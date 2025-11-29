10-те най-добри чат инструмента, съвместими с HIPAA, за сигурна комуникация

Съобщението на пациента пристигна в 23:42 ч. „Здравейте, мисля, че пропуснах нещо важно по време на днешния ми преглед. Мога ли да ви го кажа сега?“

Това е момент, който всеки познава, когато искате да отговорите без колебание. Макар да изглежда естествено, това би отворило вратата за потенциално нарушение на HIPAA. Всъщност, само през миналата година организациите в областта на здравеопазването са докладвали 725 нарушения на данните, като са били разкрити над 275 милиона медицински досиета. И за съжаление, този вид пълномащабна криза не забавя темпото си.

Ето защо чат инструментите, съвместими с HIPAA, са важни. Не защото така го изискват регулациите, а защото от другата страна на всеки разговор стоят реални хора.

Добрата новина е, че има платформи, създадени специално за този вид комуникация. Инструменти, които защитават чувствителните данни, без да пречат на работата ви. Нека разгледаме десет от най-добрите варианти, които си заслужава да обмислите.

Инструмент Основни функции Най-подходящи за Цени* ClickUp –Чат, документи, задачи, бели дъски, табла, съвместими с HIPAA –Вграждане на EHR данни, контрол на достъпа, история на версиите –Обобщаване с помощта на изкуствен интелект с ClickUp Brain Лица, малки екипи и предприятия, които се нуждаят от всеобхватно, съвместимо работно пространство Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. TigerConnect –Достъп въз основа на роли, сигурни съобщения, обаждания от записи –Интеграция с EHR и инструмент за обаждания на медицински сестри –Тихи сигнали за ескалация Здравни доставчици, които се нуждаят от клинична комуникация в реално време Персонализирани цени OhMD –Сигурни текстови съобщения, съвместими с HIPAA, чрез съществуващи телефонни номера –85+ EHR интеграции, чат на живо, автопилот –Групов чат и видео посещения Малки практики, които се нуждаят от комуникация с пациенти и напомняния предимно чрез текстови съобщения Платените планове започват от 250 долара на месец. Updox –Обединена пощенска кутия за факс, имейл, видео–Директни защитени съобщения, одитни следи, записване на бележки по време на разговор Практики с няколко местоположения, които се нуждаят от централизирана комуникация и обработка на документи Персонализирани цени Paubox –Безпроблемна електронна поща, съвместима с HIPAA –Вградени филтри за фишинг/зловреден софтуер за сигурност на данните DLP за електронна поща, анализи, защитен табло Доставчици, които се нуждаят от сигурен имейл маркетинг и общуване с пациенти Платените планове започват от 38 $/месец. Luma Health – Автоматизирани SMS, гласови съобщения, имейли – Приемане на мобилни устройства, AI анализи, EHR синхронизация Екипи за ангажиране на пациенти, които използват изкуствен интелект за автоматизация и анализи Персонализирани цени SimplePractice –Сигурни съобщения в портала–Интегрирани с фактуриране, бележки, видео–Шаблони и чат по време на сесията Самостоятелни доставчици и малки практики, които се нуждаят от интегрирана телемедицина и документация Платените планове започват от 49 $/месец. Klara –Сортиране на съобщенията на пациентите с помощта на изкуствен интелект –Постоянен чат чрез SMS, обаждания, уеб чат –Споделена пощенска кутия и телездраве в приложението Мултифункционални екипи, които се нуждаят от интелигентна комуникация с пациентите и маршрутизиране Персонализирани цени Spruce Health –Сигурни VoIP, SMS, факс, телефонни дървета–Маркиране, пренасочване на повиквания, автоматизация извън работно време Клиники, които се нуждаят от гъвкави пощенски кутии с сигурна телефония и съобщения Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/потребител/месец. Rocket. Chat –Локално/самостоятелно хоствано решение за сигурна комуникация–Пълен контрол над данните, отворени API, федеративна комуникация Организации и предприятия с голям обем ИТ, които се нуждаят от персонализирана, самохоствана комуникация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 8 $/потребител/месец.

Какво трябва да търсите в чат инструмент, съвместим с HIPAA?

Макар че много чат платформи твърдят, че предлагат сигурност, само няколко от тях отговарят на строгите стандарти, необходими за защита на данните на пациентите и спазване на HIPAA регламентите.

Ето какво да проверите, преди да изберете един:

Криптиране от край до край и одитни следи : Използвайте силно криптиране, за да запазите сигурността на съобщенията и прикачените файлове по време на прехвърляне и съхранение. Одитните следи са също толкова важни, като регистрират кой е имал достъп до данните, кога и от кое устройство.

Сигурно споделяне на файлове и EHR интеграции: Активирайте криптирано прехвърляне на файлове и се свържете с EHR (електронни здравни досиета) или платформи за управление на практики, за да поддържате безпроблемни и защитени работни процеси.

Поддръжка на споразумение за бизнес партньорство (BAA) : Подпишете споразумение за бизнес партньорство (BAA) с вашия доставчик, за да защитите законно PHI и да отговорите на стандартите на HIPAA. Винаги потвърждавайте наличието на BAA, преди да се ангажирате.

Настройки за съхранение и изтриване на съобщения: Уверете се, че платформата позволява контрол върху периодите на съхранение на съобщенията и поддържа сигурно изтриване на PHI, когато вече не са необходими.

👀 Знаете ли, че... Нарушението на сигурността на Anthem през 2015 г. разкри данни за приблизително 78,8 милиона души, което го прави едно от най-големите нарушения на сигурността на данни в здравеопазването досега.

Така че, ако сте готови да се откажете от рискованите временни решения и да изградите комуникационна система, на която можете да се доверите, ето най-добрите софтуерни инструменти, съвместими с HIPAA, които можете да разгледате 👇

1. ClickUp (Най-доброто все-в-едно работно пространство, съвместимо с HIPAA, с чат, управление на задачи и документация)

В здравеопазването комуникацията е сърцето на грижата за пациентите. От координацията на грижите до административните актуализации, всяко съобщение съдържа чувствителна информация, която се нуждае от защита съгласно стандартите на HIPAA.

Ето къде ClickUp for Health + ClickUp Chat променя начина, по който медицинските екипи се свързват и сътрудничат. Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци в една сигурна платформа.

ClickUp е съвместим с SOC 2, а неговият Enterprise Plan е съвместим с HIPAA (чрез подписан BAA), като предлага персонализирани роли, които осигуряват разширени контроли върху разрешенията и достъпа на потребителите.

Поддържайте цялата комуникация, документи, срещи и задачи в съответствие с HIPAA в ClickUp.

Вместо да управляват отделни чат инструменти, системи за проследяване на задачи и системи за отчитане, доставчиците на здравни услуги и администраторите могат да оптимизират комуникацията и операциите от едно работно пространство. В здравеопазването това може да изглежда като доставчик, който актуализира документацията, или координатор по грижите, който проследява пациента, като същевременно се съобразява с следващите стъпки и изискванията за достъп. По този начин ClickUp елиминира всички форми на разпръскване на работата, за да предостави 100% контекст и единно място, където хората и AI агентите да работят заедно. Нека разгледаме по-подробно.

Осигурете сигурно и бързо общуване с ClickUp Chat

За да защитите данните на пациентите, като същевременно поддържате връзка между екипите, ClickUp Chat (най-добрата платформа за съобщения „всичко в едно“ ) позволява разговори в реално време, обвързани със строги правила за съответствие. По-точно, данните се защитават по време на пренос и съхранение с помощта на силни стандарти за криптиране.

Съхранявайте чатове, задачи и чувствителна информация на едно място в ClickUp Chat.

Чатът включва @споменавания и отговори в низове. Например, екипът, който се грижи за кардиологични пациенти, може да създаде специален чат канал „Кардиология“, където медицинските сестри актуализират жизнените показатели в реално време, фармацевтът въвежда промени в медикаментозното лечение, а дежурният кардиолог получава незабавно уведомление с @споменаване за бърза консултация.

Започнете срещи с едно кликване с SyncUps

Искате ли да подобрите комуникацията в областта на здравеопазването, като осигурите възможност за сътрудничество в реално време и лице в лице между специалистите в областта на здравеопазването, независимо къде се намират?

Сътрудничество лице в лице с вашите колеги за секунди с помощта на ClickUp SyncUps

Ето как ClickUp SyncUps подпомага медицинските екипи:

Незабавно сътрудничество: Медицинските екипи могат да стартират или да се присъединят към SyncUps директно от всеки канал или директно съобщение, което позволява на лекарите, медицинските сестри и специалистите да обсъждат случаи на пациенти, планове за лечение или спешни актуализации, без да превключват между приложенията.

Споделяне на екран и свързване на задачи: По време на SyncUp участниците могат да споделят екраните си, за да прегледат заедно лабораторни резултати, образни изследвания или медицински записи. Можете също да свържете конкретни задачи с SyncUp на живо, като по този начин се уверите, че всички са съгласувани по отношение на следващите стъпки и отговорности.

Мобилна достъпност: SyncUps работи безпроблемно на мобилни устройства, така че медицинските специалисти могат да се включват в важни дискусии от всяка точка на болницата или клиниката – дори по време на обходи.

Комуникация по теми: SyncUps включва чат по теми, което улеснява документирането на ключови решения, споделянето на ресурси и проследяването на действия след разговора.

Комуникирайте асинхронно с Clips

Ако комуникацията в реално време е трудна, можете да записвате и споделяте видео актуализации, обяснения и новини асинхронно с ClickUp Clips.

Това означава, че лекарите, медицинските сестри и администраторите могат да обясняват сложни работни процеси, да дават обратна връзка или да предоставят актуална информация за пациентите според собствения си график. Това е идеално за работа на смени, сътрудничество между екипи или когато не е възможно да се проведат незабавни срещи.

Вградете ClickUp Clips в задачи, документи и чатове за по-гладко сътрудничество.

Ето как Clips и SyncUp заедно правят медицинската комуникация по-сигурна и ефективна:

Защитен достъп: Всеки клип се съхранява в защитеното работно пространство на ClickUp, с подробни разрешения и одитни следи. Само оторизирани потребители могат да гледат или споделят записи, което гарантира, че данните на пациентите и вътрешната комуникация остават поверителни.

Проверяемост: клиповете се записват автоматично с времеви отметки и подробности за потребителя, което отговаря на изискванията на HIPAA за проследяване на достъпа и контрол на одитите.

Унифицирана комуникация: Clips се интегрира безпроблемно с чат, документи и функции за управление на задачи на ClickUp. Това означава, че цялата ви комуникация – текстова, видео или гласова – е централизирана, достъпна за търсене и защитена съгласно HIPAA.

Създавайте, споделяйте и редактирайте информация за здравеопазването в Docs

За да разширите същото съгласуване и в документацията, ClickUp Docs предоставя на екипите сигурно и гъвкаво пространство за създаване, споделяне и актуализиране на всичко – от стандартни оперативни процедури и протоколи за лечение до бележки от срещи и работни потоци за приемане.

Създавайте и споделяйте разнообразни документи като SOP и наръчници с ClickUp Docs.

Този усъвършенстван софтуер за съвместна работа с документи се интегрира директно във вашето работно пространство и е свързан с проекти, задачи или папки, така че те никога не остават изолирани или затрупани в поредици от имейли.

Можете да възлагате задачи от документа, да споменавате колеги и да контролирате достъпа до отделни зрители или редактори. Можете също да вграждате препратки към PubMed или Scopus, за да сътрудничите по публикации или експериментални данни.

Споделяйте документи и управлявайте ролите на сътрудниците с разрешенията на ClickUp.

Всеки документ може да бъде споделен вътрешно или външно, с опции за канене на сътрудници като зрители, коментатори или пълноправни редактори. Историята на версиите се записва във фонов режим, така че редакциите винаги могат да бъдат проследени и при необходимост можете да се върнете към по-ранни версии.

Коментарите към задачите разширяват сътрудничеството още повече. Вместо да се разпределят обратните връзки между чат приложенията, те се намират точно там, където се извършва работата. Доставчикът може да остави контекст към задача за координиране на грижите, а служителят по съответствие може да маркира нещо, което се нуждае от последващи действия. Можете също да маркирате колеги, да вграждате файлове или да превърнете коментар в нова задача, ако той се превърне в нещо, което може да се изпълни.

💡 Професионален съвет: Оптимизирайте приемането на пациенти и актуализирайте заявките, като създадете персонализирани формуляри в ClickUp. Можете също да интегрирате Cognito Forms, за да превърнете автоматично подадените формуляри в изпълними задачи, като по този начин намалите ръчното въвеждане на данни и ускорите клиничните си работни процеси.

Поддържайте връзка с всеки детайл в работната си среда в областта на здравеопазването

Когато контекстът започне да се разпростира в няколко нишки, ClickUp Brain го обединява. С бърза подсказка това мощно AI решение за здравеопазването може да обобщи дълги редакции на документи или история на разговори, да извлече действия от коментари или да помогне при изготвянето на отговор в рамките на задача.

Създавайте обобщения незабавно и сигурно с ClickUp Brain

Той е обучен за вашето работно място, така че разбира как вашият екип комуникира и работи. За екипи, които се занимават с чувствителни задачи с голям обем, AI поддръжката за такива задачи спестява време, като същевременно поддържа фокуса върху по-голямата картина.

Например, екипът за контрол на инфекциите в болницата може да използва ClickUp Brain, за да обработва ежедневните доклади за инциденти и да извлича ключови тенденции (като повтарящи се източници на инфекции).

📌 Опитайте следните подсказки: Предоставете бърз справочник с указанията на CDC за спазване на хигиената на ръцете и го свържете с нашия документ за контрол на инфекциите.

Обобщете бележките от днешната мултидисциплинарна среща на екипа и избройте отделно задачите за кардиологичния, медицинския и фармацевтичния екип.

Създайте контролен списък за проследяване на пациенти след операция въз основа на този протокол за изписване и възложете задачи на отделението за възстановяване.

Подчертайте повтарящите се проблеми от докладите за инциденти, свързани с контрола на инфекциите, от тази седмица и предложете три приоритетни действия за следващата среща за преглед.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизация на задачите: Автоматизирайте повтарящи се задачи по грижи и работни процеси по насрочени срещи с Автоматизирайте повтарящи се задачи по грижи и работни процеси по насрочени срещи с ClickUp Automations , като използвате предварително зададени тригери и условия.

Визуализация на данни: Проследявайте натоварването на екипа и дейностите по грижата за пациентите на Проследявайте натоварването на екипа и дейностите по грижата за пациентите на таблата на ClickUp с персонализирани диаграми, проследяване на времето и джаджи за планиране на капацитета.

Централизирана координация на грижите: Организирайте срещи и последващи действия в реално време с помощта на Организирайте срещи и последващи действия в реално време с помощта на календара на ClickUp.

Сигурно вграждане на данни: Добавете данни от електронни здравни досиета (EHR), застрахователни формуляри или лабораторни резултати директно в ClickUp Docs за по-бързи действия на екипа.

Безпроблемна и съвместима интеграция: Свържете се безопасно с над 1000 инструмента като Zoom, Google Workspace и Slack, за да създадете взаимосвързана екосистема за здравеопазване с Свържете се безопасно с над 1000 инструмента като Zoom, Google Workspace и Slack, за да създадете взаимосвързана екосистема за здравеопазване с интеграциите на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да се окаже прекалено голям за по-малките практики по време на въвеждането.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е колко безпроблемно всичко работи заедно. Комбинацията от чат, бели дъски и пространства ни позволява да обсъждаме идеи, да разпределяме задачи и да проследяваме работата на едно място. Тя е гъвкава, визуална и лесно приспособима, което я прави идеална за управление на няколко екипа и проекти в различни отдели. Функцията Wiki ни помогна да заменим разпръснатите SOP и документи за въвеждане с единен източник на информация.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е колко безпроблемно всичко работи заедно. Комбинацията от чат, бели дъски и пространства ни позволява да обсъждаме идеи, да разпределяме задачи и да проследяваме работата на едно място. Тя е гъвкава, визуална и лесно приспособима, което я прави идеална за управление на няколко екипа и проекти в различни отдели. Функцията Wiki ни помогна да заменим разпръснатите SOP и документи за въвеждане с единен източник на информация.

💡 Професионален съвет: Brain MAX променя комуникацията в областта на медицината и здравеопазването, като обединява цялата важна информация и работни процеси в едно единствено, сигурно и задвижвано от изкуствен интелект работно пространство. Ето как: Опитайте ClickUp Brain MAX за по-задълбочено проучване и контекст. Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения, както и в интернет, за да намерите файлове на пациенти, изследователски документи или записи за съответствие.

За лекарите и персонала, които са в движение, Talk to Text ви позволява да задавате въпроси, да диктувате бележки за пациенти или да управлявате работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Вместо да разчитате на мозайка от несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini, Brain MAX предлага едно единствено, контекстуално, готово за използване в предприятията решение, което разбира вашата здравна среда. Опитайте ClickUp Brain MAX — супер приложението с изкуствен интелект, което наистина разбира вашите медицински работни процеси. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект и се насладете на безпроблемна, сигурна и интелигентна комуникация в областта на здравеопазването.

2. TigerConnect (Най-добър за клинична комуникация в реално време)

чрез TigerConnect

TigerConnect е платформа за съобщения, съвместима с HIPAA, която адаптира комуникацията за доставчиците на здравни услуги, като предлага достъп на базата на роли за лекари, медицински сестри и администратори. Тя разполага с адаптивен интерфейс, който динамично настройва известията и оформлението въз основа на ролите на потребителите, като гарантира, че предупрежденията се изпращат до съответните лица.

Той предлага и функция за „тихо ескалиране“, която включва супервайзорите, ако отговорите закъсняват. Инструментът позволява на потребителите да започват чатове или разговори директно от досиетата на пациентите и поддържа персонализирани работни процеси, като например предхирургични чеклисти, съобразени с конкретните нужди от грижи.

Най-добрите функции на TigerConnect

Централизиран административен панел с предоставяне на потребителски права (CSV импорт, LDAP/AD), синхронизиране на ролите и незабавно отменяне на достъпа до устройствата.

Интегрирайте с EHR системи и инструменти за повикване на медицински сестри за достъп в реално време до данните на пациентите по време на консултации.

Комуникирайте по длъжност (напр. „кардиолог на дежурство“), вместо да търсите имена.

Ограничения на TigerConnect

Някои потребители споменават, че системата изглежда остаряла и изисква затваряне на един екран, за да се получи достъп до друг, което забавя работните процеси.

Цени на TigerConnect

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за TigerConnect

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за TigerConnect?

Един рецензент на G2 казва:

TigerConnect е изключително полезен за разпространяване на информационни сигнали в цялата компания (време, трафик, спешни случаи), както и чудесен инструмент за комуникация между служителите, позволяващ достъп до доклади за пациенти, информация за препращания и информация по HIPAA, без да се страхувате от нарушаване на HIPAA.

TigerConnect е изключително полезен за разпространяване на информационни сигнали в цялата компания (време, трафик, спешни случаи), както и чудесен инструмент за комуникация между служителите, позволяващ достъп до доклади за пациенти, информация за препращания и информация по HIPAA, без да се страхувате от нарушаване на HIPAA.

👀 Знаете ли, че... Категорията нарушения на HIPAA за несъзнателни нарушения все още може да доведе до глоби от 100 до 50 000 долара за нарушение, с годишен максимум от 25 000 долара за повторни нарушения.

3. OhMD (Най-добър за комуникация с пациенти чрез текстови съобщения и напомняния за срещи)

чрез OhMD

OhMD е основана през 2016 г. от група иноватори в областта на здравеопазването, които имат за цел да преодолеят комуникационната пропаст между лекарите и пациентите. Те разработват платформа, на която доставчиците могат да използват съществуващите си телефонни номера за сигурна комуникация. Това елиминира нуждата от допълнителни приложения.

Инструментът се свързва с над 85 EHR системи, което позволява лесно включване на данните на пациентите в разговора. Той също така позволява на лечебните заведения да споделят с едно докосване защитен линк за видео посещения, като ги интегрира плавно в низа от съобщения.

За екипите по грижи OhMD предлага поддръжка на много потребители, еднократно влизане, одит на потребители и опции за групов чат, за да се поддържа координацията. Тази настройка помага на малките практики да управляват грижите за пациентите по-ефективно.

Най-добрите функции на OhMD

Използвайте Autopilot, за да планирате последващи действия, които информират пациентите за следващите стъпки след посещенията.

Използвайте Live Chat, за да създадете приветливо пространство, където новите пациенти да могат да се свържат с вас чрез вашия уебсайт.

Използвайте електронни формуляри, за да събирате защитена здравна информация преди срещите чрез прост обмен на текстови съобщения.

Ограничения на OhMD

Някои потребители съобщават, че съобщенията на пациентите понякога изчезват, което води до ръчно търсене, за да бъдат намерени.

Цени на OhMD

Reach : Започва от 300 $/месец

Разработване: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OhMD

G2: 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за OhMD?

Един рецензент на G2 казва:

Харесвам лекотата на употреба и обслужването на клиенти. Те също така отговарят навременно, когато имам проблем. Като цяло, харесвам системата и бързите известия, които получавам по имейл, когато имам ново текстово съобщение.

Харесвам лекотата на употреба и обслужването на клиенти. Те също така отговарят навременно, когато имам проблем. Като цяло, харесвам системата и бързите известия, които получавам по имейл, когато имам ново текстово съобщение.

🔖 Прочетете също: Пълно ръководство за управление на проекти в здравеопазването.

4. Updox (Най-подходящ за практики с няколко местоположения с централизирана обмяна на документи и комуникация)

чрез Updox

Updox обединява имейли, факсове и видеоразговори в единна пощенска кутия, централизирайки комуникацията за доставчиците. Неговата функция Direct Secure Messaging (DSM) позволява на лекарите да споделят безопасно записите на пациентите с колегите си чрез надеждна мрежа.

Създаден специално за извънболнични доставчици на медицински услуги, като лекари и фармацевти, Updox предлага и табло, където екипите могат да проследяват статуса на съобщенията и отговорите на пациентите в реално време. Освен това, той вгражда обработката на плащанията в чата, което позволява на персонала да събира такси, без да сменя екрана.

Пациентите получават напомняния за назначения директно в пощенската си кутия, а спешните случаи се ескалират с едно докосване от всеки член на екипа. Това осигурява по-голяма съвместимост за екипите и отделите.

Най-добрите функции на Updox

Провеждайте групови телездравни разговори с до 19 участници, с виртуални чакални, споделяне на екран и записване на бележки по време на разговора.

Редактирайте, подписвайте, редактирайте и маркирайте документи директно във вашата пощенска кутия, без да ги експортирате в друг инструмент.

Препращайте факсове автоматично с въз основа на правила задачи и поддържайте съвместима с HIPAA одитна следа за всеки документ.

Ограничения на Updox

Някои потребители съобщават, че договорите се подновяват автоматично, без възможност за прекратяване или изкупуване, което води до нежелани разходи.

Цени на Updox

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Updox

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Updox?

Един рецензент на G2 казва:

Интерфейсът на Updox и интеграцията с нашата EHR (Practice Fusion) са толкова лесни и интуитивни. Като медицински кабинет получавахме много излишни факсове, което водеше до огромно разхищение на хартия и, най-важното, до огромна загуба на време за получаване на факсове, сканирането им и прехвърлянето им в досиетата на пациентите. С Updox с едно кликване факсът се прехвърля в досието на пациента. Това улеснява живота на всички и ни спестява много пари за хартия.

Интерфейсът на Updox и интеграцията с нашата EHR (Practice Fusion) са толкова лесни и интуитивни. Като медицински кабинет получавахме много излишни факсове, което водеше до огромно разхищение на хартия и, най-важното, до огромна загуба на време за получаване на факсове, сканирането им и прехвърлянето им в досиетата на пациентите. С Updox с едно кликване факсът се прехвърля в досието на пациента. Това улеснява живота на всички и ни спестява много пари за хартия.

🧠 Интересен факт: Според Световния икономически форум средната болница генерира около 50 петабайта данни всяка година. Това е повече от два пъти повече от данните, съхранявани в цялата Библиотека на Конгреса!

5. Paubox (Най-добър за имейл маркетинг и общуване с пациенти, съвместим с HIPAA)

Чрез Paubox

Вместо да разчита на портали, пароли или допълнителни кликвания, Paubox криптира всеки изходящ имейл зад кулисите, така че получателите да могат да четат съобщенията директно в пощенската си кутия, независимо дали използват Gmail, Outlook или мобилен клиент.

Интегрира се с вашия съществуващ доставчик на електронна поща и автоматично осигурява съответствие с HIPAA, без да изисква промени в работния процес. Администраторите могат да преглеждат анализи, да управляват заплахи в карантина и да прилагат политики чрез сигурен контролен панел.

Вградената защита от входящи заплахи блокира фишинг, спуфинг и зловреден софтуер с помощта на филтри като ExecProtect и DomainAge.

Най-добрите функции на Paubox

Вградете функционалност за криптирана електронна поща директно в приложенията, използвайки RESTful Email API с HITRUST-сертифицирана сигурност.

Използвайте Email DLP, за да сканирате изходящите съобщения и да защитите чувствителното съдържание, преди да бъде изпратено.

Открива и блокира входящи или изходящи имейли, съдържащи чувствителна лична здравна информация (PHI) или други регулирани данни (SSN, кредитни карти).

Ограничения на Paubox

Някои потребители считат, че Paubox Forms е труден за навигация и отбелязват липса на опции за персонализиране.

Цени на Paubox

Стандартен : 38 $/месец

Плюс : 77 $/месец

Премиум: 90 $/месец

Оценки и рецензии за Paubox

G2: 4,9/5 (над 400 отзива)

Capterra: 5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Paubox?

Един рецензент на G2 казва:

Оценявам начина, по който Paubox осигурява сигурна, съвместима с HIPAA електронна комуникация, улесняваща изпращането на чувствителна информация при запазване на конфиденциалността. Удобният за ползване интерфейс също така оптимизира процеса на управление на данните на пациентите, подобрявайки общата ефективност и работния процес.

Оценявам начина, по който Paubox осигурява сигурна, съвместима с HIPAA електронна комуникация, улесняваща изпращането на чувствителна информация при запазване на конфиденциалността. Удобният за ползване интерфейс също така оптимизира процеса на управление на данните на пациентите, подобрявайки общата ефективност и работния процес.

📮ClickUp Insight: Почти 20% от участниците в нашето проучване изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува с бързи размени – чудесно за бързината, но и подходящо за претоварване на комуникацията. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat и ClickUp Assigned Comments, вашите разговори винаги са свързани с съответните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

6. Luma Health (Най-доброто за автоматизирано ангажиране на пациентите и анализи, базирани на изкуствен интелект)

Чрез Luma Health

Luma Health е платформа за успех на пациентите, базирана на изкуствен интелект, предназначена да оптимизира целия процес на предоставяне на медицински грижи. Преди посещенията пациентите получават мобилни формуляри за попълване, качват своите лични документи и информация за застраховката си и попълват съгласия, като всичко това се записва цифрово и се синхронизира автоматично с електронната здравна карта.

Дълбоката му EHR интеграция със системи като Epic, eClinicalWorks, Athenahealth и други поддържа автоматизирани работни процеси, които синхронизират данните между платформите. Той също така автоматизира комуникацията чрез многоезични, двупосочни SMS, гласови съобщения, имейли и защитен чат. По този начин може да обработва потвърждения, отмени, пренасрочвания, препратки и повторно извиквания (използвайки NLP, за да разбере естествените отговори и емотикони). Аналитиката, задвижвана от изкуствен интелект, проследява показатели като намаляване на неявяванията, преобразуване на препратки, завършване на приема, ръст на приходите и удовлетвореност на пациентите, което се отразява в по-интелигентно планиране.

Най-добрите функции на Luma Health

Автоматично уведомява пациентите, когато се освободят предпочитани часове за посещение поради отмени, като ги съпоставя по тип, доставчик и местоположение.

Използвайте Spark AI + Navigator Concierge, за да обработвате обажданията и текстовите съобщения на пациентите с разбиране на естествен език.

Преобразувайте входящите факсове с AI, за да ги класифицирате, извличате данни и препращате незабавно, без ръчно сортиране.

Ограничения на Luma Health

Някои потребители изпитват необходимост да обновяват често, за да виждат новите съобщения, и съобщават, че изпратените линкове никога не достигат до получателите.

Цени на Luma Health

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Luma Health:

G2: 4,8/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Luma Health?

Един рецензент на G2 казва:

Много ми харесва лекотата и бързината, с която изпращаме защитени съобщения на нашите пациенти с информация за препратки/назначаване на срещи. Можете да включите всички подробности за тях, без да се налага да си разменяте телефонни обаждания. И мога да премина към следващата задача, но все пак да продължа разговора с пациента, ако е необходимо.

Много ми харесва лекотата и бързината, с която изпращаме защитени съобщения на нашите пациенти с информация за препратки/назначаване на срещи. Можете да включите всички подробности за тях, без да се налага да си разменяте телефонни обаждания. И мога да премина към следващата задача, но все пак да продължа разговора с пациента, ако е необходимо.

💡 Съвет от професионалист: Обучете персонала да използва инициалите на пациентите и последните 4 цифри от номера на медицинското досие вместо пълните имена в чата. Вашият екип все още ще може да ги идентифицира, но това добавя допълнителна защита в случай, че случайно бъдат споделени екранни снимки.

7. SimplePractice (Най-подходящ за самостоятелни доставчици и малки практики, които се нуждаят от интегрирани телездравни услуги и фактуриране)

Чрез SimplePractice

SimplePractice е EHR и система за управление на практиката, съвместима с HIPAA. Тя е предназначена за различни доставчици на здравни услуги, включително терапевти, логопеди, трудотерапевти и психиатри.

Функцията за сигурно изпращане на съобщения е тясно интегрирана в клиентския портал, което помага на терапевтите да поддържат връзка между сесиите, без да нарушават поверителността. Това, което го отличава, е безпроблемната интеграция на съобщенията с други клинични инструменти, като видео сесии, бележки за напредъка и график за срещи.

За практики, предлагащи телездраве, SimplePractice поддържа сигурен чат по време на сесиите при видео посещения на живо. Това е особено полезно за споделяне на връзки, писмени ресурси или проверка при прекъсване на аудио връзката. Можете също да настроите съобщения за наличност, да изпращате актуализации до конкретни клиенти и да гарантирате, че цялата комуникация остава криптирана и документирана.

Най-добрите функции на SimplePractice

Достъп до Wiley Treatment Planner, за да изготвите подробни планове за грижи с предварително зададени опции, съобразени с конкретни диагнози.

Използвайте персонализирани шаблони за бележки, планове за лечение и оценки, които предварително попълват данните на клиента за ефективна клинична документация.

Достъп до табла за отчети и анализи относно посещаемостта, тенденциите в доходите, източниците на препратки и натовареността на доставчиците за по-интелигентни прозрения за практиката.

Ограничения на SimplePractice

Няколко потребители отбелязаха липсата на функция за автоматично запазване, което налага често ръчно запазване, за да се избегне загуба на напредъка по бележките.

Цени на SimplePractice

Стартово ниво : 49 $/месец

Essential : 79 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Оценки и отзиви за SimplePractice

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplePractice?

Един рецензент на G2 казва:

Наличните формати за бележки като „Wiley“ правят създаването на план за лечение много по-лесно, отколкото беше за мен в миналото. Харесва ми оформлението на SimplePractice; много е лесно за навигация. Клиентите могат да се свързват с вас чрез съобщения, а вие можете да провеждате виртуални телездравни сесии, одобрени от HIPAA.

Наличните формати за бележки като „Wiley“ правят създаването на план за лечение много по-лесно, отколкото беше за мен в миналото. Харесва ми оформлението на SimplePractice; много е лесно за навигация. Клиентите могат да се свързват с вас чрез съобщения, а вие можете да провеждате виртуални телездравни сесии, одобрени от HIPAA.

8. Klara (Най-доброто решение за оптимизирана комуникация между различни отдели и интелигентно пренасочване на пациенти)

Чрез Klara

Klara е друга платформа за взаимодействие с пациенти, съвместима с HIPAA, която предлага безпроблемно, подобно на текстово съобщение преживяване във всички канали за комуникация. Независимо дали пациентът изпраща съобщения чрез SMS, уебсайт, уеб чат или телефонно обаждане, всички комуникации се насочват към единен, криптиран поток от съобщения, който персоналът може да управлява централизирано. Едно от най-големите й предимства е интелигентният слой за маршрутизиране и автоматизация на работния процес. Klara Assistant използва изкуствен интелект, за да интерпретира нуждите на пациентите – дори от свободни съобщения – и автоматично ги маркира, присвоява или препраща към правилния член на екипа (за фактуриране, график, клинични въпроси и т.н.). Това намалява времето за сортиране и намалява затрудненията на рецепцията.

Klara също така безпроблемно поддържа хибридни режими на комуникация. Ако пациент се обади, той може да избере да превърне разговора в защитен чат.

Най-добрите функции на Klara

Активирайте телемедицина в приложението с виртуални чакални, видео посещения и постоянни чат низове, които автоматично се архивират заедно с разговора.

Подкрепете вътрешното сътрудничество с общи пощенски кутии, @споменавания, вътрешни бележки и прехвърляне на съобщения между екипите за планиране, клинични екипи и екипи за фактуриране.

Изпращайте актуализации или съобщения за политиките сигурно до групи пациенти, като използвате шаблони за съобщения в Klara.

Ограничение на Klara

Потребителите биха искали да могат да изпращат формуляри, поръчки или резултати директно от картоните на пациентите към Klara, вместо да ги запазват и качват отделно.

Цени на Klara

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Klara

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Klara?

Един рецензент на G2 казва:

Обичам да изпращам съобщения на пациентите, защото това може да бъде по-бързо от обаждането. Това ни позволява също да комуникираме с други членове на персонала за даден пациент в един чат, така че информацията да може да бъде препратена. Използвам го всеки ден в работата си и често го използвам като пациент. Започването е много лесно и просто, както за медицинския персонал, така и за пациентите.

Обичам да изпращам съобщения на пациентите, защото това може да бъде по-бързо от обаждането. Това ни позволява също да комуникираме с други членове на персонала за даден пациент в един чат, така че информацията да може да бъде препратена. Използвам го всеки ден в работата си и често го използвам като пациент. Започването е много лесно и просто, както за медицинския персонал, така и за пациентите.

💡 Професионален съвет: Настройте чата си да замества автоматично често срещаните модели на PHI със звездички след 24 часа. Телефонните номера се заместват с „–-1234″, а датите с „//2024″, като се запазва четливостта на контекста на разговора.

9. Spruce Health (Най-доброто за VoIP, съобщения и персонализирани конфигурации на пощенската кутия)

Чрез Spruce Heath

Spruce Health, друг център за сигурно сътрудничество, предлага двуфакторна автентификация, SOC 2 одит, HITRUST сертификация и автоматично записване на всеки прочит, запис и преглед.

С него можете да изпращате сигурни двупосочни SMS съобщения, да управлявате eFax, да обработвате телездравни обаждания или да дигитализирате телефонната си система с функции като телефонни дървета, множество линии, транскрипция на гласовата поща и маршрутизиране на обажданията. Тези инструменти са оборудвани и с автоматизация, което ви позволява лесно да планирате съобщения, да задействате автоматични отговори или да автоматизирате работните процеси извън работното време. Освен това можете да използвате персонализирани конфигурации на входящата поща, да прилагате етикети към панелите за контакти или да присвоявате съобщения на подходящия член на екипа или група. Вътрешни бележки, съобщения в екипа и @-пейджинг гарантират, че разговорите се координират и проследяват, без да се нарушава поверителността на пациентите.

Най-добрите функции на Spruce Heath

Използвайте факс API на Spruce, за да изпращате факсове, съвместими с HIPAA, с логика за повторно изпращане, опции за корица и регистри за доставка.

Обединете дублиращите се контакти и присвойте общи номера на семействата, за да поддържате пациентските досиета чисти и точни.

Обменяйте съобщения по сигурен начин между клиниките, които използват Spruce, за да координирате препращанията и споделената грижа за пациентите.

Ограничение на Spruce Heath

Липсва подбележка под имената на пациентите, която да се вижда при взаимодействията, за да се идентифицират подробности като родител, настойник или псевдоним.

Цени на Spruce Heath

Безплатен пробен период: 14 дни

Основен : 24 $/потребител/месец

Communicator: 49 $/потребител/месец

Оценки и ревюта на Spruce Heath

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Spruce Heath?

Един рецензент на G2 казва:

Най-много ми харесва лекотата на използване на Spruce, не само за мен и другите доставчици, но и особено за моите пациенти, които имат технически затруднения. Всичките ми комуникации са на едно място, което ми помага да бъда организиран. Много ми харесва функцията за маркиране, с която мога да задавам задачи на други доставчици.

Най-много ми харесва лекотата на използване на Spruce, не само за мен и другите доставчици, но и особено за моите пациенти, които имат технически затруднения. Всичките ми комуникации са на едно място, което ми помага да бъда организиран. Много ми харесва функцията за маркиране, с която мога да задавам задачи на други доставчици.

👀 Знаете ли, че... Според CRICO Strategies, комуникационните проблеми са допринесли за 7149 случая на медицинска небрежност (30% от всички искове между 2009 и 2013 г.), което е довело до 1744 смъртни случая и е струвало на болниците колосалната сума от 1,7 милиарда долара.

10. Rocket. Chat (Най-подходящ за организации с интензивно използване на ИТ, които изискват пълен контрол над данните и самостоятелно хоствани решения)

Rocket. Chat е платформа за съобщения с отворен код, съвместима с HIPAA. Можете да я внедрите на място, в защитен облак или дори в изолирани среди, като по този начин дадете на вашата организация пълен контрол над местоположението на данните и достъпа до тях.

Освен това предлага съобщения в реално време, групови канали, дискусии в низове, гласови и видео възможности. Всички те разполагат с криптиране от край до край, многофакторна автентификация и разрешения на базата на роли. Можете дори да персонализирате собствената си телефонна мрежа или работни потоци чрез отворени API, така че съобщенията да се вписват естествено в начина, по който работи вашата организация. Това ви позволява да улавяте съобщения от пациенти от различни канали и да задействате интелигентни работни потоци, като пренасочване на запитвания, излъчване на известия или подаване на данни в платформи за грижи и CRM.

Rocket. Най-добрите функции на чата

Вградете чата директно във вашето приложение или портал за пациенти с SDK с бял етикет, поддръжка на iframe, API и инструменти за персонализиране.

Създавайте персонализирани приложения и автоматизации с помощта на инструментариума App Engine на Rocket. Chat и адаптирайте работните процеси, логиката на съобщенията или интеграциите.

Използвайте отворения протокол Matrix за федеративно съобщаване, който позволява сигурни и съвместими чатове между различни Rocket. Chat сървъри между клиники, лаборатории или застрахователи.

Rocket. Ограничение на чата

Потребителите съобщават, че прикачените файлове не винаги се поддържат, а периодичните сривове на сървъра могат да причинят кратки прекъсвания и загуба на достъп до чата.

Rocket. Цени на чата

Безплатно завинаги

Pro: 8 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Rocket. Оценки и ревюта за чата:

G2: 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat?

Един рецензент на Capterra казва:

Едно от най-важните предимства е защитата на данните – знаете, че цялата информация, разкрита чрез съобщенията, е защитена. Може да се изтегли на различни устройства: Android, iOS, Windows и Linux. Приложението е много лесно за използване и има много полезни функции за поддържане на добра комуникация.

Едно от най-важните предимства е защитата на данните – знаете, че цялата информация, разкрита чрез съобщенията, е защитена. Може да се изтегли на различни устройства: Android, iOS, Windows и Linux. Приложението е много лесно за използване и има много полезни функции за поддържане на добра комуникация.

Сигурна комуникация от край до край с ClickUp

Не липсват чат инструменти, създадени за бързи разговори. Но когато става въпрос за информация за пациенти, съответствие с изискванията и вътрешна координация, списъкът става много по-къс.

Някои от тях улесняват спазването на изискванията за изпращане на текстови съобщения на пациенти и пренасочване на обаждания. Други предлагат изкуствен интелект, управление на задачи и интелигентни автоматизации. И накрая има и ClickUp. Той съчетава чат в реално време с дълбоки оперативни работни потоци, така че разговорите, задачите за действие и документацията остават на едно място, защитени от сигурност на корпоративно ниво.

Ако изграждате система, която се адаптира към предоставяните от вас грижи, ClickUp ви предоставя пространството да го направите. Сигурно. Ефективно. И без да превключвате между множество решения. Регистрирайте се в ClickUp сега.