10 най-добри алтернативи на Copient AI за екипи през 2026 г.

Copient AI е създаден с една цел: да помага на продавачите да практикуват разговори чрез ролеви игри, задвижвани от изкуствен интелект. Това работи добре за репетиции, но не отговаря на нуждите на повечето екипи по продажбите в ежедневната им работа.

Обучението не съществува изолирано. То трябва да е свързано с реални сделки, реално съдържание и реално изпълнение.

Това ръководство представя 10 алтернативи на Copient AI, от инструменти за обучение и подпомагане, фокусирани върху продажбите, до платформи, които пренасят обучението в реални работни процеси. Ако търсите опции, които надхвърлят симулираните разговори и подпомагат реалната работа на екипите по продажбите, сте на правилното място.

Защо да изберете алтернативи на Copient AI?

Алтернативите на Copient AI са предназначени за екипи по продажбите, които търсят различни подходи за обучение, маркетинг специалисти, които се нуждаят от AI инструменти за писане, или организации, които искат по-широки възможности за AI работни процеси.

Основният проблем е, че Copient AI се фокусира изцяло върху сценарии за ролеви игри в продажбите. Можете да разгледате други опции по няколко основни причини:

Специализирани нужди от обучение: Някои екипи се нуждаят от по-задълбочени анализи, различни методики за обучение или специфични за бранша сценарии за по-ефективно подпомагане на продажбите и виртуална практика.

По-широка интеграция на работния процес: Организациите може да искат AI инструмент за обучение, който се свързва с техните съществуващи инструменти за управление на проекти и Организациите може да искат AI инструмент за обучение, който се свързва с техните съществуващи инструменти за управление на проекти и документация на продажбите , за да се спре превключването на контекста.

Възможности за създаване на съдържание: Маркетинг и съдържателни екипи често се нуждаят от AI помощ при писането на сценарии за репетиции на презентации и справяне с възражения, заедно с или вместо обучение чрез ролеви игри.

Функции за сътрудничество в екип: Много алтернативи предлагат по-добри Много алтернативи предлагат по-добри функции за сътрудничество в екип , за да споделяте обратна връзка, генерирана от AI, да проследявате напредъка в различните отдели и да интегрирате интелигентността на разговорите в ежедневните работни процеси.

Ето кратко резюме, за да започнете:

Алтернативи на Copient AI на един поглед

Ето кратко резюме, за да започнете:

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp ClickUp Brain за контекстуално AI ролево играене и писане, AI Notetaker, Docs интеграция, CRM, автоматизация, Super Agents Екипи, които искат AI-базирани работни процеси в продажбите, свързани с реалното изпълнение (от отделни лица до предприятия) Безплатно завинаги; Налични са платени планове Second Nature AI аватари за ролеви игри на живо, автоматично генерирани сценарии, анализи на представянето, CRM интеграции, многоезична поддръжка Екипи за продажби в големи предприятия, които се нуждаят от реалистично обучение чрез ролеви игри, базирано на изкуствен интелект Персонализирани цени Luster. ai Персонализирани AI профили, обратна връзка за обучение в реално време, прогнозен анализ на пропуските в уменията, разклоняване на сценарии Търговски организации, фокусирани върху персонализирано обучение в голям мащаб Персонализирани цени Pitch Monster Игрифицирани ролеви игри, интерактивни упражнения за презентации, класации, кратки модули за обучение Екипи, които искат високо ангажиращо, игровизирано обучение по продажби Безплатно; Платени планове от 19 $/потребител/месец Yoodli Анализ на речта, откриване на пълнителни думи, обратна връзка за темпото, ролеви игри с много персонажи Индивидуални лица и екипи, които подобряват уменията си за говорене и презентиране Безплатно; Платени планове от 11 $/потребител/месец Количествено измерена AI Анализ на поведението, тестване на съобщения, симулации, базирани на изкуствен интелект, сравнителен анализ на производителността Екипи в големи предприятия, които се нуждаят от данни за продажбите Персонализирани цени Copy. ai Генериране на съдържание с AI, персонализиране на гласа на марката, автоматизация на работния процес, CRM интеграции Маркетинг и GTM екипи, които се нуждаят от AI-управлявани работни потоци за съдържание Безплатно; Платени планове от 29 $/месец Jasper Обучение за гласа на марката, управление на кампании, създаване на мултиформатно съдържание Екипи за съдържателен маркетинг, които се нуждаят от AI писане в мащаб, съобразено с бранда Платени планове от 69 $/потребител/месец Автор Прилагане на стилово ръководство, управление на терминологията, корпоративна сигурност и съответствие Екипи в големи предприятия, които дават приоритет на управлението на марката и спазването на нормативните изисквания Персонализирани цени Writesonic SEO-оптимизирано създаване на съдържание, многоезична поддръжка, GEO функции Маркетолози и създатели, фокусирани върху растеж, основан на търсене Безплатно; Платени планове от 15 $/месец

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на Copient AI, които можете да използвате

Този списък включва както AI инструменти за ролеви игри, които са преки конкуренти на Copient AI, така и AI платформи за работни процеси за екипи, които търсят по-широки възможности. Правилният избор зависи от това дали се нуждаете от специализирана платформа за обучение по продажби или от по-интегрирано решение.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на продажбите с AI и вградено създаване на съдържание)

Управлявайте всичките си документи, проекти, разговори и други на една цялостна платформа с ClickUp.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp замества изолираните ролеви игри с контекстуално AI, което работи в рамките на реални работни процеси по продажбите.

За начало, ClickUp Brain, вграденият AI асистент, може да изпълнява сценарии за ролеви игри, използвайки данни за сделки в реално време, свързани документи, бележки от минали разговори, задачи и CRM полета. Търговските представители могат да го помолят да симулира купувач, да изведе вероятни възражения въз основа на предишни разговори или да усъвършенства презентацията, използвайки точния контекст на сметката, с която работят, а не общ сценарий.

Получавайте незабавни прозрения, предложения и препоръки от този контекстуален AI асистент.

Тези взаимодействия веднага се превръщат в структурирана работа. Резултатите от ролевите игри могат да бъдат превърнати в задачи в ClickUp, коментари или актуализации на документи с една стъпка.

Автоматизациите и супер агентите след това координират изпълнението, като определят собственици, актуализират етапите на сделката, създават последващи действия и прилагат SLA. Вместо да остават изолирани, коучинг прозренията стават част от управляван и проследим работен процес по продажбите.

Създайте Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате задачите от начало до край, без да пишете нито една реда код.

След това вашите наръчници, сценарии, конкурентно позициониране и съдържание за подпомагане се съхраняват в ClickUp Docs като живи документи, пряко свързани със задачи и възможности. Тъй като Docs наследяват разрешенията за работната среда и остават свързани с изпълнението, актуализациите на съобщенията се разпространяват незабавно в активните сделки и обучителните материали.

Всяка разговор, действие и задача може да бъде търсена с AI в ClickUp.

Това ни води до непрекъснатото обучение – AI Notetaker в ClickUp затваря цикъла след живите разговори. Той записва транскрипти, обобщава дискусии, извлича възражения и сигнали за покупка и генерира структурирани действия.

Тези бележки се въвеждат обратно в ClickUp Brain, обогатявайки бъдещите ролеви игри и обучение с реалния език на клиентите, като същевременно автоматично напредват сделките чрез задачи, автоматизации и табла за продажби. Обучението, изпълнението и прозренията остават напълно свързани от начало до край.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество чрез ClickUp Chat : Обсъждайте въпроси за откриване или справяне с възражения директно в чат низове, свързани със сделки, като поддържате разговорите за обучение фокусирани върху реални възможности. : Обсъждайте въпроси за откриване или справяне с възражения директно в чат низове, свързани със сделки, като поддържате разговорите за обучение фокусирани върху реални възможности.

Структурирайте контекста на продажбите с помощта на персонализирани полета: Записвайте подробности като профил на купувача, размер на сделката, повдигнати възражения, ниво на риск или фокус на обучението, като използвате персонализирани полета, за да може ролевите игри и последващите действия да останат в съответствие с реалността на продажбите. Записвайте подробности като профил на купувача, размер на сделката, повдигнати възражения, ниво на риск или фокус на обучението, като използвате персонализирани полета, за да може ролевите игри и последващите действия да останат в съответствие с реалността на продажбите.

Напредвайте в сделката с помощта на статуси: Превърнете резултатите от ролевите игри в ясни следващи стъпки, като напредвате в задачите чрез персонализирани статуси на продажбите, които отразяват етапите на квалификация, проследяване, преговори или сключване на сделката.

Управлявайте възможностите в ClickUp CRM: Проследявайте акаунти, сделки, дейности и собственост в изгледите на ClickUp CRM, така че информацията от обучението да повлияе незабавно на изпълнението на процеса. Проследявайте акаунти, сделки, дейности и собственост в изгледите на ClickUp CRM, така че информацията от обучението да повлияе незабавно на изпълнението на процеса.

Стандартизирайте обучението с шаблони: Използвайте шаблони за задачи, документи и контролни списъци за подготовка на разговори, ролеви игри и прегледи след разговори, за да гарантирате последователно изпълнение на продажбите в целия екип. Използвайте шаблони за задачи, документи и контролни списъци за подготовка на разговори, ролеви игри и прегледи след разговори, за да гарантирате последователно изпълнение на продажбите в целия екип.

Съгласувайте обучението чрез SyncUps: Използвайте структурирани SyncUps за продажби, за да прегледате заедно резултатите от ролевите игри, реалните данни от разговорите и рисковете при сключването на сделки, а след това фиксирайте решенията в задачи, преди да приключи срещата. Използвайте структурирани SyncUps за продажби, за да прегледате заедно резултатите от ролевите игри, реалните данни от разговорите и рисковете при сключването на сделки, а след това фиксирайте решенията в задачи, преди да приключи срещата.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Работете в една среда, в която AI, документи и задачи са свързани по подразбиране, за да елиминирате разпръскването на контекста.

Получете по-релевантни резултати с контекстуална AI помощ от ClickUp Brain, която разбира съдържанието на вашето работно пространство.

Адаптирайте се към различни работни процеси за продажби, маркетинг или операции с гъвкавостта на ClickUp за разнообразните нужди на екипа.

Недостатъци:

Крива на обучение за нови потребители поради богатия набор от функции

Изживяването с мобилното приложение се различава от функционалността на настолния компютър.

Някои разширени функции изискват време за оптимална конфигурация.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски отзив гласи:

ClickUp предлага всички необходими инструменти за изброяване, дефиниране, проследяване и отчитане на работата на всеки етап от процеса на доставка. Това важи независимо дали работите индивидуално, като част от екип или в целия отдел. Кривата на обучение може да бъде относително къса, АКО останете на правилния път, защото широкият набор от функции може да бъде прекалено голям. Освен това, бях впечатлен от подкрепата на екипите по продажби и решения, които ни помогнаха да продължим напред и ни подкрепиха, когато се сблъскахме с предизвикателства.

ClickUp предлага всички необходими инструменти за изброяване, дефиниране, проследяване и отчитане на работата на всеки етап от процеса на доставка. Това важи независимо дали работите индивидуално, като част от екип или в цял отдел. Кривата на обучение може да бъде относително къса, АКО останете на правилния път, защото широкият набор от функции може да бъде прекалено голям. Освен това, бях впечатлен от подкрепата на екипите по продажби и решения, които ни помогнаха да продължим напред и ни подкрепиха, когато се сблъскахме с предизвикателства.

🚀 Предимството на ClickUp: ClickUp BrainGPT е самостоятелен, гласово-ориентиран AI спътник, създаден за начина, по който продажбените екипи действително мислят и се подготвят. Представителите могат да обсъждат презентации, да практикуват справянето с възражения на глас или да репетират устно разговори за откриване на нови клиенти, използвайки Talk-to-Text, докато BrainGPT отговаря с предложения, основани на данни за текущи сделки, документи и история на последните разговори. Всичко, което се генерира, може да се прехвърли директно в задачи, CRM записи или наръчници, превръщайки устната практика в структурирани действия. Това е ролева игра, водене на бележки и подготовка, които се движат със скоростта на разговора, а не на писането. Интегрирайте цялата си работа за по-бързи резултати с ClickUp BrainGPT.

2. Second Nature (Най-доброто за корпоративно обучение по продажби с изкуствен интелект с аватари)

чрез Second Nature

Second Nature предоставя специален „AI треньор“, който използва реалистични, движещи се аватари, за да провежда сесии с ролеви игри на живо с търговски представители. Платформата разшири своя „AI асистент“, за да създава автоматично сложни сценарии, като просто въвеждате линк към продукт, URL адрес на целеви купувач и сайт на конкурент.

Той се отличава от Copient AI чрез своята глобална мащабируемост, поддържайки практиката на 27 езика с локализирани културни нюанси и акценти. Инструментът е напълно съвместим с HIPAA, което го прави предпочитан избор за екипите по продажби в областта на здравеопазването и биологичните науки.

Най-добрите функции на Second Nature

Движещи се AI аватари: Упражнявайте се с реалистични персонажи, които се движат и изразяват реалистично, реагирайки динамично на тона и възраженията на търговския представител.

Автоматичен създател на сценарии: Бързо генерирайте ролеви игри, като предоставите URL адреси за вашите предложения и конкуренти; AI индексира данните, за да създаде контекстуална симулация за минути.

Глобална езикова поддръжка: Създайте единен сценарий за обучение, който AI автоматично адаптира за екипи на 27 различни езика, като гарантира глобална последователност на съобщенията.

Предимства и недостатъци на Second Nature

Предимства

AI аватарите създават практически опит, който отразява реалните продажбени разговори.

Осигурете последователно обучение на разпределени екипи, без да се налага мениджърите да отделят време за всяка сесия.

Подробните анализи помагат да се идентифицират пропуските в уменията и да се проследява подобрението на представителите и екипите.

Недостатъци

Фокусирани специално върху случаи на употреба в продажбите, което ограничава приложимостта им за други отдели.

Изисква първоначално време за настройка, за да конфигурирате сценарии, които съответстват на вашия процес на продажби.

Взаимодействията с аватари може да не улавят всички нюанси на поведението на човешките купувачи.

Цени на Second Nature

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Second Nature

G2: 4,8/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Second Nature?

Един потребителски коментар гласи:

Оценявам възможността да практикувам с AI толкова, колкото ми е необходимо. Това ми помогна да разбера скриптовете.

Оценявам възможността да практикувам с AI толкова, колкото ми е необходимо. Това ми помогна да разбера скриптовете.

3. Luster. ai (Най-доброто за персонализирано AI обучение в голям мащаб)

Luster. ai се позиционира като платформа за „предсказуемо подпомагане“, която идентифицира пропуските в уменията, преди те да се отразят на приходите. Докато много инструменти за продажби се фокусират върху общо ролево играене, Luster използва собствена дискурсна машина, за да създава хиперреалистични симулации, пригодени към конкретни размери на сделки, индустрии и профили на купувачи.

Неговите възможности включват „EchoIQ“, който анализира реалното поведение на клиентите по време на разговори, за да установи дали обучението се прилага на практика. Luster. ai отива отвъд простата практика и преминава към проактивно „предписно“ обучение, предлагайки конкретни упражнения въз основа на предстоящите срещи в календара на търговския представител.

Най-добрите функции на Luster. ai

Персонализирани AI персонажи: Създайте AI персонажи, които представляват вашите конкретни типове купувачи, с познания за индустрията и реалистични модели на разговор.

Обратна връзка в реално време: Представителите получават насоки по време на разговорите относно темпото и избора на думи, което ускорява обучението.

Логика на разклоняване на сценарии: Разговорите се адаптират въз основа на отговорите на представителите, създавайки множество потенциални пътища, за да се поддържа интереса към обучението.

Предимства и недостатъци на Luster. ai

Предимства:

Силно персонализирани сценарии за обучение: Създайте практически опит, който точно съответства на вашата методология за продажби.

Незабавната обратна връзка ускорява развитието на уменията: Коучингът в реално време помага на търговските представители да се подобряват по-бързо, отколкото прегледите след сесията.

Адаптивна трудност: AI регулира сложността на сценария въз основа на представянето на представителите.

Недостатъци:

Създаването на персонализирани сценарии изисква предварителна инвестиция на време и експертиза.

Може да се наложи непрекъснато усъвършенстване, тъй като продуктите и пазарите се развиват.

По-малка потребителска общност в сравнение с по-утвърдените платформи

Цени на Luster. ai

Персонализирани цени

Luster. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Luster. ai?

Един потребителски отзив гласи:

С Luster търговските представители могат да практикуват нови умения, разговори и отговори на възражения в нискорискова, хиперреалистична среда. Това им позволява да получат повече „удари“ и да получат обратна връзка в реално време от AI. Търговските представители придобиха увереност и оцениха реалистичния характер на сценариите. Нашите търговски лидери също обичат Luster, защото им позволява бързо да оценят уменията на своя екип и да бъдат целенасочени в обучението си, без да им се налага да слушат огромно количество живи или записани разговори.

С Luster търговските представители могат да практикуват нови умения, разговори и отговори на възражения в нискорискова, хиперреалистична среда. Това им позволява да получат повече „удари“ и да получат обратна връзка в реално време от AI. Търговските представители придобиха увереност и оцениха реалистичния характер на сценариите. Нашите търговски лидери също обичат Luster, защото им позволява бързо да оценят уменията на своя екип и да бъдат целенасочени в обучението си, без да им се налага да слушат огромно количество живи или записани разговори.

📮ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Запознайте се с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминираха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

4. Pitch Monster (Най-доброто за игрови преживявания при обучението по продажби)

чрез Pitch Monster

Pitch Monster се фокусира върху философията, че „активността не е равнозначна на способност“. Вместо периодично дългосрочно обучение, той предоставя среда за ролеви игри с висока честота, в която представителите могат да правят грешки без риск и да се повтарят бързо.

Платформата е усъвършенствала своя AI, за да действа като „Sales Grammarly“, предоставяйки езикови предложения в реално време, за да помогне на търговските представители да елиминират клишетата и да подобрят темпото на разговора си по време на практиката.

В сравнение с Copient AI, тя предлага дълбока персонализация на профилите на купувачите, което позволява на мениджърите да симулират конкретни нива на „трудност“ и нетърпеливи ICP (идеални клиентски профили). Този преход към хиперреалистични симулации с богат контекст помага да се преодолее разликата между „практиката“ и рискованата реалност на живите разговори за откриване.

Най-добрите функции на Pitch Monster

Обучение чрез игри: Класациите и значките превръщат обучението в състезателна дейност, която мотивира представителите да практикуват по-често.

Кратки обучителни модули: Къси, целенасочени практически сесии, които се вписват в празнините в работния ден на търговците, позволявайки смислена практика за минути.

Интерактивна практика за представяне: Търговските представители записват себе си, докато представят елементите на презентацията, и получават обратна връзка от AI за представянето и посланията.

Предимства и недостатъци на Pitch Monster

Предимства:

По-висока ангажираност в обучението: Геймификацията мотивира екипите по продажбите да практикуват по-последователно.

Гъвкаво планиране: Кратките модули позволяват на търговските представители да се обучават по време на естествените почивки, без да прекъсват времето за продажби.

Конкурентна мотивация: Класации и отборни предизвикателства създават социална отговорност.

Недостатъци:

Геймификацията може да не е подходяща за всички типове личности или организационни култури.

По-малко всеобхватни от платформите, фокусирани върху пълна симулация на разговори

Изисква усилие от страна на мениджъра, за да се поддържа конкурентното предимство във времето.

Цени на Pitch Monster

Безплатно

Премиум: 19 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pitch Monster

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Pitch Monster?

Един потребителски отзив гласи:

Новите служители са готови за разговори още през третата седмица. Използваме кратки, реалистични сценарии, AI треньор и табло с резултати (сега топ 10), за да стимулираме практиката. Администрирането е лесно: свързваме се от нашата LMS, хостваме проста SharePoint начална страница и проследяваме използването/подобрението. Потребителският интерфейс се подобрява постоянно, услугата е стабилна, а Success/Support са бързи и полезни.

Новите служители са готови за разговори още през третата седмица. Използваме кратки, реалистични сценарии, AI треньор и табло с резултати (сега топ 10), за да стимулираме практиката. Администрирането е лесно: свързваме се от нашата LMS, хостинг на проста SharePoint начална страница и проследяваме използването/подобрението. Потребителският интерфейс се подобрява постоянно, услугата е стабилна, а Success/Support са бързи и полезни.

⚡️ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за продажбени стратегии, които ще оптимизират вашия процес на продажби

5. Yoodli (Най-подходящ за индивидуално обучение по говорене и презентационни умения)

чрез Yoodli

Yoodli е AI треньор по говорене, който се фокусира върху механиката на комуникацията, темпото, думите за запълване и езика на тялото, а не само върху скрипта за продажби.

Той е дълбоко интегриран с Salesforce, което позволява на търговските представители да стартират ролеви игри директно от отворена възможност. Инструментът въведе и „Ролеви игри с много персонажи“, които позволяват на потребителите да практикуват пред AI панел от заинтересовани страни, за да симулират сложни решения за покупка, взети от комитет.

Като алтернатива на Copient AI, тя действа като частна „батинг кейдж“, където представителите могат да експериментират без надзор от мениджъра. Докато Copient често се използва за сертифициране отгоре-надолу, Yoodli често се използва от индивидуални сътрудници като инструмент за личностно развитие, за да усъвършенстват своето изпълнителско присъствие и представяне по време на живи разговори в Zoom или Google Meet.

Най-добрите функции на Yoodli

Анализ на речта и обратна връзка: AI анализира записите, за да идентифицира излишни думи, проблеми с темпото и проблеми с яснотата.

Проследяване на запълващите думи: Подробното проследяване на конкретни запълващи думи във времето помага на потребителите да видят подобрение и да идентифицират устойчиви навици.

Анализ на темпото и времето: обратната връзка за скоростта на говорене помага на презентаторите да намерят подходящия ритъм за своето съдържание.

Предимства и недостатъци на Yoodli

Предимства:

Обективна обратна връзка за представянето: AI анализа премахва субективността на човешката обратна връзка относно стила на говорене.

Безплатен достъп: Индивидуалните потребители могат да ползват основните функции без одобрение от организационния бюджет.

Приложимо и извън продажбите: Полезно за всякакви ситуации, в които се говори, включително презентации и срещи.

Недостатъци:

Фокусира се върху механиката на доставката, а не върху стратегията за разговор или качеството на съдържанието.

Не симулира интерактивни разговори или отговори на купувачите.

По-малко полезно за екипи, които се нуждаят от практикуване на сценарии, специфични за продажбите.

Цени на Yoodli

Безплатно

Pro: 11 $/потребител на месец

Разширено: 28 $/потребител на месец

Екип и предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Yoodli

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Yoodli?

Един потребителски отзив гласи:

Yoodli позволява на продавачите да водят разговори в реално време с AI аватари, създадени въз основа на нашите реални личности и възражения. Това е изключително полезно за сертифициране на представителите по отношение на нови презентации, разговорни техники и пускане на продукти на пазара. Практиката изглежда автентична, а екипите за подкрепа получават точни данни за представянето, темпото, излишните думи, яснотата, както и критерии за успех/неуспех и тенденции, за да се фокусират върху обучението там, където е необходимо.

Yoodli позволява на продавачите да водят разговори в реално време с AI аватари, създадени въз основа на нашите реални личности и възражения. Това е изключително полезно за сертифициране на търговски представители по отношение на нови презентации, разговорни техники и пускане на продукти на пазара. Практиката изглежда автентична и екипите за подпомагане получават точни данни за представянето, темпото, изразните средства, яснотата, както и критерии за успех/неуспех и тенденции, за да се фокусират върху обучението там, където е необходимо.

6. Quantified AI (Най-доброто за анализи на продажбите, базирани на данни)

чрез Quantified AI

Quantified AI използва поведенчески анализи, за да декодира специфичните комуникационни модели, които водят до успешни резултати в продажбите.

За разлика от Copient AI, която се фокусира върху предоставянето на платформа за обща практика, Quantified използва подход „Success Blueprint“ (План за успех), като анализира най-добре представящите се служители, за да създаде симулации, които обучават останалата част от екипа да възпроизвежда тези успешни поведения.

Платформата наскоро интегрира усъвършенствани показатели за „емоционална интелигентност“, които оценяват представителите по отношение на емпатия, изграждане на доверие и взаимоотношения.

Количествено измерваната AI е особено предпочитана в силно регулирани индустрии като фармацевтичната и финансовите услуги, защото предоставя обективни, подкрепени с данни доказателства за „готовност“, които премахват пристрастията на мениджърите от процеса на сертифициране.

Най-добрите функции на Quantified AI

Анализ на поведението: Платформата използва анализ на поведението, за да идентифицира какво отличава най-добре представящите се служители от средностатистическите представители.

Тестване на съобщения: Тествайте различни подходи за представяне и предложения за стойност, за да определите кои версии се представят най-добре.

Симулации, задвижвани от AI: Практическите сценарии генерират подробни данни за представянето, които се използват в организационните анализи.

Количествено измерени предимства и недостатъци на AI

Предимства:

Решения за обучение, основани на данни: Аналитиката помага на мениджърите да фокусират времето за обучение върху поведения, които оказват влияние върху резултатите от продажбите.

Оптимизиране на съобщенията: Възможностите за тестване помагат на организациите да усъвършенстват своя подход към продажбите въз основа на доказателства.

Информация на ниво предприятие: Агрегираните данни разкриват модели, които индивидуалните сесии за обучение могат да пропуснат.

Недостатъци:

Фокусът върху предприятията може да не е подходящ за по-малките екипи по продажбите.

Изисква достатъчен обем данни, за да генерира значими прозрения.

Внедряването може да изисква значителни усилия за управление на промените.

Количествено изчислени цени за AI

Персонализирани цени

Количествено измерени AI рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Quantified AI?

Един потребителски отзив гласи:

Quantified, стартиращ бизнес, фокусиран върху технологиите за обучение в продажбите, пусна нова платформа, която използва AI, за да симулира разговори за продажби и да предоставя обучение на търговските представители. Целта на платформата на Quantified е да направи обучението в продажбите по-ефективно и ефикасно. Мощните бизнес анализи и възможности за продажби на софтуера, задвижвани от AI, позволяват висока производителност и гъвкавост.

Quantified, стартиращ бизнес, фокусиран върху технологиите за обучение в продажбите, пусна нова платформа, която използва AI, за да симулира разговори за продажби и да предоставя обучение на търговските представители. Целта на платформата на Quantified е да направи обучението в продажбите по-ефективно и ефикасно. Мощните бизнес анализи и възможности за продажби на софтуера, задвижвани от AI, позволяват висока производителност и гъвкавост.

7. Copy. ai (Най-доброто за генериране на AI съдържание и автоматизация на маркетинговия работен процес)

Copy. ai е всеобхватна „GTM AI платформа“, която отива отвъд простото копирайтинг, за да организира целия работен процес по пускането на пазара.

Той се фокусира върху изпълнението на продажбения цикъл с голям обем – от автоматизирано проучване на потенциални клиенти до генериране на хипер-персонализирани контакти в голям мащаб. Специализираният „Content Agent Studio” на инструмента позволява на екипите да създават автономни агенти, които могат да проучват последните финансирания на потенциалните клиенти или тяхната активност в LinkedIn и да изготвят персонализирано представяне, още преди представителят да отвори пощенската си кутия.

Вместо да действа като самостоятелен тренировъчен силоз, Copy. ai се интегрира директно с CRM системи като Salesforce и HubSpot, за да автоматизира „предварителната работа“ и „следващата работа“ по сделката. Това го прави предпочитан избор за екипи, които искат да елиминират ръчните административни задачи и да поддържат последователен глас на марката във всеки дигитален канал за контакт.

Най-добрите функции на Copy. ai

Готови шаблони за съдържание: Достъп до шаблони за имейли, публикации в социални медии и блогове, за да ускорите създаването на съдържание.

Персонализиране на гласа на марката: Обучете AI с Обучете AI с примери и стил на гласа на вашата марка , така че генерираното съдържание да звучи последователно.

Автоматизация на работния процес: Създайте автоматизирани работни процеси за съдържание, за да се справяте с повтарящи се задачи като генериране на социални вариации или създаване на чернови на имейли.

Предимства и недостатъци на Copy. ai

Предимства:

Бързо създаване на съдържание: Създавайте бързо първи чернови за широка гама от типове съдържание.

Разнообразие от шаблони: Обширната библиотека с шаблони покрива най-често срещаните нужди от маркетингово съдържание.

Наличност на безплатен пакет: Екипите могат да тестват платформата и да генерират ограничено съдържание без финансови ангажименти.

Недостатъци:

Генерираното съдържание обикновено изисква редактиране и усъвършенстване от човек.

Не е предназначен за практикуване на продажбени разговори или ролеви игри.

Обучението за гласа на марката изисква първоначална инвестиция в настройка.

Цени на Copy. ai

Безплатно

Pro: 29 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (65+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Един потребителски отзив гласи:

– Хубав AI инструмент за генериране на съдържание като блогове, публикации в социални мрежи, имейли и др. – Лесен за навигация за начинаещи и като цяло прост потребителски интерфейс с обширна библиотека от шаблони – Поддържа много езици – Основен, но ефективен текстов редактор, подобен на Google doc, който ви държи в екосистемата на Copy. ai – Полезен за маркетолози

– Хубав AI инструмент за генериране на съдържание като блогове, публикации в социални мрежи, имейли и др. – Лесен за навигация за начинаещи и като цяло прост потребителски интерфейс с обширна библиотека от шаблони – Поддържа много езици – Основен, но ефективен текстов редактор, подобен на Google doc, който ви държи в екосистемата на Copy. ai – Полезен за маркетолози

8. Jasper (Най-доброто решение за AI съдържание, съобразено с бранда, в голям мащаб)

чрез Jasper AI

Създаденото от AI съдържание звучи общо и не е в стила на вашата марка, което изисква значителна редакция, за да съответства на гласа на вашата компания. Времето, спестено от AI, се губи в процеса на редактиране, а непоследователният брандинг обърква клиентите.

Jasper е AI платформа за съдържание, предназначена за маркетингови екипи, които трябва да поддържат последователност на марката в големи обеми съдържание. Това е една от най-добрите алтернативи на ChatGPT за маркетолози. С обучението за гласа на марката, AI-генерираното съдържание се привежда в съответствие с вашия стил още от първия чернови вариант, като осигурява последователност и спестява значително време за редактиране.

За разлика от Copient AI, който се фокусира върху вербално и симулационно обучение за търговски представители, Jasper се фокусира върху „омниканалното“ предаване на посланието на марката, като гарантира, че всеки елемент от продажбените материали, от поредици от имейли до презентации, се придържа към единен тон.

Има и „Jasper IQ“ – контекстуален център, който абсорбира специфичните данни и стилови ръководства на вашата компания, за да елиминира общите, „роботизирани“ резултати, които често се срещат в стандартните LLM.

Най-добрите функции на Jasper

Обучение за гласа на марката: Качете съществуващо съдържание и стилови ръководства, за да обучите Jasper на уникалния глас на вашата марка.

Управление на кампании: Създайте Създайте план за продажби и съдържание за цялостни маркетингови кампании в рамките на единно работно пространство.

Създаване на съдържание в различни формати: Създавайте съдържание за статии, публикации в социални медии и имейл кампании от една и съща платформа.

Предимства и недостатъци на Jasper

Предимства:

Силна последователност на марката: Гласовото обучение създава съдържание, което звучи по-автентично и в съответствие с марката.

Функции за сътрудничество в екип: Създадени за работните процеси на маркетинговия екип с възможности за споделяне и одобрение.

Цялостно покритие на съдържанието: обработва повечето видове маркетингово съдържание в рамките на една платформа.

Недостатъци:

Фокусирани върху маркетинговото съдържание, а не върху обучението по продажби или практикуването на разговори

Крива на обучение за максимално използване на възможностите на платформата

Цени на Jasper

Pro: 69 $/потребител на месец

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1260 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1850 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Един потребителски отзив гласи:

Jasper е много лесен и ефективен инструмент за създаване на кратки и запомнящи се рекламни текстове, които могат да стимулират продажбите, както и за изпращане на имейли и съобщения в LinkedIn. Инструментът може да генерира оригинално съдържание с по-личен подход. Функцията за подобряване на съдържанието на Jasper е идеална за пренаписване на текстове според очакваните от нас резултати.

Jasper е много лесен и ефективен инструмент за създаване на кратки и запомнящи се рекламни текстове, които могат да стимулират продажбите, както и за изпращане на имейли и съобщения в LinkedIn. Инструментът може да генерира оригинално съдържание с по-личен подход. Функцията за подобряване на съдържанието на Jasper е идеална за пренаписване на текстове според очакваните от нас резултати.

9. Writer (Най-подходящ за управление на корпоративната марка и съответствие с нормативните изисквания)

чрез Writer

Writer работи като алтернатива на Copient AI за екипи, които се интересуват по-малко от ролеви игри и повече от контрол. В големи, регулирани организации, съдържанието за продажби и подпомагане често се забавя в циклите на правна проверка, като екипите ръчно проверяват езика, твърденията и тона спрямо правилата на марката. Това забавя обучението, въвежда риск и затруднява мащабирането на последователни съобщения.

Като платформа за писане с изкуствен интелект за предприятия, Writer е изградена около управлението. Тя автоматично налага гласа на марката, терминологията и правилата за съответствие при създаването на съдържание, като помага на екипите да генерират скриптове за продажби, материали за подпомагане и текстове за клиенти, които са съгласувани и готови за преглед по подразбиране.

За организации, в които скоростта и последователността на одобряването са по-важни от практиката на разговор, Writer предлага алтернатива на Copient AI, която поставя на първо място съответствието с изискванията.

Най-добрите функции на Writer

Прилагане на стилово ръководство: Платформата автоматично проверява съдържанието спрямо стиловото ръководство на вашата организация и отбелязва несъответствията.

Управление на терминологията: Дефинирайте одобрени термини и забранени фрази, които се прилагат във всички съдържания.

Сигурност на предприятието: Съответствие с SOC 2 и контрол на достъпа на ниво предприятие, подходящи за организации със строги изисквания за сигурност.

Предимства и недостатъци на Writer

Предимства:

Силни възможности за управление: Автоматизираното прилагане на стил и терминология поддържа последователност.

Съответствие с нормативните изисквания: Сертификатите за сигурност и практиките за обработка на данни отговарят на изискванията на регулираните индустрии.

Мащабируемо в цялото предприятие: Създадено за големи организации с разпределени нужди от създаване на съдържание.

Недостатъци:

Фокусът върху предприятията е по-малко подходящ за малки екипи или индивидуални потребители.

Не е предназначен за обучение по продажби или практикуване на разговори.

Функциите за управление изискват предварителна инвестиция в конфигурация.

Цени за писатели

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на автори

G2: 4,3/5 (105+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Writer?

Един потребителски отзив гласи :

Това, което най-много ценя в Writer, е как поддържа последователността в писането ми, без да ми дава усещането, че се боря с инструмента. След като стиловият наръчник е настроен, той ме насочва внимателно към подходящия тон, предпочитаната терминология и гласа на марката, докато пиша, почти като че ли редактор седи до мен. Предложенията в реално време са ясни и полезни и не се налага да превключвам между приложения, за да коригирам езикови или яснота грешки. Това спестява време, елиминира многократното редактиране и прави писането на екипа по-съгласувано и професионално.

Това, което най-много ценя в Writer, е как поддържа последователността в писането ми, без да ми дава усещането, че се боря с инструмента. След като стиловият наръчник е настроен, той ме насочва внимателно към подходящия тон, предпочитаната терминология и гласа на марката, докато пиша, почти като че ли редактор седи до мен. Предложенията в реално време са ясни и полезни и не се налага да превключвам между приложения, за да коригирам езикови или яснота грешки. Това спестява време, елиминира многократното редактиране и прави писането на екипа по-съгласувано и професионално.

🎥 Научете как да използвате AI агенти за продажби. Гледайте това видео.

10. Writesonic (Най-доброто за гъвкаво AI писане с фокус върху SEO)

чрез Writesonic

Writesonic е многофункционален AI инструмент за писане с особена сила в създаването на SEO-оптимизирано съдържание. С този инструмент вашето съдържание се създава с оглед на класирането в търсачките от самото начало, подобрявайки органичната производителност, без да е необходим отделен SEO инструмент.

Докато Copient AI се фокусира върху вътрешното развитие на уменията за продажби, Writesonic се фокусира върху външния пазарен растеж и доминиране в търсенето. Платформата е пионер в „Generative Engine Optimization“ (GEO), което помага на марките да следят как се споменават в AI инструменти за търсене като Perplexity, ChatGPT и AI Overviews на Google.

Това го прави предпочитан избор за маркетингови и търговски екипи, които се нуждаят от създаване на висококачествено, лесно откриваемо съдържание в текстови, аудио и разговорни интерфейси, без да се налага да управляват множество несвързани абонаменти.

Най-добрите функции на Writesonic

Създаване на SEO-оптимизирани статии: Създавайте дълги текстове с вградени SEO съображения, като интегриране на ключови думи и оптимизация на структурата.

Създаване на многоезично съдържание: Генерирайте съдържание на няколко езика за организации, обслужващи международни пазари.

Разнообразни типове съдържание: Работете с всичко – от блог публикации и целеви страници до описания на продукти – в рамките на една платформа.

Предимства и недостатъци на Writesonic

Предимства:

SEO интеграция: Вградената оптимизация за търсене помага на съдържанието да се представя по-добре, без да е необходима отделна SEO експертиза.

Езикова гъвкавост: Поддръжката на много езици опростява създаването на международно съдържание.

Безплатен достъп: Екипите могат да тестват възможностите и да създават ограничено съдържание без ангажимент за бюджет.

Недостатъци:

SEO предложенията може да не съответстват на всички стратегии за съдържание или целеви аудитории.

Не е предназначен за обучение по продажбени разговори или ролеви игри.

Качеството на генерираното съдържание варира и обикновено изисква редактиране.

Цени на Writesonic

Lite (малък екип): 15 $/месец

Стандартен: 99 $/месец

Професионална версия: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Writesonic

G2: 4,7/5 (2029+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (2102+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Writesonic?

Един потребителски отзив гласи:

Обичам лесния достъп до тази платформа. Функциите, които предлага тази платформа, са много подходящи за работа в областта на маркетинга и продажбите. Тя помага при поддържането на съдържанието. Нейният AI асистент за писане помага много за подобряване на качеството на работата, като същевременно е ефективен при изпълнението на задачите. Функцията й за SEO и работния процес на съдържанието е невероятна.

Обичам лесния достъп до тази платформа. Функциите, които предлага тази платформа, са много подходящи за работа в областта на маркетинга и продажбите. Тя помага при поддържането на съдържанието. Нейният AI асистент за писане помага много за подобряване на качеството на работата, като същевременно е ефективен при изпълнението на задачите. Функцията й за SEO и работния процес на съдържанието е невероятна.

Опитайте ClickUp: най-добрата алтернатива на Copient AI

Обмислете дали се нуждаете от специализирани ролеви игри за продажби, по-широки възможности за AI съдържание или конвергентно работно пространство, което комбинира AI с управление на проекти и документация, като ClickUp.

Подходящата алтернатива на Copient AI зависи от това дали трябва да коригирате симптом – като практикуване на разговори или писане на съдържание – или основния проблем на разрастването на работата, който Converged AI Workspace е проектиран да реши. С напредъка на AI най-ценните инструменти ще бъдат тези, които интегрират помощта директно там, където се извършва работата, като намаляват разрастването на контекста, което забавя екипите.

Екипите, които са готови да внедрят AI в целия си работен процес, могат да започнат безплатно с ClickUp.

Често задавани въпроси за алтернативите на Copient AI

Copient AI е платформа за обучение по продажби, която използва ролеви разговори, задвижвани от изкуствен интелект, за да помогне на търговските представители да практикуват презентации и да подобрят комуникационните си умения в симулирани взаимодействия с купувачи.

Инструментите за ролеви игри с AI се фокусират специално върху симулиране на разговори за практика, докато платформите за AI работни потоци като ClickUp интегрират AI възможностите директно в управлението на проекти и документацията, свързвайки AI помощта с реалната работа.

Да, платформите за AI работни потоци подкрепят обучението, като ви помагат да създавате документация като наръчници и ръководства за обучение, да генерирате съдържание за обучителни материали и да сътрудничите с екипа си, въпреки че не предлагат специална симулация на ролеви игри.