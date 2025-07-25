Безплатни шаблони за семинари по дизайн мислене за съвместни сесии

Провеждали ли сте някога сесия за мозъчна атака, която повече приличаше на хаотична свободна дискусия, отколкото на продуктивен семинар? Много екипи се борят да превърнат творческите идеи в практически решения поради липса на структура и сътрудничество.

🔎 Знаете ли, че... 60% от служителите казват, че се чувстват по-иновативни, когато екипите си сътрудничат и работят в синхрон.

Тук на помощ идват шаблоните за семинари по дизайн мислене. Тези предварително създадени рамки помагат на организаторите да насочват екипите през процеса на дизайн мислене по целенасочен начин. Мислете за тях като за пътна карта към иновативно и съвместно решаване на проблеми.

Независимо дали решавате проблем на клиент, подобрявате продукт или преосмисляте услуга, солидният шаблон гарантира, че всеки член на екипа е съгласуван, ангажиран и фокусиран.

Нека разберем какво представляват шаблоните за семинари по дизайн мислене, как да изберем подходящ шаблон и кои са най-добрите шаблони, които трябва да разгледате, за да начертаете плана си за семинар по дизайн мислене.

Какво представляват шаблоните за семинари по дизайн мислене?

Шаблоните за семинари по дизайн мислене са предварително структурирани ръководства, които помагат на екипите да провеждат съвместни, фокусирани върху решенията сесии, използвайки методологията на дизайн мисленето.

Те разбиват процеса на управляеми стъпки, което позволява на екипите да разберат проблемите в дълбочина, да генерират идеи ефективно и да създават прототипи с цел.

Стандартните елементи включват:

Картографиране на емпатията: Разберете нуждите, емоциите и проблемите на потребителите, за да получите по-добра представа за тяхното преживяване. Картографирането на емпатията помага да се фокусира семинарът върху предизвикателствата на клиентите.

Определяне на проблема: Определете основния проблем, който искате да решите. Това ще ви помогне да насочите стратегията в правилната посока.

Инструменти за генериране на идеи: Използвайте структурирани подсказки и творчески упражнения, за да генерирате идеи и да насърчите иновациите.

Раздел „Прототипиране“: Визуализирайте и създавайте прости, тестваеми модели. Прототипирането дава живот на визията и помага да се идентифицират подобренията.

Обратна връзка: Събирайте информация чрез рецензии и дискусии, за да подпомогнете усъвършенстването и подобренията.

Времеви рамки: Отделете конкретно време за всяка дейност. Това помага на екипа да се концентрира и да работи в синхрон.

📮ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа.

18 безплатни примера за шаблони за семинари по дизайн мислене за иновации

Шаблоните за семинари по дизайн мислене поддържат фокуса, ангажираността и продуктивността на екипа, превръщайки хаотичните дискусии в структурирана иновация.

Ето някои от най-добрите примери за шаблони за семинари по дизайн мислене, които ще помогнат на екипа ви да генерира креативни идеи, да решава реални проблеми и да разбере по-добре нуждите на клиентите:

1. Шаблон за програма на семинар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задайте измерими резултати и включете свързани задачи с шаблона за програма на семинар на ClickUp.

Провеждането на успешен уъркшоп за дизайн мислене изисква щателно планиране и организация на всичко – от целите и справочните материали до участниците.

Шаблонът за програма на семинар на ClickUp ви помага с структуриран формат, който улеснява планирането на ефективна програма за семинар по дизайн мислене.

Освен това, с мощния набор от инструменти за дизайн на ClickUp, специално създадени за творчески екипи, можете да подобрите сътрудничеството и да повишите общата творческа продуктивност – всичко на едно място. По този начин екипът ви може да се фокусира по-малко върху логистиката и повече върху предоставянето на иновативни, ориентирани към потребителя решения.

Ето защо ще ви хареса:

Избройте важните подробности за семинара в табличен формат.

Визуализирайте времевата линия на дейностите в семинара с Board View.

Споменете фасилитатора и участниците, за да ги уведомите и да държите екипа в течение.

Отбележете дали срещата трябва да бъде записвана и избройте основните източници на информация.

Създайте график с дейностите, които трябва да бъдат изпълнени, заедно с кратко обяснение.

Следете лесно напредъка с известия, зависимости между задачите, автоматизации, изкуствен интелект и др.

🔑Идеален за: Фасилитатори, UX дизайнери, продуктови екипи и преподаватели, които търсят структуриран начин за организиране на семинари за дизайн мислене.

💡Съвет от професионалист: Искате да гарантирате ефективно обсъждане на идеи на всеки етап от процеса на дизайн мислене? Разгледайте тези инструменти за дизайн мислене, за да генерирате и реализирате идеите си ефективно.

2. Шаблон за регистрация за виртуален семинар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Съберете информация за участниците и планирайте с шаблона за регистрация за виртуален семинар на ClickUp.

Търсите структуриран начин да управлявате данните на участниците в семинара и да планирате ефективно? Шаблонът за регистрация за виртуален семинар на ClickUp улеснява планирането и организацията с персонализирани полета и структуриран формат.

Това ви позволява да създавате персонализирани формуляри за регистрация за семинари с въпроси като въпроси на участниците, конкретни проблеми и други, за да съберете всички необходими подробности от всеки участник.

С този шаблон можете също да изпращате анкети след семинара и да анализирате отговорите, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и това, което е минало добре.

Ето защо ще ви хареса:

Персонализирайте регистрационните формуляри, за да събирате конкретни данни от участниците.

Автоматично изпращайте потвърдителни имейли на всички участници, когато попълнят формуляра.

Организирайте контактните данни и адресите на участниците на едно място, за да можете лесно да ги намирате.

Включете данните от регистрационната форма заедно с участника в раздела с описание.

Споменете въпросите на екипа заедно със списъка, за да не пропуснете нищо.

Категоризирайте въведените данни във формуляра на нови регистрации, присъстващи и отсъстващи.

🔑Идеално за: Организатори, които искат да съберат удобно подробностите за участниците във виртуалния уъркшоп.

3. Шаблон за формуляр за кандидатстване за семинар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте формуляри и проследявайте напредъка с шаблона за формуляр за кандидатстване за семинар на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване за семинар на ClickUp гарантира последователност в информацията, събрана от участниците в семинара.

Това ви позволява да създавате формуляри, съобразени с изискванията на събитието, като длъжност, служебен имейл и всякакви подходящи идеи или въпроси, които участниците могат да имат, като по този начин се гарантира, че цялата необходима информация е събрана от членовете на екипа.

Данните ще бъдат автоматично попълнени в съответните полета, което елиминира необходимостта от ръчна работа и грешки.

Такъв процес на кандидатстване, базиран на подхода на дизайн мисленето, гарантира, че за сесията за мозъчна атака ще бъде събран подходящият екип от хора със сходни възгледи.

Ето защо ще ви хареса:

Следете всички кандидати и техния текущ статус с Изглед на списъка с участници .

Категоризирайте участниците според фазата на семинара, като например идеи, прототип и др.

Събирайте подробности като длъжност, компания и данни за контакт на участниците с Формуляра за кандидатстване за семинар .

Проследявайте напредъка по обсъжданите идеи с коментари, AI и автоматизация.

Маркирайте статуса на кандидата като нова заявка, в процес на разглеждане, плащане, отхвърлена и одобрена.

🔑Идеално за: Фасилитатори и екипи, които искат да организират подробностите за участниците в семинар за дизайн мислене.

4. Шаблон за рамка за обучение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Задайте цели, организирайте материалите за семинара и проследявайте напредъка с шаблона за обучение на ClickUp.

Планирането, структурирането и управлението на семинари за дизайн мислене никога няма да бъде сложно с шаблона за обучение на ClickUp.

След като определите целта на семинара за дизайн мислене, шаблонът ви помага да организирате безпроблемно материалите, членовете на екипа и графика на семинара.

Проследявайте напредъка и оценявайте ефективността с повтарящи се задачи и планирайте графика на семинара от мозъчна атака и генериране на идеи до изпълнение и тестване.

Ето защо ще ви хареса:

Категоризирайте всяка идея от семинара въз основа на статуса, включително „Завършено“, „В процес“, „Нуждае се от преглед“, „Активно“ и „Завършено“.

Групирайте материалите за семинара по типове файлове, като например документи и работни листове.

Разпределете задачите от семинара на членовете на екипа си или изпратете покана по имейл.

Приложете подходящите материали за всяка дейност, която ще се извършва.

Организирайте и проследявайте напредъка по всяка задача от обучението с изгледа на списъка с обучения.

🔑Идеален за: Екипи и преподаватели, които търсят структуриран формат за организиране на участниците, дейностите и ресурсите на семинар за дизайн мислене.

5. Шаблон за бележки на обучителя в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте сесии за дизайн мислене и документирайте ключовите моменти с шаблона за бележки на ClickUp Trainer.

Поддържайте последователност в планирането и организирането на семинари за дизайн мислене с шаблона за бележки на ClickUp Trainer. С отделени секции за всяка дейност и график на семинара, шаблонът гарантира, че всички необходими подробности са на едно място, така че нищо да не бъде пропуснато.

Добавете персонализирани атрибути, за да управлявате бележките си от обучението и лесно да визуализирате напредъка във всяка обучителна сесия. Освен това, включването на изображения и икони подобрява визуалната привлекателност на документа и поддържа ясното форматиране.

Ето защо ще ви хареса:

Избройте дейностите от идеята до тестването, заедно с кратко описание и продължителност.

Определете целите, заключението и обобщението на семинара за бърза справка.

Организирайте и визуализирайте различните теми, които ще обхванете, като използвате изгледа на дъската.

Включете знанията, придобити по време на семинара, и как те са помогнали за подобряване на продукта.

Дайте продуктивна обратна връзка на организаторите и фасилитаторите за подобряване

🔑Идеален за: Треньори и преподаватели, които искат структуриран документ, в който да изброят графика, целите, знанията и обратната връзка от семинара.

➡️ Прочетете също: Най-добрите инструменти за обратна връзка по дизайна за творчески екипи

6. Шаблон за идеи за дизайн на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Обсъждайте идеи, организирайте ги и проследявайте напредъка с шаблона за дизайн идеи на ClickUp.

За да се гарантира безпроблемно сътрудничество и работа, е от съществено значение идеята за продукта да бъде съгласувана с всеки член на екипа. Шаблонът за дизайн идеи на ClickUp улеснява съвместното обсъждане и структуриране на идеи в екипа ви.

Сътрудничество с членовете на екипа за обмен на идеи и създаване на съдържание с помощта на този шаблон за бяла дъска. Шаблонът гарантира ефективно генериране на идеи, от създаването на концепция до стесняване на идеите за постигане на желания резултат.

Задайте прогнозите за графика и използвайте автоматизацията, за да се уверите, че всяка дейност е завършена навреме.

Ето защо ще ви хареса:

Категоризирайте идеите като продукт, процес и хора и посочете собственика на идеята.

Визуално изобразете различните аспекти на вашия дизайн, като използвате Диаграма за дизайн идеи .

Организирайте идеите си с помощта на лепящи се бележки и цветни кодове по категории за лесна навигация.

Използвайте свързващи елементи и диаграми, за да картографирате процесите и взаимоотношенията между идеите.

Добавете изображения и картички с уебсайтове, за да предоставите контекст за идеите.

Превърнете избраните идеи в задачи и ги възложете на екипа.

🔑Идеално за: Екипи, които искат да обменят идеи и да организират съвместно своите идеи.

➡️ Прочетете също: Шаблони и техники за мозъчна атака

7. Шаблон за мозъчна атака на ClickUp Squad

Вземете безплатен шаблон Организирайте идеите, определете приоритетите и съгласувайте екипите с шаблона за мозъчна атака на ClickUp Squad.

Изпитвате хаос, объркване и много колебания при организирането на семинари за дизайн мислене? Разгледайте шаблона за мозъчна атака на ClickUp Squad, който е създаден, за да премахне сложността и да направи сътрудничеството в екипа безпроблемно.

Форматът на шаблона като бяла дъска улеснява екипа да представи колкото се може повече идеи и да ги обсъди с колегите си.

С помощта на лепящи се бележки, изображения, картички за уебсайтове, фигури и текстови полета можете да създавате категории за всяка идея. Освен това, цветните полета и бележки улесняват навигацията, а свързващите елементи опростяват дефинирането на взаимоотношенията.

Ето защо ще ви хареса:

Използвайте Team Work Canvas View , за да си сътрудничите с екипа си и да обменяте идеи.

Превърнете идеите в задачи, за да гарантирате навременното им изпълнение.

Добавете подзадачи и списъци с зависимости за гладък работен процес.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и определяйте крайни срокове, за да поддържате всичко под контрол.

Вградете инструменти като Google Sheets, Docs, Figma и уебсайтове за достъп до данни без грешки.

🔑Идеален за: Ръководители на екипи и творци, които искат да организират задачите за целия екип и да гарантират навременното изпълнение на целите.

➡️ Прочетете също: Как да напишете дизайн бриф

8. Шаблон за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Събирайте информация за клиентите и организирайте проучвания с шаблона за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp.

Разбирането на нуждите на клиентите и съгласуването на идеи и процеси може да бъде сложно, но не и с организиран формат като шаблона за бяла дъска ClickUp Empathy Map.

Шаблонът помага на екипите да обсъдят проблемите на клиентите и да ги категоризират за безпроблемен анализ. Освен това, използвайте лепящи се бележки и текстови полета, за да добавите цялата необходима информация и проучвания за клиентското преживяване.

Планирайте въпросите, които да зададете на потребителите, анализирайте моделите и обсъдете идеите с екипа, за да намерите правилното решение – всичко на едно място.

Ето защо ще ви хареса:

Създайте профил на клиента въз основа на зададените въпроси и анализираните тенденции.

Избройте отговорите и идеите в Board View , за да идентифицирате моделите.

Категоризирайте и добавете атрибути, за да управлявате информацията за клиентите си и лесно да визуализирате данните за тях.

Генерирайте решения и ги превърнете в задачи, за да не пропуснете нищо.

Задавайте приоритетни етикети, разпределяйте задачи и добавяйте коментари за ефективно планиране.

🔑Идеален за: UX дизайнери и продуктови екипи, които търсят инструмент за оценка на проблемите на клиентите и измисляне на решения.

9. Шаблон за потребителски профил на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте данните от проучванията и създайте целева аудитория с шаблона за потребителски профил на ClickUp.

За да разработите иновативни решения, трябва да разберете предпочитанията на идеалния си клиент, а шаблонът за потребителски профил на ClickUp ви помага да създадете този идеален профил.

Независимо дали пускате нов продукт или се опитвате да подобрите съществуващ, шаблонът улеснява определянето на нуждите на клиентите.

Ето защо ще ви хареса:

Избройте историята, мотивацията, предизвикателствата, очакванията и други ключови подробности за клиентите и ги обогатете с изображение.

Включете подкрепящи факти и информация, за да идентифицирате решения.

Създайте категории с цветни кодове, за да улесните разбирането и ползването на информацията.

Обсъдете решения и избройте отговорите заедно с персонажа.

Интегрирайте управлението на задачите, за да гарантирате ефективното изпълнение на идеите.

🔑Идеален за: Маркетинг специалисти и продуктови екипи, които търсят структуриран подход за създаване на клиентски профили.

10. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Идентифицирайте проблемните точки и създайте интуитивно потребителско преживяване с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Визуализирането на потребителските потоци е безпроблемно с шаблона за потребителски потоци на ClickUp.

Шаблонът ви помага да разберете как потребителите взаимодействат с вашия продукт или уебсайт и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени.

Екипите могат да използват този шаблон, за да поддържат всички на една и съща страница, когато става въпрос за визуализиране на пътуванията на потребителите и оптимизиране на клиентското преживяване.

Ето защо ще ви хареса:

Използвайте свързващи елементи, за да дефинирате всяка стъпка от потребителския поток на бялата дъска.

Добавете изображения и икони, за да създадете карта на пътуването на потребителите.

Създайте потребителско пътуване, съобразено с вашите нужди

Задайте повтарящи се задачи, за да актуализирате редовно потребителския поток.

Добавете стъпки като задачи и ги възложете на съответния член на екипа.

🔑Идеален за: UX дизайнери, маркетинг специалисти и продуктови екипи, които искат да подобрят пътуването на потребителите.

🧠 Интересен факт: Човешкият мозък обработва изображенията само за 13 милисекунди, което е 60 000 пъти по-бързо от текстовите формати.

11. Шаблон за проучвания на потребители на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Събирайте обратна връзка и прилагайте идеи за дизайн мислене с шаблона за проучвания на потребители на ClickUp.

Най-ефективният начин за подобряване на услугите е да съберете обратна връзка от клиентите и да определите областите, които се нуждаят от подобрение. Организирането на информацията обаче е сложно; тя лесно може да се изгуби в многобройните чатове.

Шаблонът ClickUp User Studies Template предлага безпроблемна структура за всеки етап, от събирането на обратна връзка до нейното организиране и намирането на решения.

По този начин вашият екип може да превърне суровите отзиви в практически подобрения, да даде приоритет на най-належащите проблеми и непрекъснато да подобрява потребителското преживяване с яснота и ефективност.

Ето защо ще ви хареса:

Посочете източника – анкета или интервю – заедно с данните за контакт с клиента.

Категоризирайте типа потребители по професия и възрастова група за лесно проследяване.

Определете стъпките на проучването като „Нов запис“, „Валидиране“, „Анализ“, „Препоръка“, „Отхвърлен“ и „Затворен“.

Проследявайте напредъка на проучванията на потребителите с Изглед на процеса на проучване .

Приоритизирайте проблемите и създавайте изпълними задачи с изгледа „Необходими действия“ .

Определете правилния курс на действие за всеки валиден проблем, който сте идентифицирали.

🔑Идеален за: UX дизайнери и продуктови екипи, които искат да получат информация за потребителското преживяване и да обмислят решения.

12. Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте сесии за тестване от потребители и проследявайте напредъка с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Искате да проведете тестове за използваемост? Използвайте шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp, който ви помага да управлявате целия процес безпроблемно и да организирате обратната връзка, за да намерите ефективни решения.

Определете стъпките, които потребителите трябва да следват за ефективно тестване на използваемостта на необходимата функция ( ) и ги помолете да предоставят обратна връзка или да добавят екранни снимки. Включете раздел „За мен“ и раздели за обратна връзка за всяка стъпка.

Този шаблон за бяла дъска ви гарантира, че можете да съберете важна обратна връзка, за да създадете предложения, които наистина ще зарадват вашите клиенти.

Ето защо ще ви хареса:

Организирайте обратната връзка от потребителите на едно място, за да обсъждате идеи.

Добавете потоци, свързващи елементи, диаграми и изображения, за да подобрите процеса и детайлите.

Анализирайте обратната връзка от клиентите и обсъдете решения според идентифицираните проблемни точки.

Създавайте задачи и определяйте приоритети и зависимости, за да планирате и следвате съответно.

🔑Идеално за: Продуктови екипи, които искат да получат обратна връзка от клиентите за нови разработки и да направят допълнителни подобрения.

13. Шаблон за план за тестване на използваемостта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Извършвайте тестове и оценявайте производителността на продуктите с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Тестването на използваемостта включва поредица от внимателно планирани стъпки, от определяне на целевата аудитория и идентифициране на идеалната извадка от хора до събиране на обратна връзка, нейния анализ и др.

Изглежда сложно? Това обаче не е така, когато имате структуриран подход, като например Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp.

Ето защо ще ви хареса:

Създайте списъци с контролни точки: Планиране, Идентифициране на проби, Набавяне на материали и Провеждане на тестове.

Създавайте подзадачи като набиране на участници, анализ и др.

Определете приоритети и разпределете задачи на членовете на екипа, като анализатори, специалисти по подбор на персонал и други.

Приложете персонализирани атрибути, за да записвате подробности като името и описанието на проекта, метода на тестване, името на ръководителя на тестването и др.

Проследявайте напредъка автоматично, като маркирате тестовете като завършени.

🔑Идеален за: UX дизайнери и екипи, които искат да изработят ефективен план за тестване на използваемостта.

💡Професионален съвет: Търсите структуриран подход за идентифициране на проблемни точки, опростяване на дизайна, генериране на идеи и тестването им? Разгледайте тези шаблони за тестване на използваемостта и направете тестването по-продуктивно и ефективно.

14. Шаблон за описание на проблема в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разберете поведението на клиентите и анализирайте нуждите им с шаблона за описание на проблема на ClickUp.

Разбирането на вашите клиенти е по-лесно с шаблона за описание на проблема на ClickUp. Той ви помага да изготвите анкета, с която да съберете подробна информация за клиентите, за това, което искат да постигнат, за проблемите, с които се сблъскват, и за техните чувства.

Той ви позволява да изпращате автоматизирани анкети на клиентите за обратна връзка относно дизайна и, когато клиентите попълнят анкетата, категоризира проблемите, за да улесни анализа.

Шаблонът ви помага да организирате информацията и да намерите идеалните решения.

Ето защо ще ви хареса:

Идентифицирайте целевата аудитория и създайте профил на клиента

Създайте обобщение на всички проблеми, изисквания и пречки, които сте идентифицирали.

Организирайте всички отговори в документи, за да не пропуснете нито едно важно мнение.

Разделете проблемите на клиентите на категории, за да следите напредъка

Анализирайте проблемите и избройте решенията

🔑Идеален за: Изследователи, които се нуждаят от структуриран начин за събиране, анализиране и реагиране на обратната връзка от клиентите, за да подобрят потребителското преживяване.

15. Шаблон за дизайн спринт на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Определете целите, планирайте задачите и координирайте екипа с шаблона ClickUp Design Sprint.

Преди да започнете с дизайн спринт, се нуждаете от изчерпателен документ, който очертава плана. Всяко пропуснато нещо в плана води до объркване и грешки. Шаблонът за дизайн спринт на ClickUp помага да се избегнат тези грешки.

Шаблонът „Папка“ ви позволява да създавате отделни документи, в които са изброени всички необходими подробности за всеки етап от процеса на дизайн мислене. Той също така ясно определя ролите на всеки член, от лицата, които водят бележки, до маркетинговите експерти и техническите специалисти.

Настройте тригери за преместване на задачи в различни списъци, включително картиране, скициране, вземане на решения, прототипиране и тестване.

Ето защо ще ви хареса:

Начертайте процеса на дизайн спринт в Board View , включително етапите на спринта, като мозъчна атака, прототипиране, тестване от потребители и др.

Избройте стъпките в списъка с карти и добавете бележки и файлове с карти.

Включете бележки за решения, идеи и файлове със скици в списъка.

Използвайте календарния изглед , за да планирате графика и задачите за дизайн спринта.

Провеждайте тестове и избройте оценките и обратната връзка на потребителите в списъка с тестове.

🔑Идеален за: Екипи за продуктов дизайн, които искат да обменят творчески идеи и да ги реализират по ефективен начин.

➡️ Прочетете също: Стъпки и примери за процеса на дизайн мислене

16. Шаблон за анкета за обратна връзка за семинара ClickUp

Вземете безплатен шаблон Събирайте обратна връзка и вземайте информирани решения с шаблона за анкета за обратна връзка от семинара на ClickUp.

Проведохте първия си уъркшоп за дизайн мислене и сега се нуждаете от обратна връзка, за да идентифицирате силните страни и областите, които могат да бъдат подобрени. Опитайте шаблона за обратна връзка за уъркшоп на ClickUp, създаден специално за тази цел.

Това ви позволява да организирате всички отзиви на едно място, като използвате карти, за да гарантирате изчерпателност и лесно разбиране. Използвайте получената информация, за да подобрите плановете си за следващия семинар.

Ето защо ще ви хареса:

Персонализирайте формуляра за обратна връзка с въпроси, свързани с услугата и доставчиците на услуги.

Използвайте автоматизацията, за да планирате напомняния и да тествате анкетата, преди да я изпратите.

Записвайте важни данни с помощта на персонализирани полета като „Доставчик на услуги“, „Дата на покупка“, „Ниво на клиента“ и „Обща оценка“.

Оценявайте услугите и доставчиците на услуги, като използвате съответно Service Rating View и Provider Rating View.

Използвайте Общ преглед на препоръките, за да получите обща представа за обратната връзка от участниците, и Преглед на обратната връзка, за да прегледате подробна обратна връзка.

🔑Идеално за: Организатори на семинари, фасилитатори и треньори, които искат да съберат обратна връзка след семинарите и да намерят възможности и точки за оптимизация.

➡️ Прочетете също: Как да създадете ефективен работен процес за графичен дизайн

17. Шаблон за семинар по дизайн мислене в PPT от Slidesgo

чрез Slidesgo

Шаблонът PPT Design Thinking Workshop Template от Slidesgo улеснява планирането на семинар за дизайн мислене. Визуално привлекателният формат на шаблона предлага интересен начин за обмен на идеи и учене.

Този шаблон за уъркшоп за дизайн мислене може да бъде запазен в Google Slides, PowerPoint или Canva. Добавете толкова слайдове, колкото са ви необходими, или коригирайте съществуващите въз основа на проекта за дизайн мислене, за да гарантирате ефективна сесия.

Ето защо ще ви хареса:

Включете идеи, факти и подкрепяща информация, за да може всички да са на една вълна.

Персонализирайте слайдовете с помощта на икони, плоски икони, графики, изображения, времеви линии и макети.

Оценявайте сценарии с потребителски профили, идеи, причинно-следствени връзки и въпроси и отговори.

🔑Идеален за: Дизайнерски екипи, които искат да организират продуктивен уъркшоп за дизайн мислене.

18. Шаблон за семинар по дизайн мислене от Miro

чрез Miro

Искате да преминете от концепция към предложение? Шаблонът за семинар по дизайн мислене на Miro подкрепя всяка стъпка в процеса.

Това ви позволява да изберете най-подходящия метод от изброените множество опции и да продължите с мозъчна атака, за да намерите правилното решение за всеки аспект.

Независимо дали искате да създадете прототип или презентация, да интервюирате хора, да опитате афинитетно картографиране, да изградите матрица за трудност/важност, да създадете карти за емпатия или други, шаблонът прави всичко това безпроблемно и структурирано.

Ето защо ще ви хареса:

Използвайте лепящи се бележки, за да добавите подходяща информация за всяка идея, техника и стъпка.

Създавайте мисловни карти, карти на потребители, таблици и времеви линии, за да представяте информация.

Интегрирайте с инструменти за събиране на точни данни, изчисления, анализи и др.

Вижте предишни обобщения и обсъдете нови идеи с екипа в коментарите.

🔑Идеално за: Дизайнерски и продуктови екипи, които търсят иновативни решения на проблемите на клиентите.

✨Как да проведете семинар за дизайн мислене – стъпка по стъпка Определете предизвикателството: Изяснете проблема, който искате да решите, и поставете ясна, ориентирана към потребителя цел.

Поканете подходящите участници: Включете членове на мултифункционалния екип, заинтересовани страни и, в идеалния случай, някои крайни потребители.

Определете програмата и времето за всяка фаза: Отделете време за всяка фаза на дизайн мисленето: съпричастност, дефиниране, идеи, прототип и тестване.

Съпричастност: Споделяйте проучвания на потребителите, провеждайте интервюта или създавайте карти на съпричастността, за да разберете нуждите на потребителите.

Определете проблема: Синтезирайте идеите в ясно формулиран проблем или гледна точка (POV).

Идеи: Улеснете мозъчната атака (например с въпроси от типа „Как бихме могли да...“) и насърчавайте количеството пред качеството.

Приоритизирайте идеите: Използвайте гласуване, матрица за въздействие-усилие или други техники, за да изберете най-добрите идеи.

Прототип: Създайте макети или модели с ниска точност, за да реализирате идеите си бързо.

Тествайте и събирайте обратна връзка: Споделете прототипи с потребители или заинтересовани страни, наблюдавайте реакциите и събирайте обратна връзка.

Обобщение и следващи стъпки: Обмислете наученото, възложете последващи действия и решете кои идеи да бъдат реализирани.

Какво прави един шаблон за уъркшоп по дизайн мислене добър?

Шаблонът за семинар по дизайн мислене подкрепя вашите цели и е лесен за следване от участниците.

Ето какво трябва да търсите, когато избирате шаблон за уъркшоп за дизайн мислене:

Съгласуваност с целите : Потърсете шаблон, който отговаря на целта на вашия уъркшоп, като например проучване на потребителите, генериране на идеи или създаване на прототипи.

Яснота на етапите : Изберете шаблони, които ясно представят всеки етап от дизайн мисленето – съпричастност, дефиниране, идеи, прототипи и тестване – за безпроблемно протичане. Специализираните пространства за различните секции предотвратяват объркването.

Вградени предложения : Изберете шаблони с подсказки, инструкции или примери, за да насочите екипа си в правилната посока.

Подходящи за сътрудничество : Използвайте шаблони, които позволяват въвеждане на данни в реално време и работа в екип. Това поддържа екипите съгласувани и гарантира ефективно сътрудничество.

Лесно персонализиране : Уверете се, че шаблоните могат да бъдат адаптирани към размера на вашия екип, бранша или времевата рамка. Персонализираните шаблони улесняват представянето на информацията.

Автоматизация : Разгледайте шаблони с автоматизация за изчисления, напомняния и прехвърляне на задачи към следващите етапи. Това намалява ръчната работа и поддържа работния процес гладък и точен.

Креативни инструменти: Изберете оформление, което насърчава отвореното мислене, използвайте лепящи се бележки, дайте възможност за скициране и улеснете споделянето на обратна връзка. Това стимулира креативното мислене и осигурява безпроблемно сътрудничество.

Направете сесиите за мозъчна атака по-продуктивни с ClickUp

Шаблоните за семинари по дизайн мислене предлагат ефективен начин за генериране на творчески идеи, анализ на нуждите на клиентите, откриване на решения, тестване и усъвършенстване.

Независимо дали пускате нов продукт и искате да оцените потребителското преживяване, или търсите иновативни идеи, за да отговорите по-добре на нуждите на потребителите, тези шаблони улесняват процеса на творческо мислене.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява планирането и организирането на семинари за дизайн мислене. С инструменти за сътрудничество и персонализирани шаблони, ClickUp осигурява яснота, без да ограничава творчеството, като помага на екипите да си сътрудничат, да останат съгласувани и да вземат по-бързи и по-умни решения, основани на реални потребителски прозрения.

