10-те най-добри инструмента за управление на изкуствения интелект, които гарантират съответствие и прозрачност

Използването на AI е умен ход – докато не се окаже, че не е.

Докато компаниите се бързат да интегрират AI, много от тях пренебрегват един критичен елемент: управлението. Дори най-добрите AI системи могат да създадат рискове, пристрастия или проблеми със съответствието, ако няма ясен надзор.

Все пак 56% от мениджърите не са сигурни дали тяхната компания има етични стандарти за AI.

Тази несигурност може да бъде избегната.

Решението? Инструменти за управление на AI, които ви помагат да управлявате AI отговорно – с вградени функции за прозрачност, документиране и съответствие. В този наръчник сме събрали най-добрите опции, с които да започнете – включително ClickUp, проектиран да поддържа вашите AI работни процеси съгласувани и отчетни.

Предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект, не винаги са забележими от пръв поглед. Нужен ви е инструмент за управление, който да се погрижи за всички подробности, за да не пропуснете грешки в съответствието.

Трябва да търсите тези функции, когато избирате платформа за управление на AI.

Откриване на пристрастия и рискове: Интегрира етична рамка за управление на AI, за да сканира набори от данни и резултати, сигнализира за потенциални пристрастия и предлага предложения за смекчаване на рисковете.

Контрол на прозрачността: Предлага ясни одитни следи и обяснения за генерираните резултати и решения.

Шаблони за управление на AI: Предлагат персонализирани Предлагат персонализирани шаблони за AI, които служат за проследяване на задачи, задвижвани от AI, и управление на AI регламенти и насоки за съответствие.

Сигнали в реално време: Изпраща незабавни известия и сигнали, когато инструментът открие риск или пристрастие.

Проследяване на нормативните изисквания: Следи работните процеси на изкуствения интелект спрямо актуалните нормативни изисквания за съответствие, като Закона за изкуствения интелект на ЕС, Рамката за управление на риска при изкуствения интелект на NIST (AI RMF) и др.

👀 Знаете ли? Въведена през 2023 г., MACHIAVELLI е нова референтна система, предназначена да разгледа етичното поведение на AI системите, когато им позволите да взаимодействат в социална среда.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Централизирано управление на AI с автоматизация AI Tasks, Docs, Dashboards, ClickUp Brain за интелигентни обобщения, автоматизации, проследяване на съответствието Безплатно; Индивидуални цени за предприятия Credo AI МСП, които внедряват AI за първи път Регистър за изкуствен интелект, Credo AI Assist за рискови сценарии, синхронизиране на данни от инструменти за MLOps Персонализирани цени Холистичен AI Ориентирани към иновациите AI операции Картографиране на рисковете, намаляване на пристрастията, бърза цензура Персонализирани цени Fiddler AI Мониторинг на модели от корпоративно ниво Откриване на отклонения в моделите, одитни следи, наблюдаемост на LLM, откриване на пристрастия Персонализирани цени Справедлив AI Стартиращи и малки предприятия Мониторинг на жизнения цикъл, проследяване на съответствието, моделиране на заплахи Плановете започват от 99 долара. Monitaur Пълна документация за жизнения цикъл на AI Одитни регистри, проследяване на пристрастия, откриване на отклонения, валидиране преди производство Персонализирани цени Amazon SageMaker Цялостно разработване и мониторинг на AI Тестване на модели, речници за AI, пълна поддръжка на жизнения цикъл на ML Персонализирани цени IBM Watson Оптимизиране на операциите по жизнения цикъл на AI Проследяване на пристрастия, анализ на регулации, прозрачност на веригата за доставки Персонализирани цени Datatron Риск за безопасността и проследяване на състоянието на AI Контрол на съдържанието въз основа на прагове, откриване на отклонения, регистриране на дейности Персонализирани цени Microsoft Azure Тестване на нови AI версии преди пускането им на пазара Тестване на потока на подсказки, насоки за RAI, филтри за обидно съдържание Персонализирани цени

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Сега, когато вече имате основните познания, ето 10-те най-добри инструмента за отговорно управление на изкуствения интелект. Ще разгледаме техните основни характеристики, ограничения, цени и оценки, за да можете да изберете най-подходящия за вашите нужди.

1. ClickUp (Най-доброто за документация за управление на AI и автоматизация на работния процес)

Настройте лесно автоматизацията на задачите с помощта на AI с ClickUp.

Отговорното управление на AI не е лека задача. От етични рискове и проверки за съответствие до сътрудничество със заинтересовани страни, това може да изглежда като жонглиране с десет задачи едновременно. Тук на помощ идва ClickUp – вашето приложение за всичко, свързано с работата, което организира, проследява и автоматизира надзора на AI.

Автоматизирайте работните процеси за управление на AI с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks може да автоматизира повтарящи се задачи и напомняния за управление на AI, да възлага задачи за преглед и да задава работни потоци за одобрение от всякакви действия.

Можете също да използвате ClickUp Automations, за да назначите автоматично проверяващи за съответствие, да задействате напомняния за регулаторни срокове и да оптимизирате работните процеси по одобрение, като намалите ръчния труд и минимизирате риска от пропуски.

Освен това можете лесно да проследявате напредъка на проекта и да наблюдавате въздействието му. Свържете задачите и зависимостите, свързани с управлението на AI, и ClickUp ще ви представи цялата верига на командване!

Автоматизирайте работните процеси за управление на AI, задавайте приоритети и лесно предоставяйте контекст с ClickUp Tasks.

Управлението на изкуствения интелект е пъзел от правила за съответствие, нали? От GDPR и Закона за изкуствения интелект на ЕС до ISO стандарти и местни одити за съответствие – това е МНОГО! А регламентите продължават да се променят.

Освен ако не разполагате с ейдетична памет, да следите всичко това е невъзможна мечта, нали?

ClickUp Brain е вграден AI асистент на ClickUp, който ви помага да търсите, обобщавате и организирате информация за управлението и съответствието в цялото си работно пространство. Можете да го използвате, за да намирате бързо подходяща документация, да генерирате обобщения и да автоматизирате отчитането за задачите си по управление на AI.

Получавайте актуализации и информация за управлението на съответствието с ClickUp Brain.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да получавате автоматични актуализации за напредъка и обобщения на дейностите за вашите задачи по управление.

Например, можете да помолите Brain да обобщи състоянието на проектите, свързани със съответствието, или да покаже документация за конкретни регламенти.

ClickUp Brain Max: Преобразуване на реч в текст за работни процеси, свързани с съответствие

Управлението на AI изисква да се отразят всички рискове, одобрения и одитни следи, без да се пропусне нищо – и тук на помощ идва ClickUp Brain Max . Вместо да пишете дълги бележки за съответствие или актуализации на одитите, използвайте Talk to Text , за да диктувате незабавно констатациите за рисковете, изводите от срещите или актуализациите на нормативните изисквания и да ги превърнете в структурирани задачи или документи.

Комбинирайте това с Enterprise Search , за да задавате въпроси като „Покажи ми всички задачи, свързани с GDPR, които трябва да бъдат изпълнени този месец” или „Обобщи напредъка по нашия регистър на рисковете, свързани с изкуствения интелект” — и Brain Max ще ви предостави незабавно точната информация от вашето работно пространство.

Чрез комбинирането на гласово въвеждане с AI, съобразено с контекста, екипите за управление могат да документират по-бързо, да намалят ръчното отчитане и да спазват изискванията, без да се затрупват с документи.

Но само документацията не е достатъчна – вие се нуждаете и от структуриран начин за събиране на мненията на вашия екип. С ClickUp Forms можете да събирате оценки на риска, доклади за инциденти или списъци за съответствие и незабавно да превръщате отговорите в задачи, които могат да бъдат изпълнени. Това гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато във вашия процес на управление.

Разбира се, макар AI системите да могат да опростят работните процеси, те също така създават рискове за поверителността и сигурността на данните. Ето защо е от решаващо значение автоматизацията да се съчетава с строги контролни механизми за управление – така можете да оптимизирате отчитането, без да компрометирате съответствието.

💡 Професионален съвет: Защитете чувствителната информация за управление с помощта на разширените разрешения и контроли за поверителност на ClickUp, така че само оторизирани членове на екипа да имат достъп до или да редактират документи и задачи, свързани със съответствието.

Опростете оценката на риска с AI агентите за управление на ClickUp

ClickUp AI агенти

ClickUp Governance AI Agents може да ви помогне да автоматизирате работните процеси за управление, като възлагате проверки за съответствие, проследявате задачи за оценка на риска и извеждате маркирани елементи въз основа на вашите персонализирани правила.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Три са основните пречки: липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията и опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

ClickUp комбинира вграден AI с функции за сигурност на корпоративно ниво, така че вашите данни за управление остават защитени, докато вашият екип безопасно свързва чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство.

Сътрудничество с екипа ви в ClickUp Docs

Вашият екип за управление може да редактира съвместно регистъра на рисковете в ClickUp Docs, да маркира заинтересованите страни за обратна връзка и да оставя коментари директно там, където е необходимо.

📌 Пример: Правният отдел може да сигнализира за проблем, свързан със съответствието с GDPR, докато инженерният отдел актуализира мерките за смекчаване на риска – всичко това в един динамичен документ.

Сътрудничейте с екипа си в ClickUp Docs

Тъй като Docs се свързва директно с работните процеси, можете да автоматизирате задачите по оценка на безопасността и риска, да ги възложите на подходящите хора и да ги свържете обратно с вашите проектни пространства. Това гарантира, че управлението на данните не е само теория, а е част от ежедневните операции.

Този вид структура е важен, тъй като AI става все по-широко разпространена на работното място. Вместо разпръснати таблици и изолирани бележки, получавате централизирана система, в която управлението на съответствието, рамките за управление и оценките на риска остават актуални, подлежащи на одит и приложими.

Накратко, това е начинът, по който екипите превръщат AI на работното място от рисков фактор в прозрачен, добре управляван процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

AI агентите в ClickUp Brain могат да се сторят сложни за начинаещите , особено ако нямат опит с автоматизацията, но с употребата им стават по-лесни.

Разширените функции на ClickUp изискват известно време за усвояване, но предлагат мощни възможности за персонализиране, след като потребителите се запознаят с тях.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Джоди Салис, творчески директор в United Way Suncoast, казва:

Не мога да кажа достатъчно добри думи за него. Между автоматизацията, шаблоните и всички различни видове проследяване и изгледи, с ClickUp просто няма как да сгрешите.

Не мога да кажа достатъчно добри думи за него. Между автоматизацията, шаблоните и всички различни видове проследяване и изгледи, с ClickUp просто няма как да сгрешите.

💡 Професионален съвет: Създайте и добавете ресурси като отговорни практики за управление на AI и основи на законите за съответствие към вашите задачи за управление на AI в ClickUp. По този начин всички членове на вашия екип ще разберат сигналите за риск и ще извършват съответните проверки.

2. Credo AI (Най-подходящо за МСП, които планират да внедрят AI за първи път)

чрез Credo AI

Приемането на AI за първи път може да ви се стори прекалено сложно, особено когато се сблъсквате с непознати правила. Credo AI помага да опростите този процес, като централизира вашите работни процеси за управление на AI и преобразува техническата документация в бизнес информация, която е лесна за разбиране.

С функции като Credo AI Assist, тази платформа използва генеративен AI, за да попълва автоматично рискови сценарии и да ви помогне да създадете AI регистри, които отговарят на изискванията на рамки като Закона за AI на ЕС и NIST AI RMF.

Най-добрите функции на Credo AI

Регистрирайте инициативи за изкуствен интелект в съответствие с официалните регулации за изкуствен интелект и политиката на компанията за изкуствен интелект и събирайте метаданни с регистъра за изкуствен интелект.

Настройте и възложете мерки за смекчаване на риска и проследявайте контрола в работната среда за управление на AI.

Синхронизирайте данните за управление на Credo AI от инструментите MLOps, които използвате в момента.

Ограничения на Credo AI

Има стръмна крива на обучение

Не е най-добрият инструмент за наблюдение на мащабни AI операции.

Цени на Credo AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Credo AI

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

🧠 Интересен факт: Изкуственият интелект за разпознаване на лица понякога е по-точен от хората при идентифицирането на хора, особено в големи бази данни.

3. Холистичен AI (най-подходящ за иновативни нови AI операции)

чрез Holistic AI

Holistic AI е идеален инструмент за предприятия, които планират развитие на AI в съответствие със Закона за AI на ЕС и други регламенти. Тази платформа за управление на AI проследява глобалните стандарти за AI и изискванията за съответствие, които са от значение за вашата организация, и автоматизира AI одити.

Най-добрите характеристики на холистичния AI

Картографирайте и наблюдавайте рисковете и получите достъп до предложения за намаляване на риска за отделни AI системи.

Цензурирайте добавянето на чувствителни данни към генеративни AI подсказки.

Предотвратете пристрастия и системни халюцинации във вашите LLM приложения.

Холистични ограничения на AI

Интерфейсът не е лесен за ползване.

Намирането на конкретни задачи за управление на данни може да бъде трудно, след като започнете да изпълнявате множество работни процеси.

Холистично ценообразуване на AI

Персонализирани цени

Цялостни оценки и рецензии за изкуствения интелект

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

4. Fiddler AI (Най-подходящ за мониторинг на сложни AI модели за предприятия и правителства)

чрез Fiddler AI

Fiddler AI е мощна платформа за наблюдение, създадена за предприятия, които управляват мащабни AI внедрявания. Тя наблюдава и обяснява поведението на моделите за машинно обучение и LLM, помагайки на екипите да откриват отклонения, пристрастия, халюцинации и проблеми с производителността, преди те да ескалират.

Широко използван във финансови, застрахователни и публични организации, Fiddler помага да се гарантира, че решенията на AI са справедливи, обясними и в съответствие с регулаторните стандарти, като същевременно генерира доказателства с аудиторска стойност за проверки на съответствието.

Най-добрите функции на Fiddler AI

Откривайте ефективността на моделите и задавайте предупреждения за несъответствия и пристрастия с мониторинг на моделите.

Прилагайте предпазни мерки за изкуствен интелект, за да защитите вашите чувствителни данни за превантивно управление на риска.

Наблюдавайте и анализирайте генеративните модели на изкуствен интелект и LLM приложенията, които проектирате, за да се уверите, че те следват етичните насоки за изкуствен интелект.

Обяснете прогнозите на ML за автономни системи като дронове – от критично значение в среда, чувствителна към безопасността, където прецизността и етичният надзор са безкомпромисни.

Ограничения на Fiddler AI

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен

Цени на Fiddler AI

Lite : Персонализирано ценообразуване

Бизнес : Персонализирани цени

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Fiddler AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fiddler AI?

G2 review казва:

На пазара има много малко добри инструменти за наблюдение, когато става въпрос за мониторинг на AI модели. Възможностите за мониторинг на Fiddler, особено по отношение на LLM, са изключително мощни. Функцията му за обяснение на моделите е просто невероятна. Интеграциите са много добри.

На пазара има много малко добри инструменти за наблюдение, когато става въпрос за мониторинг на AI модели. Възможностите за мониторинг на Fiddler, особено по отношение на LLM, са изключително мощни. Функцията му за обяснение на моделите е просто невероятна. Интеграциите са много добри.

📮 ClickUp Insight: 22% от нашите респонденти все още са нащрек, когато става въпрос за използването на AI на работното място. От тези 22% половината се притесняват за поверителността на данните си, а другата половина просто не са сигурни, че могат да се доверят на това, което им казва AI. ClickUp се справя с двата проблема с надеждни мерки за сигурност и чрез генериране на подробни връзки към задачи и източници с всеки отговор. Това означава, че дори и най-предпазливите екипи могат да започнат да се наслаждават на повишената продуктивност, без да се тревожат дали информацията им е защитена или дали получават надеждни резултати.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да визуализирате рамките за управление, отговорностите на заинтересованите страни и регулаторните работни процеси, за да подобрите разбирането и съгласуваността в екипа.

5. Fairly AI (Най-подходящ за стартиращи компании и малки и средни предприятия)

чрез Fairly AI

Вие сте стартираща компания или малък бизнес, който отлага отговорното управление на изкуствения интелект, защото не можете да намерите надежден инструмент в рамките на бюджета си? Fairly AI е добър вариант за вас. Той ви дава достъп до всички важни функции за управление на изкуствения интелект без излишни усложнения.

Най-добрите функции на Fairly AI

Наблюдавайте AI системите през целия им жизнен цикъл с рамка от типа „агент като съдия“.

Откривайте рисковете автоматично с база данни за моделиране на заплахи за изкуствения интелект.

Добавете фирмена политика и проследявайте AI системите за съответствие с AI регистъра.

Сътрудничейте със заинтересованите страни, за да определите контролни точки и да оцените съответствието.

Справедливи ограничения на изкуствения интелект

Това може да не е достатъчно, след като разширите дейността си.

Интерфейсът не е интуитивен

Справедливо ценообразуване на AI

Бронз : 99 $/месец

Silver : 299 $/месец

Злато: 2500 $/месец

Справедливи оценки и рецензии за изкуствения интелект

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Законът на ЕС за изкуствения интелект е първият в света значим законодателен акт, насочен специално към отговорното управление на изкуствения интелект. Той класифицира системите за изкуствен интелект според риска и налага спазването на изискванията, като прави управлението юридически задължително.

6. Monitaur (Най-доброто решение за документиране на жизнения цикъл на вашата AI система)

чрез Monitaur

Monitaur е специално създаден за компании, които се нуждаят от документиране на целия жизнен цикъл на своите AI модели – от разработката до внедряването. Той поддържа управлението в регулирани индустрии като застраховането и здравеопазването, като предлага подробно версиониране, проследяване на пристрастия, откриване на отклонения и готови за одит логове.

Рамката Policy-to-Proof помага на екипите да определят стандарти за управление, да внедрят контролни механизми и да представят доказателства за съответствие пред регулаторните органи и заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Monitaur

Ограничения на Monitaur

Липсват функции за цензуриране на данни

Цени на Monitaur

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Monitaur

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amazon SageMaker?

G2 review казва:

Minotaur Business Systems е много лесна за използване и многофункционална система. Персоналът е изключително компетентен и винаги готов да окаже подкрепа.

Minotaur Business Systems е много лесна за използване и многофункционална система. Персоналът е изключително компетентен и винаги готов да окаже подкрепа.

7. Amazon SageMaker (най-подходящ за разработване и мониторинг на вътрешни модели на изкуствен интелект)

чрез Amazon SageMaker

Като част от Amazon Web Services, Amazon SageMaker предлага инструменти за създаване, внедряване и управление на отговорни модели за изкуствен интелект и машинно обучение. Можете да настроите тестови среди за машинно обучение и да проследявате ефективността на моделите.

Най-добрите функции на Amazon SageMaker

Достъп до каталози с речници за изкуствен интелект и форми за метаданни за лесно управление на изкуствения интелект.

Създайте разпоредби за AI среди и тествайте достъпа до модели за машинно обучение и данни.

Записвайте ключови предположения, характеристики и артефакти за всеки модел, от концепцията до внедряването.

Ограничения на Amazon SageMaker

Твърде много функции за някой, който търси само управление на изкуствения интелект

Цени на Amazon SageMaker

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amazon SageMaker

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amazon SageMaker?

G2 review казва:

Той е изключително мащабируем, с голяма изчислителна мощност, много добре интегриран с повечето хранилища и езера от данни на доставчиците и е достъпен през браузъра.

Той е изключително мащабируем, с голяма изчислителна мощност, много добре интегриран с повечето хранилища и езера от данни на доставчиците и е достъпен в браузъра.

8. IBM Watson (най-подходящ за съкращаване на жизнения цикъл на AI)

чрез IBM Watson

IBM Watson е идеален софтуер за управление на AI, ако основният ви фокус е подобряването на логистиката на AI системите ви. Освен за съответствие, този инструмент ще ви помогне да наблюдавате жизнения цикъл на AI, да идентифицирате и намалите пристрастията в веригата на доставки и да намалите енергопотреблението.

Най-добрите функции на IBM Watson

Наблюдавайте и замествайте модели в системите IBM, OpenAI и Amazon SageMaker.

Открийте уязвимости в сигурността и неправилни конфигурации и идентифицирайте скрити AI

Автоматизирайте процеса на идентифициране и превръщане на промените в нормативната уредба в изчерпателни политики.

Проследявайте чатовете с изкуствен интелект за пристрастност и неподходящи отговори с автоматизирани предупреждения.

Ограничения на IBM Watson

Не е подходящо за начинаещи

Това е скъпо

Цени на IBM Watson

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за IBM Watson?

G2 review казва:

Резултатите са по-бързи от другите AI търсачки и са добре организирани. Лесно се четат и разбират. Имат много функции.

Резултатите са по-бързи от другите AI търсачки и са добре организирани. Лесно се четат и разбират. Имат много функции.

9. Datatron (Най-доброто за управление на рисковете за безопасността)

чрез Datatron

Срещате ли често заплахи за данните напоследък? Може би вашите AI подсказки импортират чувствителна информация в генерираните резултати. Можете да използвате Datatron за управление на AI и да идентифицирате потенциални изтичания на чувствителни данни. Той ви позволява да дефинирате праг, за да предотвратите AI системите да включват критични данни в подсказките и генерираните резултати.

Най-добрите функции на Datatron

Достъп до оценката за състоянието на AI на таблото

Откривайте отклонения в данните, концептуални отклонения и аномалии чрез отговорно управление на изкуствения интелект.

Задайте предупреждения и автоматично изключване, когато моделът надхвърли предварително определения праг.

Записвайте AI активността и одиторските следи, за да разберете как се държи системата и защо.

Ограничения на Datatron

Функциите за разпределено изчисление не са достатъчно усъвършенствани

Възможно е да не идентифицира всички случаи наведнъж.

Цени на Datatron

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Datatron

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Datatron?

G2 review казва:

Интегрирането на данни от множество източници ми помага много. Тяхното безпроблемно функциониране ми спестява ценно време. Data Tron ми предоставя широки възможности за персонализиране и е много лесен за използване. Харесвам и техния екип за техническа поддръжка. Те помагат на своите клиенти. Наскоро имах проблем с FTP трансферите, но DataTron реши този проблем. Освен това, след това прекарвах по-малко време за валидиране на модели.

Интегрирането на данни от различни източници ми помага много. Тяхната безпроблемна работа ми спестява ценно време. Data Tron ми предоставя широки възможности за персонализиране и е много лесен за използване. Харесвам и техния екип за техническа поддръжка. Те помагат на клиентите си. Наскоро имах проблем с FTP трансферите, но DataTron реши този проблем. Освен това, след това прекарвах по-малко време за валидиране на модели.

🧠 Интересен факт: Първият чатбот, Eliza, датира от средата на 60-те години! Той е създаден от компютърния учен Джоузеф Вайзенбаум в Лабораторията за изкуствен интелект на MIT.

10. Microsoft Azure (най-подходящ за тестване на нови разработки в областта на изкуствения интелект преди внедряването им в цялата компания)

чрез Microsoft Azure

Microsoft Azure предлага някои впечатляващи функции за управление на изкуствения интелект. Можете да създадете вътрешни насоки за отговорни практики в областта на изкуствения интелект и да сътрудничите за бързо оценяване на пристрастността.

Най-добрите функции на Microsoft Azure

Наблюдавайте текстове и изображения, за да откривате обидно или неподходящо съдържание.

Разработвайте генеративни AI приложения и персонализирани копилоти в една платформа.

Разберете причините зад резултатите, генерирани от AI, и се подобрете съответно.

Ограничения на Microsoft Azure

Планът, базиран на потреблението, затруднява идентифицирането на проблеми при функционални неизправности.

Цени на Microsoft Azure

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Azure?

G2 review казва:

Трудно е да избера инструмент в платформата, който ми харесва най-много, тъй като тя е много всеобхватна. Обаче много ми харесва интеграцията с Microsoft Entra ID, където можете да присвоявате роли на потребители и да задавате правила за достъп до ресурси в Microsoft Azure.

Трудно е да избера инструмент в платформата, който ми харесва най-много, тъй като тя е много всеобхватна. Обаче много ми харесва интеграцията с Microsoft Entra ID, където можете да присвоявате роли на потребители и да задавате правила за достъп до ресурси в Microsoft Azure.

⭐ Специални споменавания

Тези инструменти може да не са пълноценни платформи за управление на изкуствения интелект, но предлагат уникални функции, които подкрепят отговорните практики в областта на изкуствения интелект.

1. Arthur AI — Мониторинг на пристрастия и модели в реално време

Arthur AI е надеждна платформа за наблюдение на AI, която позволява на компаниите да следят производителността, справедливостта, отклоненията и пристрастията на моделите в производството. Тя е особено ценна в регулирани отрасли като финансите и здравеопазването, които се нуждаят от строго управление на внедрените модели.

Мониторинг в реално време за справедливост, пристрастност и отклонения

Интегрира се с разработването на модели и производствените процеси

Използвани от предприятия, които се нуждаят от обясними и етични AI решения

2. Knostic — Управление на достъпа до необходимата информация за LLM

Knostic е проектиран да предотвратява прекомерното разкриване на чувствителни данни в AI подсказки и отговори. Той прилага контрол на достъпа „необходимост да се знае“ на ниво LLM, помагайки на компаниите да намалят риска от нарушения на поверителността и изтичане на данни.

Прилага политики за управление в рамките на LLM разговорите

Записва чувствителни взаимодействия и прилага автоматично маскиране

Идеални за чат приложения с изкуствен интелект, копилоти и ботове за обслужване на клиенти.

3. CalypsoAI — Сигурно внедряване на генеративна AI

CalypsoAI предоставя LLM тестове и предпазни мерки за предприятия, които използват генеративни AI инструменти. То позволява на организациите да валидират подсказки, откриват халюцинации и прилагат политики – всички критични компоненти на отговорното използване на AI.

Блокира високорискови подсказки и халюцинирани резултати

Проследява как LLM спазват вътрешните указания за употреба

Често се използва в отбраната, разузнаването и регулираните индустрии.

Поддържайте отговорни практики за изкуствен интелект с ClickUp

55% от американците смятат, че компаниите не обръщат внимание на етиката на изкуствения интелект при разработването на системи за изкуствен интелект. Този скептицизъм от страна на аудиторията може да повлияе на репутацията и печалбата на вашата марка. Ето защо отговорното управление на изкуствения интелект е задължително за прозрачен и положителен имидж на марката.

Процесът обаче може да изглежда прекалено сложен. Не се оставяйте да ви сплаши жаргонът на изкуствения интелект. Просто инвестирайте в надеждна система за управление на изкуствения интелект и поддържайте съответствие и етични практики, независимо колко широко използвате изкуствения интелект във вашата компания.

Или изберете ClickUp, приложението, което замества всички останали. Ние предлагаме работни процеси за управление на AI, както и персонализирани шаблони, които можете да използвате, за да следите всяка рутинна проверка на AI. Нашата система ще идентифицира потенциалните рискове и ще уведоми вашия екип.

Има още! С ClickUp можете да управлявате рисковете с помощта на работния процес за оценка, да се заемете първо с най-спешните и да продължите с по-малко сериозните.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и спазвайте AI регулациите с усърдно управление!