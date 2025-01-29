10-те най-добри софтуерни инструмента за подкастинг за планиране, запис и редактиране през 2025 г.

Хората, които се занимават с подкасти, са страстни хора. Намерили сте тема, за която искате да разкажете на целия свят. И независимо дали подкастът ви включва обобщение на любимото ви риалити шоу, опростяване на неясни концепции от квантовата физика или лов на духове из цяла Америка, ние сме напълно вслушани. 👂

Защото когато сте запалени по дадена тема, вие я правите неустоима. Но само защото сте достатъчно запалени, за да правите подкаст за кафе културите по света или странната история на родния си град, това не означава, че сте запалени по софтуера за подкасти.

Е, ние го правим. 🤸

Ще ви помогнем да разберете различните видове софтуер за запис на подкасти и най-добрите програми, които ще ви помогнат да планирате, разработите, направите многоканален запис и разпространите подкаст. И ще се забавляваме, докато го правим.

Готови ли сте? Да започваме!

Какво е софтуер за подкастинг?

Софтуерът за подкасти е широка категория. Има софтуер за планиране, многоканален запис, редактиране, разпространение и монетизиране на вашия подкаст. Можете да намерите софтуер, който изпълнява няколко функции в една програма, но е рядкост да се намери софтуер, който прави всичко.

Дори ако дадена програма прави всичко, може да не я искате. Често е по-добре да използвате софтуер, който прави едно или две неща наистина добре, вместо да прави пет неща посредствено.

Ако сте начинаещ в хостинга на подкасти, ще ви са необходими няколко софтуерни продукта, които да ви помогнат да преминете през целия процес. По-долу са изброени опции, които обхващат процеса на разработване на подкаст от идеята до публикуването.

Как да изберете най-добрия софтуер за записване на подкасти

Уверете се, че софтуерът за запис на подкасти отговаря на вашите нужди, като имате предвид следното:

Вашият работен процес: Софтуерът е достъпен под формата на настолни приложения (достъпни само от домашния компютър), уеб приложения (достъпни от всяко устройство с интернет връзка) или мобилни приложения на телефона ви. Някои програми предлагат и трите опции за максимална гъвкавост. Преди да изберете софтуер за запис на подкасти, обмислете къде ще извършвате по-голямата част от работата си.

Вашето ниво: Ако никога не сте използвали софтуер за редактиране на аудио, ще ви е необходим по-опростен инструмент. Ако имате опит в аудио инженерството, ще ви са необходими по-разширени функции.

Вашият бюджет: Има безплатни програми за записване на подкасти, но те често съдържат по-малко функции от платените варианти. Преценете разходите и ползите от безплатния и платения софтуер и се възползвайте от безплатните пробни версии, за да се уверите, че платените инструменти си струват.

10 най-добри софтуерни опции за подкасти за планиране, записване и редактиране на съдържание

Сега, когато вече имате предвид списъка с изисквания, приложете го на практика, като сравните тези 10 софтуерни програми за запис на подкасти, които отговарят на всички критерии. ✅

Най-добър за планиране на съдържание

Създайте календар за производство на подкасти и преместете задачите в календарния изглед на ClickUp.

Разбира се, някои подкасти са просто няколко съводещи, които си бъбрят за... ъм... нищо. 💩

Но много от тях изискват обширно планиране – от вземането на решение за темите на епизодите и организирането на интервюта до проучване, писане, записване, редактиране, публикуване и промотиране. (Уф, дори ние започваме да се чувстваме претоварени, а ние имаме собствен подкаст за продуктивност!)

Управлявайте концепциите, обхвата, графика и гостите на вашите подкаст епизоди с помощта на шаблона за подкаст календар на ClickUp.

С ClickUp можете да следите всички малки задачи, които са част от всеки епизод на подкаста. Разполагаме с инструменти, които ще ви помогнат да генерирате идеи и да пишете, както и с шаблони, с които да създадете календар за съдържанието на подкаста, да планирате задачите си и да следите графика на проекта.

Можете дори да създадете маркетингов календар за промотиране на вашите епизоди, след като ги публикувате.

ClickUp е достъпен като уеб приложение или мобилно приложение за iPad, iPhone или Android. А с безплатната си версия, този програмата е идеална за всеки бюджет за подкастинг.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, има какво да се научи.

Не всички функции, достъпни в уеб приложението, са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8745+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3795+ отзива)

2. Audacity

Най-добър за безплатно записване и редактиране

чрез Audacity

Този софтуер за аудио запис и редактиране с отворен код е напълно безплатен. А ако обичате да бъдете част от общност, потребителите са добре дошли да допринесат с код, документация, преводи, поддръжка и тестване. 🙌

Audacity е достъпен като настолно приложение за операционни системи Windows, macOS или Linux.

Най-добрите функции на Audacity

Записвайте аудио файлове от микрофон или миксер

Извършвайте многоканално записване и едновременно импортирайте, редактирайте или комбинирайте отделни канали.

Софтуерът за редактиране включва команди за изрязване, копиране, поставяне и изтриване.

Работете с 16-битово, 24-битово или 32-битово качество на звука.

Съчетайте го с плъгини за LADSPA, LV2, Nyquist, VST или Audio Units, за да добавите звукови ефекти.

Ограничения на Audacity

Някои потребители смятат, че Audacity няма удобен за ползване интерфейс, което може да бъде предизвикателство за начинаещите в света на записването и редактирането.

Той не е съвместим с всички аудио файлови формати и някои потребители съобщават за проблеми при импортирането на файлове.

Цени на Audacity

Безплатно

Оценки и рецензии за Audacity

G2: 4,5/5 (435+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

3. Hindenburg

Най-подходящ за запис и редактиране, подходящ за начинаещи

чрез Hindenburg

За разлика от много други инструменти за запис в този списък, които са проектирани предимно за музикална продукция, Hindenburg Journalist Pro е специално разработен като софтуер за озвучаване и редактиране на подкасти.

Използвайте го, за да записвате подкасти, да ги редактирате и публикувате. Той разполага с интуитивни, лесни за използване инструменти, като еднопосочни плъзгачи за намаляване на шума и изравняване. 🙇‍♂️

Най-добрите функции на Hindenburg

Транскрипцията превръща аудиофайла ви в текст, така че можете да използвате режима на ръкопис, за да редактирате точно както бихте редактирали писмен документ.

Клипбордът ви позволява да запазите любимите си звукови фрагменти, интро и аутро на ръка за лесно редактиране.

Звуковата библиотека включва висококачествени звукови ефекти, които добавят атмосфера към вашите записи.

Приложението Field Recorder ви позволява да записвате аудио от вашия iPhone, където и да сте.

Ограничения на Hindenburg

Тъй като е проектиран като опростен аудио редактор, който всеки може да използва, опитни аудио инженери може да сметнат, че инструментите за редактиране са твърде ограничени.

Някои потребители съобщават, че инструментът за понижаване на звука не винаги работи както трябва.

Цени на Hindenburg

Стандартен: 12 долара на месец

Плюс: 15 долара на месец

Премиум: 30 долара на месец

Оценки и рецензии за Hindenburg

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

4. Reaper

Най-добър за напреднали запис и редактиране

чрез Reaper

Ако търсите професионална цифрова аудио работна станция (DAW), това е тя. Reaper има потребители – от домашни студия до телевизионни мрежи и образователни институции – които записват всякакъв вид аудио.

Тъй като работи толкова ефективно, можете да го инсталирате на лаптоп и да го вземете със себе си, за да записвате на място. Това го прави идеален за разследваща журналистика или пътувателни подкасти. 🏝️

Reaper разполага и с пълен набор от инструменти за музикална продукция за музикални подкасти или за всеки, който има задълбочени познания в областта на аудио продукцията и редактирането. Той може да бъде полезен и за начинаещи, които се стремят да станат експерти и искат инструмент, с който да се развиват.

Reaper предлага 60-дневен безплатен пробен период, преди да се наложи да закупите лиценз. Софтуерът е достъпен за операционните системи Windows, Mac и Linux.

Най-добрите функции на Reaper

64-битовата аудио обработка ви позволява да рендерите различни типове аудио файлове с почти всякаква битова дълбочина и честота на дискретизация.

Съвместимостта с плъгини и цифрови инструменти на трети страни, включително VST, VST3, LV2, AU, DX и JS, предоставя множество опции за добавяне на звукови ефекти и атмосфера.

Бързото зареждане и ефективното кодиране означават, че тази програма няма да използва огромно количество RAM памет.

Опциите за персонализиране ви позволяват да добавяте скинове или да настройвате оформлението с инструментите, които използвате най-често.

Ограничения на Reaper

Няколко потребители съобщават, че функциите за редактиране на аудио са трудни за използване и изискват напреднали познания.

Въпреки че има 60-дневен безплатен пробен период, след изтичането му ще трябва да изпратите по пощата чек или паричен превод, за да закупите лиценз 🐌

Цени на Reaper

Лиценз с отстъпка: 60 долара

Търговска лицензия: 225 долара

Оценки и рецензии за Reaper

G2: 4. 4/5 (25+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

5. Auphonic

Най-добър за редактиране и публикуване с помощта на изкуствен интелект

чрез Auphonic

За разлика от всеобхватните аудио инструменти, които сме виждали досега, Auphonic не разполага с функции за запис. Но вероятно е най-лесният за използване инструмент за постпродукция – лесен, защото ще оставите магически робот да свърши работата за вас. 🤖

Специално проектиран с оглед на подкастинг, Auphonic използва изкуствен интелект, за да редактира автоматично вашия аудио файл чрез изравняване, изрязване на тишината, намаляване на фоновия шум и т.н. (Може дори да дооформя аудио файл, с който вече сте си играли в Hindenburg или Adobe Audition. )

След това той автоматично ще публикува съдържанието ви на любимата ви платформа за подкасти. Магия! 🧙

Най-добрите функции на Auphonic

Многоканалните алгоритми създават балансиран микс, за да гарантират, че и двата канала имат сходни нива и намаляване на шума.

Спецификациите за силата на звука гарантират, че вашият микс отговаря на изискванията на Audible, Spotify и други големи платформи.

Изрязването на тишината премахва мъртвото време

Speech2Text автоматично разделя подкаста ви на глави и създава транскрипции.

Автоматичното публикуване качва съдържанието ви в избраната от вас платформа – YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean и други.

Ограничения на Auphonic

Безплатният план включва само 2 часа запис на месец, така че може да не е подходящ за по-дълги или по-често публикувани подкасти.

Някои потребители съобщават, че автоматичното ниво не винаги дава успешни резултати.

Цени на Auphonic

Безплатно

Периодични кредити: 10 евро на месец

Еднократни кредити: 11 евро

Оценки и рецензии за Auphonic

G2: 4,5/5 (6+ рецензии)

Capterra: 5/5 (3+ рецензии)

6. Wirecast

Най-добър за видео подкастинг

чрез Wirecast

Ако искате да предлагате съдържанието си на колкото се може повече различни платформи и да достигнете до възможно най-широка аудитория, можете да създавате аудио и видео подкаст съдържание едновременно с Wirecast от Telestream.

Wirecast е наличен за операционни системи Mac и Windows и представлява набор от персонализирани инструменти за запис на многоканален аудио и видео съдържание на живо. Можете дори да го настроите с няколко микрофона и камери. 🎥

Най-добрите функции на Wirecast

Смесете до 8 отделни писти и добавете звукови ефекти

Покажете няколко гости или водещи, дори по време на дистанционно записване, с функциите за конференции.

Добавете фонова музика, звукови ефекти, долни трети, фонове и други с вградената медийна библиотека.

Покажете коментари или анкети от социалните медии Facebook, X и YouTube.

Излъчвайте на живо на повече от една платформа за видео подкастинг, като Facebook Live, YouTube или Vimeo Live, и записвайте едновременно.

Ограничения на Wirecast

Няколко потребители съобщават, че връзката на Wirecast с техния сървър или услуга за стрийминг на живо е ненадеждна.

Други потребители биха искали повече уроци и образователни ресурси, за да улеснят процеса на обучение.

Цени на Wirecast

Wirecast Studio: 599 долара за доживотна лицензия

Wirecast Pro: 799 долара за доживотна лицензия

Оценки и рецензии за Wirecast

G2: 4. 2/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (14+ рецензии)

7. OBS

Най-добър за безплатен видео подкастинг

чрез OBS

OBS или Open Broadcaster Software е платформа за стрийминг на живо с отворен код и впечатляващ набор от спонсори. Компании като YouTube, Logitech, Twitch и Facebook са направили дарения, за да поддържат този софтуер безплатен за обществеността.

Изтеглете го на всяка операционна система Windows, MacOS или Linux. Започнете да хоствате видео подкасти на живо и да записвате съдържанието си едновременно, за да можете по-късно да го публикувате на любимите си платформи.

Най-добрите функции на OBS

Записването и миксирането на видео и аудио в реално време ви позволява да излъчвате на живо и да записвате сесиите си едновременно.

Персонализираните преходи ви позволяват да превключвате между няколко сцени, като вашата уеб камера и уеб камерата на вашите гости по време на дистанционни интервюта.

Вграденият аудио миксер включва интуитивни плъзгачи за лесно редактиране на звука.

Персонализираното док ви позволява да запазите любимите си функции на преден план.

Ограничения на OBS

Някои потребители съобщават, че този софтуер използва много RAM памет и може да отнеме много време за обработка.

Той не е подходящ за начинаещи и изисква дълъг процес на обучение за новите подкастъри.

Цени на OBS

Безплатно

Оценки и рецензии за OBS

G2: 4,6/5 (над 115 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (965+ отзива)

8. PodBean

Най-добър за разпространение, промотиране и монетизиране

чрез PodBean

PodBean не само се интегрира с Auphonic, нашия споменат по-горе софтуер за редактиране с изкуствен интелект, но е и цялостна платформа за хостинг и монетизация на подкасти. Макар че може би не сте се заели с подкастинг, за да забогатеете, е хубаво да спечелите малко пари за усилията си. 🤑

Тази платформа разполага и с инструменти, които ще ви помогнат да популяризирате подкаста си и да достигнете до повече слушатели. Можете автоматично да публикувате новите си епизоди в социалните си медии.

PodBean е достъпен като уеб приложение или мобилно приложение за iOS или Android.

Най-добрите функции на PodBean

Качете своя подкаст и планирайте публикуването му, за да пускате епизодите си автоматично в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и други приложения за подкасти едновременно.

Създайте безплатен уебсайт за подкасти с вашия PodBean акаунт.

Създайте персонализирана корица за всеки епизод, като комбинирате изображения и шрифтове с няколко кликвания.

Аналитичните данни ви позволяват да проследявате слушанията, изтеглянията, най-популярните епизоди и демографските данни на слушателите.

Намерете подходящи потенциални рекламодатели и дайте възможност на вашите слушатели да правят дарения.

Ограничения на PodBean

Видео подкастите и аудио подкастите не могат да се качват заедно, затова ще трябва да ги публикувате поотделно.

Одобрение на RSS емисията ви може да отнеме до една седмица.

Цени на PodBean

Основен: Безплатен

Unlimited Audio: 9 долара на месец

Unlimited Plus: 29 долара на месец

Мрежа: 79 долара на месец

Оценки и рецензии за PodBean

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

9. Libsyn

Най-добър за създаване и разпространение „всичко в едно“

чрез Libsyn

Libsyn, съкращение от Liberated Syndication, се счита за платформа за подкастинг „всичко в едно“, но всъщност е по-скоро „почти всичко в едно“.

Той не разполага с календар за съдържание или функции за управление на задачи, така че все пак ще ви е необходим софтуер за управление на проекти. Макар че можете да пишете, записвате и добавяте музика без авторски права, функциите за редактиране на аудио са малко основни, но това ги прави идеални за начинаещи.

Като цяло Libsyn е добра платформа за начало. Тя разполага с функции за създаване, дистанционно записване, публикуване, рекламиране, промотиране и анализиране. Макар да не разполага с всичко, тя предлага много неща. Тя е като кутия с бенто за подкастинг. 🍱

Най-добрите функции на Libsyn

Вградените функции за запис позволяват локален и отдалечен запис, за да уловите вашия аудио запис и този на отдалечени гости.

Функциите за редактиране с плъзгане и пускане улесняват вмъкването на интро, аутро, тийзър или фонова музика.

Динамичните реклами ви позволяват да вмъквате реклами от избрани от вас категории в реално време, така че слушателите да чуват вашите най-нови спонсори, независимо дали слушат нови или стари епизоди.

Функциите за разпространение изпращат вашия подкаст до най-популярните приложения за подкасти.

Функциите за анализ ви предоставят статистика за изтеглянията и информация за аудиторията.

Ограничения на Libsyn

Някои клиенти се оплакват, че потребителският интерфейс изглежда остарял.

Други биха искали програмата да включва по-разширени функции за отчитане.

Цени на Libsyn

До 3 часа нови качвания: 5 долара на месец

До 6 часа нови качвания: 15 долара на месец

До 10 часа нови качвания: 20 долара на месец

До 14 часа нови качвания: 40 долара на месец

До 27 часа нови качвания: 75 долара на месец

До 55 часа нови качвания: 150 долара на месец

Оценки и рецензии за Libsyn

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (4+ рецензии)

10. Otter

Най-добър за транскрибиране

чрез Otter

Otter е приложение за водене на бележки, което автоматично преобразува изговорените думи в писмен текст. То е популярно при бизнес срещи и в класната стая, но си заслужава да го имате предвид и за процеса на производство на подкасти.

Използвайте го за водене на бележки по време на фазата на проучване, обобщаване на епизодите, за да създадете бързи резюмета, и транскрибиране на епизодите, за да ги направите по-достъпни. Това приложение ще ви освободи от някои от по-малко забавните части на подкастинг. 🍽️

Otter е достъпен като уеб приложение или мобилно приложение за iOS или Android.

Най-добрите функции на Otter

Използвайте Otter, за да транскрибирате всичките си подкаст аудио файлове и да създадете сценарий с аудио, присвоено на различни говорители, ако имате няколко водещи или гости.

Автоматично обобщавайте цялото си предаване, за да създавате бързо описания на епизодите на вашия подкаст.

Поканете го на срещи в Zoom, Microsoft Teams или Google Meet, за да транскрибирате автоматично всичко, казано в интервютата.

Ограничения на Otter

Някои потребители съобщават, че качеството на транскрипцията не е толкова добро, когато има фонов шум, двама души говорят едновременно или хората говорят с неамерикански акцент.

Въпреки че програмата може да маркира няколко говорители – като вас, вашия съводещ и вашия гост – маркировките не винаги са точни, така че може да се наложи да редактирате ръчно окончателния транскрипт.

Цени на Otter

Основен: Безплатен

Pro: 10 долара на потребител на месец

Бизнес: 20 долара на потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter

G2: 4/5 (115+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 65 рецензии)

Планирайте подкаста си като професионалист

Когато става въпрос за най-добрия софтуер за запис на подкасти, ще ви трябват няколко различни програми, които да обхванат планирането, записването, редактирането, разпространението и монетизацията – което означава, че трябва да вземете няколко решения. Премахнете умората от вземането на решения от процеса, като ги решавате стъпка по стъпка. 👣

Първата стъпка е планирането. ClickUp може да ви помогне да планирате подкаста си от начало до край с шаблони за календар на съдържанието, шаблони за подкасти и инструменти за картографиране на процесите.

Много скоро ще знаете толкова много за управлението на подкаста си, колкото и за темата на подкаста. Може би дори ще станете толкова запалени по софтуера за записване на подкасти, колкото сме ние. Но ако не стане така, ние сме тук за вас. Ще ви помогнем да следвате страстите си, където и да ви отведат.

