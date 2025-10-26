13-те най-добри AI агенти за автоматизиране на работните процеси през 2025 г.

Доклад на McKinsey установи, че почти 30% от работното време в различните индустрии може да бъде автоматизирано с AI.

Това не е предупреждение, а възможност.

Представете си автоматични прехвърляния на продажби, отчети, които се създават сами, и списъци за въвеждане, които се попълват, още преди да сте попитали. AI вече не само ускорява работата – тя започва да върши работата.

С AI агенти без код и с малко код можете да създавате цифрови сътрудници, които мислят, вземат решения и действат във вашите инструменти – без да е необходимо кодиране.

В този наръчник сме събрали най-мощните AI агенти, които можете да използвате веднага, за да спестите време, да намалите ръчния труд и да се съсредоточите върху важните неща.

Нека се запознаем с бъдещия ви екип от неуморни дигитални сътрудници.

Какво трябва да търсите в създателите на AI агенти?

Някои AI агенти автоматизират основните функции. Други ви помагат да координирате работата между различните инструменти. Най-добрите от тях дават усещането, че са създадени специално за вашия екип.

Ето какво е важно при избора на такъв 👇

Многоетапна логика: Може ли AI агентът да надхвърли „ако-тогава-това“? Потърсете инструменти, които поддържат разклонени работни процеси, условни тригери и дървета на решения. По този начин вашите AI агенти могат да се превърнат в действителни оператори.

Интеграция с вашите инструменти: Независимо дали използвате Slack, Salesforce, Notion или Zapier, проверете дали възможностите на агента поддържат интеграция на ниво API или на ниво нативни приложения. Безпроблемната интеграция е ключът към мащабируемото разработване на агенти.

Интерфейс на естествен език: Създателите, които ви позволяват да опишете работните процеси на обикновен английски език (и след това да ги изпълните), правят настройката много по-бърза и интуитивна. С тази AI функция не е необходимо да се обръщате към техническия екип за всяка малка промяна; можете да направите настройките сами.

Контекстна осведоменост: Агентите с памет или проследяване на контекста създават по-гладко преживяване, особено в случаите на взаимодействие с клиенти. Това също подобрява производителността на агентите с течение на времето.

Контрол на сигурността и разрешенията: Ако вашият агент обработва клиентски данни или вътрешни файлове, трябва да разполагате с предпазни мерки и сигурност на корпоративно ниво. Потърсете достъп на базата на роли, криптиране на данни и аудитни логове в избраната от вас платформа за агенти.

👀 Знаете ли, че... Първият AI агент, Logic Theorist (1956), е проектиран от Newell, Shaw и Simon, за да доказва математически теореми. Той имитираше човешкото мислене и дори откри по-ефективно доказателство от това в Principia Mathematica.

Създатели на AI агенти с един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите инструменти за създаване на интелигентни AI агенти без да пишете код.

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Агенти за вътрешна продуктивност и задачи, съобразени с контекста Размер на екипа: Идеален за стартиращи компании, мултифункционални екипи и предприятия Autopilot Agents, ClickUp Brain, вградени автоматизации, мултимоделна изкуствена интелигентност, вградени работни процеси Безплатно завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Crew AI Оркестриране на базата на роли, с участието на няколко агенти Размер на екипа: Идеален за работни процеси, свързани с проучвания, планиране и анализ Роли на агентите (напр. изследовател, планиращ), последователни/едновременни потоци, векторна памет Безплатно; Платени планове от 25 $/месец UiPath RPA + AI автоматизация на агенти на корпоративно ниво Размер на екипа: Идеален за екипи в областта на ИТ, финансите и обслужването на клиенти Създател на агенти, Orchestrator, human-in-loop, AI Center интеграции Платени планове от 25 $/месец Postman AI Agent Builder Визуални работни процеси с изкуствен интелект, свързани с API Размер на екипа: Идеален за екипи, работещи с продукти, API и DevOps Потоци с плъзгане и пускане, тестване с множество LLM, над 18 000 API интеграции Персонализирани цени Vertex AI Agent Builder Агенти за предприятия в екосистемата на Google Cloud Размер на екипа: Идеален за екипи за данни и разработчици в предприятия, които използват GCP Agent Dev Kit, предварително създадени конектори, безсервърна агентна машина Персонализирани цени Zapier AI Agents Автоматизация, базирана на естествен език Размер на екипа: Идеален за операции, маркетинг и малки и средни предприятия 6K+ интеграции, многоетапни AI агенти, вътрешен достъп до API Безплатен план; Платени планове от 29,99 $/месец LangChain Модулна, удобна за разработчиците рамка за агенти Размер на екипа: Идеална за AI инженери, които създават персонализирана логика Верига от инструменти, LangGraph оркестрация, над 50 интеграции Безплатно (плащане по потребление); Plus от 39 $/месец Botpress Многоезични AI агенти за разговори Размер на екипа: Идеален за екипи за CX и автоматизация Визуален редактор на потоци, NLU/NLP двигател, самохостинг, достъп до API/база данни Безплатно (плащане според употребата); Plus от 89 $/месец Haystack Тръбопроводи за генериране с подпомагано извличане (RAG) Размер на екипа: Идеален за екипи за изкуствен интелект и корпоративно търсене Модулни агенти, ToolInvoker, поддръжка на мулти-ретривър, наблюдаемост Безплатно (отворен код) AutoGen Сътрудничество между множество агенти на базата на Python Размер на екипа: Идеален за технически екипи, които автоматизират работните процеси в областта на научните изследвания или разработката UserProxy модел, Assistant+Critic цикли, конфигурация, независима от модела Безплатно (отворен код) Voiceflow Проектиране и внедряване на AI агенти за гласови/чат комуникации Размер на екипа: Идеален за екипи, занимаващи се с продукти, поддръжка и клиентско преживяване Визуален създател на агенти, мултимодален интерфейс, експортиране на Dialog API Безплатен план; Платени планове от 60 $/месец Microsoft Copilot AI агенти, интегрирани в Microsoft 365 Размер на екипа: Идеален за производителност в предприятията и IT операции Copilot Studio, създател на агенти с естествен език, Microsoft Graph Цена от 20 $/потребител/месец Relevance AI AI агенти без кодиране за оперативни екипи Размер на екипа: Идеален за автоматизация на продажбите, маркетинга и бек офиса Създател с функция „плъзгане и пускане“, векторно хранилище, предварително създадени агенти (AI BDR и др.) Безплатно; Платени планове от 19 $/месец

Най-добрите създатели на AI агенти

AI променя начина, по който вършим нещата, а новата вълна от платформи улеснява екипите да създават свои собствени интелигентни, автономни агенти.

Ето някои от най-добрите AI агенти, които водят промяната 👇

1. ClickUp (най-добър за вътрешна продуктивност на екипа и агенти за задачи)

Създавайте AI агенти, които отчитат контекста, и автоматизирайте решенията с помощта на ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, дава възможност на екипите да създават AI агенти директно в работната си среда.

ClickUp Autopilot Agents ви позволява да създавате персонализирани AI агенти, които вземат решения въз основа на контекста.

Създавайте интелигентни AI агенти според вашия работен процес с ClickUp Autopilot Agents.

Например, когато някой публикува съобщение в Slack или изпрати формуляр, агентът може да анализира тази информация, да провери условията на задачата и да определи подходящата следваща стъпка. Можете да зададете инструкции, да въведете знания за работното пространство и да използвате вградени инструменти като Docs, Tasks и Comments, за да накарате агента да се чувства като част от екипа ви.

⚡ Бърз трик: Създайте персонализиран AI агент в ClickUp: Отидете в пространството, папката или списъка, където искате да бъде агентът.

Кликнете върху иконата Autopilot Agent в горната част.

Натиснете Нов агент

Настройте тригера, условието, действието и инструкциите (Нуждаете се от помощ при писането на инструкции? Натиснете Помолете Brain за помощ )

Именовете своя агент, след което натиснете Създай .

Тествайте го веднъж, коригирайте го, ако е необходимо, и готово!

С това е тясно свързан ClickUp Brain, който поставя AI в центъра на вашия работен процес. Той се свързва с вашата реална работа – задачи, документи и коментари – и помага за генериране на обобщения на задачи, чернови на имейли или разбиване на големи проекти на подзадачи.

Автоматично генериране на задачи и подзадачи с ClickUp Brain

За рутинна работа ClickUp Automations ви позволява да настроите автоматизирани правила за обработка на повтарящи се действия, като например определяне на собственици, задаване на крайни срокове или актуализиране на статуси.

Но не сте ограничени до промени в статуса или актуализации на полета. ClickUp поддържа уебхукове, персонализирани действия и тригери за създаване на задачи, което означава, че можете да прехвърляте събития от ClickUp във външни системи или да задействате директно Autopilot Agents.

Например, подаването на формуляр може да създаде задача, която задейства Autopilot Agent да обобщи автоматично заявката, да маркира спешността и да предложи изпълнител.

Тъй като автоматизациите се изпълняват вградено в ClickUp, няма забавяне или зависимост от конектори на трети страни. Вие контролирате времето на изпълнение, обхвата (папка/списък/пространство) и резултата.

Ако вашият екип е уморен от съчетаването на отделни инструменти за задачи, документи, чат и AI, ClickUp ви предоставя едно място, където можете да създавате, управлявате и автоматизирате всичко това с агенти, които разбират вашата работа.

Най-добрите функции на ClickUp

Напишете какво ви е необходимо: Използвайте команди на естествен език, за да създадете Използвайте команди на естествен език, за да създадете автоматизации на работни процеси с изкуствен интелект , без да се налага да се занимавате с падащи менюта или логически блокове.

Изберете подходящия модел за задачата: Превключвайте между външни AI модели като GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 и други в зависимост от вашите нужди.

Изберете от богата библиотека с шаблони: Създайте персонализирани автоматизации от нулата, за да отговарят точно на нуждите на вашия екип, от над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация.

Документи и уикита: Създавайте, свързвайте и организирайте знанията по проекта заедно със задачите, за да съхранявате всичко на едно място. С вградения Създавайте, свързвайте и организирайте знанията по проекта заедно със задачите, за да съхранявате всичко на едно място. С вградения личен AI асистент можете да обобщавате актуализации, да генерирате автоматично документи и да превръщате идеите в действия.

Интегриран чат: Изпращайте съобщения във всяка задача, документ или табло, така че всяка дискусия да остава в контекста с Изпращайте съобщения във всяка задача, документ или табло, така че всяка дискусия да остава в контекста с ClickUp Chat . Можете да маркирате съотборници, да задавате действия от съобщения, да вграждате връзки или файлове и дори да преобразувате съобщения директно в задачи.

Табла и отчети: Получете персонализирани джаджи в реално време, за да проследявате всичко – от скоростта на спринта до натоварването на екипа и напредъка по OKR, и споделяйте важни отчети чрез удобни за клиента изгледи в Получете персонализирани джаджи в реално време, за да проследявате всичко – от скоростта на спринта до натоварването на екипа и напредъка по OKR, и споделяйте важни отчети чрез удобни за клиента изгледи в таблата на ClickUp.

Бели дъски: Картографирайте работните процеси, обсъждайте идеи и свързвайте задачи директно от лепящи се бележки, фигури или диаграми с помощта на Картографирайте работните процеси, обсъждайте идеи и свързвайте задачи директно от лепящи се бележки, фигури или диаграми с помощта на ClickUp Whiteboards . Разпределяйте работа, създавайте връзки и превръщайте планирането в изпълнение, без да напускате дъската.

Ограничения на ClickUp

Огромният брой настройки може да обърка начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на Capterra се казва:

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е неговата адаптивност и гъвкавост. Независимо дали става дума за създаване на персонализирани работни процеси за различни екипи (като маркетинг и уеб разработка), използване на персонализирани полета за проследяване на конкретни детайли по проектите или автоматизиране на повтарящи се задачи, ClickUp ми позволява да го адаптирам към нашите конкретни нужди. Той помага да се съхранява всичко на едно място, което прави управлението на проектите и комуникацията между екипите безпроблемна. Освен това интеграциите и автоматизациите ни спестяват много време, което ни позволява да се фокусираме върху това, което наистина има значение.

2. Crew AI (Най-добър за координиране на AI агенти, базирани на роли, с памет и предаване на задачи на хора)

чрез Crew AI

Crew AI ви позволява да надхвърлите еднократните агенти и да създадете автономни екипи от AI агенти, които могат да си сътрудничат в реално време. На всеки агент се присвоява роля (като „изследовател“, „планиращ“ или „рецензент“) и набор от инструменти или умения, което им позволява да работят заедно за постигане на обща цел.

Това е мулти-агентна AI платформа, Python framework. Тя е подходяща за организиране на многоетапни работни процеси, като генериране на отчети, проучване на продукти или планиране на маркетингови кампании, където координацията между специализирани агенти е от решаващо значение.

Този тип AI агент е сътруднически и ориентиран към целите, проектиран да се справя със сложни работни процеси чрез структурирано разпределение на роли и координация.

Най-добрите функции на Crew AI

Създавайте последователни или разклонени работни процеси, използвайки класовете Crew и Sequential/ConcurrentFlow, за да структурирате сътрудничеството между множество агенти.

Използвайте структурата на проекта, генерирана от CLI, и YAML конфигурациите за бързо внедряване на тръбопроводи за изследвания/отчитане.

Конфигурирайте паметта на агентите, използвайки векторни бази данни като FAISS или Chroma, за да активирате контекстуалната памет и да намалите повторенията между задачите.

Ограничение на Crew AI

Непостоянните резултати на агентите и трудността при интерпретирането на крайните резултати могат да ограничат практическата им приложимост.

Цени на Crew AI

Основно: Безплатно

Професионална версия: 25 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Crew AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... През 2017 г. София, хуманоидният робот, създаден от Hanson Robotics, стана гражданин на Саудитска Арабия – първият робот, получил гражданство.

Създаването на AI агенти е едно нещо, а ефективното им използване е друго. 🎥 В това видео ще видите как да използвате AI като личен асистент за управление на графици, изготвяне на съобщения и обработка на рутинни задачи – показвайки точно какво правят възможни страхотните създатели на агенти.

3. UiPath (Най-доброто решение за оркестриране на AI агенти на корпоративно ниво)

чрез UiPath

UiPath комбинира роботизирана автоматизация на процесите (RPA) с новите си AI възможности. С UiPath Agent Builder, фирмите могат да създават AI агенти с ниско ниво на кодиране, обучени да се справят с контекстно-ориентирани, цялостни процеси, като обработка на фактури и взаимодействия с клиенти.

Той е проектиран за създаване на AI агенти, които са едновременно мащабируеми и съвместими. Подкрепен от UiPath Orchestrator и вградена сигурност, той свързва детерминистичната автоматизация с AI за вземане на решения, подходящ за персонализирани AI агенти в работните процеси на предприятията.

Най-добрите функции на UiPath

Автоматизирайте работните процеси с инструменти и прехвърляйте задачите на оператори с вградена поддръжка от човешки фактор.

Интегрирайте безпроблемно с роботи UiPath Studio, API, интелигентна обработка на документи и външни AI модели.

Използвайте Orchestrator и Maestro за разгръщане, мониторинг и координиране на множество агенти в корпоративни среди.

Ограничения на UiPath

Ограничена прозрачност и контрол върху начина, по който контекстът се извлича и прилага, което затруднява фината настройка на сложни работни процеси без насоки и поддръжка.

Цени на UiPath

Основен: 25 $/месец

Стандартно: Персонализирано ценообразуване

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UiPath

G2: 4,6/5 (над 7000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за UiPath?

В рецензия на G2 се казва:

Платформата UiPath предлага лесен за използване интерфейс, дизайн на работния процес с плъзгане и пускане и отлични възможности за интеграция с корпоративни приложения. Тя ускорява разработването на автоматизация и позволява бързо внедряване с компоненти, които могат да се използват многократно. Нейният Orchestrator осигурява надежден контрол и мониторинг на RPA процесите, а AI Center отваря врати за интелигентна автоматизация.

📚 Прочетете още: Примери за автоматизация на работни процеси и случаи на употреба

4. Postman AI Agent Builder (най-подходящ за създаване на агенти, свързани с API, чрез визуални работни процеси и LLM)

чрез Postman AI Agent Builder

С Postman AI Agent Builder екипите могат да създават персонализирани AI агенти, които извикват API, разсъждават чрез сложни работни процеси и обработват логика в реално време, без да пишат нито ред код.

Създаден на базата на Postman Flows, AI Agent Builder ви позволява да свържете големи езикови модели с API чрез блокове с функция „плъзгане и пускане“, да добавяте памет, да задавате условия и да отстранявате грешки в шаблоните на агентите в един и същи интерфейс.

Най-добрите функции на Postman AI Agent Builder

Тествайте едновременно няколко модела (GPT, Claude, Gemini и др.), сравнете качеството на отговора, латентността и цената директно в Postman.

Разгледайте над 18 000 публични API и се интегрирайте безпроблемно с най-добрите LLM, използвайки AI Protocol.

Автоматично преобразувайте всеки API в Postman Public API Network в инструменти, готови за агенти, и генерирайте сървърния код (MCP) за поддръжка на работни процеси, задвижвани от LLM.

Ограничения на Postman AI Agent Builder

Може да замръзне или да се срине при работа с големи колекции, особено на по-нискокачествени машини.

Цени на Postman AI Agent Builder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Postman AI Agent Builder

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистентите и агентите може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като AI асистент за разговори, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI агентите в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

5. Vertex AI Agent Builder (най-добър за създаване на AI агенти, готови за използване в предприятията, в екосистемата на Google Cloud)

чрез Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder ви помага да създавате интелигентни AI агенти, които могат да комуникират помежду си, да извличат данни от компанията и да изпълняват задачи заедно, всичко това в рамките на екосистемата на Google.

Получавате лесен комплект за разработка на агенти (ADK), с който да дефинирате поведението на агентите в прост Python, поддръжка за отворени стандарти като Agent2Agent (така че агентите, създадени с различни инструменти, да могат да си сътрудничат) и предварително създадени конектори за внасяне на данни от вътрешни системи.

Най-добрите функции на Vertex AI Agent Builder

Използвайте ADK, за да създадете работни процеси с множество агенти в по-малко от 100 реда Python, като дефинирате логика, предпазни мерки и оркестрации.

Свържете агентите с корпоративни данни и инструменти, използвайки MCP и над 100 предварително създадени конектора на Google Cloud за работа в реално време.

Разгърнете с безсервърния Agent Engine, осигуряващ управляемо мащабиране, памет със състояние, мониторинг на производството и отстраняване на грешки.

Ограничения на Vertex AI Agent Builder

Поведението на модела „черна кутия” затруднява интерпретирането, оптимизирането или фината настройка на резултатите.

Цени на Vertex AI Agent Builder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Vertex AI Agent Builder?

В рецензия на Capterra се казва:

Най-доброто нещо в Vertex AI е неговата готова за употреба AutoML функционалност с нискокодова, мащабируема и ефективна инфраструктура. Плъгините и унифицираните възможности на платформата помагат при интеграциите, калибрирането и мониторинга на резултатите.

🧠 Интересен факт: В първия турнир по футбол за хуманоидни роботи в Китай един от „играчите“ беше изнесен от терена на носилка след сблъсък – да, носилка… за робот! Напълно автономният мач беше изпълнен с падания, контузии и действия, управлявани от изкуствен интелект!

6. Zapier AI Agents (Най-доброто решение за автоматизиране на бизнес работните процеси с агенти за естествен език)

чрез Zapier AI Agents

Zapier AI Agents взема традиционните Zaps и ги обогатява с автоматизация на естествения език.

Вместо да създавате ръчно индивидуални автоматизации, вече можете да опишете какво искате на обикновен английски, например „създай задача в Asana, когато потенциален клиент попълни формуляр“, и AI ще създаде автоматизацията за вас. Тези AI агенти за бизнес могат също да разсъждават логично, да извикват API и да прехвърлят задачи на други инструменти във вашия стек.

Най-добрите функции на Zapier AI Agents

Разположете агенти, които изпълняват многоетапни действия в над 6000 интеграции като Gmail, HubSpot, Notion и Salesforce.

Задайте цели на всеки агент и им позволете да работят независимо, включително да правят запитвания за данни, да актуализират записи или да изпращат имейли.

Използвайте платформата за разработчици на Zapier, за да интегрирате частни приложения или да експонирате вътрешни API за използване от агентите.

Ограничения на AI агентите на Zapier

Някои сложни работни процеси все още изискват традиционна настройка на Zap, тъй като генерираните от AI Zaps могат да пропуснат крайни случаи или зависимости.

Цени на AI агентите на Zapier

Безплатно завинаги

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AI агентите на Zapier

G2: 4,6/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за AI агентите на Zapier?

В рецензия на G2 се казва:

Много ми харесва колко лесен за използване е Zapier и колко е просто да покажа на другите как да създават с него. Използвам го предимно за автоматизация, но планирам да проуча функциите AI Agents и Tables, когато имам време. Най-много ми харесва колко много приложения свързва. Дори редките от тях обикновено имат тригери, което е супер готино. Някои хора казват, че Zapier е скъп, но аз мисля, че ако използвате вградените им инструменти по правилния начин, всъщност е доста изгоден и много лесен за настройка. И накрая, за малкото пъти, когато се наложи да се свържа с тяхната поддръжка на клиенти, те са страхотни и наистина полезни!

7. LangChain (Най-добър за създаване на модулни, многоетапни AI агенти с верига от езикови модели)

чрез LangChain

За разлика от традиционните чатботове, които отговарят в рамките на фиксирани параметри, AI агентът, създаден с LangChain, може да планира, разсъждава и предприема многоетапни действия, което го прави чувствителен към контекста. Той използва отворена платформа.

Можете също да комбинирате компоненти (вериги, агенти, памет, инструменти), за да създадете многоетапни асистенти, които мислят, действат и повтарят. Модулният дизайн позволява на AI агентите да имат достъп до външни инструменти, API или файлове, за да изпълняват по-сложни задачи. Разработчиците могат също да персонализират AI агентите, за да следват специфична логика, работни процеси или пътища за вземане на решения, които отговарят на уникални случаи на употреба.

Най-добрите функции на LangChain

Комбинирайте LLM с инструментални повиквания, използвайки вземане на решения в стил ReAct или персонализирана верижна логика, за да поддържате сложни, автономни работни процеси.

Включва готова поддръжка за търсачки, файлови заредители, векторни бази данни, API, Bash изпълнение и повече от 50 инструмента.

Използвайте LangGraph, слой за оркестриране за LangChain, за да помогнете на разработчиците да създават състоятелни приложения с много участници с LLMs.

Ограничение на LangChain

С честите актуализации на версиите разработчиците трябва да преписват кода, за да го приведат в съответствие с най-новата версия.

Цени на LangChain

Разработчик: Безплатно (плащате според употребата)

Плюс: 39 $/месец (плащане по изразходване)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LangChain

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LangChain?

В рецензия на G2 се казва:

Това е един от най-добрите пакети, необходими за използване на големи езикови модели в областта на генеративната изкуствена интелигентност, лесен е за адаптиране, работи отлично и се актуализира непрекъснато, за да бъде съвместим с най-новите технологии.

Това е един от най-добрите пакети, необходими за използване на големи езикови модели в областта на генеративната изкуствена интелигентност, лесен е за адаптиране, работи отлично и се актуализира непрекъснато, за да бъде съвместим с най-новите технологии.

8. Botpress (Най-добър за многоезични, разговорни AI агенти с NLU и визуален редактор на потоци)

чрез Botpress

Botpress е платформа за изкуствен интелект с отворен код, създадена за разработчици, които искат пълен контрол върху дизайна, внедряването и локализирането на своите агенти.

Той комбинира разбиране на естествен език (NLU) с визуално студио за разговори, което ви позволява да управлявате логика, намерения и действия, без да пишете обширен код. Можете да разгърнете агенти в различни канали, като WhatsApp, Messenger или персонализирани потребителски интерфейси, и да персонализирате всеки аспект от логиката на взаимодействието.

Най-добрите функции на Botpress

Използвайте Visual Flow Editor, за да създадете сложна логика на разговори с условни преходи, слотове и събития.

Разположете агентите си локално, на облачни платформи или на крайни устройства, използвайки Docker, Kubernetes или вградения Botpress Cloud.

Интегрирайте външни API или бази данни директно в потоците, използвайки native code hooks или HTTP calls.

Ограничения на Botpress

Vector Database преоптимизира всички документи всеки път, когато качвате нови.

Цени на Botpress

Плащане по изразходване: 0 $ + разходи за AI/месец

Плюс: 89 $ + разходи за изкуствен интелект/месец

Екип: 495 $ + разходи за изкуствен интелект/месец

Enterprise: Започва от 2000 $/месец (за срок от 3 години)

Оценки и рецензии за Botpress

G2: 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Botpress?

В рецензия на Capterra се казва:

Харесва ми, че Botpress е многофункционален. Той разполага с отлични вградени инструменти, както и с възможност за вграждане на персонализиран код.

📚 Прочетете още: Разликата между машинно обучение и изкуствен интелект

9. Haystack (Най-добър за създаване на персонализирани RAG пипалини от документи, API и векторни бази данни)

чрез Haystack

Haystack от Deepset е платформа с отворен код за AI оркестриране, създадена за разработчици, за да създават готови за производство LLM агенти. Тя е подходяща за създаване на сложни RAG (retrieval-augmented generation) пипалини, системи за търсене и многоетапни агентни работни процеси.

С модулни компоненти (ретривъри, генератори и инструменти), валидиране на JSON схеми, паралелно изпълнение на инструменти и вграден мониторинг, Haystack помага при проектирането, тестването, внедряването и мащабирането на интелигентни приложения в облачни и локални среди.

Най-добрите функции на Haystack

Комбинирайте плътни (базирани на вграждане) и разредени (базирани на ключови думи) търсачки, за да предоставяте точни отговори от големи колекции от текстове.

Свържете ретривъри, генератори, ToolInvoker, валидатори и други, за да създадете персонализирани AI работни процеси.

Използвайте Haystack Agent, за да планирате, да решите какъв инструмент да използвате, да изпълните API повиквания, да извлечете документи и да създадете динамично, интелигентно поведение.

Ограничение на Haystack

Haystack разчита в голяма степен на Elasticsearch, което може да забави производителността при големи работни натоварвания.

Цени на Haystack

Отворена платформа

Оценки и рецензии на Haystack

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Haystack?

В рецензия на G2 се казва:

Haystack е мощен отворен код Python фреймворк за създаване на пипалини за обработка на естествен език (NLP). Той предлага набор от предварително създадени компоненти за често срещани NLP задачи, както и поддръжка за различни предварително обучени езикови модели и фреймворкове за дълбоко обучение. Това улеснява създаването и внедряването на сложни NLP приложения, като чатботове, търсачки за документи или системи за отговори на въпроси.

🧠 Интересен факт: Терминът „изкуствен интелект“ е измислен през 1956 г. по време на известния семинар в Дартмут от Джон Маккарти, Марвин Мински и други, който често се счита за официалното раждане на AI като област.

10. AutoGen (Най-подходящ за Python екипи, които създават мултиагентни системи, които изпълняват код автономно)

чрез AutoGen

Създаден от Microsoft Research, AutoGen помага за изграждането на системи за разговорни агенти, които работят с инструкции на естествен език.

Типичната настройка съчетава агент „UserProxy” (който определя целта и преглежда резултатите) с няколко агенти ChatCompletion или Assistant (изследовател, програмист, критик). Те общуват чрез цикъл от събития, докато UserProxy реши, че задачата е изпълнена, като ви предоставя модел за автоматизиране на изследователски доклади, анализ на данни или итеративни сесии за кодиране.

Най-добрите функции на AutoGen

Използвайте цикли „Асистент + Критик“, при които един агент пише код, а друг го преглежда, за да открие грешки преди изпълнението.

Извикайте Python инструменти, за да могат агентите да импортират библиотеки, да събират данни от уебсайтове или да извършват анализ на данни в защитена среда.

Сменяйте LLM бекенди (OpenAI, Azure OpenAI, локални модели) с една единствена конфигурационна линия, като запазвате моделите независими от пипалините.

Ограничение на AutoGen

Може да се затрудни с комплексни задачи като въпроси с много отговори и не е идеален за приложения, насочени към клиенти.

Цени на AutoGen

Отворена платформа

Оценки и рецензии за AutoGen

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Voiceflow (Най-добър за проектиране, тестване и внедряване на AI агенти за разговори в различни канали)

чрез Voiceflow

Voiceflow е инструмент за създаване на AI за разговори, който позволява на екипите да проектират и пускат гласови или чат агенти, използвайки визуален интерфейс без код.

Поддържа мултимодални интерфейси (глас, текст, бутони, визуални елементи), прототипиране в реално време и лесно предаване на инженерите. Това е централизиран хъб за мултифункционални екипи, които съвместно създават динамични асистенти за платформи като Alexa, Google Assistant, уебсайтове и приложения за съобщения.

Най-добрите функции на Voiceflow

Включете OpenAI, Claude, Cohere или персонализирани API, за да съчетаете статични потоци с генеративна изкуствена интелигентност за по-умни разговори.

Разположете асистенти на уебсайтове, мобилни приложения, интелигентни високоговорители или платформи за съобщения, без да преизграждате логиката.

Експортирайте потоци чрез Dialog API или персонализиран код, за да вградите агенти директно в приложения или телефонни системи.

Ограничение на гласовия поток

Случайни бъгове, актуализации на функции и премахване на функции могат да нарушат съществуващите работни процеси, което налага на екипите да преизградят части от агента или да преразгледат аспекти от създаването на агента.

Цени на Voiceflow

Стартово ниво: Безплатно (100 кредита)

Pro: 60 $/месец (10 000 кредита)

Бизнес: 150 $/месец (30 000 кредита)

Предприятие: Индивидуални цени (фактуриране на годишна база)

Оценки и рецензии за Voiceflow

G2: 4,7/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Voiceflow?

В рецензия на G2 се казва:

Леснота на употреба, удобен интерфейс, много хора го използват, а общността на Voiceflow прави изключително лесно да получите поддръжка, когато се затрудните с нещо. Аз лично го използвам всеки ден и вече съм създал много агенти и честно бих го препоръчал на всеки. За да го приложите, е необходимо само едно парче код от настройките и готово. [sic]

12. Microsoft Copilot (най-добър за създаване и внедряване на AI агенти в приложенията на Microsoft 365)

чрез Microsoft Copilot

Microsoft Copilot съчетава мощността на AI, базирана на GPT‑4, с вградена интеграция в Microsoft 365.

С Copilot Studio вашият екип може да създава AI агенти за производителност, използвайки прости команди на естествен език или инструменти за плъзгане и пускане, а след това да ги внедрява в чатове в Teams, SharePoint, Outlook и Word, за да автоматизира задачи, да отговаря на въпроси или да оптимизира операциите.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Използвайте раздела „Опишете“, за да създадете агенти, като напишете какво ви е необходимо, а Copilot Studio ще го превърне в работеща логика.

Добавете Microsoft Graph, SharePoint или уеб данни и интегрирайте действия или API тригери без ресурси за разработка.

Проследявайте използването, управлявайте капацитета и контролирайте опциите за внедряване – или измервайте използването, за да предотвратите превишаване на разходите.

Ограничения на Microsoft Copilot

Copilot понякога може да интерпретира погрешно контекста или тона, което налага ръчни редакции.

Цени на Microsoft Copilot

20 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

В едно ревю в Reddit се казва:

Ние го използваме вътрешно. Той е като ваша собствена търсачка за компанията. Можете да го помолите да ви намери документи или дори да потърси информация извън документацията. Той е добър и в обобщаването на разговори и имейли. Мога да го помоля да обобщи всички имейли, които съм получил през последните 24 часа, и той се справя добре, като ми казва важните неща.

13. Relevance AI (Най-подходящ за оперативни екипи, които създават и управляват AI агенти без кодиране)

чрез Relevance AI

Relevance AI е платформа без код, създадена за оперативни екипи, стартиращи компании и разработчици, които искат да внедрят „AI колеги“. AI агентът може да автоматизира многоетапни работни процеси в продажбите, маркетинга, поддръжката и операциите в бек офиса.

Агентите могат да бъдат обучени за вътрешни процеси чрез качвани файлове или URL адреси и се разгръщат визуално чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. С plug-and-play интеграции с CRM, имейл, Slack и други, той е създаден за бърза автоматизация на производствено ниво.

Най-добрите функции на Relevance AI

Проектирайте системи с множество агенти с логика „дръпни и пусни“ и предварително създадени агенти (например „Bosh“ за резервации на срещи, „Lima“ за маркетинг на жизнения цикъл).

Специализирани агенти като AI BDR Agent за автоматизиране на търсенето на потенциални клиенти, включително проучване, квалификация и проследяване на потенциални клиенти.

Векторно хранилище за управление на текстови, изобразителни и аудио данни; поддържа анализ на настроенията и търсене по сходство за неструктурирани набори от данни.

Ограничение на AI по отношение на релевантността

Потребителите често се сблъскват с трудности при персонализирането, което може да забави интеграцията на проектите и да ограничи гъвкавостта при сложни работни процеси.

Цени на Relevance AI

Безплатно завинаги

Pro : 19 $/месец

Екип : 199 $/месец

Бизнес : 599 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Relevance AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Relevance AI?

В рецензия на G2 се казва:

Много ценя гъвкавостта на Relevance AI и възможността да добавяте персонализиран Python код към вашия агент. Той се интегрира лесно и с други инструменти.

Запознайте се с бъдещето на работата с ClickUp

AI агентите вече общуват с клиентите от ваше име, предоставят информация, автоматизират въвеждането на данни и дори координират цели работни процеси. Задачи, които преди се изпълняваха от големи екипи.

В центъра на тази промяна е ClickUp. Той вече не е просто инструмент за управление на проекти. С Autopilot Agents, ClickUp Brain и автоматизации на естествен език, той ви предоставя всичко необходимо, за да превърнете задачите в действия и идеите в изпълнение.

Вече не управлявате работата. Проектирате система, която го прави вместо вас.

Регистрирайте се в ClickUp и създайте своя първи интелигентен агент още днес.