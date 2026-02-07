10-те най-добри макро тракера за оптимизиране на диетата ви

Прогнозира се, че глобалният пазар на приложения за диета и хранене ще достигне около 6,94 млрд. долара.

Този растеж не се дължи само на факта, че хората изведнъж са започнали да обичат да записват храната си. Повечето от нас просто искат диета, която е предсказуема, изпълнима и достатъчна.

Така че, ако се чудите как да постигнете целта си, започнете с проследяване на макросите. Когато видите реалните количества протеини, въглехидрати и мазнини, започнете да правите малки промени, които се натрупват.

Този наръчник представя 10-те най-добри макро тракера, в какво всеки от тях е най-силен и за кого прави живота най-лесен.

Софтуер за проследяване на макронутриенти с един поглед

Име на инструмента Основни функции Най-подходящи за Цени* ClickUp Записване на задачи на дневна база или на хранене, макро полета с формули, табла за седмични и месечни обобщения, документи за рецепти и планове за хранене, напомняния за последователност. Хора, които искат гъвкав макро тракер, който могат да персонализират в цялостна система за планиране на хранене и навици, задвижвана от изкуствен интелект. Безплатно завинаги; Персонализирани цени за предприятия Cronometer Проверени бази данни за храни, подробно проследяване на микроелементите заедно с макроелементите, персонализирани цели, записване на рецепти и хранения, интеграция с устройства Проследяване, фокусирано върху данните, с макроелементи и микроелементи (витамини, минерали, натрий, фибри) Наличен е безплатен план; Налични са и платни планове MacroFactor Адаптивни седмични макро и калорийни цели, базирани на тенденциите в теглото и приема, оценка на разхода и гъвкави режими на записване. Хора, които искат макро целите им да се коригират автоматично в зависимост от прогреса им Платените планове започват от 71,99 $ на година. MyFitnessPal Огромна база данни с храни, бързо регистриране на баркодове, импортиране на рецепти от URL адреси, гласово регистриране, широка интеграция Бързо ежедневно записване с огромна база данни и бързо въвеждане на хранене Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 24,99 $/месец. Lose It! Записване на снимки, записване на глас, цели и серии, преглед на напредъка и предизвикателства Лесно записване с първоначално въвеждане на снимка и глас Персонализирани цени FatSecret Хранителен дневник с календарни изгледи, регистриране на базата на снимки, създаване на рецепти, функции за общност, интеграция с носими устройства Проследяване на макроелементите с ефективни работни процеси за повтарящи се хранения и глобално покритие на храните Персонализирани цени Carb Manager Проследяване на нетните въглехидрати, библиотека с нисковъглехидратни и кето рецепти, проследяване на гладуването, записване на глюкозата и кетоните Проследяване на кето и ниско въглехидратната диета, където нетните въглехидрати са най-важни Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5,50 $/месец. Nutritionix Track Записване на хранене на естествен език, богата база данни с ресторанти в САЩ, експортиране и споделяне с треньор Хора, които искат бързо записване на смесени домашни ястия и ресторантска храна Персонализирани цени Yazio Проследяване на макронутриентите плюс таймер за гладуване, идеи за рецепти, анализи на напредъка и измервания Проследяване на макроелементите в комбинация с периодично гладуване Безплатен пробен период; Персонализирани цени Samsung Health Записване на храната, сън, тренировки, стъпки и стрес; синхронизиране на устройства; предизвикателства за мотивация Потребители на Samsung, които искат макроси в универсален панел за здраве Безплатно (включено в устройствата Samsung)

Какво е макро тракер?

Макро тракерите са цифрови инструменти, като приложения или софтуер, които ви помагат да записвате и следите дневното си прием на макронутриенти – протеини, въглехидрати и мазнини. За разлика от обикновените калорични броячи, те се фокусират върху състава на храната ви.

Като цяло, вие записвате какво ядете в макро тракера, а той изчислява колко грама от всеки макро елемент сте приели в сравнение с целта ви за деня. Примерна цел:

Протеини: 140 г

Въглехидрати: 200 г

Мазнини: 60 г

Макро тракерите показват вашия напредък, например: „Досега сте приели 95 г протеини, 130 г въглехидрати и 40 г мазнини“.

Какво да търсите в макро тракера

Основата на всеки макро тракер е неговата база данни с храни. Тракерът е полезен само доколкото може да разпознава какво ядете, затова търсете приложения с проверени данни за хранителната стойност. Най-добрите макро тракери предлагат няколко начина за регистриране на храната ви, за да направят процеса възможно най-бърз и безпроблемен.

Сканиране на баркодове: Бързо извлича точна информация за хранителния състав на пакетирани храни – идеално за закуски, сосове и всичко, което има етикет.

Гласово въвеждане: Позволява ви да записвате храненията си, като говорите естествено („2 яйца, тост, кафе“), така че да не се налага да въвеждате всяка съставка.

Разпознаване на снимки: Използва камерата ви, за да идентифицира храните и да оцени порциите – полезно за бързо записване, въпреки че може да се наложи да проверите отново точността.

Опции за бързо добавяне: Запазете често консумирани ястия, закуски или персонализирани рецепти, за да можете да регистрирате повторенията с едно докосване – изключително важно за последователността.

Създател на рецепти: Създайте рецепта веднъж (например любимата си каша от овес или купа с пилешко), след което я използвайте отново с правилните макроси всеки път.

Цели + настройки на макрото: Позволява ви да зададете цели за протеини/въглехидрати/мазнини (и да ги коригирате по дни или по тренировъчни и почивни дни, ако е необходимо)

Информация за напредъка: Показва тенденциите във времето, а не само дневните общи стойности, за да сте сигурни, че постигате последователно целите си за протеини, не преяждате с мазнини и т.н.

Топ 10 макро тракери

Сега нека се впуснем и разгледаме десетте най-добри избора ⬇️

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на макроси, планиране на хранения и поддържане на последователност с напомняния, документи и изкуствен интелект на едно място)

Оптимизирайте пазаруването на хранителни продукти, организирането на рецепти и приготвянето на храна с ClickUp.

ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, ви предоставя централизирано място, където да проследявате макросите, да планирате храненето си и да поддържате навиците си, свързани с диетата ви.

За да започнете, създайте специален ClickUp Space и го наречете „Macro Tracker“ или „Nutrition Tracker“. Това ще бъде вашата база за всичко, свързано с диетата, отделена от вашите работни проекти.

Оттук можете да:

Записвайте всеки ден или хранене като задача

Създайте задачи в ClickUp за всеки ден, ако искате проста настройка (например „Февруари 1 Дневни макроси“), или създайте задача за всяко хранене, ако искате повече подробности (закуска, обяд, вечеря, закуски). Ако искате да задълбочите нещата, използвайте подзадачи за отделни храни или добавете списък за бързо преглеждане, без да се усложнявате прекалено.

Проследявайте напредъка си и целите си за приготвяне на храна с ClickUp Tasks

Освен това, добавете в ClickUp персонализирани полета за калории, протеини, въглехидрати и мазнини. Можете също да добавите поле „Формула“, за да изчислявате количествата (например дневен прием на протеини, въглехидрати и мазнини) с помощта на числови полета, така че сумите да се актуализират автоматично, докато въвеждате данните.

Ако стойностите на протеините са сложни, използвайте формулни полета чрез ClickUp Custom Fields

Създайте макро преглед с ClickUp Dashboards

След като макросите ви станат постоянни, вероятно ще искате да погледнете по-общо и да видите цялостната картина. Ако искате да проследявате седмичните и месечните си цели и лесно да виждате дали ги постигате, използвайте ClickUp Dashboards.

В това решение можете да добавяте карти според нуждите си, като например:

Карти за изчисления за сумиране или изчисляване на средната стойност на макро полетата ви за определен период от време (например, общо седмично количество протеини или средно дневно количество калории). Картите за изчисления могат да черпят информация от задачи, документи, персонализирани полета и основно от цялото ви работно пространство.

Карта с кръгова диаграма , ако искате да видите бързо разпределението на макронутриентите (протеини, въглехидрати и мазнини).

Времевите филтри използват полета за дата, така че можете да превключвате между последните 7 дни, този месец или всеки друг период по ваш избор.

Съхранявайте рецепти и списъци за подготовка на храни в ClickUp Docs.

А за всичко, свързано с диетата, използвайте ClickUp Docs като библиотека с рецепти и център за подготовка на храни.

Съхранявайте и стандартизирайте всичките си рецепти, приготвени ястия и списъци с ClickUp Docs

Просто създайте документ, след което го организирайте с страници като „Закуски с високо съдържание на протеини“, „Основни продукти за приготвяне на храна“ или „Седмичен план“. Ако намерите структура, която ви харесва, запазете я като шаблон на документа, така че всяка нова страница с рецепти да следва същия формат.

Още по-добре, можете да вмъкнете полезни препратки към рецепти (като видеоклип в YouTube или списък с съставките) директно в документа, за да имате всичко на едно място, докато готвите.

Получете помощ от ClickUp Brain за планиране и поддържане на правилен курс

В допълнение към структурата, ClickUp ви предлага и AI слой с ClickUp Brain. Можете да го използвате, за да изготвите планове за хранене или рецептурници въз основа на вашите лични диетични планове и дългосрочни цели.

Получете помощ от ClickUp Brain, за да създадете персонализирани планове за хранене

И това не е всичко. Те могат да ви помогнат да останете на път към целите си, като обобщават напредъка ви и ви предупреждават, когато записите ви показват, че се отклонявате от пътя.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте актуализации без да използвате ръцете си: Използвайте Използвайте ClickUp BrainMAX ClickUp Talk-to-Text , за да превърнете гласа си в записана бележка, чернова на план или бърза записка за хранене, когато писането е неудобно.

Планирайте рутината си, преди да се ангажирате: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обмислите рутината си за хранене, подготовката и навиците, след което ги превърнете в задачи и списъци за проверка.

Автоматизирайте проследяването: Използвайте Използвайте ClickUp Super Agents , за да създадете повтарящи се ежедневни задачи за записване, да ви напомня, когато липсват записи, и да съставите седмично обобщение на макросите в документ.

Следете навиците си автоматично: Задайте Задайте напомняния в ClickUp за хранене, пиене на вода, претегляне и записване в края на деня, за да следите последователно дори в натоварени дни.

Отбележете ключовите контролни точки: Използвайте Използвайте ClickUp Milestones за по-големи цели, като 30-дневна последователност, седмична цел за калории или дата за преход към намаляване и поддържане на теглото.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение за потребители, които за първи път използват интерфейса на ClickUp

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

По-рано използвах ClickUp за управление на клиниката си и работата, свързана с образованието. Като диетолог и мениджър на хомеопатична клиника имах много малки, но важни задачи, като проследяване на пациенти, преразглеждане на диетични планове, преглед на доклади и планиране на съдържание. ClickUp ми помогна да организирам всички тези задачи на едно място, което улесни ежедневната ми работа. Беше лесно да започна да го използвам и не изискваше много настройки. Можех бързо да създавам задачи за преглед на диетите на пациентите, да задавам напомняния за проследяване и да следя незавършената работа. Използвах го редовно през това време, за да планирам дейностите в клиниката и да организирам теми за здравно образование. Функциите бяха практични за моите нужди, като списъци със задачи, крайни срокове и проследяване на напредъка. Също така се вписваше добре в ежедневния ми работен процес и ми помагаше да съм наясно с това, което изискваше внимание. Като цяло, ClickUp подпомагаше по-добрата организация и по-гладкото управление на работата, когато го използвах.

По-рано използвах ClickUp за управление на клиниката си и работата, свързана с образованието. Като диетолог и мениджър на хомеопатична клиника имах много малки, но важни задачи, като проследяване на пациенти, преразглеждане на диетични планове, преглед на доклади и планиране на съдържание. ClickUp ми помогна да организирам всички тези задачи на едно място, което улесни ежедневната ми работа. Беше лесно да започна да го използвам и не изискваше много настройки. Можех бързо да създавам задачи за прегледи на диетите на пациентите, да задавам напомняния за проследяване и да следя незавършената работа. Използвах го редовно през това време, за да планирам дейностите на клиниката и да организирам теми за здравно образование. Функциите бяха практични за моите нужди, като списъци със задачи, крайни срокове и проследяване на напредъка. Също така се вписваше добре в ежедневния ми работен процес и ми помагаше да съм наясно с това, на което трябва да обърна внимание. Като цяло, ClickUp подпомагаше по-добрата организация и по-гладкото управление на работата, когато го използвах.

2. Cronometer (Най-добър за точно проследяване на макроелементите с подробна разбивка на микроелементите)

чрез Cronometer

Cronometer е приложение за проследяване на храненето, което ви позволява да записвате храната и упражненията си, като поставя силен акцент върху качеството на данните. То черпи информация от проверени, лабораторно анализирани бази данни за храненето и разграничава източниците на данни при търсенето, което помага, когато искате по-надеждни макро стойности.

Освен макронутриентите, Cronometer проследява широк набор от микронутриенти и ги превръща в ежедневни снимки, графики и тенденции във времето. Можете също да персонализирате целите за хранителни вещества директно в настройките или от дневника. Това обикновено е полезно, когато проследявате конкретни диапазони за протеини, фибри, натрий или витамини.

За ежедневно записване поддържа безплатен скенер за баркодове, както и персонализирани ястия и рецепти за повтарящи се храни. Ако искате храненето и активността да са на едно място, Cronometer също се синхронизира с устройства и платформи като Fitbit, Garmin и Apple Health.

Най-добрите функции на Cronometer

Проследявайте над 80 хранителни вещества, включително всички витамини, минерали и аминокиселини, за да идентифицирате пропуските в диетата си.

Опишете храненето си с прости думи и оставете изкуственият интелект да го анализира и превърне в точни данни за хранителния състав.

Проследявайте периодите на гладуване с вградения таймер за гладуване, когато следвате режими на периодично гладуване.

Ограничения на Cronometer

Сканирането на баркодове може да бъде ненадеждно на някои устройства с Android, което налага ръчно въвеждане, когато скенерът не разпознава кодовете.

Добавянето на групирани храни или повтарящи се хранения може да се окаже по-малко интуитивно от очакваното, което забавя регистрирането, докато не изградите рутина.

Цени на Cronometer

Основно: Безплатно

Злато: Персонализирани цени

Професионална версия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cronometer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cronometer?

Един потребител на Reddit казва:

Искам да следя хранителните си вещества, тъй като тренирам много и загубих 105 паунда (за период от 2 години) с помощта на Cronometer. Поддържам теглото си от една година и за мен е от изключителна важност да запазя загубените килограми и доброто си здраве. Записвам всичко, което ям и пия.

Искам да следя хранителните си вещества, тъй като тренирам много и загубих 105 паунда (за период от 2 години) с помощта на Cronometer. Поддържам теглото си от една година и за мен е от изключителна важност да запазя загубените килограми и доброто си здраве. Записвам всичко, което ям и пия.

3. MacroFactor (Най-добър за макроцели, които се адаптират към вашия напредък всяка седмица)

чрез MacroFactor

MacroFactor е премиум приложение за проследяване на макронутриенти и хранителен треньор, изградено около един основен цикъл: записвайте редовно храната и теглото си, след което получавайте актуализирани калорийни и макронутриентни цели въз основа на действителния си напредък. Вместо да ви ограничава в статичен план, приложението преизчислява приблизителния ви енергиен разход въз основа на калорийния прием и тенденцията на теглото ви, след което коригира целите ви по време на седмичните проверки.

Алгоритъмът на приложението анализира регистрираната от вас храна и тегло, за да определи истинските ви енергийни нужди. Всяка седмица той преизчислява калорийните ви и макро целите въз основа на вашия напредък. Това премахва необходимостта от приблизителни изчисления при коригирането на диетата ви.

MacroFactor е идеален, ако сте достигнали плато с статични цели.

Най-добрите функции на MacroFactor

Проследявайте тенденциите в теглото, за да изгладите ежедневните колебания на кантара и да улесните интерпретирането на напредъка си от седмица на седмица.

Записвайте храненията чрез сканиране на баркодове, търсене на естествен език или функция „описание“, която анализира сложни хранения.

Треньорите могат да преглеждат данните на клиентите, да коригират целите и да оставят обратна връзка в приложението.

Ограничения на MacroFactor

Интеграцията с Fitbit е остаряла и е планирано да бъде премахната, което ограничава опциите за екипи или потребители, стандартизирани по работните процеси на Fitbit.

Непоследователни или трудни за намиране записи за обичайни храни при търсене, което може да създаде затруднения при регистрирането на прости основни храни.

Цени на MacroFactor

Годишната цена започва от 71,99 $/година.

Оценки и рецензии за MacroFactor

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. MyFitnessPal (най-добър за огромна база данни с храни и бързо ежедневно записване)

чрез MyFitnessPal

MyFitnessPal е приложение за проследяване на храненето, изградено около огромна база данни с храни и работния процес, при който първо се записват храненията, калориите и макросите.

Огромният набор от данни позволява на баркод скенера да извлича незабавно данни за пакетирани храни, докато импортьорът на рецепти анализира рецепти от URL адреси, за да изчисли макросите на порция. Той също така се синхронизира с фитнес приложения и носими устройства, за да коригира дневния ви калориен прием въз основа на активността ви.

Той поддържа и функции като проследяване на периодичното гладуване и цели за конкретни дни, които са идеални за цели, които се променят в зависимост от тренировъчните и почивните дни.

Най-добрите функции на MyFitnessPal

С над 14 милиона хранителни продукта, скенерът за баркодове разпознава повечето продукти незабавно.

Поставете URL адрес от всеки уебсайт с рецепти и приложението ще изчисли хранителния състав на една порция.

Записвайте храненията си с Voice Logging за по-бързо въвеждане, когато писането ви се струва бавно.

Ограничения на MyFitnessPal

Въведените данни в базата данни за храни могат да бъдат неточни, тъй като много от тях са предоставени от потребители, което изисква ръчна проверка за надеждност на макросъдържанието.

Нестабилност на приложението, като например съобщения за замръзване на дневника по време на употреба

Цени на MyFitnessPal

Налична е безплатна пробна версия.

Годишен план: 8,34 $/месец (99,99 $, фактурирани годишно)

Месечен план: 24,99 $/месец

Оценки и рецензии за MyFitnessPal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MyFitnessPal?

Един потребител на Google Playstore казва:

MFP наистина помага за съзнателното хранене. В началото отнема малко време да свикнете да следите приема си, но навикът изгражда здравословно интуитивно хранене. Обичам го и го препоръчвам горещо! Купих си и премиум версията, а скенерът за баркодове е истинска революция.

MFP наистина помага за съзнателното хранене. В началото отнема малко време да свикнете да следите приема си, но навикът изгражда здравословно интуитивно хранене. Обичам го и го препоръчвам горещо! Купих си и премиум версията, а скенерът за баркодове е истинска революция.

5. Lose It! (Най-доброто за лесно проследяване на макроелементите с регистриране на снимки и глас)

Lose It! е приложение за проследяване на калории и макроелементи, създадено да ви помогне да водите редовен дневник, а след това да превърнете този дневник в напредък. С други думи, вие си поставяте цел, проследявате храненията си в дневник за хранене и използвате вградените изгледи за напредъка, за да останете в синхрон с целите си, независимо дали става дума за калории, макроелементи или график за периодично гладуване.

Освен това, Lose It! е най-известен със скоростта си на въвеждане. AI Voice logging ви позволява да записвате храненията си на момента, с функции за планиране на хранене и цели за хранене.

Lose It! работи най-добре за визуални ученици и потребители, които реагират на геймификацията.

Lose It! най-добри функции

Направете снимка на храната си с „Snap It“ и приложението ще използва разпознаване на изображения, за да идентифицира продуктите и да изчисли порциите.

Спечелете значки, поддържайте серии и участвайте в предизвикателства, за да останете мотивирани.

Свържете резултатите от генетичните тестове, за да получите персонализирани препоръки.

Ограничения на Lose It!

Навигирайте промените в потребителския интерфейс, които правят процеса на „добавяне на храна“ по-малко компактен, като показват по-малко елементи едновременно по време на търсене и избор.

Коригирайте грешките в дневните записи, когато записите се преместват напред или назад с един ден, което може да наруши дневните макросуми.

Цени на Lose It!

Персонализирани цени

Lose It! оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lose It!?

Потребител на Trustpilot казва:

Подобно на приложението, има какво да се желае, но в останалото е чудесно за проследяване.

Подобно на приложението, има какво да се желае, но в останалото е чудесно за проследяване.

6. FatSecret (Най-добър за проследяване на макроелементи с международна база данни за храни и възможност за въвеждане на персонализирани храни/рецепти)

чрез FatSecret

FatSecret е калориен и макро тракер, който комбинира структуриран хранителен дневник с вградена функция за разпознаване на изображения за храни и продукти. Вместо да търсите всеки път, можете да регистрирате хранене от снимка и да го съхраните в албум, което улеснява поддържането на последователност, когато хранителните навици се повтарят.

Инструментът предлага ясна видимост на дневно ниво. FatSecret включва календар за диета, тракер за тегло и подробни отчети и цели за калории и макроси, което ви помага да прегледате моделите през дните, а не само отделните хранения.

Ако следите активността си заедно с приема на храна, FatSecret поддържа синхронизиране с приложения като Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health и Garmin.

Най-добрите функции на FatSecret

Персонализирани заглавия на хранения с допълнителни видове хранения за по-подробно структуриране на деня

Въведете съставките и размера на порциите, за да изчислите хранителния състав на домашно приготвените ястия.

Форумите и социалните общности ви позволяват да се свържете с други потребители, за да получите подкрепа и идеи за рецепти.

Ограничения на FatSecret:

Понякога се сблъсквате с тромаво въвеждане на храната, особено преди да сте въвели често консумираните храни и ястия.

Понякога липсват конкретни храни в базата данни, което забавя регистрирането, когато точните съвпадения не са налични.

Цени на FatSecret

Безплатно изтегляне

Премиум нива: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FatSecret

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за FatSecret?

Един потребител на Google Playstore казва:

Обичам това приложение. То е по-голямо, по-отворено. По-лесно се чете и навигира, особено за възрастните хора или тези, които се затрудняват с технологиите. Многото ежедневна информация може да е малко прекалено, но можете да четете или изтривате, както желаете. Можете да запазите списък с редовните си храни, за да не се налага да ги търсите всеки път. Това ме кара да се чувствам отговорен, когато виждам проследяването и напредъка си пред себе си. Показва ми колко излишни калории съм консумирал ежедневно и защо съм натрупал тегло. Опитайте го. Имате само тегло за губене.

Обичам това приложение. То е по-голямо, по-отворено. По-лесно се чете и навигира, особено за възрастните хора или тези, които се затрудняват с технологиите. Многото ежедневна информация може да е малко прекалено, но можете да четете или изтривате, както желаете. Можете да запазите списък с обичайните си храни, за да не се налага да ги търсите всеки път. Това ме кара да се чувствам отговорен, когато виждам проследяването и напредъка си пред себе си. Показва ми колко излишни калории съм консумирал ежедневно и защо съм натрупал тегло. Опитайте го. Имате само тегло за губене.

7. Carb Manager (Най-добър за проследяване на нискокалорични и кето макро елементи с вградени нетни въглехидрати)

чрез Carb Manager

Стандартните макро тракери третират всички въглехидрати по един и същи начин, но за хората, които следват кето диета, важни са нетните въглехидрати. Carb Manager е създаден за тази цел, като автоматично изчислява нетните въглехидрати и предлага функции, пригодени за нисковъглехидратен начин на живот.

Приложението показва ясно нетните въглехидрати. Библиотека с рецепти, специално предназначени за кето диета, ви помага да намерите ястия, които отговарят на вашите макроси, а гъвкав шаблон за планиране на храненето ви помага да ги проследявате. Можете също да записвате показанията на кръвната захар и кетоните, за да ги съпоставите с диетата си.

Carb Manager е полезен избор за всеки, който следва кето, Аткинс или други ниско-въглехидратни протоколи.

Най-добрите функции на Carb Manager

Автоматично изчислява и показва нетните въглехидрати (общите въглехидрати минус фибри и захарни алкохоли)

Хиляди нискокалорични и кето рецепти с пълна хранителна информация

Записвайте периодите на прекъснато гладуване и хранене в приложението, заедно с дневното си прием на храна.

Ограничения на Carb Manager

Несъответствия в базата данни, където една и съща храна може да показва различни общи количества въглехидрати в зависимост от това кой е добавил записа.

Проблеми при създаването на рецепти, при които действието „Запази“ може да е трудно за намиране, което води до загуба на работа след въвеждането на съставките.

Цени на Carb Manager

Основно: Безплатно

Премиум: 5,50 $/месец (фактурира се на тримесечие)

Оценки и рецензии за Carb Manager

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Carb Manager?

Един потребител на Google Playstore казва:

Това е страхотно приложение, ако се опитвате да следвате строга диета. Изключително лесно е за използване – просто потърсете храната, която сте яли, и я добавете към храненето си (закуска, обяд, вечеря и лека закуска), а приложението изчислява хранителната информация за вас и води дневен дневник. В него има всички видове храни с цялата им хранителна информация и можете да ги добавяте по тегло или брой, като има дори и части от 1/8 до 7/8. Въвеждате целите си и можете да планирате храненията си, да търсите рецепти, да добавяте упражнения и дори дневен прием на вода!

Това е страхотно приложение, ако се опитвате да следвате строга диета. Изключително лесно е за използване – просто потърсете храната, която сте яли, и я добавете към храненето си (закуска, обяд, вечеря и лека закуска), а приложението изчислява хранителната информация за вас и води дневник. В него има всички видове храни с цялата им хранителна информация и можете да ги добавяте по тегло или брой, като има дори и части от 1/8 до 7/8. Въвеждате целите си и можете да планирате храненията си, да търсите рецепти, да добавяте упражнения и дори дневен прием на вода!

8. Nutritionix Track (Най-добър за бързо записване на макроелементи с обширна база данни за храни и ресторанти в САЩ)

чрез Nutritionix Track

Търсенето в бази данни за храни и сканирането на баркодове все още изисква усилия. Nutritionix Track предлага записване на естествен език – просто въвеждате или произнасяте на обикновен английски език какво сте яли, а приложението го преобразува в точни данни за хранителната стойност. Този диалогов интерфейс прави записването по-естествено.

Функцията „Track“ приема въведени данни като „две яйца с препечен хляб и чаша портокалов сок“ и автоматично записва хранителния състав. Освен това приложението използва база данни от търговски клас, която захранва с хранителни данни големите вериги ресторанти.

Nutritionix Track е подходящ за потребители, които намират традиционното записване на храната за досадно. Обработката на естествен език е полезна и се справя добре с комплексни описания на храни.

Nutritionix Track най-добри функции

Експортирайте данни за храненето и напредъка си в електронна таблица, като използвате функцията „Експортиране“.

Споделяйте дневниците си за хранене с треньор или диетолог чрез портала за треньори.

Прегледайте тенденциите в напредъка в изгледа „Статистики“, за да откриете модели в калориите, макросите и теглото.

Nutritionix Ограничения на проследяването

Сблъскайте се с ограниченията на създателя на рецепти, които не позволяват да избирате конкретни марки, размери или точни продукти при създаването на рецепта, което може да намали точността.

Срещате проблеми със стабилността при добавянето на персонализирани храни, включително дълго зареждане и блокиране на приложението по време на запаметяване.

Nutritionix Проследяване на цените

Персонализирани цени

Nutritionix Проследявайте оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Nutritionix Track?

Един потребител на Google Playstore казва:

Това приложение ми помогна да идентифицирам високия прием на вредни вещества, които може би не очаквате. Беше лесно да проследя откъде идва прекалено голямото количество натрий и с това лесно да го коригирам. Когато започнете да използвате приложението, може да се изненадате колко натрий и холестерол има в храната ви. Сканерът за барове е задължителен, той наистина го прави лесен за използване. Понякога може да забележите малка неточност в данните, но нищо сериозно и не се случва често.

Това приложение ми помогна да идентифицирам високия прием на вредни вещества, които може би не очаквате. Натрият беше лесен за проследяване, откъде идваше в прекалено големи количества, и с това лесно се коригираше. Колко натрий и холестерол има в храната ви може да ви изненада, след като започнете да използвате приложението. Сканерът за барове е задължителен, наистина го прави лесен за използване. Понякога може да видите малка неточност в данните, но нищо сериозно и не се случва често.

9. Yazio (Най-добър за проследяване на калории и макроелементи с вградени планове за гладуване и рецепти)

чрез Yazio

Много хора комбинират проследяването на макроелементите с периодичното гладуване, но няколко от тези приложения са отделни. Yazio интегрира и двете функции. Това означава вграден таймер за гладуване заедно с проследяване на макроелементите.

Таймерът за гладуване проследява периодите ви на хранене и гладуване, като ви напомня с известия кога започва или свършва прозорецът ви. Освен това персонализираните планове за хранене предлагат ястия, които отговарят на вашите макроцели и график за хранене.

Yazio е идеален за потребители, които практикуват периодично гладуване и искат подробно проследяване на макронутриентите. Комбинираният подход е по-удобен от използването на отделни приложения.

Най-добрите функции на Yazio

Проследявайте калориите и макронутриентите в един дневник, съчетан с подробни анализи и статистики, които показват прогреса във времето.

Използвайте тракери за периодично гладуване като 16:8 или 5:2 с вградени таймери и поддръжка на планове.

Записвайте теглото, процента на телесните мазнини и други измервания, за да визуализирате тенденциите.

Ограничения на Yazio

Срещат се спорадични проблеми с надеждността на търсенето и въвеждането, при които търсенето на въведени храни може да не работи последователно за някои потребители.

Забележете, че понякога сканирането на баркодове е бавно, което може да създаде затруднения при бързото регистриране на няколко опаковани артикула.

Цени на Yazio

Основни

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Yazio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Yazio?

Един потребител на Google Playstore казва:

Досега ми харесва много. Ако някой има затруднения с ограничителното хранене, това приложение е наистина невероятно. През последната година отслабнах с почти 100 паунда и беше много, много трудно да поддържам теглото си, до такава степен, че понякога се страхувам да ям прекалено много и не броя калориите, затова просто не ям много през деня, а след това може да се натъпча на следващия ден. Вече не е така! Друго голямо предимство е, че в базата данни има всичко. Няма нито една храна, която да съм търсила и да не е там! ОБИЧАМ

Досега ми харесва много. Ако някой има затруднения с ограничителното хранене, това приложение е наистина невероятно. През последната година отслабнах с почти 100 паунда и беше наистина много трудно да поддържам теглото си, до такава степен, че понякога се страхувах да ям прекалено много и не броях калориите, затова просто не ядях много през деня, а след това можеше да се натъпча на следващия ден. Вече не е така! Друго голямо предимство е, че в базата данни има всичко. Няма нито една храна, която да съм търсила и да не е там! ОБИЧАМ

10. Samsung Health (Най-доброто приложение за проследяване на макросите за хора, които вече са част от екосистемата Galaxy)

чрез Samsung Health

Samsung Health предлага макро проследяване като част от цялостна платформа за здраве, която вече е инсталирана на вашето устройство.

Функцията за записване на храната включва база данни с възможност за търсене и скенер за баркодове. Но истинската стойност е интеграцията – вашите данни за храненето се съхраняват заедно с данните за съня, стреса и тренировките от вашия Galaxy Watch, като всичко се синхронизира автоматично.

Samsung Health е подходящо за собствениците на устройства Samsung, които искат унифицирано проследяване на здравето. Проследяването на макронутриентите е функционално, но основно в сравнение със специализираните приложения за хранене.

Най-добрите функции на Samsung Health

Записвайте храненията, закуските, водата и кофеина в една дневна времева линия заедно с вашите здравни записи.

Проследявайте изгорените калории от тренировки и стъпките в същото приложение, за да имате по-пълна представа за приема и разхода на калории.

Присъединете се към предизвикателствата чрез Samsung Health Together за мотивационни цикли, които допълват проследяването на храненето и активността ви.

Ограничения на Samsung Health

Ограничете сканирането на баркодове за регистриране на храна до определени региони.

Версията за iOS може да не разполага с всички функции, които има версията за Android.

Цени на Samsung Health

Включено в устройствата Samsung

Оценки и рецензии за Samsung Health

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Проследявайте макросите си с ClickUp

Най-добрият макро тракер не е най-модерният. Той е този, който тихо се вписва в рутината ви и не превръща проследяването в втора работа.

Ето къде ClickUp работи по различен начин. Вместо да ви налага строга диетична програма, той ви позволява да създадете проста система, базирана на вече съществуващия ви план за седмицата, да следите напредъка си и да го коригирате, когато животът ви стане по-натоварен. Храните, целите, напомнянията и бележките ви са на едно място, така че нищо не се изпуска.

С течение на времето моделите стават по-лесни за забелязване, корекциите се усещат като целенасочени, а не като реактивни, и проследяването престава да бъде нещо, с което „се опитвате да се справите“. То се превръща в част от начина, по който се грижите за себе си.

Започнете безплатно с ClickUp и създайте макро система, която наистина пасва на вашия живот. ✨

Често задавани въпроси

Броячът на калории проследява само общия ви енергиен прием. Макро тракерите разбиват тези калории на протеини, въглехидрати и мазнини, показвайки ви състава на вашата диета.

Повечето макро тракери ви позволяват да запазвате хранения или да копирате записи от предишни дни. Това превръща повтарящото се хранене в предимство за проследяването, тъй като трябва да регистрирате храненето само веднъж и след това можете да използвате записа отново.

Да, приложенията без премиум абонаменти могат да бъдат достатъчно точни за повечето потребители. Основният източник на неточност често са данните, въведени от потребителите в базата данни за храни, затова е добра практика да проверявате въведените данни спрямо етикетите с хранителна информация.

Функциите на изкуствения интелект, като разпознаване на снимки, са удобни за бързи приблизителни изчисления, но като цяло са по-неточни от ръчното въвеждане на проверени данни. Те са чудесни за неформално проследяване, но за прецизни цели е добре да проверите два пъти въведените от изкуствения интелект данни.