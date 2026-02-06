10 най-добри алтернативи на Unframe AI през [година]

Знаете ли, че 47% от дигиталните работници се борят да намерят информацията, необходима за ефективното изпълнение на работата си? Това означава, че един на всеки двама служители не работи с пълния си потенциал.

Unframe AI помага за търсене и извличане на информация в цялото ви работно пространство. Но за повечето екипи търсенето все още е само първата стъпка. Истинската загуба на производителност идва от разликата между намирането на отговор и действието по него — особено когато работата се извършва с несвързани инструменти.

Затова разгледахме 10 алтернативи на Unframe AI – от специализирани инструменти за търсене в предприятията до платформи за управление на работата, задвижвани от AI – които помагат на екипите да работят по-бързо, като свързват отговорите директно с изпълнението.

Някои инструменти са специализирани в търсенето. Други се фокусират върху срещи, поверителност или персонализирани AI агенти. А някои, като ClickUp, обединяват всичко на едно място.

Нека разгледаме по-отблизо.

Защо да изберете алтернативи на Unframe AI

Екипи като вашия избират алтернативи на Unframe AI, когато търсенето не води до изпълнение. Ако постоянно превключвате между инструмента за търсене, проектния мениджър и чат приложението, за да свършите работата си, ще разберете защо използването на Unframe AI ви се струва ограничаващо:

Ограничена интеграция в работния процес Екипите, които търсят нещо повече от извличане на информация, искат AI, която може да обобщава, актуализира или задейства работа в рамките на съществуващите им работни процеси, а не само да ги насочва към мястото, където се намира информацията.

Различните екипи се нуждаят от различна степен на AI поддръжка Някои екипи искат леко търсене. Други се нуждаят от информация за срещи, локално индексиране с приоритет на поверителността или персонализирани AI агенти за Някои екипи искат леко търсене. Други се нуждаят от информация за срещи, локално индексиране с приоритет на поверителността или персонализирани AI агенти за управление на знания , обучени на базата на вътрешни данни. Единният подход към AI търсенето не е подходящ за всеки работен процес.

Още един инструмент, добавен към вече препълнения наборЗа организации, които вече управляват десетки SaaS инструменти, въвеждането на самостоятелен слой за търсене може да се усети като добавяне на сложност, а не като намаляване на такава – особено когато не замества нищо друго.

Алтернативите по-долу включват всичко – от конвергентно AI работно пространство до специализирани AI инструменти за търсене, които ви помагат да намерите най-подходящото решение за нуждите на вашия екип.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато AI-базираните функции поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Алтернативи на Unframe AI на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Екипи, които искат управление на работата, задвижвано от AI, с унифицирано търсене във всички задачи ClickUp Brain (AI, съобразена с контекста), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия monday. com Визуално управление на работния процес с AI автоматизация monday AI Assistant, персонализирани табла, над 200 интеграции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14 $/потребител/месец. Otter. ai Транскрипция на срещи и записване на бележки с помощта на AI Транскрипция в реално време, AI обобщения, идентификация на говорителя Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $/потребител/месец. Glean Специализирано AI търсене за предприятия Унифицирано търсене в над 100 приложения, персонализирани резултати, GenAI чат Персонализирани цени Microsoft Copilot Екипи, интегрирани в екосистемата на Microsoft 365 Интеграция с Teams, Outlook и Office приложения, генериране на съдържание Включено в Microsoft 365 E3/E5 Любопитство Унифицирано търсене на работния плот в локални файлове и облачни приложения Търсене в различни приложения, локално индексиране с фокус върху поверителността, AI асистент Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 500 евро/работно място/месец. Dust Персонализирани AI асистенти за корпоративни знания Персонализирани AI агенти, конектори за данни, корпоративна сигурност Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 29 евро/потребител/месец. Onyx Отворено източник AI търсене за предприятия Самостоятелно хоствана опция, конектори за документи, персонализируеми Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. Dropbox Dash Универсално търсене в облачното хранилище и приложенията Търсене, задвижвано от AI, интеграция с Dropbox, организиране на съдържание Включено в плановете на Dropbox Notion Гъвкаво управление на знанията с AI функции Notion AI, релационни бази данни, уикита, шаблони Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/потребител/месец.

Най-добрите алтернативи на Unframe AI, които можете да използвате

Всеки инструмент в този списък е оценен по това колко добре използва AI, колко ефективно ви помага да намирате информация и колко лесно се вписва в съществуващия работен процес на вашия екип. Някои инструменти са отлични в едно нещо, докато други, като ClickUp, имат по-широк подход, като обединяват управлението на работата, знанията и сътрудничеството в една AI платформа.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат изпълнение на проекти с AI и унифицирано търсене)

Опитайте ClickUp безплатно Преминете от разпръсната, фрагментирана работа към конвергентна AI платформа с ClickUp.

За разлика от Unframe AI, ClickUp е конвергентно AI работно пространство : проекти, задачи, документи, чат и AI – всичко това се намира в една свързана система. Вместо да наслагва AI върху разпръснати инструменти, ClickUp вгражда контекстуална интелигентност директно в мястото, където се извършва работата. Ето защо отговорите не спират до резултатите от търсенето.

С ClickUp Brain , вградения AI асистент, можете да

Задавайте въпроси на естествен език за работното си пространство.

Обобщете дългите низове от задачи

Генерирайте актуализации, използвайки пълния контекст от вашите проекти, документи и разговори.

Приоритизирайте задачите за действие от работното си пространство, използвайки контекстно-ориентираните отговори на ClickUp Brain.

Той действа като ваш AI мениджър на знания и мениджър на проекти, за да гарантира, че нито една задача не остава нерешена и че не се налага да общувате с колегите си, за да получите отговори. Можете също да напишете @brain във всеки коментар или в чат нишка в ClickUp, за да AI ви помогне при нужда.

Brain MAX разширява тази възможност с десктоп AI Super App. Тя може да извлича отговори не само от вашата работна среда ClickUp, но и от свързани приложения като Google Drive, Slack, Figma, GitHub и други. ClickUp Enterprise Search е специално създадена, за да ви предоставя най-релевантните резултати въз основа на текущата ви работа.

Работата не винаги се извършва на клавиатурата. Talk to Text в Brain MAX ви позволява да записвате идеи, актуализации или инструкции с гласа си. Те се транскрибират и незабавно се превръщат в структурирани задачи, бележки или коментари, без да се прекъсва работният процес — 4 пъти по-бързо от писането на клавиатурата!

Оттам ClickUp Automations поемат повтарящите се задачи като актуализиране на статуса, задачи или известия. А когато екипите са готови да продължат напред, AI Super Agents действат като AI съотборници, които отчитат контекста. Можете да им изпращате съобщения, да им възлагате задачи и да делегирате сложни работни процеси от начало до край, точно както бихте направили с човек. Лесно спечелете 8+ часа всяка седмица, като оставите вашите Super Agents да изпълняват работата за вас!

Автоматизирайте сложни работни процеси от начало до край с персонализирани ClickUp Super Agents.

Гледайте това видео, за да научите повече за Super Agents:

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте връзката между знанията и изпълнението , като създавате и съхранявате документация директно заедно със свързаните задачи и проекти с , като създавате и съхранявате документация директно заедно със свързаните задачи и проекти с ClickUp Docs . ClickUp Brain може да ги търси и да се позовава на тях в контекста, тъй като те са част от ClickUp.

Автоматично попълване на свойствата на задачите с AI чрез автоматично генериране на изпълнители, приоритети, статуси и описания въз основа на контекста.

Създавайте задачи директно от чат съобщения с едно кликване, използвайки AI.

Записвайте резултатите от срещите автоматично с автоматично с ClickUp AI Notetaker , който обобщава дискусиите и извлича точките за действие.

Планирайте времето си интелигентно с AI-базирания с AI-базирания календар ClickUp , който помага да планирате работата си въз основа на приоритети и наличност.

Достъп до множество AI модели, включително най-новите от Claude, Gemini и ChatGPT, в самата ClickUp Brain.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Намалява превключването на контекста, като запазва отговорите и изпълнението на едно и също място.

AI разбира взаимоотношенията между работата, а не само ключовите думи.

Достатъчно гъвкави, за да поддържат екипи от всякакъв размер и функция

Мащабира се от прости случаи на употреба до усъвършенствани, управлявани от агенти работни процеси, без да се налага мигриране на инструменти.

Недостатъци:

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да разгледат пълния набор от функции.

Опитът с мобилното приложение все още не е на нивото на пълните възможности на настолната версия.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един доволен потребител от G2 споделя:

Намирам ClickUp за изключително ценен, тъй като обединява функциите в една платформа, което гарантира, че цялата работа и комуникация са събрани на едно място, предоставяйки ми 100% контекст. Тази интеграция опростява управлението на проекти за мен, подобрявайки ефективността и яснотата. Особено ми харесва функцията Brain AI, тъй като тя функционира като AI агент, който изпълнява моите команди, ефективно изпълнявайки задачи от мое име. Този аспект на автоматизацията е много полезен, защото рационализира работния ми процес и намалява ръчния труд.

2. monday. com (Най-доброто за визуално управление на работния процес с автоматизация, задвижвана от AI)

Вашият екип обича ли визуалните инструменти? Избягва ли да използва повечето платформи, базирани на изкуствен интелект, защото ги намира тромави и неинтуитивни? Ако забележите, че вашият екип се връща към електронните таблици и ръчните процеси, дори когато има на разположение мощни функции, monday.com може да ви помогне.

Гъвкавата му операционна система Work OS е известна с цветния си визуален интерфейс.

Макар да не е пряк заместител на корпоративното търсене, неговата мощна AI помага на екипите да автоматизират работните процеси и да намалят ръчната работа. monday sidekick (неговият AI асистент) може да генерира описания на задачи, да обобщава актуализации и да създава формули за вашите табла. Можете също да създавате персонализирани AI блокове или автоматизации, използвайки подсказки на естествен език.

Персонализируемите табла с над 30 типа колони ви позволяват да визуализирате работата по различни начини, включително Kanban, Gantt и календарни изгледи. С над 200 интеграции, това е солиден избор за екипи, които искат визуален слой за управление на проекти с AI помощ.

monday. com най-добри функции

Категоризирайте данни, извличайте ключова информация от текст или файлове, откривайте настроения, превеждайте съдържание или подобрявайте качеството на текста директно в таблата с множество AI функции.

Обогатете CRM работните процеси с AI агенти, като AI Sales и AI Lead Agents, които могат да извършват проучвания, да персонализират контактите, да обогатяват потенциалните клиенти и да обобщават взаимодействията по имейл, за да ускорят ангажираността в процеса.

Визуализирайте работата в реално време с интуитивни, цветно кодирани табла и актуализации на статуса в реално време, които помагат на екипите да забележат препятствия или напредък с един поглед.

monday. com предимства и недостатъци

Предимства:

Цветният дизайн с функция „плъзгане и пускане” улеснява бързото въвеждане в работата за екипи без технически познания.

Предлага отделни продукти за CRM, разработка и управление на услуги, което позволява на екипите да се разширяват в рамките на една и съща платформа.

Стотици предварително създадени шаблони ускоряват настройката за често срещани случаи на употреба в екипите.

Недостатъци:

Нови потребители могат да се добавят само в пакети (например 3, 5, 10 места наведнъж); минималният брой места може да затрудни бюджетирането за малки екипи.

Моделът на фактуриране на гости може да доведе до неочаквани разходи

Капацитетът за автоматизация и интеграция варира в зависимост от нивото, така че може да се наложи да надстроите плановете си, за да ползвате пълната функционалност.

Цени на monday.com

Безплатно

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Pro: 24 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за monday.com

G2: 4,7/5 (над 14 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5600 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Директно от рецензия в G2:

Интерфейсът е изчистен, гъвкав и лесен за персонализиране. С табла, автоматизации, табла за управление и шаблони е лесно да се създадат работни потоци, които отразяват начина, по който екипът действително работи. Поддържа както структурирано планиране на проекти, така и ежедневна координация на задачите, а ясната видимост на отговорностите, крайните срокове и напредъка помага за намаляване на пречките.

3. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция на срещи с AI и архиви на разговори с възможност за търсене)

👀 Знаете ли? ClickUp установи, че 27% от анкетираните се борят с липсата на последващи действия след срещите, което води до пропуснати задачи, нерешени проблеми и в крайна сметка до по-ниска производителност.

Важната информация от вашите срещи често се губи в хаотични бележки или часови записи. Ако вие и вашият екип все още губите време да преглеждате видеоклипове или да питате колегите си „Какво решихме?“, е време да опитате инструмент като Otter. ai.

Otter. ai е инструмент за транскрипция, задвижван от AI, и мениджър на срещи, който прави разговорите толкова лесни за търсене, колкото и писмените документи. Можете да го интегрирате с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams за транскрипция в реално време по време на вашите срещи.

След срещата AI на Otter генерира обобщения, извлича точки за действие и идентифицира говорителите, което прави вашите разговори по-ефективни. Въпреки че се отличава в областта на интелигентните срещи, той не замества по-широките инструменти за управление на знания или системи за изпълнение на проекти.

Най-добрите функции на Otter. ai

Записвайте автоматично аудио от срещи и го преобразувайте в текст, като разграничавате говорителите, за да улесните проследяването на транскрипциите.

Получете обобщени резюмета, подчертаващи ключовите решения и извлечени действия, споменати по време на дискусията.

Търсете минали срещи по ключова дума, говорител или дата, за да намерите конкретни дискусии, без да претърсвате аудио файлове.

Предимства и недостатъци на Otter. ai

Предимства:

Работи добре с множество говорители, акценти и техническа терминология.

Присъединява се автоматично към срещи (разбира се, с ваше разрешение!) директно в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Членовете на екипа могат да маркират, коментират и редактират транскрипции заедно.

Недостатъци:

Фокусиран изцяло върху съдържанието на срещите и не отговаря на по-широките нужди на предприятието от търсене.

Качеството на транскрипцията може да се влоши при лошо качество на аудиото.

Безплатният план ограничава минутите за транскрипция, така че потребителите, които използват много, може да се наложи да проучат допълнителни опции.

Цени на Otter. ai

Основни

Pro: 16,99 $/потребител/месец

Бизнес: 30 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (450+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Един потребител на Cap t erra споделя:

Дълго време използвахме Otter.ai и оценихме неговите надеждни възможности за транскрипция и водене на бележки. Той ни беше от голяма полза за основно записване на срещи и ни хареса възможността да качваме аудио файлове и да използваме мобилното приложение за лични записи. Въпреки това, с усложняването на работния ни процес, се нуждаехме от инструмент, който не само да транскрибира, но и да разбира контекста на разговорите и да ни помага да предприемаме действия.

📮ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват AI, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл и платформи за управление на проекти имат интегрирана AI като функция, тя може да не е достатъчно безпроблемна, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разкрихме тайната в ClickUp! С AI-базираните функции за управление на срещи на ClickUp можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия AI Notetaker и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти в Stanley Security!

4. Glean (Най-доброто за специализирано AI търсене за предприятия)

чрез Glean

👀 Знаете ли, че... Дори и днес специалистите, работещи с информация, прекарват 60% от времето си в търсене на информация в различни, несвързани помежду си инструменти.

С разрастването на организациите знанията се разпространяват бързо и намирането на надежден отговор става по-трудно от създаването на ново съдържание. Документите се съхраняват в Drive. Решенията се вземат в Slack. Контекстът е заровен в билети, имейли и уикита. Glean е създаден точно за този проблем.

Glean се фокусира върху едно нещо: търсене в цялата компания. Той се свързва с голяма екосистема от инструменти за работното място и създава единен слой за търсене с разрешения за достъп до тях. Служителите могат да задават въпроси на естествен език и да получават отговори, синтезирани от множество източници, вместо да ровят в папки или да гадаят коя приложение съдържа истината.

Glean се отличава с извличането и релевантността. Резултатите са персонализирани въз основа на роля, дейност и права за достъп, което помага за намаляване на шума в големите организации.

Изберете най-добрите функции

Обединете търсенето в над 100 приложения с една единствена лента за търсене за цялото знание на компанията.

Спазвайте моделите за сигурност на предприятието със строго индексиране, съобразено с разрешенията.

Извеждайте проактивно подходяща информация въз основа на това, върху което работят потребителите.

Открийте предимствата и недостатъците

Предимства:

Отлична скорост на търсене и релевантност в корпоративен мащаб

Отговорите, базирани на AI, предоставят директна информация, а не само списък с връзки.

Силна позиция по отношение на сигурността и съответствието за големи организации

Работи добре в среди с много дълбоко вкоренени инструменти.

Недостатъци:

Това добавя още един инструмент към вашия технологичен набор, вместо да го консолидира.

Няма вградени функции за управление или изпълнение на проекти.

Най-подходящ е за средни и големи предприятия.

Разгледайте цените

Персонализирани цени

Събирайте оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Glean?

Един потребител в G2 казва:

Използвам Glean за търсене на знания на работното място, което ми спестява безкрайното ровене в ресурси, като ми осигурява бърз достъп до необходимата информация. Интуитивен е, лесен за използване и извлича ресурси за проверка на точността.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене на вътрешни документи или в базата от знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не могат? 1 от 6 прибягва до лични решения – претърсва стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата. ClickUp Brain елиминира търсенето, като предоставя незабавни отговори, базирани на AI, извлечени от цялото ви работно пространство и интегрирани приложения на трети страни, така че да получите това, от което се нуждаете – без усилие.

5. Microsoft Copilot за Microsoft 365 (най-подходящ за екипи, интегрирани в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft

Вместо да действа като самостоятелен инструмент за търсене, Microsoft Copilot работи вътре в екосистемата на Microsoft, помагайки на потребителите да извличат контекст от имейли, срещи, файлове и чатове, без да напускат приложенията, които вече използват. Той е особено ефективен, когато работата е силно стандартизирана около Word, Excel, PowerPoint и Teams, и когато сигурността и съответствието се управляват строго чрез идентификационния слой на Microsoft.

Copilot може да създаде презентация от Word документ, да обобщи дълъг имейл поток или да намери задачи за действие от среща в Teams. Той е идеален за екипи, които вече използват инструменти на Microsoft, но стойността му бързо спада, ако вашите работни процеси излизат извън рамките на Microsoft, с инструменти като Slack, Figma или Jira.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot за Microsoft 365

Създавайте съдържание в приложенията на Microsoft, като изготвяте документи, презентации и таблици, използвайки корпоративни данни.

Използвайте междуприложното разузнаване, за да извлечете информация от имейл, за да създадете задача в Planner или да генерирате презентация въз основа на стенограма от среща.

Обобщавайте срещи и разговори директно в Teams и Outlook, за да изведете на преден план ключовите моменти и следващите стъпки.

Анализирайте и манипулирайте данни в Excel, използвайки команди на естествен език.

Предимства и недостатъци на Microsoft Copilot за Microsoft 365

Предимства:

Изглежда естествено и познато за екипи, които вече са стандартизирани на Microsoft 365.

Автоматично наследява модела на Microsoft за идентичност, сигурност и съответствие

Намалява конфликтите, като запазва AI в ежедневните инструменти

Минимална настройка в сравнение със самостоятелните AI платформи за предприятия

Недостатъци:

Той е по-малко полезен за екипи, които използват разнообразни технологии, различни от тези на Microsoft.

За достъп е необходимо специфично корпоративно лицензиране.

Може да отговаря бавно и понякога дава общи или неточни резултати.

Цени на Microsoft Copilot

Copilot Business: 21,00 $ на потребител/месец (плаща се годишно)

Copilot Enterprise: 30,00 $ на потребител/месец (плаща се годишно)

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot за Microsoft 365

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Директно от рецензия в Capterra:

Потребителският интерфейс е лесен за начинаещи и лесен за навигация. Най-хубавата част е създаването на AI агенти с помощта на подсказки! Тествайте, публикувайте, споделяйте, интегрирайте и още много други невероятни функции!

6. Curiosity (Най-доброто решение за унифицирано търсене на локални и облачни приложения с фокус върху поверителността)

чрез Curiosity

Някои екипи искат AI-базирано търсене, но не могат да изпращат данните си в облака. Ако вашата организация има толкова строги правила за поверителност на данните, това е за вас.

Curiosity използва фундаментално различен подход от Unframe AI, като работи локално на вашето устройство, индексира файлове, имейли и свързани приложения, без да препраща данни през външни сървъри. Това го прави привлекателен за лица или малки екипи, които работят с чувствителна информация, регулирани данни или строги вътрешни изисквания за поверителност.

Вместо да действа като слой от знания за цялото предприятие, Curiosity функционира по-скоро като слой от лична информация. Помага на потребителите бързо да намират и синтезират информация от собственото си локално и облачно съдържание. Той е бърз, подходящ за офлайн работа и съобразен с поверителността.

Най-добрите функции на Curiosity

Индексирайте съдържанието локално във файлове, имейли и свързани приложения и работете офлайн, след като индексирането приключи.

Свържете вашата електронна поща, календар, облачно хранилище и локални файлове в един интерфейс с възможност за търсене.

Задавайте въпроси на естествен език и получавайте отговори, синтезирани от индексираното ви съдържание.

Предимства и недостатъци на Curiosity

Предимства:

Елиминира притесненията относно обработката на чувствителни данни от облачни услуги на трети страни.

Локалното индексиране осигурява почти мигновени резултати без забавяне на мрежата.

Търсете във вашите файлове и бележки без интернет връзка

Недостатъци:

Той е само за настолни компютри, така че няма достъп от уеб или мобилни устройства.

Необходими са локално съхранение и процесорна мощ, което може да повлияе на производителността на по-старите машини.

Функциите за сътрудничество в екипа не са толкова стабилни, колкото инструментите, базирани в облака.

Цени на Curiosity

Разработчик: Безплатно

Cloud Workspace: 500 евро/работно място/месец

Работно пространство за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Curiosity

G2: Недостатъчно рецензии

AppSumo: 4,0/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Curiosity?

Повечето потребители ценят бързото и надеждно търсене, като това в G2:

Лесен за използване, той може да намери всеки документ чрез: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams и др. (почти всяко приложение). Спестявам ценното си време, вместо да търся документи/файлове. Данните ми остават в безопасност на компютъра ми.

7. Dust (Най-доброто решение за създаване на персонализирани AI асистенти с конектори за корпоративни данни)

чрез Dust

Някои екипи не искат универсален инструмент за търсене. Те искат AI асистенти, които отразяват начина, по който работи техният бизнес.

Dust е създаден за компании, които искат да проектират персонализирани AI асистенти, обучени на базата на вътрешни данни и пригодени за конкретни случаи на употреба, като подпомагане на продажбите, обслужване на клиенти или вътрешни запитвания за знания. Вместо да предлага един общ асистент, Dust позволява на екипите да създават множество специално създадени агенти с различни инструкции, достъп до данни и поведение.

Dust се интегрира с Notion, Slack, Google Drive и GitHub, за да даде на вашите персонализирани агенти достъп до знанията на компанията. Най-подходящ е за екипи с технически умения за конфигуриране и поддръжка на тези агенти, тъй като не е решение от типа „plug-and-play“.

Най-добрите функции на Dust

Настройте как агентите отговарят, кои източници приоритизират и как обработват различни типове запитвания.

Свържете се с наличните си инструменти, за да предоставите на AI агентите контекстуална информация за вашата компания.

Контролирайте до кои данни има достъп всеки AI агент и кои членове на екипа могат да ги използват.

Предимства и недостатъци

Предимства:

Избягва ограниченията на универсалните асистенти

Силно управление на достъпа до корпоративни данни

Подходящ за организации с вътрешен AI или оперативен опит.

Недостатъци:

Ще ви са необходими специални ресурси за техническа настройка и текуща конфигурация.

Създаването и оптимизирането на персонализирани агенти изисква дълъг процес на обучение.

Има по-малка общност и екосистема в сравнение с утвърдените AI инструменти за предприятия.

Цени на Dust

Налична е безплатна пробна версия.

Pro: 29 евро/потребител/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване (100+ потребители)

Оценки и рецензии на Dust

G2: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Dust?

Едно мнение в G2 гласи:

Това ни позволява да създаваме и внедряваме AI агенти много бързо и да подготвим екипите за работа с AI директно в техните работни процеси, вместо да третираме AI като отделен експеримент или страничен инструмент. Тази бързина в реализирането на ползите е била от решаващо значение за насърчаване на реалното внедряване в цялата организация... би било чудесно да можем да предоставим на външни потребители (клиенти/потенциални клиенти) по-лесен достъп за взаимодействие с тях.

8. Onyx (Най-доброто за самохостинг на отворено изходно AI търсене за предприятия)

чрез Onyx

Имате нужда от AI търсене на корпоративно ниво, но искате пълен контрол над данните си по причини, свързани с нормативното съответствие? Патентованите облачни решения може да ви се струват като черна кутия и може да искате да избегнете зависимостта от един доставчик.

Тук на помощ идва Onyx (по-рано Danswer). Това е платформа за търсене с отворен код, която можете да хоствате самостоятелно на собствената си инфраструктура. Тя предоставя отговори на въпроси, базирани на AI, в рамките на вътрешни инструменти, като същевременно дава на организациите пълна видимост и контрол върху индексирането, обработката и съхранението на данните.

Като алтернатива на Unframe AI, Onyx е идеален за регулирани индустрии, като предоставя на бизнеса контрол и прозрачност, които облачните решения не могат да предложат.

Най-добрите функции на Onyx

Самостоятелно хостинг на корпоративно AI търсене на вашата собствена инфраструктура

Персонализирайте логиката за извличане и класиране, за да отговаря на вътрешните нужди.

Свързва се с десетки инструменти, за да поддържа AI-базирано търсене и отговори на въпроси.

Прегледайте кода, допринесете с подобрения или персонализирайте функционалността според вашите специфични нужди.

Предимства и недостатъци на Onyx

Предимства:

Максимален контрол върху местонахождението на данните и съответствието с нормативните изисквания

Отвореният код на модела предотвратява нарастването на разходите с разрастването на екипа ви.

Редовни актуализации и подобрения от общността за отворен код

Недостатъци:

Ще ви е необходим технически екип за внедряване, конфигуриране и поддръжка.

Поддръжката е базирана на общността, освен ако не изберете корпоративна поддръжка.

Първоначалната настройка е по-сложна от алтернативите на SaaS, базирани в облака.

Цени на Onyx

Налична е безплатна пробна версия.

Бизнес: 20 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Onyx

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Dropbox Dash (най-доброто решение за универсално търсене в Dropbox и свързаните облачни приложения)

чрез Dropbox

Dropbox Dash е предназначен за екипи, чиято работа вече се върти около Dropbox, но които искат по-умни начини за намиране и организиране на съдържание извън папките.

Dash ви позволява да използвате заявки на естествен език и да организирате съдържанието в „стекове“, за да групирате свързана информация.

Подобно на Unframe AI, Dash работи най-добре за екипи, фокусирани върху откриването на файлове, а не върху по-широки познания или работни процеси. Той подобрява възможността за намиране в съществуваща екосистема, вместо да обединява работата между различни инструменти.

Най-добрите функции на Dropbox Dash

Търсете в Dropbox и свързаните приложения, използвайки естествен език, за да получите синтезирани отговори.

Групирайте свързани файлове, връзки и съдържание от различни източници в колекции.

Достъп до Dash от всяко място, където работите, чрез разширение за браузър и приложение за настолен компютър, за бързи възможности за търсене.

Предимства и недостатъци на Dropbox Dash

Предимства:

Добавка с ниско ниво на триене за съществуващите потребители на Dropbox

Фокусира се върху търсенето и организацията, без сложността на инструментите за пълно управление на проекти.

Прост, фокусиран опит с минимална настройка

Полезен мост между съхранението на файлове и търсенето

Недостатъци:

Това е най-ценно за екипи, които вече използват Dropbox.

Няма стабилни възможности за управление на проекти или изпълнение на задачи.

Това е сравнително нов продукт, който все още развива функциите си.

Цени на Dropbox Dash

Включено в плана на Dropbox

Оценки и рецензии за Dropbox Dash

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Dropbox Dash?

Едно ревю в G2 казва:

Вместо да преминавам от един инструмент към друг, мога да използвам универсалното търсене, за да намирам файлове, връзки и документи незабавно – независимо дали се намират в Dropbox, Google Drive, Slack или другаде. Пряко достъпните преки пътища и обобщения, задвижвани от AI, също спестяват много време, като ми помагат да стигна по-бързо до нужната информация и да остана фокусиран.

10. Notion (Най-доброто решение за гъвкаво управление на знанията с AI-базирано търсене и генериране на съдържание)

чрез Notion

За екипи, в които знанията постоянно се развиват, предизвикателството не е само да се намери информация, а да се поддържа актуална, свързана и използваема. Тук Notion се вписва като алтернатива на Unframe AI.

Notion работи най-добре като живо център за знания. Вместо да индексира информация в различни инструменти, той насърчава екипите да централизират документи, бележки, уикита и леки инструменти за проследяване на проекти в едно гъвкаво работно пространство. С Notion AI отгоре, екипите могат да задават въпроси, да обобщават съдържание или да генерират чернови директно от вече документираното.

Тази гъвкавост означава, че ще трябва да отделите време за настройка на работното си пространство, за да съответства на структурата на специализираните инструменти за управление на проекти.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте и усъвършенствайте съдържание, като използвате AI за писане, обобщаване и генериране на идеи.

Създайте взаимосвързани бази данни и преглеждайте едни и същи данни под формата на таблица, Kanban табло, календар или времева линия.

Комбинирайте текст, бази данни и вградени елементи, за да създадете персонализирани системи за всякакви случаи на употреба.

Започнете бързо с шаблони за уики, документи и вътрешни системи.

Предимства и недостатъци на Notion

Предимства:

Създайте практически всякаква система, от проследяващи проекти до CRM и бази от знания.

Отличава се в създаването на взаимосвързани бази от знания, където информацията се свързва по естествен начин.

Недостатъци:

Сложните настройки изискват дълъг процес на обучение, което може да се окаже прекалено трудно за новите потребители.

Производителността може да се забави при много големи бази данни.

Неговите вградени функции за управление на проекти не са толкова стабилни, колкото специализираните инструменти за управление на проекти.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 12 $/потребител/месец

Бизнес : 24 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,6/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Ето какво казва едно смесено ревю в Capterra:

Определено най-любимата ми част от Notion е лекотата на използване дори за начинаещи... Въпреки това, AI функциите оставят много да се желае. AI на Notion е значително по-малко способна от ChatGPT, с неубедителни функционалности. AI е бавна и когато се използва на страници с обширни данни, изпитва сериозна латентност, често замръзвайки за няколко минути.

Намерете подходящия инструмент, за да свържете отговорите с действие

Няма една единствена „най-добра“ алтернатива на Unframe AI. И честно казано, това е смисълът.

Някои екипи се нуждаят от по-добра информация за срещите. Други се интересуват от поверителността, персонализираните AI агенти или поддържането на знанията чисти и организирани. Подходящият инструмент зависи от това как работи вашият екип, а не от това как изглежда демонстрацията на продукта.

Но няколко неща са неизменно верни.

Самото търсене не е достатъчно. Намирането на информация има значение само ако води до решения, последващи действия или напредък.

Повече инструменти не винаги означават по-голяма продуктивност. Добавянето на още едно ниво на търсене може да увеличи превключването между контексти, вместо да го намали.

Най-силните решения свързват прозренията с изпълнението. Инструментите, които свързват отговорите директно със задачи, документи и работни процеси, помагат на екипите да работят по-бързо и с по-малко сътресения.

Когато търсенето, документите, задачите и автоматизацията са обединени, превръщането на отговорите в действия става нещо естествено. Ако целта ви е да намалите разпръскването на контекста и да обедините работата, знанията и AI на едно място, опитайте ClickUp безплатно и вижте разликата сами ✨

Често задавани въпроси (FAQ)

Unframe AI е инструмент за търсене и управление на знания в предприятията, базиран на изкуствен интелект. Той помага на екипите да намират информация в свързаните приложения и източници на данни, като извежда отговори от базите знания на компанията.

AI инструментите за продуктивност се фокусират върху интелигентното търсене, генерирането на съдържание и автоматизираните анализи. Традиционният софтуер за управление на проекти набляга на проследяването на задачи, графиците и управлението на работния процес, въпреки че конвергентни платформи като ClickUp комбинират и двете възможности.

Да, повечето алтернативи предлагат интеграция с често използвани инструменти на работното място като Slack, Google Workspace и Microsoft 365. Въпреки това, степента на интеграция варира – от основни връзки до дълбока двупосочна синхронизация или унифицирано търсене във всички свързани приложения.