Как да създадете AI агенти за маркетинг екипи

Доклад на SurveyMonkey показва, че 50% от маркетолозите използват инструменти за изкуствен интелект за създаване на съдържание, 45% – за генериране на творчески идеи, а 40% – за провеждане на проучвания.

Въпреки че генеративните AI инструменти опростяват маркетинга, те все още изискват ръчна координация и намеса. В крайна сметка ще се наложи да преписвате подсказки, да преминавате от един инструмент към друг и ръчно да копирате и поставяте контекст във всички тях – феномен, известен също като „AI Sprawl“.

Това е просто още повече работа за и без друго претоварения маркетолог.

AI агентите решават този проблем, като изпълняват задачи, координират работните процеси и вземат решения самостоятелно. Това е почти като да имате човешки асистент, който поема вашите работни процеси – с интелигентна преценка и умения за вземане на решения.

В това ръководство ще ви покажем как да създавате AI агенти за маркетинг екипи. Освен това ще споделим ползите, примери за употреба, примери и ограничения, които трябва да знаете, преди да започнете. 🌟

Какво представляват AI агентите в маркетинга?

AI агентите в маркетинга са интелигентни софтуерни програми, които действат автономно, за да изпълняват многоетапни работни процеси, да разсъждават върху задачите и да вземат решения от ваше име.

Тези системи могат да извършват действия в различни свързани приложения, да подобряват ефективността си въз основа на обратна връзка и да функционират без постоянен човешки надзор.

📌 Пример: Представете си агент за генериране на изображения. Казвате му: „Създай банер за началната страница за нашата разпродажба по повод Черния петък“, и агентът автоматично:

Сканира работното ви пространство , за да извлече контекст за вашата аудитория, подробности за офертите и насоки за бранда

Усъвършенства текста , за да гарантира, че е четим и съответства на бранда

Генерира множество варианти на банери

Запазва ресурсите в правилните папки или актуализира библиотеката ви

Ключови технологии, използвани за създаване на AI агенти

AI агентите използват комбинация от AI технологии, за да функционират. Ето кратко обяснение:

Технология Какво прави Как това помага на маркетинговите агенти с изкуствен интелект Модели за машинно обучение (ML) Анализирайте огромни масиви от данни, за да откриете модели и да предскажете резултати Помага за прогнозиране на оценките на потенциалните клиенти, оптимизиране на офертите за реклами или прогнозиране на ефективността на кампаниите Обработка на естествен език (NLP) Позволява на AI системите да разбират човешкия език чрез декодиране на нюансите, настроенията и тона Помага за анализиране на имейли, ревюта или коментари в социалните мрежи, за да открива настроенията и да персонализира съобщенията Генериране чрез допълване на извлечената информация (RAG) Извлича релевантни външни данни и ги подава към LLM за точни отговори Помага за извличане на данни за клиентите в реално време, указания за бранда или резултати от минали кампании от работното ви пространство Големи езикови модели (LLM) Усъвършенствани NLP модели, обучени на огромни масиви от текстови данни, за да генерират кохерентен текст, да разсъждават въз основа на инструкции и да следват сложни команди Помагат при интерпретирането на целите на кампаниите, написването на текстове или брифинги и планирането на многоетапни работни процеси, като например поддържане на интереса на потенциалните клиенти API и интеграция на инструменти Свързва се с други системи (например CRM, рекламни платформи) Помага за актуализиране на записите в HubSpot, публикуване в социалните медии или коригиране на разходите за Google Ads директно от работния процес на агента

📮 ClickUp Insight: 12% от анкетираните казват, че AI агентите са трудни за настройка или свързване с техните инструменти, а други 13% казват, че има прекалено много стъпки, само за да се свършат прости задачи с агентите. Данните трябва да се въвеждат ръчно, разрешенията трябва да се предефинират, а всеки работен процес зависи от верига от интеграции, които могат да се прекъснат или да се разминат с времето. Добрата новина? Не е нужно да „свързвате“ Супер агентите на ClickUp с вашите задачи, документи, чатове или срещи. Те са вградени в работното ви пространство и използват същите обекти, разрешения и работни потоци като всеки друг колега. Тъй като интеграциите, контролът на достъпа и контекстът се наследяват по подразбиране от работната среда, агентите могат да действат незабавно във всички инструменти без необходимост от персонализирано свързване. Забравете за конфигурирането на агенти от нулата!

AI агенти срещу AI асистенти срещу AI чатботове

AI агентите, чатботовете и AI асистентите използват AI, но служат за различни цели в маркетинга:

AI агенти: Те изпълняват цели работни процеси самостоятелно. Дайте им цел като „Стартирай кампания за поддържане на интереса на потенциалните клиенти от първото тримесечие“ и те ще анализират потенциалните клиенти, ще влязат в платформата ви за имейли, ще изпълнят кампанията и ще коригират резултатите в реално време – без човешка намеса

AI чатботове: Те се занимават основно със скриптови разговори. Например, ботът отговаря на въпроси за цените и записва демонстрация, ако потенциалният клиент отговаря на изискванията. Щом разговорът приключи, задачата е изпълнена

AI асистенти: AI маркетинговите инструменти като ChatGPT или Claude ви помагат да генерирате съдържание или да генерирате идеи. Те са полезни, но изискват постоянен човешки принос, за да продължат да работят

AI агенти срещу традиционната маркетингова автоматизация

AI агентите са автономни (не мога да подчертая това достатъчно). Щом зададете цел, те планират, изпълняват и повтарят действията си в различни инструменти без стъпка по стъпка човешка намеса.

Освен това те запазват контекстуална осведоменост и памет, адаптират се към промени в работния процес, самообучават се въз основа на резултатите и дори предсказват следващите ходове (например прогнозират и оптимизират ефективността на кампаниите).

Традиционните инструменти за автоматизация на маркетинга, от друга страна, следват строги правила от типа „ако това, то онова“, които задавате предварително. Те изискват ръчни настройки и нямат способността да запомнят контекста.

Не забравяйте, че те са силно реактивни. Разбира се, те ще ви помогнат да оптимизирате ефективността на кампанията, но само след като им кажете какво да правят.

Предимства на AI агентите за маркетинговите екипи

Използването на AI агенти във вашите маркетингови работни процеси предлага множество предимства:

Повишава ангажираността на клиентите: AI агентите анализират поведението на клиентите в реално време (кликвания на уебсайта, време, прекарано на страницата, предишни взаимодействия), за да предоставят персонализирани препоръки за съдържание и оферти без забавяне

Непрекъснато усъвършенстване: Използвайки машинно обучение и цикли на обратна връзка, AI агентите адаптират собствената си логика, за да се преобучават, да подобряват ефективността си и да отговарят на зададените от вас нива на KPI

Автономно изпълнение на няколко стъпки: AI агентите използват логика, за да разбият една цел на високо ниво на поредица от задачи в различни системи. Това позволява на мениджърите да делегират цели работни потоци, вместо да управляват стъпките на микрониво

Автоматизирани интелигентни анализи: Агентите сканират вашите CRM, социални и уеб данни, за да идентифицират модели и да предложат най-доброто следващо действие. Получавате практически изводи, вместо да се налага сами да ровите в необработени таблици

Мащабируемо изпълнение: Ефективността на маркетинга намалява с добавянето на повече инструменти, членове на екипа и канали. AI агентите оптимизират вашите маркетингови усилия, като координират инструменти и канали, които иначе биха станали неуправляеми с разрастването на вашия бизнес

По-ниски разходи за привличане на клиенти: Чрез оптимизиране на офертите, таргетинга и съобщенията въз основа на сигнали за конверсия в реално време, AI агентите намаляват излишните разходи за аудитории с ниска степен на интерес

Имитирайте човешкото сътрудничество: AI агентите комуникират с други агенти или системи, споделят контекст, прехвърлят задачи и координират работните процеси – подобно на това, как членовете на човешкия екип си сътрудничат в различни роли

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа на седмица, докато 19% оценяват, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI Super Agents и ClickUp Brain на ClickUp можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации по проектите и да превърнете бележките си от срещите в конкретни следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50%, като консолидираха три инструмента в ClickUp – получавайки единна платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

Стъпка по стъпка: Как да създадете AI агенти за маркетинг

Макар че винаги можете да изберете готов маркетингов AI агент от директорията с маркетингови агенти на ClickUp, създаването на собствен агент ви дава по-голям контрол и възможност за персонализиране. Освен това, създаването на агент от нулата не е прекалено техническо, ако разполагате с подходящите инструменти.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp не само автоматизира ежедневните работни процеси, но и ви дава възможност да създавате прости и сложни AI агенти за минути.

Ето подробно описание стъпка по стъпка как да създадете AI агент за маркетинг екипи. А ако сте визуален тип, в това видео също сме разгледали стандартния процес, приложим за всеки екип:

Стъпка 1: Идентифицирайте повтарящите се маркетингови задачи

Започнете с изясняване на целта на агента. Създавате ли го, за да ускорите създаването на съдържание, да мащабирате изпълнението на кампании или да подобрите отчитането?

След като целта е определена, проучете свързаните с нея работни процеси. Потърсете конкретни маркетингови задачи, които:

Възникват често (т.е. задачи с голям обем)

Повторете това за всички канали или кампании

Изчерпайте времето и енергията на екипа си

Податливи са на закъснения, човешки пристрастия или грешки

Например, повтарящите се задачи в работния процес по създаване на съдържание включват проучване на ключови думи, изготвяне на конспекти или първи чернови и анализ на съдържанието на конкурентите.

След като знаете какво да автоматизирате, можете да определите точно какво ще прави агентът.

🚀 Предимство на ClickUp: Вместо да се опитвате да визуализирате работните процеси в главата си, използвайте белите дъски на ClickUp! Те предоставят неограничено пространство, където да начертаете маркетинговите си процеси и да откриете пречки като забавени задачи или хаотични предавания на задачи. Скицирайте, рисувайте и реализирайте визията си без усилие с ClickUp Whiteboards В тези бели дъски можете: Елементи с функция „плъзгане и пускане“: Използвайте фигури, стрелки, лепящи се бележки и текстови полета, за да създадете своя поток

Сътрудничество в реално време: Маркирайте членовете на екипа и обсъждайте идеи заедно

Вграждане на документи: Включете съществуващите стандартни оперативни процедури (SOP) и ръководства за бранда, за да предоставите контекст

Превърнете в задачи: Превърнете лепящите се бележки директно в задачи, които можете да изпълните, за да започнете да създавате своя агент Създайте няколко бели дъски за различни маркетингови работни процеси и ги организирайте на едно място с помощта на ClickUp Whiteboards Hub.

👀 Знаете ли? Можете да използвате и белите дъски на ClickUp, за да планирате цялата архитектура на вашите AI агенти! Например, визуално начертайте как един агент за съдържание предава работата на агент за разпространение, който след това задейства агент за анализи.

Стъпка 2: Определете целите на агента

Без ясни оперативни указания агентите се отклоняват от първоначалната си цел и дават непоследователни резултати.

Затова ясно дефинирайте как трябва да се държи всеки AI агент, като включите следните ограничения:

Персона на агента: Личността, която агентът ви приема, за да комуникира и да взима решения. Пример: „Вие сте оптимизатор на кампании, ръководен от данни, който говори директно и поставя ROI пред творчеството“

Отговорности: Избройте всички задачи, които агентът има право да изпълнява. Пример: „Ежедневно следи ефективността на рекламите, коригира офертите за ключови думи с ниска ефективност и уведомява екипа, ако CTR падне под 2%“

Капацитет на паметта: Определете каква информация агентът трябва да запомни и да използва повторно при различни задачи. Пример: „Запомни данните от кампаниите за последните 30 дни, използваните клиентски сегменти и предишните решения за оптимизация“

Нива на автономност: Посочете доколко независимо работи агентът. Пример: „Пълна автономност за корекции на офертите под 500 долара; изисква се одобрение за промени над 500 долара“

Предпазни мерки: Поставете граници, за да предотвратите грешки или злоупотреби. Пример: „Никога не спирайте кампании без одобрение от човек; не харчете повече от 10% от дневния бюджет за тестове“

Достъпни инструменти: Външни системи или API-та, които може да използва. Пример: „Google Ads API за промени в офертите, Google Analytics за данни за ефективността, Slack за известия“

Необходими разрешения: Нива на достъп, необходими за горепосочените инструменти. Пример: „Достъп за четене/записване до рекламен акаунт; разрешения за публикуване в Slack“

Показатели за успех: Проследими KPI за измерване на ефективността на агента. Пример: „Трябва да се поддържа CTR над 2,5%“

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp ви позволява да създадете Супер агент, като просто опишете какво искате на обикновен английски език – след което ви води през останалата част от процеса. Започнете от AI Hub на платформата → „New Super Agent“, въведете команда като „Създай агент, който анализира ефективността на кампаниите и сигнализира за рискове“, и конструкторът поема оттам. Той задава допълнителни въпроси, за да изясни обхвата, поведението и достъпа, след което автоматично конфигурира настройките на агента. Създавайте агенти, използвайки инструкции на естествен език с ClickUp Зад кулисите вашите данни се превръщат в работещ агент с: Ясни инструкции за това как трябва да се държи

Достъп до подходящите задачи, документи и данни от работната среда

Определени инструменти, които може да използва, и действия, които може да предприеме Веднъж създаден, агентът веднага става готов за употреба. Можете да му изпращате съобщения, да го маркирате в задачи или да го стартирате по график, а можете да го усъвършенствате просто като разговаряте с него или редактирате профила му. Помислете за процеса по следния начин: Вие просто описвате задача, която трябва да бъде изпълнена, а ClickUp я превръща в агент, който действително може да свърши работата. 👉🏼 Имате нужда от идеи или подкрепа за конфигурирането на вашия екип от ClickUp Super Agents?

Стъпка 3: Свържете източниците на данни

AI агентите работят добре само когато имат достъп до точни, чисти и пълни данни. Без тях те ще вземат лоши решения или изобщо ще зациклят.

Определете всички необходими източници на данни за конкретната цел на вашия агент. Например, агентът за отчитане на кампании се нуждае от достъп до инструменти за анализ на данни, докато агентът за SEO оптимизация трябва да се интегрира с платформи за проучване на ключови думи.

⚠️ Внимание: Свързването на ненужни системи води до шум, непоследователни резултати и по-бавна обработка. Избягвайте да интегрирате източници на данни, които не добавят значителна стойност към функцията на агента.

Ето някои често използвани източници на данни, на които маркетинговите AI агенти често разчитат:

CRM системи за клиентски профили, оценки на потенциални клиенти, етапи на сделката и история на взаимодействията

Инструменти за управление на маркетингови проекти за статус на кампании, календари за съдържание, крайни срокове за задачи и задачи на екипа

Инструменти за имейл и съобщения за процент на отваряне/кликване на имейли, низове от съобщения и отговори на клиенти

Рекламни платформи за показатели за ефективността на платени кампании, данни за разходите, таргетиране на аудиторията и проследяване на конверсиите

Инструменти за анализ на трафика на уебсайта, поведението на потребителите и процента на отпадане във фунията

Хранилища на съдържание за гласа на марката, насоки, ресурси, шаблони и творчески файлове

🚀 Предимство на ClickUp: Свържете вашите AI Super Agents в ClickUp с над 1000 вградени приложения като Slack, HubSpot, Google Drive и Figma, използвайки интеграциите на ClickUp без кодиране. Просто ги активирайте, за да получите достъп както до структурирани, така и до неструктурирани данни от съществуващия ви технологичен стек. Като алтернатива, използвайте персонализирания API конструктор на ClickUp, за да свържете агентите с фирмени или по-стари инструменти без необходимост от обширна разработка. Свържете вашите AI супер агенти с над 1000 вградени интеграции в ClickUp

Стъпка 4: Проектиране на подсказки и действия

Накрая е време да превърнете целите на вашия агент в точни инструкции за изпълнение. Това изисква да напишете ясни команди и да дефинирате действията на AI агента.

Но имайте предвид, че тук не пишем основни команди за ChatGPT или Gemini.

По-скоро създавате повтаряема рамка, която определя как мисли агентът, кои инструменти задейства и как точно трябва да бъдат структурирани крайните данни.

За да постигнете това, трябва да опишете следните ключови компоненти:

#Общ преглед: Опишете отново личността и основната роля на агента за контекста. Например: „Вие сте генератор на творчески ресурси за маркетингови блогове. Създавате визуални елементи в стила на марката въз основа на структурата на блога и насоките за марката“

#Цели: Избройте 2–3 измерими резултата, към които агентът се стреми при всяко изпълнение. Това фокусира вземането на решения върху въздействието върху бизнеса, а не само върху изпълнението на задачите. Например: „Да генерира 3 варианта на изображения за всяка секция в блога, да съответства точно на цветовете и шрифтовете на марката и да предостави ресурсите в необходимите формати и размери“

#Инструкции: Разделете работния процес на номерирани стъпки, които агентът следва, включително кога да извлича данни, да взема решения или да задейства действия. Например: „Извлечи публикациите от блога и ръководството за стила на марката от папката. Идентифицирай 3 ключови визуални момента от структурата (главно изображение, разделители на секции, призив за действие). Генерирай три варианта за всеки визуален момент, използвайки цветовете на марката. Експортирай като PNG и запиши в папка_1.”

Формат на изхода: Посочете точно как трябва да изглеждат резултатите. Например, JSON за машинно четими данни, форматирани таблици за отчети, задължителни кликаеми линкове към ресурси и т.н.

#Примери: Предоставете 1–2 двойки входни/изходни данни, показващи реални сценарии, за да обучите и насочите поведението на агента

#Ограничения: Поставете строги ограничения върху поведението, използването на данни или действията, за да предотвратите халюцинации и разширяване на обхвата. Например: „Никога не използвай стокови снимки. Генерирай само оригинални визуализации“

🧠 Интересен факт: Разработен в края на 60-те години, Shakey беше първият мобилен робот с умения за логическо мислене. Докато другите машини се нуждаеха от стъпка по стъпка инструкции, на Shakey можеше да се каже „бутни блока“ и той сам да измисли пътя. Името си получи, защото се клатеше силно.

Стъпка 5: Тествайте и повтаряйте

Преди да внедрите AI агенти, тествайте ги задълбочено, за да оцените тяхната точност, производителност и надеждност.

Ето четири начина да започнете:

Първо тествайте с реални сценарии: Изпробвайте вашия AI агент в реални маркетингови работни процеси няколко пъти. Ако става дума за генератор на съдържание за блог, подайте му 10 различни теми и проверете дали всеки резултат е в съответствие с вашите насоки. По същия начин, ако сте създали оптимизатор на кампании, тествайте го върху различни рекламни групи с променящи се данни за ефективността

Включете екипа си: Споделете агента с хората, които действително ще го използват ежедневно – автори на съдържание, мениджъри на социални медии или търговски представители. Те ще забележат пропуски или крайни случаи, които вие може да пропуснете

Създайте варианти на агента: Изградете 2–3 версии с леко различаващи се подсказки или инструкции. Изпробвайте едни и същи входни данни във всяка от тях, за да видите коя версия дава най-добри резултати

След като приключите, измерете както ефективността на работния процес, така и производителността на агента, за да ги усъвършенствате още повече.

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте таблата на ClickUp, за да следите ефективността на агентите с проследяване на KPI в реално време. Проследявайте повишенията в ефективността, времето за реакция и нивата на точност, за да забележите неочаквани поведения, преди те да се превърнат в лавина. Проследявайте успеха на вашите маркетингови AI агенти с помощта на таблата за управление на ClickUp Можете лесно да създавате персонализирани табла с помощта на джаджи с функция „плъзгане и пускане“, за да визуализирате най-релевантните данни. Съчетайте таблата си в ClickUp с AI карти за по-интелигентни анализи. Вместо ръчно да преглеждате диаграми, използвайте AI Brain карти, за да изпълнявате персонализирани команди като „Идентифицирай модели на грешки от тази седмица“ и получавайте автоматични обобщения и препоръки незабавно. Получавайте незабавни данни за ефективността на агентите с помощта на AI картите на ClickUp

Стъпка 6: Внедрете ги във всички екипи

Въведете агента в конкретните работни процеси, за които е проектиран, и след това постепенно разширявайте обхвата на използването му. Например, агентът за съдържание може да започне с екипа на блога, преди да се разшири, за да поддържа публикации в социалните медии и рекламни текстове.

Непрекъснатото наблюдение е ключът към стабилната работа на агента. Редовно проследявайте съответните KPI и водете дневник на промените, за да знаете кои промени в подсказките или конфигурацията са довели до подобрения.

Накрая, създайте прости ресурси, които да помогнат на екипа ви да се справи с новия инструмент. Това може да включва кратки демонстрационни видеоклипове, ръководства за бързо стартиране или вътрешна документация за често срещани задачи.

🚀 Предимство на ClickUp: Обучението на екипа ви е критична част от внедряването на AI агенти, а ClickUp Clips го прави без усилие. Запишете екрана си, докато използвате AI агента, и споделете видеото директно с екипа си. Това позволява на всеки да учи в собствено темпо и да прегледа обучението отново, когато има нужда от освежаване на знанията. Запишете бързо екрана си, за да демонстрирате как AI агентите работят с ClickUp Clips

Основни примери за използване на AI агенти за маркетинг екипи

За да ви дадем по-добра представа за това как маркетинговите агенти с изкуствен интелект автоматизират задачите, нека разгледаме някои от най-влиятелните примери за употреба:

1. Оптимизация на кампаниите

Маркетинговите кампании генерират огромни количества данни – кликове, конверсии и модели на ангажираност. Невъзможно е да следите тези показатели ръчно 24/7 и да оптимизирате кампаниите в реално време.

AI агентите ви помагат да:

Проследявайте ефективността на кампаниите в различни канали като реклами, имейл и социални медии

Оценете реакцията на различни сегменти от аудиторията

Автоматизирайте наддаването , като увеличавате офертите за ключови думи с висока конверсия и намалявате разходите за тези с ниска ефективност

Идентифицирайте най-успешните творчески решения , като подчертаете кои заглавия или визуални елементи резонират най-силно с вашата аудитория в реално време

Генерирайте обобщения на резултатите, вместо да съставяте ръчно отчети

🎥 Ето кратко представяне на това как ClickUp Super Agent предоставя изчерпателни изследователски доклади при поискване.

🤝 Казус: Планиране на събития с помощта на изкуствен интелект с екип от супер агенти Анна Булок, съоснователка на ABx2 Agency и сертифициран консултант на ClickUp, използва Super Agents, за да проведе цяла кампания за събитие за една общностна организация. Вместо да управлява работата чрез имейли, документи и таблици, тя структурира всичко в работното пространство на ClickUp и създаде специални Super Agents за всеки етап от кампанията. Един агент се занимаваше с контактите със спонсорите и последващите действия, докато друг преглеждаше подадените материали и превръщаше съдържанието от идея в готово за публикуване. Агент на по-високо ниво, подобен на главен оперативен директор, координираше напредъка по време на цялата кампания. Всеки агент работеше в същия работен контекст – задачи, документи и актуализации – така че нищо не се пропускаше. Резултатите: По-бързо изпълнение на кампаниите, последователни последващи действия и напълно координиран поток от събития без ръчно проследяване! 👉🏼 Ето демонстрация на нейния процес:

2. Създаване на съдържание и SEO

Докато създаването на съдържание е творчески процес, AI агентите могат да поемат повтарящите се оперативни задачи, които обикновено забавят работата на авторите, редакторите, мениджърите и стратезите.

Те могат:

Генерирайте SEO структури , включващи ключови думи, брой думи и предложения за вътрешни линкове

Подгответе първоначални чернови , за да дадете на авторите солидна отправна точка

Прегледайте съществуващото съдържание и предложете подобрения за използването на ключови думи, заглавията или липсващите раздели

Проследявайте класирането и показателите за ангажираност на публикуваното съдържание

Създавайте метаданни като тагове за заглавия, метаописания и схематични маркировки за всяка публикация

🎥 За да видите как работи, ето едно кратко ръководство 👇

3. Управление на лийдове

Ръчното търсене на потенциални клиенти във формуляри, имейли и реклами вече е история. Благодарение на AI агентите, вече можете да автоматизирате привличането и квалифицирането на потенциални клиенти.

Ето какво правят AI агентите:

Проучете множество източници, като професионални мрежи и бази данни, за да намерите потенциални клиенти, които отговарят на вашия ICP

Приоритизирайте потенциалните клиенти чрез анализ на фирмени данни, поведенчески сигнали и история на взаимодействията

Обогатете записите в CRM , като събирате допълнителни данни за потенциалните клиенти

Създавайте персонализирани последователности за имейл и LinkedIn, за да се насочите към конкретни сегменти

Обобщете активността на потенциалните клиенти, за да имат екипите по продажбите ясен контекст, преди да се свържат с тях

Създайте супер агент, който автоматично да квалифицира потенциалните клиенти въз основа на вашите критерии за оценка

4. Мониторинг на марката + социалните медии

Можете да настроите AI агенти, които да проследяват споменаванията на марката и да извеждат на преден план важни данни, преди те да се превърнат в кризи или пропуснати възможности.

Тези агенти:

Следете платформи като Reddit, LinkedIn и сайтове за отзиви за споменавания на марката

Анализирайте настроенията , за да определите дали разговорите са положителни, отрицателни или неутрални

Идентифицирайте тенденциите , като разкриете какво често обсъждат, питат или за какво се оплакват клиентите

Проследявайте конкурентите , за да видите как се обсъждат на пазара

Анализирайте моделите на ангажираност, за да установите кои видове съдържание се представят най-добре

5. Хиперперсонализирано клиентско преживяване

Съвременните клиенти очакват марките да разпознават техните предпочитания, но постигането на това в голям мащаб е трудно.

AI агентите могат да помогнат:

Анализирайте поведението на вашия уебсайт или в имейлите, за да коригирате маркетинговите съобщения незабавно

Препоръчайте продукти въз основа на навиците за сърфиране, минали покупки и история на взаимодействията

Поддържайте контекста , за да остане преживяването безпроблемно, когато потребителят преминава от имейл към вашия уебсайт

Предлагайте оферти като персонализирани кодове за отстъпка или стимули за ъпгрейд за всеки клиентски сегмент

Нагласете тона и дълбочината на съобщенията според етапа, на който се намира потенциалният клиент в пътуването на клиента

👀 Знаете ли? Думата „робот“ произлиза от чешка пиеса от 1920 г., озаглавена Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) от Карел Чапек. „Roboti“ произлиза от „robota“, което означава принудителен труд или тежка работа. В пиесата роботите всъщност са биоинженерни бездушни същества с плът и кръв, подобни на човешките. В крайна сметка те въстават и унищожават цялото човечество.

Примери за AI агенти за маркетинг

Сега нека разгледаме няколко примера, за да разберем как те улесняват живота ви:

1. Агент за управление на имейли

Агентът за управление на имейли на ClickUp се справя с хаоса в препълнената пощенска кутия, като автоматично сортира и пренасочва съобщенията.

Някои ключови характеристики на този AI агент:

Сортиране и приоритизиране на пощенската кутия: Автоматично сортира имейлите по ниво на приоритет въз основа на подателя, сигналите за спешност и ключовите думи

Отговори, съобразени с контекста: Създавайте чернови на отговори, използвайки контекста от имейл кореспонденцията, свързаните задачи или всякаква информация в работното ви пространство в ClickUp

Автоматично пренасочване: Пренасочва имейлите, изискващи действие, към подходящия член на екипа, включително пълната история на кореспонденцията и етикетите за приоритет

2. Мениджър по ангажираност на общността

Мениджърът за ангажираност на общността на ClickUp прави мониторинга на марката още по-ефективен – той проследява разговорите и отговаря автоматично, за да помогне за изграждането на взаимоотношения.

Някои ключови характеристики на този AI агент:

Мониторинг на разговорите: Проследява дискусии, коментари и обратна връзка в платформите на общността

Категоризиране на обратната връзка: Групира съобщенията по теми като забележки, въпроси, искания или похвали

Принос, ориентиран към стойността: Създава отговори с конкретни прозрения и данни, вместо с общи отговори

⭐ Бонус: Вземете си личен асистент с Super Agents на ClickUp. Агентът управлява напомняния, имейли, срещи и задачи, за да можете да се фокусирате върху най-важното.

Често срещани грешки при създаването на маркетингови AI агенти

Създаването на първия ви AI агент е вълнуващо, но тези капани спъват повечето екипи. Ето на какво да обърнете внимание:

Често срещана грешка Как да го избегнете Определяне на неясни цели за AI агентите, като например „Подобри кампаниите ми“ Създайте персона, избройте основните отговорности и определете измерими цели (например „Публикувайте един блог пост на седмица“). Въвеждане на данни с лошо качество или интегриране на неправилни източници Свържете само източниците, от които агентът се нуждае. Агентът за рекламни текстове няма нужда от достъп до вашата платформа за имейли. Написване на сложни команди Вместо да събирате всеки детайл в една дълга инструкция, разделите заданието на ясни секции като обзор, цели, инструкции, формат на изхода и ограничения. Ако самият работен процес е сложен, разпределете го между няколко агента. Пропускане на подходящо тестване Тествайте агента в различни реални сценарии. Изпробвайте различни входни данни, крайни случаи и вариации в заявките, за да видите как се държи агентът. Включете членовете на екипа, за да откриете проблеми с използваемостта. Премахване на човешкия надзор от действия с висок риск Включете контролни точки за човешка проверка при чувствителни задачи. Позволете на агента да анализира данните, но оставете окончателното одобрение на член на екипа.

Ограничения на маркетинговите AI агенти

Макар че маркетинговите AI агенти могат лесно да автоматизират сложни задачи, те имат някои ограничения:

Пристрастност в данните за обучение: AI агентите се обучават въз основа на исторически данни, които могат да съдържат пристрастност. Това може неволно да доведе до изкривено таргетиране на аудиторията или погрешни предположения относно посланията

Проблемът с „черната кутия“: Може да е трудно да се разбере точно как някои AI системи достигат до конкретни препоръки или резултати

Проблеми, свързани с поверителността на данните: Агентите разчитат на големи обеми клиентски данни. Без строг контрол на достъпа организациите рискуват да изложат на риск чувствителна информация или да нарушат политиките за управление на данните

Може да звучи технически, но създаването на AI агенти не изисква инженерна специалност. Няколко инструмента без кодиране, солидна AI платформа и лесен за ползване интерфейс са всичко, от което се нуждаете, за да свършите работата.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграденият AI асистент на ClickUp. Той помага на маркетолозите да планират, внедряват и управляват AI агенти без никакви технически познания. Освен агентите, той обогатява цялото ви работно пространство с функции, които опростяват дори най-сложните настройки на агентите.

Нека видим как:

Разпознаване на контекста + памет

Получавайте бързи отговори в реално време на въпроси, свързани с работната среда, с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain е дълбоко интегриран във вашето работно пространство, което означава, че автоматично разбира вашите задачи, коментари, документи, работни потоци и проекти, без да се налага ръчно копиране и поставяне на контекста.

Тъй като се актуализира в реално време, вашите агенти винаги работят с най-новата информация. Когато приоритетите на кампанията се променят или пристигнат нови потенциални клиенти, Brain остава актуален – няма нужда да го инструктирате отново. Това гарантира, че резултатите на всеки агент се основават на най-новите факти.

AI агенти и автоматизации

Обсъдете идеи за агенти, работни процеси и инструкции с ClickUp Brain

Докато агентите оптимизират маркетинговата работа, AI агентите на ClickUp оптимизират начина, по който ги създавате:

AI агенти на Autopilot: Създайте персонализирани Създайте персонализирани агенти на Autopilot , за да автоматизирате действия на едно място (като списък, папка или пространство в ClickUp). Просто конфигурирайте техните тригери и действия, за да започнете. Най-подходящи са за автоматизиране на често срещани задачи като оптимизация на имейл кампании, генериране на лийдове, оценяване на лийдове, откриване на влиятелни лица и др. (при условие че цялата ви информация се намира на едно място)

AI Super Agents: Създайте точно това, от което се нуждаете, използвайки инструкции на естествен език. Обсъдете възможностите на агента, създайте персонажи и генерирайте структури на подсказки, просто като разговаряте с инструмента за създаване на агенти на естествен език

Сертифицирани агенти : Сертифицираните агенти на ClickUp са създадени, строго тествани и поддържани за вас от експертите по изкуствен интелект на ClickUp. Можете да ги изберете чрез един от двата пакета: Закупува се за всеки агент : Това включва текуща поддръжка, ескалирана поддръжка за по-бързо разрешаване на проблеми и неограничени кредити. ClickUp Accelerator : Можете да закупите пакет от Супер агенти, проектирани и създадени от нашите експерти. Например, пакет от Супер агенти за управление на проекти или за продукти и инженеринг

В тази връзка, ето Супер агентите на ClickUp за маркетинг, които можете да започнете да използвате веднага 👇

Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61, докато повечето останали се задържаха в диапазона между 40 и 50.

За прости, рутинни задачи, които не изискват пълен AI агент, използвайте ClickUp Automations. Те следват рамката „тригер-условие-действие“. Например: „Когато задачата е просрочена с два дни и приоритетът е Висок, прехвърлете я на мениджъра и го маркирайте.“

Задайте правила, които автоматично задействат действия, когато работата напредва, с помощта на ClickUp Automations

2. n8n

чрез n8n

n8n е платформа с отворен код за автоматизация на работните процеси, базирана на Node.js, която ви позволява да създавате сложни маркетингови AI агенти – идеална за технически експерти или специалисти по автоматизация на работните процеси. Можете да свържете своя агент с над 500 интеграции, да планирате архитектура с множество агенти за сложни работни процеси и да създавате работни процеси с голяма гъвкавост.

За да създадете AI агент в n8n, първо трябва да създадете възел, който направлява поведението на вашия агент. След това добавете LMM и възел за памет по ваш избор, интегрирайте с вашия технологичен стек и внедрете агента след строги тестове.

3. Zapier

чрез Zapier

Zapier е друга популярна платформа за AI агенти, която позволява да делегирате работа на интелигентни асистенти без сложен програмиране. Просто опишете конкретните задачи, които искате агентът да изпълнява, свържете го с вашия облак с данни и други подходящи инструменти, и той е готов за използване.

С Zapier можете да интегрирате вашите агенти с над 8000 вградени приложения и дори да стартирате процеса, използвайки предварително създаден шаблон за AI агент, за да автоматизирате бързо съществуващите работни процеси.

Създавайте усъвършенствани маркетингови AI агенти с ClickUp

Няма значение колко силна или уникална е вашата маркетингова стратегия. Ако вашите работни процеси са хаотични, повтарящи се и трудоемки, вашите маркетингови усилия няма да доведат до нищо.

С ClickUp можете да създадете и разширите първите си маркетингови AI агенти, без да пипате нито една линия код.

Докато Brain се занимава с техническите задачи, Converged AI Workspace на ClickUp обединява вашите задачи, знания и разговори на едно място, за да могат вашите агенти да работят най-ефективно.

Често задавани въпроси (FAQ)

AI агентите поемат повтарящите се маркетингови работни процеси, включително анализ на кампании, подготовка на съдържание, отчитане, квалифициране на потенциални клиенти и мониторинг на ангажираността на клиентите. Автоматизирането на оперативните задачи и анализа на данни позволява на маркетолозите да се фокусират повече върху стратегията, креативността и вземането на решения.

Най-добрата платформа за създаване на агенти за маркетинг зависи от нивото на сложност на агента и необходимите технически познания. Ако искате да работите без кодиране, ClickUp и Zapier предлагат надеждни NLP функции за проектиране на агенти чрез инструкции на естествен език. За маркетинг специалисти с технически познания n8n е чудесен инструмент.

Нужни са ви предимно умения за проектиране на работни процеси, разбиране на маркетинговите процеси и способност да пишете ясни команди. Въпреки че познанията по програмиране са плюс, те не са задължителни на платформи без кодиране като ClickUp.

AI може да автоматизира оперативни маркетингови задачи като анализ, отчитане и изготвяне на съдържание, но не може да замести човешките маркетинг специалисти. Стратегическото планиране, позиционирането на марката, творческото ръководство и разбирането на клиентите все още изискват човешка преценка и опит.

Свързването на външни AI агенти е доста лесно в ClickUp. Отидете в страничната лента на App Center и кликнете върху „Агенти“. Изберете опцията „Външен AI агент“. Трябва да потърсите конкретен агент (като Cursor или Codegen), да кликнете върху „Свържи“ и да следвате стъпките за настройка на съответния доставчик – често включващи API ключове или достъп до външен акаунт. След като се свърже, агентът може да се задейства от задачи, споменавания или автоматизации. Настройката е проста, но може да изисква някои конфигурации в зависимост от инструмента.

Започнете с картографиране на текущите си работни процеси, за да откриете пречките. Определете ясни, измерими цели за вашите агенти, напишете структурирани подсказки и винаги следете представянето, за да правите необходимите корекции.

Стратегията на марката, комуникацията при кризи и деликатните взаимодействия с клиенти никога не трябва да бъдат напълно автоматизирани. Тези области изискват човешки нюанси и вземане на решения, които изкуственият интелект не може да възпроизведе надеждно.