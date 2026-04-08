Как работи изкуственият интелект за управление на веригата на доставки

Според проучване на Supply Chain Brain 85% от мениджърите планират да увеличат разходите си за изкуствен интелект през 2026 г., а 1 на всеки 5 очаква тези разходи да нараснат с 20% или повече. Въпреки това много екипи по веригата на доставки все още разчитат на ръчно вземане на решения, което се отразява ежедневно на разходите, запасите и обслужването.

Това ръководство ви разяснява как работи изкуственият интелект в управлението на веригата на доставки, как той решава реални оперативни проблеми и как да подготвите екипа си за внедряването му, без да добавяте още инструменти към вече препълнения си набор от технологии.

Какво представлява изкуственият интелект в управлението на веригата на доставки?

Изкуственият интелект в управлението на веригата на доставки се отнася до използването на интелигентни технологии като машинно обучение и предсказуема аналитика, за да се направи целият процес на преместване на стоки – от планиране и снабдяване до производство и доставка – по-ефективен и интелигентен.

Вместо да разчита само на строги правила и исторически средни стойности, изкуственият интелект изучава модели от вашите оперативни данни (поръчки, запаси, срокове за доставка, ефективност на доставчиците), както и външни сигнали (време, трафик, прекъсвания), след което препоръчва или автоматизира решенията.

Как работи изкуственият интелект в управлението на веригата на доставки?

Системите за изкуствен интелект събират огромни количества данни от източници като IoT сензори върху пратките, ERP системата на вашата компания и дори външни метеорологични данни. След това използват алгоритми, за да откриват модели и да правят прогнози.

Процесът се състои от няколко важни стъпки:

Започва с данни: ИИ черпи информация от вътрешни източници (поръчки, продажби, запаси, спецификации, производствени графици, срокове за доставка, сканирани събития) и външни източници (време, трафик, претоварване на пристанищата, цени на горивата, промоции, празници, макроикономически тенденции). След това почиства, стандартизира и съгласува всичко, използвайки общи ключове като SKU, местоположение, период, доставчик и маршрут за доставка

Изгражда прогнози въз основа на модели: Моделите за машинно обучение научават какво обикновено определя резултатите, след което прогнозират търсенето, предвиждат очакваното време на пристигане (ETA) и сигнализират за закъснения или рискове от прекъсвания. Резултатът обикновено е число, съпроводено с несигурност, като например очакваното търсене по артикул, местоположение и седмица или вероятността дадена пратка да пристигне със закъснение

Превръща прогнозите в решения: Оптимизацията наслагва бизнес ограниченията върху прогнозите, като целеви нива на обслужване, капацитет, работна ръка, бюджет, складово пространство и променливост на сроковете за доставка. По този начин изкуственият интелект препоръчва действия като коригиране на резервните запаси, по-ранно поръчване, преразпределяне на запасите между дистрибуторските центрове или прехвърляне на производството между обектите

Преминаване към работни потоци за изпълнение: Препоръките се изпращат на планиращите за преглед или задействат автоматизирани работни потоци, когато степента на увереност е висока, като например създаване на поръчка за покупка, пренасочване на пратка, препланиране Препоръките се изпращат на планиращите за преглед или задействат автоматизирани работни потоци, когато степента на увереност е висока, като например създаване на поръчка за покупка, пренасочване на пратка, препланиране на работни поръчки , актуализиране на обещани дати или ескалиране на последващи действия към доставчика

Учи се от резултатите във времето: ИИ се усъвършенства, като сравнява прогнозите си с това, което в крайна сметка се е случило, след което актуализира моделите въз основа на грешките в прогнозите, закъсненията в доставките, въздействията върху обслужването и това кои препоръки са били приети или отхвърлени от хората

Различните видове изкуствен интелект се справят с различни задачи. Например, компютърното зрение може автоматично да проверява продуктите за дефекти, докато обработката на естествен език (NLP) може да анализира комуникациите от вашите доставчици. Но не забравяйте, че изкуственият интелект е толкова добър, колкото са данните, които му предоставяте.

Ако данните ви са неясни или непълни, резултатите ви също ще бъдат такива.

Практически начини, по които изкуственият интелект подобрява операциите по веригата на доставки

Ето някои от най-практичните начини, по които изкуственият интелект подобрява ежедневните операции по веригата на доставки:

Прогнозиране и планиране на търсенето

В продължение на години прогнозирането на търсенето се основаваше на минали продажби и обосновани предположения.

Това често води до един от двата лоши изхода: или изчерпвате запасите и разочаровате клиентите, или произвеждате прекалено много и губите пари за продукти, които стоят на рафтовете.

AI решава този проблем, като разглежда стотици различни сигнали едновременно. Той анализира исторически данни за продажбите, но също така взема предвид вашите маркетингови промоции, това, което хората казват в социалните медии, икономическите тенденции и дори местни събития, за да създаде прогнози, които се актуализират постоянно в реално време.

Gartner прогнозира, че до 2030 г. 70% от големите предприятия ще въведат прогнозиране на веригата за доставки, базирано на изкуствен интелект.

📌 Пример: С този подход OTTO, голям онлайн търговец на дребно, използва възможностите за прогнозиране на изкуствения интелект на Google Cloud (включително модела TiDE на Vertex AI), за да подобри точността на прогнозите за търсенето с 30%.

Управление и оптимизация на запасите

Управлението на запасите прилича на ходене по въже. Ако държите прекалено много, блокирате парични средства и хабите складово пространство. Но ако държите прекалено малко, рискувате да загубите продажби и да платите допълнително за експресна доставка.

AI ви помага да намерите перфектния баланс. Неговите алгоритми могат да изчислят идеалното количество запаси, което трябва да се поддържа за всеки отделен продукт на всяко място, като вземат предвид фактори като сроковете за доставка на доставчиците и степента на колебание на търсенето.

AI може дори да автоматизира попълването на запасите, като създава автоматично поръчка за покупка в момента, в който запасите ви достигнат определено ниво, така че никога да не бъдете изненадани.

📌 Пример: Starbucks внедри система за преброяване на запасите, базирана на изкуствен интелект, в над 11 000 собствени магазина в Северна Америка, където служителите сканират рафтовете с таблет, а изкуственият интелект автоматично преброява артикулите и сигнализира за продуктите, които са на привършване. Starbucks заяви, че внедряването е позволило по-бързо попълване на запасите и по-постоянна наличност на популярните съставки, а компанията отбеляза, че в магазините, където системата вече е внедрена, запасите са се увеличили осемкратно.

Оптимизация на маршрутите и логистиката

Планирането на един-единствен маршрут за доставка е изненадващо сложно. Трябва да се вземат предвид трафикът, цените на горивото, графиците на шофьорите, конкретните времеви прозорци за доставка и товароносимостта на всеки камион. Опитът да се управлява всичко това за цял автопарк е почти невъзможен, ако се прави ръчно.

AI се справя добре с това. Алгоритмите за оптимизация могат да прегледат милиони възможни маршрути за секунди, за да намерят този, който струва най-малко, като същевременно изпълнява всички ваши обещания за доставка. А ако се случи нещо неочаквано – като внезапно задръстване или спешна поръчка в последния момент – AI може да преизчисли най-добрия маршрут на момента. Това е особено полезно за доставката „последната миля“, която често е най-скъпата част от целия логистичен процес.

📌 Пример: UPS използва ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), която прилага усъвършенствани алгоритми, изкуствен интелект и машинно обучение за планиране и непрекъснато оптимизиране на маршрутите за доставка. UPS отбеляза, че ORION им е помогнала да спестят около 100 милиона мили и 10 милиона галона гориво годишно от момента на първоначалното й внедряване.

Автоматизация на складовете

Натовареното складово помещение може да изглежда хаотично. Трябва да координирате събирането, опаковането и изпращането на хиляди различни продукти, като същевременно се състезавате с времето.

👀 Знаете ли, че... 29% от производителите вече използват изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) на ниво обект или мрежа, за да въведат ред в тези операции.

AI задвижва автономни роботи, които помагат при подбирането на артикули, определят най-ефективното място за съхранение на всеки продукт за бърз достъп и организират поръчките в най-полезната последователност. Той също така използва компютърно зрение за задачи като автоматична проверка за дефекти в продуктите или преброяване на запасите, без да е необходимо човек да сканира всяка кутия.

📌 Пример: Sparrow на Amazon е роботизирана система с изкуствен интелект, която използва компютърно зрение, за да идентифицира и подбира отделни артикули от контейнери и да ги премества по веригата на изпълнение на поръчките. Тя е проектирана да обработва милиони различни продукти, което е един от най-трудните проблеми в автоматизацията на складовете, тъй като формите и опаковките на артикулите варират значително. На ниво мрежа Amazon описва този вид роботика като подпомагаща по-бързо и по-последователно изпълнение на поръчките чрез намаляване на ръчните стъпки при обработката на артикулите и поддържане на работния процес дори при промяна в обема на поръчките и разнообразието на артикулите.

Управление на риска и прогнозиране на прекъсвания

Управлението на риска ви помага да идентифицирате тези проблеми на ранен етап, за да избегнете стреса от сериозно прекъсване на веригата на доставки. Буря, затваряне на пристанище или проблем с доставчик може да струва на вашата компания милиони в пропуснати продажби и такси за спешна доставка, да не говорим за увреждането на репутацията ви пред клиентите.

Предвиждащото управление на риска ви помага да предвидите тези проблеми. Системите за изкуствен интелект могат да наблюдават хиляди различни сигнали за риск по целия свят – от финансовото състояние на доставчика и геополитическите събития до метеорологичните условия и претоварването на пристанищата.

Когато изкуственият интелект открие потенциален проблем, той ви сигнализира за него, като ви дава време да реагирате. Някои инструменти за генеративен изкуствен интелект могат дори автоматично да предложат резервен план, като например да препоръчат алтернативен доставчик или да коригират производствения ви график.

📌 Пример: Kraft Heinz създаде вътрешна платформа, наречена Lighthouse, която събира данни от доставчици, фабрики и дистрибуторски центрове, за да прогнозира търсенето и да сигнализира предварително за местата, където може да възникнат прекъсвания в обслужването. Компанията сподели, че прилагането на изкуствен интелект чрез Lighthouse е подпомогнало подобренията в веригата на доставки и е оказало положително въздействие върху бизнеса, включително отчетено увеличение на продажбите, свързано с примери за използване във веригата на доставки.

Предимства на изкуствения интелект в управлението на веригата на доставки

Ето реалните ползи, които можете да очаквате:

Превръща планирането в решения за местоположението на артикулите: ИИ прогнозира търсенето на нивото, на което работите (артикул, местоположение, времеви интервал), след което преизчислява точките за поръчка и резервните запаси въз основа на колебанията в търсенето и променливостта на сроковете за доставка

Намалява спешните доставки чрез ранното откриване на проблеми: Вместо да се разбере твърде късно, че даден контейнер е закъснял, изкуственият интелект предвижда риска от закъснение и посочва пратките, които няма да спазят обещаните на клиентите дати, така че екипите да могат да предприемат действия с по-евтини варианти на първо място (смяна на превозвача, частична доставка, преразпределение на запасите)

Подобрява OTIF: ИИ приоритизира изключенията според въздействието върху бизнеса, например коя закъсняла поръчка ще прекъсне производството следващата седмица или коя липса на стока в дистрибуционния център ще засегне най-продаваните артикули

Балансира запасите в цялата мрежа: ИИ препоръчва прехвърляния между дистрибуционните центрове и магазините въз основа на локални промени в търсенето и времето на доставка, така че да защитите регионите с високо търсене, вместо да допуснете един обект да се презарежда, докато друг губи продажби

Ускорява работата в склада чрез намаляване на разстоянията и преработката: ИИ подобрява разпределението на местата и последователността на маршрутите за събиране на поръчки, като използва историята на поръчките (кои продукти се купуват заедно, кои се обръщат най-бързо), а след това сигнализира по-рано за грешки при събирането и модели на повреди, като използва данни от сканиране и визуални проверки

47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват изкуствен интелект за изпълнение на ръчни задачи, но 23% от тези, които са го внедрили, казват, че той значително е намалил натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от просто технологична пропаст. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформиращ може да бъде изкуственият интелект за намаляване на когнитивното натоварване и спестяване на времето.

Предизвикателствата на изкуствения интелект в управлението на веригата на доставки

Изкушаващо е да се мисли, че изкуственият интелект е лесен за внедряване, но реалността е по-сложна. Ако се впуснете в това без да сте подготвени, може да се сблъскате със сериозни препятствия, които да забавят проекта ви и да изчерпят бюджета ви.

Ето някои от реалните предизвикателства, с които трябва да сте запознати:

Качество и достъпност на данните: ИИ е толкова умен, колкото са данните, от които се учи. Ако данните ви са хаотични, непълни или заседнали в отделни, несвързани системи, вашият ИИ проект е обречен от самото начало

Сложност на интеграцията: Настройването на нов инструмент за изкуствен интелект, така че да работи с вашите съществуващи системи – като ERP или софтуера за управление на склада – може да изисква значителни технически усилия

Управление на талантите и промените : Вашият екип ще се нуждае от нови умения, за да работи ефективно с изкуствения интелект. Възможно е също да срещнете съпротива от хора, които са свикнали да правят нещата по определен начин и не се доверяват напълно на препоръките на изкуствения интелект

Поддръжка на моделите: AI модел, който днес работи перфектно, може с времето да стане по-неточен, тъй като пазарните условия се променят. Тези модели трябва постоянно да се наблюдават и преобучават

Управление и пристрастност: Ако историческите ви данни съдържат пристрастност, изкуственият интелект може всъщност да я усвои и усили, което да доведе до погрешни или несправедливи решения

Как да подготвите веригата си за доставки за изкуствен интелект

Успешното внедряване на изкуствения интелект не зависи толкова от самата технология, колкото от това да се уверите, че вашата организация е готова за нея.

Ето пътна карта, която ще ви помогне да започнете:

Направете одит на настоящите си процеси и данни

Започнете с картографиране на това как се движи работата днес в потоците, които определят разходите и обслужването, като планиране на търсенето, попълване на запасите, приемане на входящи доставки, изпълнение на поръчките в склада и планиране на транспорта.

Докато правите картата, отбележете къде решенията редовно се превръщат в спешни ситуации, като хроничен недостиг на стоки на определени места или чести отклонения от плана, които правят прогнозите безсмислени.

След това направете преглед на данните си. Установете къде се намират (ERP, WMS, TMS, електронни таблици), колко често се актуализират и какви проблеми с качеството се проявяват най-често. Изкуственият интелект среща затруднения, когато основните дефиниции са несъгласувани, като например дублирани артикулни номера, липсващи срокове за доставка, ненадеждни данни за наличните запаси или несъгласувани мерни единици.

Направете първата стъпка малка и измерима. Изберете една област с голямо въздействие, в която данните ви вече са достатъчно използваеми и където подобренията са лесни за измерване.

Концентрирайте се върху един работен процес и ограничен обхват (например една продуктова категория, един регион или няколко ключови маршрута)

Приоритизирайте случаите на употреба с ясни показатели, като точност на прогнозите, процент на изчерпване на запасите, OTIF или разходи за ускоряване на доставките

Изгответе план за действие и определете измерими цели

Стартирането на проект за изкуствен интелект без ясна цел е рецепта за провал. Преди дори да помислите за избор на инструмент, трябва да определите как изглежда успехът.

Опитвате ли се да подобрите точността на прогнозите си, да намалите транспортните разходи или да реагирате по-бързо на прекъсвания?

След като определите целите си, изгответе поетапен план за действие. Започнете с малък пилотен проект, за да докажете ползата от изкуствения интелект, и след това разширете мащаба. Опитът да се направи всичко наведнъж е често срещана грешка, която рядко дава резултат.

Уверете се, че имате подкрепата на ръководството и че всички отдели са съгласувани, тъй като проектът за изкуствен интелект в веригата за доставки ще засегне много различни части от вашия бизнес.

AI работи толкова добре, колкото и системите, които го захранват. Когато данните за веригата на доставки са разпръснати между ERP, WMS, TMS, споделени дискове и безкрайни таблици, получавате разпръскване на контекста и безкрайно натрупване на множество инструменти.

Но вие имате силата да предотвратите това с подходящите инструменти. Дайте приоритет на платформи, които интегрират оперативни данни, документация и вземане на решения в едно единствено решение, за да гарантирате, че входните данни за вашите модели на изкуствен интелект остават последователни. И един чудесен пример за такава платформа е ClickUp.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обединява вашите задачи, документи, табла и сътрудничество на едно място, с добавени AI и автоматизации.

Накратко:

1) Разберете веригата си за доставки с ClickUp Brain

На първо място, имате ClickUp Brain – най-ефективната изкуствена интелигентност за работа, създавана някога. Това решение отговаря на въпроси въз основа на всичко, което се случва във вашето работно пространство и свързаните приложения.

Така, когато имате нужда от яснота относно това, на какво трябва да обърнете внимание, можете да зададете директен въпрос и да получите структуриран отговор, който отразява контекста на вашата работна среда.

Например 👇

Кои входящи пратки са маркирани като забавени в момента и какви са последните актуализации и собственици?

Кои са отворените задачи, които блокират приемането или складирането за конкретна поръчка?

Кои доставчици са допуснали повторно закъснение в сроковете за доставка този месец и кои последващи действия все още са в процес?

Обобщете най-новите бележки по всички задачи, свързани с ограниченията на капацитета на DC2, и избройте следващите стъпки

Получавайте структурирани отговори от работното си пространство и свързаните приложения с ClickUp Brain

2) Изпълнявайте повтарящи се работни процеси по веригата на доставки с ClickUp Super Agents

Искате ли да изпълнявате повтарящи се работни процеси, които бихте искали да делегирате? Доверете се на ClickUp Super Agents. Те са интелигентни сътрудници, задвижвани от изкуствен интелект, които можете да използвате за уникални работни процеси, като например наблюдение на изключения или надзор на веригата за доставки.

Предайте повтарящи се работни процеси, като мониторинг на изключения, на супер агентите на ClickUp

Можете да създадете агент от нулата, да започнете от каталога на Super Agent или да използвате инструмента за създаване на естествен език, за да опишете какво ви е необходимо, и да оставите ClickUp да ви насочи при настройката. Наистина е толкова просто, а силата да създавате е изцяло във вашите ръце!

Създайте и внедрете ClickUp Super Agents по начина, по който предпочитате

🎯 Супер агентът може да стане ваш личен (или за целия екип): Наблюдател на изключения: Следете задачите, маркирани като „Забавени“, „Недоставени“ или „В риск“, след което подканете отговорните лица за актуализации и публикувайте ежедневен обобщен отчет в канал

Агент за проследяване на доставчици: Проследявайте отворени въпроси към доставчици, напомняйте на отговорните лица преди крайните срокове и изготвяйте структурирани съобщения за проследяване въз основа на най-актуалния контекст на задачата

Агент за готовност за приемане: Проверете дали входящите поръчки съдържат данни за ASN, часове за доставка и необходимите документи, след което отбележете всичко, което липсва, преди камионът да пристигне

3) Вижте цялата си верига на доставки в един изглед

Таблото на ClickUp ви предоставя динамичен и ясен поглед върху цялата ви верига на доставки, а при необходимост можете да кликнете върху съответната задача, за да видите подробности. Това означава, че сте на един клик разстояние от задачите, документите, отговорните лица и натоварването, които стоят зад тези цифри.

Визуализирайте лесно сложни данни с таблата на ClickUp

Например, един оперативен табло може да покаже:

Забавени пратки по маршрут или превозвач

Отворете изключенията по статус и приоритет

Задачи, свързани с риска за запасите, по SKU или местоположение

Работна натовареност по екипи, за да можете да откривате пречките

…и много други.

Когато нещо се промени рязко, таблата за управление ви помагат бързо да проучите подробно, да отворите точната задача или документ, свързани с това, и да преминете към следващото действие, без да се налага да сменяте контекста.

34% от анкетираните биха искали техните електронни таблици да могат автоматично да създават табла за тях. Съставянето на отчети от нулата, изборът на диапазони, форматирането на диаграми и поддържането на всичко актуално се превръща в работа сама по себе си.

4) Автоматизирайте изпълнението на веригата на доставки

Ако сте сериозно настроени да изберете подходящите инструменти за изкуствен интелект, ви е необходим и инструмент, който може да реагира на последователни сигнали.

За целта използвайте ClickUp Automations, които се състоят от три части: тригер (това, което го задейства), опционални условия (когато трябва да се приложи) и действие (това, което се случва след това). Това е структура, която ще поддържа вашите работни потоци подлежащи на одит, което е точно това, от което се нуждаете, когато вашият екип разширява операциите, подкрепени от изкуствен интелект.

Създавайте мащабни, подлежащи на одит работни потоци от типа „тригер-условие-действие“ с ClickUp Automations

Например, когато Статусът на задача за доставка се промени на В риск (или в потребителско поле като Риск от закъснение = Висок), ClickUp Automation може незабавно:

Възложете задачата на отговорника по логистика

Задайте приоритет „Висок“

Етикет: снабдяване + операции с клиенти

Но това е само върхът на айсберга. Научете как да автоматизирате работните процеси с ClickUp Automations:

Управлявайте веригата си за доставки в една свързана система с ClickUp

Изкуственият интелект в управлението на веригата на доставки дава резултати само когато е свързан с работата. Не когато е затворен в един инструмент, копиран в друг и след това обясняван отново на среща.

Ето защо инструментите, които избирате, трябва да бъдат обединени в една система, която вашият екип може да управлява.

ClickUp ви предоставя тази система. Можете да документирате стандартните оперативни процедури (SOP) и контекста на доставчиците в Docs, да управлявате изпълнението в Tasks, да съхранявате и намирате решения в Knowledge и да проследявате ефективността в Dashboards. След това добавете изкуствен интелект, за да обобщавате актуализациите, да откривате рискове и да превръщате информацията в следващи стъпки в рамките на едно и също работно пространство.

Ако вашата верига на доставки е сложна, вашият инструмент трябва да бъде също толкова мощен. Използвайте го в ClickUp. ✅

Често задавани въпроси

Традиционната автоматизация следва фиксирани, предварително програмирани правила, докато изкуственият интелект се учи от данните, за да взема динамични решения, които се адаптират към новата информация и променящите се условия.

Генеративният ИИ подобрява планирането и прогнозирането на веригата за доставки, като интегрира вътрешни данни като продажби, запаси и срокове за доставка с външни сигнали като времето, промоции и промени на пазара. Това позволява по-точни прогнози за търсенето, бърза симулация на сценарии и препоръки почти в реално време за действия като повторни поръчки, корекции на резервните запаси и промени в производството или маршрутизацията.

Не, изкуственият интелект е инструмент, който допълва човешкия интелект, като се занимава с анализ на данни в голям мащаб, което освобождава мениджърите да се фокусират върху стратегическите взаимоотношения, творческото решаване на проблеми и управлението на изключения.

Стандартните аналитични инструменти ви показват какво се е случило в миналото, докато софтуерът за веригата на доставки с изкуствен интелект прогнозира какво ще се случи в бъдеще и препоръчва най-добрия начин на действие.