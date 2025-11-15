13 най-добри CRM софтуера, съвместими с HIPAA, за сигурно управление на данните на пациентите

В здравеопазването данните на пациентите са като сърдечния ритъм – постоянни, жизненоважни и катастрофални, ако останат незащитени.
Независимо дали става дума за натоварена клиника, уелнес център или голяма мрежа за здравни услуги, от решаващо значение е да се поддържа сигурността на информацията за пациентите, като същевременно се управляват назначенията, плановете за лечение и постоянните проследявания.
С глобалния пазар за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в здравеопазването , който се очаква да нарасне с 7,7% CAGR до 2030 г., изборът на CRM, съвместим с HIPAA, стана от съществено значение за здравния сектор.
Подходящият CRM софтуер помага на доставчиците на здравни услуги да защитят данните на пациентите с контрол на достъпа и предоставя на екипите инструменти за гладко управление на взаимоотношенията и операциите зад кулисите.
Готови ли сте да защитите взаимодействията с пациентите, да опростите ежедневните процеси и да подобрите удовлетвореността на пациентите? Разгледайте нашите 13 най-добри CRM решения, съвместими с HIPAA, за да изберете подходящия за вас инструмент.
Топ 13 CRM софтуера, съвместим с HIPAA, на един поглед
Ето едно бързо сравнение на най-добрите CRM софтуери, съвместими с HIPAA, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас:
|Инструмент
|Най-подходящ за
|Основни характеристики
|Цени*
|ClickUp
|Цялостно управление на проекти и клиенти
|Автоматизирайте въвеждането и напомнянията, контролирайте достъпа, защитете формулярите, персонализирайте изгледите, CRM шаблон
|Безплатни планове; персонализиране за предприятия
|Salesforce Health Cloud
|Големи здравни мрежи, които се нуждаят от унифициран поглед върху пациентите
|Свързване на клинични/неклинични данни, автоматизиране на графиците, Agentforce AI, EHR интеграции
|Платени планове, започващи от 325 долара на месец на потребител.
|LeadSquared
|Бързо привличане и ангажиране на пациенти
|Автоматизирайте проследяването, оценяването на потенциални клиенти, автоматизацията на маркетинга, защитата на данните и интеграциите.
|Платени планове, започващи от 60 USD/месец на потребител
|Keap
|Малки клиники, автоматизиращи проследяването и плащанията
|Автоматизирайте плащания/напомняния, защитете фактурирането, онлайн плащанията, формулярите, интеграциите с електронна поща.
|Платени планове, започващи от 299 $/месец на потребител
|HIPAA CRM
|Практики, които се съобразяват с бюджета и се нуждаят от сигурно управление на данните
|Съхранение/управление на информация за пациенти, AWS сигурност, контрол на достъпа, аудит логове
|Безплатен план; Платени планове, започващи от 2 $/месец на потребител
|Zendesk
|Сътрудничество между отделите и сигурно взаимодействие
|Унифицирани записи, омниканална поддръжка, защитени съобщения, бази от знания, AI прозрения
|Платени планове, започващи от 19 долара на потребител
|Caspio
|Напълно персонализирани приложения за здравеопазване без кодиране
|Безкодов конструктор, сигурни интеграции, контрол на достъпа, инструменти за съответствие
|Платени планове, започващи от 100 долара на месец на потребител.
|Pipedrive
|Интуитивно управление на продажбите
|Работни процеси с изкуствен интелект, поддържане, информация в реално време, интеграции
|Платени планове, започващи от 24 $/месец на потребител
|Insightly
|Интегриран CRM, маркетинг и управление на проекти
|Унифициран CRM, автоматизация на маркетинга, проследяване на проекти, интеграции, мобилно приложение
|Платени планове, започващи от 29 USD/месец на потребител
|NexHealth
|Елиминиране на ръчната административна работа с пациенти
|Онлайн резервации, формуляри за пациенти, проверки на застраховки, плащания, синхронизация на електронни здравни досиета
|Персонализирани цени
|Creatio
|Предприятия, които се нуждаят от бързи CRM персонализации
|Автоматизация на работните процеси без кодиране, AI насоки, табла за управление, мащабиране между екипи
|Платени планове, започващи от 25 USD/месец на потребител
|Zoho CRM
|Икономичен, сътрудничество между няколко екипа
|Teamspaces, Zia AI, работни процеси без кодиране, над 1000 интеграции
|Платени планове, започващи от 20 $/месец на потребител
|PatientPop
|Развитие на практиката и онлайн видимост
|SEO, отзиви, онлайн график, мобилни формуляри, автоматизация на приемането
|Персонализирани цени
Какво трябва да търсите в CRM софтуера, съвместим с HIPAA?
Какво отличава CRM системата, съвместима с HIPAA, от стандартната?
Основната разлика се състои в способността му да защитава чувствителните данни на пациентите и да подпомага доставчиците на здравни услуги в спазването на нормативните изисквания на HIPAA. 🏥
Когато избирате CRM софтуер, съвместим с HIPAA, уверете се, че той включва функции като криптиране на данни и прави повече от управление на взаимодействията с пациентите – той трябва да укрепва сигурността на данните, поверителността на пациентите и съответствието с нормативните изисквания на всеки етап. Търсете:
✅ Силно криптиране на данните за пациентите, както в покой, така и при пренос
✅ Детайлен контрол на достъпа и многофакторна автентификация, така че само оторизираният персонал да има достъп до данните на пациентите, като същевременно се минимизират административните задачи.
✅ Подробни аудиторски регистри за проследяване на кой има достъп до записите на пациентите и кога
✅ Подписано споразумение за бизнес партньорство (BAA), което изяснява споделените отговорности за защитената здравна информация.
✅ Сигурни инструменти за архивиране, възстановяване и комуникация за предотвратяване на нарушения на данните и защита на взаимоотношенията с пациентите.
📖 Прочетете също: Най-добрите софтуерни инструменти, съвместими с HIPAA, за екипи в областта на здравеопазването
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
13-те най-добри CRM софтуера, съвместими с HIPAA
Ето 13-те най-добри CRM софтуерни решения, съвместими с HIPAA, на които се доверяват доставчиците на здравни услуги:
1. ClickUp (най-добър за цялостно управление на проекти и клиенти)
Между управлението на информацията за пациентите, постоянните проследявания и гарантирането, че само оторизираният персонал вижда това, което трябва, винаги съществува вероятност за грешки.
Една малка грешка може да доведе до нарушение на данните или нарушение на HIPAA. Никой в системата на здравеопазването не иска да се занимава с такива главоболия, особено когато се работи с чувствителна здравна информация.
Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp помага на здравните специалисти и медицинските SaaS екипи да се справят ефективно с тези предизвикателства. Вграденият AI асистент, ClickUp Brain, свързва всички ваши работни процеси и прави знанията незабавно достъпни.
Защитете данните на пациентите с CRM софтуера на ClickUp, съвместим с HIPAA
ClickUp предлага на CRM екипите мощна CRM система, съвместима с HIPAA, проектирана да съхранява всяка подробност – от медицинска история до застрахователни документи – в безопасност и достъпна само за упълномощен персонал.
С помощта на детайлни контроли за достъп можете лесно да зададете разрешения, така че само подходящите членове на екипа да могат да виждат или редактират данните на пациентите, като по този начин се гарантира съответствие с изискванията и спокойствие.
Но надеждните мерки за сигурност не се изчерпват само с блокирането на достъпа. Аудиторските регистри на ClickUp ви позволяват да проследявате кой е имал достъп до или е актуализирал записите на пациентите, като осигуряват прозрачност и отчетност за всяко действие. Това означава, че винаги сте готови за проверки за съответствие и можете бързо да разрешите всякакви проблеми, свързани с данните.
Освен това, CRM шаблоните на ClickUp предоставят на доставчиците на здравни услуги готово решение за съхранение на данните на пациентите, подробностите за застраховките и контактната информация на едно сигурно място.
Вместо ръчно да задават напомняния или да разчитат на лепящи се бележки, клиниките могат да автоматизират планирането на срещи и последващите действия директно в процеса, като по този начин намаляват броя на неявките и пропуснатите прегледи.
Спестете време с ClickUp Automations
ClickUp Automations и ClickUp Agents са идеални за екипи в областта на здравеопазването, които искат да прекарват по-малко време в paperwork и повече време с пациентите.
Представете си следното: нов пациент попълва онлайн формуляр за приемане, а ClickUp незабавно създава досие на пациента, възлага приемането на подходящата медицинска сестра и насрочва приветствен телефонен разговор.
Напомняния за срещи? Изпращат се автоматично по имейл или SMS, което намалява броя на пропуснатите срещи. Формуляри за съгласие и бележки за последващи действия? Събират се, съхраняват се и се свързват с профила на пациента – повече не е нужно да търсите документи. Агентите могат да се включат и да отговорят на всякакви въпроси или да помогнат на хората да намерят това, от което се нуждаят, без ръчен надзор.
Можете дори да автоматизирате проверката на застраховки, заявките за подновяване на рецепти и анкетите след посещение. Като оставите ClickUp да се занимава с повтарящите се административни задачи, вашата клиника може да се съсредоточи върху най-важното: предоставянето на отлично обслужване на пациентите.
Наблюдавайте работните процеси с ClickUp Dashboards и ClickUp Forms
За клиники и практики, които управляват множество пациенти и доставчици, таблата за управление на ClickUp, изгледите на времевата линия и формулярите на ClickUp осигуряват яснота и контрол върху всеки работен процес.
Таблото на ClickUp ви позволява да визуализирате потока от пациенти, да проследявате неизяснени лабораторни резултати и да наблюдавате натоварването на персонала – всичко на едно място. Формулярите на ClickUp улесняват събирането на обратна връзка от пациенти или информация преди посещение по сигурен начин на едно място.
Ето кратко визуално ръководство за това как ClickUp използва изкуствен интелект, за да улесни автоматизираните работни процеси в здравните услуги:
Най-добрите функции на ClickUp
- Автоматизирайте регистрацията на пациенти, напомнянията и предаването на пациенти, за да намалите ръчната работа.
- Проследявайте комуникацията с пациентите, графиците за лечение и задачите на персонала с над 15 персонализирани изгледа.
- Събирайте медицинска история и обратна връзка от пациенти по сигурен начин, използвайки формуляри, съвместими с HIPAA.
- Контролирайте кой има достъп до данните на пациентите с подробни контроли за достъп и регистри за одит.
- Организирайте контакти, планове за лечение и последващи действия с помощта на CRM шаблона на ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- Може да се окаже прекалено сложен за малки екипи, които за първи път използват CRM инструменти.
- Някои шаблони, специфични за здравеопазването, може да изискват персонализирани настройки.
- Настройката на автоматизацията изисква обучение за нетехническия персонал.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват потребителите за ClickUp
Нашият опит, който започна с управлението на Scrum процеси, ни доведе до управлението на всички наши процеси и екипи, включително CRM, чрез ClickUp. Той има безброй добри страни, като лекота на използване, лекота на внедряване, широка гама от шаблони, лекота на интегриране за всички организационни процеси, широк спектър от възможности, лесно разбиране, удобни за ползване интерфейси, обучение и информационна поддръжка, както и поддръжка на клиенти.
Нашият опит, който започна с управлението на Scrum процеси, ни доведе до управлението на всички наши процеси и екипи, включително CRM, чрез ClickUp. Той има безброй добри страни, като лекота на използване, лекота на внедряване, широка гама от шаблони, лекота на интегриране за всички организационни процеси, широк спектър от възможности, лесно разбиране, удобни за ползване интерфейси, обучение и информационна поддръжка, както и поддръжка на клиенти.
📖 Прочетете също: 10-те най-добри безплатни CRM софтуерни инструмента
2. Salesforce Health Cloud (най-подходящ за големи здравни мрежи, които се нуждаят от единна визия за пациентите)
С разрастването на здравните организации се увеличава и сложността на управлението на данните на пациентите, застрахователните данни и координацията на грижите. Фрагментираните записи на пациентите и разединените екипи затрудняват предоставянето на последователни грижи и защитата на личните данни на пациентите.
Salesforce Health Cloud предоставя на доставчиците на здравни услуги, плащащите и екипите за обществено здравеопазване сигурна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, съвместима с HIPAA, която обединява информацията за пациентите, включително електронните здравни досиета.
Той също така автоматизира процесите за подобряване на резултатите при пациентите, като същевременно отговаря на строгите стандарти за сигурност на данните.
Най-добрите функции на Salesforce Health Cloud
- Свържете клинични и неклинични данни в една CRM платформа, съвместима с HIPAA.
- Автоматизирайте регистрацията на пациенти, проверката на обезщетения и насрочването на срещи.
- Използвайте Agentforce AI за наблюдение на тенденциите при заболяванията и автоматизиране на работните процеси за здравно наблюдение.
- Създавайте гъвкави планове за грижи, които отчитат социалните детерминанти и повишават ангажираността на пациентите.
- Лесно се интегрира с EHR и EMR системи, за да поддържа актуална информация за пациентите, достъпна само за упълномощен персонал.
Ограничения на Salesforce Health Cloud
- Цената може да бъде висока за по-малките доставчици на здравни услуги или клиники.
- Изисква специално обучение и поддръжка за пълна настройка и интеграция.
- Персонализирането на разширените функции може да изисква технически административни ресурси.
Цени на Salesforce Health Cloud
- Health Cloud Enterprise: 350 USD/месец на потребител
- Health Cloud Unlimited: 525 USD/месец на потребител
- Agentforce 1 for Service: 750 USD/месец на потребител
- Agentforce 1 за продажби: 750 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за Salesforce Health Cloud
- G2: 3,8/5 (35+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за Salesforce Health Cloud
В тази рецензия на G2 се отбелязва:
Цялостна колекция от инструменти и функции, които могат да трансформират дейността на всяка здравна организация. Предоставя подробна информация за пациентите, като история на посещенията, текущи заболявания, лекуващи специалисти и рецепти, всичко на едно място.
Цялостна колекция от инструменти и функции, които могат да трансформират дейността на всяка здравна организация. Предоставя подробна информация за пациентите, като история на посещенията, текущи заболявания, лекуващи специалисти и рецепти, всичко на едно място.
Научете как да пишете SOAP бележки. Гледайте това видео:
3. LeadSquared (най-добър за бързо привличане и ангажиране на пациенти)
Много клиники губят нови пациенти, още преди те да са прекрачили прага им.
Това е така, защото няма ясен начин за оценяване или приоритизиране на потенциалните клиенти, което може да отнеме часове от времето на персонала и да отслаби доверието.
LeadSquared решава този проблем, като предоставя на доставчиците на здравни услуги CRM система, която записва всяко запитване на пациент, съхранява чувствителните данни на пациентите и автоматизира последващите действия.
Най-добрите функции на LeadSquared
- Автоматизирайте проследяването на пациентите, планирането на срещи и напомнянията, за да намалите ръчната работа.
- Оценявайте запитванията на пациентите, за да помогнете на персонала да даде приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност и да подобри ангажираността на пациентите.
- Централизирайте данните на пациентите в една CRM система, съвместима с HIPAA, с контрол на достъпа само за упълномощен персонал.
- Използвайте автоматизация на маркетинга, за да провеждате кампании, които привличат и превръщат нови пациенти по сигурен начин.
- Лесно се интегрира със съществуващите инструменти за здравеопазване, за да управлява комуникацията с пациентите и да проследява резултатите.
Ограничения на LeadSquared
- Някои потребители съобщават за ограничения по отношение на надеждността на телефонната система и гъвкавостта на отчетите.
- Може да се наложи допълнително обучение за екипи, които за първи път работят с CRM автоматизация.
- Смяната на доставчици може да бъде трудна поради предизвикателствата, свързани с миграцията на данни.
Цени на LeadSquared
- Sales Pro: 60 USD/месец на потребител
- Sales Super: 100 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за LeadSquared
- G2: 4,5/5 (над 240 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за LeadSquared
Това е споделено в рецензията на G2:
LeadSquared Sales + Mobile CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и безпроблемна интеграция, което позволява на екипите да управляват потенциални клиенти, да проследяват дейностите и да повишават производителността без усилие, докато са в движение.
LeadSquared Sales + Mobile CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и безпроблемна интеграция, което позволява на екипите да управляват потенциални клиенти, да проследяват дейностите и да повишават производителността без усилие, докато са в движение.
📖 Прочетете също: 10 примера за CRM за изграждане на по-силни взаимоотношения с клиентите
📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си.
Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди!
AI-базираната функция Enterprise Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.
4. Keap (най-подходящ за малки клиники, автоматизиращи проследяването на пациенти и плащанията)
Повече от 40% от пациентите се притесняват, че медицинските им сметки съдържат грешки, а когато грешките в сметките се натрупват, доверието бързо се разпада. За малките клиники и практики за уелнес разпръснатите фактури и напомнянията за просрочени плащания могат да отнемат часове всяка седмица и да изложат на риск чувствителната информация за пациентите.
Keap обединява всички тези функции в един CRM софтуер за здравеопазване. Този софтуер осигурява сигурността на данните за плащанията на пациентите, автоматизира напомнянията за срещи и проследяването на фактурирането и освобождава време за това, което наистина има значение: грижата за пациентите.
Най-добрите функции на Keap
- Автоматизирайте напомнянията за плащания, срещи и последващи действия без ръчно проследяване.
- Съхранявайте данните на пациентите и информацията за фактурирането по сигурен начин в една CRM платформа, съвместима с HIPAA.
- Създавайте прости формуляри за приемане, които се свързват директно с работните процеси за комуникация с пациентите.
- Приемайте и проследявайте плащания онлайн, като намалите грешките при фактурирането и документооборота.
- Интегрирайте с популярни инструменти за планиране и електронна поща, за да поддържате гладко взаимодействие с пациентите.
Ограничения на Keap
- Предназначен главно за малки практики, може да не е подходящ за по-големи здравни системи.
- Някои персонализирани автоматизации изискват допълнителна настройка за нетехнически екипи.
- Цената може да се стори висока за клиники с ограничен бюджет и основни CRM нужди.
Цени на Keap
- Pro: 299 $/месец
Оценки и рецензии за Keap
- G2: 4. 2/5 (над 1560 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)
Какво казват потребителите за Keap
В тази рецензия на Capterra се представят:
Опитът ми с Keap е предимно положителен. Това е солиден инструмент за фирми, които искат да автоматизират процесите си и да централизират взаимодействията си с клиентите.
Опитът ми с Keap е предимно положителен. Това е надежден инструмент за фирми, които искат да автоматизират процесите си и да централизират взаимодействията си с клиентите.
🧠 Знаете ли, че... Около 30% от пациентите закъсняват за назначенията си, а средният процент на неявяване в здравеопазването все още се движи около 15%–20%.
5. HIPAA CRM (най-подходящ за практики с ограничен бюджет, които се нуждаят от сигурно управление на данните на пациентите)
Много по-малки клиники и частни практики желаят сигурността на CRM система, съвместима с HIPAA, но се колебаят поради сложните разходи за настройка, свързани с преносимостта на застраховките и отчетността.
За екипи, които съхраняват данни на пациенти в електронни таблици или хартиени файлове, рискът от нарушаване на сигурността на данните или нарушение на HIPAA е твърде висок, за да бъде пренебрегнат.
HIPAA CRM от FreeCRM предлага практична, безплатна опция за управление на чувствителни данни на пациенти, планиране на срещи и взаимодействия с пациенти в облака, като същевременно отговаря на строгите стандарти за сигурност на данните, определени от Закона за преносимост и отчетност на здравните застраховки.
Най-добрите функции на HIPAA CRM
- Съхранявайте и управлявайте контактната информация на пациентите, медицинската история и данните за фактуриране на сигурно място на едно място.
- Работете в центровете за данни на Amazon AWS с вградена излишност и силно криптиране на данните.
- Контролирайте достъпа, така че само оторизираният персонал да може да вижда чувствителните записи на пациентите.
- Проследявайте графика на назначенията, взаимодействията с пациентите и последващите действия, за да подобрите резултатите от лечението.
- Използвайте аудиторски регистри и инструменти за съответствие, за да отговаряте на изискванията на HIPAA без допълнителни разходи.
Ограничения на HIPAA CRM
- Ограничена разширена автоматизация в сравнение с платените CRM решения
- Опциите за поддръжка и персонализиране може да са по-основни в сравнение с корпоративните системи.
- Може да не е подходящ за по-големи доставчици на здравни услуги с множество локации.
Цени на HIPAA CRM
- Безплатен
- Pro: 2 USD/месец на потребител
- Enterprise & HIPAA: 50 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за HIPAA CRM
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
📖 Прочетете също: Как да създадете и управлявате CRM директно в ClickUp
6. Zendesk (най-добър за сътрудничество между отделите и сигурно взаимодействие с пациентите)
Когато пациентите повтарят своята медицинска история на няколко отдела, това е признак за изолирани системи, които губят време и компрометират грижите.
Zendesk има за цел да запълни тези пропуски, като действа като унифицирано CRM и сервизно решение, което свързва персонала на първа линия, административните екипи и медицинските доставчици с обща визия за пациентите.
С помощта на HIPAA-съвместими инструменти за сигурност и омниканални инструменти, Zendesk помага на екипите в здравеопазването да предоставят сигурна, ефективна и персонализирана поддръжка на всеки етап от взаимодействието с пациентите.
Най-добрите функции на Zendesk
- Осигурява единна база данни за пациентите, достъпна за всички отдели и канали.
- Автоматизирайте издаването на билети, проследяването на срещи и напомнянията, за да намалите затрудненията.
- Осигурете сигурна комуникация с пациентите чрез имейл, чат, телефон и социални съобщения.
- Създайте зони за самообслужване, като портали за пациенти и бази от знания.
- Достъп до персонализирани табла и AI-базирани анализи за откриване на тенденции в здравеопазването.
Ограничения на Zendesk
- Усъвършенстваните AI инструменти изискват план от по-високо ниво и допълнителни разходи.
- Необходима е известна техническа конфигурация, за да се персонализират напълно работните процеси.
- Няма постоянен безплатен план; разширените функции могат бързо да повишат разходите.
Цени на Zendesk
- Suite Team: 69 USD/месец на потребител
- Suite Professional: 149 USD/месец на потребител
- Suite Enterprise: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Zendesk
- G2: 4,3/5 (над 6200 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 4000 отзива)
Какво казват потребителите за Zendesk
В тази рецензия на G2 се казва:
Интеграцията с нашия CRM и приложенията на трети страни е безпроблемна, което позволява централизирано виждане на взаимодействията с клиентите. Надеждните отчети на Zendesk ни помагат да проследяваме ключови показатели и непрекъснато да подобряваме нашите операции по поддръжка.
Интеграцията с нашия CRM и приложения на трети страни е безпроблемна, което позволява централизирано визуализиране на взаимодействията с клиентите. Надеждната система за отчитане на Zendesk ни помага да проследяваме ключови показатели и непрекъснато да подобряваме нашите операции по поддръжка.
📖 Прочетете също: Как да оцените CRM софтуера, преди да го закупите
7. Caspio (най-добър за създаване на напълно персонализирани приложения за управление на здравеопазването без кодиране)
Много здравни практики се сблъскват с трудности, защото съществуващите им софтуерни пакети са твърде ограничени, препълнени с функции, които не използват, или изключително скъпи за мащабиране.
Caspio преодолява тази сложност, като предоставя на болници, клиники и частни практики платформа с ниско ниво на кодиране, с която да създадат точно това, от което се нуждаят, подобрявайки оперативната ефективност.
Независимо дали се нуждаете от портал за пациенти, работен процес за приемане на пациенти или напълно интегрирана информационна система за болници, инструментът за създаване на приложения с функция „плъзгане и пускане“ на Caspio помага на екипите без технически познания да внедряват бързо приложения, съвместими с HIPAA. Освен това плащате само за съхранението, функциите и производителността, които действително използвате.
Най-добрите функции на Caspio
- Създавайте персонализирани портали за пациенти, табла, формуляри и приложения за проследяване без кодиране.
- Интегрирайте се безопасно с други инструменти за здравеопазване и автоматизирайте рутинните работни процеси.
- Контролирайте достъпа на потребителите, изготвяйте подробни отчети и отговаряйте на изискванията на HIPAA веднага след инсталирането.
- Стартирайте проекти за седмици, а не за месеци – мащабирайте и модифицирайте по всяко време.
Ограничения на Caspio
- Първоначалната настройка може да изисква техническо планиране за сложни интеграции.
- Някои разширени функции за съответствие изискват допълнителни месечни такси.
- Използването на големи обеми или големи записи с данни може да увеличи разходите по плана.
Цени на Caspio
- Lite: 100 $/месец на потребител
- Плюс: 300 $/месец на потребител
- Бизнес: 600 USD/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Caspio
- G2: 4,5/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)
Какво казват потребителите за Caspio
Това е отзивът на G2:
Два критични фактора за избора ни на Caspio бяха (1) възможността за осигуряване на сигурност на ниво HIPAA и (2) фактът, че не се плаща на базата на брой потребители. Използваме приложения с много различни потребители, които взаимодействат с едни и същи източници на данни.
Два критични фактора за избора ни на Caspio бяха (1) възможността за осигуряване на сигурност на ниво HIPAA и (2) фактът, че не се плаща на базата на брой потребители. Използваме приложения с много различни потребители, които взаимодействат с едни и същи източници на данни.
📖 Прочетете също: Какво е CRM процес? 5 основни стъпки за създаване на свой собствен
8. Pipedrive (най-подходящ за екипи по продажбите, които искат интуитивно управление на процесите)
Когато се обаждат на доставчик на здравни услуги или друга здравна организация, 60% от пациентите не чакат на линия повече от минута, а само 32% се обаждат отново, ако не успеят да се свържат.
Същото нетърпение съществува и в продажбите: потенциалните клиенти очакват бързи, навременни последващи действия и нулево напрежение.
Pipedrive помага на екипите по продажбите да отговорят на тези очаквания с интуитивен процес, подсказки, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизации, които поддържат сделките на път, без да затрупват представителите с административни задачи.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Автоматизирайте поддържането на интереса на потенциалните клиенти и последващите действия с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект.
- Персонализирайте множество продажбени канали, за да съответстват на уникалните процеси.
- Интегрирайте с над 500 приложения и инструменти, за да обедините вашите технологии.
- Генерирайте в реално време анализи на продажбите, прогнози и персонализирани отчети.
- Използвайте добавки за генериране на потенциални клиенти, проследяване на посетители в уебсайта и управление на документи.
Ограничения на Pipedrive
- Степента на автоматизация е по-основна в сравнение с корпоративните CRM системи.
- Някои усъвършенствани интеграции разчитат на конектори на трети страни, като Zapier.
- Миграцията на данни от други CRM системи може да изисква допълнителни усилия за настройка.
Цени на Pipedrive
- Lite: 19 $/месец на потребител
- Растеж: 34 USD/месец на потребител
- Премиум: 64 $/месец на потребител
- Ultimate: 89 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4,3/5 (над 2500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)
Какво казват потребителите за Pipedrive
В тази рецензия на G2 се отбелязва:
За човек без голям опит в настройването на CRM системи, процесът беше изключително лесен и бърз. Има толкова много интеграции и автоматизации, които можете да настроите, а това беше ограничено с другия ни CRM.
За човек без голям опит в настройването на CRM системи, процесът беше изключително лесен и бърз. Има толкова много интеграции и автоматизации, които можете да настроите, а това беше ограничено с нашата друга CRM система.
9. Insightly (Най-добър за интегриран CRM + маркетинг + управление на проекти)
Управлението на продажбите, маркетинга и проектите на едно място може да се окаже прекалено обременяващо, особено когато инструментите не са свързани помежду си или изискват постоянни временни решения.
Insightly се справя с това чрез модерен, гъвкав CRM, който комбинира управление на процесите, автоматизация на маркетинга, поддръжка на билети и дълбока интеграция в една унифицирана платформа.
Това означава, че разрастващите се екипи могат да персонализират работните процеси, да автоматизират задачите и да координират по-бързо екипите за пускане на пазара, без да изразходват ресурси за несвързани системи.
Най-добрите функции на Insightly
- Централизирайте контактите, тръбопроводите и продажбите в един CRM
- Автоматизирайте работните процеси, имейл маркетинга и поддържането на интереса на потенциалните клиенти с вградени инструменти.
- Управлявайте проекти заедно с продажбените канали с персонализирани обекти и оформление.
- Свържете над 500 приложения с AppConnect за безпроблемен поток на данни.
- Използвайте мобилни приложения, за да актуализирате записите и да управлявате задачите си, докато сте в движение.
Ограничения на Insightly
- Кривата на обучение за настройка на персонализирана автоматизация може да бъде стръмна.
- Някои интеграции може да изискват допълнителна конфигурация или инструменти на трети страни.
- Някои разширени функции са ограничени до планове от по-високо ниво.
Цени на Insightly
- Плюс: 29 $/месец на потребител
- Професионален: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Insightly
- G2: 4. 2/5 (920+ отзива)
- Capterra: 4,0/5 (над 1200 отзива)
Какво казват потребителите за Insightly
Това е споделено в рецензията на G2:
Insightly е много отзивчив. Функцията за търсене е невероятна. Намирам интерфейса за лесен за навигация, а когато дойде време за автоматизация, Insightly разполага с мощни функции за автоматизация. CRM е достатъчно лесен за използване, за да се използва ежедневно.
Insightly е много отзивчив. Функцията за търсене е невероятна. Намирам интерфейса за лесен за навигация, а когато дойде време за автоматизация, Insightly разполага с мощни функции за автоматизация. CRM е достатъчно лесен за използване, за да се използва ежедневно.
10. NexHealth (най-добър за елиминиране на ръчната административна работа с пациенти)
Една пропусната форма или пропуснат час за посещение може да доведе до часове загубена административна работа за натоварените рецепции и да остави пациентите разочаровани, още преди да са прекрачили прага.
NexHealth решава този проблем чрез автоматизиране на повтарящите се задачи, които забавят работата – работи безпроблемно с вашия съществуващ софтуер за управление на пациенти, за да синхронизира резервациите, формулярите, плащанията и напомнянията на пациентите директно с вашата система за здравни досиета в реално време.
Най-добрите функции на NexHealth
- Автоматизирайте онлайн резервациите за срещи и планирането на повторни посещения.
- Дигитализирайте управлението на пациентите с формуляри за приемане, които се синхронизират незабавно.
- Изпращайте автоматизирани напомняния и маркетингови кампании
- Обработвайте плащанията по-бързо и намалете ръчните задачи по фактуриране.
- Автоматично проверявайте правото на застраховка преди посещенията
Ограничения на NexHealth
- Възможностите за персонализиране за уникални работни процеси в практиката могат да се окажат ограничени.
- Разширените опции за отчитане биха могли да бъдат по-подробни за някои клиники.
- Цените могат да бъдат по-високи за малки самостоятелни практики.
Цени на NexHealth
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за NexHealth
- G2: 4,8/5 (над 60 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)
Какво казват потребителите за NexHealth
Този потребител на G2 отбелязва:
Това, което най-много ми харесва в NexHealth, е как той оптимизира цялостното преживяване на пациентите. От лесното планиране и автоматизираните напомняния до безпроблемната интеграция с EHR, той намалява административната работа и подобрява комуникацията.
Това, което най-много ми харесва в NexHealth, е как той оптимизира цялостното преживяване на пациентите. От лесното планиране и автоматизираните напомняния до безпроблемната интеграция с EHR, той намалява административната работа и подобрява комуникацията.
11. Creatio (Най-подходящ за предприятия, които не могат да чакат месеци за персонализиране на CRM)
За бизнеса, където дори малки промени в работния процес могат да отнемат месеци поради пречки в ИТ, Creatio революционизира ситуацията с AI-базирания си CRM без код и автоматизация на процесите.
Вместо да се борят с твърдо кодирани ограничения, екипите в здравеопазването могат бързо да създават, модифицират и мащабират процесите по продажби, маркетинг и обслужване, като същевременно подобряват оперативната ефективност без дълбока техническа помощ.
Истинската отличителна черта на платформата е начинът, по който съчетава AI-базирани указания – като подсказки за най-добрите следващи действия – с наистина гъвкав дизайнер без код, така че оперативните екипи да се адаптират бързо, като същевременно остават съгласувани.
Най-добрите функции на Creatio
- Автоматизирайте сложни работни процеси в продажбите, маркетинга и обслужването без кодиране.
- Използвайте изкуствен интелект, за да препоръчвате действия, прогнозирате продажби и намалявате ръчното въвеждане на данни.
- Лесно се интегрира с инструменти на трети страни като QuickBooks и Zoho.
- Проектирайте персонализирани табла и шаблони за процеси за различни екипи.
- Мащабирайте работните процеси в различните отдели, като същевременно поддържате единна визия за клиента.
Ограничения на Creatio
- Начална крива на обучение за напреднали персонализации
- Някои елементи на потребителския интерфейс могат да изглеждат остарели.
- Разширените опции за брандиране се заплащат допълнително в по-ниските планове.
Цени на Creatio
- Растеж: 25 USD/месец на потребител
- Enterprise: 55 USD/месец на потребител
- Неограничен: 85 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за Creatio
- G2: 4,6/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 120 рецензии)
Какво казват потребителите за Creatio
В тази рецензия на G2 се представят:
Creatio има много ценни и интересни функции, включително гъвкавостта да създава процеси бързо и лесно, без да се налага програмиране, което ускорява внедряването на технологии във всички области на организацията.
Creatio има много ценни и интересни функции, включително гъвкавостта да създава процеси бързо и лесно, без да се налага програмиране, което ускорява внедряването на технологии във всички области на организацията.
12. Zoho CRM (най-добър за рентабилно сътрудничество между няколко екипа)
Ограничените бюджети и разпръснатите екипи могат да направят сътрудничеството невъзможно, особено когато всеки отдел иска свои собствени инструменти.
Zoho CRM решава този проблем, като предоставя на разрастващите се компании достъпна, съвместима система „всичко в едно“, в която различни екипи – продажби, маркетинг, поддръжка и инструменти за комуникация с пациенти – могат да работят заедно в специално предназначени за целта пространства.
Благодарение на комбинацията от контекстуална изкуствена интелигентност и интуитивен интерфейс, екипите остават свързани, без да харчат допълнителен бюджет за несъвместим софтуер или скъпи персонализирани версии.
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Свържете мултифункционални екипи с целенасочени Teamspaces
- Автоматизирайте задачите и персонализирайте комуникацията с Zia, AI асистента на Zoho.
- Персонализирайте работните процеси, ритъма и прогнозите в продажбите с инструменти, които не изискват програмиране.
- Лесно се интегрира с над 1000 приложения чрез Zoho Marketplace.
- Бързо прехвърляне от други CRM системи или електронни таблици с помощта на насоки за въвеждане.
Ограничения на Zoho CRM
- Разширената персонализация може да се окаже трудна без техническа поддръжка.
- Някои потребители споменават по-бавна работа при големи масиви от данни.
- В началото по-малките екипи може да се почувстват претоварени от богатството на функциите.
Цени на Zoho CRM
- Стандартен: 20 USD/месец на потребител
- Професионален: 35 USD/месец на потребител
- Enterprise: 50 USD/месец на потребител
- Ultimate: 65 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2790+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 6960 отзива)
Какво казват потребителите за Zoho CRM
Този потребител на G2 отбелязва:
Zoho CRM предлага стабилен, персонализируем интерфейс, който се интегрира безпроблемно с нашата екосистема за дигитален маркетинг. Автоматизираните работни процеси, оценяването на потенциални клиенти и инструментите за многоканална комуникация ни позволяват да предоставяме персонализирани преживявания в голям мащаб.
Zoho CRM предлага стабилен, персонализируем интерфейс, който се интегрира безпроблемно с нашата екосистема за дигитален маркетинг. Автоматизираните работни процеси, оценяването на потенциални клиенти и инструментите за многоканална комуникация ни позволяват да предоставяме персонализирани преживявания в голям мащаб.
📖 Прочетете също: Най-добри практики за управление на проекти в здравеопазването
13. PatientPop (Най-добър за разрастване на практиката и онлайн видимост)
За много независими здравни практики неравномерният поток от пациенти и слабото онлайн присъствие могат да направят растежа да изглежда невъзможен.
PatientPop, сега част от Tebra, решава този проблем, като предоставя всеобхватна платформа, която подобрява онлайн видимостта на вашия бизнес, привлича нови пациенти и гарантира, че календарът ви остава пълен.
Неговите инструменти помагат на практиките да се появяват на челни места в резултатите от търсенето, да събират отлични отзиви и да предлагат лесно планиране отвсякъде – така пациентите могат да правят резервации 24/7, а вашата рецепция остава без стрес.
Най-добрите функции на PatientPop
- Автоматизирайте онлайн резервациите и напомнянията за срещи, за да попълните графика си без усилие.
- Повишете рейтинга си в търсачките и репутацията си с вградени функции за SEO и управление на отзивите.
- Модернизирайте пациентското преживяване с универсално планиране и формуляри, подходящи за мобилни устройства.
- Освободете времето на персонала чрез дигитализиране на рутинни задачи като приемане, проверка на застраховки и проследяване.
Ограничения на PatientPop
- Опциите за отчитане могат да бъдат ограничени за нуждите на напредналите анализи.
- Някои потребители отбелязват спорадични проблеми с обновяването при генерирането на отчети.
- Някои добавки за автоматизация могат да добавят допълнителни разходи за практики с голям обем работа.
Цени на PatientPop
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за PatientPop
- G2: 4. 1/5 (230+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за PatientPop
Тази рецензия в G2 е маркирана:
Достъпът до картоните на клиентите по телефона или на компютъра е отличен. Възможността да се създават стандартни, бързи и лесни бележки е чудесна функция.
Достъпът до картоните на клиентите по телефона или на компютъра е отличен. Възможността да се създават стандартни, бързи и лесни бележки е чудесна функция.
ClickUp, Check Up, с HIPAA Wrapped
Съхраняването на информацията за пациентите е в основата на доверието между доставчиците на здравни услуги и хората, за които те се грижат.
Макар че много CRM системи обещават да обработват данните на пациентите, не всички от тях действително ги защитават по начина, изискван от здравните разпоредби. Някои системи са отлични за екипите по продажбите, но оставят прекалено много пропуски в криптирането, контрола на достъпа и одиторските следи, необходими за отговаряне на въпроси като „Кой е видял този файл и кога?“
ClickUp променя това. 🌟
Това е гъвкаво работно пространство, където можете да съхранявате чувствителни данни на пациенти, да автоматизирате напомняния за срещи и последващи действия и да се уверите, че само подходящите лица виждат подходящата информация. Ако сте сериозно настроени да защитите данните на пациентите и да осигурите спокойствие на екипа си, регистрирайте се в ClickUp сега!