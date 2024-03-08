Резюме на „Богатият татко, бедният татко“: Ключови изводи и рецензия

Малко книги за лични финанси са достигнали култовия статут, който има книгата „Богат татко, беден татко“.

Когато за първи път е публикувана през 1997 г., тя оказва влияние върху финансовия свят, като въвежда революционни идеи. Тя променя начина, по който повечето хора мислят за парите и как да придобият богатство.

Ако не сте чели книгата, но искате да се запознаете с основните идеи, които тя представя, прочетете това подробно резюме на „Богатият татко, бедният татко“. Ще намерите и най-добрите цитати, ключови изводи от книгата и практически начини за тяхното прилагане.

Резюме на книгата „Богатият татко, бедният татко“ на един поглед

„Богатият татко, бедният татко“ от Робърт Т. Кийосаки е една от най-важните книги за личните финанси, която въвежда нова перспектива за управлението на богатството.

Авторът обяснява ключови концепции на финансовото управление, като сравнява и противопоставя финансовите философии на двамата си бащи – богатия баща и бедния баща.

Неговият беден баща беше високообразован, нает на работа човек, който вярваше в упорития труд, сигурността на работното място и формалното висше образование.

Богатият му баща беше предприемач, който не вярваше във формалното образование – той вярваше във финансовата грамотност. Той имаше различно виждане за финансовото управление от бедния си баща. Вярваше, че единственият начин да се натрупа богатство е да се управлява бизнес и да се инвестира в активи, които генерират пасивни доходи.

чрез „Богатият татко, бедният татко“ – Робърт Кийосаки

Най-забележителната и революционна концепция в книгата е обяснението на Кийосаки за активите и пасивите. Той обяснява, че активите носят пари, докато пасивите ги изразходват.

Много хора смятат домовете или колите за активи, но те са пасиви. Инвестициите и имотите под наем, които генерират доход, са истинските активи.

Като цяло, книгата „Богатият татко, бедният татко“ разказва за придобиването на финансово образование и вземането на мъдри финансови решения, за да се натрупа богатство и да се избяга от състезанието за успех.

Ключови изводи от „Богатият татко, бедният татко“ от Робърт Т. Кийосаки

Корица на книгата „Богатият татко, бедният татко“ от Penguin

Този класически труд съдържа много съкровища, но ние се ограничаваме до седемте най-важни урока, които можете да научите от книгата.

1. Фокусирайте се върху активите, а не върху пасивите

Основната цел на книгата е да научи хората как да бъдат финансово независими и как да натрупат богатство.

Кийосаки казва, че повечето хора не разбират разликата между активи и пасиви. Той ги дефинира като:

Активите са неща, които носят пари, като недвижими имоти, акции и бизнеси.

От друга страна, пасивите източват пари от джоба ви. Те включват ипотечни кредити, кредити за автомобили, дългове по кредитни карти и др.

За целта той дава за пример къща, която повечето хора считат за актив, но всъщност е пасив. Той обяснява, че ако си купите къща и използвате ипотека, вие само понасяте разходи и не получавате никакви доходи от нея, което я прави пасив.

Само търговските недвижими имоти, от които получавате доход от наем, са актив. Изграждайте активи, които ви носят доход, а не пасиви, които ви носят разходи.

2. Получете финансово образование

Най-важният урок от „Богатият татко, бедният татко“ е, че финансовата грамотност е от решаващо значение за финансовия успех.

Той твърди, че училищното образование се проваля в това отношение и трябва ефективно да преподава финансова грамотност, включително основите на финансовото управление и натрупването на богатство.

Той използва примера на двамата си бащи – богат и беден – и разликите в техните финансови философии, за да посочи защо финансовото образование е от съществено значение.

Бедният му баща беше добре образован и вярваше в получаването на заплата. Въпреки че беше по-малко образован, богатият му баща беше по-грамотен в областта на финансите и вярваше в инвестирането на пари и управлението на бизнес, за да се натрупа богатство и да се постигне финансова независимост.

Така че, колкото и да е важно да имате добро образование, финансовото образование е съвсем друго нещо. Инвестирайте във финансово образование и научете основите на управлението на парите, оценката на риска и други важни аспекти, за да управлявате по-добре финансите си.

3. Управлявайте свой собствен бизнес

Друго важно послание от „Богатият татко, бедният татко“ е, че да имаш работа и да получаваш заплата няма да те направи богат; да управляваш бизнес ще те направи.

Според Кийосаки, богатите придобиват активи и карат парите да работят за тях. Те не работят за другите, а само за себе си.

Получаването на пасивен доход от активи е ключът към натрупването на богатство с течение на времето, вместо да разчитате на заплата. Вместо да работите усилено, за да печелите пари за някой друг, нека другите работят за вас, за да ви направят по-богати.

4. Разберете данъчния кодекс и правната система

Кийосаки казва, че богатите разбират и използват данъчния кодекс в своя полза.

Той обяснява, че плащате високи данъци, когато получавате заплата или взимате заеми. Някои данъци включват данък върху доходите, социалноосигурителен данък и данък за здравно осигуряване.

Но ако управлявате корпорация, можете да отпишете бизнес разходите и да плащате по-малко данъци. Можете дори да реинвестирате печалбата, генерирана от компанията, в бизнеса за разширяване и растеж. Печалбата може да се изплати на собствениците като дивиденти, които се облагат с по-ниски данъци от тези, наложени върху заплатите.

Можете да запазите по-голяма част от доходите си и да минимизирате данъчните си задължения, като управлявате собствен бизнес.

5. Научете се да измисляте пари

Това е един от по-противоречивите уроци, преподадени от Робърт Т. Кийосаки, в който той казва, че упоритата работа не ви помага да печелите пари, а стратегическите решения.

Той отхвърля философията, че ако работиш усърдно и вършиш добра работа, ще станеш богат. Вместо това той твърди, че богатите измислят пари, а не ги печелят. Те се възползват от възможностите, поемат рискове и създават множество пасивни източници на доходи, за да придобият богатство.

Урокът?

Не работете за пари. Купете активи, които ще ви носят пари и ще ви осигурят безкрайни печалби. Ето някои примери за такива активи

Бизнеси, които не изискват активно наблюдение

Недвижими имоти под наем, които осигуряват пасивен доход

Финансови инвестиции, които носят дивиденти във времето

6. Работете, за да се учите, а не за пари

Друга ключова идея от „Богатият татко, бедният татко“ е, че богатите работят, за да придобият умения, а не за да печелят пари.

Ако работите, за да печелите заплата, никога няма да излезете от състезанието и да придобиете истинско богатство. Ако обаче работите, за да развиете нови умения, ще станете по-талантливи и в дългосрочен план ще си отворите нови възможности за печелене на пари.

Тази промяна в мисленето насочва хората от стремежа към добре платени работни места към това да станат предприемачи. Той също така подчертава важността на придобиването на търсени на пазара умения и използва McDonald’s като пример.

Когато той попитал хората в залата: „Кой може да направи по-добър хамбургер от Макдоналдс?“, почти всички вдигнали ръка. И все пак Макдоналдс е бизнес за милиарди долари.

Всеки може да приготви вкусен хамбургер, но да го превърне в печеливш бизнес е по-ценно умение. Затова придобийте търсени умения, които ще ви помогнат да печелите пари, и работете, за да подобрите уменията си, а не за да получавате заплата.

7. Поемайте финансови рискове

Поемайте рискове, за да станете богати. Ако следвате стъпките на всички останали, ще бъдете част от тълпата. Ако искате да избягате от състезанието, трябва да направите нещо различно. Богатите опитват нови неща и проучват различни възможности, вместо да ги пропускат. Ако искате да спечелите огромни печалби, трябва да поемате високи рискове.

Кийосаки обяснява, че сигурността на работата е различна от финансовата сигурност. Сигурната работа дава фалшиво чувство за сигурност, което може да доведе до самодоволство. Външни фактори винаги могат да променят това и можете да загубите работата си, независимо колко сигурна смятате, че е.

Въпреки това, инвестирането в акции, облигации, недвижими имоти и други активи, които създават множество източници на доходи, ще ви осигури финансова сигурност. Ако един източник на доходи бъде засегнат, вие все още ще имате много други.

Означава ли това, че трябва да поемате ненужни рискове?

Абсолютно не! Той подчертава важността на поемането на изчислени рискове за постигане на финансов успех. Трябва внимателно да прецените възможностите си, но не се колебайте да заложите на добра възможност поради ограничаващи вярвания и нежелание да поемате риск.

Петте големи идеи

Ето пет основни идеи от книгата, които трябва да разберете и приложите, за да постигнете финансов успех.

1. Богатите не работят за пари, само бедните го правят

Богатите не работят за пари, а карат парите да работят за тях.

Те инвестират в активи и създават множество източници на пасивен доход. Кийосаки разгледа идеята по-подробно във втората си книга „Квадрантът на паричния поток“.

Ако инвестирате в бизнеса на други хора – например чрез акции – вие позволявате на парите си да работят за вас, за да генерират още пари. Вие не работите активно за това, но с течение на времето ще генерирате доходи и ще натрупате богатство.

2. Богатите хора придобиват активи, а бедните хора придобиват пасиви

Богатите хора натрупват богатство, като придобиват активи, които генерират доходи, като акции, облигации и недвижими имоти.

Бедните хора придобиват домове, коли и други вещи, които изглеждат като активи, но всъщност са пасиви, защото изразходват пари.

3. Не е важно колко пари печелите, а колко спестявате

Единствените пари, които имат значение в живота ви, са парите, които спестявате. Може да печелите много, но да плащате данъци и да ги харчите за необходими разходи, като накрая не ви остава почти нищо.

Да печелите много пари не ви прави богати, но да запазите по-голямата част от тях – да. Ако искате да сте богати, трябва да научите как да максимизирате спестяванията си от данъци и да запазите по-голямата част от парите, които печелите.

4. Финансовата компетентност е това, което правите с парите, които печелите

Да печелиш пари е първата стъпка. За да бъдеш богат, трябва да имаш финансови умения, за да знаеш какво да правиш с тези пари.

Инвестирането във финансови активи е най-добрият начин да използвате парите си и да ги накарате да работят за вас. Купувайте акции, облигации, имоти под наем и други финансови активи, които генерират доход.

Финансовата грамотност ще ви помогне да придобиете финансова интелигентност и да научите как да направите парите си да печелят още повече пари.

5. Най-ценният ни актив е умът ни

Накрая, ако искате да научите нещо от книгата „Богатият татко, бедният татко“, нека то да бъде следното – умът ви е най-ценният ви актив.

Не става въпрос за вашите материални притежания – къща, кола и т.н. – нито за пари или нещо друго.

Ако имате остър ум и го тренирате добре, за да развиете силно финансово IQ, можете да натрупате богатство и да станете богати. Това, което трябва да промените, е начинът ви на мислене и ценностите ви.

Променете начина, по който мислите за парите, включително как да ги печелите и управлявате, за да промените финансовото си състояние и да станете богати.

Популярни цитати от „Богатият татко, бедният татко“

„Богатият татко, бедният татко“ е пълна с чудесни цитати за личните финанси и управлението на парите. Тя дава умни съвети за това как да печелим пари, да създаваме богатство и да променим нагласите си към парите.

Ето пет вдъхновяващи цитата от книгата.

„В реалния свят най-умните хора са тези, които правят грешки и се учат от тях. В училище най-умните хора не правят грешки.“ „Най-мощният актив, който всички ние притежаваме, е умът ни. Ако е добре трениран, той може да създаде огромно богатство за миг.“ „Богатите хора придобиват активи. Бедните и средната класа придобиват пасиви, които смятат за активи.” „Не това, което казваш с устата си, определя живота ти. Най-голяма сила има това, което си шепнеш на себе си.“ „Работниците работят достатъчно усърдно, за да не бъдат уволнени, а собствениците плащат точно толкова, колкото е необходимо, за да не напуснат работниците.“

Приложете уроците от „Богатият татко, бедният татко“ с ClickUp

„Богатият татко, бедният татко“ преподава основите на финансовото управление.

