpovědi ve své e-mailové schránce.
- Sledujte objem hovorů, míru doručitelnosti zpráv a výkonnost komunikace.
- Analyzujte názory zákazníků, abyste mohli přijmout správná opatření.
- Získejte bezplatnou zákaznickou podporu prostřednictvím kontaktních formulářů a telefonních hovorů.
Omezení šířky pásma:
- Některé API jsou obtížné používat.
- Nelze integrovat se Zapierem.
Ceny za šířku pásma:
- Messaging API: Ceny začínají na 0,004 USD za odeslanou zprávu.
- Voice API: Ceny začínají na 0,010 USD za minutu za odchozí hovory a 0,0055 USD za příchozí hovory.
- Ověřování API: 0,05 $ za ověření
Hodnocení a recenze šířky pásma:
- G2: 4,5/5 (374 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (127 recenzí)
8. Infobip
Infobip je nástroj pro zapojení zákazníků, který slouží k zasílání marketingových kampaní, připomínek a odpovědí na dotazy na oblíbených sociálních sítích vašich zákazníků.
Přizpůsobte si jeho API tak, abyste mohli komunikovat prostřednictvím SMS, e-mailů, zpráv v aplikacích, push notifikací a různých sociálních kanálů, jako jsou WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber a Facebook Messenger.
S touto alternativou k Twilio získáte vizuální nástroj, pomocí kterého můžete nastavit automatické zprávy pro události, jako jsou registrace uživatelů, nákupy nebo narozeniny. Navíc nástroje AI CRM od Infobip pomáhají s doporučováním produktů, perfektním načasováním zpráv a identifikací rizikových zákazníků.
Nejlepší funkce Infobip:
- Získejte potenciální zákazníky pomocí online formulářů ?
- Provádějte A/B testování napříč více kanály
- Sledujte výkonnost kampaní a exportujte výsledky jako soubory CSV a XLSX.
- Integrujte s aplikacemi pro elektronický obchod a CRM, jako jsou Salesforce, Hubspot, Shopify a BigCommerce.
Omezení Infobip:
- Zákaznická podpora může reagovat s určitým zpožděním.
- Někteří uživatelé tvrdí, že cenové plány jsou drahé.
Ceny Infobip:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Infobip:
- G2: 4,4/5 (53 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (13 recenzí)
9. Telnyx
Telnyx je řešení CPaaS, které nabízí API pro hlasové služby, zasílání zpráv a ověřování uživatelů, plus služby SIP trunkingu. Na rozdíl od Twilia má levnější tarify a bezplatný přístup k zákaznické podpoře 24/7. ?
Navíc tato alternativa k Twilio vlastní soukromou globální IP síť. To zajišťuje vysokou kvalitu komunikace po celém světě a rychlejší řešení problémů s hovory.
Nejlepší funkce Telnyx:
- Jasná a konzistentní kvalita hlasových hovorů
- SDK jsou k dispozici v jazycích Python, Ruby, Node, PHP, Java a . NET.
- Má multi-cloudovou síť s AWS, Google Cloud a Microsoft Azure pro redundanci a vysokou dostupnost.
- Komplexní dokumentace a responzivní tým podpory pomáhá firmám
Omezení Telnyx:
- K používání některých funkcí je nutné pokročilé programování.
- Nastavení SIM karty IoT může být ve srovnání s jinými komunikačními řešeními složité.
Ceny Telnyx:
- Messaging API: Cena začíná na 0,004 USD za odchozí nebo příchozí zprávu.
- Voice API: Cena začíná na 0,007 USD za minutu pro příchozí a odchozí hovory.
- Video API: Cena začíná na 0,002 USD za minutu na účastníka
- Ověření API: Cena začíná na 0,03 USD za ověření
Hodnocení a recenze Telnyx:
- G2: 4,7/5 (328 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (47 recenzí)
10. Wati
Wati (WhatsApp Team Inbox) je platforma pro zasílání zpráv WhatsApp s hotovými nástroji a API pro komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky. Je snadné ji nastavit, a to i pro ty, kteří nejsou vývojáři. Propojte svůj účet WhatsApp Business, přidejte své kontakty a spusťte své marketingové kampaně. ?
Všechny dotazy zákazníků přicházejí do jedné sjednocené schránky, kde je váš tým může rychle vyřídit. A pokud nejste k dispozici, nastavte chatbot pomocí nástroje pro tvorbu bez kódování, aby konverzace pokračovala.
Nejlepší funkce Wati:
- Zjistěte, kdo z vašeho týmu je online a kdo offline.
- Náhled kampaní před jejich zveřejněním
- Sledujte objem zpráv, stav zpráv a zaměstnance s nejrychlejšími dobami odezvy.
- Propojte Wati s osmi aplikacemi: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make a Zapier.
Omezení Wati:
- Počet uživatelů je u každého tarifu omezen, každý další uživatel stojí 30 $ měsíčně.
- Plány jsou omezeny na 1 000 konverzací za měsíc, takže pro více budete muset dokoupit kredity.
Ceny Wati:
- Standard: 39 $/měsíc (5 uživatelů)
- Pro: 69 $/měsíc (5 uživatelů)
- Podnik: Ceny na vyžádání (10 uživatelů)
Hodnocení a recenze Wati:
- G2: 4,6/5 (205 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (55 recenzí)
Další komunikační nástroje
Zatímco tyto alternativy Twilio se zaměřují na přizpůsobení interakcí se zákazníky, nástroje jako ClickUp poskytují hotové funkce na podporu vašich komunikačních strategií na pracovišti.
Od diskusí o projektech přes komentáře k úkolům až po dokumenty – vše je na jednom místě. Díky tomu je snadné udržovat pořádek, zachovat kontext a kdykoli sledovat historii komunikace se všemi. ?
ClickUp
ClickUp je nástroj pro správu projektů s nekonečnými komunikačními funkcemi, které uspokojí potřeby vašeho týmu.
Použijte ClickUp Chat pro diskuse týkající se konkrétního oddělení nebo projektu. Kromě textu můžete přímo do chatu nahrávat soubory z počítače nebo cloudového úložiště nebo sdílet hlasové a obrazové klipy se svým týmem.
S ClickUp Docs můžete spolupracovat na obchodních dokumentech v reálném čase. A díky ClickUp AI můžete rychle brainstormovat nápady a vytvářet první návrhy během několika sekund.
ClickUp AI vám také pomůže zlepšit vaše psaní, shrnovat dlouhé dokumenty a dokonce proměnit vaše poznámky v akční položky. ✅
Správa těchto akčních položek je díky funkcím pro správu projektů ClickUp hračkou. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a kontrolujte pokrok. Aby byly vaše pracovní postupy plynulejší, automatizační nástroje ClickUp se postarají o opakující se úkoly, takže se váš tým může věnovat důležitějším věcem.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vizualizujte projekty v zobrazení Seznam, Tabulka, Kanban, Kalendář a Gantt.
- Přístup k nástrojům AI v popisech úkolů, komentářích, chatu a Docs
- Označte členy týmu pomocí @zmínek, abyste je informovali o svém komentáři.
- Propojte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi prostřednictvím nativních integrací, Zapier a ClickUp API.
Omezení ClickUp:
- Některé webové a desktopové funkce nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
Je čas zlepšit zákaznickou zkušenost
Twilio nabízí mnoho užitečných funkcí, ale není to jediná možnost, jak integrovat komunikační služby pro týmy a zákazníky do vašich aplikací. S tímto praktickým seznamem alternativních možností Twilio můžete snadno posoudit každou platformu na základě svých potřeb a najít tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Pokud navíc hledáte nástroj, který zefektivní vaše obchodní operace, řízení projektů a interní komunikaci, ClickUp je tou správnou volbou.
Tento komplexní nástroj zajistí, že váš tým bude pracovat na stejné vlně, aby se práce dělala snadněji a rychleji. Navíc díky více než 1 000 integracím ClickUp spolupracuje s vaší stávající technologií a vytváří tak vítěznou kombinaci. ?
Zaregistrujte se do ClickUp hned teď – je to zdarma!