10 най-добри алтернативи на Mandolin AI за [година]

Mandolin AI е платформа за автоматизация в здравеопазването, проектирана специално за доставчици на специализирани лекарства. Тя използва AI агенти, за да се справи с тежките административни задачи, свързани с осигуряването на достъп на пациентите до тези лекарства – като приемане на препратки, проверка на застрахователни обезщетения, предварителни разрешения и работни потоци за фактуриране.

С прости думи, той действа като дигитален бек-офис екип, който попълва документите и координира необходимите действия, преди пациентът да може да получи специализирано лечение.

Ако обаче търсите AI агенти, които автоматизират работни процеси извън специализираната здравна помощ – като междуотделни операции, работни процеси с много LLM или по-широка бизнес автоматизация – може да искате да разгледате алтернативите на Mandolin AI.

Нека разгледаме някои от най-добрите варианти.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Mandolin AI?

Mandolin се използва предимно от инфузионни центрове, специализирани аптеки и здравни системи, които управляват скъпи и сложни терапии като биологични продукти, генни терапии и инфузионни лечения.

Тези организации се занимават с седмици на ръчна документация, проверки на застраховки и работни потоци за възстановяване на разходи, преди пациентът да може да започне лечение.

При оценяването на алтернативите целта се простира отвъд простата автоматизация до изпълнението на агенти в цялата ви бизнес структура.

Ето какво трябва да търсите в алтернативите на Mandolin AI и съвременните платформи за координиране на агенти:

Уверете се, че агентите могат да изпълняват реални системни действия: Изберете платформа, на която агентите могат да извикват API, да актуализират записи и да задействат работни процеси, вместо да работят само като слоеве за разсъждение.

Проверете как се дефинира и прилага логиката на изпълнение: Уверете се, че можете да контролирате последователността на задачите, условното разклоняване и координацията на агентите, за да предотвратите несъответствия в резултатите.

Проверете как агентите получават достъп до външни системи и данни: Изберете платформа, която се интегрира директно с вашия оперативен стек, за да позволи на агентите да работят с актуални бизнес данни.

Проверете как се прилагат разрешенията и предпазните мерки: Уверете се, че можете да ограничите достъпа на агентите и да предотвратите нежелани действия в чувствителни системи.

Оценете възможностите за наблюдение и отстраняване на грешки: Уверете се, че можете да проверявате решенията на агентите, да проследявате пътя на изпълнение и да диагностицирате грешки, когато работните процеси се прекъснат.

Уверете се, че платформата запазва състоянието на работния процес: Потърсете постоянна памет или проследяване на състоянието, така че агентите да могат да възобновят изпълнението, без да рестартират задачите или да загубят напредъка си.

👀 Знаете ли, че... 78% от лекарите твърдят, че забавянията при предварителното одобрение карат пациентите да се откажат напълно от лечението, според проучване на Американската медицинска асоциация. Когато одобренията се проточват с седмици, много пациенти просто се отказват, още преди да е започнало лечението. Доставчиците на здравни услуги се обръщат към AI агенти и платформи за автоматизация, за да ускорят този процес. Инструменти като Mandolin са създадени, за да намалят административните пречки при приемането, проверката на застраховките и работните процеси по възстановяване на разходите.

Най-добрите алтернативи на Mandolin AI на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Mandolin AI и какво предлага всяка от тях.

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp AI агенти, вградени в задачи и работни процеси, контекстуална интелигентност на работното пространство, автоматизация на работните процеси, интеграции между оперативни инструменти Екипи по продукти, инженеринг и операции, които внедряват AI в работните процеси по изпълнение Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия CrewAI Координация на агенти въз основа на роли, споделена памет на агенти, координация на работния процес, интеграция на инструменти, Python и визуални интерфейси Инженерни и автоматизационни екипи, които изграждат структурирани мултиагентни системи Безплатно; Платени планове от 25 $/месец AutoGen Координация на агенти с приоритет на кода, рамки за комуникация между агенти, инструменти за наблюдение, координация между множество агенти Инженерни и изследователски екипи, разработващи персонализирана логика за оркестриране на агенти Отворен код GPT-4o агенти Агенти с инструментални възможности, мултимодално разсъждение, извикване на функции, SDK интеграция, поддръжка на автоматизация на работния процес Екипите по продукти, инженеринг и платформи, които внедряват AI агенти в приложенията Персонализирани цени Zapier Agents Автоматизация на работния процес, задвижвана от AI, създаване на агенти с естествен език, над 8000 интеграции, контрол на версиите на автоматизацията Бизнес операции, маркетинг и RevOps екипи, автоматизиращи работните процеси между приложенията Безплатно; Платени планове от 50 $/месец n8n Agents Визуален конструктор на работни процеси, памет на агентите, обширни интеграции, инструменти за отстраняване на грешки, поддръжка на самохостинг Технически операции и екипи за автоматизация, управляващи сложни вътрешни работни процеси Платени планове от 28,40 $/месец Relevance AI Създаване на агенти без кодиране, разгръщане на агенти в бизнес системи, проследяване на метаданни, автоматизация на работния процес GTM, продажби и оперативни екипи, които внедряват автономни агенти без тежка инженерна работа Безплатно; Платени планове от 29 $/месец LangGraph Координация на работния процес със състояние, контрол на изпълнението, постоянна памет, мониторинг в реално време Инженерни екипи, които изграждат дългосрочни и състоятелни работни процеси на агенти Безплатно; Платени планове от 39 $/потребител/месец LlamaIndex Agents Индексиране на данни, работни процеси на агенти с разширено извличане, управление на паметта и състоянието, SDK за разработчици Инженерни и данни екипи, които създават агенти, работещи с големи бази от знания Безплатно; Платени планове от 50 $/месец Vertex AI Agent Builder Управлявана агентна инфраструктура, достъп до модели и оркестриране, корпоративни интеграции, инструменти за внедряване Инженерни и платформени екипи в предприятия, които внедряват агенти в производствен мащаб Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Mandolin AI

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

По-долу ще намерите най-добрите алтернативи на Mandolin AI за различни случаи на употреба, работни процеси и оперативни изисквания:

1. ClickUp (Най-доброто решение за вграждане на AI агенти в изпълнението на задачи и координацията на работния процес)

Опитайте ClickUp Super Agents безплатно С ClickUp Super Agents можете да управлявате цели работни процеси, а не само отделни действия, така че вашите проекти да продължават да се развиват, дори когато никой не ги наблюдава.

Повечето алтернативи на Mandolin се фокусират върху създаването или внедряването на агенти извън ежедневната работна среда. Те функционират като самостоятелни слоеве за автоматизация, рамки за разработчици или инструменти за интеграция.

ClickUp, от друга страна, функционира като конвергентно AI работно пространство. То вгражда AI директно във вашите задачи, документи, разговори, табла и работни процеси. Вместо да управлявате агентите отделно от изпълнението, можете да ги разгърнете там, където вече се извършва работата.

Ето основните характеристики, които го правят силна алтернатива на Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: AI, съобразена с контекста, която подпомага реалното изпълнение

ClickUp Brain разбира и запомня данните от работното пространство, за да ви предложи контекстуална информация.

Повечето AI агенти се провалят, защото им липсва оперативен контекст в реално време. Много платформи за оркестриране на агенти изискват ръчно въвеждане на информация в подсказки, памети или външни бази от знания, преди агентите да могат да действат надеждно.

ClickUp Brain вгражда контекстуална AI директно във вашето работно пространство. Тя разбира как вашите задачи, документи и чат разговори в ClickUp се свързват между проекти и екипи, като предоставя на агентите достъп до оперативния контекст в реално време.

Това е AI, която може автоматично да се позовава на най-новите актуализации, промени в собствеността, зависимости и документация.

Можете също така да правите незабавни запитвания в работното си пространство. Задавайте въпроси като „Какво се промени в плана за стартиране на второто тримесечие тази седмица?“ или „Обобщете всички отзиви за въвеждането от миналия месец“, и Brain ще извлече отговори от цялата ви работна среда.

Получавайте бързи отговори в реално време на въпроси, свързани с работното пространство, с помощта на ClickUp Brain.

✏️ Забележка: С вградена памет и контекстуална осведоменост не е необходимо да поддържате отделни системи за знания или ръчно да структурирате контекста за агентите. Интелигентността вече съществува в работните процеси в ClickUp Brain AI, където се вземат решенията и се извършва изпълнението.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Разположете корпоративни AI агенти в реални работни процеси

Super Agents на ClickUp са автономни, амбиентни AI асистенти, които наблюдават промените в работното ви пространство и действат от името на потребителите въз основа на правила, модели на данни и контекст.

Докато Brain се отличава в отговарянето на въпроси и генерирането на идеи, Super Agents предприемат действия, когато условията са изпълнени.

Например, Super Agent може:

Откривайте просрочени задачи и проактивно преразпределяйте или уведомявайте собствениците

Следете напредъка на проектите и генерирайте отчети за състоянието

Задействайте последващи задачи, когато зависимостите са изпълнени.

Синтезирайте ретроспективи на спринтове и извеждайте на повърхността информация за рисковете.

Активирайте Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате напълно задачите/работните процеси.

Освен това: AI Super Agents работят с безкрайна памет и контекст на работната среда. Те използват краткосрочната памет за това, което току-що се е случило, работната памет за активния контекст и дългосрочната памет за възпроизвеждане.

Освен това, благодарение на нулевото съхранение на данни, вашата информация никога не остава извън вашето защитено работно пространство.

Гледайте това видео, за да научите повече за ClickUp Super Agents 📹

⭐ Бонус: ClickUp Brain MAX е AI-базиран десктоп спътник, който пренася тази контекстно-ориентирана интелигентност извън браузъра и я пренася в специално предназначено за целта приложение. С него можете да: Работете с няколко AI модели на едно място: Превключвайте между Brain и други LLM като Clause, GPT, Gemini и др. с едно докосване.

Бързо търсене във файлове, задачи, документи и др.: Използвайте Използвайте Enterprise Search , за да намирате файлове, задачи или документи в цялото си цифрово работно пространство. Например, потърсете „документа, в който обсъждахме ценови експеримент Б“, и Brain ще го намери веднага.

Пишете 400 пъти по-бързо с глас: Диктувайте подсказки, команди за работа, коментари или дори бързи отговори в чата с Диктувайте подсказки, команди за работа, коментари или дори бързи отговори в чата с Talk to Text на ClickUp

⚙️ ClickUp Automations: Координирайте агентите в целия си работен поток

След като агентите бъдат създадени, ClickUp Automations ви помага да ги разгърнете и координирате в работните процеси. Вместо да работят като изолирани асистенти, агентите могат да се задействат динамично въз основа на реални оперативни събития във вашето работно пространство.

Настройте ClickUp Automations, за да синхронизирате работния си процес всеки път, когато постъпват нови данни.

Можете да определите точно кога да работи даден агент, какви данни да използва и какви действия да предприема. Например:

Когато дадена задача премине в Готова за QA, агентът може да генерира тестови случаи, да назначи рецензенти и да актуализира документацията.

Когато сделката зацикли, търговският агент може да задейства последващи действия и да уведоми екипа.

Когато се регистрира нова обратна връзка, агентът може да обобщи информацията и да актуализира задачите, свързани с продукта.

ClickUp комбинира автоматизация, базирана на правила, с координиране, задвижвано от AI, така че можете да проектирате сложни многоетапни работни процеси без код. Използвайки прости инструкции на ясен език, можете да създавате персонализирани тригери, условия и действия, които активират агенти в различни проекти, екипи и инструменти.

⭐ Бонус: Дайте на вашите AI агенти достъп до данни в реално време от над 1000 външни инструмента, използвайки вградените интеграции на ClickUp. Например, един търговски агент може да чете потенциални клиенти от HubSpot, да проверява статуса на GitHub PR или да извлича настроенията на клиентите от билетите на Zendesk – и всичко това, без да се налага да експортирате CSV файлове или да създавате персонализирани API.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество с екипи и AI агенти в реално време чрез контекстуален чат, който се свързва директно със задачи, документи и работни процеси чрез ClickUp Chat.

ClickUp Whiteboards планирайте работни процеси, картографирайте логиката на агентите и дайте възможност за мозъчна атака в реално време с визуални бели дъски, които свързват идеите директно със задачите и изпълнението.

Създавайте, съхранявайте и управлявайте знания с помощта на ClickUp Docs , които агентите могат да използват за справки за контекста, актуализации и автоматизирани обобщения.

Проследявайте производителността, наблюдавайте работните процеси и получавайте информация за проектите с табла в реално време, захранвани с данни от работната среда в реално време, използвайки ClickUp Dashboards

Централизирайте изпълнението с персонализирани задачи в ClickUp , които позволяват на агентите и екипите да разпределят работа, да актуализират статуси, да автоматизират действия и да продължават да развиват проектите.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям за потребители, които го използват за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 850 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Много ценя постоянните иновации на ClickUp и това, че се фокусира върху AI. AI Super Agent е мощен и ви позволява да конфигурирате рутинни задачи много бързо.

Много ценя постоянните иновации на ClickUp и това, че се фокусира върху AI. AI Super Agent е мощен и ви позволява да конфигурирате рутинни задачи много бързо.

История на клиент: ClickUp X Bell Direct 😓 Проблемът: „Работата около работата” блокираше реалната продуктивност Оперативният екип на Bell Direct беше претоварен. Всеки ден те обработваха над 800 имейла от клиенти, като всеки от тях изискваше ръчно четене, сортиране, категоризиране и препращане към подходящия човек. Ситуацията оказваше натиск върху ефективността, прозрачността и качеството на обслужването на екипа, въпреки че компанията постигаше отлични резултати за клиентите си. ✅ Решението: Унифицирано работно пространство + AI агенти, които работят като съотборници Вместо да добави още един несвързан инструмент към набора, Bell Direct избра ClickUp за свой централен команден център. Те консолидираха всичко – от задачи и документи до процеси и знания – в едно работно пространство, където AI имаше пълен контекст. Вместо да разчитат на общи ботове или шаблони, те внедриха супер агент, който нарекоха „Delegator“. Това е автономен съотборник, обучен да сортира постъпващата работа: Той чете всеки имейл, постъпващ в споделената пощенска кутия.

Той класифицира спешността, клиента и темата, използвайки персонализирани полета, задвижвани от AI.

Той приоритизира и насочва всяка задача към подходящия човек в реално време. Всичко това се извършва без ръчно участие от страна на оператори. 😄 Въздействието: Измерими оперативни ползи 20% повишение на оперативната ефективност, което означава, че повече работа се извършва по-бързо с едни и същи ресурси.

Освободена е капацитетът на 2 пълноценни служители, който вече е на разположение за високоценни стратегически задачи.

Над 800 клиентски имейла дневно, сортирани в реално време Super Agent вече разпределя работата по същия начин, по който би го направил човек, но с машинно темпо и мащаб.

Ако вашият екип се занимава с голям обем заявки, одобрения или координация между екипи, Super Agents може да бъде конфигуриран да управлява тези работни процеси автономно в голям мащаб. За да видите как екипите проектират тези AI-задвижвани работни процеси в ClickUp, свържете се с нашия екип, за да разберете как би изглеждал един Super Agent за вашия бизнес.

⭐ Бонус: Ако сте потребител на ClickUp, ето различни AI инструменти на ClickUp, които ви помагат да автоматизирате ежедневната си работа.

2. CrewAI (Най-доброто решение за координиране на специализирани агенти с определени роли и общи цели)

чрез CrewAI

CrewAI е мултиагентна платформа за създаване, управление и поддържане на екип от AI агенти.

Определете ролята, целта, паметта и LLM настройките на всеки агент, след което възложете задачи с ясни описания и очаквани резултати. Агентите могат да споделят контекст и да допринасят за по-големи задачи в рамките на екипа.

Използвайте CrewAI Studio, визуалния редактор с функция „плъзгане и пускане” с интегриран AI copilot, или работете с API-та, базирани на обекти и събития, за по-добър контрол върху поведението на работния процес, реда на изпълнение и системната интеграция.

Платформата предлага интеграция на агенти с инструменти като Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk и Asana. Можете също да приложите контрол на достъпа, за да ограничите инструментите или източниците на данни, които всеки агент може да използва.

Най-добрите функции на CrewAI

Използвайте специализиран агент за планиране, за да създадете структурирани планове за задачи и да разпределите отговорностите между няколко агенти в екипа.

Комбинирайте широк спектър от източници на знания, включително файлове, уебсайтове и векторни бази данни, за да оптимизирате точността на извличането на информация.

Прегледайте административните табла, за да наблюдавате активността на агентите, моделите на използване и производителността в различните внедрявания.

Ограничения на CrewAI

Настройването на усъвършенствани системи за агенти в CrewAI изисква познания по Python, API интеграции и модели за оркестриране на агенти.

Цени на CrewAI

Безплатно завинаги

Професионална версия: 25 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CrewAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за CrewAI?

Отзив от потребител на G2:

Това, което най-много ми харесва в crewAI, е колко бързо ми помага да премина от идеята към изпълнението. В областта на технологиите винаги има прекалено много за вършене и не достатъчно време, а CrewAI е като допълнителен член на екипа, който винаги е на разположение и не се притеснява да върши повтарящи се или досадни задачи. Особено ми харесва как може да координира задачи между различни инструменти и работни процеси... това не е просто поредният AI чатбот, а по-скоро партньор в операциите. Потребителският интерфейс е интуитивен и не отнема много време да разберете как да свършите нещата.

Това, което най-много ми харесва в crewAI, е колко бързо ми помага да премина от идеята към изпълнението. В областта на технологиите винаги има прекалено много за вършене и не достатъчно време, а CrewAI е като допълнителен член на екипа, който винаги е на разположение и не се притеснява да върши повтарящи се или досадни задачи. Особено ми харесва как може да координира задачи между различни инструменти и работни процеси... това не е просто поредният AI чатбот, а по-скоро партньор в операциите. Потребителският интерфейс е интуитивен и не отнема много време да разберете как да свършите нещата.

3. AutoGen (най-доброто решение за създаване на персонализирани работни процеси с множество агенти и пълен контрол)

чрез AutoGen

AutoGen от Microsoft е една от най-гъвкавите отворени LLM агентни платформи за изграждане на персонализирани мултиагентни системи. Тя ви подпомага в различни етапи от разработването на агентна оркестрация.

Например, можете да опишете как агентите трябва да задействат действия, да обменят контекст и да координират задачи в автоматизирани последователности или изследователски процеси, използвайки основния слой на AutoGen.

Ако искате да присвоявате роли на агенти, да свързвате езикови модели и да структурирате разговори, ориентирани към задачи, директно в Python, приложете рамката AgentChat.

А ако предпочитате визуална среда, AutoGen Studio предлага браузър-базиран интерфейс, който ви позволява да конфигурирате агенти, да наблюдавате техните взаимодействия и да оценявате поведението им, без да пишете код за оркестриране от нулата.

Най-добрите функции на AutoGen

Проверявайте пътищата на изпълнение, наблюдавайте координацията и отстранявайте грешките в работните процеси, докато те се развиват, с вградени инструменти за проследяване и наблюдение.

Осигурете оперативна съвместимост между агенти, разработени с различни програмни езици, включително Python и .NET.

Използвайте типизирани интерфейси, за да валидирате взаимодействията на агентите и да откривате грешки в интеграцията по време на разработката.

Ограничения на AutoGen

Мащабирането на агентни системи отвъд малки или експериментални внедрявания изисква опит в архитектурното планиране и настройката на инфраструктурата.

Цени на AutoGen

Отворен код

Оценки и рецензии за AutoGen

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 40% от участниците в нашето проучване казват, че са любопитни, но все още не са сигурни какво се счита за „агент”. Това показва колко бързо се разпространява идеята за агентите, но и колко абстрактна все още изглежда тази категория на практика. Много инструменти твърдят, че са агентни на теория, но всъщност не могат да участват в ежедневната работа. Супер агентите в ClickUp работят в работната среда и могат да действат автономно в рамките на определените от вас правила и одобрения. А най-хубавото е, че не приличат толкова на „AI“, колкото на виртуален колега, който тихо поддържа работата в правилната посока.

4. Агенти, задвижвани от GPT-4o (най-подходящи за разгръщане на агенти, които комбинират разсъждения, използване на инструменти и мултимодален вход)

чрез OpenAI Agent Builder

Агентите, създадени с помощта на модели на OpenAI като GPT-4o, комбинират разсъждения, използване на инструменти и мултимодални входни данни, за да автоматизират сложни работни процеси.

Използвайки API-та на OpenAI и Agents SDK, разработчиците могат да създават агенти, които изпълняват многоетапни задачи, като следват инструкции, извикват външни API-та и предават структурирани данни, като JSON параметри, между етапите.

Тези агенти могат да извличат информация от файлове или бази данни, да взаимодействат с външни системи и да задействат инструменти за извършване на изчисления, генериране на отчети или анализ на визуални данни.

Платформата също така предоставя рамки и SDK, които помагат на разработчиците да интегрират агенти в AI приложения, да ги свързват с услуги на трети страни и да ги внедряват в производствени среди, вместо да ги ограничават до прости чат интерфейси.

Най-добрите функции на GPT-4o Agents

Използвайте предварително конфигурирани примерни агенти, за да разберете как се конфигурират инструкциите, инструментите и резултатите, след което ги модифицирайте или създайте нови агенти.

Обработвайте визуална информация в реално време от споделяне на екран или камери, за да анализирате блок-схеми, диаграми и оперативни среди.

Задействайте външни инструменти, API или системни функции динамично въз основа на контекста на разговора и изискванията на задачата.

Ограничения на агентите GPT-4o

Отговорите на агентите могат да представят правдоподобни, но неправилни заключения, което изисква човешки надзор за проверка на точността в критични работни процеси.

Цени на GPT-4o Agents

Персонализирани цени

GPT-4o Рейтинги и отзиви за агентите

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за OpenAI Agent Builder?

Един потребител на Capterra казва:

Цялостното ми преживяване е отлично. GPT-4 вече е незаменим инструмент в работния ми процес като ИТ консултант. Разчитам на него за проверени, технически обосновани съвети, подкрепени от документацията на доставчиците. Независимо дали пиша Bash скриптове, подготвям одити или разработвам стратегии за внедряване на Kubernetes или Oracle middleware, GPT-4 ускорява доставката, като същевременно поддържа високо качество. Той се адаптира към сложността на всеки проект и подобри начина, по който предоставям стойност на клиентите си.

Цялостното ми преживяване е отлично. GPT-4 вече е незаменим инструмент в работния ми процес като ИТ консултант. Разчитам на него за проверени, технически обосновани съвети, подкрепени от документацията на доставчиците. Независимо дали пиша Bash скриптове, подготвям одити или разработвам стратегии за внедряване на Kubernetes или Oracle middleware, GPT-4 ускорява доставката, като същевременно поддържа високо качество. Той се адаптира към сложността на всеки проект и подобри начина, по който предоставям стойност на клиентите си.

5. Zapier Agents (Най-доброто решение за създаване на AI агенти, които автоматизират задачи в хиляди приложения)

чрез Zapier

Zapier Agents ви позволява да създавате AI-задвижвани асистенти, които автоматизират реалната работа във вашите свързани приложения. Вместо да изграждате твърди работни процеси от типа „ако-тогава-това“, можете да дефинирате цели и инструкции на прост език и да оставите агентът да реши какви действия да предприеме.

Тези агенти работят в рамките на екосистемата за автоматизация на Zapier, което означава, че могат да наблюдават тригери, да интерпретират постъпващата информация и да изпълняват многоетапни задачи автоматично. Например, един агент може да анализира ново имейл за поддръжка, да класифицира неговата спешност, да създаде задача и да уведоми правилния екип в Slack – всичко това без ръчна намеса.

Можете също така да предоставите на агентите бизнес контекст, като свържете документи, често задавани въпроси или връзки, за да могат да отговарят точно и да изпълняват задачи, използвайки същите знания, на които разчита вашият екип.

Тъй като Zapier се свързва с над 8000 приложения, агентите могат да координират действия в инструменти като Salesforce, Slack, Google Sheets или Zendesk, което им позволява да автоматизират работните процеси, обхващащи цялата ви технологична платформа.

Най-добрите функции на Zapier Agents

Модифицирайте AI работните процеси, актуализирайте конфигурациите и управлявайте поведението на автоматизацията чрез визуалния интерфейс на Zapier.

Запазете контролни точки за автоматизация и се върнете към по-ранни версии, за да възстановите предишни конфигурации или да сравните промените.

Синхронизирайте дейността на агентите с актуални бизнес данни от свързаните ви приложения, като използвате само най-новите записи за изпълнение на задачите.

Създайте няколко агента, които си сътрудничат – например един квалифицира потенциалните клиенти, а друг ги обогатява и насочва.

Ограничения на агентите на Zapier

Някои потребители съобщават, че интерфейсът може да изглежда неинтуитивен понякога, особено при навигация между Zaps, папки и история на задачите.

Цени на Zapier Agents

Безплатно

Про: 50 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier Agents

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Около 80% от данните в здравеопазването са неструктурирани и остават неизползвани след създаването им. Това включва текст, изображения, биосигнали и видео от клинични системи, носими устройства и медицински апарати. Тези неструктурирани данни често се игнорират или изоставят, защото традиционните ИТ системи в здравеопазването не могат да ги управляват или анализират ефективно.

6. n8n Agents (Най-подходящ за вграждане на AI агенти в многоетапни оперативни работни процеси)

чрез n8n Agents

n8n агентите са автономни, задвижвани от AI компоненти в n8n работните процеси, които комбинират LLM, инструменти и памет, за да изпълняват сложни задачи.

Можете да използвате визуалния редактор на n8n или да напишете свой собствен код, за да създадете агенти, които извличат информация в реално време от документи, вътрешни данни или външни API.

Тези агенти се справят с почти всеки случай на употреба, вариращ от автоматизация на обслужването на клиенти и работни потоци за проучвания до ИТ операции, обогатяване на данни и оркестриране на вътрешни процеси в множество инструменти.

Имате нужда от пълна видимост на поведението на вашите агенти? n8n предоставя вградени инструменти за отстраняване на грешки, включително вградени логове, преиграване на данни и визуална проверка на потока, които ви позволяват да наблюдавате производителността в реално време, да добавяте контролни точки за одобрение и да тествате промени, без да прекъсвате работните процеси.

Най-добрите функции на n8n Agents

Разширете функционалността на агентите, използвайки предварително създадени интеграции, персонализирани HTTP инструменти и работни процеси, съвместими с MCP.

Приложете условна логика и филтриране на данни, за да контролирате пътищата на обработка и да оптимизирате обработката надолу по веригата.

Наблюдавайте системните логове и използването на токени, за да проследявате активността на агентите и оперативните разходи.

Ограничения на n8n Agents

Управлението на работния процес може да се окаже трудно в голям мащаб, особено при поддържането на големи автоматизационни графики и версии.

Цени на n8n Agents

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 24 €/месец (~28 $/месец)

Pro: 60 €/месец (~70 $/месец)

Бизнес: 800 €/месец (~936 $/месец)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за n8n Agents

G2: 4. 8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за n8n Agents?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ценя в n8n, е неговата гъвкавост и мощност. Инструментът позволява създаването на сложни автоматизации, като остава относително лесен за използване. Широкият спектър от интеграции, визуалната логика на работния процес и опциите за персонализиране го правят изключително ефективно решение за автоматизиране на бизнес процесите. Това е надежден, мащабируем инструмент, подходящ както за технически, така и за функционални нужди.

Това, което най-много ценя в n8n, е неговата гъвкавост и мощност. Инструментът позволява създаването на сложни автоматизации, като остава относително лесен за използване. Широкият спектър от интеграции, визуалната логика на работния процес и опциите за персонализиране го правят изключително ефективно решение за автоматизиране на бизнес процесите. Това е надежден, мащабируем инструмент, подходящ както за технически, така и за функционални нужди.

7. Relevance AI (Най-подходящ за внедряване на автономни агенти в системи за продажби, маркетинг и оперативни системи)

чрез Relevance AI

Ако търсите платформа без код, която да ви помогне да създадете и наемете екипи от AI агенти, които да изпълняват задачи на автопилот, Relevance AI идва на помощ. Тя ви позволява да създавате агенти, да им възлагате отговорности и да ги управлявате непрекъснато в GTM системите си.

С Relevance AI можете да свържете агентите с CRM, вътрешни бази данни и външни API, за да могат да извличат данни, актуализират записи и изпълняват оперативни задачи без ръчно участие.

Можете дори да разширите вашите AI усилия, като клонирате и адаптирате тези AI асистенти към различни задачи. Всяко взаимодействие с агент автоматично генерира структурирани метаданни, които улавят намерението на клиента, резултатите от задачите, нивата на приоритет и извлечените полета с данни. Можете да използвате тези метаданни, за да филтрирате задачи, да проследявате производителността и да генерирате отчети.

С вградения контрол на версиите можете да преглеждате промените, да оценявате поведението и да управлявате внедряването в различните екипи.

Най-добрите функции на Relevance AI

Планирайте дейностите на агентите, използвайки конфигурируеми тригери, включително повтаряща се или събитие-управлявана автоматизация.

Създавайте бази от знания за агентите, като събирате данни от файлове, уебсайтове и свързани външни системи.

Организирайте работните процеси, използвайки групиране на ниво проект и контроли за управление на работната среда.

Ограничения на Relevance AI

Визуалните резултати и графичните възможности за генериране остават ограничени в сравнение със специализираните инструменти за дизайн, особено за напреднали 2D, 3D или иммерсивни работни процеси.

Цени на Relevance AI

Безплатно

Pro: 29 $/месец

Екип: 349 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за Relevance AI

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Relevance AI?

Един потребител на G2 казва:

Relevance AI е много лесен за работа. Настройването на агентите отнема само няколко минути и всичко е интуитивно – не е нужно да претърсвате множество менюта, за да намерите това, от което се нуждаете. Харесва ми, че мога да управлявам всичките си агенти на едно място, без да се налага да преминавам от един инструмент в друг.

Relevance AI е много лесен за работа. Настройването на агентите отнема само няколко минути и всичко е интуитивно – не е нужно да претърсвате множество менюта, за да намерите това, от което се нуждаете. Харесва ми, че мога да управлявам всичките си агенти на едно място, без да се налага да преминавам от един инструмент в друг.

8. LangGraph (Най-доброто решение за управление на дълготрайни работни процеси на агенти с постоянен контрол на състоянието и изпълнението)

LangGraph е рамка за оркестриране на агенти, която ви помага да проектирате, изпълнявате и контролирате AI работни потоци като графики със състояние. Всеки възел представлява стъпка в работния поток, като например извикване на езиков модел, изпълнение на инструмент или актуализиране на състоянието на работния поток.

Можете да конфигурирате как се свързват възлите и как протича състоянието между тях. След като всеки възел се изпълни, LangGraph актуализира споделеното състояние и го предава на следващия възел въз основа на дефинираната структура на графика.

Това ви дава пълен контрол над потока на изпълнение, пътищата за вземане на решения и начина, по който агентите преминават между стъпките. Можете да спрете работния процес на всяка стъпка и да запазите текущото му състояние. Изпълнението изчаква, докато не предоставите информация или одобрение, след което продължава от същата точка.

Можете също да видите какво прави работният процес, докато се изпълнява. LangGraph излъчва актуализации на състоянието, междинни резултати и изходи на стъпки в реално време, което ви помага да следите напредъка и да отстранявате грешки в поведението на агентите.

Най-добрите функции на LangGraph

Стриймвайте състоянието на изпълнението, изходите на възлите и актуализациите на работния процес в реално време за мониторинг и отстраняване на грешки.

Съхранявайте състоянието на работния процес и паметта между сесиите, за да поддържате контекста и да активирате дълготрайни или възобновяеми работни процеси на агентите.

Координирайте множество агенти, използвайки модели за координация и работа, при които контролиращ агент разпределя задачи, управлява изпълнението и комбинира резултатите.

Ограничения на LangGraph

Това увеличава усилията за разработка и разходите в сравнение с по-опростените рамки за агенти, защото трябва да дефинирате изрично потока на агентите, преходите между състояния и логиката на изпълнение.

Цени на LangGraph

Разработчик: Безплатно

Плюс: 39 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на LangGraph

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LangGraph?

Един потребител на G2 казва:

Това е моят избор за всички примери за използване на Agentic AI или Generative AI, които съм създал с Python. Инсталира се лесно, само с командата pip install, а документацията също е обширна; броят на функциите и гъвкавостта, които предлага, също са добри.

Това е моят избор за всички примери за използване на Agentic AI или Generative AI, които съм създал с Python. Инсталира се лесно, само с командата pip install, а документацията също е обширна; броят на функциите и гъвкавостта, които предлага, също са добри.

9. LlamaIndex Agents (Най-доброто решение за позволяване на агентите да извличат и анализират големи външни източници на данни)

LlamaIndex, рамка за AI агенти, ви позволява да създавате агенти, които разпознават контекста и могат да имат достъп до и да използват външни данни по време на изпълнение.

Можете да зареждате и организирате данни, използвайки индексационната система на LlamaIndex, като преобразувате необработено съдържание като PDF файлове, статии от базата знания или записи от бази данни в структурирани индекси, които агентите могат да търсят ефективно по време на изпълнение.

Можете също да настроите протоколи, които позволяват на вашите агенти да съхраняват предишни взаимодействия, да поддържат контекста през всички етапи и да използват инструменти като търсене, калкулатори или вътрешни API.

Конфигурирайте достъпа до модели, интеграцията на инструменти и източниците на данни, като използвате LLM.txt, за да създадете прототип на работните процеси на агентите от входни данни на естествен език.

Най-добрите функции на LlamaIndex Agents

Интегрирайте SDK-та с пълен набор от функции за Python и Typescript във вашия стек за разработка на агенти.

Анализирайте и индексирайте неструктурирани данни от различни файлови формати, включително PDF, изображения, таблици и ръчно написано съдържание.

Използвайте основни компоненти като памет, управление на състоянието, човешко участие, рефлексия и други, за да персонализирате работните си процеси.

Ограничения на LlamaIndex Agents

Ограниченията на контекстния прозорец могат да ограничат количеството външни данни, които агентите могат да обработват едновременно, което често изисква съкращаване, обобщаване или селективно извличане.

Цени на LlamaIndex Agents

Безплатно (10 000 кредита/месец)

Стартово ниво: 50 $/месец

Про: 500 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

LlamaIndex Рейтинги и отзиви за агенти

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LlamaIndex Agents?

Един потребител на G2 казва:

Като специалист по данни, който работи с големи езикови модели (LLM), намерих LlamaIndex за доста полезен за управление. Той ми даде възможност да въвеждам данни във формати като PDF или API, бази данни и Excel, което ми улеснява обучението и изпълнението на LLM с многобройни набори от данни.

Като учен, работещ с големи езикови модели (LLM), намерих LlamaIndex за доста полезен за управление. Той ми даде възможност да въвеждам данни във формати като PDF или API, бази данни и Excel, което ми улеснява обучението и изпълнението на LLM с многобройни набори от данни.

10. Vertex AI Agent Builder (Най-доброто решение за разработване и мащабиране на агенти върху напълно управлявана корпоративна AI инфраструктура)

чрез Vertex AI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder е напълно управлявана, унифицирана платформа за разработка на AI от Google.

Той ви помага да създавате и усъвършенствате работните процеси на агентите, като подсказва модели с текст, изображения, видео и код. Предоставя достъп до моделите Gemini на Google и други системи, задвижвани от генеративна AI, включително Anthropic Claude, Llama и Imagen.

Можете да изберете модели въз основа на вашия случай на употреба, да конфигурирате достъпа до инструментите и да ги интегрирате в работните процеси на агентите.

Можете също да използвате разширения, за да свържете агентите с външни системи и да им дадете възможност да извличат информация в реално време или да задействат действия в API и корпоративни услуги. Това позволява на агентите да правят запитвания за данни в реално време и да актуализират записите като част от автоматизираните работни процеси.

Най-добрите функции на Vertex AI Agent Builder

Регистрирайте и управлявайте модели, използвайки Vertex AI Model Registry, и ги внедрявайте за пакетно или в реално време извличане на заключения.

Непрекъснато усъвършенствайте агентите си въз основа на моделите на използване и обратната връзка, като се уверявате, че отговарят на вашите стандарти за качество и очакванията на потребителите.

Създавайте текстови подсказки за обработка на всякакъв брой задачи, като класифициране, обобщаване и извличане, с помощта на генеративната AI поддръжка на Vertex AI.

Ограничения на Vertex AI Agent Builder

Оперативните разходи могат да се увеличат бързо, ако използването на ресурсите, изпълнението на моделите или експерименталните работни натоварвания не се наблюдават внимателно и не се оптимизират.

Цени на Vertex AI Agent Builder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vertex AI Agent Builder

G2: 4. 3/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Vertex AI Agent Builder?

Един потребител на G2 казва:

Vertex AI улеснява изпробването на най-новите GenAI модели, интегрирането им в приложения, създаването на наши собствени модели и представянето им като крайни точки. Използвам Vertex AI от повече от 5 години за различни приложения, като мобилни приложения с разпознаване на изображения, чат функции, уеб приложения, които обобщават и извличат значимо съдържание. Vertex AI служи като командно център за всички AI приложения и се актуализира непрекъснато с най-новите разработки в AI, особено Generative AI.

Vertex AI улеснява изпробването на най-новите GenAI модели, интегрирането им в приложения, създаването на наши собствени модели и представянето им като крайни точки. Използвам Vertex AI от повече от 5 години за различни приложения, като мобилни приложения с разпознаване на изображения, чат функции, уеб приложения, които обобщават и извличат значимо съдържание. Vertex AI служи като командно център за всички AI приложения и се актуализира непрекъснато с най-новите разработки в AI, особено Generative AI.

Разширете вашата стратегия за агентна изкуствена интелигентност с ClickUp, алтернативата №1 на Mandolin AI.

Mandolin AI е мощен в своя вертикален пазар. Той решава специфични задачи в областта на здравното управление с дълбок контекст в областта. Но ако вашата цел е по-широка координация на агентите в областта на продуктите, инженерството, продажбите, операциите и поддръжката, ви е необходима платформа, в която AI е част от изпълнението, а не извън него.

Това е мястото, където ClickUp се отличава.

Вместо да съчетава LLM агентни рамки, интеграционни слоеве и инструменти за автоматизация, ClickUp предоставя конвергентна AI работна среда, която свързва следното в една система:

Контекст (ClickUp Brain)

Автономно изпълнение (суперагенти)

Тригери на работния процес (автоматизации)

Оперативни данни в реално време (Интеграции)

Готови ли сте да започнете? Регистрирайте се в ClickUp още днес ✅