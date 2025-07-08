Представяме Brain Max: супер приложението с изкуствен интелект, което свързва вашия работен контекст и елиминира разрастването на изкуствения интелект.

Знаете ли онова чувство, когато отворите компютъра си и видите десетки различни AI инструменти, които ви гледат?

ChatGPT за едно нещо. Claude за друго. Perplexity за проучвания. Друга AI за изображения. AI за вашия CRM. AI за вашите документи.

Всяка с собствен логин, собствен контекстен прозорец, собствен абонамент.

Преминахме от AI като решение към AI като проблем.

Вместо да спестяваме време, ние се давим в море от несвързани инструменти, които не комуникират помежду си, не разбират нашата работа и определено не ни разбират.

Това е AI Sprawl.

И това е тихият убиец на продуктивността на съвременното работно място.

Помислете си:

Всеки път, когато превключвате между AI инструменти, губите контекста .

Всеки път, когато копирате и поставяте от едно приложение в друго, губите време .

Всеки път, когато обяснявате проекта си на поредния чатбот, губите инерция.

Всяко ново AI инструмент обещава чудеса, но в крайна сметка създава повече изолирани системи, повече объркване и повече работа.

Това не е бъдещето, което ни беше обещано. Това не е бъдещето, което заслужавате.

Днес премахваме разрастването на изкуствения интелект с Brain MAX

С огромно вълнение ви представяме ClickUp Brain MAX – супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви.

Това не е поредният AI инструмент, който да добавите към колекцията си.

Това е първото контекстуално AI приложение, което замества всички останали.

Brain MAX е резултатът, когато изкуственият интелект се свърже с целия ви работен контекст.

Тя познава вашите задачи, документи, срещи, екип и всяко приложение, което използвате.

Един AI за търсене, задаване на въпроси, автоматизиране и изпълнение – всичко.

Как контекстуалният изкуствен интелект променя производителността на работното място

Открийте силата на контекстуалния изкуствен интелект

За разлика от общата изкуствена интелигентност, която започва от нулата всеки път, ClickUp AI се позовава на цялата ви работа, за да ви даде подходящи отговори – без повече общи отговори на изкуствената интелигентност.

Единно търсене във всичките ви приложения

Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, интернет и др.

Няма повече безкрайно търсене на изгубени файлове.

Производителност, базирана на гласови команди

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Това не е просто удобство – това е фундаментална промяна в начина, по който взаимодействаме с работата си.

Едно приложение, един абонамент, един източник на истина

Brain MAX замества десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Perplexity с едно единствено, LLM-независимо решение, готово за използване в предприятията.

Какво отличава Brain MAX

Brain MAX не е просто поредното подобрение.

Това е фундаментална промяна в начина, по който работим с изкуствен интелект:

Няма повече копиране и поставяне между инструменти.

Няма повече да се налага да обяснявате контекста отново и отново.

Вече не е нужно да претърсвате десетки приложения, за да намерите това, от което се нуждаете.

Един-единствен AI, който знае всичко, което знаете вие, намира всичко, от което се нуждаете, и работи навсякъде, където работите вие.

Функции на Brain MAX

🧠 Контекстуална изкуствена интелигентност, която ви разбира

Brain MAX разбира работата ви като никой друг.

Тя познава вашите проекти, екипа ви, крайните срокове и историята на вашата работа, за да ви даде отговори и автоматизация, които наистина имат смисъл. Няма повече общи, извадени от контекста отговори на изкуствения интелект.

🔍 Търсете всичко, незабавно

Едно поле за търсене за целия ви дигитален живот.

Намерете това, от което се нуждаете, в:

ClickUp (задачи, документи, чатове и проекти)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Уеб

И още

Няма повече търсене из разделите или чудене къде сте запазили този файл. Просто незабавни отговори.

🎙️ Продуктивност с гласово управление

Говорете с Brain MAX. Тя ви слуша, отговаря и изпълнява.

Използвайте Talk to Text, за да превърнете изречените идеи в задачи, имейли, съобщения и съдържание, без да прекъсвате работния си процес.

🤖 Всички най-добри AI модели на едно място

Получете достъп до най-мощните AI инструменти, без да се налага да превключвате между различни приложения:

ChatGPT (няколко версии, включително GPT-4o)

Клод

Gemini

Превключвайте между моделите, за да получите най-добри резултати при писане, кодиране, обобщаване и др. С развитието на изкуствения интелект Brain MAX ви държи в крак с новостите – без да се налага да полагате допълнителни усилия.

🔒 Вашите данни, вашите правила

Вашата поверителност е недоговаряема.

Съхранение на данни от нулевия ден с AI доставчици

ClickUp AI не се обучава на базата на данни от вашата работна среда. Вашите данни НЕ се използват за обучение на AI модели.

Създадена на AWS с цялостна сигурност

Вие запазвате контрола, винаги.

🎯 По-умна изкуствена интелигентност, всеки път

Brain MAX избира най-подходящия AI модел за вашата задача – независимо дали пишете, анализирате данни или обмисляте идеи.

Получавате най-добрите резултати, без да се налага да мислите за това.

💻 Създадено за вашия десктоп

Налично за Mac и Windows.

Това не е просто разширение за браузър – това е родно приложение, проектирано да работи безпроблемно с вашата операционна система за максимална скорост и достъпност.

♾️ Безплатен достъп

Всеки може да опита Brain MAX безплатно!

Ако сте на план AI Autopilot на ClickUp, се насладете на неограничено ползване на Brain MAX. Няма ограничения за вашата продуктивност.

Brain MAX вече е налично безплатно.

Brain MAX е достъпно от днес за Mac и Windows.

И ето най-хубавата част: Безлимитното ползване е включено за абонатите на ClickUp Brain по време на въвеждащата фаза.

А най-хубавото е, че можете да я изпробвате безплатно.

Няма повече AI Sprawl. Едно приложение, един абонамент, един източник на истина.

Изтеглете Brain MAX сега и вижте какво се случва, когато изкуственият интелект най-накрая разбере работата ви.

Това е бъдещето на начина, по който се извършва работата.