Как да наемете разработчици по-бързо с помощта на Amazon Q AI

Въвеждането на нов разработчик отнема повече време, отколкото повечето екипи очакват.

👉🏼 44% от организациите твърдят, че са необходими повече от два месеца, за да станат продуктивни новите разработчици.

Мислите, че това е проблем с таланта? Не съвсем. Това е проблем с липсата на знания.

Още от първия ден новите инженери се сблъскват с огромна база от код, фрагментирана документация и години на архитектурни решения, в които не са участвали.

Резултатът? Те прекарват твърде много време в търсене, разпитване или чакане на отговори от старши инженери (и не отделят достатъчно време за действителното създаване на код).

Това ръководство ви показва как да използвате Amazon Q Developer, AI асистента за кодиране на AWS, и да намалите първоначалните трудности, като направите кода и техническия контекст по-лесни за разбиране. Ще научите също как да го съчетаете със структурираното управление на работния процес на ClickUp, за да създадете цялостна система за въвеждане в работата.

Нека вашите разработчици допринесат с код за дни, а не за седмици! 🤩

Какво е Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer е AI асистент от AWS , създаден да помогне на разработчиците да разбират, създават и поддържат софтуер по-ефективно. Това директно намалява едно от най-големите предизвикателства при въвеждането: опознаването на непозната кодова база.

чрез AWS

Как работи Amazon Q Developer

Той работи като плъгин директно в интегрираната среда за разработка (IDE) на вашия разработчик, като VS Code или инструмент на JetBrains. Това означава, че помощта е на разположение точно там, където пишат код, което елиминира необходимостта да превключват контекста и да търсят другаде.

Той работи по два основни начина:

Първо, чат интерфейсът позволява на разработчиците да задават въпроси на естествен език. Второ, предоставя вградени предложения, като автоматично попълва кода, докато пишат, въз основа на моделите, които е научил от вашата кодова база.

Защо да използвате Amazon Q за наемане на разработчици?

Това, което го прави толкова ефективен за наемането на нови служители, е, че не е обикновен чатбот. Вие го свързвате с частните източници на знания на вашата компания.

Хранилища на код: Учи се от вашия действителен код в GitHub, GitLab или Bitbucket.

Документация: Извлича контекст от вашите уикита в Confluence или SharePoint.

Проследяване на проблеми: Разбира историята на проектите от Jira или GitHub Issues.

Чрез индексиране на вашата вътрешна информация Amazon Q предоставя отговори, които са специфични за вашите системи, а не неясни предложения от публичния интернет.

👀 Знаете ли? Amazon Q не само помага за ускоряване на въвеждането в работата. Той всъщност е създаден, за да поддържа целия цикъл на разработване на софтуер. Новите служители могат да го използват, за да: Разберете съществуваща функция

Получете помощ за написването на нов

Отстраняване на проблем

Генерирайте единични тестове или дори

Актуализирайте остарялата част от приложението

Те могат да започнат да допринасят значително от първия ден, вместо да прекарват седмици в опити да се ориентират.

Защо въвеждането в работата на разработчиците отнема твърде много време

Фрустрацията от бавния процес на въвеждане в работата на разработчиците не се усеща само от новите служители, а се отразява на целия инженерен екип.

💰 Представете си следното: Дори средният 2-месечен период на въвеждане в работата на разработчиците е скъп. При пълна цена от ~150 000 долара годишно, нов служител, който работи с ~50% производителност през първите два месеца, може да струва ~12 500 долара загуба на продукция. Умножете това по дузина нови служители и бавното въвеждане бързо се превръща в шестцифрена годишна загуба за инженерните екипи.

Забавянето при назначаването на разработчици се дължи на често срещани пречки, които се натрупват с времето:

Разпръснати документи: Ключовата информация е разпръсната: архитектурни диаграми в Confluence wiki, API ръководства в Notion doc, инструкции за настройка в README файл и важни решения, заровени в стари Slack низове. Няма единен източник на информация, така че новите служители прекарват първата си седмица в изнервящо търсене на информация. Ключовата информация е разпръсната: архитектурни диаграми в Confluence wiki, API ръководства в Notion doc, инструкции за настройка в README файл и важни решения, заровени в стари Slack низове. Няма единен източник на информация, така че новите служители прекарват първата си седмица в изнервящо търсене на информация.

Племенни знания: Най-важният контекст – Най-важният контекст – племенните знания или защо зад кода – често не се записва изобщо. Той живее в главите на най-опитните ви инженери. Когато те не са на разположение, са в отпуск или накрая напуснат компанията, тези знания се губят и всеки нов човек трябва да ги открива отново по трудния начин.

Трудности при настройката на средата: Самото пускане на локална среда за разработка може да отнеме няколко дни. Microsoft установи, че конфигурацията като код може да съкрати Самото пускане на локална среда за разработка може да отнеме няколко дни. Microsoft установи, че конфигурацията като код може да съкрати времето за въвеждане в работната станция от 3-5 дни до минути . Но без подходящи инструменти новите разработчици все още се борят с инсталирането на зависимости, получаването на достъп до правилните хранилища и навигирането в CI/CD тръбопровода.

Сложност на кода: Съвременните приложения рядко са прости. Нов разработчик може да се сблъска с огромен монорепо или разрастваща се мрежа от микроуслуги. Без ясна карта или отправна точка е невъзможно да се знае откъде да се започне, което води до чувство на претоварване.

Как Amazon Q Developer ускорява назначаването на разработчици

Новите разработчици често се оказват в „цикъл на открития“ – те не знаят достатъчно, за да задават дори правилните въпроси. AI асистентите като Amazon Q прекъсват този цикъл, като правят институционалното знание на вашия екип незабавно достъпно за търсене. И по този начин превръщат седмици на разочароващи открития в минути продуктивна работа.

Как? Чрез тези три основни възможности:

Незабавни отговори на технически въпроси

Да предположим, че вашият нов разработчик трябва да разбере как работи процеса на удостоверяване на вашата апликация. Старият начин включва публикуване на въпрос в публичен Slack канал и надеждата, че правилният човек ще го види... или опит да се намери старши разработчик, който не е на среща. Те могат да чакат с часове за един прост отговор.

С чат интерфейса на Amazon Q, те могат просто да попитат: „Как работи нашият процес на удостоверяване?“ на обикновен английски език. Тъй като е свързан с вашите хранилища и уикита, той синтезира ясно обяснение въз основа на вашия действителен код и документация.

Така Amazon Q ускорява процеса на въвеждане на разработчиците , като им дава възможност сами да намират отговори и да преодоляват препятствия незабавно.

📚 Прочетете също: AI Code Tools

Предложения за код и препоръки в реално време

Едно от най-трудните неща при присъединяването към нов екип е да се научите на местния стил и модели на кодиране . Това води до допълнително време, прекарано в преглед на кода, за да се поправят стилистични проблеми.

Amazon Q предоставя вградено попълване на код, което действа като ментор в реално време.

Разпознаване на модели: Програмата научава конвенциите на вашия екип, така че предложенията й естествено насочват новите служители да пишат код, който изглежда като част от екипа.

Обяснение на кода: Разработчикът може да маркира блок от непознат код и да помоли Amazon Q да обясни какво прави той.

чрез AWS

Генериране на тестове: Може също да генерира единични тестове за част от кода, помагайки на новите разработчици да разберат очакваното поведение на кода и да допринесат с ценни тестове веднага.

🧠 Интересен факт: Финансовият гигант DTCC отчете 30% намаление на дефектите в кода след внедряването на Amazon Q Developer, което помага на разработчиците да пишат по-добър код още от първата си задача.

Автоматизирани трансформации и ъпгрейди на код

Новите разработчици често се оказват в трудна ситуация – им се възлагат по-стари части от приложението, които имат дългогодишна история. Може да се наложи да работят с по-стара версия на език или остаряла платформа, която никога не са използвали преди.

Преди да могат да направят дори и малка промяна, те първо трябва да разберат защо кодът изглежда по този начин. Тази крива на обучение може да бъде плашеща.

Amazon Q Developer може да ви помогне. Макар да не автоматизира напълно мащабните ъпгрейди от начало до край, той може да генерира актуализиран код, да предлага рефакторинг и да маркира остарели модели. Вместо да се борят със промени в синтаксиса или странности в зависимостите, новите служители могат да се съсредоточат върху това, което наистина има значение: бизнес логиката зад промяната.

Това е също толкова полезно и за по-малките постижения. Разработчикът може да помоли Amazon Q да преработи сложна функция, за да я направи по-разбираема. Вградената функция за сканиране на сигурността може да идентифицира уязвимости в кода и да предложи корекции, като по този начин предотвратява новоназначените служители да въведат случайно рискове за сигурността.

Новите разработчици не се налага да се притесняват от стария код. И това ранни усещане за инерция прави голяма разлика в това колко бързо те се чувстват като част от екипа.

📚 Прочетете също: Как да използвате Claude AI за кодиране

Предпоставки за настройка на Amazon Q Developer

Преди да внедрите Amazon Q в екипа си, е полезно да подготвите няколко основни неща. Нищо сложно, просто го приемете като списък за проверка преди списъка за проверка:

AWS акаунт: Ще ви е необходим активен AWS акаунт с разрешения за активиране и конфигуриране на услугите на Amazon Q.

Конфигурация на управление на идентичността и достъпа (IAM): Това е от решаващо значение за сигурността.

Настройка на доставчик на идентичност: За използване в екип ще трябва да конфигурирате решение за еднократно влизане (SSO). Amazon Q се интегрира с IAM Identity Center, който поддържа външни доставчици на идентичност чрез SAML или OIDC.

Достъп до хранилище: Трябва да решите от кои Трябва да решите от кои източници на знания искате Amazon Q да се учи.

Съображения за мрежата: Уверете се, че IDE на вашите разработчици могат да комуникират с AWS крайни точки.

💡 Съвет от професионалист: За повечето екипи нивото Amazon Q Developer Pro е практичен избор за въвеждане в работата в голям мащаб. То ви предоставя административни контроли, организационна настройка и по-високи лимити за използване, от които се нуждаете, за да управлявате достъпа в целия екип.

Как да настроите Amazon Q Developer за вашия екип

След като са изпълнени предварителните условия, сте готови да пуснете Amazon Q Developer. Самата настройка не е сложна, но е полезно да я разгледате на етапи. На високо ниво има три части: инсталиране на разширението IDE, конфигуриране на удостоверяване за вашия екип и потвърждаване, че разработчиците могат да използват инструмента безпроблемно в ежедневната си работа.

Основното внедряване може да се извърши за няколко часа. Въпреки това, по-големите организации – или екипи с комплексни разрешения – трябва да предвидят допълнително време за тестване и фина настройка на достъпа.

Стъпка 1: Инсталирайте разширението Amazon Q Developer

Инсталирането се извършва локално на компютъра на всеки разработчик. Amazon Q се доставя като разширение за популярни IDE, така че процесът на инсталиране е лесен.

Потребителите на VS Code могат да намерят разширението, като търсят „Amazon Q“ в Visual Studio Marketplace и кликнат върху „Инсталирай“.

чрез AWS

Потребителите на JetBrains IDE (IntelliJ IDEA или PyCharm) могат да го инсталират от JetBrains Marketplace или чрез настройките на IDE в раздела „Plugins“ (Добавки).

След инсталирането разработчикът ще бъде подканен да влезе в системата. Той може да използва AWS Builder ID за индивидуална употреба или, за настройки на екип, да се удостовери чрез IAM Identity Center, който сте конфигурирали по-рано.

чрез AWS

След като бъде удостоверено, разширението автоматично добавя панел за чат към IDE и активира предложения за код в реално време. Бърз начин да проверите дали работи е да напишете коментар, описващ функция, и да видите дали Amazon Q започва да предлага предложения за код.

чрез AWS

Стъпка 2: Свържете вашите хранилища на знания

Това е стъпката, която превръща Amazon Q от обикновен AI инструмент в персонализиран експерт по вашата кодова база. Трябва да му кажете къде да намери знанията на вашия екип. Това се прави в конзолата на Amazon Q в AWS.

Ще видите опции за свързване на различни източници на данни. Често срещани избори за въвеждане на разработчици включват:

Хранилища на код: GitHub, GitLab, Bitbucket

Платформи за документация: Confluence, SharePoint или дори уебсайт с вашите вътрешни уикита

Системи за проследяване на проблеми: Jira, GitHub Issues

За всеки източник ще трябва да удостоверите автентичността си и да конфигурирате честотата на синхронизиране. Важно е да запомните, че първоначалният процес на индексиране може да отнеме време, особено при големи кодови бази или обширни сайтове с документация, затова предвидете това забавяне.

💡 Съвет от професионалист: Макар Amazon Q Developer да е проектиран да предоставя контекстуална помощ въз основа на кода, върху който работи разработчикът, важно е да се определят ясно очакванията: той не усвоява или разбира автоматично всяка вътрешна система по подразбиране. Качеството на отговорите му зависи от контекста, достъпен чрез средата и разрешенията на разработчика.

Стъпка 3: Конфигуриране на достъпа и разрешенията

След като свържете източниците на знания, последната стъпка е да управлявате достъпа на екипа ви до тях. В конзолата на AWS ще създадете „приложение Amazon Q“, което е контейнерът за конфигурацията на екипа ви.

Тук ще използвате IAM Identity Center, за да управлявате удостоверяването на членовете на екипа и да създавате групи за контрол на достъпа.

📌 Например, можете да създадете група „Frontend-Developers“, която има достъп само до фронтенд хранилища, и група „Backend-Developers“ с достъп до бекенд услуги. Това ограничаване на работната среда гарантира, че предложенията и отговорите, които всеки разработчик получава, са изключително релевантни за неговата роля.

Административните контроли ви позволяват също така да:

Задайте ограничения за използване

Активирайте или деактивирайте конкретни функции и

Активирайте аудит логването за целите на съответствието

Преди пълното внедряване, помолете няколко разработчици да тестват конфигурацията, за да се уверите, че имат достъп до правилните източници на знания и че всичко работи както трябва.

Най-добри практики за наемане на разработчици с Amazon Q

Самото инсталиране на нов инструмент не гарантира, че той ще се наложи. Начинът, по който го внедрявате, е също толкова важен, колкото и начинът, по който го конфигурирате. За да ускорите действително въвеждането на разработчиците, трябва да обърнете внимание на човешката страна на промяната – навици, доверие и ежедневни работни процеси.

Най-добрите практики по-долу са извлечени от успешни внедрявания в предприятия и се фокусират върху създаването на ранна инерция, спечелването на подкрепа и бързото показване на реалната стойност.

Започнете с пилотен екип

Вместо да внедрите Amazon Q едновременно в цялата си инженерна организация, започнете с малък, фокусиран пилотен екип. Това може да бъде един отряд или няколко разработчици от различни екипи. Пилотната програма помага да се гарантира гладко и мащабно стартиране.

Предимствата?

Идентифицирайте проблемите рано: Можете да откриете и отстраните всички проблеми с конфигурацията или разрешенията в малък мащаб, преди да засегнат всички.

Събирайте ценна обратна връзка: Пилотният екип може да предостави важна обратна връзка за това кои източници на знания са най-полезни и кои липсват.

Създайте вътрешни шампиони: Разработчиците в пилотната група ще се превърнат във ваши вътрешни експерти и евангелисти. Техните успешни истории и опит от първа ръка ще бъдат безценни за убеждаването на други екипи да възприемат инструмента.

💡 Съвет от професионалист: За да постигнете най-голям ефект, изберете екип, в който скоро ще се присъединят нови служители. Това ще ви позволи да измерите директно ефекта на инструмента върху тяхното въвеждане в работата и да съберете убедителни препоръки.

Установете ясни показатели за успех

Как оправдавате инвестицията в инструмент като Amazon Q?

Разбира се, трябва да можете да измерите ефекта от това и, преди да го кажете, неясни цели като „по-бързо въвеждане в работата“ не са достатъчни. Установете ясни показатели за успех , които демонстрират стойност както за вашия екип, така и за ръководството.

Обмислете да проследявате следните ключови показатели за ефективност (KPI):

Метрика Какво измерва Време до първото потвърждение Времето, необходимо на един нов разработчик, за да представи първия си значим принос към кода Въпроси към колегите Намаляване на броя на въпросите, задавани в публичните канали на Slack или в директни съобщения до старши разработчици Самооценена увереност Проста анкета, в която се питат новите служители да оценят своята увереност и подготовка след първата си седмица или месец Използване на Amazon Q Обемът на запитванията и кои свързани източници на знания се използват най-често

Определете базова линия за тези показатели преди да започнете пилотната програма. Това ще ви позволи да представите ясни и убедителни данни „преди и след“, които доказват ефективността на инструмента. Също така ще ви помогне да идентифицирате евентуални пропуски във вашите източници на знания.

Създайте инерция чрез бързи успехи

Как всъщност се възприемат инструментите? Не защото някой е казал, че трябва, а защото някой е видял, че работят.

Ако нов служител получи отговор за секунди, вместо да чака половин ден за отговор, това е победа.

Ако Amazon Q отговори на въпрос, за който бихте се наложило да претърсвате документи и стари PR-и в продължение на часове, това е още едно предимство.

А ако някой изпрати първия си ангажимент по-рано от очакваното? Определено си заслужава да се отбележи!

Насърчавайте пилотния си екип да споделя тези „аха“ моменти. Говорете за тях. Дайте им възможност да блеснат.

Често е достатъчен един прост канал за чат в ClickUp – място за бързи съвети, истории от типа „това ми спести време“ или въпроси, които провокират по-добро използване. Просто докажете открито, че инструментът си върши работата.

Защото ако скептичен старши инженер види нов колега да решава проблем, с който той се е борил преди, любопитството му се пробужда. А веднъж щом любопитството се прояви, приемането обикновено не закъснява.

Как ClickUp оптимизира назначаването на разработчици заедно с Amazon Q

Макар Amazon Q да помага много на разработчиците да се ориентират в техническите сложности на кода, той не решава цялата задача по въвеждането в работата. Новите разработчици се нуждаят и от ясен, структуриран план за това, какво трябва да направят, до кога и с кого трябва да се срещнат.

Amazon Q отговаря на въпроса „Как работи този код?“, но не отговаря на въпроса „Над какво трябва да работя в момента?“. Ето тук ClickUp се превръща в идеалния партньор. 🛠️

Заедно те обхващат и двете страни на въвеждането: контекст и координация.

От разпръснати стъпки към ясен път напред

Повечето процеси по въвеждане на разработчици не са умишлено объркани. Просто с времето стават такива. Чеклистът се намира в един документ. Исканията за достъп се правят в Slack. Бележките за архитектурата са на съвсем друго място. Новите служители правят всичко възможно, за да съберат всичко на едно място, докато мениджърите се опитват да следят напредъка отстрани.

ClickUp внася структура в тази разпръснатост на работата.

Преминете от разпръснатост на работата към конвергенция с ClickUp

С ClickUp Tasks можете да превърнете въвеждането в ясен, повтаряем план, в който всичко – от настройката на средата до първия преглед на кода – е подредено на едно място. Без догадки. Без моменти от типа „Вече ли съм направил това?“.

Потребителските полета добавят липсващия контекст, който обикновено се намира в главите на хората: назначен ментор, предоставен достъп до репозитория и завършени представяния. Малки детайли, но от типа, които пречат на въвеждането, когато бъдат пропуснати.

Направете знанията използваеми, а не само документирани

Само документацията не отблокира разработчиците – достъпната документация го прави.

ClickUp Docs ви предоставя централизирано място за наръчници за въвеждане, архитектурни прегледи и норми за екипа. Но истинската разлика е в това как Docs се свързва с работата. Нов разработчик може да прочете за даден процес и да премине директно към задачата в ClickUp, където да го приложи, в същото работно пространство.

Свържете документите си за въвеждане с вашите задачи и проекти с ClickUp Docs.

А когато нещата се променят (защото те винаги се променят), актуализациите остават свързани с работния процес, вместо да остаряват.

Имате нужда от съвети за създаване на техническа документация, за да държите разработчиците в течение? Това видео ще ви бъде за ръководство:

Оставете AI да се занимава с рутинната работа

Точно като Amazon Q, ClickUp Brain, вграденият и контекстно-чувствителен асистент на ClickUp, поема голяма част от тежките задачи, за да направи въвеждането по-лесно и гладко за всички.

Нов служител се чуди къде да намери нещо? Brain може да го покаже с подсказки на естествен език.

Имате нужда да превърнете висока цел за въвеждане в конкретни подзадачи? Brain може да ги изготви.

Искате бърз обзор на напредъка, без да следите актуализациите? Brain го има.

Помогнете на новите служители да намерят отговори на въпросите си относно политиките на компанията, най-добрите практики и дори кода с ClickUp Brain.

Вместо мениджърите да действат като „човешко лепило“ – отговаряйки на едни и същи въпроси, проверявайки едни и същи статуси – ClickUp Brain помага на новопостъпилите служители да се самообслужват с информация в контекста.

Добавете ClickUp Super Agents като ваши AI съотборници и набирането на нови кадри започва да протича само. Добавете начална дата и задачите се разпределят. Менторите получават уведомления. Изпращат се приветствени съобщения. Никой не трябва да помни стъпките – те просто се случват.

Разберете как Super Agents управляват работата ви с помощта на своите AI суперсили. Гледайте това видео!

Видимост без микромениджмънт

За мениджърите наемането на нови служители обикновено е като черна кутия.

Всичко ли е наред? Има ли някой, който се затруднява? Не пропускаме ли нещо важно?

ClickUp Dashboards променя това. Получавате в реално време информация за напредъка на въвеждането в работата на целия екип. По-лесно е да разберете кой се справя безпроблемно и кой може да се нуждае от помощ. Можете дори да настроите AI Cards, за да обобщите колко време отнема на новите служители да достигнат важни етапи, като например първото си ангажиране.

Използвайте AI карти в таблата на ClickUp, за да обобщите представянето на новите служители.

Шаблони за бърз старт

ClickUp се предлага с готова библиотека от шаблони за въвеждане, които ви позволяват да прескочите трудностите с празните страници и да изградите последователност от първия ден. Изберете някой от тях, за да започнете:

Достъп до готов списък със задачи, които трябва да се изпълнят стъпка по стъпка, за да се ускори въвеждането на новите служители в работата. Настройка на акаунт, достъп до инструменти, преглед на документацията, цели за първата седмица... всяка задача има ясни отговорници и крайни срокове, така че можете да действате бързо и с вградена отчетност.

Получете безплатен шаблон Организирайте по-добре задачите по въвеждането с шаблона за списък за въвеждане на ClickUp.

Тъй като се основава на списък с задачи, той лесно се дублира за всеки нов разработчик, като все пак оставя възможност за персонализиране на задачите според ролята или екипа.

Ако въвеждането ви отнема седмици (или месеци), този шаблон ви дава повече структура, за да го управлявате от начало до край. Той включва множество изгледи – като времева линия, напредък и фази на въвеждане – плюс персонализирани полета за проследяване на ментори, отдели, дати на започване и статус на завършване.

Получете безплатен шаблон Получете готов за употреба работен процес за въвеждане, за да ускорите въвеждането на новите служители с шаблона за въвеждане на служители на ClickUp.

Това е особено полезно за екипи, които искат да имат видимост върху напредъка на въвеждането на няколко нови служители едновременно.

Създаден за разпределени екипи, този шаблон се фокусира върху замяната на разговорите в коридора с яснота. Той комбинира ясно подредени задачи, асинхронни проверки и централизирана документация, така че отдалечените служители винаги да знаят какво се очаква от тях.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на дистанционно въвеждане бързо и лесно с шаблона за дистанционно въвеждане на ClickUp.

Резултатът: по-малко съобщения в Slack, по-малко несигурност и по-последователно преживяване – независимо откъде се присъединява даден човек.

🤝 Приятелско напомняне: Всеки шаблон ви дава работна основа, върху която можете да добавите автоматизации, ClickUp Brain и специфични за екипа работни процеси, докато въвеждането в работата напредва.

Превърнете назначаването на разработчици в система, а не в хаос

Amazon Q помага на разработчиците да се движат по-бързо вътре в кода. ClickUp гарантира, че всичко около този код – задачи, знания, хора и напредък – се движи също толкова гладко.

Заедно те превръщат назначаването от фрагментирано преживяване в система. Система, в която новите разработчици прекарват по-малко време в разгадаване на нещата и повече време в значима работа.

Искате ли да се убедите сами? Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Първоначалната настройка на Amazon Q може да бъде направена за няколко часа, но времето, необходимо на инструмента да индексира напълно вашите източници на знания, ще варира в зависимост от размера на вашите хранилища. Разработчиците могат да започнат да използват функциите за чат и предложения за код веднага след инсталирането на разширението IDE.

Amazon Q поддържа широк спектър от популярни езици за програмиране, включително Python, Java, JavaScript, TypeScript и C#. Поддръжката и качеството на предложенията са най-силни за езиците, които се използват често в AWS среди.

Можете да свържете ClickUp Docs като източник на знания за Amazon Q, което му позволява да включва документацията за процесите на вашия екип и контекста на проекта в отговорите си. Това създава работен поток, в който управлението на задачите и помощта при кодирането работят заедно, за да подпомогнат въвеждането.

Безплатният пакет е предназначен за индивидуални разработчици и предлага основни функции. За въвеждането на екипи обикновено е необходим пакетът Pro, тъй като той включва важни административни функции като организационен контрол, по-високи лимити за използване и възможност за персонализиране на източниците на знания за различни екипи.