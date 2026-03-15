Как да популяризирате подкаст и да разширите аудиторията си

Създаването на подкаст е само една част от пъзела. Също толкова важно е да го направите така, че да достигне до правилната аудитория в подходящия момент.

72% от създателите са съгласни, че разширяването на аудиторията и популяризирането на подходящата платформа е едно от най-големите им предизвикателства – дори по-трудно от това да застанат пред камерата и да запишат видео подкаст.

Това означава, че популяризирането на вашия подкаст не трябва да бъде нещо второстепенно. То трябва да започне още когато сте в етапа на генериране на идеи.

В този наръчник ще ви покажем как да популяризирате своя подкаст. Като бонус, споделяме примери за това как го правят други водещи на подкасти, от които да почерпите вдъхновение.

Защо промотирането на подкасти е важно

Към момента на написването на този блог в света имаше 4 641 388 индексирани подкаста. Това е огромно количество аудио съдържание, от което да избират близо 651,7 милиона слушатели на подкасти.

Изберете която и да е тема и вероятно ще има подкаст по нея. Помислете за квантовата физика, изкуствения интелект, истории за духове, взаимоотношенията или нещо толкова странно специфично като контейнерния транспорт.

Ако имате нещо ценно, което да споделите, има аудитория, готова да инвестира времето си във вашия подкаст.

Ето защо промотирането на подкасти е важно:

Утвърждава статута ви на експерт: Позиционира ви като лидер на мнение във вашата ниша, което се отплаща особено при брандирани, образователни или специфични за дадена индустрия подкасти

Изгражда доверие в голям мащаб: За разлика от текста, подкастът предава вашия глас и личност, което улеснява създаването на по-дълбоки и лични връзки с вашата аудитория

Повишава склонността към покупка: Склонността към покупка естествено е по-висока, когато препоръките за продукти или услуги идват от водещ, на когото аудиторията вече има доверие

Достига до по-широка аудитория: Вашият опит вече не е ограничен от четящите навици или способността за концентрация на хората — хората, които няма да прочетат статия от 2000 думи, ще изслушат 45-минутен епизод

👀 Знаете ли, че... Думата „подкаст“ е съчетание от „iPod“ и „broadcast“(излъчване) и първоначално е била създадена, за да опише аудио предавания, разпространявани чрез iPod на Apple.

Как да популяризирате подкаст (стъпка по стъпка)

Независимо от жанра, ето няколко стратегии за промотиране на подкаст, които ще ви осигурят видимост и изтегляния.

Стъпка 1: Оптимизирайте подкаста си за търсене

Има толкова много начини, по които нови слушатели на подкасти могат да ви открият.

Това може да стане чрез вашите социални медии. Или чрез споменаване от страна на влиятелен човек в неговия бюлетин или публикация в социалните медии. Или чрез директории за подкасти, онлайн форуми или Google.

Когато индексирате подкаста си с подходящи ключови думи, това показва на тези платформи и алгоритми, че вашето предаване трябва да се показва, когато хората търсят теми, свързани с вашите епизоди.

Трябва да оптимизирате следното като част от усилията си за SEO на подкаста 👇

Заглавие и описание

Заглавието, описанието и подробностите за епизодите на вашия подкаст са първите неща, с които се сблъскват както търсачките, така и потенциалните слушатели. Ето как да ги оптимизирате:

Заглавие на подкаста: Трябва незабавно да показва за какво се отнася подкастът ви. Ако предаването ви разказва как корабите и товарите променят световната търговия, име като „Контейнери“ дава на слушателите незабавно усещане за темата

Описание на подкаста: Подгответе описателно резюме в рамките на ограничението за символи на вашата платформа, в което обяснявате за какво се отнася предаването и за кого е предназначено. Също така, включете подходящи ключови думи по естествен начин

Заглавие и описание на епизода: Заглавието и описанието трябва да изясняват от самото начало какво ще научат слушателите от епизода. Освен това, ако вашият гост има значителна аудитория, обмислете да добавите името му към заглавието на епизода

📌 Пример: Описанието на подкаста FP&A Today в YouTube съдържа подходящи ключови думи. За всеки, който иска да разбере повече за компанията, която стои зад подкаста, там е споделен и линк към Datarails – компанията майка.

чрез Datarails

Уебсайт за подкасти

Когато става въпрос за подобряване на цялостното ви SEO представяне, специализираният уебсайт предлага голямо предимство. Той предоставя на слушателите централизирано място, където да намерят всички ваши епизоди, категоризирани по тема, гост или мотив. В същото време ви дава контрол върху брандинга и преживяването с съдържанието.

Разбира се, създаването и оптимизирането на уебсайта отнема време, но си заслужава усилието, защото предоставя на търсачките повече съдържание за индексиране и повече пътища, по които слушателите да открият вашия подкаст.

Обмислете да добавите следното към уебсайта на вашия подкаст:

Публикации в блога: Преобразувайте съдържанието на епизодите в информационни публикации в блога, за да привлечете трафик от търсене по релевантни ключови думи, които вашата аудитория вече търси

Вграден аудио плейър: Позволете на посетителите да слушат директно на вашия уебсайт, без да ги пренасочвате към приложение на трета страна

Страници за отделните епизоди: Специална страница за всеки епизод, съдържаща бележки към предаването, времеви отметки и основни изводи

Функция за търсене: Лента за търсене, която помага на потребителите да намират конкретни теми или гости, без да се налага да превъртат целия ви архив

Контактна информация: Начин, по който слушателите могат да изпращат обратна връзка, да задават въпроси и да ви следват в социалните медии

Призиви за действие: Ясни подсказки за слушателите да се абонират, да оставят отзив или да закупят продукти

Глави в подкаста: Кликваеми глави, които функционират като съдържание – позволяват на слушателите да прегледат темите и да преминат директно към раздела, който ги интересува най-много

RSS емисия: Автоматично актуализира новите епизоди във всички приложения за подкасти и директории, в които сте регистрирани

📌 Пример: Бюлетинът и подкастът на Лени са предназначени за създатели на продукти и имат над 1 000 000 абонати. Уебсайтът разполага с няколко раздела както за безплатни, така и за платени абонати.

чрез бюлетина на Лени

💡 Съвет от професионалист: Когато подготвяте сценария за подкаста си, проучете и включете ключови думи по естествен начин в целия текст. Google вече може да открива изречени ключови думи чрез индексиране, транскрибиране и търсене в аудиофайловете на подкастите. Говорете достатъчно ясно и NLP технологията на Google ще улови тези ключови думи, което ще увеличи шансовете ви за класиране по тях.

Транскрипция на подкаста и бележки към предаването

Транскрибирането на подкаста ви предлага определени предимства:

Направете аудиофайловете си индексируеми – Google може да индексира епизодите ви по целеви ключови думи, дълги търсени фрази и разговорни изрази, като по този начин увеличава органичната ви видимост

Направете съдържанието си достъпно за слушатели с увреден слух

Преодолява езиковата бариера за чужденци, които се затрудняват с акцентите или бързата реч

Това значително улеснява подготовката на бележки към предаването, в които се подчертават основните теми, времевите отметки, биографиите на гостите и линковете към ресурси или спонсори

📌 Пример: Платформата за бизнес планиране Pigment има подкаст, наречен Perspectives. Всеки епизод има собствена страница, където можете да прочетете транскрипта, преработен като блог публикация.

чрез Pigment

💡 Съвет от професионалист: Качете аудиофайловете на подкаста си като ClickUp Clips (до 20 минути) и ги транскрибирайте точно с помощта на ClickUp Brain. Brain организира транскрипцията по говорители и структура, готова да бъде съхранена директно в ClickUp Docs. Можете също да използвате Brain, за да обобщите епизодите и да генерирате ключови изводи за бележките към предаването във желания от вас формат. Обобщавайте аудио подкастите с ClickUp Brain

Стъпка 2: Преработете съдържанието

Подкастът е златна мина от съдържание, което може да бъде преобразувано в няколко различни ресурса и формати.

Можете да използвате всеки от тях, за да достигнете до аудиторията си на различни етапи от консумацията на съдържание.

Ето кратко резюме на това, за какво можете да превърнете своя подкаст:

Преобразувайте подкаста в Какво да направите? Публикация в блога Развийте ключовите теми в дълъг статия, насочена към ключови думи, по които се търси Instagram Reel/ LinkedIn Video/TikTok Ефектен клип или аудиограма с продължителност 60–90 секунди Публикация в LinkedIn Ключова идея или мнение от епизода, преформулирано за професионална аудитория X нишка Разделете основната теза на епизода на лесноразбираема поредица от туитове Видео в YouTube Преобразуване на аудио подкаст във видео формат Инфографика или изображение Статистики, съвети или цитати от епизода под формата на карти в стил инфографика

За мащабиране на работните процеси по създаване на съдържание създайте шаблони за социални медии за най-често използваните формати за преработка.

Вземете предвид специфичните за платформата указания, т.е. формат, ограничение на символите, оптимално време за публикуване, и документирайте тези стратегии в структуриран документ за по-голяма последователност.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp за маркетинг екипи предоставя на подкастърите и техните екипи централизирано място за планиране, управление, изпълнение и проследяване на всеки аспект от техните подкаст и маркетинг работни процеси чрез конвергентно AI работно пространство. Централизирайте усилията си за маркетинг на подкасти с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp С ClickUp екипите могат: Планирайте мултиканални кампании и календари за съдържание, без да превключвате между инструменти

Свържете документите за стратегията за съдържание , резюметата на епизодите, графиците на кампаниите и аналитичните данни директно със задачите, които ги движат

Проследявайте ефективността на подкаста си и маркетинговите KPI с визуални табла и AI карти

Генерирайте идеи заедно с екипа си чрез визуални табла, които свързват идеите директно с проектите и задачите

Разработвайте и съхранявайте съдържанието на подкаста си, т.е. сценарии, резюмета, планове за епизоди и преработено съдържание, в структурирани и достъпни за търсене ClickUp Docs

Стъпка 3: Използвайте социалните медии ефективно

Има голяма вероятност много, ако не и повечето, от вашите нови слушатели да се запознаят с вашето съдържание в дигитален формат.

Макар че много хора откриват нови предавания, като разглеждат най-популярните подкасти в Spotify или Apple Podcasts, ако тепърва започваш, това не е особено полезно.

Социалните медии се превръщат в мощна маркетингова стратегия, която ви помага да бъдете открити от потенциални слушатели.

Освен това можете да започнете напълно безплатно. Първоначалната инвестиция е вашето време, а ниската бариера за влизане означава, че всеки може да създава публикации в социалните медии, да започва разговори и да изгражда своето присъствие в социалните медийни платформи.

Така че, ако имате малък или развиващ се подкаст, какви са начините да подобрите видимостта му в алгоритмите на социалните медии? 👇

Откъси от епизода

Изберете кратък, впечатляващ момент от епизода си и го използвайте, за да заинтригувате аудиторията си. Този вид моменти, които ще държат публиката в напрежение и ще я очароват.

Уверете се обаче, че откъсът има смисъл като самостоятелен елемент. Той не трябва да изглежда като произволен клип, изваден от контекста.

Ако водите видео подкаст, можете да използвате клипа директно на различни платформи. Както този видеоклип, публикуван от The Mel Robbins Podcast в Instagram.

За подкасти, които са само аудио, създайте аудиограми. Съчетайте статично или анимирано изображение – обикновено корицата или вълновата форма – с аудиоклипа. Ако се появява известен гост, неговата снимка също работи добре. В двата случая поддържайте последователност в брандирането на всяка аудиограма, която публикувате, за да могат слушателите да разпознават предаването ви веднага.

Поглед зад кулисите

Аудиторията е уморена от излъскано, безжизнено съдържание. Предложете им нещо автентично, като кратки моменти от ежедневния ви процес. Позволете им да се свържат с вас на по-човешко ниво.

Вашето съдържание „зад кулисите“ може да включва:

Обявление за таен знаменит гост

Поглед към сесията за мозъчна атака за предстоящ епизод

Представяне на екипа, но по забавен начин

Предизвикателствата, пред които сте изправени зад микрофона

Вижте това видео от This American Life. То е сурово и непредсказуемо. Точно такъв тип съдържание, което задържа аудиторията и я кара да се връща.

Гостуващи участия

Заинтригувайте аудиторията си с комбинация от видеоклипове, статични изображения и трейлъри, преди да излезе на живо нов епизод с известен гост. Споделете гафове или забавни, автентични моменти, които възникват в непринудени разговори. Напрежението преди излизането на епизода трябва да бъде толкова силно, колкото и самото обявление за старта.

Вижте как Instagram профилът на Call Her Daddy подгрява интереса към предстоящите гости преди излъчването на епизодите, създавайки очакване дни предварително.

🔔 Напомняне: Когато тепърва започваш, избери 1–2 канала, където се намира твоята аудитория. Защото това, което работи за друг подкастер, може да не работи добре за теб. Изборът ти ще зависи и от твоята ниша.

Например, Нат Скулър, водещ на подкаста „AI Career Success“, активно се рекламира в LinkedIn – където професионалистите търсят кариерни съвети и информация за бранша.

От друга страна, Карен Килгариф и Джорджия Хардстарк от My Favorite Murder си изградиха аудитория в Instagram, където тяхната комбинация от черен хумор и лични истории намери силен отзвук сред тяхната силно ангажирана общност от фенове.

💡 Съвет от професионалист: Създайте Linktree, в който да съберете всички важни линкове на едно място – линкове към епизоди, профили в социалните мрежи и платформи за слушане. По този начин ще бъде по-лесно за аудиторията ви да намира и да взаимодейства с вашето съдържание в социалните медии.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain ви предоставя достъп до водещи AI модели директно в работното ви пространство в ClickUp. В зависимост от задачата и резултата, от който се нуждаете, можете да превключвате между Claude, ChatGPT или Gemini, за да преработите съдържанието на подкаста си (без да плащате за множество абонаменти). Превключвайте между водещите AI модели за вашите аналитични задачи с ClickUp Brain Например: Използвайте прецизния и професионален тон на Claude, за да изготвите прессъобщения и публикации в LinkedIn въз основа на транскрипциите на вашите епизоди

Използвайте ChatGPT, за да откриете творчески подходи при превръщането на епизод от подкаст в публикация в блог

Създавайте инфографики и визуални елементи с помощта на функцията за генериране на изображения на ClickUp Brain (базирана на DALL-E) за вашето съдържание в Instagram и Pinterest

Използвайте режима за задълбочено проучване, за да откриете идеи за нови епизоди, пропуски при конкурентите или актуални теми във вашата ниша

👀 Знаете ли? „Call Her Daddy“ — вторият по големина подкаст в Spotify през 2023 г. — беше подписан от SiriusXM за 125 милиона долара, което е повече от двойно в сравнение с предишния договор на Алекс Купър със Spotify. Това е доказателство за това, какво може да постигне един добре промотиран и стратегически развит подкаст.

Стъпка 4: Използвайте имейл маркетинга

Бюлетини предлагат солидна основа за изграждане на общност, ориентирана към стойността, около вашето предаване. Освен това не е тайна, че имейлът предлага най-високата възвръщаемост на инвестициите от всички маркетингови канали (от 10 до 50 долара за всеки изразходван 1 долар), като процентът на отворени писма е между 20 и 30%.

За да създадете своя списък с имейли, добавете линк за регистрация или специална целева страница на уебсайта си. Щом читателят се абонира, можете да започнете да споделяте:

Подбрани материали или ресурси (шаблони, списъци за проверка или инструменти), свързани с темата на вашия подкаст

Връзки към епизоди, в които сте участвали като гост в други подкасти

Новини от бранша или актуални теми, които биха били полезни за вашата аудитория

Ексклузивни анкети, в които питаме абонатите какви теми искат да бъдат засегнати в следващите епизоди

Крайната ви цел е да изградите лоялна аудитория, която възприема вашия бюлетин като основен източник за самообразование.

📌 Пример: След като се абонирате за The Rundown AI — един от водещите подкасти и бюлетини за новини в областта на изкуствения интелект, получавате тристепенно приветствено имейл, което е ясно, интерактивно и незабавно въвежда новите читатели в темата.

чрез The Rundown AI

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp, за да създадете автоматизирана поредица от имейли, която привлича нови абонати по правилния начин. Ден 0 → Изпратете приветствено имейл с персонализирано съобщение за това, какво могат да очакват Ден 2 → Споделете най-популярните си епизоди от подкаста заедно с интерактивен въпрос, за да стимулирате ангажираността Ден 6 → Изпратете първия си седмичен бюлетин с подбрана информация Ден 8 → Помолете ги да оставят отзив, ако им е харесало предаването Можете да зададете автоматизации в ClickUp, базирани на правила, които се задействат, когато някой се абонира за вашия бюлетин или отговори на имейл. Използвайте една от над 100-те предварително създадени автоматизации на ClickUp или оставете ClickUp Brain да изгради последователността за вас въз основа на вашия работен процес. Задействайте автоматично подходящите действия и управлявайте операциите безпроблемно с ClickUp Automations

Стъпка 5: Сътрудничество с гости

Използвайте аудиторията на други подкастъри, за да популяризирате своя подкаст. Можете да ги поканите в своето предаване или да участвате като гост в тяхното. Бъдете избирателни относно това с кого си партнирате.

Искате да си сътрудничите с подкастъри, които:

Споделяйте сходна целева аудитория, но не покривайте точно същото съдържание

Предложете гледна точка или експертен опит, които вашите слушатели биха сметнали за наистина ценни

Активно популяризират собственото си съдържание в социалните медии

Не забравяйте, че популяризирането на подкаста с гост е също толкова важно, колкото и самият разговор (а може би дори повече).

Вместо просто да помолите гостите да споделят епизода, подгответе промоционален комплект за гости. Улеснете им споделянето на съдържанието на подкаста, като им предложите:

Готови текстове за социалните медии, които могат да публикуват така, както са, или да променят

Графични елементи с подходящи размери за Instagram, LinkedIn и Twitter/X

Кратък аудиоклип или видеоклип, представящ най-добрия момент от епизода

Връзката към епизода и датата на излъчване, за да могат да планират публикациите си предварително

Кратък едноизречен текст, който могат да добавят към своя бюлетин или биография

Ето шаблон, който можете да използвате, за да уведомите гостите си, когато епизодът бъде пуснат на живо:

Здравей, [Име]! Епизодът ти вече е онлайн 🎉 Подготвили сме няколко клипа, текстове за социалните медии и графики – така че споделянето отнема по-малко от минута. Много бихме искали аудиторията ти да чуе този епизод.

🚀 Предимство на ClickUp: Въведете транскриптите на вашите гости, биографиите им, темите на минали епизоди, демографските данни за аудиторията и всякакви други релевантни подробности в ClickUp Brain. Помолете го да генерира персонализирани въпроси за интервю, които надхвърлят повърхностното ниво и придават истинска дълбочина на разговора. Обсъдете ги с него, усъвършенствайте въпросите и съхранете окончателния списък в ClickUp Docs, за да може екипът ви да го прегледа преди записването. Използвайте ClickUp Brain като партньор за мозъчна атака за вашия подкаст

Стъпка 6: Публикувайте в директориите за подкасти

Хората откриват подкасти чрез най-различни платформи. Включването на вашето предаване в основните директории за подкасти означава по-голяма видимост, което дава възможност на нови слушатели да ви открият. А включването в тези директории е доста лесно. Повечето директории ви позволяват да подадете RSS емисията си, която автоматично синхронизира епизодите всеки път, когато публикувате нов.

Някои от най-известните приложения и директории за подкасти, в които да се регистрирате: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn и iHeartRadio.

чрез Spotify

Все още се колебаете между аудио и видео или се чудите коя платформа да изберете? Ето някои данни за платформите за подкасти, които си заслужава да знаете, според доклад на Cumulus Media и Signal Hill:

45% от седмичните потребители на подкасти, които са слушали нов подкаст през последните 6 месеца, са започнали от YouTube – което го прави най-голямата платформа за откриване на подкасти в момента

Въпреки това 92% от потребителите на подкасти все още предпочитат да слушат, вместо да гледат. Само 8% казват, че гледат изключително подкасти. Не отлагайте публикуването на ново съдържание, защото все още нямате средствата да стартирате видео подкаст

12% от седмичните потребители на подкасти ги слушат чрез смарт телевизор – малък, но нарастващ сегмент, който си заслужава да се има предвид за бъдещо разпространение

Spotify, Apple Podcasts и YouTube заедно съставляват 64% от най-използваните платформи от седмичните слушатели на подкасти в САЩ. Но тези приложения за слушане на подкасти обслужват много различни аудитории. Spotify е насочено към по-младите, Apple се ориентира към опитни слушатели на подкасти, а YouTube привлича новодошлите

Стъпка 7: Участвайте в общности и форуми

Използвайте Reddit, Discord сървърите и Facebook групите, където хората вече активно търсят знания и решения.

Независимо от това коя общност или форум изберете, не забравяйте да:

Отговаряйте искрено на запитванията на потребителите – и споменавайте подкаста си само ако той отговаря директно на това, което те питат

Публикувайте актуално мнение или въпрос от скорошен епизод и оставете общността да даде своето мнение

Споменете общността, ако нейните дискусии са вдъхновили вашия епизод

Въвеждайте тези стратегии за промотиране на подкаст постепенно, като имате предвид капацитета и ресурсите си. Добавяйте по-времеемките стратегии, когато предаването ви набере популярност.

📌 Пример: Kowabana (подкаст, посветен на японски истории на ужасите) има Discord общност от над 1500 членове, които активно обсъждат сюжетите на епизодите, градските легенди, японските видеоигри и културния фолклор. Когато изградите лоялна общност, подкастът ви бързо се разпространява сред хора със сходни интереси.

🚀 Предимство на ClickUp: Създавайте задачи в ClickUp с персонализирани полета, за да проследявате активността си в различни общности – във кои форуми сте активни, колко често публикувате и какво привлича трафик към вашето предаване. Това прави усилията ви в общността целенасочени и измерими, а не спорадични. Проследявайте усилията си за изграждане на общност с ClickUp Tasks

👀 Знаете ли? Първият подкаст в историята е разработен от Дейв Уайнер и Адам Къри през 2000–2004 г. Тогава подкастите се наричаха „аудио блогове“. През 2000–2001 г. Уайнер създаде RSS enclosure тагове, което за първи път позволи аудио файловете да се разпространяват чрез RSS емисии.

Стратегии за дългосрочно развитие на подкаста

Едно е да стартирате подкаст. Следващата стъпка е да го превърнете в канал, към който хората се връщат.

Стратегия Какво да направите? Публикувайте редовно Придържайте се към седмичен или двуседмичен график. Прекъсвания от няколко месеца карат аудиторията ви да се отвърне. Преди да промотирате първия си подкаст епизод където и да е, подгответе поне 3 публикувани епизода Насърчавайте разпространението чрез уста на уста Насърчавайте слушателите да оставят оценки и рецензии. Едно просто „ако ви е харесал този епизод, споделете го с някого, на когото би бил полезен“ в края има по-голям ефект от повечето тактики за промотиране Изградете личен бранд 84% от слушателите на подкасти казват, че подкастер е променил мнението им за нещо, в което някога са вярвали. Този вид влияние не идва от лого – то идва от водещ, на когото хората имат доверие. Най-големите подкасти се градират върху личната марка на водещия Продукти, свързани с подкаста Рекламните артикули не са просто инструмент за печелене на пари. Когато подложки за чаши с вашето лого, тениски или стикери са свързани с нещо, което вашата аудитория вече обича, това създава траен спомен и лоялност Преработете стари епизоди Периодично изваждайте на преден план най-добрите си по-стари епизоди. Новите слушатели не са ги чували, а това удължава живота на най-доброто ви съдържание, без да се налага да записвате нищо ново Провеждайте кръстосана реклама с други подкасти Обменяйте споменавания в трейлъри или участия като гости с подкасти в сродни ниши. Това е безплатно, целенасочено и достига до хора, които вече имат навика да слушат подкасти. Маркетинг чрез влиятелни лица Сътрудничество с влиятелни лица, чиято аудитория е подобна на вашата Сезонно тематично съдържание Свържете епизодите с актуални събития, празници или културни събития, които са свързани с вашата ниша

⭐ Бонус съвет: Инвестирайте в платени реклами, за да представите предаването си пред целеви слушатели, които вече са подготвени за вашето съдържание: Използвайте Google Ads, за да привлечете слушатели, които активно търсят ключови думи, свързани с вашата тема

Пускайте аудио реклами в Spotify – 30-секундни спотове в позиции преди, по време или след видеото, за да достигнете дори до премиум потребителите с кликаемо призив за действие

Използвайте огромната аудитория на YouTube с видео или аудио реклами в YouTube

Amazon Ads предоставя уникален достъп до слушатели, особено до онези, до които е трудно да се стигне чрез традиционните дигитални канали

Podbean предлага самообслужващи, икономични опции, подходящи за насочване към конкретни нишови аудитории

👀 Знаете ли? „The Joe Rogan Experience“ е подкастът с най-много абонати и слушатели на големите платформи, включително Spotify, YouTube и Apple, към края на 2025 г. Други водещи предавания с голям брой абонати са „Crime Junkie“, „The Daily“, „Call Her Daddy“ и „The Mel Robbins Podcast“.

Ето няколко софтуера за подкастинг, които ще ви помогнат да планирате, записвате, редактирате, разпространявате или печелите от вашия подкаст.

ClickUp: за планиране на съдържание и анализи

Производството на подкаст включва повече компоненти, отколкото повечето хора осъзнават. Проучване, писане на сценарий, запис, редактиране, координация на гостите, промотиране, проследяване на резултатите – и това е само за един епизод. Когато правите това постоянно, се нуждаете от система, която може да се повтаря.

Въведете: ClickUp.

В тази конвергентна AI работна среда можете да генерирате идеи, да създавате съдържание, да си сътрудничите с екипа си, да проследявате задачи и да автоматизирате работните процеси по подкастинг. Ето как 👇

Генериране на идеи и планиране на съдържанието

ClickUp Whiteboards предоставя на екипа ви визуално платно, с което да превърнете грубите идеи за подкаст в изпипани проекти. Можете да закачате референции, да добавяте бележки, да маркирате членове на екипа и да превръщате идеите в структурирани документи с едно кликване.

Превърнете идеите си в координирани действия с ClickUp Whiteboards

Документация и създаване на съдържание

ClickUp Docs ви позволява да създавате и съхранявате всеки елемент от съдържанието, свързан с вашия подкаст – сценарии, бележки към предаването, резюмета за гостите и шаблони за преработка. Добавяйте таблици, уики страници, вложени страници и вградени медийни файлове, за да поддържате съдържанието си структурирано и достъпно.

Създайте библиотека с документи – вашият единствен източник на информация за стратегията ви за подкаст

💡 Съвет от професионалистите: Използвайте ClickUp Brain директно в Docs, за да създадете първия чернови вариант. Екипите могат да си сътрудничат в реално време и да оставят обратна връзка за конкретни раздели или редове, без да напускат документа. След като проектът е финализиран, възлагайте задачи за преглед директно от документа — заедно с крайни срокове и всички необходими подробности.

Планирайте и управлявайте съдържанието на подкаста си

Вземете безплатен шаблон Управлявайте концепциите, популяризирането, графика и гостите на епизодите на вашия подкаст с помощта на шаблона за календар на подкасти от ClickUp

Шаблонът за календар на подкасти на ClickUp ви предоставя консолидиран преглед на предстоящите епизоди, участия на гости, теми и крайни срокове на едно място. Използвайте го, за да:

Проследявайте всеки епизод през етапи като Концепция, Промоция, График, Запис и Транскрипция с помощта на цветни етикети

Запазете важна информация за епизод от подкаст в над 18 персонализирани полета

Прегледайте работния процес на вашия подкаст в 7 различни изгледа на ClickUp, включително „Епизоди“, „Спонсори на подкаста“, „Бележки към предаването“ и „Етап на подкаста“.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с Super Agents

Планиране на публикации, координиране с гости, актуализиране на календарите със съдържание и проследяване на рецензиите – промотирането на подкаст включва много динамични елементи и още повече ръчни действия.

Супер агентите на ClickUp създават система, която може да се повтаря, което намалява разменените съобщения, намалява прекъсванията между задачите и поддържа целия работен процес в движение.

Тези агенти работят автономно, реагирайки на промените в работната ви среда, без да чакат да им дадете указания.

Настройте AI-базирани работни процеси за повтарящи се задачи, свързани с подкасти, с ClickUp Super Agents

Няколко начина, по които Super Agents могат да помогнат на вашия подкаст:

Следете папката с епизодите си и автоматично генерирайте бележки към предаването и надписи за социалните мрежи, когато се качи нов транскрипт

Всяка седмица събирайте актуализации от коментарите към задачите, документите за епизодите и резултатите от кампаниите и публикувайте обобщено резюме в канала на екипа си

Установявайте кога задачата за потвърждение на гост е маркирана като изпълнена и автоматично задействайте работния процес за промоционалния комплект – включващ създаване на ресурси, чернова на имейл и задачи за планиране

За да видите как работи на практика, гледайте това видео за това как ClickUp използва Super Agents👇

Основни функции на ClickUp

ClickUp Brain ускорява производството, като генерира конспекти на епизодите, сценарии, въпроси за интервюта, надписи за социалните мрежи и бележки към предаването – без да напускате работното си място

AI картите на таблото ви показват обобщения в реално време за задачите, напредъка на кампаниите и актуализациите за екипа, което ви помага да разберете данните

Търсете в Docs, Chats и приложенията, свързани с ClickUp, на естествен език, като използвате ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendar ви предоставя организирана визуализация на вашия подкаст по епизоди, сезони и промоционални кампании – така че винаги имате макроизглед върху процеса.

Вграден маркетингов CRM за централизиране на всички промоционални дейности – контакти с гости, разговори със спонсори и проследяване на кампании на едно място

Свързва се с вашата електронна поща, така че автоматизираните последователности се задействат директно от работното ви пространство, без да се налага да превключвате между инструменти

Готови за употреба шаблони за подкасти , с които да създадете календар за съдържанието си, да планирате задачите и да следите графика на проекта си от първия ден

Добавете джаджи, за да актуализирате работните процеси, да променяте статуса на проектите, да възлагате задачи и още много други – всичко това в редактора на Doc.

Ограничения на ClickUp

Не всички функции, налични в уеб приложението, са налични в мобилното приложение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Много ми харесва, че има вградена интеграция с Google и QBO. Автоматизацията намалява значително ръчните задачи и с нетърпение очаквам да създам AI агент за още по-голяма автоматизация. Проведохме разговор със Саймън, за да обсъдим настройките и наличните функции, и той беше много полезен. Въпреки че разговорът беше кратък, научих много и с нетърпение очаквам да се срещна отново с него. След като ClickUp бъде напълно внедрен, мисля, че ще намали значително натоварването ни и ще подобри комуникацията между екипа за управление на проекти и екипа за финанси и фактуриране. Това определено ще бъде инструмент, който ще използваме всеки ден. Досега се впуснахме направо и беше доста лесно да започнем. С времето съм уверен, че ще продължим да усъвършенстваме и подобряваме работния си процес.

Управлението на промотирането на вашия подкаст на различни платформи бързо се превръща в хаос. Тези инструменти за планиране ви помагат да планирате, подреждате и публикувате съдържание в социалните медии без ежедневните ръчни усилия.

Buffer

чрез Buffer

Buffer е лесен за използване инструмент за планиране на публикации в социалните медии, създаден за творци и малки екипи, които искат да поддържат последователност във всички платформи, без да усложняват нещата. Той ви позволява да планирате публикации в Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X и други от един единствен панел. Чистият му интерфейс и солидните аналитични данни го правят надежден избор за подкастъри, които сами управляват своята промоция.

Основни функции на Buffer

Планирайте и подреждайте публикациите си в различни профили в социалните мрежи от едно място

Вградени аналитични инструменти за проследяване на ефективността на публикациите и ангажираността на аудиторията

Интеграцията с Canva ви позволява да проектирате и планирате визуални елементи, без да напускате работния процес

AI асистент, който помага при изготвянето на надписи и преработването на съдържание за различни платформи

Ограничения на Buffer

Няма маркиране или етикетиране на публикациите, което затруднява организирането на големи обеми съдържание

Функциите за сътрудничество са ограничени – не е идеално, ако работите с външен екип или агенция

Цени на Buffer

Безплатен план

Essentials: 6 долара на канал на месец

Team: 12 долара на канал на месец

Агенция: 120 долара за 10 канала на месец

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buffer?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Buffer помага с платформи, които са малко по-малко използвани, като Blusky. Мога да го използвам лесно за Instagram и Facebook. Харесва ми, че мога да запазвам неограничен брой чернови, докато не успея да ги пусна в опашката. Поддръжката на клиенти винаги е била полезна, когато има проблеми, въпреки че понякога, когато има ъпгрейди, става по-проблематично, отколкото бих се надявал. Лесно се интегрира с основните социални приложения и по-новите като Blusky

По-късно

чрез Later

Later започна като инструмент за планиране на публикации в Instagram и оттогава се разрасна до пълен планиращ инструмент за социални медии с силен визуален фокус. Той е особено полезен за подкастъри, които инвестират много във визуално съдържание – аудиограми, картички с цитати и графики за епизодите – и искат да видят точно как ще изглежда фийдът им, преди нещо да бъде публикувано.

Основни функции на Later

Визуален календар за съдържание с планиране чрез плъзгане и пускане и преглед на емисията, както и шаблони за календар за съдържание

Инструмент „Link in bio“, който превръща профила ви в Instagram в кликаема целева страница за линкове към епизоди

Предложения за най-подходящото време за публикуване въз основа на данните за вашата конкретна аудитория

Поддържа Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X и Facebook

Ограничения в Later

Аналитиката и отчетите са по-малко подробни в сравнение с Buffer или Hootsuite

Някои ключови функции, като инструменти за сътрудничество и разширени анализи, са достъпни само при по-високите ценови планове

Цени на Later

Стартов пакет: 18 $ на месец

Growth: 40 долара на месец

Разширено: 80 долара на месец

По-късни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Later?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Аз използвам Later Social за публикуване и намирам функцията за планиране за изключително ценна, тъй като ми позволява да планирам публикации и да не се притеснявам за това в кой ден ще бъде публикувано нещо. Това ми дава свободата да отида на почивка, без да се тревожа за социалните медии. Изключителна функция е възможността да планирам публикации на различни платформи, така че ако подготвя публикация за Instagram, мога бързо да я пренасроча, за да бъде публикувана във Facebook, TikTok или LinkedIn. Това определено е най-добрият инструмент, който съм използвал за публикуване, в сравнение с други като Buffer, който не ми се отрази толкова добре. Later Social има по-добра галерия, по-добри опции за планиране и функцията „най-добро време за публикуване“, която ми помага да разбера кога моите последователи са най-активни.

Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е едно от най-утвърдените имена в управлението на социални медии, създадено за екипи, които трябва да се справят с големи обеми съдържание в множество акаунти. За подкастъри, работещи с маркетингов екип или агенция, то предлага по-структуриран работен процес с одобрения, проследяване на кампании и по-задълбочени анализи в сравнение с повечето инструменти в тази категория.

Основни функции на Hootsuite

Масовото планиране ви позволява да качвате и подреждате в опашка стотици публикации наведнъж

Проследяването на кампаниите и работните процеси за одобрение поддържат съгласуваността в екипите, преди нещо да бъде пуснато на живо

Подробни анализи с сравнение с конкурентите и персонализирани отчети

Поддържа широк спектър от платформи, включително YouTube, Pinterest и TikTok

Ограничения на Hootsuite

Процедурите за одобрение са ограничени до структура 1 към 1 – без многостепенни или многоетапни одобрения

Цената е значително по-висока в сравнение с алтернативите, което прави по-трудно да се оправдае за самостоятелни подкастъри

Цени на Hootsuite

Професионален: 99 $ на месец

Team: 249 $ на месец

Бизнес: 739 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2 : 4,3/5 (над 7 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Харесва ми удобството да управлявам всичките си профили в социалните медии на едно място с Hootsuite. Инструментът за планиране е интуитивен, което улеснява работата с публикациите на различни платформи. Вградените аналитични инструменти са страхотни, защото позволяват лесно да се види какво работи, без да се налага да се ровиш в всяка платформа поотделно. Всичко това ми помага да бъда последователен, да спестявам време и да проследявам ефективно резултатите.

Създатели на Audiogram

Тези инструменти ви помагат да превърнете аудиоклипове в видеосъдържание, което може да се споделя, без да се налага да се обръщате към дизайнер или видеоредактор.

Headliner

чрез Headliner

Headliner е специално създаден за подкастъри, които искат да създават аудиограми и видеоклипове, без да имат опит в дизайна. Той автоматично транскрибира аудиофайловете ви, анимира вълновите форми и ви позволява да добавяте надписи – всичко това с няколко кликвания. За подкастъри, които трябва да произвеждат социално съдържание постоянно, без да прекарват часове в производството, това е един от най-практичните инструменти в този списък.

Основни функции на Headliner

Автоматична транскрипция, която генерира анимирани субтитри, синхронизирани с аудиофайла

Анимации на вълнови форми и персонализирани шаблони, подходящи за всяка социална платформа

Директен импорт на RSS емисия на подкаста, за да можете да изтегляте епизоди без ръчно качване

Опциите за видео фон включват архивни кадри, изображения или едноцветни фонове

Ограничения на Headliner

Безплатният план добавя воден знак на Headliner към експортираните видеоклипове

Опциите за персонализиране са относително ограничени в сравнение с инструменти, които предлагат по-модерни дизайни

Цени на Headliner

Безплатно завинаги

Базов: 9,99 $/месец

Pro: 25,99 $/месец

Оценки и рецензии за Headliner

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Headliner?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Обичам това, че мога да създавам красиви „аудиограми“ от моите MP3 файлове. Обичам също така, че мога бързо да получа ключови думи за моето съдържание и уеб страници за по-добро класиране. Headliner ми предоставя и цитати, които счита за убедителни, което ми улеснява създаването на съдържание за социалните медии. Невероятно е, че мога да публикувам директно и в YouTube. Изключително лесен за използване и БЕЗПЛАТЕН!

Описание

чрез Descript

Descript е повече от създател на аудиограми – това е пълноценна платформа за редактиране на аудио и видео, която ви позволява да редактирате записи чрез редактиране на текст. За подкастъри, които записват видео епизоди, тя се занимава с всичко – от суровия запис до изпипани клипове, готови за споделяне в социалните мрежи. Кривата на обучение е по-стръмна от тази на Headliner, но качеството на крайния продукт е значително по-високо.

Основни функции на Descript

Редактиране на аудио и видео на базата на текст – изтрийте думи от транскрипта и клипът се редактира сам

Функцията за дублиране ви позволява да коригирате аудио грешки, като въведете заместващ текст със своя собствена клонирана глас

Запис на екрана, дистанционен запис и експортиране на клипове – всичко това е вградено в една платформа

Автоматично премахване на излишни думи и намаляване на фоновия шум

Ограничения на Descript

Може да се окаже прекалено сложно за потребители, които се нуждаят само от създаване на основни аудиограми

AI функции като Overdub са достъпни само при по-високите ценови нива

Цени на Descript

Хоббист: 24 $ на човек на месец

Creator : 35 $ на човек на месец

Бизнес: 65 $ на човек на месец

Корпоративен клиент

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (над 850 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Харесва ми колко лесно е да добавяш видео и аудио в Descript. Това ускорява процеса и осигурява чудесно начало за публикация или подробности, върху които след това мога да надграждам със собствените си знания. Наистина е удобно за създаване на транскрипти и публикации в LinkedIn, а аз го използвам и за генериране на акценти от подкасти. Първоначалната настройка беше лесна, което направи цялото преживяване гладко.

Wavve

чрез Wavve

Wavve е изчистен, без излишни екстри инструмент за аудиограми, създаден специално за подкастъри и радио създатели. Той не се опитва да прави всичко – фокусира се върху това да направи аудио клиповете, които могат да се споделят, да изглеждат добре в социалните медии, и то бързо. Ако основната ви цел е да създавате аудиограми с брандиране в голям мащаб без стръмна крива на обучение, Wavve ще свърши работата надеждно.

Основни функции на Wavve

Персонализирани анимирани дизайни на вълнови форми с поддръжка на фирмените цветове и лого

Автоматично генериране на субтитри, синхронизирани с вашия аудиоклип

Предварително зададени размери за социални медии за Instagram, Twitter/X, Facebook и LinkedIn

Прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за който не се изисква опит в дизайна

Ограничения на Wavve

Ограничени възможности за напреднало редактиране в сравнение с Descript

Няма директна интеграция с RSS емисия — трябва да качвате аудио файловете ръчно

Цени на Wavve

Wavve Starter : 9,99 $/месец

Wavve Pro : 24,99 $/месец

Агенция: 129,99 $/месец

Оценки и рецензии за Wavve

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Wavve?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Създавайте страхотни публикации с аудио за социалните медии. Новият им Wavvelink е невероятна целева страница за нашия подкаст, която помага на потенциалните абонати да научат всичко за нашата марка и бързо да се свържат с нашия подкаст.

Ето аналитичните инструменти, които ще ви предоставят данните, необходими за вземането на по-интелигентни решения за промотиране.

Backtracks

чрез Backtracks

Backtracks е платформа за анализ на подкасти, създадена за създатели, които искат по-подробни данни за слушателите, отколкото тези, които подкаст приложенията като Spotify или Apple Podcasts предоставят по подразбиране. Тя отива отвъд броя на изтеглянията, за да ви покаже кои са вашите слушатели, откъде се включват и как намират вашето предаване — което улеснява фокусирането върху това, което действително стимулира растежа.

Основни функции на Backtracks

Подробна демографска информация за слушателите, включително местоположение, устройство и използвано приложение

Анализи на ниво епизод, показващи точките на отпадане и средната продължителност на слушане

Вграждаем плейър за подкасти с вградена функция за проследяване за вашия уебсайт

Поддържа IAB-сертифицирани показатели за рекламодатели и отчети за спонсорство

Ограничения на Backtracks

Интерфейсът може да изглежда технически и по-малко интуитивен за потребители, които не са запознати с данните

Някои разширени функции са достъпни само при по-високите ценови нива

Цени на Backtracks

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Backtracks

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Backtracks?

Ето какво казва един рецензент от G2:

С подкастите можете да увеличите броя на клиентите и слушателите си – това е чудесен начин да рекламирате бизнеса си.

Chartable

чрез Chartable

Chartable помага на подкастърите да проследяват откъде идват слушателите им – дали това е публикация в социалните медии, бюлетин, кръстосана промоция или платена реклама. Функциите SmartLinks и SmartAds го правят един от малкото инструменти, които ви позволяват да свържете пряко ръста на слушателите с конкретни маркетингови усилия.

Основни функции на Chartable

SmartLinks проследява кои промоционални канали действително привличат нови слушатели

SmartAds измерва въздействието на рекламните кампании за подкасти на различни платформи

Проследяване на кръстосаната промоция, за да видите как се представят гостуванията и обменът на подкасти

Интегрира се с Apple Podcasts, Spotify и повечето големи хостинг платформи

Ограничения на Chartable

След придобиването от Spotify през 2022 г. някои функции бяха ограничени или преустановени

Проследяването на атрибуцията изисква SmartLinks да бъдат настроени правилно, което изисква първоначална конфигурация

Цени на Chartable

Starter : Безплатно

Премиум: 4,99 $/месец

Pro: 9,99 $/месец

Рейтинги и рецензии, които могат да се представят графично

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Chartable?

Ето какво казва един рецензент от G2:

Колко лесен за използване е Chartable и колко много опции имам на разположение, с които да експериментирам, за да подобря статистиката на моя подкаст.

Podtrac

чрез Podtrac

Podtrac е една от най-старите и широко признати платформи за измерване на подкасти, особено сред издателите и мрежите. Тя се използва често за проверка на броя на изтеглянията за рекламодатели и спонсорски сделки, което я прави не толкова инструмент за растеж, колкото инструмент за достоверност и монетизация за предавания, които търсят партньорства с марки.

Основни функции на Podtrac

Сертифицирано от IAB измерване на изтеглянията, на което се доверяват големи рекламодатели и подкаст мрежи

Класация в бранша, която публично изброява най-популярните подкасти според размера на аудиторията – полезна за видимост

Демографски данни за аудиторията, включително разбивка по пол, възраст и доходи

Работи съвместно с вашата съществуваща хостинг платформа, без да се налага миграция

Ограничения на Podtrac

Ограничени практически съвети в сравнение с Chartable или Backtracks — по-подходящи за отчитане, отколкото за оптимизиране

Интерфейсът изглежда остарял и е по-малко интуитивен в сравнение с по-новите инструменти за анализ

Цени на Podtrac

Първи стъпки: Безплатно

Grow Your Show: 20 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Podtrac

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Не допускайте следните грешки при промотирането на подкаст:

Грешка Решение Насочване към всички Насочването към широка аудитория прави вашето предаване по-малко привлекателно за конкретни хора. Определете профила на вашите слушатели, т.е. демографски данни, интереси, поведение, и създайте съдържание, което се обръща директно към тях Разпръскване на усилията по всички платформи Концентрирайте се върху 2–3 основни платформи, където вашата аудитория действително прекарва времето си. Изградете стратегията си за съдържание и промотиране около тях, преди дори да помислите за разширяване Не се впускайте в анализите Използвайте вградените инструменти на платформите или специализирани аналитични инструменти, за да проследявате точките на отпадане, демографските данни на слушателите, източниците на трафик, рейтингите и рецензиите във всяка платформа Непоследователно публикуване Придържайте се към един и същи ден и час всяка седмица или на всеки две седмици. Не оставяйте аудиторията си в неведение – уведомете я точно кога ще излезе следващият епизод Третирайте всяка платформа по един и същ начин Всяка платформа има свой собствен формат на съдържанието, правила за SEO и поведение на аудиторията. Оптимизирайте съдържанието си съответно Не подготвяте гостите си Импровизацията по време на интервюто прави епизода да изглежда прибързан и труден за следване. Проучете госта си, планирайте въпросите си и споделете кратко резюме с него преди записването.

Централизирайте промотирането на подкаста си с ClickUp

Производството и записването на подкасти вече отнема много време. Ако вършите цялата ръчна работа без автоматизация и изкуствен интелект, ще ви остане малко време да развивате шоуто си.

ClickUp обединява целия ви работен процес по промотиране на подкаста на едно място. Можете да планирате календари на епизодите, да управлявате контактите с гостите, да проследявате промоционалните задачи и да координирате кампаниите в социалните медии, без да превключвате между приложения.

С ClickUp Brain като ваш контекстуален AI асистент можете да създавате бележки към предаването, да изготвяте рекламни текстове, да обобщавате епизоди и да преобразувате съдържанието на подкаста в блогове, бюлетини и публикации в социалните мрежи за минути.

Автоматизацията помага за разпределянето на задачи като създаване на клипове, публикуване и промотиране към подходящите членове на екипа, докато таблото за управление ви дава ясна представа за представянето на епизодите и напредъка на кампанията.

