Безплатни шаблони за бюджет 50/30/20, с които лесно да управлявате финансите си

Да бъдем честни – изготвянето на бюджет звучи толкова забавно, колкото подреждането на чекмеджето с чорапи (което със сигурност също сте отлагали). Но какво ще стане, ако управлението на парите ви не изискваше диплома по финанси, 10 електронни таблици и лека екзистенциална криза?

Въведете: магическото правило за бюджетиране 50/30/20.

Това е много лесно: 50% за нужди, 30% за желания и 20% за спестявания. За да улесним нещата още повече, предлагаме шаблони за бюджет 50/30/20, които ви помагат да организирате финансите си и да изготвите дългосрочен финансов план.

Независимо дали живеете от студентски заем, заплата или допълнителни доходи, тази система за бюджетиране може да се впише в ежедневието ви, без да обръща живота ви с главата надолу. Прочетете нататък, за да получите безплатни шаблони, умни стратегии и съвети, с които да овладеете разходите си – още от следващия месец.

Бюджетни шаблони 50/30/20 на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони за бюджетиране 50/30/20, изброени по-долу:

Какво представляват шаблоните за бюджет 50/30/20?

Морган Хаузъл пише в „Психологията на парите“:

Успешното управление на парите няма много общо с това колко сте умни, а по-скоро с поведението ви.

Бюджетният шаблон 50/30/20 ви помага да формирате това поведение, като ви предлага прост метод за управление на доходите ви. Той разделя нетния ви доход на три части:

50% за нужди като здравна застраховка и сметки

30% за желания като забавления

20% за спестявания и изплащане на дългове

Вместо да следите всеки цент, категоризирайте месечните си разходи въз основа на приоритетите си. Тези шаблони служат като готови за употреба рамки за организиране на финансите , което улеснява започването на бюджетиране, проследяването на действителните разходи и постигането на финансовите цели, без да се усложнява процеса.

Какво прави един добър шаблон за бюджет 50/30/20?

Един добър шаблон за бюджет 50/30/20 ви помага да проследявате, коригирате и планирате реалните си разходи и цели. Подходящият шаблон трябва да разпределя ясно месечния доход и да ви насочва във финансовите ви решения месец след месец. Ключови характеристики, които да търсите:

Ясни раздели за разпределение: Проследявайте нуждите, желанията и спестяванията си с един поглед, въз основа на реалния си месечен доход.

Вградени формули: Позволете на шаблона автоматично да изчисли колко трябва да харчите и колко да спестявате от нетния си доход.

Раздели за фиксирани разходи: Уверете се, че основните ви разходи, като наем, комунални услуги и здравна застраховка, винаги са с приоритет.

Поле за персонализиране: Лесно коригирайте плана си, когато се фокусирате върху изплащане на дългове, спешни разходи или инвестиции.

Проследяване на действителните разходи спрямо планираните: Сравнете планираните разходи с действителните, за да откриете бързо изтичането на средства.

Визуални обобщения: Вижте целите си за спестяване и напредъка на разходите с диаграми, които правят финансовото ви състояние ясно.

Пространство за бъдещо планиране: Заделете пари от бонуси, възстановявания или допълнителни доходи за по-големите си финансови цели.

Най-добрите варианти за бюджетни шаблони 50/30/20

Управлението на месечния ви бюджет става много по-лесно, когато разполагате с подходящите инструменти.

Ето някои от най-добрите шаблони за бюджет 50/30/20, които могат да ви помогнат да разпределите доходите си, да проследявате разходите си и да увеличите спестяванията си по-прецизно.

1. Прост шаблон за бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и организирайте приходите и разходите си с простия бюджетен шаблон на ClickUp.

Шаблонът за опростен бюджет на ClickUp опростява бюджетирането до това, което трябва да бъде – просто. Вместо безкрайни раздели и скрити формули, получавате система, която поставя на първо място визуалното представяне и ясно очертава вашите нужди, желания, спестявания и области за погасяване на дългове.

Можете лесно да въвеждате нови транзакции, да проследявате нетния доход и да планирате месечните разходи без много ръчна работа.

Освен това, можете да превключвате между различни изгледи на бюджета, като „Нетни парични средства“, „Проследяване на доходите“ и „Управление на разходите“, когато пожелаете да подобрите финансовата си картина. Не е нужно да се справяте сами – ClickUp ви насочва с вградения изглед „Първи стъпки“.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Настройте персонализирани полета, за да категоризирате разходите месец по месец.

Проследявайте действителните разходи в сравнение с планираните, като използвате динамични таблични изгледи.

Използвайте функции за управление на проекти, като актуализации на статуса за всеки финансов запис.

Следете визуално целите си за спестяване и напредъка на бюджета на проекта с помощта на табла.

🔑 Идеален за: Хора, които искат структуриран и лесен начин да организират своя бюджет 50/30/20 и да го актуализират с минимални усилия.

📹 Гледайте как да оптимизирате бюджета си в ClickUp:

2. Шаблон за личен бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте лесно цялостната си финансова картина с шаблона за личен бюджет на ClickUp.

Шаблонът за личен бюджет на ClickUp е предназначен за хора, които искат по-голям контрол без сложността на традиционните приложения за бюджетиране. Той се фокусира върху изграждането на разумни навици, като ви помага да записвате всичко – от месечния си доход до дискреционните разходи – в едно лесно за използване работно пространство.

Ще намерите изгледи „Табло“, „Списък“ и „Календар“, които представят вашите доходи, фиксирани разходи и цели. Това е повече от просто инструмент за проследяване – това е цялостна система за финансово планиране, в която можете да обмисляте стратегии за спестяване, да планирате изплащането на дългове и да приоритизирате парите си в зависимост от етапа на живота, в който се намирате.

Ако сте решени да овладеете разпределението 50/30/20, този шаблон ви предлага структурирана, но гъвкава система.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Обсъдете финансовите си цели и ги проследявайте в Docs view

Категоризирайте всички разходи на фиксирани разходи, променливи разходи и спестявания.

Настройте повтарящи се задачи, за да преглеждате разходите и да коригирате разпределенията.

Визуализирайте графиците за плащания и падежните дати чрез изглед „Календар“.

🔑 Идеален за: Всеки, който търси личен и персонализиран подход за прилагане на правилото 50/30/20, като същевременно не губи от поглед бъдещите си финансови приоритети.

💡Съвет от професионалист: Използвайте бюджета 50/30/20 не само за месечните разходи, но и за финансиране на вашите едногодишни, петгодишни и десетгодишни цели — съгласуването на ежедневните навици с по-големи цели прави постигането на тези дългосрочни цели много по-лесно.

3. Шаблон за личен бюджетен план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте доходите, спестяванията и финансовите си цели с шаблона за личен бюджетен план на ClickUp.

Шаблонът за личен бюджетен план на ClickUp е създаден за хора, които искат да виждат всичко – от доходите до месечните разходи – на едно място, без да се налага да се занимават с таблици.

Това не е претрупано финансово табло – то е директно и минималистично по дизайн. Можете да преминете бързо през процеса на бюджетиране, като използвате ясни статуси на задачите и шест потребителски полета, които ви позволяват да сортирате по дата, категория или тип бюджет.

Независимо дали планирате бюджета си за определен период, месечните си спестявания, бюджета за дългове или просто се опитвате да направите по-разумни избори относно реалните си разходи, този инструмент ви предоставя структурата, необходима за постигането на целта.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Разделете месечния си доход според правилото 50/30/20, като използвате потребителски полета.

Маркирайте записите според категорията на разходите, падежната дата или приоритета

Следете напредъка с статуси на задачите като „Завършено“ и „Ново въвеждане“

Използвайте няколко изгледа, за да превключвате между проследяване на доходите и цели за спестяване.

🔑 Идеален за: Лица, които искат ясен, насочващ формат, за да прилагат правилото 50/30/20 без отвличане на вниманието или сложни конфигурации.

4. Шаблон за бюджетен отчет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете данните за приходите и разходите си в ясни бюджетни отчети с шаблона за бюджетен отчет на ClickUp.

Шаблонът за бюджетен отчет на ClickUp се фокусира върху превръщането на финансовия хаос в яснота. За разлика от основните инструменти за проследяване на бюджета, този е създаден за по-задълбочено проучване. Той ви помага да обясните разминаванията между планираните и действителните разходи и да определите къде вашите разпределения 50/30/20 не са достатъчни.

Той е структуриран като Doc шаблон, което означава, че не сте ограничени от редове и клетки. Можете да създавате отчети, да вмъквате разбивки и да проследявате промените във времето в по-естествен формат.

Този инструмент е особено полезен за всеки, който се нуждае да комуникира финансов план или да обоснове корекции в изплащането на дългове. На първо място това е инструмент за отчитане, но всъщност е и инструмент за стратегическо планиране.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Документирайте приходите и разходите за няколко месеца с помощта на шаблони за многократна употреба.

Използвайте изгледите на задачите, за да зададете актуализации и крайни срокове за елементи, свързани с бюджета.

Категоризирайте и преглеждайте записите, като използвате персонализирани полета и статуси.

Разделете целите и резултатите, за да оптимизирате месечния си бюджет.

🔑 Идеален за: Бюджетисти, които искат да превърнат данните си 50/30/20 в практични отчети за по-добро проследяване, по-умни решения и дългосрочна финансова яснота.

Съвет от професионалист: ClickUp Brain може да ви помогне да създадете персонализиран бюджет, използвайки правилото 50-30-20, съобразен с вашите доходи и цели. Той може също да проследява разходите ви, да задава напомняния за важни спестявания и да предлага корекции, за да останете на път към целта си. Ето как: Поемете контрол над парите си с ClickUp Brain – вашият AI-асистент, който проследява разходите, задава цели за спестяване и управлява бюджетите без усилие.

5. Шаблон за управление на финансите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Централизирайте целия си финансов работен поток с помощта на шаблона за финансово управление на ClickUp.

Шаблонът за финансово управление на ClickUp не се отнася само до бюджетиране, а до изграждане на система около вашите пари. За разлика от по-опростените инструменти, този ви дава пълна видимост на доходите, месечния бюджет, паричния поток и дългосрочните финансови цели.

Независимо дали планирате голям разход, организирате редовни фиксирани разходи или разпределяте вноски към спестовна сметка, това работно пространство се адаптира към вашите нужди.

С 28 персонализируеми статуса и опции за автоматизация можете да управлявате множество финансови приоритети, без да преминавате от едно приложение в друго.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Разделете месечния си доход на подробни бюджетни задачи и категории

Настройте автоматични напомняния за крайни срокове, прегледи или плащания.

Визуализирайте финансовите си резултати във времето с календарни и списъчни изгледи

Проследявайте сложни проекти като планиране на спешни фондове или инвестиционни цели.

🔑 Идеален за: Хора, които управляват множество финансови потоци и се нуждаят от нещо повече от просто инструмент за проследяване – цялостна система, която да свързва и синхронизира всички части от финансовия им план.

🔎 Знаете ли, че: Ето някои статистически данни за финансовите цели, според проучване на Intuit: 58% от американците са направили управлението на парите част от рутинните си грижи за себе си и това дава резултати.

36% от анкетираните споделят, че се чувстват по-малко стресирани финансово, откакто са започнали да следват рутина

41% казват, че създаването и спазването на бюджет е оказало най-голямо влияние върху подобряването на отношенията им с парите.

28% от хората все още не са създали рутина за финансово благополучие Нарастващата тенденция за отворени дискусии по финансови теми улеснява разговорите за финанси с приятели, семейство и колеги.

6. Шаблон за бюджета на ClickUp College

Получете безплатен шаблон Проследявайте всяко плащане на такси за обучение, сметки за общежитие и разходи през уикенда с шаблона за бюджет на ClickUp College.

Шаблонът за бюджетиране на ClickUp за студенти улеснява бюджетирането за студентите. Създаден с оглед на ежедневието на студентите – мислете за такси за обучение, хранителни продукти, заеми и развлечения – този шаблон ви дава солиден контрол върху месечните ви доходи и разходи, без да се изисква диплома по финанси.

Ще откриете гъвкави изгледи (включително табло за разходи и формуляр за бюджет), които ще ви помогнат да сортирате фиксираните плащания и да управлявате спонтанните разходи.

Шаблонът ви позволява да маркирате транзакциите според статуса на плащането, така че винаги да сте наясно какво е в очакване и какво е покрито. Независимо дали разпределяте възстановяването на студентския си заем или доходите си от работа на непълно работно време, използвайки правилото 50/30/20, тази настройка ви позволява да запазите контрол, без да се затрупвате с административна работа.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Разделете разходите по вид – като такси за обучение, книги или абонаменти.

Маркирайте плащанията като „В очакване“, „Частично платени“ или „Напълно платени“, за да проследявате статуса им.

Изчислете месечните разходи спрямо доходите, като използвате персонализирани полета.

Планирайте предстоящите разходи с помощта на таблото за разходи с функция „плъзгане и пускане”.

🔑 Идеален за: Студенти, които управляват различни категории разходи и се нуждаят от визуална, организирана система, за да се придържат към бюджета си 50/30/20 и да избегнат преразход.

7. Месечен бюджетен работен лист 50/30/20 на Ally

чрез Ally Financial

Месечният бюджетен работен лист 50/30/20 на Ally е инструмент, който може да се разпечата и не изисква влизане в профил, и който прави бюджетирането изключително лесно. Той е идеален, ако предпочитате да следите разходите си с хартия и химикал или искате да имате чист цифров работен лист в допълнение към онлайн инструментите си.

Шаблонът разпределя месечния ви доход на нужди, желания, спестявания и погасяване на дългове, като ви дава възможност да изброите отделни елементи във всяка секция.

Той е особено полезен за поддържане на дисциплина месец след месец, защото подчертава процентните цели и контролира общите суми. Независимо дали планирате бюджета си за наем, концерти през уикенда или спестовната си сметка, този работен лист ви позволява да следите всичко без да се разсейвате с приложение.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Записвайте източниците на доходи, включително заплати, лихви и странични доходи.

Разделете фиксираните разходи като наем, кредити и комунални услуги в раздела „50% нужди“.

Записвайте дискреционните покупки в раздела „30% желания“.

Проследявайте пенсионните си вноски, спестяванията и инвестициите в категорията 20%.

🔑 Идеален за: Бюджетисти, които желаят да имат физически или печатен формат, за да проследяват ръчно и визуализират разпределението 50/30/20 и своите разходни навици в един лесен за справка лист.

💡 Бонус: Подобрете проследяването на бюджета си, като интегрирате AI счетоводни инструменти, които автоматично категоризират разходите, отбелязват необичайни разходи и ви помагат да усъвършенствате плана си 50/30/20 с информация в реално време.

8. Опростен бюджетен списък 50/30/20

Тази проста таблица за бюджет 50/30/20 е създадена с цел яснота. Тя взема едно единствено число – вашия месечен доход – и го разпределя в категории за основни нужди, гъвкави желания и целеви спестявания и изплащане на дългове.

Всяка секция включва реални разходи като жилище, транспорт, хранене навън и фонд за спешни случаи, с вече изчислени проценти и суми в долари за пример от 4000 долара на месец.

Този шаблон се отличава с това, че е готов за употреба: не е нужно да създавате нищо, просто въведете вашите цифри.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Разпределете доходите си според нуждите, желанията и спестяванията с помощта на редактируеми полета за проценти.

Настройте предварително зададените категории като застраховки, хранителни стоки или спестявания за пенсия, за да отговарят на вашия начин на живот.

Изчислете моментално общите разходи по категории, за да останете в рамките на лимитите

Използвайте напомняния и подсказки за преглед, за да преоценявате бюджета си редовно.

🔑 Идеален за: Всеки, който търси структурирана електронна таблица, за да започне своето пътуване в бюджетирането и да приложи правилото 50/30/20 без никакви догадки.

📮 ClickUp Insight: Макар 78% от участниците в нашето проучване да са силно мотивирани да си поставят цели, само 34% отделят време да размишляват, когато тези цели не се осъществяват. 🤔 Това е мястото, където често се губи растежът. С ClickUp Docs и ClickUp Brain, вграден AI асистент, размисълът става част от процеса, а не нещо, за което се сещате в последния момент. Автоматично генерирайте седмични прегледи, проследявайте успехите и поуките и вземайте по-умни и по-бързи решения за бъдещето. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността, защото създаването на обратна връзка е лесно, когато имате AI асистент, с когото да обсъждате идеи.

9. Шаблон за бюджет 50/30/20 на ProjectManager

чрез ProjectManager

Бюджетният шаблон 50/30/20 на ProjectManager е умен избор за потребителите на Excel, които искат вградена автоматизация, без да сменят платформата. Това е таблица за изтегляне, която върши тежка работа: след като въведете месечния си доход, таблицата автоматично изчислява разпределението за нужди, желания, спестявания и изплащане на дългове.

Те включват ясна разбивка на разходите за всяка категория – като наем, застраховка, пътувания или пенсиониране – заедно с общи суми, които незабавно сигнализират за превишаване на разходите.

Това, което отличава този инструмент, е неговата структура: той не служи само за бюджетиране, но и за откриване на тенденции и навременни корекции. Той поддържа дори дублиране за проследяване от много потребители, което го прави полезен за споделени бюджети на домакинствата или групово финансово планиране.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Въведете доходите си и веднага ще видите разбивката 50/30/20.

Сравнете действителните разходи с бюджета си с помощта на полета за автоматично сумиране.

Дублирайте разделите за месечно проследяване или споделено планиране на домакинството.

Използвайте предварително зададени категории, за да регистрирате елементи като здравна застраховка, дългове или дискреционни покупки.

🔑 Идеален за: Потребители, които искат инструмент в Excel, който може да се изтегли и редактира, съчетаващ автоматизация с познатата форма на електронна таблица – чудесен за индивидуално и споделено проследяване на бюджета.

10. Прост шаблон за седмичен бюджет

чрез Clockify

Простият седмичен бюджетен шаблон е идеален за всеки, който иска да следи отблизо разходите си, без да се налага да използва цялостна финансова система. Това е опростен инструмент на базата на електронна таблица, който ви помага да записвате планираните разходи или действителните разходи и автоматично актуализира сумите и салдата в реално време.

Той работи еднакво добре както за планиране, така и за проследяване в реално време, особено ако прилагате правилото 50/30/20 на седмична база. Независимо дали управлявате разходите си за хранителни стоки, кратко пътуване през уикенда или ежедневни разходи за кафе, този лист ви позволява да следите моделите на разходите, преди те да се увеличат прекомерно.

⭐ Основни функции, които ще ви харесат

Записвайте планираните и действителните разходи в едно редактируемо поле

Въведете началния си баланс и проследявайте промените в реално време, докато харчите

Вижте незабавно седмичните си суми за по-добър контрол

Използвайте Google Sheets или Excel за лесен достъп и преносимост.

🔑 Идеален за: Бюджетисти, които искат бърз и гъвкав начин да следят седмичните си разходи, особено когато прилагат метода 50/30/20 за по-къси бюджетни цикли.

Проследявайте, планирайте и постигайте финансовите си цели с ClickUp

Управлението на финансите ви не трябва да се превръща в втора работа. С подходящия шаблон за бюджет 50/30/20 можете да опростите проследяването на разходите, разпределянето на доходите и приоритизирането на спестяванията – независимо дали става въпрос за следващата седмица или следващото десетилетие.

От листа за печат до динамични табла, нашите шаблони ви предлагат различни начини да се придържате към бюджета си и да се фокусирате върху целите си. Независимо дали управлявате лична заплата, студентски доходи или споделени разходи за домакинството, има настройка, която работи за вашата рутина.

Готови ли сте да организирате парите си с по-малко стрес и повече структура?

👉 Регистрирайте се в ClickUp , за да започнете да планирате бюджета си по-умно – безплатни шаблони са включени.