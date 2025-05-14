10 nejlepších alternativ TeamViewer pro vzdálený přístup v roce 2025

Vzdálené týmy potřebují stabilní způsob přístupu k souborům, udržení spojení a společné práce. Nástroje pro vzdálené připojení, jako je TeamViewer, to nejen umožňují, ale také zajišťují hladký průběh.
TeamViewer je vysoce hodnocený, ale není to jediný software pro vzdálený přístup, který je k dispozici.
V tomto průvodci porovnáme klíčové funkce, omezení, ceny a recenze 10 konkurenčních nástrojů pro vzdálenou plochu, abychom vám pomohli najít nejlepší alternativu k TeamViewer. Bez ohledu na velikost vašeho týmu nebo rozpočet jsme tu, abychom vám pomohli najít správné řešení, aby váš tým mohl komunikovat mezi více monitory a zůstat na správné cestě. ?
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ TeamVieweru pro snadnou spolupráci na dokumentech, úkolech, projektech a dalších:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a vzdálenou spolupráci)
- AnyDesk (nejlepší pro rychlý vzdálený přístup s nízkou latencí)
- Remmina (nejlepší pro uživatele Linuxu, kteří potřebují podporu více protokolů)
- Chrome Remote Desktop (nejlepší pro jednoduchý bezplatný vzdálený přístup prostřednictvím prohlížeče)
- NoMachine (nejlepší pro vysoce kvalitní streamování videa a zvuku)
- Zoho Assist (nejlepší pro bezpečnou webovou vzdálenou podporu)
- RemotePC (nejlepší pro škálovatelný vzdálený přístup s nástroji pro spolupráci)
- LogMeIn Pro (nejlepší pro profesionály, kteří potřebují cloudové úložiště a podporu více monitorů)
- GoToMyPC (nejlepší pro rychlé a snadné nastavení vzdálené plochy)
- Splashtop (nejlepší pro nákladově efektivní vzdálený přístup s HD streamováním)
Co je TeamViewer a jak funguje?
TeamViewer je software pro vzdálený přístup, který umožňuje uživatelům připojit se pomocí vzdálených zařízení k jinému serveru nebo zařízení. Díky tomu mohou týmy rychle a snadno přistupovat k souborům, aplikacím a datům z jakéhokoli zařízení, aniž by potřebovaly VPN.
Kromě vzdáleného přístupu k souborům se TeamViewer používá také pro vzdálenou podporu IT týmů. Týmy podpory používají TeamViewer k vzdálenému ovládání zařízení za účelem odstraňování potíží, řešení problémů a zavádění aktualizací aplikací a programů.
Díky těmto funkcím je TeamViewer atraktivní volbou pro společnosti, které upřednostňují práci na dálku a jejichž členové týmu jsou rozptýleni po celé zemi nebo po celém světě. Tento software usnadňuje připojení, týmovou práci a udržení zapojení týmů pracujících na dálku. ✨
Co hledat v alternativě k TeamViewer
TeamViewer je oblíbené řešení pro vzdálený přístup pro týmy, které potřebují přístup ke svým souborům odkudkoli, ale je to nejlepší volba pro každý tým? To necháme na vás! Pokračujte ve čtení a najděte si ideální alternativu k TeamViewer, která je dnes k dispozici.
Abychom vám pomohli najít nejlepší alternativy TeamViewer, zvažte následující:
- Účel: Potřebujete aplikaci pro vzdálenou IT nebo technickou podporu, vzdálený přístup nebo spolupráci týmu?
- Funkce: Má funkce, které potřebujete, jako je vysoká kvalita zvuku, přenos dat, bezobslužný přístup nebo vzdálený tisk?
- Rozsah: Je produkt určen pro jednotlivé uživatele, nebo jej lze rozšířit na celý váš tým?
- Branding: Lze branding přizpůsobit tak, aby působil jako white label?
- Snadné použití: Je aplikace uživatelsky přívětivá? Budou ji všichni koncoví uživatelé schopni nainstalovat a používat bez obav?
- Zákaznická podpora: Můžete se v případě potřeby obrátit na podporu? Je k dispozici helpdesk nebo živý chat?
Některé nástroje pro vzdálenou plochu jsou určeny pro technicky zdatné uživatele, zatímco jiné se nejlépe hodí pro malé týmy. Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější, a pomocí tohoto průvodce si vytvořte seznam možností, které odpovídají vašim potřebám.
10 nejlepších alternativ TeamViewer
Ačkoli můžete TeamViewer používat k poskytování vzdálené podpory, tento průvodce se zaměří na aspekty softwaru týkající se týmové práce a vzdáleného přístupu. S ohledem na to vám představujeme nejlepší alternativy k TeamViewer, které vám pomohou pracovat efektivněji z jakéhokoli místa.
1. ClickUp
Víme, že ClickUp možná není první nástroj, který vás napadne, když hledáte alternativu k TeamViewer. Tento nástroj pro vzdálenou spolupráci sice neumožňuje vzdálený přístup k pracovní ploše, ale podporuje produktivitu a týmovou práci jinými zajímavými (a neuvěřitelně efektivními) způsoby.
ClickUp je navržen pro práci na dálku a má spoustu funkcí, které týmům umožňují lépe spolupracovat – ať jsou kdekoli. A protože ClickUp je založen na cloudu, váš tým může spolupracovat a plnit úkoly z jakéhokoli zařízení, aniž by musel vzdáleně přistupovat ke svému počítači nebo se starat o spolehlivé vzdálené připojení. ✨
Pomocí úkolů v ClickUp můžete organizovat osobní a týmové úkoly a sledovat jejich průběh. Spolupracujte v ClickUp Docs na obsahu, zprávách, wiki a dalších materiálech. Získejte přehled o svém individuálním a týmovém pokroku pomocí ClickUp Dashboards a poté použijte jeden z více než 15 zobrazení ClickUp k personalizaci svého způsobu práce.
Jednou z největších výhod ClickUp je jeho vysoká přizpůsobitelnost. To znamená, že jej můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval jakémukoli týmu, oddělení nebo použití. Platformu můžete použít jako nástroj pro spolupráci na obsahu pro váš marketingový tým, jako software pro řízení projektů pro vaše projektové týmy nebo jako software pro monitorování zaměstnanců pro vaše týmy HR nebo managementu.
Zajímá vás, jak můžete ClickUp využít pro práci na dálku a spolupráci? Podívejte se na toto video a zjistěte, jak ClickUp používat pro práci na dálku. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte celý ekosystém pro správu projektů a produktivitu v cloudu
- Sledujte svůj pokrok v reálném čase pomocí ClickUp Goals.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím videohovorů nebo sdílejte svou obrazovku během online schůzek díky integraci Zoom.
- Vzdáleně se připojte ke svému týmu a spolupracujte s ClickUp Whiteboards.
- Propojte ClickUp se svými stávajícími nástroji pomocí více než 1 000 integrací ClickUp, včetně nástrojů pro online schůzky .
- Několik plánů a cenových možností s bohatými funkcemi i v bezplatné verzi ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp je především nástroj pro správu projektů, nikoli nástroj pro vzdálený přístup.
- Někteří uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím jeho bohatých funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. AnyDesk
AnyDesk je aplikace pro vzdálenou plochu, která týmům umožňuje zůstat připojeni k programům a přenášet soubory bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pomocí tohoto nástroje pro vzdálenou spolupráci můžete přistupovat k vzdálenému zařízení kteréhokoli člena týmu pomocí hesla, aktivovat bezpečnostní funkce, jako je režim soukromí, a spravovat mobilní zařízení v libovolném měřítku. ?
Nejlepší funkce AnyDesk
- Nainstalujte si jej do svých prostor nebo použijte cloudové řešení AnyDesk.
- Umožněte členům týmu vzdáleně ovládat zařízení nebo k nim přistupovat odkudkoli.
- Přizpůsobte si prostředí podle svých představ pomocí vlastního brandingu.
- Využijte šifrování na vojenské úrovni a bezpečný přístup.
Omezení AnyDesk
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení zabezpečení může být matoucí a nepřehledné.
- Uživatelské rozhraní není tak přehledné jako u jiných konkurentů, říkají někteří uživatelé.
Ceny AnyDesk
- Zdarma
- Solo: 14,90 $/měsíc pro 1 uživatele
- Standard: 29,90 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Pokročilá verze: 79,90 $/měsíc pro 100 uživatelů
Hodnocení a recenze AnyDesk
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Remmina
Remmina je bezplatný open-source software pro vzdálený přístup, který umožňuje sdílení obrazovky a souborů. Připojuje se k vašemu počítači z jiného zařízení. Tento efektivní softwarový nástroj pro uživatele desktopů Linuxu byl vyvinut s ohledem na potřeby vývojářů a IT profesionálů. ?
Nejlepší funkce Remmina
- Vzdálený přístup k vašemu desktopu Linux odkudkoli
- Přizpůsobte si své prostředí pomocí možností zobrazení a konfigurace klávesových zkratek.
- Použijte tento software jako základ pro vytvoření vlastní alternativy.
- K dispozici ve více než 60 jazycích a v více než 50 distribucích.
Omezení Remmina
- Remmina funguje pouze na distribucích Linuxu.
- Tato bezplatná alternativa k TeamViewer je vhodnější pro samostatné IT profesionály než pro začínající týmy.
Ceny Remmina
- Zdarma
Hodnocení a recenze Remmina
- G2: n/a
- Capterra: n/a
4. Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop je skvělou alternativou pro rychlý vzdálený přístup k ploše a sdílení obrazovky mezi více monitory. Tento nástroj můžete použít k propojení s ostatními jako software pro správu projektů, k poskytování podpory prostřednictvím vzdáleného ovládání nebo k přístupu ke vzdálenému počítači, když pracujete mimo kancelář. ?️
Nejlepší funkce Chrome Remote Desktop
- Vše, co potřebujete, je váš počítač a zařízení s Androidem nebo iOS.
- Využijte výhody bezpečné infrastruktury Google
- Spolupracujte s členy týmu nebo klienty v reálném čase z prohlížeče Chrome.
- Ovládejte vzdálenou plochu, přenášejte soubory, využívejte sdílení obrazovky a přistupujte k datům z jakéhokoli zařízení.
Omezení aplikace Chrome Remote Desktop
- Uživatelé uvádějí, že ve srovnání s alternativními softwarovými možnostmi je jeho používání velmi jednoduché.
- Někteří uživatelé naznačují, že aplikace je vhodnější pro osobní použití než pro profesionální použití.
Ceny služby Chrome Remote Desktop
- Zdarma
Hodnocení a recenze Chrome Remote Desktop
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
5. NoMachine
NoMachine je nástroj pro vzdálenou plochu, který pomáhá lidem připojit se ke své ploše z jakéhokoli místa. Tento software usnadňuje práci na služebních cestách nebo při práci z coworkingového prostoru. Přistupujte k souborům a programům a upravujte je nebo tiskněte, ať jste kdekoli. ?️
Nejlepší funkce NoMachine
- Přístup k souborům nebo jejich přenos z jakéhokoli místa
- Nabídněte členům svého týmu rychlý a bezpečný přístup k desktopům.
- Vzdálené ovládání zařízení pro týmovou spolupráci nebo vzdálenou IT podporu
- Nasazujte software ve velkém měřítku, abyste umožnili práci na dálku pro celou společnost.
Omezení NoMachine
- Někteří uživatelé uvádějí, že software může být obtížné používat, pokud máte pomalé připojení.
- Problémy s připojením byly pro některé uživatele problémem.
Ceny NoMachine
- Zdarma
Hodnocení a recenze NoMachine
- G2: 4,5/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3 recenze)
6. Zoho Assist
Zoho Assist je software pro vzdálenou IT podporu, který umožňuje členům vašeho týmu převzít kontrolu nad vzdálenými zařízeními za účelem řešení problémů, zavádění oprav a podpory ostatních. Je určen především pro IT týmy, které poskytují podporu ostatním, ale software také umožňuje vzdálený přístup k vašemu vlastnímu zařízení. ⚒️
Nejlepší funkce Zoho Assist
- Navazujte připojení s celou řadou zařízení, včetně stolních počítačů, mobilních zařízení a serverů.
- Spouštějte vzdálené podpůrné relace na vyžádání bez nutnosti předchozí instalace.
- Nabízejte vzdálenou podporu a vzdálený přístup a sdílejte svou obrazovku.
- Podporováno zabezpečením na podnikové úrovni
Omezení Zoho Assist
- Tento software je určen pro vzdálenou podporu, takže pokud chcete software používat pro přístup ke své vlastní vzdálené ploše nebo pro týmovou práci a spolupráci, je lepší zvolit jinou alternativu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že tento software může být náročný na zdroje, zejména na starších zařízeních.
Ceny Zoho Assist
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Assist
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
7. RemotePC
RemotePC je nástroj pro vzdálený přístup k pracovní ploše určený pro spotřebitele a profesionální týmy, které chtějí mít přístup ke svému hlavnímu zařízení nebo pracovní ploše 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, z jakéhokoli místa. Tato alternativa k TeamViewer vám umožňuje vzdálený přístup k souborům, tisk a spolupráci s více uživateli. ?
Nejlepší funkce RemotePC
- Pozvěte členy týmu ke spolupráci na prezentacích nebo k řešení problémů.
- Ukládejte a zaznamenávejte vzdálené relace a přístupové protokoly
- Využijte podporu pro různé platformy, jako jsou zařízení PC, Mac, Linux, iOS a Android.
- Přístup k vašemu zařízení z webového prohlížeče bez instalace softwaru
Omezení RemotePC
- Někteří uživatelé hlásí problémy se zamrzáním softwaru během práce.
- Podle některých uživatelů by mobilní verze mohla těžit z vylepšení, která by zvýšila její rychlost a funkčnost.
Ceny RemotePC
- Spotřebitel: Od 18,38 $/rok pro 1 uživatele
- SOHO: Od 7,95 $/měsíc nebo 59,62 $/rok pro neomezený počet uživatelů
- Tým: Od 29,95 $/měsíc nebo 224,62 $/rok pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Od 59,95 $/měsíc 449,62 $/rok pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze RemotePC
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
8. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro je alternativa k TeamViewer, která jednotlivcům a týmům nabízí způsob, jak zůstat ve spojení se svými soubory a navzájem z jakéhokoli zařízení. Tento software můžete použít pro přístup k souborům, aplikacím a záložkám na různých zařízeních a operačních systémech. ?
Nejlepší funkce LogMeIn Pro
- Ovládejte svůj počítač na dálku, ať jste kdekoli.
- Tiskněte z místa blízko vás pomocí vzdáleného tisku
- Ovládejte svůj počítač na cestách ze svého zařízení iPhone, iPad nebo Android.
- Využijte možnosti zobrazení na více monitorech
Omezení LogMeIn Pro
- Někteří uživatelé mohou považovat cenu za méně dostupnou než u jiných alternativ.
- Připojení k serverům může být někdy pomalé.
Ceny LogMeIn Pro
- Jednotlivci: 30 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Pokročilí uživatelé: 70 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Malé podniky: 129 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze LogMeIn Pro
- G2: n/a
- Capterra: n/a
9. GoToMyPC
GoToMyPC je software pro vzdálenou plochu, který uživatelům umožňuje připojit se k souborům, aplikacím a datům, když jsou na cestách. Funkce jako vzdálený tisk a přenos souborů metodou drag-and-drop pomáhají týmům zůstat produktivní, i když nemají přístup ke svému hlavnímu pracovnímu zařízení. ?
Nejlepší funkce GoToMyPC
- Získejte rychlý přehled o své pracovní ploše z počítačů PC, Mac, zařízení iOS a Android.
- Využijte bezpečnost na úrovni bankovnictví a vícefaktorové ověřování.
- Pomocí prohlížeče pro sdílení obrazovky můžete spolupracovat s členy týmu v reálném čase.
- Integrace s vaší stávající síťovou infrastrukturou
Omezení GoToMyPC
- Někteří uživatelé hlásí, že při pokusu o použití aplikace na starších operačních systémech mohou nastat problémy.
- Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění mezi pohybem kurzoru a změnami zobrazenými na obrazovce.
Ceny GoToMyPC
- Osobní: 44 $/měsíc za počítač
- Pro: 41,50 $/měsíc za počítač
- Firemní: 28 $/měsíc za počítač
Hodnocení a recenze GoToMyPC
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
10. Splashtop
Splashtop je softwarový nástroj pro vzdálený přístup a vzdálenou podporu, který udržuje členy týmu ve spojení s jejich soubory a navzájem. Tato alternativa k TeamViewer umožňuje uživatelům přístup k jejich zařízením odkudkoli, spolu s funkcemi jako vzdálený tisk, přenos souborů a nahrávání relací. ?️
Nejlepší funkce Splashtop
- Připojte se k celé řadě zařízení, včetně iOS, Android, Microsoft Windows, Mac a Linux.
- Nastavte ovládací prvky, abyste mohli rozhodovat, kdo má přístup k kterým zařízením.
- Nastavte si místní konfiguraci tak, aby zrcadlila váš hlavní desktop s podporou více monitorů.
- Připojte USB ovladače a používejte je, jako by byly připojeny k vašemu stolnímu počítači, pomocí přesměrování USB zařízení.
Omezení Splashtop
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozmanitost dostupných funkcí je méně zajímavá než u jiných konkurentů.
- Tento software není na Macu tak snadné nasadit jako na Windows, jak naznačují někteří uživatelé.
Ceny Splashtop
- Business Access Solo: 5 $/měsíc, fakturováno ročně
- Business Access Pro: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Výkon Business Access: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Splashtop
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Zůstaňte ve spojení s těmito alternativami TeamViewer
TeamViewer zůstává jednou z nejpopulárnějších služeb vzdálené plochy na světě, ale tento krátký seznam alternativ dokazuje, že pro vaše individuální potřeby může existovat lepší řešení vzdáleného přístupu. Pomocí tohoto průvodce najdete nejlepší alternativu TeamVieweru pro váš tým. ?
Pokud jste připraveni revolučně změnit svůj přístup k práci na dálku, vyzkoušejte ClickUp zdarma. Naše aplikace typu „vše v jednom“ je navržena tak, aby uživatelům umožnila vytvořit digitální pracovní prostor, kde mohou týmy spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně na dokumentech, úkolech, projektech a dalších věcech.