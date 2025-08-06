Цени на Otter AI: планове, функции и алтернативи

Незабавната транскрипция и анотациите в реално време, базирани на изкуствен интелект, на Otter AI са му спечелили лоялни почитатели сред екипи, студенти и самостоятелни професионалисти. Той е лесен и интуитивен за използване. Освен това предлага възможност за търсене в бележките от срещите.

Ако обаче трябва да транскрибирате лекции и срещи ежедневно, ограниченията му – като ограниченията за транскрипция и липсата на подходящи интеграции в плановете от по-ниско ниво – могат да ви се сторят разочароващи.

Трябва да изберете план, който отговаря на вашите нужди и бюджет, за да се възползвате максимално от неговите функции.

В тази статия ще разгледаме ценовите планове на Otter AI – от безплатния план до бизнес и корпоративните планове – и една по-мощна алтернатива за интегриране на вашите срещи и работни процеси в един инструмент. Да, това е ClickUp – приложението, което предлага всичко за работата.

🧠 Интересен факт: Транскрипцията датира от древен Египет, където писарите документирали събитията на плочи и стени. Тези писари били уважавани личности, освободени от физически труд и данъци.

ClickUp срещу Otter AI за автоматизация на срещи

Ето едно пряко сравнение между възможностите на Otter AI и AI Notetaker на ClickUp, преди да разгледаме цените на всеки инструмент.

Функция Otter. ai ClickUp Транскрипция на срещи ✅ Транскрипция в реално време чрез OtterPilot в Zoom, Google Meet и Teams с точност до ~95%; маркиране на говорители; заснемане на слайдове ✅ Автоматично транскрибирани бележки и записи от вашите срещи в Zoom, Google Meet и Teams в ClickUp Docs чрез AI Notetaker на ClickUp. Извличане на действия ✅ „Takeaways“ автоматично открива решения, ключови теми и действия; подчертава задачите, които заслужават внимание. ✅ ClickUp AI Notetaker обобщава срещите, идентифицира действията, които трябва да се предприемат, и автоматично създава задачи от срещите, използвайки AI. Интеграция на задачи ❌ Няма вградена система за управление на задачите ✅ Native: преобразувайте действията от транскрипти/директни резюмета в задачи в ClickUp и ги прикачете към работните процеси незабавно. Централизирано работно пространство ❌ Предимно платформа за транскрипция и обобщение; липсва пълно управление на работата (документи, табла, задачи) ✅ Напълно интегрирана работна платформа (задачи, документи, табла, Brain, Meetings) – всичко в едно приложение за работа Контекст на срещите в задачите ❌ Транскриптите и резюметата се намират в работната среда на Otter. ai; трябва да се експортират ръчно, за да се свържат със задачите. ✅ Създайте двупосочни връзки, за да свържете задачите в ClickUp с бележките от срещите директно в ClickUp. База знания с възможност за търсене ✅ Мощно търсене: по ключова дума, говорител, дата; поддържа папки и канали на екипа ✅ Унифицирано, задвижвано от AI търсене в задачите, документите, бележките и записите ви в ClickUp (дори търси във външни, свързани приложения) Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект ✅ Генерира обобщения на живо и след срещата; синхронизация на слайдове; облаци от думи и извличане на ключови думи ✅ Обобщения на задачите, следващи стъпки, коментари и отговори, съобразени с контекста, чрез ClickUp Brain и Autopilot Agents Идеален за Екипи, които се нуждаят от надеждна транскрипция на живо, транскрипти с възможност за търсене, резюмета; самостоятелна информация за срещи Екипи, които искат срещи + задачи + изпълнение в една платформа с AI, която свързва резултатите от срещите с работата на едно място.

Какво е Otter AI?

чрез Otter AI

Otter AI е интелигентен инструмент за транскрипция и водене на бележки, който превръща разговорите ви по време на срещи в текст, който може да се търси в реално време. Той се използва широко от професионалисти, студенти, журналисти и екипи, които искат да се съсредоточат върху разговора, без да се налага да водят бележки.

Този софтуер за транскрипция и управление на срещи автоматично записва изречените думи, имената на говорителите и ключовите моменти, което улеснява прегледа на важните детайли. Той също така генерира резюмета с действия, които трябва да се предприемат, така че да прекарвате повече време в реална работа, вместо да се опитвате да си спомните какво е казал някой по време на последната ви среща.

Инструментът се интегрира с платформи за срещи като Zoom и Google Meet, което го прави удобен спътник за дистанционна работа и виртуално сътрудничество.

Основните функции включват:

Транскрипция в реално време с идентификация на говорещия: Транскрибирайте интервюта, срещи и лекции с висока точност и идентификация на говорещия.

Резюмета на срещи, създадени с помощта на AI: Достъп до Достъп до AI инструмент за резюмиране на документи за вашите бележки от срещи

Синхронизиране на глас към текст: Следете възпроизвеждането на аудио и видео файлове на живо, синхронизирано с транскрипцията, за да можете да уловите всяка дума в контекста.

Съвместни бележки: Маркирайте, коментирайте и споделяйте транскрипти с екипа си, превръщайки разговорите в документи, които могат да се използват за действие.

Интеграции: Свържете Otter с Zoom, Google Meet, Dropbox и други инструменти, за да оптимизирате работния си процес.

Достъп от различни платформи: Използвайте Otter в уеб, iOS или Android, за да записвате и да имате достъп до транскрипции отвсякъде.

👀 Знаете ли, че... За да се постигне максимална ангажираност, личните срещи трябва да са кратки, под 45 минути, а в идеалния случай – половин час. Лекторите, които поддържат кратки презентации (около 15 минути), имат по-голям шанс да задържат вниманието на аудиторията.

Ценови планове на Otter AI

Ценовите планове на Otter AI предлагат различни предимства и знанието за това, за което плащате, прави голяма разлика. Имате ли нужда от всички екстри или безплатната версия ще ви е напълно достатъчна? Има ли добавки, които да ви помогнат да извлечете максимума от Otter AI, без да прекалявате скъп план?

Нека разгледаме подробно, за да получите най-добрата стойност без неприятни изненади.

Основен план

Otter AI предлага безплатен базов план с многоезични транскрипции, идентификация на говорещия и други функции.

Основни функции

Транскрибирайте разговори от срещи на английски, френски и испански език.

Идентифицирайте говорителите, времето за говорене и ключовите думи в разговорите

Водете бележки на живо от протоколите от срещите в Google Meet

Достъп до история на разговорите, споделен персонализиран речник и разширено търсене

Ограничения

Този план позволява максимум пет члена на работната среда.

Можете да транскрибирате само една среща наведнъж и да имате достъп само до 20 Otter AI Chats.

Имате достъп само до 25 от най-скорошните си разговори в историята.

Ограничението от 300 минути за месечни транскрипции не се прехвърля и включва максимум 30 минути транскрипции на разговор.

Липсват разширеното търсене в транскрипцията и интегрираното водене на бележки на живо за виртуални срещи в Zoom.

Не можете да регулирате скоростта на възпроизвеждане на записите от срещите.

Цени

Безплатно завинаги

🔑 За кого е предназначен: Студенти, свободни професионалисти и самостоятелни предприемачи, които провеждат спорадични срещи и се нуждаят само от надеждни услуги за транскрипция, ще намерят този продукт за полезен.

Професионален план

Планът Pro на Otter AI предлага много повече минути за транскрипция от основния план. Той обаче не разполага с функцията за водене на бележки в реално време в Zoom, както и с други разширени функции.

Основни функции

В допълнение към функциите на плана Basic, можете да:

Автоматизирайте обобщението на срещата с действия и план за действие

Достъп до джаджи за Android или iOS и поддръжка на Siri shortcuts

Споделяйте бележки , задавайте персонализиран речник, маркирайте говорители и възлагайте задачи на колегите си.

Транскрибирайте две едновременни срещи

Получете неограничен достъп до историята на разговорите

Регулирайте скоростта на възпроизвеждане и прескачайте мълчанието, когато преглеждате записите от срещите.

Ограничения

Все още получавате само пет члена на работното пространство или акаунта и трябва да плащате за всеки член поотделно.

Не можете да импортирате и транскрибирате неограничен брой аудио или видео файлове от трети страни.

Липсват функциите за анализ на използването и редактируеми времеви кодове.

Въпреки че месечният лимит за транскрипции е по-висок от този в основния план, той все пак е ограничен до 1200 минути без възможност за прехвърляне.

Цени

16,99 $/месец на потребител

🔑 За кого е предназначен: Стартиращи компании, малки предприятия и агенции с по-малък екип и ограничен брой виртуални срещи ще намерят този абонаментен план за полезен.

Бизнес план

Този ценови план е идеален за по-големи екипи, които често провеждат виртуални срещи и се нуждаят от по-разширени функции, освен просто транскрипции, в своите AI инструменти за срещи.

Основни функции

В допълнение към всичко, което предлага планът Pro, получавате:

Импортирайте и транскрибирайте неограничен брой аудио или видео файлове автоматично от Dropbox.

Достъп до транскрипция на живо чрез RTMP срещу допълнителна такса

Достъп до анализи на използването с приоритетна поддръжка

Синхронизирайте автоматично записите в облака и получите достъп до интегрирани бележки на живо и субтитри от Zoom.

Ограничения

Максималният месечен лимит за транскрипция е 6000 минути.

Можете да записвате само три едновременни срещи

Не можете да преименувате асистента за срещи Otter AI във виртуални срещи или да получите достъп до еднократно влизане (SSO).

Цени

30 $/месец на потребител

🔑 За кого е предназначен: Стартиращи и средни предприятия, които провеждат седмични срещи и виртуални дискусии с клиенти и се нуждаят от по-персонализиран AI асистент за срещи, могат да обмислят този план.

План за предприятия

Otter AI предлага персонализиран план за по-големи компании. Този план включва разширени функции като интеграция с Salesforce и HubSpot, сигурност на корпоративно ниво, съответствие с HIPAA и други.

Основни функции

Импортирайте и транскрибирайте неограничен брой предварително записани аудио или видео файлове

Възпроизвеждайте видео файлове от Zoom, Google Meet и MS Teams

Импортирайте продажбени данни и синхронизирайте бележките от разговори с клиенти в Salesforce с Otter sales agent.

Използвайте еднократно влизане (SSO) за по-голяма сигурност

Експортирайте транскрипции в MP3, TXT, PDF, DOCX и SRT формати на едро.

Получете достъп до внедряване в цялата организация и специален мениджър за успех на клиентите.

Ограничения

Получавате само 6000 минути на месец за транскрипции и можете да транскрибирате само три едновременни срещи, същото като бизнес плана.

Споделеният персонализиран речник също е ограничен.

Необходима ви е лиценз за минимум 100 потребители, за да имате достъп до функцията за еднократно влизане (SSO).

Цени

Персонализирани цени

🔑 За кого е предназначен: Предприятия с големи и разнообразни екипи, които се нуждаят от обширни услуги за транскрипция с инструменти за сътрудничество в екип.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признават, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият идеален заместник на срещите! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

Otter AI си струва ли цената?

На пазара не липсват инструменти за транскрипция с изкуствен интелект. И така, заслужава ли Otter AI вашето време, пари и усилия?

Той предлага солидно съотношение между точност, функции за сътрудничество и удобни интеграции. Нека видим колко ценен е всъщност.

Предимства на цените на Otter AI

Ето качествата, които правят Otter AI платформа за транскрипция, която си заслужава да се има предвид:

Наличен безплатен план: Достъп до основни функции за транскрипция безплатно за физически лица и малки екипи (до пет члена)

Няколко ценови нива: Изберете от планове, предназначени за студенти, професионалисти и големи предприятия.

Идеален за многоезична транскрипция: Транскрибирайте срещи на английски, френски и испански език с помощта на чата на Otter AI.

Сътрудничество в реално време: коментирайте, подчертавайте и споделяйте бележки в транскриптите с вашия екип.

Достъпност на различни платформи: Използвайте Otter в уеб, iOS и Android с мобилно приложение за достъп в движение.

Автоматизирани обобщения и задачи за действие: Получавайте незабавни обобщения на срещи, ключови моменти и задачи за последващи действия.

Персонализиран речник: Добавете термини и имена, специфични за вашата индустрия, за по-точна транскрипция.

Разширено търсене: Намерете ключови моменти по говорител, времева марка или ключова дума в архива си с транскрипции.

👀 Знаете ли, че... Ръчното транскрибиране на един час аудиозапис може да отнеме приблизително от три до осем часа, което подчертава ефективността на автоматизираните инструменти за транскрибиране.

Недостатъци на цените на Otter AI

Otter AI има някои значителни недостатъци, които влияят на съотношението цена-качество. Ето най-забележителните от тях:

Ограничения на безплатния план: Само 300 минути транскрипция на месец и 30-минутен лимит на разговор – твърде ограничително за чести срещи или ежедневни лекции; точността също спада в шумна среда.

Ограничено време за транскрипция при по-високите планове: Дори планът Enterprise ограничава използването до 6000 минути на месец и 4 часа на разговор, без прехвърляне.

По-висока цена за по-добри функции: Транскрипция на живо в Zoom, неограничени качвания и автоматизирани резюмета са достъпни само в плановете Business или Enterprise.

Липса на администраторски контрол: Администраторските инструменти и опциите за персонализиране са ограничени до по-високите нива, което принуждава по-малките екипи да надграждат, за да получат достъп.

Липсващи разширени функции: Редактируеми времеви кодове, AI инструменти за екипи по продажбите и CRM интеграции (като Salesforce и HubSpot) са достъпни само в плана Enterprise.

Ограничен брой едновременни срещи: Могат да се провеждат едновременно само три срещи, което може да не е подходящо за по-големи екипи с припокриващи се графици.

Защо да обмислите алтернативи на Otter AI

Otter AI е популярен, защото е много лесен за използване и предлага някои добри услуги за транскрипция дори в безплатния план. Въпреки това, той има някои недостатъци, които някои алтернативи на Otter AI могат да компенсират.

Ето четири ограничения, които трябва да имате предвид, преди да пристъпите към внедряване в цялата организация:

Бюджетни ограничения

Безплатният план на Otter AI не предлага интегрирани транскрипции на Zoom, синхронизация с Dropbox или анализи на използването. Няма и допълнителни опции, така че не можете да избирате функции, които да добавите към плана си.

Премиум функциите не са евтини, а дори и тогава, някои разширени функции като масов износ, улавяне на домейни и автоматизирано улавяне на слайдове са достъпни само в плановете Business и Enterprise.

Ако сте индивидуален потребител или малък екип, може да се окаже, че плащате за функции, които рядко използвате, или да пожелаете безплатният план да ви дава малко повече свобода.

Както казва един от рецензентите в G2:

…Без платената версия имате ограничение по отношение на броя часове запис, които можете да транскрибирате.

Ограничена транскрипция

300-те минути безплатни услуги за транскрипция на срещи и 30-минутният лимит за чат са вероятно едни от най-големите пречки за преминаване към Otter AI.

Дори платените планове имат ограничения. Максималният лимит за транскрипция на Otter AI от 6000 минути само за плановете Business и Enterprise може да изглежда ограничаващ за по-големите организации, особено ако провеждате редовно множество срещи.

Няма начин да удължите този лимит с добавка. Освен това можете да записвате максимум три срещи едновременно. Затова трябва да се регистрирате за няколко платени акаунта, за да приложите процеса на транскрипция на повече от три срещи.

📮ClickUp Insight: Данните от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 25% от срещите включват средно 8 или повече участници. Установихме също, че средната продължителност на една среща е приблизително 51 минути. Тези големи срещи могат да доведат до поне 6 до 8 часа колективно време, прекарано в срещи на седмична база на организационно ниво. Ами ако можехте да го съкратите? ClickUp променя начина, по който екипите комуникират! Вместо дълги срещи, сътрудничеството се осъществява директно в рамките на задачите чрез коментари, прикачени файлове, гласови бележки, видеоклипове и др. – на едно място. 💫 Реални резултати: Глобалните екипи на STANLEY Security вече спестяват над 8 часа седмично от срещи и актуализации с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Слаби функции за удостоверяване в по-ниските нива

51% от организациите планират да инвестират повече в сигурността поради нарастващия брой инциденти с нарушаване на сигурността на данните.

Тази инвестиция трябва да обхване и вашите инструменти за транскрипция, тъй като вероятно ще обсъждате чувствителна информация по време на виртуални срещи.

Ако обаче сте се регистрирали за плана Basic или Pro, получавате само приложение за удостоверяване на автентичността, за да защитите данните от транскрипцията. Плановете Business и Enterprise са добавили SMS удостоверяване за сигурност.

Най-големият недостатък по отношение на функциите за сигурност обаче е, че SSO или разширените административни контроли са достъпни само в плана Enterprise. За по-малките екипи плащането за разширена сигурност е почти невъзможно.

Ограничени интеграции в безплатния и професионалния план

Otter AI работи добре с няколко основни платформи, като Google Meet, Zoom и Dropbox, но има някои ограничения. Например, ако сте на план Basic или Pro, нямате достъп до интегрирани субтитри на живо за Zoom срещи.

Искате да свържете Otter с вашата CRM система като HubSpot или Salesforce? Ще трябва да се регистрирате за плана Enterprise. Това може да се окаже истинска пречка за екипи, които искат да интегрират Otter в по-голям технологичен стек. В крайна сметка ще се наложи да превключвате ръчно между инструментите, което противоречи на целта на автоматичната транскрипция.

Рецензент от G2 също посочи липсата на интеграция в бизнес плана:

Бих искал бизнес планът да се интегрира с HubSpot.

🧠 Интересен факт: Средно хората говорят с 150–170 думи в минута, което е около четири пъти по-бързо от средната скорост на писане. Тази разлика подчертава значението на услугите за транскрипция за ефективното записване на говоримо съдържание.

Най-добрите алтернативи на Otter AI

Защо да се задоволявате с ограничения при транскрипцията и високи разходи, когато други бизнес инструменти предлагат повече гъвкавост, функции и стойност?

Запознайте се с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. Това е централизирана платформа, която автоматизира транскрипцията на срещи, предлага AI асистент за срещи, който обобщава бележките ви от срещите и превръща действията в задачи, и организира дневния ред и протоколите от срещите ви в съвместно работно пространство.

Един клиент обяснява защо ClickUp е чудесен за управление на вашите срещи:

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Основни функции

Докато Otter AI се фокусира изцяло върху транскрипция и обобщение, ClickUp разширява възможностите, като превръща вашите срещи в организирани, проследими резултати.

Ето някои от най-добрите му функции:

ClickUp AI Notetaker

Записвайте точни транскрипции с етикети на говорителите, резюмета, записи и действия, подредени в един документ, с помощта на ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker е интелигентен бележник, който се включва в разговорите ви, за да записва, транскрибира и обработва срещи (разбира се, въз основа на вашите разрешения!). Независимо дали сте студент, който се занимава с последователни лекции, или екип, който управлява множество клиентски разговори, Notetaker ви гарантира точни и структурирани бележки, без да се налага да вдигате химикалката.

Той предлага идентификация на говорители, времеви отметки и автоматично откриване на действия и ключови решения, като предоставя ясни и организирани обобщения на срещите във вашата ClickUp Inbox след всяка сесия. Можете лесно да търсите в тези бележки, добавени като отделни ClickUp Docs за всяка среща, за да прегледате отново важни точки или да проследите какво се нуждае от последващи действия.

Ето защо този Redditor препоръчва AI Notetaker на ClickUp:

чрез Reddit

За разлика от традиционните инструменти, които изискват ръчен труд или платени ъпгрейди за основни функции, ClickUp AI Notetaker се предлага като добавка, която не натоварва бюджета. Той предлага професионално ниво на транскрипция без висока цена, което прави документирането на срещи не само лесно, но и изключително достъпно.

ClickUp Brain

ClickUp Brain е най-пълната работна AI в света, която е в сърцевината на ClickUp.

Той свързва информацията от цялото ви работно пространство, превръщайки разпръснатата информация в полезни знания. Мислете за него като за помощник при писане, помощник при проекти, помощник при знания и помощник при срещи, обединени в една контекстно-ориентирана AI платформа.

За разлика от Otter AI, където разширените функции като AI обобщения и интелигентно търсене са достъпни само при сложни и скъпи ценови планове, Brain е евтина добавка към всеки платен план – и можете да го пробвате безплатно.

Извличайте отговори, решения и действия от бележките си от срещи с ClickUp Brain.

Той автоматично обобщава бележките ви от срещи и асинхронни дискусии, идентифицира ключови решения и извлича последващи действия в същата платформа, в която управлявате работата си.

Просто маркирайте текста в протокола от срещата си в ClickUp Docs и Brain ще го превърне незабавно в задачи в ClickUp. Можете дори да използвате функцията AI Assign, за да зададете правила за автоматизиране на тези задачи въз основа на силните страни и областите на експертиза на вашите колеги.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Трябва да намерите конкретно решение от срещата от миналата седмица? Просто попитайте ClickUp Brain. Той може да отговаря на въпроси въз основа на съдържанието на вашето работно пространство, да идентифицира пропуски в дневния ред на вашите срещи и да създаде централизирана база от знания за задачи, документи и дискусии.

Вече не е необходимо да преглеждате дълги транскрипти, за да намерите ръчно една единствена подробност – всичко е достъпно за търсене и достъпно за секунди.

Освен това, ClickUp Brain може дори да анализира моделите на комуникация в екипа и да предложи подобрения, които да ви помогнат да сътрудничите по-ефективно в бъдещи срещи. Тази функция може да структурира цялата ви комуникация, както по време на срещи, така и извън тях, с минимални усилия и максимален ефект.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp Brain не е полезен само след срещи. Използвайте го в ClickUp Calendar, за да планирате срещи с помощта на команди на естествен език и да изготвите дневен ред за срещата. Готови ли сте за още приключения? Опитайте да планирате срещи с гласови команди чрез настолната програма ClickUp Brain MAX! Планирайте срещи с естествен език, използвайки календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

ClickUp Docs

Сътрудничество с екипа ви в реално време в ClickUp Docs

След като AI Notetaker записва бележките ви, можете да планирате, обсъждате, редактирате и изпълнявате плановете си в ClickUp Docs.

Документите предлагат динамично и сътрудническо пространство, където целият ви екип може лесно да разшифрова дискусиите от срещите и да планира стратегии за изпълнение. Можете да маркирате колеги с ClickUp Assign Comments и да превърнете решенията в изпълними задачи само с няколко кликвания.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за протоколи от срещи на ClickUp, за да проследявате лесно подробностите от вашите срещи.

Искате лесен начин да превърнете вашите AI-генерирани транскрипти в нещо, което целият ви екип може да използва? Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е точно за вас.

Той ви предоставя чисто, съвместно пространство, където можете да записвате всичко – от имената на участниците и дневния ред до ключовите изводи и задачи за действие – директно в ClickUp Doc.

А най-хубавото? Тъй като е интегриран в ClickUp, можете веднага да възлагате последващи задачи, да добавяте линкове към съответните документи и да се уверите, че всички знаят за какво са отговорни. Няма повече да се мъчите да си спомните кой какво е обещал да направи. Това е лесен начин да направите срещите си по-продуктивни и по-отговорни.

ClickUp Clips

Транскрипциите не винаги са достатъчни. За екипи, които се нуждаят от пълен контекст, ClickUp Clips предлага видеозапис на вашите срещи и екранна активност директно в платформата. Просто се уверете, че сте изпратили AI Notetaker на срещата, която искате да бъде записана.

Записвайте срещи с ClickUp Clips

Тези видеоклипове могат да бъдат вградени във вашите задачи, документи и чатове в ClickUp, като предлагат пълна визуална справка заедно с вашите транскрипти – нещо, което Otter AI не поддържа по подразбиране.

ClickUp интеграции

Един от основните проблеми с Otter AI е, че предлага ограничена интеграция, а дори и тя не е налична в плановете от по-ниско ниво. С ClickUp няма да имате такива проблеми.

Синхронизирайте цялата си технологична платформа с ClickUp Integrations

Интеграциите на ClickUp ви гарантират, че можете да синхронизирате работата си с над 1000 популярни инструмента, включително Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, дори и да използвате безплатния ни план. Платформата се интегрира и с HubSpot, Salesforce и други CRM системи, така че информацията от вашите търговски срещи се записва автоматично във вашия инструмент за продажби.

По този начин ще имате централизирана платформа за управление на всичко в работния си процес.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Forms, за да събирате обратна връзка след всяка среща, за да разберете мнението на екипа си за това колко ползотворна е била срещата и какво би могло да се направи, за да бъде по-ефективна.

Защо ClickUp е по-добър от Otter AI за повечето екипи

ClickUp е атрактивна алтернатива на Otter AI, защото централизира бележките от срещи, задачите и управлението на проекти в една платформа.

За разлика от Otter, той ви позволява да записвате, транскрибирате и превръщате бележките от срещите в изпълними задачи, без да се налага да използвате няколко инструмента или да харчите много пари. С евтини AI добавки и безплатен план с неограничен брой срещи и интеграции, ClickUp предлага несравнима стойност в сравнение с комплексните ценови планове на Otter AI.

Преглед на цените

ClickUp предлага няколко ценови плана, за да отговори на нуждите на екипи с различен размер и бюджет. Ето подробна информация за абонаментите:

Транскрибирайте срещите си точно и без ограничения с ClickUp

Otter AI е чудесен за транскрибиране и обобщаване на срещи, но само ако не се налага да го използвате твърде често. Ограниченията за продължителността на транскрибирането, скритите зад високите нива разширени функции и ограничените интеграции може да ви накарат да потърсите алтернатива.

ClickUp преодолява тези ограничения с гъвкави добавки, точни транскрипции и работни пространства за съвместна работа. Това е отлична алтернатива на Otter AI за екипи, които искат да автоматизират бележките от срещите и да ги интегрират директно в работния си процес.

Функциите AI Notetaker и ClickUp Brain надхвърлят обикновеното транскрибиране, като предлагат полезни информации и безпроблемно управление на задачите. Програмата е и силно персонализирана с няколко шаблона и изгледи и предлага безпроблемна интеграция с популярни инструменти за срещи и продуктивност.

Защо чакате? Откажете се от ограниченията на речника и транскрипцията и се регистрирайте безплатно в ClickUp още днес!