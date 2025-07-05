Топ 10 алтернативи на Word за Mac без Microsoft през 2025 г.

Microsoft Word може да е синоним на софтуер за обработка на документи, но не е подходящ за всеки.

Може би е прекалено обемист. Може би абонаментът ви се струва ненужен. Или може би просто търсите инструмент, който по-добре се вписва в работния процес на вашия Mac.

Добрата новина е, че имате избор.

Независимо дали пишете доклади, правите бележки, изготвяте предложения за клиенти или работите върху дълги текстове, има алтернативи на MS Office, които са съвместими с Mac, бързи, прости и дори безплатни.

И не е нужно да се отказвате от функции като сътрудничество, форматиране или споделяне на файлове. Много инструменти вече предлагат същите (или по-добри) функции за вашите нужди от текстообработка като MS Word, без високата цена и сложността.

В този наръчник ще ви покажем какво да търсите в алтернативата на Microsoft Word за Mac и защо ClickUp Docs може да се превърне във вашия нов предпочитан помощник (или... герой?) с изкуствен интелект за писане, водене на бележки и документиране в macOS.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Word за Mac?

Изборът на еквивалент на Mac Word не се състои само в намирането на нещо, което прилича на Microsoft Word. Става въпрос за намирането на инструмент, който отговаря на начина, по който пишете, водите бележки и сътрудничите, без да ви забавя.

Независимо дали пишете блог публикации, подготвяте бизнес предложения или организирате бележки от срещи, ето какво наистина има значение.

Съвместимост на файлове: Импортирайте/експортирайте .doc и .docx безпроблемно, поддържайте native open формати (.odt, .rtf) и експортирайте PDF файлове без грешки – спестявайки ви разочароващи проблеми с оформлението и форматирането.

Простота и бързина: Осигурете интуитивен интерфейс без отвличащи елементи, включете обичайни инструменти за форматиране (удебелен шрифт, заглавия, списъци) и предложете минимална крива на обучение, за да можете да се концентрирате върху писането.

Достъп до облак и офлайн използване: Синхронизирайте документи между устройства в реално време, активирайте офлайн редактиране и автоматично запазване с история на версиите – идеално за непрекъсната Синхронизирайте документи между устройства в реално време, активирайте офлайн редактиране и автоматично запазване с история на версиите – идеално за непрекъсната продуктивност на вашия Mac навсякъде.

Сътрудничество: Редактирайте документи в реално време, оставяйте лесно коментари и предложения и контролирайте разрешенията за споделяне, за да оптимизирате работата в екип и да предотвратите объркване с версиите.

Персонализиране и гъвкавост: Достъп до готови за употреба Достъп до готови за употреба шаблони за документация , прилагане на теми като тъмен режим и създаване на персонализирани преки пътища – персонализирайте работния си процес, за да повишите ефективността си.

Цена и съвместимост с Mac: Насладете се на основни функции на ниска цена или безплатно, прозрачни цени при ъпгрейд и оригинална производителност на macOS за гладка и надеждна работа.

👀 Знаете ли? Според доклад на Gartner, 60% от купувачите на софтуер съжаляват за покупката си в рамките на 12 до 18 месеца. Мнозина дори обмислят да преминат към нещо друго. Искате да направите по-добър избор? Започнете с подбиране на инструменти според реалните си нужди, а не само според атрактивните функции.

Най-добрите алтернативи на Word за Mac на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp ClickUp Docs за писане + създаване на задачи, AI асистент за писане (ClickUp Brain), сътрудничество в реално време, Notepad, шаблони, Docs Hub От индивидуални потребители до корпоративни екипи, които управляват документи, проекти и сътрудничество Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия LibreOffice Writer Пълна съвместимост на файлове (. doc, .docx, .odt и др.), разширено форматиране, експортиране в PDF/EPUB, вградена проверка на правописа, работи офлайн. Индивидуални професионалисти, които се нуждаят от мощен офлайн текстообработващ софтуер с широка поддръжка на формати Безплатни и с отворен код Apple Pages Сътрудничество в реално време между устройства на Apple, над 90 дизайнерски шаблона, вграждане на медийни файлове, офлайн достъп, синхронизация с iCloud Безплатни и с отворен код Безплатно на устройства Apple Google Docs Редактор в облака, редактиране и коментиране в реално време, автоматично запазване, неограничен архив на версиите, достъп през браузър Отдалечени екипи и лица, които се нуждаят от гъвкаво сътрудничество в облака Безплатно с акаунт в Google; бизнес планове, достъпни чрез Google Workspace Apache OpenOffice Writer Отворен код, офлайн достъп, поддръжка на файлови формати, експортиране в PDF, основни функции за редактиране Нестопански организации или потребители, които се интересуват от цената и се нуждаят от проста безплатна алтернатива на MS Word Професионалните писатели и напредналите потребители на Mac се нуждаят от персонализиран и бърз офлайн редактор. Scrivener Изглед „Свързващ елемент“ за организация, „Коркова табло/очертаване“ за планиране, шаблони за романи/сценарии, режим на съставяне Писатели и изследователи, които работят с комплексни, дълги текстове като книги, дисертации или сценарии Еднократна лицензия: 49 $ (стандартна); 41,65 $ (образователна) Mellel Разширени инструменти за цитиране, библиография, многоезично набиране, автоматични заглавия, персонализирани стилове, поддръжка на бележки под линия/крайни бележки Академични писатели, изследователи и технически автори, работещи върху структурирани документи Еднократна лицензия: 69 долара Nisus Writer Pro Дълбока персонализация (пряк път, ленти с инструменти), PowerFind, поддръжка на езици, които се пишат отдясно наляво, интеграция с Bookends Професионални писатели и напреднали потребители на Mac, които се нуждаят от персонализиран и бърз офлайн редактор. Еднократна лицензия: 65 долара ONLYOFFICE DocSpace Сътрудничество в реално време, поддръжка на над 50 формата, приставки (чат, тезаурус), разширени инструменти за форматиране Екипи, управляващи споделени документи с редактиране в реално време и контрол на достъпа Платените планове започват от 20 $/администратор/месец (Cloud); 6550 $/сървър (On-premises) BBEdit 15 Търсене в множество файлове с регулярни изрази, подчертаване на синтаксиса, интеграция с Git, редактиране на файлове от разстояние, HTML преглед Разработчици, технически писатели и програмисти, работещи с чист текст, код или маркировка Еднократна лицензия: 59,99 $; Ъпгрейди от 29,99 $; Многопотребителски: Персонализирани цени

10-те най-добри алтернативи на Word за Mac

Съставихме списък с десет силни алтернативи на Microsoft Word, всяка от които е предназначена да ви помогне да пишете, да си сътрудничите и да поддържате организация, без да разчитате на Microsoft.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти и документи със сътрудничество)

Създайте своя ClickUp Doc по свой начин. Започнете оттук Създавайте документи, редактирайте ги съвместно в реално време, добавяйте коментари и маркирайте други сътрудници в ClickUp Docs.

ClickUp е повече от инструмент за писане. Това е универсалното приложение за работа, създадено за хора, които се нуждаят от документи, които да правят повече.

С ClickUp Docs можете да създавате, форматирате и редактирате документи точно както в Microsoft Word. Но тук документите не са просто пасивни хранилища на информация. Те са толкова интерактивни, колкото искате да бъдат.

Искате да превърнете избран текст от документа си в задача за действие? Можете да го направите с възможността да създавате задачи в ClickUp от документи с едно кликване.

Искате да обърнете вниманието на колега? Просто го @споменете навсякъде в документа или оставете коментар, който той може да потвърди и разреши.

@Споменавайте колеги или им задавайте коментари, на които да отговорят, когато сътрудничите в ClickUp Docs.

А какво ще кажете за вграждането на мултимедия или джаджи като продуктови пътни карти или списъци със задачи? Възможно е! И, разбира се, можете да форматирате всеки документ по начина, по който желаете – с множество опции за шрифтове, цветове, банери, стилизирани списъци и други елементи, от които да избирате.

Сътрудничество и редактиране на бележки, планове, предложения и доклади на живо с вашия екип в ClickUp Docs

Документите в ClickUp са практични и винаги остават свързани с вашата работа. Можете да ги свържете със задачи, да ги прикачите към папки и да ги използвате като част от работния процес на вашия екип, а не само като самостоятелни файлове. Можете да редактирате един и същ документ с вашия екип в реално време, така че всички винаги виждат най-новата версия и са на една и съща страница – в буквален смисъл.

Ако Docs ви се струва прекалено сложно за записване на бързи идеи, няма да се налага да разчитате и на отделно приложение за бележки. С ClickUp Notepad получавате просто място, където да записвате бързи мисли, бележки от срещи или задачи. Бележките не остават изолирани. Можете да ги превърнете в Docs или задачи, когато сте готови да предприемете действие.

Създавайте списъци със задачи и ги организирайте в ClickUp Notepad

Ако нямате много време, ClickUp Brain е тук, за да ви помогне. Това е AI асистент, вграден в Docs, който може да обобщава дълги текстове, да преформулира тромави параграфи в изгладени и професионални текстове или дори да ви помогне да създадете съдържание, когато сте в затруднение. Независимо дали изготвяте план за блог публикация или почиствате чернова на изпълнителен доклад, той намалява времето, прекарано в рутинна работа, за да можете да се съсредоточите върху съобщението.

Задайте въпроси на ClickUp Brain и получите незабавен отговор.

Научете как можете да пишете с AI, без да напускате работното си място, благодарение на ClickUp Brain:

ClickUp работи по начина, по който мислите. Word документите не се съхраняват в разбъркана система от папки. Те се съхраняват в ясната йерархия на проектите на ClickUp – Работно пространство, Пространство, Папка, Списък, Задача. Можете да организирате документите по клиент, проект или работен процес. Всичко е свързано и лесно за намиране. Няма повече търсене в разпръснати файлове.

💡 Професионален съвет: Искате да поддържате организация, докато се разраствате? Използвайте Docs Hub в ClickUp, за да видите всичките си документи – притежавани, създадени, споделени – на едно място. Можете дори да помолите ClickUp AI да ги намери бързо, като използвате команди на естествен език, или да използвате ClickUp Connected Search, ако си спомняте ключовите думи на документа!

Всичко се синхронизира на всичките ви устройства. Можете да изтеглите ClickUp за Mac за гладка работа на десктопа, която работи бързо, реагира добре на жестове и се вписва добре в macOS средата ви.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте всичките си документи организирани и лесни за намиране на едно централно място с Docs Hub на ClickUp.

Поддържайте лесно подробни уикита с вложени страници

Пишете без разсейване, като маркирате само частта, върху която работите, с помощта на Focus Mode .

Скрийте стари или неизползвани документи , без да ги изтривате, за да поддържате работното си пространство чисто и лесно за търсене.

Структурирайте документа си с ясни заглавия, сгъваеми секции и кликаем преглед, за да навигирате лесно в дългите текстове.

Проследявайте кой е създал и последно редактирал даден документ , заедно с времеви отметки за по-добър контрол на версиите.

Бързо започвайте проекти или документи с готови, персонализирани шаблони за всичко – от бележки от срещи до стандартни оперативни процедури.

💡 Професионален съвет: Ако искате да създадете лесна за управление база от знания, започнете с шаблон. Шаблоните за база от знания на ClickUp осигуряват солидна структура за организиране на вътрешни ръководства, документи за въвеждане в работата и често задавани въпроси на екипа.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители смятат, че има крива на обучение, защото ClickUp предлага толкова много функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В рецензия на G2 се хвали многофункционалността на инструмента:

ClickUp централизира цялата ни работа – задачи, документи, чатове и цели – на едно място. Гъвкавостта е несравнима: персонализирани изгледи, автоматизации и интеграции улесняват адаптирането на работните процеси към нуждите на всеки екип. Особено ценя начина, по който ClickUp балансира дълбочината (мощни функции като зависимости и табла) с използваемостта. Това направи проследяването на проекти, сътрудничеството в екипа и комуникацията по-гладки и много по-прозрачни.

ClickUp централизира цялата ни работа – задачи, документи, чатове и цели – на едно място. Гъвкавостта е несравнима: персонализирани изгледи, автоматизации и интеграции улесняват адаптирането на работните процеси към нуждите на всеки екип. Особено ценя това, как ClickUp балансира дълбочината (мощни функции като зависимости и табла) с използваемостта. Това направи проследяването на проекти, сътрудничеството в екипа и комуникацията по-гладки и много по-прозрачни.

2. LibreOffice Writer (най-добър за пълнофункционална обработка на текст с широка съвместимост на файлове)

чрез LibreOffice Writer

LibreOffice Writer предоставя на потребителите на Mac всичко необходимо за създаване на професионални Word документи – без абонамент.

Софтуерът поддържа широк спектър от формати, включително .doc, .docx, .odt, .rtf и .html, което го прави силна алтернатива на MS Word за потребители, които искат широка съвместимост. С усъвършенствани инструменти за форматиране, вградени шаблони и опции за експортиране, можете да създавате висококачествени документи с LibreOffice Writer.

Най-добрите функции на LibreOffice Writer

Достъп до разширени опции за форматиране: стилове, таблици, заглавия, бележки под линия

Експортирайте в PDF, EPUB и други често използвани формати

Подобрете писането си с вградената проверка на правописа, тезауруса и калкулатора за брой думи.

Използвайте шаблони за документи за постигане на последователна структура

Работете изцяло офлайн – не е необходим интернет, за да използвате инструмента.

Ограничения на LibreOffice Writer

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с модерните Mac приложения.

По-стръмна крива на обучение поради широкия набор от функции

Без вградена синхронизация в облака или сътрудничество в реално време

Цени на LibreOffice Writer

Безплатни и с отворен код

Оценки и рецензии за LibreOffice Writer

G2 : 4. 1/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за LibreOffice Writer

Един потребител на Capterra казва:

Оценявам LibreOffice като мощен пакет с отворен код, с богат набор от функции и съвместимост с различни формати на документи. Развитието му, задвижвано от общността, гарантира редовни актуализации и подобрения.

Оценявам LibreOffice като мощен пакет с отворен код, с богат набор от функции и съвместимост с различни формати на документи. Разработката му, ръководена от общността, гарантира редовни актуализации и подобрения.

3. Apple Pages (най-подходящ за Mac потребители, които търсят елегантен дизайн и безпроблемна интеграция)

чрез Apple Pages

Apple Pages е вграден в повечето устройства на Apple. Той е създаден за потребители на Mac, които държат на дизайна, искат да сътрудничат в реално време и предпочитат инструмент, който се вписва естествено в екосистемата на Apple.

Всичко изглежда естествено на Mac – от плавните преходи до дълбоката интеграция с iCloud, Messages и FaceTime. Можете да сътрудничите на живо с колегите си на Mac, iPad, iPhone или дори в браузър.

Ако преминавате от Microsoft Word, Pages ви позволява да отваряте, редактирате и експортирате MS Word файлове без проблеми.

Най-добрите функции на Apple Pages

Насладете се на сътрудничество в реално време на всички устройства на Apple и в интернет.

Възползвайте се от над 90 шаблона, проектирани от Apple, за автобиографии, доклади, книги и др.

Използвайте вградените инструменти за проследяване на промени, коментари и подчертавания.

Получете поддръжка за вграждане на изображения, аудио, видео и интерактивни елементи.

Автоматично запазвайте работата си, синхронизирайте я с iCloud и редактирайте документи офлайн с лекота.

Ограничения на Apple Pages

Липсват усъвършенствани инструменти за автоматизация или работни процеси

Ограничена интеграция с платформи, които не са на Apple

Не е идеален за сложно форматиране като академични цитати или макроси.

Цени на Apple Pages

Apple Pages може да се изтегли и използва безплатно на всички устройства на Apple.

Оценки и рецензии за Apple Pages

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

4. Google Docs (най-добър за сътрудничество в реално време и редактиране в облака)

чрез Google Docs

Google Docs е браузър-базиран текстови процесор, който улеснява писането, редактирането и споделянето на документи отвсякъде. Той е създаден за екипи, но е също толкова полезен и за самостоятелна работа. Потребителите на Mac могат да го използват, без да инсталират нищо, а всичко се синхронизира в облака в реално време.

Промените се запазват автоматично. Можете да видите кой редактира, да добавяте коментари и да се връщате към всяка предишна версия, без да натискате „Запази“. Това е една от най-достъпните опции за Mac потребители, които търсят алтернатива на Microsoft Word, особено за екипи, които дават приоритет на скоростта и гъвкавостта.

Най-добрите функции на Google Docs

Редактирайте в реално време с няколко сътрудници с проследяване на курсора на живо.

Създавайте документи съвместно с коментари, предложения и вграден чат за екипи

Автоматично запазване с неограничен архив на версиите

Достъп до вашите данни от всеки браузър или устройство

Разгледайте десетки шаблони за автобиографии, доклади и други документи.

Ограничения на Google Docs

Необходима е активна интернет връзка за пълна функционалност.

Форматирането може да се развали при сложни файлове на Microsoft Word.

Ограничено офлайн редактиране и по-малко разширени опции за оформление в сравнение с алтернативите на Google Docs

Цени на Google Docs

Безплатно с акаунт в Google

Платени планове за бизнеса са достъпни чрез Google Workspace.

Оценки и рецензии за Google Docs

Capterra : 4,7/5 (над 28 000 рецензии)

G2: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Docs

Вижте какво казва един потребител на Capterra за този инструмент:

Наистина харесвам и използвам Google Docs почти всеки ден, независимо дали имам нужда да прегледам бързо историите, които съм написал, или да редактирам някои документи, което мога да направя както онлайн, така и офлайн. Много ценя възможността да редактирам документите си офлайн и промените да се приложат, веднага щом се свържа отново с интернет.

Наистина харесвам и използвам Google Docs почти всеки ден, независимо дали имам нужда да прегледам бързо историите, които съм написал, или да редактирам някои документи, което мога да направя както онлайн, така и офлайн. Много ценя факта, че мога да редактирам документите си офлайн и промените да се приложат, веднага щом се свържа отново с интернет.

5. Apache OpenOffice Writer (най-подходящ за потребители, които търсят безплатен текстообработващ софтуер с отворен код)

чрез Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer е добър избор, ако искате основен текстови процесор, който работи офлайн и не струва нищо. Той е с отворен код, мултиплатформен и създаден за потребители, които предпочитат алтернатива на Microsoft Word без излишни екстри.

Той обхваща основните функции – писане, редактиране и форматиране – с поддръжка на всички обичайни типове файлови формати. Интерфейсът изглежда остарял, но инструментът е надежден. Той е идеален за прости задачи като доклади, писма и формуляри, когато не се нуждаете от синхронизация в облака или сътрудничество.

Най-добрите функции на Apache OpenOffice Writer

Работете с файлове .doc, .docx, .odt, .rtf и .html.

Полирайте текста с функции като проверка на правописа, автоматично коригиране и броене на думи.

Експортирайте файлове в PDF с едно кликване

Използвайте многостраничния режим на редактиране за дълги документи.

Ограничения на Apache OpenOffice Writer

Интерфейсът изглежда остарял и може да ви се стори тромав.

Без функции за съхранение в облак или съвместна работа

Трябва да инсталирате пълния пакет, за да използвате Writer.

Цени на Apache OpenOffice Writer

Безплатни и с отворен код

Оценка и рецензии за Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apache OpenOffice

Ето едно ревю от Capterra:

За първи път започнах да използвам OpenOffice, когато работех за нестопанска организация с ограничени финансови средства. Препоръчах го като алтернатива на лицензирания софтуер. Никога не съм съжалявал за това решение. Единственият случай, в който използвам лицензиран софтуер (The big M), е когато организацията, за която работя, е закупила корпоративна лицензия. Използвам OpenOffice професионално от над 10 години!

За първи път започнах да използвам OpenOffice, когато работех за организация с ограничени финансови средства. Препоръчах го като алтернатива на лицензирания софтуер. Никога не съм съжалявал за това решение. Единственият случай, в който използвам лицензиран софтуер (The big M), е когато организацията, за която работя, е закупила корпоративна лицензия. Използвам OpenOffice професионално от над 10 години!

6. Scrivener (Най-подходящ за дълги писмени проекти като романи и изследователски документи)

Scrivener е създаден за писатели, които работят с големи и сложни документи. Ако пишете роман, дипломна работа или изследователска статия, той ви предоставя инструменти, с които да разделите работата си на по-малки части, да я организирате ясно и да съхранявате всичко на едно място.

Можете да преминавате между сцени, бележки, конспекти и чернови, без да сменяте приложенията. Интерфейсът е създаден за фокусиране, а структурата ви помага да управлявате големи обеми съдържание, без да се губите.

Най-добрите функции на Scrivener

Използвайте изгледа „Свързващ елемент“ за организиране на чернови, бележки и глави.

Разчитайте на Corkboard и Outliner за визуално планиране

Преглеждайте проучвания и чернови едновременно, като използвате режима на разделен екран.

Намалете разсейването по време на писане с режима „Съставяне“

Започнете проектите си с предимство благодарение на персонализирани шаблони за писане на книги, статии и сценарии.

Ограничения на Scrivener

Отнема време да се научите да го използвате поради неговата сложност.

Без сътрудничество в реално време или синхронизация в облака

Синхронизирането между устройства изисква съхранение от трета страна.

Цени на Scrivener

Стандартна лицензия за macOS : 49,00 $ (еднократна такса)

Образователна лицензия за macOS: 41,65 $ (еднократна такса)

Оценка и рецензии за Scrivener

G2 : 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Scrivener

Вижте какво казва един потребител на Capterra за този инструмент:

Просто го купете или поне го изпробвайте. Аз го използвам за дълги книги, статии и почти всичко. Обичам го. Нищо друго, което съм намирал, не се доближава до него. Използвам версия 3.0 на Mac, но версията за Windows също получава добри отзиви.

Просто го купете или поне го изпробвайте. Аз го използвам за дълги книги, статии и почти всичко. Обичам го. Нищо друго, което съм намирал, не се доближава до него. Използвам версия 3.0 на Mac, но версията за Windows също получава добри отзиви.

7. Mellel (Най-подходящ за академично и техническо писане с разширени изисквания за форматиране)

чрез Mellel

Mellel е създаден за писатели, които се нуждаят от структура и прецизност. Той е особено полезен за академични лица, изследователи и технически писатели, които работят с дълги, подробни документи и сложно форматиране.

С инструменти за автоматични заглавия, библиографии в реално време, многоезично набиране и усъвършенствани системи за бележки, Mellel ви дава пълен контрол над организацията и представянето на вашите страници. Той е създаден за сериозно писане, особено когато цитатите, препратките и правилата за форматиране са от значение.

Най-добрите функции на Mellel

Използвайте автоматични заглавия и изглед на структурата за управление на структурата на документа.

Получете множество потоци от бележки под линия и в края на документа

Получете достъп до поддръжка на цитиране и библиография на живо с Bookends

Пишете лесно на различни езици с вграден интерфейс отдясно наляво и многоезични документи.

Използвайте персонализирани стилове за последователно форматиране на дълги страници.

Ограничения на Mellel

Интерфейсът може да изглежда непознат за потребителите на Word.

Без сътрудничество в реално време или облачни функции

Отнема време да се научите да го използвате поради специализираните му функции.

Цени на Mellel

Mellel за Mac: 69 долара (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Mellel

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Mellel

Един потребител в G2 споделя:

Ето някои области, в които препоръчвам/харесвам Mellel: 1. Цената си заслужава за ползването. 2. Автоматичните заглавия и изгледи са чудесна функция. 3. Безплатната опция за проба също е най-добрата, въпреки че веднъж опитали, винаги ще я използвате.

Ето някои области, в които препоръчвам/харесвам Mellel:

1. Цената си заслужава за ползването. 2. Автоматичните заглавия и изгледи са чудесна функция. 3. Безплатната опция за проба също е най-добрата, въпреки че веднъж опитали, винаги ще я използвате.

37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли.

8. Nisus Writer Pro (най-подходящ за професионално писане с широки възможности за персонализиране)

чрез Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro е създаден за писатели, които искат пълен контрол над своите инструменти. Той е бърз, гъвкав и специално проектиран за macOS. От дълги текстове до технически документи, той предлага мощността на професионален редактор с простотата на Mac приложение.

Можете да персонализирате почти всичко – ленти с инструменти, бързи клавиши, стилове и макроси. Независимо дали пишете на един или на пет езика, имате нужда от разширено търсене и заместване или искате да автоматизирате повтарящи се задачи, Nisus Writer Pro ви помага да работите по свой начин.

Най-добрите функции на Nisus Writer Pro

Пишете по начина, по който искате, с пълни клавишни комбинации и персонализиране на лентата с инструменти.

Намирайте лесно всичко благодарение на разширеното търсене с PowerFind и редовни изрази.

Достъп до вградена поддръжка на езици, които се пишат отдясно наляво, и многоезична поддръжка

Проследявайте промените, коментарите и историята на версиите с лекота

Интегрирайте с Bookends за управление на цитати

Ограничения на Nisus Writer Pro

Ограничена съвместимост извън екосистемата на Apple

Без сътрудничество в реално време

Цени на Nisus Writer Pro

Стандартна лицензия: 65 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Nisus Writer Pro

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Nisus Writer Pro

В рецензия на G2 се казва:

Инструментът разполага с мощни функции като генератор на съдържание, тъмен режим, разделен екран и др.

Инструментът разполага с мощни функции като генератор на съдържание, тъмен режим, разделен екран и др.

9. ONLYOFFICE DocSpace (Най-доброто решение за съвместно редактиране с съвместимост между различни формати)

чрез ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor ви дава усещането за Microsoft Word, но с по-силно сътрудничество и по-широка поддръжка на формати. Той е предназначен за екипи, които трябва да работят заедно по проекти, без да губят контрол върху форматирането или структурата.

Можете да редактирате съвместно в реално време, да оставяте коментари и да проследявате промените на различни устройства. Работи добре с .docx, .odt, .pdf и десетки други формати, което улеснява споделянето на файлове без конвертиране или проблеми със съвместимостта.

Най-добрите функции на ONLYOFFICE DocSpace

Насладете се на сътрудничество в реално време с контрол на достъпа въз основа на роли.

Използвайте над 50 файлови формати, включително .docx, .odt, .pdf и .html.

Сътрудничество и проследяване на промените лесно чрез история на версиите, коментари и вграден чат

Получете усъвършенствани инструменти за форматиране за професионални документи

Разширете възможностите с плъгини (като тезаурус, преводач или WordPress).

Ограничения на ONLYOFFICE DocSpace

Няма родно приложение за Mac в Mac App Store

Случайни проблеми с форматирането при сложни Word документи

Цени на ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 долара на администратор/месец

Enterprise On-premises: 6550 долара на сървър

Оценки и рецензии за ONLYOFFICE DocSpace

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ONLYOFFICE DocSpace

Директно от рецензия в G2:

DocSpace в ONLYOFFICE показва способността си да свързва инструменти за сътрудничество като редактор на документи, чат и видеоразговори в една платформа. Това улеснява споделянето на документи и файлове с екипа ми, като по този начин улеснява работния процес на различните ни проекти.

DocSpace в ONLYOFFICE показва способността си да свързва инструменти за сътрудничество като редактор на документи, чат и видеоразговори в една платформа. Това улеснява споделянето на документи и файлове с екипа ми, като по този начин улеснява работния процес на различните ни проекти.

10. BBEDIT 15 (Най-добър за редактиране на текст и кодиране с мощни възможности за търсене)

чрез BBEDIT 15

BBEdit 15 е създаден за хора, които работят с необработен текст – разработчици, технически писатели и всеки, който се нуждае от прецизност. Това не е типичен текстообработващ софтуер. Това е инструмент за чисто, структурирано писане и редактиране в голям мащаб.

Можете да търсите в хиляди файлове, да манипулирате съдържание с шаблони и да пишете на десетки езици за програмиране или маркиране. Той е бърз, фокусиран и проектиран за Mac потребители, които се нуждаят от сериозен контрол над текста си.

BBEDIT 15 най-добри функции

Достъп до търсене и замяна на множество файлове с поддръжка на grep pattern

Получете поддръжка за подчертаване на синтаксиса и сгъване на код за много езици.

Интегрирайте с Git и Subversion

Използвайте вградените FTP и SFTP за отдалечено редактиране.

Получавайте предварителни прегледи на живо за HTML и Markdown текст

Ограничения на BBEDIT 15

Без сътрудничество или редактиране в реално време

Не е създаден за форматирани документи или оформление на страници

Стръмна крива на обучение, ако сте свикнали с традиционните текстови процесори

Цени на BBEDIT 15

Индивидуален : 59,99 $

Ъпгрейд от 14. x : 29,99 $

Ъпгрейд от 13. x или по-стара версия : 39,99 $

Актуализация от Mac App Store : 39,99 $

Цени за много потребители: Персонализирани цени

BBEDIT 15 оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Защо ClickUp е повече от алтернатива на Word

ClickUp е силна алтернатива на Microsoft Office Word за потребители, които се нуждаят от нещо повече от просто празна страница. Това е пространство за писане, планиране, проследяване и споделяне – всичко това в едно. Ако сте готови да преминете отвъд основните текстови процесори, ClickUp заслужава да му обърнете по-голямо внимание – не само като заместител на Word, а като заместител на целия ви Office пакет.

Той е създаден за екипи, които искат да поддържат всичко свързано. Бележките се свързват със задачите. Документите се намират там, където се извършва работата. Коментарите се превръщат в следващи стъпки. Няма превключване на раздели, няма ровене в папки.

Опитайте ClickUp още днес и съберете документите и работния си процес на едно място.