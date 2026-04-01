ClickUp или Claude? Не е нужно да избирате.

Вашият екип избра Claude за стандарт за изкуствен интелект. Това прави ClickUp по-ценен, а не по-малко ценен. Claude е двигател за разсъждения за напреднали потребители. ClickUp AI е интелигентният слой за цялата организация. Claude се нуждае от структурирани данни, за да разсъждава, а ClickUp е системата, която ги предоставя.

В същото време ClickUp AI непрекъснато обогатява работното ви пространство, захранва агенти, които работят без никой да ги подканя, и предоставя на всеки човек във всеки екип AI в работния процес, който вече използва.

Claude се занимава с дълбоко, междусистемно разсъждение за вашите технически потребители. ClickUp AI се занимава с останалите 95% от вашия персонал. Заедно те ви предлагат интелигентен начин да мащабирате AI на работното място.

Прочетете по-нататък, за да разберете как можете да извлечете повече от Claude с ClickUp AI.

Как работи ClickUp AI

ClickUp AI е пълен набор от AI функции, вградени в платформата, където вашите екипи вече управляват работата си.

Вместо да третирате AI като отделно приложение, което няма контекст във вашата работа, ClickUp ви предлага първото в света Converged AI Workspace — където AI дълбоко разбира вашите задачи, документи и разговори, за да ви предостави подходяща, контекстуална и спестяваща време подкрепа във всяка част от вашия работен процес.

Ето какво прави това възможно:

ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграденият интелигентен слой в ClickUp. Той прави цялото ви работно пространство по-умно, независимо дали човек чете данните или Claude ги извлича чрез MCP.

Определете приоритетите на задачите за действие от работното си пространство, като използвате контекстно-ориентираните отговори на ClickUp Brain

@mention Brain : Маркирайте Brain като член на екипа във всяка задача, документ или чат. Това е вашият интелигентен асистент, на разположение 24/7 : Маркирайте Brain като член на екипа във всяка задача, документ или чат. Това е вашият интелигентен асистент, на разположение 24/7

Ambient Answers : AI отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да го правят : AI отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да го правят

Контекстуална интелигентност : Следи целия работен контекст, за да улавя и актуализира непрекъснато базите от знания

Търсене в предприятието : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда

Персонализирани полета с AI : Полета, които се попълват автоматично въз основа на съдържанието на задачата: настроение, оценка на приоритета, класификация по категории и обобщения. Не се изисква въвеждане на данни

AI Project Manager: Автоматично обобщава проектите на таблата, открива пречки, предлага отговорни лица и генерира актуализации на статуса въз основа на реалната активност

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината, поради която са толкова популярни в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на AI всеки път, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира команди в обикновен текст и ви дава отговори, които са изключително релевантни за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

📚 Прочетете също: Как да направите AI проектите да работят: Матрицата за AI трансформация

Супер агенти

Супер агентите са AI съотборници, които конфигурирате с инструкции, тригери, инструменти, знания и памет чрез Super Agent Builder.

Използвайте Super Agent Builder на ClickUp, който не изисква програмиране, за да стартирате своя персонализиран агент за минути, а не за часове

Можете да ги маркирате, да им възлагате задачи, да им изпращате съобщения в чата и дори да ги @споменавате точно там, където работите. Те действат като човешки съотборник, като предприемат необходимите стъпки самостоятелно, за да завършат възложената работа.

Не е нужно да ги подканяте на всяка стъпка. Те изпълняват работата самостоятелно.

🎥 Гледайте това видео, за да научите повече за създаването и работата със Super Agents:

Всеки отдел разполага с готови за употреба пакети за агенти:

Отдел Агенти Управление на проекти Агент за приемане, агент за възлагане, агент за управление на проекти, агент за отговори на живо Маркетинг Агент за кратки съобщения, Агент за съдържание, Агент за марката, Агент за информация в реално време Продукт и инженеринг PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent ЧР Агент за въвеждане, агент за проверка на пулса, агент-треньор, агент за отговори на живо Лидерство Агент за напомняне на цели, агент за съгласуване, агент за ключови резултати, агент за актуализиране на статуса Продажби Персонализирани агенти за работни потоци в продажбите

Bell Direct доказва, че с ClickUp не се нуждаете от технически екип, за да внедрите AI по смислен начин.

С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира цялостния работен процес по приемане и сортиране на задачи, без да пише код или да добавя нови инструменти.

Автопилот и Ambient Agents

Това са постоянно активни агенти, които работят на заден план, без да се налага да ги стартирате. Помислете за:

Обобщения на таблото, генерирани всяка сутрин

Актуализации на статуса, изпращани без отчитане

Задачите се сортират автоматично и се насочват според приоритета

Отбелязани и ескалирани просрочени задачи

Данните се обогатяват непрекъснато в цялото работно пространство

Сертифицирани агенти

За работни потоци, при които залогът е достатъчно висок, за да оправдае изработването на персонализирано решение, инженерите на ClickUp ще проектират и внедрят агент, съобразен със специфичните процеси на вашата организация. С Certified Agents получавате първокласна настройка, както и неограничено ползване.

👀 Знаете ли? Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61 точки, а повечето останали останаха в диапазона между 40 и 50 точки. На практика екипите могат да преминат от идея → план → изпълнение с едно действие, с минимална човешка намеса. Това е, което отличава Certified Agent в този бенчмарк.

AI срещи

С ClickUp Calendar и AI Notetaker екипите могат да планират срещи в контекст и да записват бележки автоматично.

Позволете на ClickUp AI да автоматизира вашите срещи – от планирането до воденето на бележки и обобщаването

Използвайте команди на естествен език, за да проверявате календарите на екипа за свободно време и да планирате срещи

Присъединявайте се към срещи от ClickUp, без да превключвате раздели

Получавайте автоматични бележки от срещите във вашата ClickUp Inbox — с етикети на говорителите, резюмета, ключови теми и подчертани решения

AI извлича задачи за действие от бележките от срещите и ги превръща в проследими задачи в ClickUp

Проследяването на последващите действия е свързано със съответния проект

Обобщенията се публикуват в съответното пространство в ClickUp

Всеки участник в срещата има яснота за това какво е било обсъдено, какво трябва да се случи след това и кой отговаря за това.

Множество опции за AI модели в една платформа

ClickUp е независим от моделите. Потребителите могат да превключват между ChatGPT, Claude (включително Opus 4.6), Gemini и над 12 други водещи AI модели директно от лентата с инструменти на ClickUp, без да напускат платформата.

Получете достъп до множество AI модели на цената на една с ClickUp Brain

Brain използва тези модели „под капака“ за интелигентност на работната среда, а Super Agents могат да бъдат конфигурирани да използват всеки наличен модел. Администраторите могат да ограничават кои модели са достъпни за всяка работна среда.

Това означава, че вашият екип вече получава разсъжденията на Claude в ClickUp, приложени към пълния работен контекст.

📚 Прочетете също: Използвайте външни AI модели от ClickUp

Какво предлага Claude

Claude е мощен двигател за разсъждения и когато се използва заедно с ClickUp, добавя истинска междусистемна интелигентност:

Claude Code : Агентно кодиране, интегрирано в терминала. Автономно редактиране на множество файлове, рефакторинг и отстраняване на грешки. Идеално за разработчици : Агентно кодиране, интегрирано в терминала. Автономно редактиране на множество файлове, рефакторинг и отстраняване на грешки. Идеално за разработчици

Claude Cowork : Агент за работа с фонова информация. Представете си електронни таблици, отчети и анализ на данни, които работят автономно.

Claude Desktop: Универсален AI асистент за индивидуална задълбочена работа, проучвания и анализ

Claude се свързва с ClickUp чрез MCP (Model Context Protocol) – отворен стандарт, който позволява на всеки AI инструмент да чете и записва във външни системи. MCP сървърът на ClickUp предоставя на Claude пълен достъп до задачи, документи, коментари, потребителски полета и търсене.

🌟 Това е нещо добро. Колкото повече AI инструменти се свързват с ClickUp чрез MCP, толкова по-незаменим става ClickUp като система за контекст.

Четири причини, поради които ClickUp и Claude са по-добри заедно

Вместо да се конкурират, ClickUp и Claude се допълват взаимно в анализа, изпълнението и внедряването в целия екип. Те съчетават задълбочено разсъждение с оперативен контекст, за да можете да превърнете интелигентното мислене в организирана и ефективна работа.

Ето как:

1. Анализирайте с Claude, кодифицирайте с ClickUp

👉🏼 Claude е отличен в анализа — проучване, синтезиране, изследване на това как би могъл да изглежда един работен процес, извличане на данни от различни системи и генериране на препоръки. Това е нещо, в което един двигател за разсъждения се справя добре.

🏆 ClickUp е мястото, където тези прозрения се превръщат в утвърдени работни процеси.

Анализът се превръща в задачи с отговорници и крайни срокове

Препоръката се превръща в Супер агент, който се задейства всеки път, когато се промени статуса

Изследването се структурира в документи, свързани с проекта

Еднократният резултат се превръща в повтаряем, регулиран процес, по който работи цялата организация.

Claude ви помага да разберете какво да направите. ClickUp AI ви помага да го направите на практика, в голям мащаб, за всеки екип, без никой да се налага да ви подсказва отново.

2. Споделен AI за организацията срещу личен AI за отделните лица

👉🏼 Това, което създавате в Claude, остава при вас: вашите умения, вашите MCP конфигурации, контекста на вашия проект. Ако създадете нещо страхотно, останалата част от екипа няма как да го види, използва или се възползва от него.

🏆 ClickUp AI е проектиран за споделяне:

Супер агентите са видими в работната среда. Когато един човек създаде агент, цялата организация се възползва от това

Автоматизациите в ClickUp се задействат за всички, а не само за човека, който ги е настроил

AI Custom Fields се попълват за целия екип

Споделените бази от знания са достъпни за всеки потребител и всеки агент

3. Постоянно активна интелигентност срещу отговори при поискване

👉🏼 Claude работи, когато някой му даде команда. Ако никой не попита, нищо не се случва.

🏆 ClickUp AI работи непрекъснато, независимо дали някой обръща внимание или не:

Brain обогатява данните на заден план: обобщава проекти, попълва потребителски полета, актуализира бази от знания

Агентите на Autopilot наблюдават работната среда 24/7: маркират просрочени задачи, автоматично сортират новите задачи и генерират обобщения на таблото

Супер агентите се задействат при събития в работния процес: промени в статуса, нови задачи, споменавания и графици

Работното пространство става все по-умно с всеки изминал час, без никой да го управлява активно. Не използвате ClickUp AI по същия начин, по който използвате Claude. ClickUp AI просто работи.

4. Дълбочина на контекста, която прави Claude по-умен

ClickUp AI непрекъснато обогатява данните, които се намират във вашето работно пространство. Така че, когато Claude се свърже с ClickUp чрез MCP, той не чете необработени списъци със задачи. Той чете предварително обработена информация: обобщения, генерирани от Brain, персонализирани полета, класифицирани от AI, и структурирани данни за проектите, които са създадени, без никой да ги е поискал.

Цикълът на натрупване:

🤝 Резултатът: Claude получава по-добри резултати, защото ClickUp AI вече е свършил трудната работа по организиране, обобщаване и класифициране на данните, преди Claude изобщо да се докосне до тях. А когато Claude върне резултатите, ClickUp AI ги поема и поддържа цикъла.

📮 ClickUp Insight: Нашето проучване за зрелостта на AI показва, че достъпът до AI на работното място все още е ограничен – 36% от хората нямат никакъв достъп, а само 14% казват, че повечето служители могат действително да експериментират с него. Когато AI се крие зад разрешения, допълнителни инструменти или сложни настройки, екипите нямат възможност дори да го изпробват в реалната си ежедневна работа. ClickUp Brain премахва всички тези пречки, като поставя изкуствения интелект директно в работната среда, която вече използвате. Можете да се възползвате от множество модели на изкуствен интелект, да генерирате изображения, да пишете или отстранявате грешки в код, да търсите в интернет, да обобщавате документи и много други – без да сменяте инструменти или да губите концентрация. Това е вашият партньор за изкуствен интелект в работната среда, лесен за използване и достъпен за всеки в екипа.

Подходящият AI инструмент за подходящия случай на употреба

Целта не е да заменим Claude с ClickUp AI. Целта е да използваме подходящия AI за подходящата задача.

Пример за употреба Най-добър инструмент Защо Задълбочени проучвания и анализи Claude Межсистемно разсъждение, синтез на дълъг контекст Агентно кодиране и отстраняване на грешки Код на Claude Нативни за терминала, автономни промени в множество файлове Координация на данни между системи Claude + MCP Комбинира данни от ClickUp, Salesforce, бази данни Актуализации на състоянието на проекта ClickUp AI Винаги активен, автоматично генериран от реална активност Чернови на съдържание в документи ClickUp AI В контекста, свързано с брифинга и задачата Въпроси относно работата Brain Мгновенни отговори от задачи, документи, чат, коментари Разпределяне и сортиране на задачи Супер агенти Управлявано от събития, съобразено с работната среда, с ограничения по разрешения Бележки от срещи и последващи действия AI срещи Автоматично записване, създаване на задачи Мониторинг на фона Агенти на автопилот 24/7, без подсказки, винаги в действие Персонализирани работни процеси с висока степен на риск Сертифицирани агенти Създаден за конкретна цел, поддържан от FDE, без ограничения Лична дълбока работа Claude Desktop Индивидуално разсъждение, изготвяне на проекти, проучване Споделени работни процеси на екипа Супер агенти Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство

🔑 Ключова информация: Claude се занимава с лична, задълбочена и междусистемна работа. ClickUp AI се занимава с общите за целия екип, постоянно активни и споделени работни потоци. С тези две решения обхващате цялата организация.

Какво означава това за вашата организация

За всеки член на екипа

AI, която работи в момента, в който отворят ClickUp, без настройка на MCP, без терминални команди и без необходимост от специални умения. Brain отговаря на въпросите им, агентите се занимават с повтарящата се работа, Custom Fields класифицират задачите автоматично, а бележките от срещите се пишат сами.

За технически напреднали потребители

Claude Code, Claude Cowork и Claude Desktop за задълбочено разсъждение, кодиране и междусистемна координация. MCP сървърът на ClickUp им предоставя пълен достъп до работната среда. Това, което създават в Claude, се връща в ClickUp, където агентите го обработват по-нататък.

Siemens India видя това в действие. Екипът им за проектни услуги вгради 150 години комбиниран опит в управлението на проекти в AI-задвижваните работни потоци на ClickUp. Прегледите на риска в портфолиото се съкратиха от 12-15 часа до 15 минути, а мениджър на проекти с тримесечен стаж вече разполага със същата интелигентност като опитен ветеран.

За ИТ и ръководството

Една регулирана AI платформа със същия SSO, разрешения и политика за съответствие като останалата част от ClickUp. Сертифицирана по ISO 42001 за управление на AI, нулево съхранение на данни от AI партньори и централизирани административни контроли върху това кои модели, агенти и възможности са активирани. Сравнете това с 200 индивидуални инстанции на Claude, работещи в цялата организация, без централизирана видимост за това какво прави AI с данните на компанията.

За вашата стратегия за изкуствен интелект

ClickUp е независим от моделите, така че днес вашият екип може да предпочита Claude Opus 4. 6, но утре най-добрият модел може да дойде от съвсем друго място. ClickUp включва най-новите модели, без да се налага някой да преизгражда работни потоци, да преобучава агенти или да преконфигурира MCP връзки. Вашата AI стратегия остава гъвкава, дори когато моделната среда продължава да се променя.

Как ClickUp и Claude се свързват чрез MCP: Архитектурата

Дълбокото разсъждение среща реалното изпълнение с ClickUp AI и Claude

Claude може да бъде вашият AI стандарт на ниво модел. ClickUp AI е начинът, по който тази интелигентност започва да функционира в цялата ви организация.

Като най-пълната и контекстно-ориентирана AI за работа в света, Brain прави работната среда по-умна отвътре. Super Agents предоставят на всеки екип AI съотборници, които работят 24/7, докато Certified Agents помагат за управлението на сложни, рискови и персонализирани работни процеси.

Claude използва тази обогатена информация от външни източници чрез MCP.

Заедно те се допълват.