Как да използвате Grok за стратегия за създатели

Вие сте създател на съдържание и чувствате натиска да бъдете постоянно в крак с тенденциите?

Това може да е трудно за управление и вие не сте сами! Ако създавате съдържание за прехрана, трябва да публикувате редовно и да запазите непокътнат гласа на вашата марка. Това е много за управление, когато средният потребител на социални медии прекарва 2 часа и 23 минути на ден в социалните платформи.

AI инструменти като Grok AI могат да ви помогнат да поддържате тази честота, без да превръщате творческия си работен процес в рутинна задача, като ви помагат с вашата стратегия за създаване на съдържание.

В този наръчник ще обсъдим как можете да използвате Grok за стратегия за създатели и ще разгледаме някои съвети и трикове за ефективно използване на Grok.

Какво е Grok и защо е полезно за създателите?

Grok е AI асистент, който е част от xAI на Илон Мъск. Можете да го използвате в X (по-рано Twitter) и в уеб и мобилните приложения на Grok. Най-често Grok се използва за обобщаване на X публикации и предоставяне на допълнителна информация на потребителите.

Grok също отговаря на въпроси, предлага идеи и ви помага да работите по сложни теми. Може също да извършва анализ на настроенията и да генерира съдържание за вас с хумористичен тон.

Истинското предимство на Grok за създателите е неговата скорост и контекст. Grok може да търси X публични публикации и да извършва търсене в интернет в реално време. Поради това Grok е полезен, когато планирате съдържание около актуални теми и тенденции.

За създателите на съдържание това е важно, защото процесът на създаване на съдържание често започва с един въпрос: „На какво обръщат внимание хората тази седмица?”

🧠 Знаете ли, че... Думата „ Grok ” произхожда от научнофантастичен роман от 1961 г., където означава дълбоко и интуитивно разбиране на нещо.

Шаблонът за план за съдържание на ClickUp ви помага да организирате, приоритизирате и проследявате създаването и промотирането на съдържание на едно място, за да не пропуснете възможност или краен срок.

Предимства на използването на Grok за стратегия за съдържание

Ето няколко предимства на използването на Grok за вашата стратегия за съдържание:

Откриване на тенденции : Откривайте по-бързо актуалните теми, като използвате Grok AI с данни в реално време и уеб търсене в реално време.

Гледни точки на аудиторията : Превърнете текущите разговори в гледни точки, които отговарят на вашата целева аудитория и целите за ангажираност на аудиторията.

По-бързо генериране на идеи : Генерирайте идеи за блогове, публикации в социалните медии и рекламни текстове, без да забавяте процеса на създаване на съдържание.

По-ясни обяснения : обяснете сложни теми с прости думи, за да не се откаже аудиторията ви.

Бързина при написването на чернови : Напишете първите чернови по-бързо, а след това използвайте последващите стъпки, за да усъвършенствате гласа и структурата на вашата марка.

По-релевантни резултати : Получавайте отговори от Grok въз основа на това, което хората публикуват на платформата X (по-рано Twitter), а не само обща информация.

Запис без ръце: Използвайте гласовия режим, когато искате бързи отговори, докато ходите, пътувате или събирате идеи. : Използвайте гласовия режим, когато искате бързи отговори, докато ходите, пътувате или събирате идеи.

💡 Съвет от професионалист: Направете умишлено два чернови варианта. Помолете Grok да напише един вариант в „забавен стил“, който добавя хумор, а след това и вариант в „обичаен стил“, който остава директен. Запазете същата идея. Проверете кой вариант пасва по-добре на вашата марка и вашата аудитория.

Как да използвате Grok за планиране на съдържание?

Планирането и стратегията са две области, в които AI инструментите ви спестяват най-много време. Ако искате да извлечете максимална полза от Grok AI, трябва да използвате инструмента, за да започнете да планирате съдържанието си, преди да започнете да пишете. Ето няколко начина да използвате Grok за планиране на съдържание:

1) Задайте вашите входни данни (така Grok няма да се налага да гадае)

Дайте на Grok кратко резюме:

Вашата ниша и аудитория

Платформата (X акаунт, Instagram, LinkedIn, YouTube и др.)

Вашата цел за съдържанието (обхват, потенциални клиенти, общност, продажби)

Правилата на вашата марка (тон, думи, които да избягвате, стил на CTA)

📌 Пример за подсказка „Grok, аз съм самостоятелен създател в областта на финтех образованието. Моята целева аудитория са анализатори в началото на кариерата си в Индия. Създайте 14-дневна стратегия за съдържание, използвайки актуалните тенденции, с 1 дългоформатно съдържание на седмица и ежедневни публикации в социалните медии. Поддържайте директен, любознателен и практичен тон. ”

чрез Grok

2) Използвайте Grok за откриване на тенденции, след което филтрирайте според вашата ниша.

Grok може да използва данни в реално време от публични публикации и уеб търсения в X. Това е полезно, когато имате нужда от бърз преглед на това, което хората обсъждат в момента. Помолете Grok да извлече актуалните теми, а след това наложете приоритет:

„Кои 5 тенденции са най-релевантни за моята ниша и защо?“

„Коя тенденция мога да притежавам с уникална гледна точка?“

чрез Grok

3) Превърнете тенденциите в календар, който можете да изпълните

След като Grok изброи актуалните теми, помолете го да:

Създайте основни теми

Предлагайте седмични теми

Създавайте различни типове публикации (низове, карусели, кратки видеоклипове, на живо, бюлетини)

Създайте лек график

Как да използвате Grok за създаване на съдържание?

Когато създавате съдържание, Grok работи най-добре, когато го третирате като сътрудник и работите с него чрез подходящи процеси. Ето няколко стъпки, които можете да следвате, за да създадете добри първи чернови с Grok:

1. Използвайте Grok за първите чернови, които можете да оформите

Помолете Grok да създаде:

Хукове и скрол-стопери за социалните медии

„3 ъгъла“ чернови, за да можете да изберете най-добрия

Къси сценарии и надписи

Идеи и наброски за блог за дългоформатно съдържание

Вариации на рекламни текстове за оферти, привличане на потенциални клиенти или пускане на нови продукти

📌 Пример за работен процес (повторяем): Попитайте Grok за 10 идеи Изберете 2 идеи и попитайте за 3 заглавия за всяка от тях. Изберете 1 заглавие и помолете Grok да напише чернова на публикацията. Помолете за последващи действия: опции за CTA, хаштагове (ако е уместно), алтернативни тонове.

2. Забавен режим срещу обикновен режим (използвайте го като инструкция за подсказване)

Това съответства на позиционирането на Grok като асистент, който може да поддържа остроумие, като същевременно е полезен. Дори ако вашият потребителски интерфейс не показва превключвател, все пак можете да управлявате тона:

„Отговаряйте в забавен режим и добавяйте хумор. ” (чудесно за заглавия, меми, закачлив тон на марката)

„Отговаряйте в редовен режим с бързи отговори и без шеги. ” (отлично за обобщения на проучвания, структура, яснота)

Как да използвате Grok за оптимизиране на производителността

Grok няма да знае по магичен начин вашите аналитични данни, освен ако не му предоставите такива.

Но след като въведете показателите, той може бързо да направи истинско стратегическо планиране. Ето някои процеси, които можете да следвате, за да помогнете на Grok да изчисли и оптимизира ефективността на вашата стратегия за съдържание:

1) Поставете последните си 10 публикации и резултатите

Включете следното:

Публикувайте текст

Тема

Формат

Впечатления, харесвания, коментари, запаметявания, кликвания

Вашите собствени бележки (какво ви се е струвало лесно и какво – насилствено)

📌 Примерна подсказка „Grok, ето последните ми 10 публикации с показатели. Направи стратегически анализ: идентифицирай модели, обясни какво е довело до ангажираността на аудиторията и предложи 5 експеримента за следващата седмица.“

чрез Grok

2) Поискайте подобрения, специфични за платформата

В X : Помолете Grok за по-стегнати формулировки, по-добри начални изречения, по-силни продължения.

В Instagram: Поискайте структура на карусел и копие за всеки слайд

В LinkedIn: Поискайте по-силно формулиране на гледната точка и сигнали за достоверност.

чрез Grok

Супер агентите са персонализирани и могат да поемат много специфични работни процеси за вас с минимална конфигурация

3) Използвайте Grok, за да решите „какво да тествате след това“

Попитайте за следното:

Две версии на един и същ пост (противоречива срещу неутрална)

Експерименти с CTA

Хипотези за времето на публикуване

Идеи за групиране на теми

чрез Grok

Най-добрите подсказки на Grok за творци

Можете да използвате тези подсказки като шаблони за съдържание, които могат да се използват многократно. Заменете ги с вашата ниша, глас на марката и платформа.

⏭️ Подсказка 1: „Grok, избройте 15 актуални теми в моята ниша, след което ги подредете според потенциалната им стойност за моята аудитория. ”

чрез Grok

Предимство: С тази подсказка получавате бърз преглед на актуалните теми. След това Grok AI ви предоставя класиран списък, от който да изберете публикации, които отговарят на вашата целева аудитория и стратегия за съдържание.

⏭️ Подсказка 2: „Обяснете тази тенденция с прости думи, а след това ми дайте 5 противоположни гледни точки, които мога да публикувам в X. ”

чрез Grok

Предимство: Това ви помага да откриете какво хората повтарят и къде са пропуските. Получавате и гледни точки, които можете да превърнете в публикации в социалните медии на различни платформи.

⏭️ Подсказка 3: „Генерирайте идеи: 20 идеи за публикации за следващите 30 дни, разделени по теми: образование, мнения и зад кулисите. ”

чрез Grok

Предимство: Grok ви предоставя и чисти входни данни за дълго съдържание.

⏭️ Подсказка 4: „Напишете 5 заглавия за тази тема. Напишете 2 в забавен стил и 3 в обичаен стил.”

чрез Grok

Предимство: Получавате повече опции за тестване, така че можете да подобрите ангажираността на аудиторията с по-малко усилия.

Задание 5: „Създайте стратегия за съдържание за няколко платформи: X, Instagram и LinkedIn. Една и съща основна идея, адаптирани формати.“

чрез Grok

Предимство: Поддържате последователността на вашата марка, докато тествате тона. Това е полезно, когато искате разнообразие, без да превръщате работния си процес в хаос.

⏭️ Подсказка 6: „Превърнете тази груба бележка в нишка с 7 публикации. Поддържайте последователен тон на марката.“

чрез Grok

Предимство: Получавате и проста структура, която можете да използвате отново всяка седмица.

⏭️ Подсказка 7: „Напишете чернова на рекламен текст за тази оферта. Дайте ми 10 варианта: директен, базиран на история, забавен, премиум.“

чрез Grok

Предимство: Това подпомага целите на дигиталния маркетинг, като потенциални клиенти, абонати или клиенти.

⏭️ Подсказка 8: „Превърнете тази сложна тема в 3 примера, които начинаещите могат да разберат, и добавете едно изречение с основната идея.“

чрез Grok

Предимство: Това ви помага да поддържате последователност на различни платформи, без да се налага да преписвате отначало.

⏭️ Подсказка 9: „Аз съм собственик на бизнес, който продава услуга. Напишете 5 публикации, които привличат клиенти, без да звучат като реклама.“

чрез Grok

Предимство: Получавате бързи прозрения, въз основа на които можете да действате. Това е практичен начин да подобрите производителността и творческия работен процес.

⏭️ Подсказка 10: „Отговорете на въпросите, които аудиторията ми вероятно ще зададе по тази тема, след което предложете формати на публикации за всеки отговор. ”

чрез Grok

Предимство: Постоянното ангажиране на аудиторията често е по-важно от публикуването на повече съдържание.

⏭️ Подсказка 11: „Пренапишете този пост, за да подобрите ангажираността на аудиторията. Направете го по-кратък, по-ясен и по-конкретен. ”

чрез Grok

Предимство: Това е полезно за малките предприятия и всеки бизнес собственик, който тества платени социални медии.

⏭️ Подсказка 12: „Създайте изчистено настроение за марката на творец в нишата [ниша]. Използвайте палитра [цветова палитра], [2–3] текстури и [3] стила на икони. Добавете плочка с „[слоган на марката]“ като място за запълване (без четлив текст). Оставете място за лого в горния десен ъгъл. Стил: модерен, минималистичен, висококачествено съдържание. Съотношение на страните 1:1. ”

чрез Grok

Предимство: Това ви помага да затвърдите последователен облик на марката, преди да създадете съдържание в голям мащаб. Можете да използвате същите цветове и стил на иконите в публикациите и шаблоните в социалните медии, така че аудиторията ви да започне да разпознава работата ви по-бързо. Това също така ускорява творческия ви работен процес, като елиминира необходимостта да взимате решения за дизайна от нулата всеки път.

⏭️ Подсказка 13: „Създайте смела каруселна корица за публикация в социалните медии на тема „[тема]“. Покажете проста визуална метафора (без думи). Оставете голямо празно пространство за заглавие. Използвайте последователен стил на марката: [прилагателни], [цветова палитра]. Добавете фини индикатори за движение, като стрелки или форми. Съотношение на страните 4:5. ”

чрез Grok

Предимство: Това ви дава първа слайд, която спира превъртането и подобрява ангажираността на аудиторията. Празното място за заглавие улеснява повторното използване на дизайна за нови теми, а визуалната метафора ви помага да комуникирате сложни теми с прости думи. Също така поддържате последователност в стратегията си за съдържание, като използвате една и съща визуална система за всеки карусел.

⏭️ Подсказка 14: „Създайте привлекателна графика за платформата X, която сигнализира за „актуална тема“, без да използвате текст. Използвайте чиста абстрактна форма на диаграма, маркери за внимание и силен фокус. Поддържайте стила на марката за [нишови] творци. Стил: ясен, с висок контраст, не претрупан. Съотношение на страните 16:9. ”

чрез Grok

Предимство: Това ви помага да реагирате на тенденциите, без да разчитате на публикации с много текст. Полезно е, когато искате чист визуален елемент, който да сигнализира „това е за актуалните тенденции“ и да пасва на вашата марка, дори и да публикувате бързо. Можете също да използвате същия дизайн като повтарящ се стил за публикации за откриване на тенденции.

⏭️ Подсказка 15: „Създайте фон за миниатюра в YouTube за видеоклип на тема „[тема]“. Покажете работното място на създателя с [ключов реквизит 1], [ключов реквизит 2] и дискретна AI тема (плаващи форми на потребителския интерфейс). Поставете обекта вляво и оставете дясната страна свободна за наслагване на текст (без четлив текст). Осветление: студийно, рязък фокус. Съотношение на екрана 16:9. ”

чрез Grok

Предимство: Това ви помага да създавате висококачествено съдържание по-бързо, като ви предоставя база от миниатюри, които вече са подготвени за наслагване на текст. Разположението на темата вляво и пространството вдясно прави заглавието ви четливо и поддържа миниатюрата чиста.

Съвети за ефективно използване на Grok

AI инструментът ще ви даде резултати, които са толкова добри, колкото и въведените от вас команди. Ето няколко съвета за ефективно използване на Grok:

Съвет 1: Напишете подсказки като кратко описание на създателя

Grok работи най-добре, когато споделите повече подробности за вашата марка, целева аудитория, намерения и дългосрочен план за съдържание. Кажете на Grok кои сте, какво създавате и на кого служите. След това кажете как изглежда „завършеното“.

📌 Примерна подсказка: „Grok, аз създавам съдържание за социални медии за самостоятелни основатели. Моята целева аудитория са малки предприятия в начален етап. Генерирайте идеи за 10 публикации. Поддържайте практичен тон. Добавете 1 ясен CTA за всяка публикация. ”

чрез Grok

Съвет 2: Използвайте информация в реално време, след което я стеснете до вашата ниша

Помолете Grok да сканира първо текущите разговори. След това инструктирайте Grok да търси X публични публикации и да извърши търсене в интернет в реално време. Поставете филтър, за да се уверите, че резултатите са фокусирани и релевантни за вас и вашата аудитория.

📌 Примерна подсказка: „Използвайте Grok, за да намерите 10 актуални теми в моята ниша. След това изберете три, които пасват на моята марка. Обяснете защо.“

чрез Grok

Съвет 3: Попитайте за структура, преди да помолите Grok да пише

Започнете с форматите на съдържание, от които се нуждаете в момента. След това помолете Grok да създаде съдържание.

Можете да опитате следния ред:

„Дайте ми 5 гледни точки.“ „Дайте ми 3 заглавия за всеки ъгъл.“ „Напишете публикацията така, че да привлече максимално вниманието.“ „Дайте ми последващи действия: по-кратки, по-ударни, по-безопасни за марката. ”

Това поддържа процеса на създаване на съдържание строг и води до по-фокусирани резултати, които са по-релевантни за вашата целева аудитория и стратегия за съдържание.

чрез Grok

Съвет 4: Използвайте „забавен режим“ и „обичаен режим“ като подсказки

Третирайте забавния режим като инструкция за стил.

Кажете на Grok да добави хумор, когато това пасва на вашата марка.

Използвайте обикновен режим, когато искате бързи отговори и ясна структура.

📌 Примерна подсказка: „Напишете този пост в забавен стил и добавете хумор, но запазете фактите непроменени. След това го пренапишете в обикновен стил.“

чрез Grok

Съвет 5: Записвайте идеите си бързо с гласово въвеждане

Когато ви хрумне идея, трябва да я запазите.

Използвайте гласовия режим в приложението Grok за iOS, за да прочетете черновия си вариант.

След това помолете Grok да го превърне в публикации в социалните медии, нишка или дълъг контент.

🧠 Знаете ли, че... Данните на GWI показват, че типичният потребител посещава 6,75 социални платформи всеки месец. Ето защо планирането на „много платформи“ е важно. Вашата аудитория се движи повече, отколкото си мислите.

Ограничения на Grok за стратегията на създателите

Grok е полезен начин да генерирате идеи, да създавате чернови на публикации в социалните медии и да реагирате на тенденциите.

Той също така изглежда по-добре интегриран в платформата X, отколкото повечето AI чатботове. Но има определени ограничения при използването на Grok. Нека ги обсъдим по-долу:

Grok може да звучи уверено и все пак да греши във фактите

Grok все още е в ранна версия в някои контексти. X изрично предупреждава, че може „с увереност да предостави фактически невярна информация“, да обобщи погрешно или да пропусне контекста. Това е важно, когато създавате съдържание за актуални тенденции, популярни теми или сложни теми.

Когато използвате Grok за нещо фактическо, направете бърза проверка, за да се уверите, че цялата информация е точна.

„Данните в реално време“ могат да бъдат шумни и не винаги полезни.

Данните в реално време звучат идеално за откриване на тенденции. Но на практика това може да доведе до затрупване с нерелевантно съдържание. Това е особено вярно за платформата X, където тенденциите се променят бързо и контекстът се променя бързо.

Grok може да реши да търси публични публикации в X и да извършва уеб търсения в реално време, което е чудесно за скоростта, но все пак трябва да филтрирате това, което е действително relevantно за вашата ниша и целева аудитория.

Ако преследвате всяка тенденция, вашата стратегия за съдържание може да загуби фокус. Ще публикувате повече, но гласът на вашата марка може да започне да изглежда непоследователен на различни платформи.

Вашите подсказки и взаимодействия могат да бъдат използвани за обучение, в зависимост от настройките.

Ако използвате Grok на X, xAI заявява, че може да споделя вашите публични данни от X, както и вашите взаимодействия, входящи данни и резултати с Grok, за да обучава и усъвършенства моделите, и обяснява контролите, които можете да използвате (като частен чат, където е наличен), за да избегнете това. Това е нещо, което трябва да имате предвид, ако пишете чернови на клиенти или чувствителни бележки за кампании в чата.

Изводът е прост: не третирайте Grok като личен бележник, освен ако не сте проверили настройките си и сте съгласни с политиката.

Не въвеждайте лична или чувствителна информация в Grok.

X изрично ви предупреждава да не споделяте лични данни или чувствителна и поверителна информация в разговорите си с Grok. Политиката за поверителност на xAI също ви моли да не включвате лична информация в подсказките и въведените данни.

Ако сте собственик на бизнес или управлявате клиенти, запазете черновите документи общи. Редактирайте имена, бюджети и всякакви идентифициращи подробности. Все още можете да получите помощ за стратегическо планиране, обща структура и идеи, без да разкривате поверителна информация.

Функциите и достъпът варират в зависимост от мястото, където използвате Grok.

Можете да използвате Grok чрез X като самостоятелно приложение и на Grok.com. Функциите могат да се различават в зависимост от местоположението и плана. Така че работният процес, който работи на телефона ви, може да не съответства на това, което виждате в акаунта си в X, или обратното.

Ето защо трябва да поддържате гъвкавост в набора от инструменти за стратегията си за създаване на съдържание. Grok може да бъде мощен инструмент, но все пак ще ви трябват и други AI инструменти за планиране, производство и публикуване, когато се нуждаете от последователност.

Най-добрите алтернативи на Grok за творци

Стратегията за създатели рядко се проваля, защото „сте изчерпали идеите си“. Тя се проваля, защото работата ви се разраства: сканирането на тенденциите се извършва в един раздел, черновите са в друг, обратната връзка се затрупва в директните съобщения, а календарът ви с съдържание е напълно на друго място.

След това се включва AI sprawl, където вашият екип използва множество AI инструменти за идеи и създаване на съдържание.

Ето къде ClickUp работи като по-умна алтернатива на Grok.

Вместо да добавяте още един AI чатбот, ClickUp е създаден като конвергентно AI работно пространство, където вашите задачи, документи, чат, табла и AI асистенти/агенти могат да работят заедно в пълен контекст. Така вашият „двигател на идеи“ и вашата система за изпълнение престават да бъдат отделни инструменти.

Защо ClickUp Brain не изглежда като „още един чатбот“

ClickUp Brain е проектиран да работи в реалния ви работен контекст (задачи, документи, чатове и срещи) и гарантира, че цялото ви съдържание и данни са вградени в творческия работен процес, в който планирате и изпълнявате.

ClickUp поддържа и мултимоделен достъп (до модели от ChatGPT, Gemini и Claude) с унифицирани контроли за поверителност и сигурност, така че не се налага да преминавате през различни платформи, за да получите различни стилове на писане или дълбочина на разсъжденията.

Ето как ClickUp Brain ви помага, когато се опитвате да сте в крак с тенденциите в социалните медии и създаването на съдържание:

По-малко преминаване от един инструмент към друг : Съхранявайте стратегията за съдържание, задачите и черновите на едно място, за да не се налага да поставяте отговорите на Grok на три различни места.

По-бързо планиране и изпълнение : обобщавайте задачите и : обобщавайте задачите и ClickUp Docs , когато трябва да преминете от идеи към план, готов за публикуване.

Бърза помощ чрез коментари в низове и ClickUp Chat : Можете да помолите ClickUp Brain да изрови стари дискусии, следващи стъпки или ясно резюме, докато работите.

Ето видеоклип за това как можете да пишете почти всичко с ClickUp Brain:

💡Съвет от професионалист: ClickUp Super Agents са създадени, за да предприемат действия въз основа на тригери и условия, използвайки инструкции, които вие определяте. Това гарантира, че процесът на създаване на съдържание продължава да се движи, дори когато сте заети само с измислянето на съдържанието си. Получавайте автоматизирани отговори и обобщения от AI агенти, базирани на тригери, с ClickUp Agents За създателите и мениджърите на социални медии идеалният процес би изглеждал по следния начин: Автоматично създавайте набор от задачи „пакет за пренасочване“, когато публикацията е маркирана като „Публикувана“.

Напишете първи вариант на надпис и варианти на CTA, когато задачата влезе в процес на преглед.

Обобщете обратната връзка от коментарите в ясни следващи стъпки, когато одобренията станат хаотични.

Създавайте седмично обобщение на това, което е изпратено, което е блокирано и което се нуждае от последващи действия.

ClickUp Brain подсказва на създателите, които могат да използват повторно за стратегия за съдържание

Ето няколко подсказки, които можете да опитате в ClickUp Brain, за да разработите и оптимизирате стратегията си за съдържание:

„Превърнете тези 5 теми в 3 стълба на съдържанието за моята целева аудитория, с ясна гледна точка за всеки от тях.“

„Създайте 14-дневен план за съдържание в X, Instagram и LinkedIn, използвайки гласа на моята марка: [поставяте указания за гласа]. ”

„Дайте ми 10 идеи за публикации от тази болезнена точка на аудиторията: [болезнена точка], разделени на образование, мнение и зад кулисите. ”

чрез ClickUp Brain

„Напишете 5 заглавия за тази идея, след което пренапишете най-доброто от тях в два тона: енергично и спокойно. ”

„Преобразувайте този дълъг план в: 1 X нишка, 1 публикация в LinkedIn и 1 кратък сценарий за видео. ”

„Създайте прост творчески брифинг за тази публикация: цел, послание, CTA, доказателства и списък с активи. ”

чрез ClickUp Brain

„Обобщете обратната връзка в тази нишка и я превърнете в ясен набор от следващи стъпки с собствениците. ”

„Въз основа на тези показатели, предложете 5 експеримента за следващата седмица и обяснете какво се опитва да научи всеки тест. “

чрез ClickUp Brain

Получавайте по-надеждни отговори с ClickUp Enterprise Search

Търсете в цялото си работно пространство и свързаните приложения с Enterprise Search на ClickUp

Едно от най-големите ограничения на Grok за създателите е доверието: то може да звучи сигурно, но все пак да е погрешно, особено когато се движите бързо по актуални теми.

Enterprise Search на ClickUp е създаден за „надеждни отговори“ във вашето работно пространство и извлича данни от задачи, документи, чатове и срещи, като представя отговорите в контекста (и цитати, в зависимост от опита). Той също така индексира често, така че резултатите от търсенето ви остават актуални, докато работата ви се променя.

Още по-добро за екипите: Enterprise Search е съобразено с разрешенията, така че хората виждат само това, до което вече имат достъп в свързаните инструменти (полезно, когато управлявате клиентски папки, активи на марката или документи на партньори).

Записвайте идеите си по-бързо с ClickUp BrainGPT + Talk to Text

Използвайте гласа си, за да записвате бележки и резюмета, а след това прегледайте всички транскрипции с функцията „Talk to Text“ на ClickUp BrainGPT.

Ако ви е харесал гласовият режим на Grok за бързо записване, ClickUp BrainGPT, самостоятелното AI приложение от ClickUp, и неговата функция Talk to Text са „креативните операции“ версии на този работен процес.

С Talk to Text можете да диктувате идеи и незабавно да ги превърнете в изпипан текст. Това е особено полезно за заглавия, рекламни текстове или груб план за дълго съдържание, когато сте на разходка или между снимките.

Можете да получите достъп до ClickUp BrainGPT чрез специалното му приложение за настолни компютри или да използвате разширението BrainGPT за Chrome, което ви позволява да търсите в ClickUp, в интернет и в свързани файлове (като Drive/SharePoint/GitHub) директно от браузъра си.

Подобрете стратегията си за съдържание с ClickUp

Използването на Grok AI за стратегия за създатели работи най-добре, когато го третирате като двигател за идеи.

Използвайте Grok, за да генерирате идеи, да проучвате актуални теми и да получавате бързи отговори от информация в реално време. След това прехвърлете работата в система, която ви помага да планирате, пишете, преглеждате и публикувате, без да губите гласа на вашата марка или календара си.

Тук е мястото на ClickUp като конвергентно AI работно пространство, което ви позволява да създавате идеи, планирате, създавате и изпълнявате вашата стратегия за съдържание на една единствена платформа.

С ClickUp Brain можете да превърнете черновите в проследима работа, да обобщите обратната връзка и да се уверите, че екипът ви е съгласуван с дългосрочните ви цели за съдържание.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и пренесете стратегията си за съдържание на следващото ниво.