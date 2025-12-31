10 най-добри инструмента за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Според проучването на Aon за глобалното управление на риска през 2025 г., прекъсването на дейността е класирано на второ място сред глобалните рискове за организациите през 2025 г. Въпреки това, повечето екипи третират планирането на непрекъснатостта като формалност за спазване на изискванията. Те го актуализират веднъж годишно и след това го забравят.

Инструментът за управление на непрекъснатостта на бизнеса може да ви помогне. Вместо да оставяте плановете да събират прах, той автоматизира оценката на риска и ги актуализира в реално време.

Това ръководство обхваща 10 инструмента за управление на непрекъснатостта на бизнеса, които ще ви помогнат да се подготвите, да реагирате и да се възстановите от прекъсвания. Независимо дали се нуждаете от специална платформа за управление на непрекъснатостта на бизнеса или от гъвкаво работно пространство, което въвежда планирането на непрекъснатостта в ежедневните ви операции, тук ще намерите подходящото решение.

Какво е софтуер за управление на непрекъснатостта на бизнеса?

Софтуерът за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCM) помага на вашата организация да планира, да реагира и да се възстанови от всякакви прекъсвания – независимо дали става дума за природно бедствие, кибератака или срив в веригата на доставки.

Тези инструменти централизират плановете ви за реагиране при кризи, като:

Автоматизиране на комуникацията

Проследяване на задачите по възстановяване и

Предоставя ви информация в реално време за устойчивостта на вашата организация.

Видове софтуер за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Съвременните BCM решения са два основни типа. Някои са специализирани корпоративни платформи с вградени рамки за оценка на риска, като ISO 22301.

Но много екипи – особено в областта на продуктите, инженерството и операциите – получават по-голяма полза от гъвкав инструмент за управление на работата. Интегрирането на планирането на непрекъснатостта директно в ежедневните работни процеси помага на тези екипи да бъдат подготвени без допълнителни усилия.

В тази публикация ще разгледаме и двата типа инструменти.

👀 Знаете ли, че... Екстремните метеорологични условия станаха основната причина за прекъсване на бизнес дейността през 2025 г., изпреварвайки кибератаките.

Ето едно кратко сравнение на най-добрите инструменти за управление на устойчивостта, преди да ги разгледаме по-подробно:

Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики Цени* ClickUp Екипи, които искат унифицирано управление на работата с персонализирани BCM работни потоци ClickUp Docs за документиране на планове, ClickUp Automations за задействане при инциденти, ClickUp Dashboards за проследяване на състоянието в реално време, ClickUp Brain за обобщения, базирани на изкуствен интелект. Безплатни завинаги; налични са персонализации за предприятия. Fusion Risk Management Предприятия, които се нуждаят от специален BCM с информация за рисковете Интегрирано управление на риска, анализ на въздействието върху бизнеса, управление на кризи, мониторинг на риска от трети страни Персонализирани цени LogicManager Средни предприятия, търсещи подход за управление на непрекъснатостта на бизнеса, основан на риска Основи на управлението на риска в предприятието, работни процеси за BIA, наръчници за възстановяване, управление на упражнения Персонализирани цени Everbridge Организации, които дават приоритет на масовото уведомяване и комуникацията в кризисни ситуации Управление на критични събития, масово уведомяване, IT аларми, визуален команден център Персонализирани цени Archer Предприятия, които се нуждаят от интегрирана в GRC непрекъснатост на бизнеса Интегрирано управление на риска, управление на политиките, съответствие с нормативните изисквания, устойчивост на бизнеса Персонализирани цени Riskonnect Организации, които искат управлявани BCM услуги със софтуер BC в облачната платформа, управлявани услуги, разработване на планове, улесняване на упражненията Персонализирани цени ServiceNow ИТ-ориентирани организации с съществуваща ServiceNow екосистема ITSM интеграция, автоматизирана BIA, планиране на възстановяване, управление на одити Персонализирани цени Quantivate Финансови институции и регулирани индустрии BCM, фокусиран върху съответствието, управление на доставчици, одитни следи, регулаторно отчитане Персонализирани цени ParaSolution Канадски организации и организации, които се нуждаят от двуезична поддръжка Двуезичен интерфейс, управление на планове, график за упражнения, контрол на документи Персонализирани цени SAI360 Глобални предприятия, които се нуждаят от интегрирано управление на EHS и риска Комбинирана EHS и рискова платформа, управление на обучението, регулаторно съдържание, глобално съответствие Персонализирани цени

Прилагали ли сте някога нов инструмент, който в крайна сметка е довел до повече конфликти? Много инструменти за управление на непрекъснатостта на бизнеса правят точно това. Плановете се намират в едно приложение, актуализациите – в друго, а задачите за възстановяване – някъде другаде.

73% от служителите казват, че преминаването между приложенията вреди на тяхната продуктивност. Този вид разпръскване на работата забавя реакциите, когато това е най-важно.

Най-добрите инструменти за непрекъснатост на бизнеса премахват тези изолирани структури, като предоставят на екипите единен източник на информация за планове, задачи и комуникация.

Ето как да изберете подходящия:

Документиране на плана и контрол на версиите: Трябва да можете да създавате, запазвате и актуализирате планове за непрекъснатост на едно място. Всеки трябва да знае кой е собственик на плана и винаги да работи с най-новата версия.

Възможности за анализ на въздействието върху бизнеса: Инструментът трябва да ви помогне да проведете Инструментът трябва да ви помогне да проведете анализ на въздействието върху бизнеса , за да идентифицирате най-важните си процеси, да видите от какво зависят те и да решите какво трябва да се възстанови първо.

Автоматично уведомяване и ескалиране: Потърсете Потърсете автоматични уведомления и сигнали. Инструментът трябва да разпределя задачите автоматично веднага след обявяване на инцидента, за да могат подходящите лица да действат бързо.

Табла и отчети в реално време: Таблата в реално време предоставят на ръководството обща представа за състоянието на възстановяването, изпълнението на задачите и разпределението на ресурсите, без да е необходимо да се искат ръчни актуализации.

Управление на упражнения и тестове: Вашият инструмент трябва да ви помага да планирате, проследявате и създавате Вашият инструмент трябва да ви помага да планирате, проследявате и създавате документация за планове за теоретични упражнения и симулации, за да се уверите, че вашите планове действително работят.

Интеграция със съществуващите работни процеси: Проверете колко добре инструментът за управление на непрекъснатостта на бизнеса се свързва с системите за управление на проекти, комуникация и ИТ, които вашият екип вече използва.

Мащабируемост и контрол на достъпа: Инструментът трябва да поддържа отдалечени екипи, да предлага достъп въз основа на роли и да работи на мобилни устройства, за да могат хората да получават информация по всяко време и навсякъде.

Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Ето подробен преглед на най-добрите инструменти за управление на непрекъснатостта на бизнеса, които можете да опитате тази година.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат персонализирани BCM работни процеси + управление на работата на едно място)

Вземете ClickUp безплатно Обединете плановете за непрекъснатост на бизнеса, задачите за реагиране при инциденти и препоръките за устойчивост, базирани на изкуствен интелект, в един инструмент с ClickUp.

В много организации плановете за непрекъснатост се съхраняват в документи, които са отделени от задачите за реагиране, които се съхраняват в инструменти за проекти. Актуализациите се извършват в още един инструмент – обикновено имейл или чат.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обединява всичко това. Вашите планове, задачи, разговори и отчети се намират в същото работно пространство, което екипът ви вече използва. Това означава, че когато възникне инцидент, няма нужда да се бърза с изготвянето на отговор. Всеки знае къде да отиде и какво да направи.

Плановете за непрекъснатост в ClickUp са живи ClickUp Docs, по които вашият екип може да работи съвместно. Те се свързват директно с ClickUp Tasks, които включват проследяем напредък, специални собственици и определени срокове.

Създавайте и свързвайте изпълними задачи в ClickUp Docs

Благодарение на ClickUp Automations, когато бъде обявен инцидент, работните процеси могат да се задействат автоматично – да се възлагат задачи за възстановяване, да се уведомяват съответните лица и да се ескалират проблемите без ръчно проследяване.

Вградената контекстуална изкуствена интелигентност на ClickUp прави отговорите още по-бързи. Вашият AI асистент, ClickUp Brain, извлича знания от работното ви пространство незабавно. Екипите могат да задават прости въпроси като „Какъв е нашият план за реагиране при прекъсване?“ или „Кой отговаря за възстановяването на доставчиците?“ и да получават незабавни отговори, извлечени от одобрени планове и задачи.

Получете незабавни отговори относно плановете за непрекъснатост на бизнеса, политиките, рамките за устойчивост и реакциите, като използвате ClickUp Brain.

AI Super Agents в ClickUp също могат да наблюдават рискове, пропуснати стъпки или забавена работа и да предприемат незабавни действия, преди малките проблеми да се влошат.

С ClickUp непрекъснатостта на бизнеса става неразделна част от ежедневната работа, а не документ, който актуализирате веднъж годишно и се надявате, че никога няма да ви потрябва.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте рисковите сценарии, зависимостите и потоците на възстановяване за по-бързо съгласуване с ClickUp Whiteboards.

Проследявайте нивото на въздействие, целите за време за възстановяване (RTO) и критичността на системата в един изглед с помощта на потребителски полета.

Предоставете на вашия ръководен екип незабавен поглед върху напредъка на възстановяването и пречките с таблата за управление на ClickUp в реално време.

Стандартизирайте плановете за реагиране при инциденти и работните процеси за непрекъснатост в екипите и регионите с шаблони за реагиране при риск.

Ограничения на ClickUp

Няма предварително създадени шаблони за анализ на въздействието върху бизнеса, специфични за BCM.

Изисква първоначална конфигурация за настройка на работни процеси, специфични за BCM.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на G2 гарантира за ClickUp за тяхната оперативна непрекъснатост:

Работим с много от нашите клиенти на почасова база, което винаги създава необходимост да следим часовете, които са отделили за даден проект в даден момент. Затова регистрирането на часовете и възможността да преглеждаме текущи или минали проекти създава прекрасна бизнес непрекъснатост. ClickUp ни позволява да обучаваме ефективно новите членове, като просто им даваме достъп до базата данни с миналите ни проекти и до всички материали, създадени за отделни клиенти, от най-старите до най-новите. Просто казано, избираме ClickUp, защото отговаря на нашето мото: Обучение, мащабируемост и непрекъснатост!

2. Fusion Risk Management (Най-подходящ за корпоративни организации, които се нуждаят от специализирано BCM с информация за рисковете)

чрез Fusion Risk Management

Fusion Risk Management е специално създадена платформа за управление на непрекъснатостта на бизнеса и риска за предприятия. Системата Fusion Framework свързва непрекъснатостта на бизнеса, възстановяването след ИТ бедствия, управлението на кризи и риска от трети страни.

Неговата уникална продажна точка се крие в предварително създадените рамки и работни процеси за професионалистите в областта на BCM. Той се отличава и в анализа на въздействието върху бизнеса (BIA). Използвайте го, за да идентифицирате критични процеси, да картографирате зависимости и да зададете приоритети за възстановяване с лекота.

Най-добрите функции на Fusion Risk Management

Достъп до структурирани BIA работни потоци, които ви насочват при идентифицирането на критични процеси, документирането на зависимости и определянето на цели за време за възстановяване (RTO).

Определете приоритетите за възстановяване и координирайте по-ясно действията за реагиране.

Използвайте модула за управление на кризи за изглед на командния център с разпределение на задачи, проследяване на състоянието и комуникация със заинтересованите страни по време на инцидент.

Лесно се интегрират със съществуващите платформи за управление на бизнеса, като ServiceNow, Workday HR, SalesPoint iQ и други.

Ограничения на Fusion Risk Management

Цените, ориентирани към големи предприятия, може да са твърде високи за по-малки организации.

Внедряването изисква значителна конфигурация и управление на промените.

Цени на Fusion Risk Management

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Fusion Risk Management

G2: 4. 4/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fusion Risk Management?

Един доволен потребител споделя:

Базираният на изкуствен интелект Infusion Uploader значително намалява ръчния труд с 30%, подобрявайки ефективността при създаването на планове за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване при бедствия.

3. LogicManager (Най-подходящ за средни компании, които търсят подход за управление на непрекъснатостта на бизнеса, основан на риска)

чрез LogicManager

LogicManager предлага подход към управлението на непрекъснатостта на бизнеса, основан на риска. Той започва с подпомагане на екипите да идентифицират и оценят организационните рискове, след което използва тези познания, за да насочи анализа на въздействието върху бизнеса и планирането на непрекъснатостта. Чрез свързване на плановете за възстановяване директно с реалните рискове и зависимости, LogicManager поддържа BCM фокусиран върху това, което действително може да наруши бизнеса, а не само върху спазването на изискванията за съответствие.

Можете да персонализирате категориите риск и скалите на въздействие според вашите нужди. Получавате също така отчети, готови за съответствие, с одитни следи за целия жизнен цикъл на програмата за управление на непрекъснатостта на бизнеса.

Най-добрите функции на LogicManager

Структурирайте непрекъснатостта на бизнеса около принципите на управление на риска в предприятието, като се уверите, че плановете отговарят на най-значимите заплахи.

Достъп до постъпкови работни процеси за провеждане на BIA, документиране на критични процеси и разработване на стратегии за възстановяване

Използвайте вградените инструменти за планиране, изпълнение и документиране на упражнения за възстановяване, включително планиране на симулации на маса и проследяване на дейностите по отстраняване на неизправности.

Ограничения на LogicManager

Подходът, фокусиран върху риска, може да се стори непознат за екипите, които са свикнали с инструменти, фокусирани върху планирането.

За да се възползвате от пълната им стойност, е необходимо да се ангажирате с методологията на LogicManager.

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ и разочароващ.

Цени на LogicManager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LogicManager

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за LogicManager?

Един потребител споделя в G2:

Оценявам факта, че LogicManager съхранява всички наши рискове в една система, което го прави много полезен и централизира управлението на риска в цялата ни организация... Лесността на комуникация и сътрудничество, която насърчава между отделите чрез споделяне на актуализирана информация, е похвална.

📚 Прочетете също: Софтуер за управление на риска в предприятията

4. Everbridge 360 (Най-подходящ за организации, които дават приоритет на комуникацията в кризисни ситуации)

чрез Everbridge 360

Everbridge е платформа за управление на критични събития. Тя се фокусира върху комуникацията и координацията в реално време при кризисни ситуации. Докато много инструменти за управление на непрекъснатостта на бизнеса се фокусират върху планирането, Everbridge се отличава с активно управление на инциденти.

Системата за масово уведомяване може бързо да достигне до големи групи чрез SMS, гласови съобщения и имейл, като помага на екипите да споделят актуална информация, да дават инструкции и да останат съгласувани, когато скоростта е от най-голямо значение. По време на криза тази бърза комуникация може да бъде разликата между координирана реакция и пълен хаос.

Най-добрите функции на Everbridge 360

Свържете се с много хора по различни канали, с проследяване на потвържденията и двупосочна комуникация.

Бъдете в течение с табло в реално време, което показва състоянието на инцидента, местоположението на екипа за реагиране и изпълнението на задачите по време на активна криза.

Интегрирайте ги с инструменти за ИТ мониторинг, за да предупреждавате автоматично дежурните инженери при отказ на критични системи.

Ограничения на Everbridge 360

Фокусирани повече върху комуникацията при реагиране, отколкото върху планирането и документирането.

Премиум цените отразяват възможностите на корпоративно ниво.

Цени на Everbridge 360

Персонализирани цени въз основа на броя потребители и модулите

Everbridge 360 оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Everbridge 360?

Един рецензент на G2 хвали инструмента:

Това, което най-много ценя в Everbridge, освен функциите за бърза реакция при критични събития и масово изпращане на съобщения, са възможностите за сегментиране и маршрутизиране. Те работят безупречно и ми позволяват да уведомявам само съответния персонал, когато получим сигнал.

5. Archer (Най-подходящ за предприятия, които се нуждаят от непрекъснатост на бизнеса, интегрирана с GRC)

чрез Archer

Archer предоставя интегрирана платформа за управление, риск и съответствие (GRC) с надеждни възможности за непрекъснатост на бизнеса. Тя е създадена за големи организации, които искат планирането на непрекъснатостта да бъде част от по-широка програма за риск и съответствие.

Archer свързва непрекъснатостта на бизнеса с области като операционен риск, риск от трети страни и спазване на нормативните изисквания. Това дава на екипите единна представа за това как прекъсванията засягат по-широката картина на риска, вместо да управляват непрекъснатостта изолирано.

Най-добрите функции на Archer

Генерирайте дневни, седмични и месечни отчети за съответствие с рисковете

Създайте визуална рамка за съответствие с SOP и карти на процесите

Документирайте, версирайте и разпространявайте политики за непрекъснатост с работни потоци за одобрение и проследяване на удостоверения.

Ограничения на Archer

Потребителите съобщават, че някои модули могат да бъдат трудни за настройка и използване.

Най-подходящи за големи предприятия с специализирани екипи за GRC

Цени на Archer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Archer

G2: 3. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Archer?

Един потребител споделя в Capterra:

Както и при оценките на сигурността, той може да бъде персонализиран, за да има модул за оценка и да изпълнява задачи като изпращане на писма и предупреждения с лекота. Като цяло това е много полезен инструмент, а възможността му да бъде персонализиран според нуждите на предприятието му дава предимство.

6. Riskonnect (Най-подходящ за организации, които искат управлявани BCM услуги със софтуер)

чрез Riskonnect

Riskonnect предлага уникална комбинация от софтуер за управление на непрекъснатостта на бизнеса и управлявани услуги. Технологията се осигурява от платформата BC in the Cloud. А консултантският им екип ви помага да създадете, поддържате и тествате програмата си за непрекъснатост.

Този хибриден подход е идеален за организации, които се нуждаят от зряла програма за управление на непрекъснатостта на бизнеса, но нямат вътрешна експертиза или ресурси, за да създадат такава. Riskonnect функционира по същество като разширение на вашия екип.

Най-добрите функции на Riskonnect

Достъп до всички данни за рисковете на вашата организация на едно място

Получете подробни табла и полезни информации, за да се справите по-бързо с рисковете от прекъсване на дейността.

Създавайте персонализирани формуляри и автоматизирайте ръчното въвеждане на данни

Ограничения на Riskonnect

Широките възможности за персонализиране могат да бъдат както предимство, така и недостатък на инструмента.

Управляваните услуги създават постоянни разходи, които надхвърлят лицензирането на софтуер

Цени на Riskonnect

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Riskonnect

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Riskonnect?

Един потребител на G2 споделя смесени отзиви:

Комбинацията от IRM + Data Analytics е фантастична платформа, която съчетава данни за искове и бизнес, за да създаде стойност за външни и вътрешни заинтересовани страни... Персонализирането на платформата е било както полезно, така и пречка за лесното намиране на решения.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Най-подходящ за ИТ-ориентирани организации с съществуваща ServiceNow екосистема)

чрез ServiceNow Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ServiceNow Business Continuity Management е изграден върху платформата ServiceNow. Това го прави естествен избор за организации, които вече използват ServiceNow за управление на ИТ услуги (ITSM). Плътната интеграция означава, че вашите планове за възстановяване при ИТ бедствия се свързват директно с вашата CMDB и работните процеси за управление на инциденти.

Лесно автоматизирайте анализа на въздействието върху бизнеса, като извличате данни от съществуващата си ServiceNow имплементация. Автоматично идентифицирайте кои приложения поддържат критични бизнес процеси и изчислете въздействието от тяхната недостъпност.

Най-добрите функции на ServiceNow Business Continuity Management

Създайте автоматизирани работни процеси за непрекъснатост на бизнеса, работни процеси за възстановяване на ИТ и други в една единствена, взаимосвързана платформа.

Задействайте задачи за възстановяване и изпълнявайте инструкции автоматично при откриване на инциденти.

Използвайте изкуствен интелект, за да получите интелигентни отговори на един клик разстояние

Ограничения на ServiceNow Business Continuity Management

Изисква платформата ServiceNow, което може да не е целесъобразно, ако все още не сте клиент.

По-скоро фокусирани върху възстановяване след ИТ бедствия, отколкото върху непрекъснатостта на бизнеса в цялото предприятие.

Цени за управление на непрекъснатостта на бизнеса на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow Business Continuity Management

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Quantivate (Най-подходящ за финансови институции и регулирани индустрии)

чрез Quantivate

Quantivate е платформа за управление на непрекъснатостта на бизнеса и риска за финансови институции и други силно регулирани индустрии. Тя улеснява спазването на изискванията за съответствие с предварително конфигурирани работни процеси за регулаторно отчитане и управление на одити.

Той е особено силен в управлението на доставчиците и оценката на риска от трети страни. Това са критични проблеми за банките и кредитните съюзи, които са обект на регулаторен надзор на веригите си за доставки.

Най-добрите функции на Quantivate

Извършвайте цялостна оценка на риска от трети страни и валидиране на непрекъснатостта на бизнеса за доставчиците.

Поддържайте подробни одитни следи и достъп до шаблони за регулаторни отчети

Създавайте, съхранявайте и актуализирайте планове за непрекъснатост и управление на кризи на едно място.

Количествено измерване на ограниченията

Специфичният фокус върху дадена индустрия може да ограничи привлекателността за организации извън регулираните сектори.

Ценообразуване на Quantivate

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Quantivate

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. ParaSolution (Най-подходящ за организации, които се нуждаят от двуезична поддръжка)

чрез premiercontinuum

ParaSolution е канадски доставчик на софтуер за управление на непрекъснатостта на бизнеса, който предлага двуезична (английски/френски) платформа. Тя е идеална за компании, които оперират в Канада или други многоезични среди.

Необходим е пряк подход към BCM, фокусиран върху управлението на планове, планирането на упражнения и контрола на документи – без сложността на по-големите корпоративни платформи.

Най-добрите функции на ParaSolution

Получете структурирани шаблони за документиране на планове за непрекъснатост на бизнеса, с контрол на версиите и работни потоци за одобрение.

Планирайте, проследявайте и документирайте упражнения и тестове за възстановяване

Ограничения на ParaSolution

По-малък набор от функции в сравнение с платформите за предприятия

По-малко налични опции за интеграция

Цени на ParaSolution

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на ParaSolution

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. SAI360 (Най-подходящ за глобални предприятия, които се нуждаят от интегрирано управление на EHS и риска)

чрез SAI360

SAI360 е цялостна платформа за управление на околната среда, здравето, безопасността (EHS) и риска, която включва функции за непрекъснатост на бизнеса. Тя е предназначена за глобални предприятия, които се нуждаят от управление на BCM заедно с други области на операционния риск.

Силата на тази GRC платформа е в нейната широта – можете да управлявате всичко от докладване на инциденти до управление на обученията и планиране на непрекъснатостта на бизнеса в една система.

Най-добрите функции на SAI360

Комбинирайте непрекъснатостта на бизнеса с екологичното съответствие, управлението на безопасността и операционния риск.

Внедрете модули за обучение, за да се уверите, че екипът ви знае ролята си в плановете за непрекъснатост.

Достъп до нормативна информация и проследяване на съответствието за различни юрисдикции

Ограничения на SAI360

Потребителите съобщават, че по-тежките страници и отчети могат да отнемат много време за зареждане.

Множество потребители споделят не особено приятно преживяване с обслужването на клиенти

Цени на SAI360

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SAI360

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за SAI360?

В едно ревю в G2 се чете:

Разполага с интуитивен панел за отчети и анализи, който спомага за по-доброто осъзнаване на рисковете. Той е изключително мащабируем и гъвкав, което го прави идеален за компании от всякакъв размер, тъй като гарантира висока възвръщаемост на инвестициите.

Въведете непрекъснатостта на бизнеса в ежедневния си работен процес с ClickUp

Най-добрият план за непрекъснатост на бизнеса е този, който вашият екип действително използва. Не е забравен документ. И определено не е специализирана система, която вашият екип отваря само по време на учения.

ClickUp въвежда управлението на непрекъснатостта на бизнеса в работната среда, в която вашият екип вече работи всеки ден. Документирате плановете си в ClickUp Docs. Разпределяте задачи за възстановяване с ClickUp Tasks. Автоматизирате реакцията при инциденти с ClickUp Automations. И проследявате напредъка на възстановяването с ClickUp Dashboards.

Когато възникне прекъсване, екипът ви не се налага да се учи да използва нов инструмент под натиск. Той реагира, като използва същата платформа, която използва за всеки проект, с цялата необходима информация на разположение.

Спрете да третирате непрекъснатостта на бизнеса като отметка за съответствие. Направете я част от начина, по който работи вашият екип.

Създайте програма за непрекъснатост на бизнеса, която да е готова, когато имате нужда от нея. Започнете да използвате ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Софтуерът за непрекъснатост на бизнеса се фокусира върху подготовката и реагирането при прекъсвания. Той помага на екипите да планират какво да правят, когато нещо се обърка. Инструментите за управление на проекти се фокусират върху ежедневната работа, като задачи, срокове и сътрудничество. Инструментите за управление на непрекъснатостта на бизнеса са създадени за извънредни ситуации, докато инструментите за управление на проекти са създадени за нормална работа.

Да. Малките екипи често са по-уязвими към прекъсвания, защото имат по-малко хора и резервни варианти. Софтуерът за управление на непрекъснатостта на бизнеса им помага да планират предварително, да разпределят ясни отговорности и да се възстановят по-бързо без хаос. Дори простите планове могат да направят голяма разлика, когато се случи нещо неочаквано.

Планирането на непрекъснатостта на бизнеса обхваща начина, по който цялата компания продължава да функционира по време на прекъсване. Възстановяването след бедствие се фокусира главно върху възстановяването на ИТ системи и данни. Възстановяването след бедствие е част от непрекъснатостта на бизнеса, но планирането на непрекъснатостта обхваща и хората, процесите, доставчиците и комуникацията.

Повечето организации трябва да тестват плановете си поне веднъж годишно. Критичните системи или екипите с висок риск могат да тестват по-често. Редовните тестове помагат на екипите да откриват пропуски, да актуализират плановете си и да се уверят, че всички знаят какво да правят, преди да се случи реален инцидент.