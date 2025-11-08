Маркетингови стратегии за колежи: Как да увеличите броя на записалите се студенти през 2025 г.

С постоянно намаляващите нива на записване в колежите, знаете колко е трудно да се спазват целите на вашия университет за записване.

Между намаляващия брой кандидати, нарастващия финансов риск и все по-голямото скептицизъм относно стойността на дипломата, маркетингът в областта на висшето образование става все по-труден.

Ако работите в областта на маркетинга на висшето образование и търсите начини да превърнете това предизвикателство в конкурентно предимство, тази публикация е за вас.

Споделяме практични маркетингови стратегии за колежи и университети, за да генерираме записвания и да осигурим по-голяма популярност на марката.

Защо маркетингът е важен за колежите

Защо маркетингът е важен за колежите

Всяка академична институция по същество се конкурира за едни и същи възможности.

Така че, ако потенциалният студент не може да си спомни или дори да обмисли вашето висше учебно заведение, докато прави проучвания, вие вече губите възможността да го запишете.

Ето защо се нуждаете както от традиционни, така и от дигитални маркетингови стратегии за вашето висше учебно заведение:

По-дълги цикли на вземане на решения : При избора на университет (обикновено продължаващ 6-18 месеца), кандидатът сравнява програми, посещава кампуси, разговаря с настоящи студенти и проучва кариерните перспективи. Необходими са постоянни точки на контакт през целия процес, за да останете в съзнанието на кандидатите.

Последователен брандинг от страна на конкурентите : Всяко висше училище и университет полага усилия да изгради надеждна брандова идентичност в цифровите платформи (така че и вие трябва да направите същото) – чрез платени реклами, органично съдържание, присъствие в социалните медии и целеви кампании.

Променящо се поведение при проучването : Потенциалните студенти формират мнението си чрез Reddit теми, TikTok видеоклипове, подкасти, вашата активност в социалните медии и дори чрез традиционен маркетинг, преди да се свържат с отдел „Прием“ или да изтеглят брошурата ви.

Пряко влияние върху броя на записалите се студенти : Студентите избират университети, на които имат доверие и с които се свързват емоционално. Маркетингът изгражда това доверие чрез автентично разказване на истории и последователни послания във всички канали.

Ограничен период за създаване на впечатление: Потенциалните студенти подбират 5-8 колежа в началото на проучвателната си фаза. Ако не сте забележими през този критичен период, няма да попаднете дори в списъка им с кандидатствания.

👀 Знаете ли, че... Средният маркетингов бюджет за онлайн и професионални образователни единици е 1,18 милиона долара, но медианата е само 644 000 долара – ясен знак за нарастващото неравенство между институциите. В маркетинга на висшето образование големите бюджети стават още по-големи, докато по-малките училища се борят да привлекат вниманието.

Най-добри маркетингови стратегии за колежи

Независимо дали сте маркетинг специалист в областта на висшето образование за обществен колеж, частен университет или отдел за онлайн обучение, вашата цел остава същата. Да привлечете, ангажирате и превърнете потенциалните студенти в все по-натоварена среда.

Тези стратегии за дигитален маркетинг за образователни институции ще ви помогнат да укрепите разпознаваемостта на марката и в замяна да привлечете студенти, което ще доведе до увеличаване на броя на записалите се студенти.

1. Създайте информативен уебсайт

Вашите потенциални студенти може да чуят за вашата академична институция чрез препоръки от свои връстници. Или може да я открият чрез търсене в Google или маркетингова кампания в социалните медии.

Когато посетителите попаднат на вашия уебсайт, независимо по какъв начин, той трябва да им направи силно първо впечатление.

Какво означава това? За начало, той трябва да комуникира посланието на марката. Друг важен компонент е как се отличавате от другите висши учебни заведения.

За да превърнете уебсайта си в дигитален канал за вземане на решения за потенциални студенти, ето какво трябва да имате като част от маркетинга на висшето образование:

Дизайн и архитектура на уебсайтове

Вашият уебсайт се разглежда едновременно от различни аудитории.

Например, учениците от гимназията търсят подробности за бакалавърските програми, работещите професионалисти търсят вечерни магистърски курсове, а международните студенти може да искат яснота относно критериите за прием.

Архитектурата на вашия сайт трябва да раздели ясно тези пътища от самата начална страница.

Пример: Аризонски държавен университет, който ви позволява да изберете своята специалност.

чрез Аризонския държавен университет

Освен ясната навигация, ето и някои елементи, които са задължителни (добре е да ги имате) във вашия уебсайт:

Дизайн, ориентиран към мобилни устройства : Създайте дизайн, който позволява на потенциалните студенти да правят проучвания по време на пътуване, между часовете или докато разглеждат телефоните си късно през нощта.

Търсачки за програми : Задайте на потенциалните си клиенти 3-4 кратки въпроса за интересите, кариерните цели и предпочитанията им за обучение, а след това им предложете подходящи програми.

AI чатботове: Използвайте чатботове, които могат да отговарят на често задавани въпроси относно крайни срокове, изисквания, съоръжения на кампуса и статус на кандидатстването 24/7.

Създайте специфични за програмата целеви страници

Те търсят конкретни запитвания, като „най-добрите магистърски програми по финанси в САЩ“, и стигат директно до страниците на програмите чрез търсачки или целеви реклами. Тези страници на програмите функционират като самостоятелен инструмент за конверсия, с следните ключови елементи:

Критерии за допустимост : Имайте раздел, в който са посочени изискванията за местни и чуждестранни студенти, резултати от стандартизирани тестове, предварителни курсове и минимални изисквания за средния успех (GPA).

Ясни призиви за действие : Имайте ясни призиви за действие за потенциалните студенти в различни аспекти от процеса на вземане на решение, например попълване на формуляра за кандидатстване, насрочване на разговор с консултант по прием, изтегляне на брошурата.

Брошури за изтегляне : Създайте PDF файлове за изтегляне, които включват подробности за структурата на учебната програма, таксите за курсовете, наличните стипендии, изискванията за кредити, квалификациите на преподавателите и кариерните перспективи.

Отзиви на студенти : Кратки цитати или видеоклипове от настоящи студенти и наскоро дипломирани възпитаници

Следващи дати за прием: Видими крайни срокове и графици за кандидатстване, за да се създаде усещане за спешност.

Други уеб страници

Вашите потенциални клиенти може би все още сравняват колежи или финализират избора си, когато посещават вашия уебсайт. Създайте привлекателни уебстраници, които могат да предложат на целевия пазар достъп до подробности като:

За нас : Основата на колежа, историята, акредитациите и класациите, известни възпитаници, културното многообразие, основните ценности и всяка друга информация, която може да помогне за подобряване на ангажираността на студентите и да им помогне да разберат по-добре вашата институция.

Споменавания в пресата и новини : Последни медийни публикации, пробиви в научните изследвания, забележителни постижения на възпитаници и важни събития за институцията.

Удобства на кампуса : виртуални обиколки, подробности за общежитията, библиотечни ресурси, лаборатории, спортни комплекси, места за учене и студентски живот в кампуса.

Услуги за подкрепа на студентите: кариерно консултиране, ресурси за психично здраве, академично наставничество и приспособления за хора с увреждания.

Централизирайте съдържанието на уебсайта си и информацията за програмите с ClickUp Docs.

Вашият екип може да изготви съдържание за брошури, насоки за програми, критерии за допустимост, информация за нас и други уеб страници, като използва вградения AI асистент.

Множество сътрудници (маркетинг писатели, академични декани, екипи по студентски въпроси) могат да редактират едновременно, да оставят коментари в текста и да маркират рецензенти, преди страниците да бъдат публикувани.

Опростете работата си с съдържанието с ClickUp Docs

Every Doc автоматично запазва версиите, така че никога няма да загубите по-стари версии на страниците на курсовете или подробностите за акредитацията.

Можете също да съхранявате стилови ръководства и указания за визуална идентичност в споделен документ, за да се уверите, че всички текстове в уебсайта са съгласувани между отделните отдели.

👀 Знаете ли, че... Почти 79% от студентите предпочитат да събират информация за учебното заведение от официалния уебсайт на колежа, докато 26% използват чатбот на колежа или ChatGPT, за да улеснят търсенето на информация.

2. Изградете своя бранд в социалните медии

Не всеки университет трябва да присъства в TikTok.

Но ако пренебрегнете социалните медии, пропускате възможността да изградите общност и да споделите ценностите и мисията на вашата институция.

Освен това социалните медии играят ключова роля в установяването, поддържането и укрепването на взаимоотношенията през целия цикъл на обучение на студентите.

Просто казано, това е мястото, където бъдещите студенти формират първото си впечатление, настоящите студенти намират чувство за принадлежност, а възпитаниците остават свързани дълго след дипломирането си.

Трябва да знаете също, че съдържанието, създадено от потребителите за целевата аудитория, изгражда повече доверие от всеки друг маркетингов материал или промоционални стратегии.

Всяка платформа ви предоставя различна сцена:

Instagram, Facebook и TikTok ви позволяват да покажете живота в кампуса, преживяванията на студентите и ежедневната култура.

LinkedIn подчертава академичните постижения, научните изследвания на преподавателите и успехите на възпитаниците.

YouTube служи като средство за разказване на истории за обиколки на кампуса, уебинари и истории за успеха на студенти.

За вдъхновение разгледайте Instagram страницата на Университета на Мичиган. Там се публикува всичко – от нощни учебни сесии до традиции, свързани с футболни мачове.

Като се има предвид, че 73% от кандидат-студентите използват социалните медии, за да търсят информация за университети, присъствието ви в социалните медии им помага да си представят бъдещето си във вашия университет.

чрез Университета на Мичиган

Няколко други университета също постигат успех в това на други социални медийни платформи.

Например, каналът на Northeastern University в YouTube има много видеоклипове, посветени на кампуса, актуални теми и др. Това показва, че вашата маркетингова комуникационна стратегия не трябва да се върти само около обиколки на кампуса или лъскави промоционални видеоклипове.

чрез Northeastern University

От друга страна, LinkedIn страницата на Harvard Business School’s Executive Education обслужва различни аудитории (потенциални участници, корпоративни клиенти, преподаватели, възпитаници).

чрез Harvard Business School

Същността на тези примери е, че вашите стратегии в социалните медии ще се основават на широк спектър от теми, дейности, интереси и преживявания.

Наред с солидна стратегия за социални медии, не забравяйте да използвате подходящия канал, за да достигнете до вашата аудитория. Това означава, че вашата аудитория ще включва:

Студенти и потенциални студенти

Родители

Корпоративни партньори

Други институции

Персонал и потенциални преподаватели

Как ClickUp може да ви помогне?

Използвайте шаблона за маркетингов план за социални медии на ClickUp College Admissions, за да проследявате усилията си в социалните медии в различни маркетингови канали.

С този шаблон можете да планирате, разпределяте и графикът задачите си в социалните медии от едно място.

Можете да използвате този шаблон, за да визуализирате крайните срокове за различни публикации (в календарна визия), да управлявате задачите с канбан табло с функция „плъзгане и пускане“ и да проследявате напредъка на всяка задача (с персонализирани статуси). Шаблонът е лесен за настройка и още по-лесен за използване в работата.

Получете безплатен шаблон Управлявайте публикациите в социалните медии с шаблона за маркетинг план за социални медии на ClickUp College Admissions.

Защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте всичките си кампании в организирана табло с персонализирани изгледи за всяка платформа.

Проследявайте крайните срокове за приемни цикли, събития и празници с цветно кодирани статуси и напомняния.

Добавете персонализирани полета за показатели като степен на ангажираност, обхват и кликвания, за да проследявате какво най-много резонира с потенциалните студенти.

Как ClickUp може да ви помогне?

Използвайте шаблона за маркетингов план за социални медии на ClickUp College Admissions, за да проследявате усилията си в социалните медии в различни маркетингови канали.

С този шаблон можете да планирате, разпределяте и графикът задачите си в социалните медии от едно място.

Можете да използвате този шаблон, за да визуализирате крайните срокове за различни публикации (в календарна визия), да управлявате задачите с канбан табло с функция „плъзгане и пускане" и да проследявате напредъка на всяка задача (с персонализирани статуси). Шаблонът е лесен за настройка и още по-лесен за използване в работата.

Отделите „Продажби“, „Маркетинг“, „Дизайн лаборатория“, „Логистика“, „Инженеринг“ и „Поддръжка“ трябва да изпълняват задачите си в определена последователност, за да може проектът на клиента да бъде успешен – преди ClickUp това беше истинско мъчение. Без възможността да проследяваме графика на проекта, целите и задачите на глобалните екипи на едно място, се мъчехме да съберем всички елементи за събитията навреме.

3. Инвестирайте в маркетинг на съдържание

Инвестирайте в създаването на висококачествени съдържателни ресурси, които надхвърлят предлагането на информация за прием. Когато публикувате последователно ценни ресурси, потенциалните студенти започват да възприемат вашата институция като основен източник на насоки.

Ето какво можете да направите, за да създадете ценни активи:

Създайте групи от съдържание около основните точки за вземане на решения

Бъдещите студенти имат сложни и многопосочни въпроси, докато избират кариерния си път. Анализирайте какво всъщност търсят и създайте взаимосвързани групи от съдържание, които отговарят изчерпателно на тези въпроси.

Например, когато един студент търси „заслужава ли си да изучавам компютърни науки“, той се нуждае от различни гледни точки, преди да вземе решение. За да отговорите на такива въпроси, можете да създадете поредица от блог публикации като:

Необходима ли е диплома по компютърни науки за работа в технологичния сектор?

Кариерни пътища в компютърните науки извън софтуерното инженерство

Каква е средната заплата на завършилите компютърни науки?

Какви умения са необходими, за да станете дипломиран специалист по компютърни науки?

Това е само една от темите, които можете да добавите към маркетинговия си план. Вашата институция може да създаде надеждно съдържание около много аспекти, които са от решаващо значение за вземането на решения:

Категория съдържание Теми, които да обсъдите Процес на кандидатстване Как да напишете убедителни мотивационни писма Препоръчителни писма: кого да помолите и кога Често срещани грешки при кандидатстването, които трябва да избягвате Подготовка за интервю за прием в колеж Кариерни резултати Колко печелят завършилите по специалности след 5 години Индустрии, наемащи кадри от конкретни програми Умения, които работодателите търсят у завършилите колеж Процент на преминаване от стаж към работа Финансова помощ Колко струва магистърска програма по финанси в САЩ? Какви са разходите за живот в САЩ за чуждестранен студент? Какви са възможностите за студентски заем за чуждестранен студент? Какви са стипендиите и безвъзмездните помощи, достъпни за кандидат-магистри по финанси? Културна инклузивност Какъв е етническият състав на колежа XYZ? Бостън безопасен ли е за азиатските студенти?

Използвайте експертния опит на преподавателите за лидерство в мисленето

Колежите разполагат с един от най-недооценените маркетингови ресурси – сертифицирани експерти.

Не всяка идея за лидерство трябва да бъде рецензирана статия или дълъг академичен есе.

Дори кратки и достъпни публикации като „Три урока от проекта за устойчивост на нашите MBA студенти“ могат да създадат огромна доверие.

Насърчавайте преподавателите да споделят кратки обяснения по актуални теми, да предоставят информация от кулисите (BTS) за проектите в класната стая и да си сътрудничат със студенти или възпитаници по отношение на резултатите от обучението.

Всъщност MIT Labs има поредица от подкасти. Според официалния уебсайт целта на подкаста е да сподели работата на MIT с глобална аудитория. Обикновено той обхваща разговори на президента на MIT с хора, които работят в неговите лаборатории.

чрез MIT Open Podcasts

Как ClickUp може да ви помогне?

ClickUp Brain, вграденият AI асистент, помага на вашите екипи да работят по-умно на всеки етап от управлението на съдържанието ви.

Brain демонстрира далновидното използване на изкуствен интелект от вашата институция както за студентите, така и за персонала.

Brain ви помага да създавате уводи, да преписвате параграфи или да обобщавате дълги блокове от съдържание директно там, където работи вашият екип. Той гарантира последователен тон и яснота, които са от съществено значение за материалите, насочени към студентите, като например ръководства за прием, имейли с новини или често задавани въпроси за кариерата.

Създайте своето съдържание с помощта на ClickUp Brain.

Можете дори да използвате ClickUp Brain, за да преобразувате съществуващото съдържание в по-нови формати. Едночасов уебинар за прием може да се превърне в резюме в блог, публикация в карусел и въпроси и отговори на преподаватели във вашето работно пространство в ClickUp.

А ако член на академичния състав е публикувал научна статия, той може да помоли Brain да я превърне в инфографика и карусел за социалните медии.

Ето как можете да създадете изображение с помощта на ClickUp Brain.

И тъй като вдъхновението не винаги идва, когато сте на работното си място, функцията Talk-to-Text на ClickUp Brain MAX ви позволява да записвате идеите си, докато сте в движение.

Преподавателите могат да диктуват идеи за лекции, студентите могат да записват размисли за проекти, а маркетолозите могат да изразяват бързи идеи за съдържание. ClickUp Brain след това ги транскрибира, организира и превръща в практически бележки или готови за редактиране чернови в ClickUp Docs.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблона за маркетингов план на ClickUp University, за да планирате и проследявате вашите маркетингови стратегии за висше образование на едно място. Този шаблон включва ръководство за начало и 5+ изгледа на ClickUp, които могат да ви помогнат лесно да визуализирате напредъка на всяка задача, включително нейната приоритетност, статус и краен срок.

Категоризирайте задачите си според приоритета им, например Висок, Умерен и Нисък.

Създайте задачи в ClickUp с зависимости и ги възложете на членовете на екипа

Добавете подробна информация за всяка стратегия за маркетинг на съдържание чрез персонализирани полета.

4. Използвайте имейл маркетинг

Имейлът остава най-надеждният канал за комуникация, като 77% от потенциалните студенти го предпочитат за новини и информация за колежа.

Като цялостен маркетинг на колежа, ще имате безкрайни точки на контакт, за да събирате имейлите на потенциалните студенти. Например, когато студентите подават формуляри за запитване, изтеглят брошури, регистрират се за обиколки на кампуса, посещават уебинари или взаимодействат с вашия уебсайт.

Използвайте информацията, събрана от потенциалните студенти, за да ги сегментирате по възраст, местоположение, интерес към програмата, статус на кандидатстване и етап на вземане на решение. Създайте персонализирани поредици от имейли, които насочват получателите към записване, като същевременно предоставят полезни ресурси на всеки етап.

Ето как можете да използвате имейли, за да се свържете със студенти на различни етапи:

Етап на проучване Вид съдържание Познаваемост Общ преглед на програмите, акценти от живота в кампуса, истории за успеха на студенти, обяви за стипендии Съображения Подробни разбивки на учебните програми, представяне на преподавателите, ръководства за финансова помощ и напомняния за крайните срокове за кандидатстване. Решение Персонализирани писма за приемане, списък с следващи стъпки, информация за настаняване, крайни срокове за записване Записвания Графици за ориентация, ръководства за регистрация за курсове, ресурси на кампуса, пакети за добре дошли Задържане Покани за събития, ресурси за академична подкрепа, възможности за стажове, достъп до мрежа от възпитаници

Как ClickUp може да ви помогне?

В допълнение към организирането на вашите имейл кампании чрез интеграции, ClickUp вече ви позволява да управлявате имейлите като част от работните процеси на вашите проекти.

С помощта на ClickUp за управление на проекти по имейл можете да изпращате и получавате съобщения директно в ClickUp, да ги свързвате със задачи, да задействате автоматизации и да превръщате имейл кореспонденцията в структурирани работни елементи.

Нека разгледаме един пример.

Имейл от потенциален студент с въпрос за крайните срокове за стипендии може да бъде автоматично превърнат в задача за екипа по прием, планиран и възложен. И тъй като управлявате тези имейли в ClickUp, вашите маркетингови и приемни екипи остават синхронизирани и избягват пропуснати теми.

Използвайки общи точки за запитване, можете да разработите поредици от имейли, които се задействат, когато потенциален клиент попълни формуляр или премине към следващ етап. Задайте автоматизации в ClickUp, базирани на правила, които се задействат при изпълнение на определени условия.

Задайте правила за задействане с ClickUp Automations

Например:

Тригер : Когато потенциалният клиент попълни формуляра за заявка за консултация по телефона

Условие : Полето за интерес към програмата е равно на „Магистърски програми по бизнес“.

Действие: Изпратете имейл с линк към календара, за да насрочите разговор и възложите задача на консултанта по прием.

Автоматизирането на работните процеси с ClickUp отнема известно време за настройка, но ви спестява над 5 часа работа всяка седмица.

⭐ Бонус: Използвайте ClickUp Autopilot Agents, за да се справите с повтарящата се комуникация в голям мащаб. Тези AI-задвижвани асистенти могат автоматично да отговарят на запитвания от студенти, да препращат имейли към подходящия съветник и да задействат следващите стъпки. Например, когато потенциален студент изпрати имейл с въпрос за право на стипендия за магистърска програма, Autopilot Agent може незабавно да отговори с подходяща информация за финансова помощ, да маркира съветника по прием за последващи действия и да създаде задача за изпращане на персонализирано напомняне преди следващия краен срок за кандидатстване.

5. Организирайте събития с лично присъствие

Студентите искат да видят кампуса, в който ще прекарат следващите няколко години. Дайте им възможност да го изпитат, като им отворите вратите на съществуващите събития в кампуса.

Организирайте дни на отворените врати с регистрация по време на уикендите за завърнали се възпитаници, годишни фестивали, големи спортни събития или дори гостуващи лекции. Посещенията в кампуса им показват енергията и културата на вашия университет.

За местни и регионални потенциални студенти организирайте групови обиколки на кампуса през уикендите. Това ще спести време за индивидуални обиколки, а потенциалните студенти ще имат възможност да се срещнат с други, които обмислят същите програми.

По време на обиколките из кампуса студентските посланици могат да споделят своите преживявания, като отговарят на въпросите, които възникват по време на обиколката.

За потенциални студенти от цялата страна или от чужбина, записвайте виртуални обиколки на кампуса и ги вграждайте в уебсайта си. Създайте интерактивни 360-градусови преживявания, които позволяват на потребителите да разглеждат сградите на кампуса на свое собствено темпо.

Как ClickUp може да ви помогне?

Шаблонът за маркетинг на събития на ClickUp поддържа всяка подробност организирана, от планирането и графика на доброволците до проследяването на потвържденията за участие и последващите действия след събитието.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за маркетинг на събития на ClickUp, за да планирате и реализирате събития.

Можете да планирате всеки етап от деня на отворените врати или обиколката на кампуса в ClickUp Views, да проследявате регистрациите чрез Custom Fields и да разпределяте подготвителни задачи между отделните отдели.

След като работният процес на събитието е готов, календарът на ClickUp добавя още едно ниво на контрол. Всяка част от събитието в кампуса се превръща в пътна карта с определени срокове.

Можете също да синхронизирате календара с външни инструменти, като Google Calendar или Outlook, за да поддържате синхронизация между преподавателите, доброволците и персонала.

Планирайте подготовката и последващите действия за събитията с календара на ClickUp.

6. Инвестирайте в локално търсене и управление на онлайн репутацията

За висшите учебни заведения видимостта започва много преди студентът да посети вашия уебсайт. Когато потенциалните студенти (и техните родители) търсят „най-добрите бизнес училища близо до мен” или „най-добрите програми по медицински сестрински грижи в Бостън”, онлайн присъствието на вашия университет определя дали изобщо ще попаднете в полезрението им.

Оптимизацията на локалното търсене и управлението на онлайн репутацията са два от най-важните стълба на маркетинга на колежите днес. Заедно те ви помагат да достигнете до подходящите студенти, в подходящите региони, с подходящото послание.

Започнете с оптимизиране на профила си в Google Business Profile (GBP). Мислете за него като за първото впечатление, което колежът ви прави. Уверете се, че всеки кампус има актуализиран профил с точни данни, включително адрес, телефонен номер, работно време и висококачествени снимки на кампуса.

Добавяйте публикации за дни на отворени врати, предстоящи крайни срокове за прием и събития в кампуса. Насърчавайте настоящите студенти и възпитаници да оставят честни и подробни отзиви за своите преживявания. Те имат по-голяма тежест за потенциалните студенти, отколкото всяка платена реклама.

Освен в списъците с резултати от търсене, управлението на репутацията се простира и до начина, по който вашият университет взаимодейства в дигиталните канали.

Отговаряйте своевременно на положителните и отрицателните отзиви с емпатия и прозрачност. Разглеждайте ги като огледало, което показва на студентите колко вашата институция цени обратната връзка.

Как ClickUp може да ви помогне?

ClickUp Tasks превръща широките цели в ясни, изпълними стъпки, които са лесни за проследяване и управление. Започнете с създаването на задачи за всеки показател за репутация или маркетинг, който искате да подобрите – като увеличаване на рецензиите в Google, повишаване на рейтинга с звезди или разширяване на присъствието ви в местните директории.

ClickUp Tasks прави екипната работа ефективна – определяйте приоритети, възлагайте задачи, добавяйте подробности и поддържайте всички в течение с коментари и актуализации, всичко на едно място.

Всяка задача може да бъде разделена на по-малки подзадачи или елементи от списък за проверка, което прави дори и нематериалните усилия, като репутация и видимост, измерими и управляеми. Можете да възлагате задачи на конкретни членове на екипа, да задавате крайни срокове, да добавяте приоритети и да проследявате напредъка от начало до край.

Задачите могат да бъдат групирани по екип, отдел или инициатива – като „Локално SEO“, „Управление на репутацията“ или „Обратна връзка от студентите“ – така че всеки да знае на какво да се фокусира и как работата му допринася за цялостната картина.

С ClickUp Tasks превръщате идеите и целите в конкретни действия, което улеснява измерването на резултатите и поддържането на съгласуваността в екипа ви.

📮 ClickUp Insight: 55% от мениджърите обясняват „защо“ зад проектите, като свързват задачите с по-големи предизвикателства или цели. Това означава, че 45% от случаите, в които процесът е по-важен от целта, могат да доведат до липса на мотивация и амбиция сред членовете на екипа. Дори високопроизводителните служители трябва да виждат значението на работата си и да намират смисъл в това, което правят. Време е да преодолеете различията. Свържете индивидуалните задачи с общите цели и задачи в ClickUp. Използвайте вградените взаимоотношения и зависимости, за да покажете как всеки усилие допринася за по-голямата картина, правейки задачите по-значими за всеки в екипа ви. 💫 Реални резултати: Cartoon Network използва функциите за управление на социални медии на ClickUp, за да завърши публикуването на съдържание 4 месеца по-рано и да управлява два пъти повече социални канали с екип от същия размер.

7. Дигитална реклама, базирана на данни

Дигиталната реклама, базирана на данни, използва информация за аудиторията, анализ на поведението и показатели за конверсия, за да определи как, къде и кога вашият университет да провежда онлайн кампании.

С помощта на Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn и YouTube можете да промотирате дни на отворените врати, стартиране на програми, стипендии и крайни срокове за кандидатстване пред подходяща аудитория.

Но защо това е важно?

Чрез проследяване на импресиите, кликовете и конверсиите можете да разберете кои кампании привличат най-подходящите потенциални клиенти и кои не са толкова успешни.

В идеалния случай бихте искали да проследите колко потенциални клиенти са се превърнали в кандидати. Когато можете да свържете данните на ниво кампания (кликвания върху реклами, посещения на целеви страници и попълнени формуляри) с реалните резултати от записванията, вашата реклама се превръща в стратегия за маркетинг на растежа.

Започнете с свързване на източниците си на данни. Синхронизирайте рекламните си платформи, CRM, софтуера за корпоративен маркетинг и аналитичните инструменти, за да насочите активността на потенциалните клиенти към централна система.

След това създайте сегменти от студенти, които отразяват вашата фуния за записване. Това могат да бъдат зрелостници, които проучват възможностите за бакалавърско образование. Или международни студенти, които търсят информация за визи и настаняване. Или нещо друго.

Персонализирайте съдържанието на рекламите си, за да отразява мотивациите на всеки сегмент. Ученик от гимназия може да реагира на ярки визуални елементи, показващи динамичния живот в кампуса. Професионален учащ може да се ангажира по-добре с послания, насочени към възвръщаемостта на инвестициите, като например заплати или гъвкавост.

Как ClickUp може да ви помогне?

ClickUp Dashboards предоставя ясна представа за ефективността на вашата маркетингова кампания. Следете съответните показатели за маркетингова продуктивност, за да сте сигурни, че постигате целите си.

Следете ефективността на вашата маркетингова кампания с помощта на ClickUp Dashboards.

⭐ Бонус: Свържете любимите си рекламни и аналитични инструменти директно с ClickUp, като използвате ClickUp Integrations. Свържете платформи като Google Ads, Meta, HubSpot и Google Analytics, за да извличате автоматично данни за кампаниите и показатели за ефективността.

8. Превърнете студентите си в посланици на марката

Вашите студенти са най-ефективният ви маркетинг екип.

Въпросът е: позволявате ли им да го направят?

Когато студент сподели в блога си как се нанася в общежитието, снимка от годишния фестивал или кратък пост за това как професорът му е помогнал да си намери стаж – това е маркетинг, който не може да се купи.

Тези автентични, нережисирани истории създават емоционални връзки, които никоя платена реклама не може да възпроизведе. Те показват как изглежда животът в вашия университет, помагайки на бъдещите студенти да си представят себе си там.

Много университети и колежи също го включват в своя маркетингов план.

Университетът на Южна Калифорния (USC) управлява една от най-структурираните и успешни програми за студентски посланици във висшето образование.

Всеки посланик се подбира чрез строг процес на кандидатстване и се обучава в областта на дигиталния етикет, бранд гласа и основите на създаването на съдържание, включително фотография, кратки видеоклипове и разказване на истории.

Вашите посланици споделят различни гледни точки, като идват от различни среди, включително международни студенти, трансферирани студенти, спортисти и артисти. Потенциалните кандидати виждат различни версии на колежанския опит.

Как ClickUp може да ви помогне?

Провеждането на програма за студентски посланици изисква координация между маркетинга, приемната комисия, социалните медии и студентските въпроси. ClickUp for Education помага за оптимизиране на всеки етап от процеса.

Създайте специално работно пространство за посланици в ClickUp, където вашият маркетинг екип да управлява набирането на кадри, обучението, планирането на съдържанието и проследяването на резултатите.

Вашият маркетинг екип може да добави всеки посланик като гост, който може да подава публикации за одобрение или да проследява крайните срокове на кампаниите.

Ресурсите за въвеждане, като например указания за бранда и политики за социални медии, се съхраняват в ClickUp Docs.

Календарният изглед на ClickUp ви помага да планирате съдържанието на посланиците около ключови моменти в академичната година, като ориентация, спортни събития, набиране на студенти и седмица на дипломирането.

Често срещани предизвикателства в маркетинга на колежите и как да ги преодолеете

Дори и с най-добрите стратегии, маркетингът в областта на висшето образование поставя свои собствени предизвикателства. Те включват:

❗Открояване в наситен пазар

Министерството на образованието на САЩ изброява близо 4000 академични институции в САЩ , които присъждат академични степени. Този брой дори не включва професионалните или нетрадиционните училища.

Пазарът е по-конкурентен от всякога и има значителна промяна в начина, по който студентите възприемат традиционното образование.

✅ Решение: Избягвайте общото позициониране, което всички други използват.

Вместо да говорите за „глобални възможности“, фокусирайте се върху целеви послания. Това може да бъде подчертаване на процента на назначаване на работа в рамките на 6 месеца след дипломирането.

Или вместо „изследвания от световна класа“, подчертайте как вашите студенти допринасят за финансирани проекти още през втората година.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за маркетингови кампании за постигане на вашите маркетингови цели

❗Съгласуване на различни отдели

Попитайте която и да е институция за висше образование и ще ви отговорят, че използват множество различни инструменти. CRM за прием, платформа за имейл маркетинг, традиционна ERP система за академични цели и електронни таблици за връзка с бившите студенти.

В резултат на това маркетингът, приемната комисия, възпитаниците и академичните катедри работят изолирано.

Резултатът е липса на съгласуваност между тези отдели. Без маркетингова стратегия това води до несъгласувана студентска опит.

✅ Решение: Насърчавайте междуфункционалното планиране чрез споделени календари, редовни синхронизации на стратегиите и унифицирани брифинги за кампаниите. Установете ясни насоки за марката и работни процеси, така че всеки отдел да допринася за единна и последователна история.

📚 Прочетете още: Как да използвате ClickUp за студенти

❗Ограничени маркетингови бюджети

Ако сте малък колеж или университет с ограничен маркетингов бюджет и ресурси, просто не можете да правите 10 неща едновременно.

Вие се конкурирате с институции, които разполагат с маркетингови бюджети от милиони долари, агенции, предлагащи пълна гама от услуги, и собствен персонал, който се занимава с всичко това.

✅ Решение: Не се впускайте с пълна сила. Фокусирайте се върху 2-3 канала, където се намира вашата аудитория. Споделяйте последователно вашето съдържание. Няма нищо лошо в използването на изкуствен интелект за мащабиране на вашите дейности в областта на дигиталния маркетинг. Например, когато създавате съдържание, преработвате го или провеждате мозъчна атака и т.н.

💡 Професионален съвет: Когато капацитетът на вашия екип е ограничен, използвайте Connected Search на ClickUp Brain, за да придадете контекст на всяка идея, преди да започнете да я реализирате. Например, когато обмисляте концепции за кампании, Brain може автоматично да извлече свързани с тях данни от предишни доклади за прием, публикации в социалните мрежи или обобщения на събития, съхранени във вашето работно пространство. Използвайте Connected Search на ClickUp Brain, за да получите незабавни отговори, без да се налага да изобретявате колелото всеки път

Централизирайте маркетинговите си усилия с ClickUp

Холистичният маркетинг в дигиталните маркетингови канали ще увеличи броя на записалите се студенти. Но вие не искате екипът ви да се разкъсва, управлявайки хаоса, особено когато времето им вече е разпределено между хиляди различни задачи.

ClickUp ви спестява време в този случай.

Това приложение за работа централизира вашата работа. Получавате работно пространство, в което съдържанието съжителства с контекстуално осведомен изкуствен интелект, автоматизация, която се занимава с повтарящи се задачи, шаблони, създадени за маркетинг в областта на образованието, и функции за сътрудничество, които поддържат екипа ви в синхрон.

Накратко, всичко, което ви помага да превърнете маркетинговите си идеи от концепция в реалност, без да напускате една платформа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете да планирате вашите маркетингови стратегии за колежи.