Кой AI стек е подходящ за екипи, които са нови в AI

Един екип експериментира с AI инструмент за писане, за да спести време при създаването на съдържание. Скоро след това някой пробва AI генератор на изображения. По-късно се добавя още един инструмент за автоматизиране на няколко повтарящи се задачи.

Поотделно тези инструменти изглеждат полезни. Но с течение на времето настройката започва да изглежда объркваща.

Инструментите не комуникират помежду си. Някои от тях правят сходни неща. Резултатите са разпръснати в различни приложения и е трудно да се прецени кое всъщност помага и кое само добавя шум.

За екипите, които са нови в областта на изкуствения интелект, този хаос, известен още като „разрастване на изкуствения интелект“, е често срещана първа фаза. Той е част от процеса на обучение.

Но знаете ли какво? Не се нуждаете от повече AI инструменти, а от подходящата комбинация, която отговаря на специфичните нужди на вашия екип и нивото на AI зрялост.

В този блог ще ви покажем как да преминете от ad-hoc внедряване на AI към изграждане на ефективен AI технологичен стек. Такъв, който действително намалява рутинната работа за вас.

Предизвикателството да започнете с изкуствен интелект

Приложенията, базирани на изкуствен интелект, навлизат на пазара по-бързо от всякога.

Всеки може да създаде AI инструмент с няколко API, предварително обучени модели и облачна инфраструктура. Всеки инструмент обещава по-бърза работа, по-умни решения или по-малко ръчни стъпки.

Имате на разположение десетки рамки за машинно обучение, облачни платформи и инструменти за съхранение на данни, от които да избирате. Колкото повече опции имате, толкова по-трудно е да вземете решение.

Но това не е всичко. Истинското предизвикателство започва след това:

Миграцията е рискована , защото преместването на работни процеси и чувствителни данни в системи с изкуствен интелект може лесно да наруши работата.

Кривата на обучението е безмилостна . Ако инструментите се усещат като неудобни или натрапчиви, екипите спират да ги използват, независимо колко мощни са те.

Възвръщаемостта на инвестициите остава неясна , като лидерите не са сигурни как изглежда успехът или колко време ще отнеме, за да се видят резултати.

Техническият дълг се прокрадва, тъй като прибързаните избори на изкуствен интелект натрупват сложност върху системи, които и без това са претоварени.

Ранното внедряване е деликатно за екипи, които са нови в областта на изкуствения интелект. Това, от което се нуждаете, е проста настройка с висока използваемост и безпроблемна интеграция.

Подходящите AI технологични стекове добавят така необходимата структура към целия AI жизнен цикъл, което прави прехода към AI много по-лесен.

Как? Да разберем!

👀 Знаете ли, че: Според проучването на ClickUp за разликите в използването на изкуствен интелект, 23% от професионалистите са по същество „парализирани от изкуствения интелект“ – те искат да използват технологията, но нямат представа откъде да започнат или как да я включат в ежедневните си задачи, без да усложняват нещата.

Какво е AI стек?

AI стекът е взаимосвързан набор от инструменти, технологии, инфраструктура и рамки, които използвате, за да изпълнявате AI функции в целия си екип или организация.

Разбиране на слоевете на AI стека

Технологичните стекове за изкуствен интелект се изграждат на слоеве. Вие избирате подходящите инструменти за всеки слой, а заедно тези слоеве съставляват вашия стек за изкуствен интелект.

Трите основни слоя са:

1. Слой данни

AI се учи от информацията, която му предоставяте. Този слой обхваща всичко, от което AI може да се учи. Той гарантира, че информацията на вашата компания е организирана, чиста и лесна за намиране от AI.

✅ Ключовите компоненти включват: Документи, бази данни, инструменти, системи за записване

Инструменти за почистване на данни за подобряване на качеството на данните

Хранилища за данни, езера от данни и векторни бази данни за съхранение на необработени данни

Канали за извличане и препращане на данни

Системи за контрол на версиите на данните за проследяване на промените в набора от данни

2. Интелигентен слой

Това е мислещата част от вашия AI технологичен стек. Тя обработва събраните данни, за да предложи прогнози, обобщения или автоматизирани решения.

✅ Ключовите компоненти включват: Компютърно зрение

Рамки за машинно обучение за разработване на модели

Актуални AI модели

Инференционни двигатели

Обработка на естествен език (NLP)

Подсказване, разсъждение и логика на вземане на решения

3. Приложен слой

Приложният слой свързва изкуствения интелект с вашите работни процеси, така че членовете на екипа да могат да го използват за изпълнение на задачите си.

✅ Ключовите компоненти включват: Логика, специфична за задачата или работния процес

Механизми за събиране на обратна връзка за усъвършенстване на моделите за машинно обучение

Чат интерфейси, копилоти, вградени функции

Приложения за крайни потребители, в които се генерират и преглеждат резултати от изкуствен интелект

🧠 Интересен факт: През 1770-те години швейцарският часовникар Пиер Жаке-Дроз създава „Писарят“ – механично момче, съставено от 6000 части, което може да пише всякакви изречения с дължина до 40 символа. То се счита за един от най-ранните примери за компютър. чрез Colossal

📚 Прочетете още: Как да използвате ClickUp AI за повишена продуктивност и ефективност

Когато избирате самостоятелни AI инструменти, бихте попитали: Какво прави този инструмент?

Незабавна скорост и удобство са приоритет. Предпочитате решение от типа „plug-and-play“, което решава един проблем веднага.

📌 Пример: Копирате и поставяте месечните си данни за продажбите, анализите и обобщенията в генератор на AI отчети, за да създадете бързо професионален отчет.

При изграждането на AI стек фокусът е върху: Как този инструмент се вписва в нашия работен процес?

Целта е да се инвестира в AI решения, които:

Решете проблемите си

Са силно съвместими помежду си

Интегрирайте лесно със старите си системи/работни процеси

Подкрепете екипа си в дългосрочен план

📌 Пример: Настройвате система, в която вашите вътрешни продажби и бележки по проекти автоматично се вливат в AI модел, който е обучен на гласа на вашата марка. Този модел изготвя доклада и го поставя директно в споделената папка на вашия екип за преглед.

Защо екипите, които са нови в областта на изкуствения интелект, се нуждаят от интегрирана, модулна конфигурация

Изкушаващо е да вземете няколко AI инструмента и да управлявате магазина си с тях. Но ако искате AI да се разраства заедно с екипа ви, изграждането на интегрирана, модулна структура е от огромно значение.

Ето защо:

Лесно е да сменяте инструменти: AI средата е много променлива. Екипите трябва да преминават към по-добри алтернативи, за да бъдат в крак с нововъзникващите тенденции. С модулен стек е много по-лесно да добавяте или премахвате AI инструменти, без да прекъсвате работата си.

Решете повече проблеми с един инструмент: Екипите, които са нови в областта на изкуствения интелект, в крайна сметка купуват отделно приложение за изкуствен интелект за всеки проблем, което само увеличава техническия дълг. Чрез изграждането на централизирано ниво на интелигентност можете да захранвате всичките си операции без разрастване на инструментите.

Съвместимост между различни екипи: Тъй като самостоятелните AI инструменти не комуникират помежду си, различните екипи или членове на екипа са принудени да работят с несъвместими резултати. Интегрираната настройка решава този проблем, като създава единен източник на информация за всички.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-базирани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

Примери за прости AI стекове в ежедневна употреба

Мислите, че AI стековете са сложни? На практика те са много по-прости и не изискват напреднали инженерни познания или разработване на AI от нулата.

Важното е да изберете подходящите AI приложения и да ги комбинирате с подходящо планиране. Направете това и ще можете да извлечете реална полза от AI – с по-малко объркване, минимално прекъсване на работния процес и по-ниски разходи.

По-долу са дадени няколко прости примера за това как екипите комбинират AI инструменти за ежедневната си работа.

1. CRM + анализи + изкуствен интелект за писане

📌 Пример: Вие ръководите екип по продажбите, който обработва стотици активни потенциални клиенти. Вместо да искате от представителите да сканират ръчно записите в CRM, вие добавяте AI-базирани анализи към CRM, за да проследявате поведението на потенциалните клиенти и сигналите за покупка.

Когато системата идентифицира потенциален клиент с висока склонност към покупка, тя предава тази информация на AI инструмент за писане. Инструментът изготвя персонализирано писмо за последващи действия, което представителят бързо преглежда и изпраща.

2. Управление на проекти + автоматизация на срещи + интелигентно разпределение на задачи

📌 Пример: По време на синхронизацията на екипа ви, инструмент за срещи подслушва, транскрибира разговора и идентифицира всяка спомената „задача“.

Той автоматично изпраща тези задачи към вашия инструмент за управление на проекти. До края на срещата проектният борд се актуализира с всички нови задачи.

AI също така автоматично анализира натоварването и уменията на всеки член на екипа, преди да разпредели задачите и да ги уведоми.

3. Вътрешен чат + търсене с изкуствен интелект

📌 Пример: Вместо членовете на екипа да си пишат един на друг за контекст или изгубени файлове, вие интегрирате AI в уикито и споделените папки на вашата компания. AI прочита всичко – вашите HR политики, минали проектни планове и технически ръководства.

След това свържете това с вътрешното си приложение за чат. Когато член на екипа има въпрос, той го въвежда в чата и AI извлича информацията за него.

📚 Прочетете още: Как изкуственият интелект променя професионалните услуги

Как да изберете подходящия AI стек за начинаещи (стъпка по стъпка)

Ето как да изберете подходящия стек за успешно внедряване на AI:

Стъпка 1: Определете нуждите си

Започнете, като разгледате как работи вашият екип днес.

Вашият екип използва ли изкуствения интелект основно за индивидуални задачи като изготвяне на съдържание, обобщаване на бележки или генериране на идеи? В такъв случай няколко самостоятелни AI инструмента може да ви се сторят достатъчни в началото.

Но ако изкуственият интелект започне да засяга споделените работни процеси – актуализации на статуса, създаване на задачи, отчитане или вътрешна документация – бързо ще се сблъскате с проблеми. Копирането и поставянето на контекст, повторно обясняване на работата и проследяване на резултатите в различните инструменти се превръщат в ежедневно бреме.

След това обмислете къде изкуственият интелект може да ви спести време.

Ако целта е бързина при еднократни задачи, лека конфигурация може да свърши работа.

Но ако искате AI да намали координацията, проследяването и ръчните актуализации в екипа, ще ви са необходими инструменти, които се интегрират директно в съществуващите ви работни процеси.

Накрая, помислете за внедряването.

Ако изкуственият интелект изисква от вашия екип да се научи да работи с нови интерфейси или постоянно да сменя инструменти, използването му ще намалее. За екипи, които са нови в областта на изкуствения интелект, подходящият набор се интегрира в ежедневните инструменти, които вашият екип използва.

👀 Знаете ли, че: Думата „робот“ произхожда от чешка пиеса от 1920 г., озаглавена Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) от Карел Чапек. „Roboti“ произхожда от „robota“, което означава принудителен труд или тежка работа. В пиесата роботите всъщност са биоинженерни бездушни същества с човешко тяло и кръв. В крайна сметка те се бунтуват и унищожават цялото човечество.

Стъпка 2: Групирайте, сортирайте и приоритизирайте проблемните точки

Защо е необходимо да организирате проблемите си и целите си в областта на изкуствения интелект, преди да изберете инструментите?

Да речем, че маркетинговият екип се нуждае от помощ при изготвянето на рекламни текстове. Търговският екип се нуждае от помощ при написването на търговски презентации.

Ако и двата екипа закупят отделни AI инструменти за писане, вие удвоявате разходите си, без да решите нов проблем.

За да избегнете това, не забравяйте: не групирайте проблемите по екипи или отдели. Групирайте ги според типа AI способности, които са необходими.

AI възможности Какво обхваща Чести примери Генериране на изкуствен интелект Създаване или трансформиране на съдържание Обобщаване на дълги документи, пренаписване на вътрешни актуализации, създаване на дневен ред за срещи и създаване на изображения AI анализ Интерпретиране на данни и идентифициране на модели Анализиране на тенденциите в поведението на клиентите, отбелязване на кампании с ниска ефективност и откриване на несъответствия в данните AI маршрутизация и автоматизация Преместване на работа без ръчна координация Преобразуване на точките за действие от срещи в задачи, маршрутизиране на одобрения, категоризиране на постъпващата работа и актуализиране на статуса на задачите

След това вземете по една функция и оценете всеки проблем, като използвате два въпроса:

Колко често възниква този проблем? Колко време и усилия отнема това?

Проблемите, които възникват ежедневно и блокират напредъка, трябва да бъдат на първо място. Това са възможностите, с които вашият AI стек не може да си позволи да прави компромиси.

Разгледайте тези проблеми с голямо въздействие като пилотни примери за употреба.

Когато избирате подходящите инструменти за вашия модерен AI стек, се стремете да изградите кохерентна екосистема, а не само да намерите подходящите възможности за решаване на проблемите.

Някои ключови съображения, които трябва да имате предвид при избора на AI инструменти:

Нативни интеграции и API: Дайте приоритет на инструменти с нативни (вградени) интеграции за вашите съществуващи системи (например CRM). Ако даден инструмент няма нативна връзка, той трябва да разполага с надежден API. Това гарантира, че можете да използвате мостови инструменти като Zapier или Make за автоматизиране на потока от данни.

По-малко е повече: Потърсете платформи, които решават няколко свързани проблема едновременно – например, AI инструмент, който се занимава с транскрипция на срещи, обобщаване и възлагане на задачи на един път. Това предотвратява припокриването и намалява абонаментните такси.

Минимална крива на обучение: Тъй като вашият екип е нов в областта на изкуствения интелект, избягвайте инструменти, които изискват бързо инженерство или сложно кодиране.

Сигурна инфраструктура за данни: Потърсете защита на ниво предприятие, за да бъдат вашите данни криптирани.

Модулно мащабиране: Изберете инструменти, които ви позволяват да започнете с едно работно място или малък пилотен проект и да мащабирате, за да се справите с масивно увеличение на данните или потребителите по-късно.

Стъпка 4: Свържете AI работните процеси с унифицирана оркестрация

Какво се случва, когато работите с твърде много AI инструменти?

Разпространението на инструменти изчерпва вашата продуктивност, бюджети и фокус. Преди да се усетите, това води до разпространение на работата, при което файлове, актуализации и решения са разпръснати в приложения, низове и пощенски кутии.

А цената е огромна – приблизително 2,5 трилиона долара загуба на глобална производителност всяка година.

След като AI стека ви е в действие, се нуждаете от единен слой за оркестриране, за да свържете всичко – инструменти, работни процеси и екипи.

Този оркестрационен слой действа като система за записване на:

Работа в процес

Резултати, генерирани от изкуствен интелект

Собственост и отговорност

Видимост между екипите

ClickUp се превръща в този оркестрационен слой. Първото в света конвергентно AI работно пространство свързва приложения и работни потоци в една унифицирана платформа.

Какво означава това за вас? Гледайте това видео, за да разберете 👇

Стъпка 5: Приложете стека и обучете екипа си

След като сте готови с AI стека, внедрете го на етапи, за да гарантирате плавното му приемане и нисък риск.

Започнете с работни процеси, които носят незабавна полза, като обобщаване на актуализации, изготвяне на рутинно съдържание или препращане на повтарящи се заявки. Усъвършенствайте тези работни процеси, преди да продължите с разширяването.

Ако екипът ви е малък, първо внедрете стека в един проект.

Използвайте ранните успехи, за да изградите доверие и да спечелите подкрепата на заинтересованите страни, а след това постепенно разширявайте внедряването на изкуствения интелект в екипите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Automations, за да се справите с повтарящи се координационни задачи, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху значима работа. Настройте прости тригери като промени в статуса на задачите, напомняния за крайни срокове или корекции на приоритетите, които автоматично актуализират полетата на задачите, изпращат известия или създават последващи действия. Прехвърлете повтарящите се задачи на автопилот с ClickUp Automations Например, можете да автоматизирате преходите на статуса, когато дадена подзадача е завършена, да уведомявате заинтересованите страни, когато е постигнат ключов етап, или да присвоявате задачи автоматично въз основа на правила за натоварване.

Ако започвате с автоматизацията за първи път, ние сме подготвили това видео за вас 👇

Стъпка 6: Наблюдавайте, измервайте и коригирайте технологичния си стек

Мониторингът на AI стека означава две неща:

Оценяване на производителността на работния процес: Сравнете базовите показатели преди и след внедряването на пилотния проект. Разгледайте показатели като време за изпълнение на задача, брой ръчни стъпки, цикли на преглед, процент на преработка и обработка на изключения.

Оценяване на надеждността на стека: Проверете дали интеграциите работят последователно и автоматизациите се задействат в подходящия момент. Наблюдавайте производителността на модела, за да разберете и намалите „отклонението на модела“ – когато резултатите от изкуствения интелект се влошават с течение на времето.

Не забравяйте също, че проследяването на напредъка е непрекъснат процес.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от анкетираните използват три или повече инструмента ежедневно, борейки се с „ разрастването на приложенията ” и разпръснатите работни процеси. Макар да ви се струва, че сте продуктивни и заети, всъщност контекстът ви се губи между различните приложения, да не говорим за енергията, която изразходвате за писане. BrainGPT обединява всичко: кажете веднъж и вашите актуализации, задачи и бележки се появяват точно там, където им е мястото в ClickUp. Няма повече превключване, няма повече хаос – само безпроблемна, централизирана продуктивност.

Примери за AI стекове за екипи, които са нови в AI

По-долу ще видите пълен преглед на AI технологичния стек, създаден за начинаещи. Ние сме подбрали инструменти, които ви дават най-добрата възвръщаемост на инвестицията, като същевременно запазват нещата прости.

Използвайте го като вдъхновение за вашия технологичен стек и го адаптирайте според вашите предпочитания.

1. Слой за данни, отчети и анализи

Този слой е основата на технологичния стек. Той помага за събирането на информация от вашия уебсайт, реклами и CRM, така че всеки друг AI инструмент във вашия стек да може да работи с еднакви висококачествени данни.

Той включва инструменти, отговорни за събирането, въвеждането, съхранението, валидирането, анализа и цялостното управление на качествени данни.

Airbyte

Airbyte е платформа за интеграция на данни с отворен код. Тя помага за прехвърлянето на данни от стотици различни източници – като вашите Facebook реклами, Shopify магазин или Stripe акаунт – в централно хранилище.

Основни характеристики

Три начина за интегриране: без кодиране, с малко кодиране и комплекти за разработка на езикови специфични конектори.

Свържете любимите си инструменти и дори стари приложения за по-малко от 10 минути.

Интегрира се с основните платформи за данни, включително Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate и др.

Цени

Персонализирани цени

Google BigQuery

Google BigQuery е безсервърно хранилище за данни, което може да обработва огромни количества данни и да изпълнява сложни търсения (заявки) за секунди. Има вградени функции, които ви позволяват да изпълнявате AI модели директно върху съхранените данни.

Основни характеристики

Бързо търсене в големи масиви от данни

Свързва се с Google Sheets, Dataflow, Spark, Hadoop и други инструменти.

Изключително рентабилен, тъй като плащате отделно за това, което съхранявате, и за това, което търсите.

Цени

Персонализирани цени

Големи очаквания

Great Expectations е решение, базирано на изкуствен интелект, което гарантира, че през вашите канали преминават само висококачествени данни. Например, ако има отрицателна цена или липсващ имейл адрес, то ви предупреждава, преди неверните/непълни данни да достигнат до вашите модели за изкуствен интелект.

Основни характеристики

Мониторинг на състоянието на данните в реално време за незабавно откриване на аномалии

С вградени инструменти за наблюдение на данни

Използва изкуствен интелект за автоматично генериране на тестове и валидиране на качеството на данните

Цени

Персонализирани цени

🚀 Предимство на ClickUp: Докато BigQuery съхранява данните, Airbyte ги премества, а Great Expectations ги валидира, вие все още се нуждаете от инструмент за анализ и визуализация на резултатите. ClickUp Dashboards превръщат необработените данни в реално време в лесни за разбиране анализи за всички във вашата компания. Получавайте актуализации, задвижвани от изкуствен интелект, за вашите работни процеси с помощта на таблата за управление на ClickUp. Персонализирайте таблото си, като подредите няколко карти (кръгова диаграма, график, лента и др.), за да проследявате работата, времето, приходите, спринтовете и ефективността на екипа в един изглед. С AI Cards можете автоматично да обобщавате работата, да откривате пречки и да генерирате описателни обобщения на състоянието, използвайки същите основни данни. Тази комбинация от персонализиране чрез плъзгане и пускане + AI карти помага за създаването на готови за изпълнение табла с диаграми, KPI и автоматизирани обобщения на едно място.

2. Слой с творческо съдържание

AI не може да замести творчеството. Но може да намали времето, прекарано в първи чернови, ревизии и преработване.

Имайки това предвид, нека разгледаме основните AI инструменти за създаване на съдържание:

Jasper

Платформата за автоматизация на съдържание с изкуствен интелект Jasper обединява гласа на вашата марка, свързва вашите работни процеси и автоматизира жизнения цикъл на вашето съдържание чрез интелигентни канали за съдържание.

Основни характеристики

Jasper е запознат с марката, което означава, че използва модели за дълбоко обучение, за да разбере специфичния тон, стил и познания за продуктите на вашата компания.

Интегрира се с Surfer SEO и Semrush, за да оптимизира съдържанието ви за SEO.

Поддържа създаването на съдържание на над 30 езика

Цени

Цената започва от 69 долара на месец на потребител.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio е всеобхватен пакет за дизайн с изкуствен интелект. Той опростява сложни задачи като редактиране на снимки, дизайн на оформление и създаване на видеоклипове до действия с едно кликване.

Основни характеристики

Генерира редактируеми дизайнерски шаблони, съобразени с бранда, за публикации в социални мрежи, презентации, плакати и др. от прости текстови подсказки.

Преобразува суровите данни във визуално привлекателни диаграми с брандиране

Поддържа професионално ниво на масова работа по проектиране и редактиране

Цени

Безплатно

Платените планове започват от 15 долара на месец на потребител.

HeyGen

Използвайте платформата за генериране на AI видео HeyGen, за да създавате професионални видеоклипове, дори и само от сценарий. Тя автоматизира процеса и ви спестява часове производствено време. Генерирайте висококачествени видеоклипове с глас зад кадър, визуални ефекти и AI аватар.

Основни характеристики

Клонирайте собствения си глас и външен вид, за да създадете дигитален аватар за вашите видеоклипове.

Превърнете една снимка или изображение в говорещо видео с точно синхронизиране на устните

Автоматично превежда вашите видеоклипове на над 175 езика и диалекта

Цени

Безплатно

Платените планове започват от 29 $/месец на потребител.

🚀 Предимство на ClickUp: Търсите ли универсален инструмент за генериране на AI съдържание, който се интегрира с вашите задачи, документи и цялото ви работно пространство? Опитайте ClickUp Brain. Независимо дали изготвяте проектно задание в Doc, проектирате изображение или пишете описание на задача, всичко, което трябва да направите, е едно кликване. Използвайте ClickUp Brain за създаване и анализ на съдържание. С Brain можете да: Усъвършенствайте съществуващия текст за по-голяма яснота, тон, граматика и структура.

Идентифицирайте задачите, които трябва да бъдат коригирани въз основа на съществуващите ви данни.

Създавайте резюмета на съдържание, статии, технически документи, SOP, описания на продукти, рекламни текстове, надписи за социални медии, ръководства за въвеждане, учебни наръчници и др. за секунди.

3. Маркетинг и подпомагане на продажбите

Ако ръководите маркетингов или търговски екип, вашите AI инициативи трябва да се фокусират върху хипер-персонализация, автоматизация на планирането и общуването, както и анализ на поведението. Точно това обхващат инструментите в този слой:

ActiveCampaign

ActiveCampaign се занимава с маркетинговата стратегия и изпълнението й в множество канали. Използва изкуствен интелект, за да координира цялото пътуване на клиента, да управлява маркетингови кампании от начало до край, да изгражда сегменти от аудиторията и да персонализира съобщенията.

Основни характеристики

Генерира пълни кампании с текст и изображения от прости текстови подсказки.

Автоматизация на имейли и съобщения въз основа на поведението

Поддържа омниканална автоматизация (WhatsApp, SMS, имейли, уебсайт и др.)

Цени

Цената започва от 15 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Apollo. io

Apollo.io е платформа за B2B продажби и ангажираност, която комбинира огромна, проверена база данни с над 275 милиона контакта с автоматизирани инструменти за достигане до клиенти. Това е идеалният основен интерфейс за всеки екип, занимаващ се с проучване на пазара.

Основни характеристики

Сигнали за намерение, които да маркират компаниите, активно проучващи вашето решение

Автономно събира информация за компании и контакти, за да генерира персонализирани теми за разговор.

Генерира имейли, отговори и теми, съобразени с бранда

Цени

Безплатно

Платените планове започват от 59 $/месец на потребител.

4. Поддръжка на клиенти и ниво на обслужване

Интегрирането на AI във вашия CX слой означава преминаване от реактивно отстраняване на проблеми към проактивно обслужване. Целта е да се разрешават прости запитвания незабавно с помощта на ботове, като същевременно се предостави на човешките представители необходимата информация, за да се справят със сложни ситуации, предизвикващи силни емоции.

Следните два инструмента поставят основите на този слой:

Intercom

Intercom се занимава с комуникацията с клиенти в реално време чрез чат, съобщения в приложенията и пощенски кутии за поддръжка. Неговите AI възможности помагат за сортиране на заявките, предлагане на отговори и разрешаване на често задавани въпроси, преди те да стигнат до човешки агент.

Основни характеристики

Бот, задвижван от GPT-4, за първа линия на поддръжка

Контекстуални профили на клиенти с история на разговорите

Обединена пощенска кутия за чат, имейл и съобщения в приложението

Цени

Цената започва от 39 $/месец на потребител.

Gong

Gong действа като ушите и очите на вашия екип за следпродажбено обслужване. Той записва, транскрибира и анализира всяко взаимодействие с клиенти (обаждания, имейли и срещи), за да идентифицира модели, рискове и възможности, които човешките представители често пропускат.

Основни характеристики

Анализ на настроенията и темите на клиентите, базиран на изкуствен интелект

Измервайте прилагането на методологиите на място, мащабирайте, за да забележите общите тенденции в екипа, и увеличавайте, за да видите моделите на индивидуално ниво.

Информация за ефективността на агентите и възможностите за обучение

Цени

Персонализирани цени

5. Слой за оркестриране на работния процес

Едно е да закупите и внедрите системи, а друго е да изградите AI-базирани работни процеси за ежедневните операции. Не е чудно, че това е най-страшната стъпка за екипите, които са нови в AI.

ClickUp намалява тази бариера с автоматизация на работния процес без кодиране, подходяща за начинаещи. Той предоставя вградени, интуитивни инструменти, с които да започнете с малки стъпки – като автоматизиране на актуализациите на статуса на задачите – и бързо да преминете към изграждане на напълно автономни AI агенти, които управляват цели проекти за вас.

Нека разгледаме възможностите му като контекстуален AI агент за вашия екип:

Контекстуална изкуствена интелигентност, която разбира вашата работа

ClickUp BrainGPT е вашият постоянно активен AI асистент за настолни компютри, който разбира вашата работа, задачи, документи, чатове, проекти, пътни карти и екипи. Всичко се намира вътре и е свързано с вашата работна среда ClickUp.

Попитайте ClickUp BrainGPT за актуална информация за напредъка, като отбелязвате просрочените и блокираните задачи.

BrainGPT, контекстуалният AI, разбира контекста на вашата работа. Тъй като е вграден директно във вашите работни процеси, той може да отговори на:

Каква работа се извършва в момента

Кой притежава какво

Какво е просрочено, блокирано или чака въвеждане на данни

Как задачите и документите са свързани помежду си

📌 Пример: Представете си, че ръководител на проект се присъединява към работата в средата на седмицата след ден, изпълнен с телефонни разговори. Вместо да търси актуална информация в чатове и документи, той пита BrainGPT: Какво е текущото състояние на стартирането на уебсайта?

BrainGPT извлича контекста директно от работната среда и отговаря с кратко резюме:

Дизайнът на началната страница е одобрен и готов за разработка.

Актуализациите на копията са в процес на преглед и са възложени на ръководителя на съдържанието.

QA е блокиран, чака се окончателните активи

Две задачи са просрочени и са възложени на един и същ собственик

Оттам нататък BrainGPT може също да обобщи препятствията и да създаде кратко обновяване на състоянието за заинтересованите страни.

AI асистент, който елиминира разрастването на AI

Разпространението на изкуствения интелект обикновено започва с добри намерения. Един инструмент за писане. Друг за срещи. Трети за търсене. Скоро вашият екип се занимава с множество приложения за изкуствен интелект, всяко от които с собствен интерфейс, цени и крива на обучение.

Вместо да опростява работата, изкуственият интелект добавя допълнителни трудности.

Ето как BrainGPT намалява разрастването на изкуствения интелект:

Достъп до множество AI модели на едно място: С ClickUp Brain GPT екипите могат да имат достъп до множество водещи AI модели от един интерфейс, без да се налага да сменят инструменти или да управляват отделни абонаменти.

Едно приложение за работа и изкуствен интелект: ClickUp вгражда изкуствен интелект директно в задачи, документи, чатове и проекти. Това означава, че резултатите от изкуствения интелект са автоматично свързани с изпълнението – без копиране и поставяне, без загуба на контекст, без допълнителни инструменти.

Търсене в цялата компания в работното ви пространство: Вместо да търсите ръчно в папки, чатове и дискове, Brain GPT позволява на екипите да задават въпроси на обикновен език и да получават отговори от задачи, документи и свързани инструменти. Вместо да търсите ръчно в папки, чатове и дискове, Brain GPT позволява на екипите да задават въпроси на обикновен език и да получават отговори от задачи, документи и свързани инструменти.

Talk to Text за по-бързи актуализации: За бързи идеи, бележки или актуализации на задачи, Talk-to-Text позволява на членовете на екипа да говорят естествено, вместо да пишат всичко. За бързи идеи, бележки или актуализации на задачи, Talk-to-Text позволява на членовете на екипа да говорят естествено, вместо да пишат всичко.

AI Notetaker превръща разговорите в действия: AI Notetaker записва дискусиите, обобщава ключовите моменти и превръща действията в задачи, като по този начин поддържа работата без ръчно проследяване. AI Notetaker записва дискусиите, обобщава ключовите моменти и превръща действията в задачи, като по този начин поддържа работата без ръчно проследяване.

Ето какво можете да направите с AI Notetaker 👇

Заедно тези възможности заменят мозайката от AI инструменти с единен, контекстуален AI слой. За екипите, които са нови в AI, тази консолидация е това, което поддържа устойчиво ранното внедряване.

Агенти, задвижвани от изкуствен интелект, които вършат тежка работа

За персонализирани, многоетапни или сложни автоматизации на бизнес процеси имате ClickUp Super Agents.

Супер агентите са агенти, задвижвани от изкуствен интелект, проектирани да се справят с сложни, цялостни работни процеси без постоянен човешки надзор. Вместо да задействат еднократна действие, те могат да наблюдават работата, да интерпретират контекста и да предприемат поредица от действия въз основа на предварително определени цели.

Общувайте на естествен език със Super Agents, използвайки ClickUp Brain.

Тъй като Super Agents се намират в ClickUp, те работят с пълна осведоменост за вашите задачи, документи, статуси, собственици и крайни срокове.

📌 Пример: Супер агентите блестят, когато работните процеси обхващат няколко инструмента или стъпки и могат да се повтарят в различни екипи. Примери за употреба включват:

Пример за употреба Какво прави Супер агентът Креативни брифинги Създавайте творчески брифинги, използвайки контекста от задачи или чат разговори, и предлагайте практически подобрения. Кратко описание на функциите Преобразува суровите заявки за функции в структурирани брифинги с обхват, предположения и ключови изисквания. Последващи имейли Превърнете бележките от срещите на AI Notetaker в кратки, готови за клиента имейли за последващи действия с решения, отговорници и крайни срокове. Ескалиране на проблеми Поддържа централизирано обобщение на ескалациите Документ, свързан с всяка задача Описание на длъжността Генерира пълни описания на задачите, използвайки подробности за задачите и съответния уеб контекст. Търсене в SharePoint Търсете в SharePoint директно от ClickUp, за да отговаряте на въпроси, публикувани в чат канал.

Свържете вашия AI технологичен стек с над 1000 основни бизнес инструмента като Google Sheets, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio и др. с помощта на ClickUp Integrations.

Създайте интегриран AI технологичен стек с помощта на ClickUp Integrations

Просто изберете желания инструмент и го включете, за да го настроите бързо. Можете също да настроите персонализирани интеграции, използвайки API, за да допълните технологичния си стек.

Спестете време с готови шаблони

Но знаете ли какво наистина прави ClickUp AI подходящ за начинаещи?

Готови шаблони за всичко – работни процеси, автоматизация, календари за съдържание, табла за визия, маркетингови кампании, анализ на конкурентите, управление на автопарк, управление на проекти и др.

Центърът за шаблони на ClickUp предлага над 500 готови шаблона, с които да стартирате бизнес процесите си.

Всеки шаблон предлага отправна точка. Например, можете да използвате шаблон за създаване на съдържание и след това лесно да настроите AI агентите в него, за да отговарят на вашите уникални изисквания.

Това елиминира тревогата от „празното състояние“, която често забавя внедряването на AI в нови екипи.

Не само можете да избирате от обширната библиотека с шаблони на ClickUp, но и да създавате и запазвате персонализирани шаблони за бъдеща употреба.

Чести грешки, които екипите правят при внедряването на изкуствен интелект

Ето четири често срещани предизвикателства при внедряването на изкуствен интелект и практични решения за тяхното преодоляване:

Често срещани капани Защо се случва това Решения ✅ Автоматизиране на неработещи процеси Екипите предполагат, че AI ще „почисти“ неефективните работни процеси. Те подават непълни или несъвместими данни, което води до ненадеждни резултати и усилва съществуващите грешки. Първо стабилизирайте работния процес, за да постигнете безпроблемно машинно обучение. Използвайте AI, за да премахнете триенето от ясен процес, а не за да компенсирате счупен такъв. Закупуване на AI инструменти заради модата Новите AI инструменти обещават широки възможности и бързи резултати, което създава натиск за ранното им внедряване. Оценявайте инструментите въз основа на качеството на интеграцията, достъпа до данни, оперативната съвместимост и доказания опит на доставчика. Прекомерни първоначални инвестиции Оценявайте инструментите въз основа на качеството на интеграцията, достъпа до данни и оперативната съвместимост. Започнете с ограничени данни, малка група потребители и един или два работни процеса. Разширявайте се едва след като измерите производителността на работния процес и точността на модела. Приемаме, че всички AI инструменти са „лесни” за използване Екипите приемат, че „изкуственият интелект е лесен“, а след това се борят с непоследователното му използване и слабото му внедряване. За да подобрите експертните познания на екипа относно AI инструментите, дайте им наръчник. Създайте библиотека с доказани AI подсказки, провеждайте кратки уроци и имайте AI шампиони, които да улеснят внедряването.

Предимства на AI стека, подходящ за начинаещи

Ето пет основни предимства на започването с AI стек, подходящ за начинаещи:

Не е нужно да сте технически подготвени: Хората, които не са технически подготвени, могат лесно да създадат професионален AI технологичен стек, използвайки инструменти без кодиране и автоматизация. Не е нужно да се научавате да кодирате или да наемате скъп разработчик.

Инвестицията се изплаща почти веднага: тъй като не харчите хиляди за такси за настройка, времето, което спестявате само през първите няколко седмици, обикновено покрива разходите за инструментите.

Можете да започнете с малки стъпки и да добавяте по-късно: Не е необходимо да променяте цялата си дейност наведнъж. Започнете с автоматизиране Не е необходимо да променяте цялата си дейност наведнъж. Започнете с автоматизиране на управлението на проекти . Щом това заработи, можете да добавите инструмент за автоматизиране на обслужването на клиенти.

Вашият екип действително ще го използва: Вместо да се чувстват заплашени от сложната технология, служителите виждат тези инструменти като полезни подобрения в ежедневния си работен процес. Това води до по-висока удовлетвореност и много по-малко „съпротива срещу промените“.

Не сте „заклещени“ с един инструмент: ако следващия месец излезе по-добър инструмент, стартовият стек улеснява замяната на стария. Не сте обвързани с 3-годишен договор за инструмент, който скоро може да остарее.

Създайте своя AI стек за минути с ClickUp

Ние сме свидетели на най-бързото внедряване на технологии в историята и макар да е естествено да се чувствате претоварени, не можете да си позволите да чакате.

ClickUp ви предлага предимство, като ви помага да възприемете изкуствения интелект без да се налага да преминавате през процес на обучение.

ClickUp предлага перфектна производствена среда без кодиране за създаване на персонализирани AI стекове. Можете да интегрирате всичките си приложения, да настроите сложни автоматизации, да анализирате показатели в реално време и да генерирате творчески ресурси за минути.

Най-важното е, че контекстуалният AI на ClickUp действа като лепило, което свързва целия ви стек без никакви проблеми.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

AI стекът е стратегически планирана комбинация от AI инструменти за автоматизиране и подобряване на бизнес операциите. Обикновено включва три слоя: данни (за съхранение и обработка на данни, преди да бъдат подадени към AI инструментите), интелигентност (съдържа всички ваши AI модели и интелигентна инфраструктура) и приложение (това са инструментите, които използвате за достъп до AI). За начинаещите стекът се фокусира върху лесни за използване инструменти без кодиране, които решават непосредствени проблеми, без да изискват дълбоки технически познания или персонализирано кодиране.

Започнете с картографиране на съществуващите процеси, за да идентифицирате основните пречки. Това ще ви помогне да разберете целите на изкуствения интелект, които трябва да следвате за вашия стек. След това групирайте тези проблеми, за да определите конкретните възможности, от които се нуждаете, като обобщаване или извличане на данни. Изберете реномирани доставчици, конфигурирайте софтуера според вашия работен процес и проведете обучение на екипа. Накрая, следете производителността чрез редовни одити, за да се уверите, че стекът остава надежден.

„Най-добрите“ инструменти за малки екипи дават приоритет на високата гъвкавост, ниската поддръжка и рентабилността. Те трябва да изпълняват множество функции, за да се предотврати разрастването на инструментите. Сред най-добрите избори са ClickUp за всеобхватна информация за проекти и автоматизация, ActiveCampaign за маркетинг, Intercom за обслужване на клиенти и Jasper за писане.

ClickUp опростява внедряването на AI, като предоставя унифицирана среда без кодиране, в която интелигентността е интегрирана по подразбиране. Функции като ClickUp BrainGPT предлагат незабавни отговори от базата знания на вашата компания, докато автоматизациите без кодиране се занимават автоматично с въвеждането на данни и актуализирането на статуса. Това елиминира таксата за превключване, като позволява на екипите да имат достъп до множество елитни LLM – като GPT и Claude – директно в рамките на съществуващите си задачи и документи.

Измервайте успеха, като сравнявате базовите показатели за производителността преди и след внедряването. Ключовите показатели включват времето за изпълнение на конкретни задачи, намаляване на ръчните стъпки и подобрени показатели за преработка. Освен това проследявайте възвръщаемостта на инвестициите, като изчислявате спестените часове спрямо разходите за инструменти.