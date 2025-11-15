13 най-добри CRM софтуера, съвместими с HIPAA, за сигурно управление на данните на пациентите

В здравеопазването данните на пациентите са като сърдечния ритъм – постоянни, жизненоважни и катастрофални, ако останат незащитени.

Независимо дали става дума за натоварена клиника, уелнес център или голяма мрежа за здравни услуги, от решаващо значение е да се поддържа сигурността на информацията за пациентите, като същевременно се управляват назначенията, плановете за лечение и постоянните проследявания.

С глобалния пазар за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в здравеопазването , който се очаква да нарасне с 7,7% CAGR до 2030 г., изборът на CRM, съвместим с HIPAA, стана от съществено значение за здравния сектор.

Подходящият CRM софтуер помага на доставчиците на здравни услуги да защитят данните на пациентите с контрол на достъпа и предоставя на екипите инструменти за гладко управление на взаимоотношенията и операциите зад кулисите.

Готови ли сте да защитите взаимодействията с пациентите, да опростите ежедневните процеси и да подобрите удовлетвореността на пациентите? Разгледайте нашите 13 най-добри CRM решения, съвместими с HIPAA, за да изберете подходящия за вас инструмент.

Топ 13 CRM софтуера, съвместим с HIPAA, на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите CRM софтуери, съвместими с HIPAA, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас:

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Цялостно управление на проекти и клиенти Автоматизирайте въвеждането и напомнянията, контролирайте достъпа, защитете формулярите, персонализирайте изгледите, CRM шаблон Безплатни планове; персонализиране за предприятия Salesforce Health Cloud Големи здравни мрежи, които се нуждаят от унифициран поглед върху пациентите Свързване на клинични/неклинични данни, автоматизиране на графиците, Agentforce AI, EHR интеграции Платени планове, започващи от 325 долара на месец на потребител. LeadSquared Бързо привличане и ангажиране на пациенти Автоматизирайте проследяването, оценяването на потенциални клиенти, автоматизацията на маркетинга, защитата на данните и интеграциите. Платени планове, започващи от 60 USD/месец на потребител Keap Малки клиники, автоматизиращи проследяването и плащанията Автоматизирайте плащания/напомняния, защитете фактурирането, онлайн плащанията, формулярите, интеграциите с електронна поща. Платени планове, започващи от 299 $/месец на потребител HIPAA CRM Практики, които се съобразяват с бюджета и се нуждаят от сигурно управление на данните Съхранение/управление на информация за пациенти, AWS сигурност, контрол на достъпа, аудит логове Безплатен план; Платени планове, започващи от 2 $/месец на потребител Zendesk Сътрудничество между отделите и сигурно взаимодействие Унифицирани записи, омниканална поддръжка, защитени съобщения, бази от знания, AI прозрения Платени планове, започващи от 19 долара на потребител Caspio Напълно персонализирани приложения за здравеопазване без кодиране Безкодов конструктор, сигурни интеграции, контрол на достъпа, инструменти за съответствие Платени планове, започващи от 100 долара на месец на потребител. Pipedrive Интуитивно управление на продажбите Работни процеси с изкуствен интелект, поддържане, информация в реално време, интеграции Платени планове, започващи от 24 $/месец на потребител Insightly Интегриран CRM, маркетинг и управление на проекти Унифициран CRM, автоматизация на маркетинга, проследяване на проекти, интеграции, мобилно приложение Платени планове, започващи от 29 USD/месец на потребител NexHealth Елиминиране на ръчната административна работа с пациенти Онлайн резервации, формуляри за пациенти, проверки на застраховки, плащания, синхронизация на електронни здравни досиета Персонализирани цени Creatio Предприятия, които се нуждаят от бързи CRM персонализации Автоматизация на работните процеси без кодиране, AI насоки, табла за управление, мащабиране между екипи Платени планове, започващи от 25 USD/месец на потребител Zoho CRM Икономичен, сътрудничество между няколко екипа Teamspaces, Zia AI, работни процеси без кодиране, над 1000 интеграции Платени планове, започващи от 20 $/месец на потребител PatientPop Развитие на практиката и онлайн видимост SEO, отзиви, онлайн график, мобилни формуляри, автоматизация на приемането Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в CRM софтуера, съвместим с HIPAA?

Какво отличава CRM системата, съвместима с HIPAA, от стандартната?

Основната разлика се състои в способността му да защитава чувствителните данни на пациентите и да подпомага доставчиците на здравни услуги в спазването на нормативните изисквания на HIPAA. 🏥

Когато избирате CRM софтуер, съвместим с HIPAA, уверете се, че той включва функции като криптиране на данни и прави повече от управление на взаимодействията с пациентите – той трябва да укрепва сигурността на данните, поверителността на пациентите и съответствието с нормативните изисквания на всеки етап. Търсете:

✅ Силно криптиране на данните за пациентите, както в покой, така и при пренос

✅ Детайлен контрол на достъпа и многофакторна автентификация, така че само оторизираният персонал да има достъп до данните на пациентите, като същевременно се минимизират административните задачи.

✅ Подробни аудиторски регистри за проследяване на кой има достъп до записите на пациентите и кога

✅ Подписано споразумение за бизнес партньорство (BAA), което изяснява споделените отговорности за защитената здравна информация.

✅ Сигурни инструменти за архивиране, възстановяване и комуникация за предотвратяване на нарушения на данните и защита на взаимоотношенията с пациентите.

13-те най-добри CRM софтуера, съвместими с HIPAA

Ето 13-те най-добри CRM софтуерни решения, съвместими с HIPAA, на които се доверяват доставчиците на здравни услуги:

1. ClickUp (най-добър за цялостно управление на проекти и клиенти)

Вижте ясно всяка част от работните процеси в здравеопазването с персонализираните изгледи на ClickUp и работните процеси за управление на проекти

Между управлението на информацията за пациентите, постоянните проследявания и гарантирането, че само оторизираният персонал вижда това, което трябва, винаги съществува вероятност за грешки.

Една малка грешка може да доведе до нарушение на данните или нарушение на HIPAA. Никой в системата на здравеопазването не иска да се занимава с такива главоболия, особено когато се работи с чувствителна здравна информация.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp помага на здравните специалисти и медицинските SaaS екипи да се справят ефективно с тези предизвикателства. Вграденият AI асистент, ClickUp Brain, свързва всички ваши работни процеси и прави знанията незабавно достъпни.

Управлявайте взаимоотношенията с пациентите, защитете чувствителната информация за пациентите и проследявайте всяко взаимодействие в една CRM система, съвместима с HIPAA, от ClickUp

Защитете данните на пациентите с CRM софтуера на ClickUp, съвместим с HIPAA

ClickUp предлага на CRM екипите мощна CRM система, съвместима с HIPAA, проектирана да съхранява всяка подробност – от медицинска история до застрахователни документи – в безопасност и достъпна само за упълномощен персонал.

С помощта на детайлни контроли за достъп можете лесно да зададете разрешения, така че само подходящите членове на екипа да могат да виждат или редактират данните на пациентите, като по този начин се гарантира съответствие с изискванията и спокойствие.

Но надеждните мерки за сигурност не се изчерпват само с блокирането на достъпа. Аудиторските регистри на ClickUp ви позволяват да проследявате кой е имал достъп до или е актуализирал записите на пациентите, като осигуряват прозрачност и отчетност за всяко действие. Това означава, че винаги сте готови за проверки за съответствие и можете бързо да разрешите всякакви проблеми, свързани с данните.

Освен това, CRM шаблоните на ClickUp предоставят на доставчиците на здравни услуги готово решение за съхранение на данните на пациентите, подробностите за застраховките и контактната информация на едно сигурно място.

Получете безплатен шаблон Организирайте контактите с пациентите, етапите на лечение и последващите действия в готово CRM-процедурно схема с CRM-шаблона на ClickUp.

Вместо ръчно да задават напомняния или да разчитат на лепящи се бележки, клиниките могат да автоматизират планирането на срещи и последващите действия директно в процеса, като по този начин намаляват броя на неявките и пропуснатите прегледи.

Спестете време с ClickUp Automations

ClickUp Automations и ClickUp Agents са идеални за екипи в областта на здравеопазването, които искат да прекарват по-малко време в paperwork и повече време с пациентите.

Автоматизирайте приемането на пациенти, напомнянията за срещи и последващите действия, за да намалите натоварването и да защитите данните на пациентите с ClickUp Automations

Представете си следното: нов пациент попълва онлайн формуляр за приемане, а ClickUp незабавно създава досие на пациента, възлага приемането на подходящата медицинска сестра и насрочва приветствен телефонен разговор.

Напомняния за срещи? Изпращат се автоматично по имейл или SMS, което намалява броя на пропуснатите срещи. Формуляри за съгласие и бележки за последващи действия? Събират се, съхраняват се и се свързват с профила на пациента – повече не е нужно да търсите документи. Агентите могат да се включат и да отговорят на всякакви въпроси или да помогнат на хората да намерят това, от което се нуждаят, без ръчен надзор.

Обучете персонализирани агенти в ClickUp да се справят с асинхронни работни процеси.

Можете дори да автоматизирате проверката на застраховки, заявките за подновяване на рецепти и анкетите след посещение. Като оставите ClickUp да се занимава с повтарящите се административни задачи, вашата клиника може да се съсредоточи върху най-важното: предоставянето на отлично обслужване на пациентите.

Наблюдавайте работните процеси с ClickUp Dashboards и ClickUp Forms

За клиники и практики, които управляват множество пациенти и доставчици, таблата за управление на ClickUp, изгледите на времевата линия и формулярите на ClickUp осигуряват яснота и контрол върху всеки работен процес.

Проследявайте комуникацията с пациентите, плановете за лечение и натоварването на персонала в един ясен изглед чрез таблата на ClickUp

Таблото на ClickUp ви позволява да визуализирате потока от пациенти, да проследявате неизяснени лабораторни резултати и да наблюдавате натоварването на персонала – всичко на едно място. Формулярите на ClickUp улесняват събирането на обратна връзка от пациенти или информация преди посещение по сигурен начин на едно място.

Ето кратко визуално ръководство за това как ClickUp използва изкуствен интелект, за да улесни автоматизираните работни процеси в здравните услуги:

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте регистрацията на пациенти, напомнянията и предаването на пациенти, за да намалите ръчната работа.

Проследявайте комуникацията с пациентите, графиците за лечение и задачите на персонала с над 15 персонализирани изгледа.

Събирайте медицинска история и обратна връзка от пациенти по сигурен начин, използвайки формуляри, съвместими с HIPAA.

Контролирайте кой има достъп до данните на пациентите с подробни контроли за достъп и регистри за одит.

Организирайте контакти, планове за лечение и последващи действия с помощта на CRM шаблона на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Може да се окаже прекалено сложен за малки екипи, които за първи път използват CRM инструменти.

Някои шаблони, специфични за здравеопазването, може да изискват персонализирани настройки.

Настройката на автоматизацията изисква обучение за нетехническия персонал.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Нашият опит, който започна с управлението на Scrum процеси, ни доведе до управлението на всички наши процеси и екипи, включително CRM, чрез ClickUp. Той има безброй добри страни, като лекота на използване, лекота на внедряване, широка гама от шаблони, лекота на интегриране за всички организационни процеси, широк спектър от възможности, лесно разбиране, удобни за ползване интерфейси, обучение и информационна поддръжка, както и поддръжка на клиенти.

Нашият опит, който започна с управлението на Scrum процеси, ни доведе до управлението на всички наши процеси и екипи, включително CRM, чрез ClickUp. Той има безброй добри страни, като лекота на използване, лекота на внедряване, широка гама от шаблони, лекота на интегриране за всички организационни процеси, широк спектър от възможности, лесно разбиране, удобни за ползване интерфейси, обучение и информационна поддръжка, както и поддръжка на клиенти.

2. Salesforce Health Cloud (най-подходящ за големи здравни мрежи, които се нуждаят от единна визия за пациентите)

чрез Salesforce

С разрастването на здравните организации се увеличава и сложността на управлението на данните на пациентите, застрахователните данни и координацията на грижите. Фрагментираните записи на пациентите и разединените екипи затрудняват предоставянето на последователни грижи и защитата на личните данни на пациентите.

Salesforce Health Cloud предоставя на доставчиците на здравни услуги, плащащите и екипите за обществено здравеопазване сигурна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, съвместима с HIPAA, която обединява информацията за пациентите, включително електронните здравни досиета.

Той също така автоматизира процесите за подобряване на резултатите при пациентите, като същевременно отговаря на строгите стандарти за сигурност на данните.

Най-добрите функции на Salesforce Health Cloud

Свържете клинични и неклинични данни в една CRM платформа, съвместима с HIPAA.

Автоматизирайте регистрацията на пациенти, проверката на обезщетения и насрочването на срещи.

Използвайте Agentforce AI за наблюдение на тенденциите при заболяванията и автоматизиране на работните процеси за здравно наблюдение.

Създавайте гъвкави планове за грижи, които отчитат социалните детерминанти и повишават ангажираността на пациентите.

Лесно се интегрира с EHR и EMR системи, за да поддържа актуална информация за пациентите, достъпна само за упълномощен персонал.

Ограничения на Salesforce Health Cloud

Цената може да бъде висока за по-малките доставчици на здравни услуги или клиники.

Изисква специално обучение и поддръжка за пълна настройка и интеграция.

Персонализирането на разширените функции може да изисква технически административни ресурси.

Цени на Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : 350 USD/месец на потребител

Health Cloud Unlimited : 525 USD/месец на потребител

Agentforce 1 for Service : 750 USD/месец на потребител

Agentforce 1 за продажби: 750 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (35+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Salesforce Health Cloud

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Цялостна колекция от инструменти и функции, които могат да трансформират дейността на всяка здравна организация. Предоставя подробна информация за пациентите, като история на посещенията, текущи заболявания, лекуващи специалисти и рецепти, всичко на едно място.

Цялостна колекция от инструменти и функции, които могат да трансформират дейността на всяка здравна организация. Предоставя подробна информация за пациентите, като история на посещенията, текущи заболявания, лекуващи специалисти и рецепти, всичко на едно място.

3. LeadSquared (най-добър за бързо привличане и ангажиране на пациенти)

чрез LeadSquared

Много клиники губят нови пациенти, още преди те да са прекрачили прага им.

Това е така, защото няма ясен начин за оценяване или приоритизиране на потенциалните клиенти, което може да отнеме часове от времето на персонала и да отслаби доверието.

LeadSquared решава този проблем, като предоставя на доставчиците на здравни услуги CRM система, която записва всяко запитване на пациент, съхранява чувствителните данни на пациентите и автоматизира последващите действия.

Най-добрите функции на LeadSquared

Автоматизирайте проследяването на пациентите, планирането на срещи и напомнянията, за да намалите ръчната работа.

Оценявайте запитванията на пациентите, за да помогнете на персонала да даде приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност и да подобри ангажираността на пациентите.

Централизирайте данните на пациентите в една CRM система, съвместима с HIPAA, с контрол на достъпа само за упълномощен персонал.

Използвайте автоматизация на маркетинга, за да провеждате кампании, които привличат и превръщат нови пациенти по сигурен начин.

Лесно се интегрира със съществуващите инструменти за здравеопазване, за да управлява комуникацията с пациентите и да проследява резултатите.

Ограничения на LeadSquared

Някои потребители съобщават за ограничения по отношение на надеждността на телефонната система и гъвкавостта на отчетите.

Може да се наложи допълнително обучение за екипи, които за първи път работят с CRM автоматизация.

Смяната на доставчици може да бъде трудна поради предизвикателствата, свързани с миграцията на данни.

Цени на LeadSquared

Sales Pro : 60 USD/месец на потребител

Sales Super: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LeadSquared

G2 : 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за LeadSquared

Това е споделено в рецензията на G2:

LeadSquared Sales + Mobile CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и безпроблемна интеграция, което позволява на екипите да управляват потенциални клиенти, да проследяват дейностите и да повишават производителността без усилие, докато са в движение.

LeadSquared Sales + Mobile CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и безпроблемна интеграция, което позволява на екипите да управляват потенциални клиенти, да проследяват дейностите и да повишават производителността без усилие, докато са в движение.

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! AI-базираната функция Enterprise Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

4. Keap (най-подходящ за малки клиники, автоматизиращи проследяването на пациенти и плащанията)

чрез Keap

Повече от 40% от пациентите се притесняват, че медицинските им сметки съдържат грешки, а когато грешките в сметките се натрупват, доверието бързо се разпада. За малките клиники и практики за уелнес разпръснатите фактури и напомнянията за просрочени плащания могат да отнемат часове всяка седмица и да изложат на риск чувствителната информация за пациентите.

Keap обединява всички тези функции в един CRM софтуер за здравеопазване. Този софтуер осигурява сигурността на данните за плащанията на пациентите, автоматизира напомнянията за срещи и проследяването на фактурирането и освобождава време за това, което наистина има значение: грижата за пациентите.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирайте напомнянията за плащания, срещи и последващи действия без ръчно проследяване.

Съхранявайте данните на пациентите и информацията за фактурирането по сигурен начин в една CRM платформа, съвместима с HIPAA.

Създавайте прости формуляри за приемане, които се свързват директно с работните процеси за комуникация с пациентите.

Приемайте и проследявайте плащания онлайн, като намалите грешките при фактурирането и документооборота.

Интегрирайте с популярни инструменти за планиране и електронна поща, за да поддържате гладко взаимодействие с пациентите.

Ограничения на Keap

Предназначен главно за малки практики, може да не е подходящ за по-големи здравни системи.

Някои персонализирани автоматизации изискват допълнителна настройка за нетехнически екипи.

Цената може да се стори висока за клиники с ограничен бюджет и основни CRM нужди.

Цени на Keap

Pro: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Keap

G2 : 4. 2/5 (над 1560 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

Какво казват потребителите за Keap

В тази рецензия на Capterra се представят:

Опитът ми с Keap е предимно положителен. Това е солиден инструмент за фирми, които искат да автоматизират процесите си и да централизират взаимодействията си с клиентите.

Опитът ми с Keap е предимно положителен. Това е надежден инструмент за фирми, които искат да автоматизират процесите си и да централизират взаимодействията си с клиентите.

🧠 Знаете ли, че... Около 30% от пациентите закъсняват за назначенията си, а средният процент на неявяване в здравеопазването все още се движи около 15%–20%.

5. HIPAA CRM (най-подходящ за практики с ограничен бюджет, които се нуждаят от сигурно управление на данните на пациентите)

чрез HIPAA CRM

Много по-малки клиники и частни практики желаят сигурността на CRM система, съвместима с HIPAA, но се колебаят поради сложните разходи за настройка, свързани с преносимостта на застраховките и отчетността.

За екипи, които съхраняват данни на пациенти в електронни таблици или хартиени файлове, рискът от нарушаване на сигурността на данните или нарушение на HIPAA е твърде висок, за да бъде пренебрегнат.

HIPAA CRM от FreeCRM предлага практична, безплатна опция за управление на чувствителни данни на пациенти, планиране на срещи и взаимодействия с пациенти в облака, като същевременно отговаря на строгите стандарти за сигурност на данните, определени от Закона за преносимост и отчетност на здравните застраховки.

Най-добрите функции на HIPAA CRM

Съхранявайте и управлявайте контактната информация на пациентите, медицинската история и данните за фактуриране на сигурно място на едно място.

Работете в центровете за данни на Amazon AWS с вградена излишност и силно криптиране на данните.

Контролирайте достъпа, така че само оторизираният персонал да може да вижда чувствителните записи на пациентите.

Проследявайте графика на назначенията, взаимодействията с пациентите и последващите действия, за да подобрите резултатите от лечението.

Използвайте аудиторски регистри и инструменти за съответствие, за да отговаряте на изискванията на HIPAA без допълнителни разходи.

Ограничения на HIPAA CRM

Ограничена разширена автоматизация в сравнение с платените CRM решения

Опциите за поддръжка и персонализиране може да са по-основни в сравнение с корпоративните системи.

Може да не е подходящ за по-големи доставчици на здравни услуги с множество локации.

Цени на HIPAA CRM

Безплатен

Pro : 2 USD/месец на потребител

Enterprise & HIPAA: 50 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за HIPAA CRM

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да създадете и управлявате CRM директно в ClickUp

6. Zendesk (най-добър за сътрудничество между отделите и сигурно взаимодействие с пациентите)

чрез Zendesk

Когато пациентите повтарят своята медицинска история на няколко отдела, това е признак за изолирани системи, които губят време и компрометират грижите.

Zendesk има за цел да запълни тези пропуски, като действа като унифицирано CRM и сервизно решение, което свързва персонала на първа линия, административните екипи и медицинските доставчици с обща визия за пациентите.

С помощта на HIPAA-съвместими инструменти за сигурност и омниканални инструменти, Zendesk помага на екипите в здравеопазването да предоставят сигурна, ефективна и персонализирана поддръжка на всеки етап от взаимодействието с пациентите.

Най-добрите функции на Zendesk

Осигурява единна база данни за пациентите, достъпна за всички отдели и канали.

Автоматизирайте издаването на билети, проследяването на срещи и напомнянията, за да намалите затрудненията.

Осигурете сигурна комуникация с пациентите чрез имейл, чат, телефон и социални съобщения.

Създайте зони за самообслужване, като портали за пациенти и бази от знания.

Достъп до персонализирани табла и AI-базирани анализи за откриване на тенденции в здравеопазването.

Ограничения на Zendesk

Усъвършенстваните AI инструменти изискват план от по-високо ниво и допълнителни разходи.

Необходима е известна техническа конфигурация, за да се персонализират напълно работните процеси.

Няма постоянен безплатен план; разширените функции могат бързо да повишат разходите.

Цени на Zendesk

Suite Team : 69 USD/месец на потребител

Suite Professional : 149 USD/месец на потребител

Suite Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4,3/5 (над 6200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за Zendesk

В тази рецензия на G2 се казва:

Интеграцията с нашия CRM и приложенията на трети страни е безпроблемна, което позволява централизирано виждане на взаимодействията с клиентите. Надеждните отчети на Zendesk ни помагат да проследяваме ключови показатели и непрекъснато да подобряваме нашите операции по поддръжка.

Интеграцията с нашия CRM и приложения на трети страни е безпроблемна, което позволява централизирано визуализиране на взаимодействията с клиентите. Надеждната система за отчитане на Zendesk ни помага да проследяваме ключови показатели и непрекъснато да подобряваме нашите операции по поддръжка.

7. Caspio (най-добър за създаване на напълно персонализирани приложения за управление на здравеопазването без кодиране)

чрез Caspio

Много здравни практики се сблъскват с трудности, защото съществуващите им софтуерни пакети са твърде ограничени, препълнени с функции, които не използват, или изключително скъпи за мащабиране.

Caspio преодолява тази сложност, като предоставя на болници, клиники и частни практики платформа с ниско ниво на кодиране, с която да създадат точно това, от което се нуждаят, подобрявайки оперативната ефективност.

Независимо дали се нуждаете от портал за пациенти, работен процес за приемане на пациенти или напълно интегрирана информационна система за болници, инструментът за създаване на приложения с функция „плъзгане и пускане“ на Caspio помага на екипите без технически познания да внедряват бързо приложения, съвместими с HIPAA. Освен това плащате само за съхранението, функциите и производителността, които действително използвате.

Най-добрите функции на Caspio

Създавайте персонализирани портали за пациенти, табла, формуляри и приложения за проследяване без кодиране.

Интегрирайте се безопасно с други инструменти за здравеопазване и автоматизирайте рутинните работни процеси.

Контролирайте достъпа на потребителите, изготвяйте подробни отчети и отговаряйте на изискванията на HIPAA веднага след инсталирането.

Стартирайте проекти за седмици, а не за месеци – мащабирайте и модифицирайте по всяко време.

Ограничения на Caspio

Първоначалната настройка може да изисква техническо планиране за сложни интеграции.

Някои разширени функции за съответствие изискват допълнителни месечни такси.

Използването на големи обеми или големи записи с данни може да увеличи разходите по плана.

Цени на Caspio

Lite : 100 $/месец на потребител

Плюс : 300 $/месец на потребител

Бизнес : 600 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Caspio

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)

Какво казват потребителите за Caspio

Това е отзивът на G2:

Два критични фактора за избора ни на Caspio бяха (1) възможността за осигуряване на сигурност на ниво HIPAA и (2) фактът, че не се плаща на базата на брой потребители. Използваме приложения с много различни потребители, които взаимодействат с едни и същи източници на данни.

Два критични фактора за избора ни на Caspio бяха (1) възможността за осигуряване на сигурност на ниво HIPAA и (2) фактът, че не се плаща на базата на брой потребители. Използваме приложения с много различни потребители, които взаимодействат с едни и същи източници на данни.

8. Pipedrive (най-подходящ за екипи по продажбите, които искат интуитивно управление на процесите)

чрез Pipedrive

Когато се обаждат на доставчик на здравни услуги или друга здравна организация, 60% от пациентите не чакат на линия повече от минута, а само 32% се обаждат отново, ако не успеят да се свържат.

Същото нетърпение съществува и в продажбите: потенциалните клиенти очакват бързи, навременни последващи действия и нулево напрежение.

Pipedrive помага на екипите по продажбите да отговорят на тези очаквания с интуитивен процес, подсказки, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизации, които поддържат сделките на път, без да затрупват представителите с административни задачи.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирайте поддържането на интереса на потенциалните клиенти и последващите действия с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект.

Персонализирайте множество продажбени канали, за да съответстват на уникалните процеси.

Интегрирайте с над 500 приложения и инструменти, за да обедините вашите технологии.

Генерирайте в реално време анализи на продажбите, прогнози и персонализирани отчети.

Използвайте добавки за генериране на потенциални клиенти, проследяване на посетители в уебсайта и управление на документи.

Ограничения на Pipedrive

Степента на автоматизация е по-основна в сравнение с корпоративните CRM системи.

Някои усъвършенствани интеграции разчитат на конектори на трети страни, като Zapier.

Миграцията на данни от други CRM системи може да изисква допълнителни усилия за настройка.

Цени на Pipedrive

Lite : 19 $/месец на потребител

Растеж : 34 USD/месец на потребител

Премиум : 64 $/месец на потребител

Ultimate: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,3/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват потребителите за Pipedrive

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

За човек без голям опит в настройването на CRM системи, процесът беше изключително лесен и бърз. Има толкова много интеграции и автоматизации, които можете да настроите, а това беше ограничено с другия ни CRM.

За човек без голям опит в настройването на CRM системи, процесът беше изключително лесен и бърз. Има толкова много интеграции и автоматизации, които можете да настроите, а това беше ограничено с нашата друга CRM система.

9. Insightly (Най-добър за интегриран CRM + маркетинг + управление на проекти)

чрез Insightly

Управлението на продажбите, маркетинга и проектите на едно място може да се окаже прекалено обременяващо, особено когато инструментите не са свързани помежду си или изискват постоянни временни решения.

Insightly се справя с това чрез модерен, гъвкав CRM, който комбинира управление на процесите, автоматизация на маркетинга, поддръжка на билети и дълбока интеграция в една унифицирана платформа.

Това означава, че разрастващите се екипи могат да персонализират работните процеси, да автоматизират задачите и да координират по-бързо екипите за пускане на пазара, без да изразходват ресурси за несвързани системи.

Най-добрите функции на Insightly

Централизирайте контактите, тръбопроводите и продажбите в един CRM

Автоматизирайте работните процеси, имейл маркетинга и поддържането на интереса на потенциалните клиенти с вградени инструменти.

Управлявайте проекти заедно с продажбените канали с персонализирани обекти и оформление.

Свържете над 500 приложения с AppConnect за безпроблемен поток на данни.

Използвайте мобилни приложения, за да актуализирате записите и да управлявате задачите си, докато сте в движение.

Ограничения на Insightly

Кривата на обучение за настройка на персонализирана автоматизация може да бъде стръмна.

Някои интеграции може да изискват допълнителна конфигурация или инструменти на трети страни.

Някои разширени функции са ограничени до планове от по-високо ниво.

Цени на Insightly

Плюс : 29 $/месец на потребител

Професионален : 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (920+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 1200 отзива)

Какво казват потребителите за Insightly

Това е споделено в рецензията на G2:

Insightly е много отзивчив. Функцията за търсене е невероятна. Намирам интерфейса за лесен за навигация, а когато дойде време за автоматизация, Insightly разполага с мощни функции за автоматизация. CRM е достатъчно лесен за използване, за да се използва ежедневно.

Insightly е много отзивчив. Функцията за търсене е невероятна. Намирам интерфейса за лесен за навигация, а когато дойде време за автоматизация, Insightly разполага с мощни функции за автоматизация. CRM е достатъчно лесен за използване, за да се използва ежедневно.

10. NexHealth (най-добър за елиминиране на ръчната административна работа с пациенти)

чрез NexHealth

Една пропусната форма или пропуснат час за посещение може да доведе до часове загубена административна работа за натоварените рецепции и да остави пациентите разочаровани, още преди да са прекрачили прага.

NexHealth решава този проблем чрез автоматизиране на повтарящите се задачи, които забавят работата – работи безпроблемно с вашия съществуващ софтуер за управление на пациенти, за да синхронизира резервациите, формулярите, плащанията и напомнянията на пациентите директно с вашата система за здравни досиета в реално време.

Най-добрите функции на NexHealth

Автоматизирайте онлайн резервациите за срещи и планирането на повторни посещения.

Дигитализирайте управлението на пациентите с формуляри за приемане, които се синхронизират незабавно.

Изпращайте автоматизирани напомняния и маркетингови кампании

Обработвайте плащанията по-бързо и намалете ръчните задачи по фактуриране.

Автоматично проверявайте правото на застраховка преди посещенията

Ограничения на NexHealth

Възможностите за персонализиране за уникални работни процеси в практиката могат да се окажат ограничени.

Разширените опции за отчитане биха могли да бъдат по-подробни за някои клиники.

Цените могат да бъдат по-високи за малки самостоятелни практики.

Цени на NexHealth

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за NexHealth

G2 : 4,8/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Какво казват потребителите за NexHealth

Този потребител на G2 отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в NexHealth, е как той оптимизира цялостното преживяване на пациентите. От лесното планиране и автоматизираните напомняния до безпроблемната интеграция с EHR, той намалява административната работа и подобрява комуникацията.

Това, което най-много ми харесва в NexHealth, е как той оптимизира цялостното преживяване на пациентите. От лесното планиране и автоматизираните напомняния до безпроблемната интеграция с EHR, той намалява административната работа и подобрява комуникацията.

11. Creatio (Най-подходящ за предприятия, които не могат да чакат месеци за персонализиране на CRM)

чрез Creatio

За бизнеса, където дори малки промени в работния процес могат да отнемат месеци поради пречки в ИТ, Creatio революционизира ситуацията с AI-базирания си CRM без код и автоматизация на процесите.

Вместо да се борят с твърдо кодирани ограничения, екипите в здравеопазването могат бързо да създават, модифицират и мащабират процесите по продажби, маркетинг и обслужване, като същевременно подобряват оперативната ефективност без дълбока техническа помощ.

Истинската отличителна черта на платформата е начинът, по който съчетава AI-базирани указания – като подсказки за най-добрите следващи действия – с наистина гъвкав дизайнер без код, така че оперативните екипи да се адаптират бързо, като същевременно остават съгласувани.

Най-добрите функции на Creatio

Автоматизирайте сложни работни процеси в продажбите, маркетинга и обслужването без кодиране.

Използвайте изкуствен интелект, за да препоръчвате действия, прогнозирате продажби и намалявате ръчното въвеждане на данни.

Лесно се интегрира с инструменти на трети страни като QuickBooks и Zoho.

Проектирайте персонализирани табла и шаблони за процеси за различни екипи.

Мащабирайте работните процеси в различните отдели, като същевременно поддържате единна визия за клиента.

Ограничения на Creatio

Начална крива на обучение за напреднали персонализации

Някои елементи на потребителския интерфейс могат да изглеждат остарели.

Разширените опции за брандиране се заплащат допълнително в по-ниските планове.

Цени на Creatio

Растеж : 25 USD/месец на потребител

Enterprise : 55 USD/месец на потребител

Неограничен: 85 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2 : 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 рецензии)

Какво казват потребителите за Creatio

В тази рецензия на G2 се представят:

Creatio има много ценни и интересни функции, включително гъвкавостта да създава процеси бързо и лесно, без да се налага програмиране, което ускорява внедряването на технологии във всички области на организацията.

Creatio има много ценни и интересни функции, включително гъвкавостта да създава процеси бързо и лесно, без да се налага програмиране, което ускорява внедряването на технологии във всички области на организацията.

12. Zoho CRM (най-добър за рентабилно сътрудничество между няколко екипа)

чрез Zoho CRM

Ограничените бюджети и разпръснатите екипи могат да направят сътрудничеството невъзможно, особено когато всеки отдел иска свои собствени инструменти.

Zoho CRM решава този проблем, като предоставя на разрастващите се компании достъпна, съвместима система „всичко в едно“, в която различни екипи – продажби, маркетинг, поддръжка и инструменти за комуникация с пациенти – могат да работят заедно в специално предназначени за целта пространства.

Благодарение на комбинацията от контекстуална изкуствена интелигентност и интуитивен интерфейс, екипите остават свързани, без да харчат допълнителен бюджет за несъвместим софтуер или скъпи персонализирани версии.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Свържете мултифункционални екипи с целенасочени Teamspaces

Автоматизирайте задачите и персонализирайте комуникацията с Zia, AI асистента на Zoho.

Персонализирайте работните процеси, ритъма и прогнозите в продажбите с инструменти, които не изискват програмиране.

Лесно се интегрира с над 1000 приложения чрез Zoho Marketplace.

Бързо прехвърляне от други CRM системи или електронни таблици с помощта на насоки за въвеждане.

Ограничения на Zoho CRM

Разширената персонализация може да се окаже трудна без техническа поддръжка.

Някои потребители споменават по-бавна работа при големи масиви от данни.

В началото по-малките екипи може да се почувстват претоварени от богатството на функциите.

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 20 USD/месец на потребител

Професионален : 35 USD/месец на потребител

Enterprise : 50 USD/месец на потребител

Ultimate: 65 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2790+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6960 отзива)

Какво казват потребителите за Zoho CRM

Този потребител на G2 отбелязва:

Zoho CRM предлага стабилен, персонализируем интерфейс, който се интегрира безпроблемно с нашата екосистема за дигитален маркетинг. Автоматизираните работни процеси, оценяването на потенциални клиенти и инструментите за многоканална комуникация ни позволяват да предоставяме персонализирани преживявания в голям мащаб.

Zoho CRM предлага стабилен, персонализируем интерфейс, който се интегрира безпроблемно с нашата екосистема за дигитален маркетинг. Автоматизираните работни процеси, оценяването на потенциални клиенти и инструментите за многоканална комуникация ни позволяват да предоставяме персонализирани преживявания в голям мащаб.

13. PatientPop (Най-добър за разрастване на практиката и онлайн видимост)

чрез PatientPop

За много независими здравни практики неравномерният поток от пациенти и слабото онлайн присъствие могат да направят растежа да изглежда невъзможен.

PatientPop, сега част от Tebra, решава този проблем, като предоставя всеобхватна платформа, която подобрява онлайн видимостта на вашия бизнес, привлича нови пациенти и гарантира, че календарът ви остава пълен.

Неговите инструменти помагат на практиките да се появяват на челни места в резултатите от търсенето, да събират отлични отзиви и да предлагат лесно планиране отвсякъде – така пациентите могат да правят резервации 24/7, а вашата рецепция остава без стрес.

Най-добрите функции на PatientPop

Автоматизирайте онлайн резервациите и напомнянията за срещи, за да попълните графика си без усилие.

Повишете рейтинга си в търсачките и репутацията си с вградени функции за SEO и управление на отзивите.

Модернизирайте пациентското преживяване с универсално планиране и формуляри, подходящи за мобилни устройства.

Освободете времето на персонала чрез дигитализиране на рутинни задачи като приемане, проверка на застраховки и проследяване.

Ограничения на PatientPop

Опциите за отчитане могат да бъдат ограничени за нуждите на напредналите анализи.

Някои потребители отбелязват спорадични проблеми с обновяването при генерирането на отчети.

Някои добавки за автоматизация могат да добавят допълнителни разходи за практики с голям обем работа.

Цени на PatientPop

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за PatientPop

G2 : 4. 1/5 (230+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за PatientPop

Тази рецензия в G2 е маркирана:

Достъпът до картоните на клиентите по телефона или на компютъра е отличен. Възможността да се създават стандартни, бързи и лесни бележки е чудесна функция.

Достъпът до картоните на клиентите по телефона или на компютъра е отличен. Възможността да се създават стандартни, бързи и лесни бележки е чудесна функция.

ClickUp, Check Up, с HIPAA Wrapped

Съхраняването на информацията за пациентите е в основата на доверието между доставчиците на здравни услуги и хората, за които те се грижат.

Макар че много CRM системи обещават да обработват данните на пациентите, не всички от тях действително ги защитават по начина, изискван от здравните разпоредби. Някои системи са отлични за екипите по продажбите, но оставят прекалено много пропуски в криптирането, контрола на достъпа и одиторските следи, необходими за отговаряне на въпроси като „Кой е видял този файл и кога?“

ClickUp променя това. 🌟

Това е гъвкаво работно пространство, където можете да съхранявате чувствителни данни на пациенти, да автоматизирате напомняния за срещи и последващи действия и да се уверите, че само подходящите лица виждат подходящата информация. Ако сте сериозно настроени да защитите данните на пациентите и да осигурите спокойствие на екипа си, регистрирайте се в ClickUp сега!