20+ най-добри Krea AI подсказки за преобразуване на текст в изображение и видео

Не липсват AI инструменти, които могат да превърнат вашите невероятно диви идеи в зашеметяващи визуални ефекти. Когато Krea пусна своя вътрешен модел, Krea 1, през юни 2025 г., беше лесно да го отхвърлим като поредния AI модел за изображения.

В края на краищата, в какво друго би могло да бъде по-добро? В обработката на подсказки? В типографията? Или в интелигентния трансфер на стил?

Е, всичко това, и освен това решава и повтарящия се проблем с „AI вида”, като генерира визуализации, които избягват обичайните AI артефакти и странни текстури.

Бяхме заинтригувани. Затова решихме да тестваме Krea сами и в процеса създадохме библиотека с подсказки за Krea AI, които можете да използвате с ваши собствени модификации и промени.

Krea срещу популярни алтернативи

Инструмент Най-подходящо за Силни страни Ограничения Цени Krea AI Визуална итерация в реално време; изображение + видео Мултимодални входни данни, скициране на платно, над 50 модела, генериране на видео Огромно разнообразие от опции, ограничен безплатен изчислителен капацитет, все още в бета версия Безплатни (50 токена), платени ъпгрейди ClickUp Цялостен творчески работен процес Генериране на AI изображения плюс управление на работния процес, автоматизация, библиотека с подсказки По-ориентирани към работния процес, отколкото към стила Включени в плановете на ClickUp Leonardo AI Игрови ресурси, 3D текстури, стилове на марки Генериране на OBJ текстури, обучение на персонализирани модели, висока степен на съответствие с подсказките Неорганичните обекти изискват многократни опити Безплатен план + 10–48 долара/месец Midjourney Премиум артистични стилове Най-добра художествена естетика, огромна общност, последователност на референциите Няма безплатен план; Discord UI; няма видео 8–96 долара на месец Идеограма Графика + типография Най-доброто рендиране на текст; резултати с качество на плакат Не е идеално за фотореализъм Безплатни + платени нива Runway Gen-4 Реализъм на героите и кинематографични кадри Най-подходящи за хора и естетика на живо По-малък контрол върху стилизираните графики Само за платени нива

Разбиране на Krea AI

Krea AI е итеративен инструмент за създаване, който използва собствени и чужди AI (изкуствен интелект) модели за генериране, подобряване, редактиране и анимиране на висококачествени видеоклипове и изображения.

Вие въвеждате текстово подсказване (или съществуващо изображение/видео), а Krea AI използва усъвършенствани модели, за да създаде висококачествени, визуално богати резултати, вариращи от фотореалистични изображения до стилизирано изкуство, видеоклипове или подобрени/усъвършенствани версии на съществуващи визуални елементи.

Krea AI се отдалечава от подхода, базиран на команди, и се насочва към сътрудничество в реално време.

👀 Знаете ли, че... През юни 2022 г. списание Cosmopolitan публикува първата корица на списание, създадена изцяло от DALL·E 2. Редакционният екип сътрудничи с дигитален артист, за да усъвършенства крайния резултат. Крайният подтик, който използваха, беше „Широкоъгълен кадър отдолу на жена астронавт с атлетично женско тяло, крачеща по Марс в безкрайната вселена, синтезаторни вълни, дигитално изкуство“. чрез Cosmopolitan

Какво представляват подсказките на Krea AI?

Подсказките на Krea AI са инструкции, които казват на платформата какъв вид визуализация искате да създадете. Тук можете да опишете текстово желаното изображение, да качите изображения и стилови референции, които Krea да интерпретира, и дори да предложите насоки на живо, като споделите екрана и уеб камерата си.

Krea предлага и платно в реално време, където можете да скицирате форми или да рисувате бележки, за да подтикнете AI да създава в реално време. Като цяло, инструментът може да интерпретира текстови и визуални подсказки, за да генерира изображения според вашето въображение.

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от цялата работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

Как да напишете подсказки, които дават добри резултати с Krea AI?

Качеството на резултатите от Krea зависи значително от структурата и формата на вашата подсказка. Колкото по-конкретно и ясно опишете своето въображение, толкова по-особено ще бъде представянето, което ще получите.

Въпреки това, думите могат да бъдат ограничаващи при описанието на определени стилове. И това е една от причините, поради които множествените модални прозорци на Krea могат да бъдат полезни за получаване на желаните резултати.

Ето как можете да проектирате подсказките си текстово и визуално, за да извлечете максимума от Krea AI:

1. Използвайте описателни думи

Започнете с ясен обект, т.е. централната точка на вашето изображение. Сега го опишете с помощта на описателни думи, за да може AI да има по-интуитивно разбиране за това, което искате да създадете.

Не знаете как да опишете темата или въображението си?

Разделете го на четири слоя:

Физически вид : Помислете за характеристиките на обекта, като текстури, цветове, материали и мащаб.

Действие или състояние : Глагол, който описва движение, неподвижност или взаимодействие на даден обект.

Атмосфера : емоционалното или сетивно качество на обекта

Контекст или обстановка: среда, период от време, време

📌 Запазете тази подсказка: Тема: Цигулар Външен вид: наметало със сребърни нишки, кожа гладка като порцелан, блестящи кехлибарени очи, сложна дървена цигулка, сплетена коса в цвят на полунощ, отразяващи метални ботуши Действие или състояние: играе интензивно по време на представление, лъкът разсича въздуха с размазване на движението Атмосфера: драматична, ефирна, заредена с електричество настроение Контекст или обстановка: на плаваща сцена в концертна зала с нулева гравитация, заобиколена от висящи отломки от светлинаПълна подсказка: Цигулар с наметало от сребърни нишки, кожа гладка като порцелан, блестящи кехлибарени очи, сплетена коса в цвят на полунощ и отразяващи метални ботуши, който свири интензивно по време на представлението, като лъкът му разрязва въздуха. Драматична, ефирна, заредена с електричество атмосфера в концертна зала с нулева гравитация, изпълнена с плаващи отблясъци от светлина.

Ако оценявате инструменти за генериране на изображения с AI, ние сме направили подробен анализ, за да ви спестим време.

2. Бъдете конкретни по отношение на детайлите на композицията

Фокусирайте се върху цялостния образ. Помислете за осветлението, настроението, типа на изображението и как искате елементите да бъдат подредени в изображението.

Модификаторите в AI подсказките ви дават на генератора на изображения визуална рамка, която да следва.

Ето какво трябва да посочите:

Тип изображение : фотография, акварелна картина, цифрова илюстрация, 3D рендър, скица с молив, маслена картина, векторна графика

Художествен стил : хиперреализъм, аниме, естетика на Studio Ghibli, арт нуво, киберпънк, минималистична линейна графика, барок, плосък дизайн

Осветление : мека естествена светлина през прозорците, силно студийно осветление с дълбоки сенки, неонова светлина от табели, осветление по краищата, задно осветление в златния час, разсеяна светлина при облачно време

Технически ъгъл : близък макро кадър, поглед от птичи поглед, изометрична решетка, наклон на холандски ъгъл, малка дълбочина на полето, обектив „рибено око“, ниска перспектива

Композиция : правило на третините, симетрично центриране, водещи линии, слоеве на преден план-среден план-заден план, отрицателно пространство, кадриране в рамка

Разделителна способност: 4K с ултра-детайлност, 8K с кинематографично качество или изберете от предварително зададените филтри за разделителна способност.

Krea предлага и достъп до над 1000 шаблона за стил – както свои, така и създадени от членове на общността. Можете да приложите тези стилове директно, ако имате затруднения да обясните концепцията си, или дори да обучите свой собствен модел за стил, за да постигнете последователни визуални ефекти в няколко поколения.

💡 Професионален съвет: Създавайте подсказките си постепенно, като използвате техниката за верижно свързване на подсказки, за да помогнете на AI да визуализира сложни композиции от изображения. Започнете с основните елементи и след това добавете второстепенни детайли като осветление, атмосферни ефекти и рязкост. Това предотвратява AI да се обърка от прекалено много инструкции наведнъж и ви дава прецизен контрол над всеки визуален елемент.

3. Изберете своя AI модел

Krea обединява няколко AI модела в един интерфейс, което ви дава гъвкавост да съчетаете подходящия инструмент с вашите творчески нужди. Но това също означава, че трябва да разберете силните страни и ограниченията на всеки модел, за да постигнете най-добри резултати. Ето една кратка таблица, която ще ви помогне да изберете най-подходящите модели за вашите специфични нужди:

Модел Най-подходящо за Основно предимство Резултат и резолюция Krea 1 Фотореализъм Решава проблема с „AI look” 4 изображения, 4096 Flux Общо предназначение Референции за стил 4 изображения, 1024 Nano Banana Спазване на подсказките Разум, познания за света, сложни подсказки 2 изображения, 1024 Изображение на ChatGPT Сложни сцени Разширено разсъждение 2 изображения, 1024 Идеограма Графика Плоски, естетични стилове, типография 2 изображения, 1024 Runway Gen-4 Герои Кинематографично качество 2 изображения, 1024

4. Референции за хранене

Понякога имате точна представа, но думите не са достатъчни. Искате точно този неонов блясък от киберпънк алея или точната текстура на изветряло дърво от снимка, която сте направили миналото лято. Самият текст не винаги може да запълни тази празнина.

В Krea можете да въведете визуални референции директно в процеса на генериране. Платформата чете вашите изображения и извлича тяхното визуално ДНК, т.е. цветови схеми, осветление, композиционни структури, текстурни качества, и ги прилага към вашия резултат.

Кое е по-лесно? Да опишете залез, който сте снимали миналата година, или просто да го качите?

Вторият вариант. Ето как мултимодалните входни данни разширяват възможностите ви за създаване:

Качване на изображения : Качете до три изображения като референции за стил, цветове, герои или композиция. Krea може да комбинира характеристики от всяко изображение или да извлече конкретни елементи от всяко едно, за да ги представи във вашия краен резултат.

Вход от уеб камера : Насочете камерата към обекти, скици или дори към себе си. Платформата разпознава форми, цветове и движение в реално време и генерира интерпретации в реално време на това, което вижда.

Рисуване върху платно : Нарисувайте груби форми директно върху платното на Krea, за да повлияете на композицията и разположението на елементите във вашата крайна картина.

Споделяне на екрана: Предложете директен поглед към вашите Pinterest или mood boards и позволете на AI да генерира интерпретации от визуалните подсказки.

5. Продължавайте да повтаряте

Krea е създаден за итеративен процес. Можете да генерирате, променяте, регенерирате и усъвършенствате AI резултатите, докато не стигнете до нещо, което работи.

Искате да промените ъгъла на камерата?

Премахване на нежелани елементи от кадъра?

Да промените осветлението в изображение?

Искате да превърнете скица във фотореалистично изображение?

Изберете AI-генерирания ресурс от папката и дайте проста текстова подсказка като: „Освети отново сцената. Направи я по-светла, с дневна светлина, проникваща през прозорците“.

Платформата обработва вашите инструкции и актуализира изображението съответно. Можете също така да контролирате степента, в която платформата променя изображението ви, като регулирате силата на AI.

Това казано, ето една надеждна формула за структуриране на вашите подсказки:

Тип изображение + солидно описателен предмет + конкретни детайли за композицията + референтно изображение или стил + избор на AI модел

Не забравяйте, че никакви ръководства за създаване на подсказки не могат да заменят практическото експериментиране. Трябва да тествате различни модели и да създавате изображения сами, за да разберете какво работи.

Разгледайте общността на Krea, за да видите какво са създали другите, проучете техните подсказки и възприемете техните експерименти.

Присъединете се към Discord сървъра на платформата, за да задавате въпроси и да се учите от потребители, които вече са разбрали особеностите на всеки модел.

👀 Знаете ли, че: Първата голяма програма за изкуство с изкуствен интелект, AARON, е създадена в началото на 70-те години на миналия век от британския художник и компютърен учен Харолд Коен. В рамките на тази програма на роботи е било научено да създават рисунки, които Коен по-късно оцветявал на ръка.

Най-добрите Krea AI подсказки за различни случаи на употреба

Krea трансформира творческите работни процеси, като предлага достъп до над 50 AI модели. Играйте и използвайте комбинация от текстови подсказки, стилови референции, съотношения на страните и дори скици, за да опишете какво искате да създадете.

Въпреки че има крива на обучение, тя е интуитивна. Този списък с над 30 подсказки на Krea AI ще ви даде достатъчно вдъхновение, за да създадете и експериментирате със свои собствени подсказки.

Време е да събудите инженера в себе си.

Krea подсказки за изображения за графични дизайнери и илюстратори

1. Създайте фотореалистично изображение на висок вегетариански бургер с многозърнеста питка, пикантен чедър, печени гъби, печен червен пипер и хрупкави листа спанак, всичко това на фона на наситен златисто-оранжев цвят. Свежи билки, галета и червени чери домати летят динамично около съставките, сякаш уловени от ароматна вълна. Осветлението е топло и насочено, подчертавайки капките влага, текстурите и блясъка на всеки слой. Включете ярки органични цветове, които предизвикват усещането за свежа, гурме храна.

чрез Krea AI

2. Змия в тъмно синьо, увита около лицето на момичето, с детайлни и текстурирани люспи. Устните на момичето са ярко червени, лъскави и изразителни. Косата, веждите и миглите й са чисто бели и се сливат безпроблемно с чисто белия фон. Цялостната картина създава поразителен контраст между сини, червени и бели тонове.

чрез Krea AI

3. Бутикът на Dior се отличава с плавна бяла скулптурна фасада. Метални пеперуди се спускат от извитата корниз над входа. Топло златисто осветление осветява арката и логото на марката. Стъклени витрини разкриват интериора. Фотографията в синьото час улавя гледката от нивото на улицата. Модерна органична архитектура с фотореалистични детайли.

4. Жена в сив костюм седи с кръстосани крака на капака на ретро автомобил. Сцената е черно-бяла, с изключение на цветните козметични бутилки в розово и лилаво. Голяма кристална бутилка парфюм огражда фигурата й. Зелени ботанически листа и лилави лавандулови стъбла се преплитат в композицията. Ретро автомобилът показва хромирани детайли и класически фарове. Сюрреалистична продуктова фотография в стил колаж от смесени медии.

💡 Професионален съвет: Достатъчно близо, но все още не сте доволни от резултата? Опитайте функцията за повторно използване на параметрите на Krea. Тя пренася точното подсказване, модел и настройки от това поколение в полето за подсказване, което ви позволява да направите бързо повторно изпълнение и редактиране. Ако това не работи, използвайте верижно подсказване, за да получите желания резултат.

5. Плакат за пътуване в стила на 60-те години показва крайбрежно градче при залез слънце. Доминират плоски цветни блокове в оранжево и тюркоазено. Опростени архитектурни силуети се редират по хоризонта. Геометрични вълни се разбиват под залязващото слънце. Текстурата на ситопечат добавя автентичност.

чрез Krea AI

6. Розов блестящ гланц за устни Kiko стои изправен в свежа зелена трева. Капки утринна роса покриват стръковете трева. Боке светлина блести по целия фон. Топла слънчева светлина се разлива от горния десен ъгъл. Козметичният продукт отразява естествената светлина. Макро фотография с малка дълбочина на полето. Свежа и естествена естетика на продуктовата фотография.

Ако използвате AI за продуктивност, това видео споделя някои съвети за спестяване на време

💡 Професионален съвет: Чудите се дали да използвате ChatGPT или Meta AI image generator, за да създадете по-добри изображения? Ето кратък списък с полезни съвети: Използвайте ChatGPT за: Фотореалистични снимки на продукти, подробни портрети на герои, сложни композиции с множество елементи и прецизни визуализации, специфични за дадена марка. Използвайте Meta AI за: Бързи скици на концепции, абстрактни артистични стилове, експериментални цветови палитри и бърза итерация по време на ранните фази на мозъчна атака.

Подсказки за изображения на Krea за маркетингови и рекламни екипи

7. Лицето на жена почива мирно сред бели маргаритки и зелени цветя. Очите й са затворени, а гримът й е естествен. По носа и бузите й има лунички. Ръката й докосва нежно брадичката й, показвайки златен пръстен. Цветята обрамчват цялото й лице. Мекото естествено осветление подчертава кожата й. Близък план на красота с органична цветя композиция.

чрез Krea AI

💡 Професионален съвет: Искате Krea да генерира резултати, които много приличат на вашите референтни изображения/стил? Настройте скалата на приликата на по-висока стойност, за да се доближи до оригиналното изображение.

8. Астронавтска каска, пълна с цветя, Light Field Photography. Всяка възможна фокална равнина се заснема едновременно, което позволява префокусиране след заснемането, създавайки характерната способност да се вижда около обектите с леки паралаксни промени. Характерната естетика на изчислителната фотография показва невъзможна информация за дълбочина, като всеки лист е остър, независимо от позицията.

чрез Krea AI

👀 Знаете ли, че... Над 34 милиона изображения се генерират ежедневно в AI платформи като Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E. Въпреки че художниците може да имат негативни асоциации с AI изкуството, този огромен брой просто показва как AI е демократизирало създаването на изображения за всички.

9. Хаотичен колаж от изрязани парчета от списания и вестници, включващ човешки лица, камери за наблюдение, реклами, етикети на продукти, странни джаджи, лога и фрагменти от текстове, насложени един върху друг без нито едно празно място. Добавете неравномерни краища, изкривени ъгли на хартията, сенки от припокриващи се изрезки и малки бръчки за реализъм.

чрез Krea AI

10. Смартфон плава на фона на ярък градиент от електрическо синьо до магента. Абстрактни геометрични форми орбитират около устройството. Чист продукт, заснет с драматично осветление отдолу. Модерен стил на реклама на технологии с ярки цветове и динамична композиция.

11. Плоска сцена с закуска на мраморен плот. Прясно кроасан до чаша с ароматно кафе. Естествената сутрешна светлина от прозореца създава меки сенки. Разпръснатите кафени зърна добавят текстура. Лайфстайл фотография с топли, привлекателни тонове и щедро бяло пространство за наслагване на текст.

чрез Krea AI

12. Модел преминава по градска улица, облечен в прекалено голям блейзър. Размазаното движение създава усещане за движение и енергия. Светлината на златния час създава драматични сенки. Бетонни сгради обрамчват фона. Висококонтрастна улична модна фотография с кинематографична цветова градиция.

чрез Krea AI

💡 Професионален съвет: Имате цифрово изображение с ниско качество или прекомерно компресирани оригинални изображения? Използвайте функцията Enhancer на Krea, за да пресъздадете по креативен начин как би изглеждала по-ясна версия на сцената с по-висока резолюция.

13. Двама възрастни магьосници с дълги бели бради играят шах на дървена маса в слабо осветена библиотека. Носят високи, закърпени шапки с остри върхове и богато текстурирани роби в скъпоценни цветове. Старинни книги с кожени корици запълват рафтовете зад тях. Топлото осветление създава меки сенки по измъчените им лица.

чрез Krea AI

Krea изображения за AI и концептуални художници

14. Динамичен космически пейзаж от музикални планети и мъглявини, драматично дискретно осветление, дигитално изкуство, 8K IMAX, кинематографично, фотореалистична резолюция

чрез Krea AI

👀 Знаете ли, че... Творба, създадена от Midjourney, спечели награда на панаира в щата Колорадо през 2022 г., което е един от първите случаи, в които изкуство, създадено с AI, победи човешки творби в традиционен конкурс.

15. Водопади се изливат от ръбовете и се разтварят в мъгла, преди да достигнат дъното. Древни руини почиват на всеки остров, свързани с блестящи мостове от светлина. Лилави и златисти мъглявини се вихрят в небето над тях, оцветявайки всичко в сюрреалистични цветове.

16. Бяла гълъб с прасковени крила лети през звездното нощно небе. Златни искри се разпръскват зад птицата като звезден прах, създавайки светла пътека в мрака. Космическият фон показва разпръснати звезди и фини мъглявини. Крилата на гълъба са широко разперени по време на полет, като всяко перо е детайлно изработено и блести в топли оранжеви тонове.

чрез Krea AI

💡 Професионален съвет: Използвайте отрицателни подсказки, за да посочите нежелани елементи в картината. Например, „размазани пера“ и „преекспониран блясък“, за да се уверите, че ясните детайли не заглушават ефекта на звезден прах. Използвайте също модела Krea 1 при 75% AI сила, за да получите най-доброто фотореалистично представяне на отделните пера.

16. Две силуети стоят под огромна арка с изглед към футуристичен извънземен пейзаж. Огромни сферични структури и високи цилиндрични сгради се издигат от пустинния терен под мъгливо небе. Архитектурата съчетава органични извивки с индустриални елементи. Топлата слънчева светлина се просмуква през атмосферния прах, създавайки драматично осветление и дълги сенки по пясъчната земя.

чрез Krea AI

17. Бял Пегас с разперени крила стои на плаващ остров при изгрев слънце. Древни, покрити с мъх руини и водопади се спускат в мъгливи облаци отдолу. Златна светлина прониква през небето, а буйна трева покрива терена. Фонът показва атмосферна дълбочина с топло кехлибарено преминаване към тюркоазено небе.

18. Божество на гората с кора на кожата и покрити с мъх рамене се появява от изумрудено листата. Рога увенчават главата й, преплетени с клони и бели цветя. Пъстрата слънчева светлина създава контурна светлина върху органичните текстури. Нейното спокойно изражение изразява древна мъдрост на фона на многослойна зелена растителност.

🧠 Интересен факт: Има ли някаква стойност изкуството, създадено от машина? През 2018 г. портрет, създаден от AI, озаглавен „Портрет на Едмонд де Белами“, беше продаден на търг в Christie’s за 432 500 долара. Това събитие предизвика глобален дебат за творчеството на машините.

Krea подсказки за редактиране и AI подобрения

19. Осветете отново сцената и я направете по-светла с лъчи слънчева светлина, проникващи през прозорците.

чрез Krea AI

💡 Професионален съвет: Когато въвеждате референтни изображения, използвайте подходящ, описателен език. Например, вместо просто да кажете „Превърни тази снимка в рисунка като референтната снимка“, кажете „Превърни тази снимка в цифрова илюстрация с плосък розов фон и детайлни линии, така че да съответства на референтната снимка“.

20. Прекомпозирайте кадъра. Намалете мащаба на 100%, така че да виждаме само горната част на тялото на мъжа.

чрез Krea AI

21. Променете ъгъла на камерата. Завъртете камерата/ъгъла на обекта, така че да можем да видим жената в профил, отстрани.

чрез Krea AI

22. Премахнете нежеланите елементи от дадена сцена. Например, премахнете всички хора от улицата, така че тя да изглежда празна.

чрез Krea AI

23. За промени в облеклото, редактирайте тази снимка и променете цвета на якето от черно на жълто.

24. Сменете стиловете и превърнете простите скици и концепции в по-подробни творби, като рендъри или фотографии.

чрез Krea AI

💡 Професионален съвет: Когато редактирате изображения, не казвайте на AI какво да промени – опишете крайния резултат, който искате. Вместо „премахване на фона и добавяне на размазване“, опитайте „създаване на портрет с мек боке фон и обект в рязък фокус“.

Продължавайте да експериментирате и търсете вдъхновение от други творци, за да видите как те използват AI инструменти за най-добрите визуални творения.

Какви са често срещаните грешки при използването на подсказки в Krea AI?

Krea предлага широка гама от функции. И наистина отнема време да свикнете с неговите възможности и набор от функции.

Ако имате затруднения да генерирате желаните визуални ефекти, ето някои грешки, които може би допускате.

Грешка Защо се случва Решение Всичко се прави с един модел Има над 50 AI модела за генериране на изображения и над 10 модела за създаване на видео. Когато създавате всякакви артистични, абстрактни, анимирани или графични изображения, без да променяте AI модела, може да получите доста разочароващ резултат. Експериментирайте. Научете къде различните модели се отличават, т.е. runway-4 за референция на герои, Nano Banana и ChatGPT за боя + текстови подсказки. Без използване на Raw режим Моделите на Krea са обучени да генерират „атрактивни“ резултати по подразбиране. Тази естетическа предразсъдъчност противоречи на определени художествени стилове или технически рендери. Активирайте Raw Mode, когато искате моделът да генерира по-малко артистични изображения. Игнориране на настройките за силата на AI Плъзгачът AI Strength контролира колко силно платформата интерпретира вашите референции спрямо текстовия подсказ. Когато не настройвате скалата, получавате резултати, които до голяма степен не са свързани. Изберете по-ниска AI сила, когато искате Krea да даде приоритет на текстовите подсказки и да се придържа стриктно към референциите. Претоварване на подсказките Напълването на подсказките с над 50 описателни думи обърква процеса на генериране. Извършете процеса на създаване стъпка по стъпка, ако има многобройни дребни и нюансирани детайли, за които трябва да се погрижите. Пасивно използване на инструментите на платното Платното на Krea (форми, четки, инструменти за размазване) е създадено за непрекъснато усъвършенстване, а не за еднократни опити. Нарисувайте груби форми, използвайте Magic Wand за интелигентни селекции и повторете 3-5 пъти за по-добри резултати. Злоупотреба с уеб камера и споделяне на екран Потребителите очакват камерата буквално да ги постави в сцените или предполагат, че споделянето на екрана създава точни копия. AI интерпретира форми, цветове и движение, а не директно копиране. Използвайте уеб камера за абстрактно влияние на формата/цвета и споделяне на екрана за справка с настроения или колекции. Пренебрегване на персонализирани модели, обучени от общността Krea предлага над 1000 шаблона за стил от общността. Потребителите по подразбиране използват базови модели и пропускат специализирани стилове, които отговарят точно на техните нужди. Разгледайте стиловете на общността, преди да пристъпите към сложни подсказки. Много нишови естетики (киберпънк неонови светлини, Studio Ghibli, ар нуво) са предварително обучени и готови за прилагане.

Ограничения при използването на Krea AI

Krea е впечатляващ, но не е безупречен инструмент. Ето някои области, в които творческият итеративен процес на Krea ще се провали:

Ограничени изчислителни токени : Необходими са платни планове, защото безплатният план предлага само 50 изчислителни единици на месец – това се изчерпва бързо, когато преминавате през различни концепции или тествате няколко AI модела за един проект.

Прекалено много опции : Макар че над 50 модела звучат впечатляващо, това обърква начинаещите, които се нуждаят само от основно генериране на изображения и не изискват напреднали контрол над прехвърлянето на стил или специализирани рендеринг двигатели. Всичко, от което се нуждаят, са : Макар че над 50 модела звучат впечатляващо, това обърква начинаещите, които се нуждаят само от основно генериране на изображения и не изискват напреднали контрол над прехвърлянето на стил или специализирани рендеринг двигатели. Всичко, от което се нуждаят, са подсказки за генериране на изображения , за да започнат.

Трудности с нюансите : AI интерпретира погрешно абстрактни концепции, прекалено подробни описания или заявки, които комбинират няколко художествени стила – опитайте : AI интерпретира погрешно абстрактни концепции, прекалено подробни описания или заявки, които комбинират няколко художествени стила – опитайте с подсказване на верига от мисли , особено при генериране в реално време, където резултатите се променят постоянно, докато настройвате елементите на платното.

Без офлайн функционалност : Необходима ви е стабилна интернет връзка, за да имате достъп до всички функции, тъй като Krea е изцяло уеб-базирана.

Все още в активна бета версия : Докато Krea постепенно въвежда нови функции, някои от тях остават експериментални, с периодични бъгове и непълна функционалност.

Не поддържа дълги форми на съдържание: Можете да създавате само видеоклипове с продължителност до 10-12 секунди, което означава, че ще трябва да генерирате няколко клипа и да ги съедините в външен софтуер за редактиране на видео, за да получите по-дълги клипове.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако AI е вградена във вашето работно пространство и вече е сигурна? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира подсказките на обикновен език, като решава и трите проблема, свързани с внедряването на AI, и същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

Алтернативи на Krea AI, които да разгледате

Проверете тези алтернативи на Krea, които компенсират неговите ограничения или предлагат повече функции, подходящи за вашия работен процес:

1. ClickUp

Krea се справя добре с генерирането на изображения. Същото важи и за останалите инструменти в списъка. Тези инструменти обаче не са създадени за управление на творчески операции.

ClickUp въвежда AI в по-широкия ви работен процес с Brain, Automations и инструменти за сътрудничество, които ви помагат да превърнете изображенията в готови творчески продукти.

Първото в света конвергентно AI работно пространство комбинира множество инструменти, модели и работни процеси в една унифицирана платформа.

По-долу виждаме как контекстуалната AI вгражда интелигентност директно във всеки работен процес:

AI, която разбира вас и вашата работа

ClickUp Brain разбира контекста на вашата работа в задачи, документи, коментари и прикачени файлове.

Когато творческият директор попита: „Какво забавя визуализациите за пролетната кампания?“, ClickUp Brain сканира брифинги, заявки за ресурси, коментари за обратна връзка и коментари за проверка, след което отговаря:

Липсващи ревизии на две графики на герои

Забавена задача за фотосесия, която чака одобрение на реквизитите

Късните актуализации на копията оказват влияние върху окончателния износ на оформлението

Дизайнерски файлове, заседнали зад нерешени цикли на обратна връзка

ClickUp Brain подчертава отговорните лица за действията и времевото въздействие на всеки проблем.

С тези познания вашият екип ще прекарва повече време в преодоляване на пречките, отколкото в справяне с разрастването на работата.

Създайте своя библиотека с подсказки

За текущи творчески проекти създайте споделена библиотека с успешни подсказки в ClickUp Docs.

Документирайте как конкретни формулировки, детайли в композицията или стилови препратки в подсказката са повлияли на резултатите.

Вашият екип може да се позовава на тези шаблони за подсказки, за да надгражда вашите експерименти, без да започва от нулата.

Използвайте комбинацията ClickUp Docs + ClickUp Brain, за да създадете библиотеки с подсказки.

Създавайте изображения с ClickUp Brain

Ако сте потребител на ClickUp, ето как можете да създадете до 10 изпипани визуализации на мига и да ги изпратите директно на вашия екип – в рамките на ClickUp Workspace.

Създавайте визуализации, за да илюстрирате концепции, проектирайте реклами или инфографики, създавайте сценарии или макети – всичко това от прости текстови подсказки или кратки инструкции.

Създавайте впечатляващи изображения с помощта на прости подсказки в ClickUp Brain.

Можете да използвате AI генериране на изображения от много входни точки в ClickUp: задача, коментар, документ или бяла дъска.

След генерирането получавате визуализации, които можете веднага да прикачите към задачи, да вградите в документи или бели дъски или да споделите в чатове.

Няма нужда да експортирате и импортирате, тъй като всичко е в ClickUp.

Освен това, всеки модел, от който се нуждаете, се намира в същата екосистема. Можете да превключвате между тях в зависимост от вашите изисквания.

Вие избирате AI модела, който подхожда на задачата, която имате. Например,

Claude за дългосрочно мислене, структурирано разсъждение и изработване на стратегии

ChatGPT (OpenAI) за усъвършенстване на текстовете, насочени към клиенти, и бърза итерация

Gemini за подсказки, изискващи задълбочени проучвания, технически разбивки и синтез на факти

Изберете AI модел, който отговаря на вашите нужди.

Или може би можете да използвате творческата си енергия и да споделите очарователни изображения с колегите си.

Преместете цялата си работа в супер приложение за AI – вашият AI спътник на работния плот.

ClickUp BrainGPT е унифицирано работно пространство за изкуствен интелект на настолен компютър. То превръща ClickUp в супер приложение за изкуствен интелект, където вашата работа, инструменти и информация се намират на едно място. Основните функции включват: Говорете естествено, а Talk to Text преобразува вашите мисли в структурирано писане, резюмета, планове за действие или подсказки. То улавя нюансите, организира идеите и превръща хаотичните гласови бележки в използваема работа за миг.

Създавайте AI изображения, които съдържат целия контекст от вашето работно пространство и свързаните приложения, като използвате ClickUp Brain MAX.

Използвайте Enterprise Search, за да намерите всичко в задачи, документи, коментари, прикачени файлове и свързани инструменти като Google Drive или Figma.

Автоматизирайте творческите операции с AI агенти, които интерпретират вашия работен процес, четат контекста на задачите и действат от ваше име. Агентите актуализират статуси, насочват работата, определят собственици, генерират активи и деблокират задачи, без да се налагат стъпка по стъпка правила.

Напишете подсказки на естествен език с помощта на ClickUp Brain и създайте интелигентни работни процеси.

Ако вече използвате прекалено много AI приложения, това видео ви показва как да поправите нещата, преди да се влошат.

Ключови функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време по творчески концепции: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards , за да обсъждате визуални идеи с екипа си, да закачате референции и да превръщате концепциите в практически задачи незабавно.

Проследявайте ефективността на изображенията в различните кампании: Създайте персонализирани Създайте персонализирани табла за управление в ClickUp , за да следите ефективността и ангажираността на вашите визуални елементи, и използвайте AI карти , за да обобщавате автоматично напредъка по задачите или да откривате модели в обратната връзка.

Превърнете разговорите в ясни следващи стъпки: Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да записвате творческите решения от разговори с клиенти или синхронизации на екипа и да присвоявате последващи действия директно в задачите, така че нищо да не се изгуби.

Незабавно сътрудничество в областта на аудио-видеото: Стартирайте Стартирайте ClickUp SyncUp директно от работното си пространство, за да обсъдите визуалната насока, да споделите обратна връзка за генерираните изображения или да прегледате ревизиите в реално време.

Споделяйте идеи чрез клипове: Запишете екрана си, за да покажете варианти на подсказки, да коментирате дизайна или да обясните визуални концепции, като използвате Запишете екрана си, за да покажете варианти на подсказки, да коментирате дизайна или да обясните визуални концепции, като използвате ClickUp Clips — всичко това се съхранява в съответната задача.

Автоматично одобряване на творческите проекти: Настройте ClickUp Automations, за да уведомявате заинтересованите страни, когато проектите са готови за преглед, и прехвърляйте одобрените активи в производство без ръчно проследяване.

Ограничения на ClickUp

Наборът от функции и опциите за персонализиране могат да объркат новите потребители.

Цени на ClickUp

2. Leonardo AI

чрез Leonardo AI

Leonardo AI (придобита от Canva) е генеративна AI платформа, която използва усъвършенствани ML алгоритми, за да преобразува текстови подсказки във висококачествени изображения. Патентованият модел на инструмента, Leonardo Phoenix, позволява на потребителите да създават широка гама от визуални ресурси, от концептуално изкуство и ресурси за игри до маркетингови графики и макети на продукти.

С него получавате голяма библиотека от предварително обучени AI модели, оптимизирани за конкретни художествени стилове, и дори възможност да обучавате свои собствени модели. Интуитивният, базиран на браузър интерфейс на Leonardo го прави достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Създавайте фотореалистични изображения с високо ниво на детайлност и последователно спазване на подсказките, дори когато добавяте текстови наслагвания към изображенията.

Качете OBJ файлове и генерирайте контекстуално интелигентни текстури за 3D активи.

Нарисувайте концепции с помощта на Realtime Canvas и наблюдавайте как тези скици се превръщат в подробни концепции за герои и среда.

Обучете персонализирани AI модели на базата на вашия собствен набор от данни, за да поддържате последователна естетика на марката и дизайн на героите в няколко поколения.

Ограничения на Leonardo AI

Създаването на реалистични неорганични обекти като автомобили и машини може да отнеме няколко опита в сравнение с органичните обекти.

Безплатните потребители се сблъскват с по-бавни опашки за генериране по време на пиковите часове, като приоритет се дава на платените абонати.

Цени на Leonardo AI

Безплатно : 150 токена на ден

Стажант : 10 $/месец

Artisan : 24 $/месец

Maestro: 48 $/месец

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Leonardo AI?

Ето едно ревю от G2:

Leonardo. Ai предлага пълна собственост върху генерираното съдържание, като пълните права остават при потребителя. Неизтичащите API кредити поддържат дългосрочното планиране. То също така позволява персонализирано обучение на модели и фини разрешения за проекти, което прави сътрудничеството между екипи с различни нужди за достъп много по-гладко.

Leonardo. Ai предлага пълна собственост върху генерираното съдържание, като пълните права остават при потребителя. Неизтичащите API кредити поддържат дългосрочното планиране. То също така позволява персонализирано обучение на модели и фини разрешения за проекти, което прави сътрудничеството между екипи с различни нужди за достъп много по-гладко.

3. Midjourney

чрез Midjourney

Midjourney се отличава в създаването на силно стилизирани, артистични изображения с отличителна естетика, които мнозина считат за златен стандарт за творческите професионалисти.

Платформата работи предимно чрез Discord, създавайки подробни произведения на изкуството и илюстрации от текстови описания. Всяко поколение става част от галерия на общността, в която можете да търсите и разглеждате милиони изображения с точното им подсказване.

За разлика от подхода на Krea за итерация в реално време, Midjourney се фокусира върху предоставянето на изпипани, кохерентни артистични резултати, които често изискват минимални промени.

Най-добрите функции на Midjourney

Предоставя безкрайни възможности за вдъхновение и учене с отворения си фийд на общността.

Режим „Релакс“ за неограничено генериране на изображения с по-бавно темпо

Качете референтни изображения, за да поддържате последователност в творенията си, или приложете конкретни артистични стилове, като запазите характеристиките на героите.

Изпълнявайте едновременно няколко задачи за генериране

Скрит режим, за да запазите изображенията и видеоклиповете си частни, когато не искате да ги показвате в галерията на общността.

Ограничения на Midjourney

В момента не се предлага безплатен пробен период, което изисква незабавно абонамент за тестване на платформата.

Потребителите често критикуват липсата на клиентска поддръжка и отсъствието на канали за директна комуникация.

Времето на GPU се изчислява въз основа на действителното време за обработка на сървъра, а не на времето за изчакване в опашката, което прави оценката на разходите непредсказуема за сложни подсказки.

Цени на Midjourney

Основен : 8 $/месец

Стандартен : 24 $/месец

Pro : 48 $/месец

Mega: 96 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 5/5 (100 отзива)

Capterra:

Какво казват реалните потребители за Midjourney?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми, че ако се използва правилно, Midjourney може да помогне за създаването на изображения, които изглеждат наистина реалистични и могат да спестят много време. Лесно е да се използва, след като се научите как да му давате правилните подсказки.

Харесва ми, че ако се използва правилно, Midjourney може да помогне за създаването на изображения, които изглеждат наистина реалистични и могат да спестят много време. Лесно е да се използва, след като се научите как да му давате правилните подсказки.

Оптимизирайте творческите си процеси с ClickUp

Преди да се абонирате за поредния AI инструмент или да пробвате други модели, спрете за момент и обмислете какво всъщност ви е необходимо.

Ако вашите визуални изисквания не налагат избор на обширен модел или хиперспециализиран контрол на стила, може би нямате нужда от специализирана платформа като Krea.

С ClickUp можете да създавате зашеметяващи изображения директно в работното си пространство. А най-хубавото е, че това не е всичко.

ClickUp ви помага да управлявате творческите си работни процеси от начало до край. С вградени AI автоматизации, AI агенти, контекстуално търсене и AI-задвижвани документи, можете бързо да преминете от идеята към изпълнението.

Готови ли сте да обедините творческия си работен процес под един покрив? Регистрирайте се в ClickUp — вашето свързано работно пространство.

Често задавани въпроси

Обучете персонализиран AI модел, като качите поне 3 съществуващи изображения от визуалните ресурси на вашата марка. Krea след това присвоява уникален стилов код, който можете да приложите към бъдещи поколения. Използвайте тази стъпка, за да поддържате последователна естетика във всички резултати, без да се налага да пресъздавате подсказките всеки път.

Не. Изображенията и видеоклиповете изискват отделни работни процеси. Можете първо да създадете изображение, а след това да го използвате като начален кадър за създаване на видео, като го качите в времевата линия на ключовите кадри. Платформата не поддържа едновременно създаване на изображения и видеоклипове от една подсказка.

Целете се към богати, подробни подсказки с детайли за стил, текстури, осветление, настройки на камерата и околната среда. Можете също да въведете референции или да рисувате върху платно, за да насочите точния резултат.

Използвайте полето за отрицателни подсказки по време на увеличаване на разделителната способност или генериране на модели, за да изключите нежелани елементи от крайния резултат. Посочете неща като замъглени изображения, артефакти, изкривявания или анатомични неточности, за да подобрите качеството на резултата. Това помага на AI да се фокусира върху желаните елементи, като същевременно избягва често срещани проблеми при генерирането.

Krea предлага интегрирани работни процеси за генериране на изображения и видео в реално време. Тя също така се фокусира върху подобрения и редакции, подпомагани от AI. Midjourney, от друга страна, се отличава със стилизирани изображения с изключителна естетическа съгласуваност, но се фокусира единствено върху генерирането на изображения. Изберете в зависимост от това дали се нуждаете от гъвкавост или чисто артистичен резултат.

Да. Безплатният план предлага 50 изчислителни токена дневно. В зависимост от избрания модел, можете да тествате между 6 и 25 подсказки всеки ден.